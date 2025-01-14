Собрали онлайн-курсы по коучингу, где слушателей научат работать с конфликтами, выстраивать коммуникации между сотрудниками, работать с личностным ростом и вести активное слушание. Обучение ведут сертифицированные PCC-коучи, а со всеми вопросами помогают кураторы программ. В конце выпускники получат международный диплом MBA или сертификат.

1. «Профессиональный коучинг» — Edpro

Курс подходит тем, кто хочет сменить профессию, руководителям и HR-специалистам для мотивации сотрудников, а также психологам для развития навыков. На тарифах «Профессионал» и «Эксперт» студентам предоставляют от пяти до десяти клиентов для старта частной практики.

Иллюстрация: freepik/freepik

За время обучения слушатели пройдут минимум 45 сессий в качестве коуча, клиента и наблюдателя. В конце участников готовят к сертификации PCC ICF, где расскажут о критериях компетенций и научат заключению контракта в сессии.

Цена полностью : от 84 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 4125 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : от 3 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : дистанционные занятия, практические сессии, подготовка к сертификации.

Документ об окончании : сертификат Level 2 ICF, диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: на тарифах «Профессионал» и «Эксперт» предоставляют первых клиентов.

Программа:

Коучинговый образ мышления.

Навыки для стимулирования осознанности.

Преодоление внутренних препятствий.

Well-being. Жизненное благополучие.

Подготовка к сертификации PCC ICF.

Достоинства:

Обучение ведут PCC-коучи.

Бонусный модуль по основам бизнес-коучинга и маркетингу экспертности.

Практика в парах и тройках с сопровождением преподавателя.

Групповое обсуждение по завершении модуля.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» — «Психодемия»

Начать обучение можно с бесплатного ознакомительного курса, где познакомят с профессией и расскажут о вариантах запросов. На основном курсе научат формировать структуру консультаций и выступать активным слушателем.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты сами пройдут пять коуч-сессий с экспертом PCC и начнут консультировать первых клиентов школы. Участников подготовят к работе с запросами на профессиональное развитие, личностный рост, отношения и запуск бизнеса.

Цена полностью : от 261 144 рублей.

Цена в рассрочку : от 14 508 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность : 7,5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, практические задания, демосессии, групповые менторинги, тьюторинг, коуч-сессии.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации, международный сертификат ICF.

Помощь с трудоустройством: предоставляют клиентов для практики.

Программа:

Принципы работы коуча, базовые модели ведения коуч-сессии.

Компетенции профессионального коуча: от неизвестности к результатам.

Как помогать клиенту достигать качественных изменений в жизни. Коучинг глубокой трансформации.

Коучинг как профессия: специализации, особенности работы в бизнесе, профессиональная этика.

Достоинства:

Проводят групповые сессии с коучем уровня PCC.

На тарифе VIP организуют стажировки в компании.

Научат выстраивать долгосрочное сотрудничество с клиентами.

Обучение ведет специалист со стажем более 16 лет.

Можно запросить возврат денег за курс, если обучение не подойдет.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Коучинг — индивидуальное психологическое консультирование» — MITM

Супервизоры и преподаватели отслеживают динамику обучения и предлагают принять участие в киноклубах для разбора фильмов с психологической точки зрения. На всем периоде изучения программы студентов круглосуточно сопровождает куратор.

Слушатели получат доступ к онлайн-библиотеке, а также смогут изучать дополнительные экспертные материалы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 7080 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Определение, виды и особенности консультирования.

Консультативный контакт: технология, приемы, этика.

История возникновения коучинга.

Психология бизнеса и деловое общение.

Виды, форматы и принципы коучинга.

Личностные качества коуча.

Достоинства:

Расписание можно выстраивать по личному графику.

Обучение доступно из любой точки мира.

Программа адаптирована под требования работодателей.

Выдают иллюстрированные экспертные материалы.

В течение первых двух недель можно вернуть всю стоимость обучения, если оно не подошло.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Коучинг международного уровня» — 5 Prism

Курс подходит для тех, у кого есть высшее или среднее профессиональное образование. На занятиях научат проводить коуч-сессии по стандартам ICF и помогут получить сертификат Level 1.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты получат бессрочный доступ в онлайн-коворкинг, а также инструкцию по созданию контента. Участники тарифов «Продвинутый» и «Персональный» смогут пройти программу по выстраиванию личного бренда, продвижению услуг и подготовке к первой встрече с клиентом.

Цена полностью : от 202 800 рублей.

Цена в рассрочку : от 16 900 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : от 1 года.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, практика в группах, рабочие тетради.

Документ об окончании : международный сертификат Level 1 ICF, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: на тарифах «Продвинутый» и «Персональный» предусмотрены уроки по выстраиванию личного бренда.

Программа:

Делай, как коуч.

Создай будущее.

Проектируй осознанно.

Принимай.

Расширяй.

Достоинства:

Обучение на платформе школы в онлайн-формате доступно из любой точки мира.

Практика проходит в мини-группах с преподавателем.

Администраторы курса помогут решить любой вопрос.

Бессрочный доступ к онлайн-коворкингу.

Бонусные вебинары и рабочие тетради.

Гайды по повышению заработка.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» — НАДПО

Курс профессионального коучинга ориентирован на практику: в конце каждого теоретического блока предусмотрено тестирование и практические задания. Студенты могут принять участие в кино- и книжном клубе, разбирать литературные и кинематографические произведения с психологической точки зрения.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа оказывает помощь в трудоустройстве: рассылает списки вакансий, проводит консультации по прохождению испытательного срока, а HR-специалист поможет с составлением резюме и портфолио.

Цена полностью : 43 900 рублей.

Цена в рассрочку : 4390 рублей в месяц.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, тестирование.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: рассылают список вакансий, проводят консультации с HR-специалистом.

Программа:

Основы психологического консультирования.

Теоретические основы коучинга, этапы коучингового процесса.

Коучинг как вид психологической помощи. Принципы коучинга.

История метода, основные представители и направления. Место коучинга среди помогающих профессий. Философия и методология коучинга.

Общее понимание строения головного мозга и принципов активизации нейронных связей во время коуч-сессии.

Достоинства:

Обучение ведут кандидаты наук и практики с пятилетним стажем.

Открывают доступ к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.

Проводят онлайн-консультации с преподавателем.

Аудиолекции записаны профессиональным диктором.

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

Помощь куратора по всем вопросам.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» — НЦРДО

На курсе научат выстраивать партнерство с клиентами, проводить консультации и тренинги. Студенты проходят тестирования и итоговую аттестацию через платформу СДО, получая доступ к библиотеке вебинаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

HR-эксперт школы поможет в старте карьеры или расскажет, как выйти на более высокий доход. Также участники смогут общаться с другими студентами в закрытом чате Telegram для обмена опытом.

Цена полностью : 42 700 рублей.

Цена в рассрочку : 3558 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, тестирование, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: консультации с HR-экспертом.

Программа:

Основы психологического консультирования.

Теоретические основы коучинга. Этапы коучингового процесса.

Коучинг как вид психологической помощи. Принципы коучинга.

История метода, основные представители и направления. Место коучинга среди помогающих профессий. Философия и методология коучинга.

Общее понимание строения головного мозга и принципов активизации нейронных связей во время коуч-сессии.

Достоинства:

Документы об окончании могут прислать по почте или службой доставки.

В подарок — доступ к «Литрес» и «Библиоклубу».

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Обучение ведут преподаватели со стажем свыше пяти лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации Специалист по коучингу (коуч)» — ЦАППКК

Курс коучинга подойдет специалистам помогающих профессий, психологам, психотерапевтам. Программа построена по стандартам ФГОС. Для поступления необходимо предоставить диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

Иллюстрация: freepik/freepik

В развитии карьеры помогает HR-наставник — бизнес-тренер с опытом более трех лет. Он поможет составить резюме и портфолио, а также проведет онлайн-консультацию по прохождению испытательного срока.

Цена полностью : 32 100 рублей.

Цена в рассрочку : 2675 рублей в месяц.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : с базовыми знаниями в сфере коучинга или смежных профессий.

Формат : видеоуроки, практические задания, тестирование, контрольные задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: консультации с HR-специалистом.

Программа:

Основы психологического консультирования.

Место психологического консультирования среди видов психологической помощи.

Профессиональная подготовка и профессионально важные качества специалиста, оказывающего психологическую помощь.

Этические нормы и принципы оказания психологической помощи.

Показания к психологическому консультированию. Отличие консультирования от психотерапии.

Достоинства:

Документы доставляют почтой с трек-номером.

Обучение проходит по гибкому графику.

Помощь профессионального личного куратора.

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

Техподдержка работает без выходных.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Профессиональный коуч» — Moscow Business Academy

На курсе студенты узнают о психологии бизнеса, лидерства и групповой работе, а также изучат модели руководства в коучинге. Для дипломной работы школа предложит три темы на выбор.

Иллюстрация: freepik/freepik

После основной программы можно изучить бонусные модули по тайм-менеджменту, социальной психологии переговоров и деловому общению. В качестве помощи в трудоустройстве специалисты научат самопрезентации и прохождению собеседования.

Цена полностью : 116 200 рублей.

Цена в рассрочку : 6455 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, итоговый проект.

Документ об окончании : диплом о профпереподготовке, сертификат установленного образца.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Профессия «Коуч». Личностный рост и профессиональная этика профессионального коуча.

Психология бизнеса.

Психология личности.

Психология лидерства.

Коучинг в бизнесе.

Достоинства:

Обучение ведут практикующие спикеры.

Практика построена на основе реальных профессиональных задач.

Обучение проходит на интерактивной платформе школы.

Кураторы постоянно на связи со студентами.

В течение 14 дней можно запросить возврат полной стоимости курса.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Психолог-коуч» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа состоит из двух модулей, после которых выпускники получают два диплома. Можно добавить модуль MBA и получить третий диплом, признанный за рубежом.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе научат организовывать коуч-сессии, ставить цели и выстраивать доверительные отношения с клиентами. На практике разберут реальные кейсы. По всем вопросам помогает личный куратор.

Цена полностью : 82 556 рублей.

Цена в рассрочку : 6880 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 1 год 3 месяца.

Порог входа : с базовыми знаниями консультирования.

Формат : вебинары, практические работы.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психология.

Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании.

Master of Business Administration: Business Psychology.

Достоинства:

Можно оформить корпоративное обучение для сотрудников.

Обучение ведут практикующие психологи с опытом свыше семи лет.

Вебинары и лекции можно пересматривать в записи.

Выдают два диплома установленного образца.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Прикладная психология и коучинг» — «Среда обучения»

Курс ведут профессора и преподаватели «Московского института психоанализа». Помимо основных, программа включает дисциплины на выбор: спортивная психология, нейрокоучинг, корпоративная коммуникация и лидерство. В результате участники смогут получить сертификат мастер-коуча по стандартам ICI.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс проходит на онлайн-платформе школы по гибкому графику, с возможностью задавать вопросы в чате. А еще студенты получат доступ к онлайн-библиотеке для изучения дополнительной литературы.

Цена полностью : 90 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 2 года 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат по стандартам ICI.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Современные направления психологической теории и практики.

Методологические основы проведения психологического исследования.

Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы.

Психология личности.

Психология индивидуальных различий.

Достоинства:

Подробная университетская программа обучения, обучения ведут профессора вузов.

Обучение проходит на онлайн-платформе школы.

Представлены дисциплины на выбор.

Недостатки:

Зачисление только при наличии диплома о высшем образовании.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Онлайн-курсы коучинга» — «Международная школа профессий»

На курсе расскажут об этике коуча, компетенциях, структуре сессии, научат использовать трансформационные паузы и определять истинные цели клиента.

Наставник программы — коуч с десятилетним стажем. С преподавателями можно общаться на онлайн-занятиях, а обучение проходит по гибкому графику.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 10 500 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 5 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Философия коучинга.

Структура коуч-сессии.

Стимулирование осознанности.

Ответственность клиента.

Решение кейсов.

Достоинства:

Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт».

Курс можно пройти ускоренно, в формате мастер-класса.

Гибкий график обучения.

Обучение стартует каждый день.

Недостатки:

Доступ к материалам курса дается только на три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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12. «Наставничество и управленческий коучинг» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Курс записан совместно с экспертами «Билайн Университета», которые поделятся личным опытом. Слушателей научат мотивировать сотрудников, собирать команду, формировать задачи и работать с конфликтами.

Обучение проходит на интерактивной платформе школы, где собраны лекции и практические задания. Все вопросы можно задавать кураторам в Telegram-чате.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 89 993 рубля.

Цена в рассрочку : 4306 рублей в месяц на 22 месяца.

Длительность : 5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Наставничество и коучинг для руководителя.

Создание плана профессионального развития.

Управление командами.

Эмоциональный интеллект.

Менеджер по обучению и развитию персонала.

Достоинства:

В чатах курса можно общаться с одногруппниками.

Бессрочный доступ к материалам и чату курса.

Кураторы дают обратную связь по практическим работам.

Один год английского языка в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «Практическая психология и коучинг: современные подходы к работе с клиентами» — «Институт прикладной психологии в социальной сфере»

Курс практико-ориентированный: студенты проходят тренировочные сессии и супервизии. Дополнительно можно изучать вебинары и получать за них сертификаты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обязательная часть обучения — личные коуч-сессии, где слушатели сами станут клиентами. Центр развития карьеры поможет студентам попасть на стажировку к партнерам, проведет карьерные консультации, а также научит выстраивать личный бренд и привлекать клиентов.

Цена полностью : 123 600 рублей.

Цена в рассрочку : 11 533 рубля в месяц.

Длительность : 15 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : онлайн-консультации, вебинары, тестирования, личные коуч-сессии, супервизии.

Документ об окончании : сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: устраивают на стажировку в компании-партнеры, проводят карьерные консультации, рассказывают, как построить личный бренд.

Программа:

Введение в профессию. Профессиональная этика в работе психолога.

Анатомия и физиология центральной нервной системы.

Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Основы психофизиологии.

Общая психология.

Психология развития и возрастная психология.

Достоинства:

Обучение ведет детский психолог со стажем более 25 лет.

Проводят групповые занятия в парах и тройках.

Куратор помогает со всеми вопросами.

Бессрочный доступ к материалам курса.

На выполнение домашних заданий отводится 14 дней.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Профессиональный коучинг по стандартам ICF» — «Высшая школа коучинга»

Программа имеет аккредитацию Level 2 ICF и создана на основе работ признанных специалистов в области коучинга. Участники освоят навыки управления эмоциями, конструктивного выражения мыслей и поддержания отношений, основанных на доверии и близости.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит в группах до 20 человек, что позволяет преподавателю уделить внимание каждому. Студенты получают поддержку менторов — коучей с квалификацией PCC и MCC ICF. Практическая часть включает как групповой, так и индивидуальный менторинг.

Цена полностью : от 311 760 рублей.

Цена в рассрочку : от 12 990 рублей в месяц.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, практические задания, групповой менторинг.

Документ об окончании : международный сертификат, свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы коучинга.

Изучение компетенций ICF.

Создание сильного соглашения.

Присутствие, слушание и коммуникация.

Пробуждение осознанности. Фасилитация обучения.

Достоинства:

Выдаваемый сертификат признан в 152 странах мира.

Преподаватели — коучи, сертифицированные ICF.

Проводят демосессии от MCC ICF.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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15. «Коучинг для руководителей высшего звена. Коучинг по вопросам карьеры и профессионального развития» — НИУ ВШЭ

Программа помогает освоить коучинговые технологии для решения организационных задач. Студенты изучают Executive-коучинг, включая научные исследования, модели и инструменты для работы с топ-менеджерами.

Зачисление на курс проводится после интервью с руководителем программы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 57 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 6 недель.

Порог входа : для специалистов с опытом в коучинге.

Формат : онлайн-занятия, практические задания, супервизии.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Организационная психология и организационная диагностика.

Модели и техники коучинга для руководителей высшего звена. Модели лидерства.

Практика коучинга руководителей высшего звена.

Модели и техники коучинга по вопросам карьеры и профессионального развития.

Практика коучинга по вопросам карьеры и профессионального развития.

Достоинства:

В каждом модуле предусмотрены сессии с супервизорами и очная или онлайн-интервизия.

Скидки студентам, сотрудникам и выпускникам НИУ ВШЭ.

Обучение ведут кандидаты психологических наук.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Собрали еще пять курсов, на которых расскажут об особенностях бизнес-коучинга. Студентов научат укреплять корпоративную культуру и составлять психологические планы для сотрудников и руководителей. Учиться помогают кураторы и менторы, а в конце выдают диплом о профессиональной переподготовке: