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20 лучших онлайн-курсов коучинга для начинающих

Профессиональный коучинг — востребованная область, активно применяемая в бизнесе, спорте и образовании. Коуч помогает клиентам достигать личных и профессиональных целей, повышать эффективность и ускорять рост. Овладеть навыками коучинга и психологии можно на специализированных онлайн-курсах.

Статья обновлена 24 декабря 2024 года. 

Подобрали онлайн-курсы, где научат помогать клиентам находить баланс между работой и отдыхом, справляться со страхами и задавать нужные вопросы. Обучают студентов сертифицированные PCC-специалисты. Есть и дополнительные курсы — на них познакомят со сферой бизнес-консультирования, научат управлять конфликтами и выстраивать коммуникацию внутри команд.  

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы коучинга от 30 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Любовь Кобцева, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ коучинга в России

  1. «Профессиональный коучинг» от Edpro: курс от PCC-коучей, в конце которого выдают международный сертификат LEVEL 2 ICF. 

  2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» от «Психодемии»: уже во время обучения студенты будут сопровождать клиентов под присмотром эксперта-коуча. 

  3. «Коучинг — индивидуальное психологическое консультирование» от MITM: преподаватели и супервизоры отслеживают прогресс студентов, а еще проводят киноклубы для анализа фильмов с психологической точки зрения.

  4. «Коучинг международного уровня» от 5 Prism: на курсе научат продвигать свои услуги и выстраивать личный бренд, а также познакомят с принципами продающей встречи.

  5. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации Специалист по коучингу (коуч)» от НАДПО: предлагают участие в книжном клубе, проводят групповые практические занятия и консультации с HR-специалистом. 

  6. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» от НЦРДО: HR-эксперт с десятилетним стажем поможет на старте карьеры и расскажет, как повысить текущий доход. 

  7. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» от ЦАППКК: во время обучения студентам помогает личный куратор, а еще школа предоставляет бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров. 

  8. «Профессиональный коуч» от Moscow Business Academy: помогут составить кейсы в портфолио, оформить резюме, а также проводят бонусные модули по социальной психологии и деловому общению. 

  9. «Психолог-коуч» от МИПО: предлагается освоить два модуля, по завершении которых присваиваются две квалификации с выдачей дипломов о профессиональной переподготовке (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение)

  10. «Прикладная психология и коучинг» от «Среды обучения»: обучение ведут профессора и преподаватели «Московского института психоанализа», института психологии РАН и МГУ им. Ломоносова. 

Обзор 20 лучших онлайн-курсов коучинга

Собрали онлайн-курсы по коучингу, где слушателей научат работать с конфликтами, выстраивать коммуникации между сотрудниками, работать с личностным ростом и вести активное слушание. Обучение ведут сертифицированные PCC-коучи, а со всеми вопросами помогают кураторы программ. В конце выпускники получат международный диплом MBA или сертификат. 

1. «Профессиональный коучинг» — Edpro

Курс подходит тем, кто хочет сменить профессию, руководителям и HR-специалистам для мотивации сотрудников, а также психологам для развития навыков. На тарифах «Профессионал» и «Эксперт» студентам предоставляют от пяти до десяти клиентов для старта частной практики. 

Иллюстрация: freepik/freepik

За время обучения слушатели пройдут минимум 45 сессий в качестве коуча, клиента и наблюдателя. В конце участников готовят к сертификации PCC ICF, где расскажут о критериях компетенций и научат заключению контракта в сессии. 

  • Цена полностью: от 84 500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 4125 рублей в месяц на 24 месяца. 

  • Длительность: от 3 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: дистанционные занятия, практические сессии, подготовка к сертификации. 

  • Документ об окончании: сертификат Level 2 ICF, диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA. 

  • Помощь с трудоустройством: на тарифах «Профессионал» и «Эксперт» предоставляют первых клиентов. 

Программа: 

  • Коучинговый образ мышления. 

  • Навыки для стимулирования осознанности.

  • Преодоление внутренних препятствий.

  • Well-being. Жизненное благополучие.

  • Подготовка к сертификации PCC ICF.

Достоинства:

  • Обучение ведут PCC-коучи. 

  • Бонусный модуль по основам бизнес-коучинга и маркетингу экспертности. 

  • Практика в парах и тройках с сопровождением преподавателя. 

  • Групповое обсуждение по завершении модуля. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» — «Психодемия»

Начать обучение можно с бесплатного ознакомительного курса, где познакомят с профессией и расскажут о вариантах запросов. На основном курсе научат формировать структуру консультаций и выступать активным слушателем.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты сами пройдут пять коуч-сессий с экспертом PCC и начнут консультировать первых клиентов школы. Участников подготовят к работе с запросами на профессиональное развитие, личностный рост, отношения и запуск бизнеса.

  • Цена полностью: от 261 144 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 14 508 рублей в месяц на 18 месяцев. 

  • Длительность: 7,5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания, демосессии, групповые менторинги, тьюторинг, коуч-сессии. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, международный сертификат ICF.

  • Помощь с трудоустройством: предоставляют клиентов для практики. 

Программа: 

  • Принципы работы коуча, базовые модели ведения коуч-сессии.

  • Компетенции профессионального коуча: от неизвестности к результатам.

  • Как помогать клиенту достигать качественных изменений в жизни. Коучинг глубокой трансформации.

  • Коучинг как профессия: специализации, особенности работы в бизнесе, профессиональная этика.

Достоинства:

  • Проводят групповые сессии с коучем уровня PCC. 

  • На тарифе VIP организуют стажировки в компании. 

  • Научат выстраивать долгосрочное сотрудничество с клиентами. 

  • Обучение ведет специалист со стажем более 16 лет. 

  • Можно запросить возврат денег за курс, если обучение не подойдет. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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3. «Коучинг — индивидуальное психологическое консультирование» — MITM

Супервизоры и преподаватели отслеживают динамику обучения и предлагают принять участие в киноклубах для разбора фильмов с психологической точки зрения. На всем периоде изучения программы студентов круглосуточно сопровождает куратор.

Слушатели получат доступ к онлайн-библиотеке, а также смогут изучать дополнительные экспертные материалы. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 7080 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Определение, виды и особенности консультирования.

  • Консультативный контакт: технология, приемы, этика.

  • История возникновения коучинга.

  • Психология бизнеса и деловое общение.

  • Виды, форматы и принципы коучинга.

  • Личностные качества коуча.

Достоинства:

  • Расписание можно выстраивать по личному графику. 

  • Обучение доступно из любой точки мира. 

  • Программа адаптирована под требования работодателей. 

  • Выдают иллюстрированные экспертные материалы. 

  • В течение первых двух недель можно вернуть всю стоимость обучения, если оно не подошло.

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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4. «Коучинг международного уровня» — 5 Prism

Курс подходит для тех, у кого есть высшее или среднее профессиональное образование. На занятиях научат проводить коуч-сессии по стандартам ICF и помогут получить сертификат Level 1.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты получат бессрочный доступ в онлайн-коворкинг, а также инструкцию по созданию контента. Участники тарифов «Продвинутый» и «Персональный» смогут пройти программу по выстраиванию личного бренда, продвижению услуг и подготовке к первой встрече с клиентом. 

  • Цена полностью: от 202 800 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 16 900 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: от 1 года. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практика в группах, рабочие тетради. 

  • Документ об окончании: международный сертификат Level 1 ICF, удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: на тарифах «Продвинутый» и «Персональный» предусмотрены уроки по выстраиванию личного бренда. 

Программа: 

  • Делай, как коуч.

  • Создай будущее.

  • Проектируй осознанно.

  • Принимай.

  • Расширяй.

Достоинства:

  • Обучение на платформе школы в онлайн-формате доступно из любой точки мира. 

  • Практика проходит в мини-группах с преподавателем. 

  • Администраторы курса помогут решить любой вопрос. 

  • Бессрочный доступ к онлайн-коворкингу. 

  • Бонусные вебинары и рабочие тетради. 

  • Гайды по повышению заработка. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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5. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» — НАДПО

Курс профессионального коучинга ориентирован на практику: в конце каждого теоретического блока предусмотрено тестирование и практические задания. Студенты могут принять участие в кино- и книжном клубе, разбирать литературные и кинематографические произведения с психологической точки зрения. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа оказывает помощь в трудоустройстве: рассылает списки вакансий, проводит консультации по прохождению испытательного срока, а HR-специалист поможет с составлением резюме и портфолио. 

  • Цена полностью: 43 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 4390 рублей в месяц. 

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: рассылают список вакансий, проводят консультации с HR-специалистом. 

Программа: 

  • Основы психологического консультирования.

  • Теоретические основы коучинга, этапы коучингового процесса.

  • Коучинг как вид психологической помощи. Принципы коучинга.

  • История метода, основные представители и направления. Место коучинга среди помогающих профессий. Философия и методология коучинга.

  • Общее понимание строения головного мозга и принципов активизации нейронных связей во время коуч-сессии.

Достоинства:

  • Обучение ведут кандидаты наук и практики с пятилетним стажем. 

  • Открывают доступ к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок. 

  • Проводят онлайн-консультации с преподавателем. 

  • Аудиолекции записаны профессиональным диктором. 

  • Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров. 

  • Помощь куратора по всем вопросам. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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6. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» — НЦРДО

На курсе научат выстраивать партнерство с клиентами, проводить консультации и тренинги. Студенты проходят тестирования и итоговую аттестацию через платформу СДО, получая доступ к библиотеке вебинаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

HR-эксперт школы поможет в старте карьеры или расскажет, как выйти на более высокий доход. Также участники смогут общаться с другими студентами в закрытом чате Telegram для обмена опытом. 

  • Цена полностью: 42 700 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 3558 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, тестирование, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: консультации с HR-экспертом. 

Программа: 

  • Основы психологического консультирования.

  • Теоретические основы коучинга. Этапы коучингового процесса.

  • Коучинг как вид психологической помощи. Принципы коучинга.

  • История метода, основные представители и направления. Место коучинга среди помогающих профессий. Философия и методология коучинга.

  • Общее понимание строения головного мозга и принципов активизации нейронных связей во время коуч-сессии.

Достоинства:

  • Документы об окончании могут прислать по почте или службой доставки. 

  • В подарок — доступ к «Литрес» и «Библиоклубу». 

  • Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса. 

  • Обучение ведут преподаватели со стажем свыше пяти лет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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7. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации Специалист по коучингу (коуч)» — ЦАППКК

Курс коучинга подойдет специалистам помогающих профессий, психологам, психотерапевтам. Программа построена по стандартам ФГОС. Для поступления необходимо предоставить диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.  

Иллюстрация: freepik/freepik

В развитии карьеры помогает HR-наставник — бизнес-тренер с опытом более трех лет. Он поможет составить резюме и портфолио, а также проведет онлайн-консультацию по прохождению испытательного срока. 

  • Цена полностью: 32 100 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 2675 рублей в месяц.

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: с базовыми знаниями в сфере коучинга или смежных профессий. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование, контрольные задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: консультации с HR-специалистом. 

Программа: 

  • Основы психологического консультирования.

  • Место психологического консультирования среди видов психологической помощи.

  • Профессиональная подготовка и профессионально важные качества специалиста, оказывающего психологическую помощь.

  • Этические нормы и принципы оказания психологической помощи.

  • Показания к психологическому консультированию. Отличие консультирования от психотерапии.

Достоинства:

  • Документы доставляют почтой с трек-номером. 

  • Обучение проходит по гибкому графику. 

  • Помощь профессионального личного куратора. 

  • Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров. 

  • Техподдержка работает без выходных. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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8. «Профессиональный коуч» — Moscow Business Academy

На курсе студенты узнают о психологии бизнеса, лидерства и групповой работе, а также изучат модели руководства в коучинге. Для дипломной работы школа предложит три темы на выбор

Иллюстрация: freepik/freepik

После основной программы можно изучить бонусные модули по тайм-менеджменту, социальной психологии переговоров и деловому общению. В качестве помощи в трудоустройстве специалисты научат самопрезентации и прохождению собеседования.

  • Цена полностью: 116 200 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 6455 рублей в месяц на 18 месяцев. 

  • Длительность: 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый проект. 

  • Документ об окончании: диплом о профпереподготовке, сертификат установленного образца. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа: 

  • Профессия «Коуч». Личностный рост и профессиональная этика профессионального коуча.

  • Психология бизнеса.

  • Психология личности.

  • Психология лидерства.

  • Коучинг в бизнесе.

Достоинства:

  • Обучение ведут практикующие спикеры. 

  • Практика построена на основе реальных профессиональных задач. 

  • Обучение проходит на интерактивной платформе школы. 

  • Кураторы постоянно на связи со студентами. 

  • В течение 14 дней можно запросить возврат полной стоимости курса. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «Психолог-коуч» — МИПО 

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа состоит из двух модулей, после которых выпускники получают два диплома. Можно добавить модуль MBA и получить третий диплом, признанный за рубежом.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе научат организовывать коуч-сессии, ставить цели и выстраивать доверительные отношения с клиентами. На практике разберут реальные кейсы. По всем вопросам помогает личный куратор.  

  • Цена полностью: 82 556 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 6880 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 1 год 3 месяца. 

  • Порог входа: с базовыми знаниями консультирования. 

  • Формат: вебинары, практические работы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Психология.

  • Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании.

  • Master of Business Administration: Business Psychology.

Достоинства:

  • Можно оформить корпоративное обучение для сотрудников.

  • Обучение ведут практикующие психологи с опытом свыше семи лет. 

  • Вебинары и лекции можно пересматривать в записи. 

  • Выдают два диплома установленного образца. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Прикладная психология и коучинг» — «Среда обучения»  

Курс ведут профессора и преподаватели «Московского института психоанализа». Помимо основных, программа включает дисциплины на выбор: спортивная психология, нейрокоучинг, корпоративная коммуникация и лидерство. В результате участники смогут получить сертификат мастер-коуча по стандартам ICI.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс проходит на онлайн-платформе школы по гибкому графику, с возможностью задавать вопросы в чате. А еще студенты получат доступ к онлайн-библиотеке для изучения дополнительной литературы. 

  • Цена полностью: 90 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 2 года 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат по стандартам ICI. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Современные направления психологической теории и практики.

  • Методологические основы проведения психологического исследования.

  • Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы.

  • Психология личности.

  • Психология индивидуальных различий.

Достоинства:

  • Подробная университетская программа обучения, обучения ведут профессора вузов. 

  • Обучение проходит на онлайн-платформе школы. 

  • Представлены дисциплины на выбор. 

Недостатки:

  • Зачисление только при наличии диплома о высшем образовании. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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11. «Онлайн-курсы коучинга» — «Международная школа профессий»

На курсе расскажут об этике коуча, компетенциях, структуре сессии, научат использовать трансформационные паузы и определять истинные цели клиента.

Наставник программы — коуч с десятилетним стажем. С преподавателями можно общаться на онлайн-занятиях, а обучение проходит по гибкому графику. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 10 500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 5 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Философия коучинга.

  • Структура коуч-сессии.

  • Стимулирование осознанности.

  • Ответственность клиента.

  • Решение кейсов.

Достоинства:

  • Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт». 

  • Курс можно пройти ускоренно, в формате мастер-класса. 

  • Гибкий график обучения. 

  • Обучение стартует каждый день. 

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса дается только на три месяца. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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12. «Наставничество и управленческий коучинг» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Курс записан совместно с экспертами «Билайн Университета», которые поделятся личным опытом. Слушателей научат мотивировать сотрудников, собирать команду, формировать задачи и работать с конфликтами.

Обучение проходит на интерактивной платформе школы, где собраны лекции и практические задания. Все вопросы можно задавать кураторам в Telegram-чате.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 89 993 рубля. 

  • Цена в рассрочку: 4306 рублей в месяц на 22 месяца. 

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Наставничество и коучинг для руководителя.

  • Создание плана профессионального развития.

  • Управление командами.

  • Эмоциональный интеллект.

  • Менеджер по обучению и развитию персонала.

Достоинства:

  • В чатах курса можно общаться с одногруппниками. 

  • Бессрочный доступ к материалам и чату курса. 

  • Кураторы дают обратную связь по практическим работам. 

  • Один год английского языка в подарок. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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13. «Практическая психология и коучинг: современные подходы к работе с клиентами» — «Институт прикладной психологии в социальной сфере»

Курс практико-ориентированный: студенты проходят тренировочные сессии и супервизии. Дополнительно можно изучать вебинары и получать за них сертификаты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обязательная часть обучения — личные коуч-сессии, где слушатели сами станут клиентами. Центр развития карьеры поможет студентам попасть на стажировку к партнерам, проведет карьерные консультации, а также научит выстраивать личный бренд и привлекать клиентов. 

  • Цена полностью: 123 600 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 11 533 рубля в месяц. 

  • Длительность: 15 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-консультации, вебинары, тестирования, личные коуч-сессии, супервизии.  

  • Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: устраивают на стажировку в компании-партнеры, проводят карьерные консультации, рассказывают, как построить личный бренд. 

Программа: 

  • Введение в профессию. Профессиональная этика в работе психолога.

  • Анатомия и физиология центральной нервной системы.

  • Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Основы психофизиологии.

  • Общая психология.

  • Психология развития и возрастная психология.

Достоинства:

  • Обучение ведет детский психолог со стажем более 25 лет. 

  • Проводят групповые занятия в парах и тройках. 

  • Куратор помогает со всеми вопросами. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • На выполнение домашних заданий отводится 14 дней. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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14. «Профессиональный коучинг по стандартам ICF» — «Высшая школа коучинга»

Программа имеет аккредитацию Level 2 ICF и создана на основе работ признанных специалистов в области коучинга. Участники освоят навыки управления эмоциями, конструктивного выражения мыслей и поддержания отношений, основанных на доверии и близости. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит в группах до 20 человек, что позволяет преподавателю уделить внимание каждому. Студенты получают поддержку менторов — коучей с квалификацией PCC и MCC ICF. Практическая часть включает как групповой, так и индивидуальный менторинг.

  • Цена полностью: от 311 760 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 12 990 рублей в месяц. 

  • Длительность: 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания, групповой менторинг. 

  • Документ об окончании: международный сертификат, свидетельство. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Основы коучинга.

  • Изучение компетенций ICF. 

  • Создание сильного соглашения.

  • Присутствие, слушание и коммуникация. 

  • Пробуждение осознанности. Фасилитация обучения.

Достоинства:

  • Выдаваемый сертификат признан в 152 странах мира. 

  • Преподаватели — коучи, сертифицированные ICF. 

  • Проводят демосессии от MCC ICF.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

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15. «Коучинг для руководителей высшего звена. Коучинг по вопросам карьеры и профессионального развития» — НИУ ВШЭ

Программа помогает освоить коучинговые технологии для решения организационных задач. Студенты изучают Executive-коучинг, включая научные исследования, модели и инструменты для работы с топ-менеджерами.

Зачисление на курс проводится после интервью с руководителем программы. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 57 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 6 недель. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом в коучинге. 

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания, супервизии. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Организационная психология и организационная диагностика.

  • Модели и техники коучинга для руководителей высшего звена. Модели лидерства.

  • Практика коучинга руководителей высшего звена.

  • Модели и техники коучинга по вопросам карьеры и профессионального развития.

  • Практика коучинга по вопросам карьеры и профессионального развития.

Достоинства:

  • В каждом модуле предусмотрены сессии с супервизорами и очная или онлайн-интервизия. 

  • Скидки студентам, сотрудникам и выпускникам НИУ ВШЭ. 

  • Обучение ведут кандидаты психологических наук. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.  

Посмотреть программу курса

Собрали еще пять курсов, на которых расскажут об особенностях бизнес-коучинга. Студентов научат укреплять корпоративную культуру и составлять психологические планы для сотрудников и руководителей. Учиться помогают кураторы и менторы, а в конце выдают диплом о профессиональной переподготовке:

  • «Психолог бизнес-консультант. Коуч» от «Московского института психологии» — научат работать с запросами на мотивацию, преодоление кризиса, эмиграцию, фриланс и борьбу с синдромом самозванца; в качестве практики предусмотрены демонстрационные сессии, разборы клиентских случаев, а также индивидуальные домашние задания и групповые проекты; итоговая работа выполняется под руководством практикующего психолога. 

  • «Бизнес-коучинг команд» от Edpro — обучение ведет командный коуч PCC ICF с опытом более десяти лет; участников научат работать с ролями, повышать производительность команд и решать конфликты; тренеры школы проводят сессии и командные практики; слушатели получат доступ к шаблонам, чек-листам и рабочим документам; в конце выдают сертификат чешского университета, который признан в странах ЕС. 

  • «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала» от МИПО — научат формировать систему обучения персонала, мотивировать сотрудников и вести коуч-сессии; курс проходит в формате онлайн-вебинаров и разбора реальных кейсов; в чатах можно общаться с одногруппниками, а куратор поможет решить возникшие проблемы; при желании программу можно закончить экстерном. 

  • «Бизнес-коучинг предпринимателей» от 5 Prism — обучение ведут практикующие бизнес-коучи МСС ICF, которые научат финансовому мышлению и анализу коучинговых стратегий; практика проходит в формате группового коучинга, а также предусмотрены две встречи с тьютором; все материалы собраны на онлайн-платформе школы, а вебинары можно пересматривать в записи. 

  • «Коучинг. Психологическое бизнес-консультирование» от MITM — курс для всех желающих, а также владельцев бизнеса, которые хотят улучшить лидерские качества и отношения с партнерами; студенты принимают участие в киноклубах и разбирают фильмы с психологической точки зрения, а динамику обучения отслеживают преподаватели и супервизоры. 

Какой выбрать онлайн-курс по коучингу

Профессиональный коуч востребован в разных сферах: он помогает справляться с синдромом самозванца, развивать бизнес и команду, улучшать отношения в коллективе и работать над личностным ростом. Стать коучем можно как с психологическим образованием, так и без него, пройдя специализированные курсы:

  1. «Профессиональный коучинг» от Edpro: курс от PCC-коучей, в конце которого выдают международный сертификат LEVEL 2 ICF. 

  2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» от «Психодемии»: уже во время обучения студенты будут сопровождать клиентов под присмотром эксперта-коуча. 

  3. «Коучинг — индивидуальное психологическое консультирование» от MITM: преподаватели и супервизоры отслеживают прогресс студентов, а еще проводят киноклубы для анализа фильмов с психологической точки зрения.

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