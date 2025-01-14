Статья обновлена 24 декабря 2024 года.
Подобрали онлайн-курсы, где научат помогать клиентам находить баланс между работой и отдыхом, справляться со страхами и задавать нужные вопросы. Обучают студентов сертифицированные PCC-специалисты. Есть и дополнительные курсы — на них познакомят со сферой бизнес-консультирования, научат управлять конфликтами и выстраивать коммуникацию внутри команд.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы коучинга от 30 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ коучинга в России
«Профессиональный коучинг» от Edpro: курс от PCC-коучей, в конце которого выдают международный сертификат LEVEL 2 ICF.
«Мастерство коучинга с нуля до Level 2» от «Психодемии»: уже во время обучения студенты будут сопровождать клиентов под присмотром эксперта-коуча.
«Коучинг — индивидуальное психологическое консультирование» от MITM: преподаватели и супервизоры отслеживают прогресс студентов, а еще проводят киноклубы для анализа фильмов с психологической точки зрения.
«Коучинг международного уровня» от 5 Prism: на курсе научат продвигать свои услуги и выстраивать личный бренд, а также познакомят с принципами продающей встречи.
«Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации Специалист по коучингу (коуч)» от НАДПО: предлагают участие в книжном клубе, проводят групповые практические занятия и консультации с HR-специалистом.
«Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» от НЦРДО: HR-эксперт с десятилетним стажем поможет на старте карьеры и расскажет, как повысить текущий доход.
«Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» от ЦАППКК: во время обучения студентам помогает личный куратор, а еще школа предоставляет бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
«Профессиональный коуч» от Moscow Business Academy: помогут составить кейсы в портфолио, оформить резюме, а также проводят бонусные модули по социальной психологии и деловому общению.
«Психолог-коуч» от МИПО: предлагается освоить два модуля, по завершении которых присваиваются две квалификации с выдачей дипломов о профессиональной переподготовке (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение)
«Прикладная психология и коучинг» от «Среды обучения»: обучение ведут профессора и преподаватели «Московского института психоанализа», института психологии РАН и МГУ им. Ломоносова.
Обзор 20 лучших онлайн-курсов коучинга
Собрали онлайн-курсы по коучингу, где слушателей научат работать с конфликтами, выстраивать коммуникации между сотрудниками, работать с личностным ростом и вести активное слушание. Обучение ведут сертифицированные PCC-коучи, а со всеми вопросами помогают кураторы программ. В конце выпускники получат международный диплом MBA или сертификат.
1. «Профессиональный коучинг» — Edpro
Курс подходит тем, кто хочет сменить профессию, руководителям и HR-специалистам для мотивации сотрудников, а также психологам для развития навыков. На тарифах «Профессионал» и «Эксперт» студентам предоставляют от пяти до десяти клиентов для старта частной практики.
За время обучения слушатели пройдут минимум 45 сессий в качестве коуча, клиента и наблюдателя. В конце участников готовят к сертификации PCC ICF, где расскажут о критериях компетенций и научат заключению контракта в сессии.
Цена полностью: от 84 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4125 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: дистанционные занятия, практические сессии, подготовка к сертификации.
Документ об окончании: сертификат Level 2 ICF, диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: на тарифах «Профессионал» и «Эксперт» предоставляют первых клиентов.
Программа:
Коучинговый образ мышления.
Навыки для стимулирования осознанности.
Преодоление внутренних препятствий.
Well-being. Жизненное благополучие.
Подготовка к сертификации PCC ICF.
Достоинства:
Обучение ведут PCC-коучи.
Бонусный модуль по основам бизнес-коучинга и маркетингу экспертности.
Практика в парах и тройках с сопровождением преподавателя.
Групповое обсуждение по завершении модуля.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Мастерство коучинга с нуля до Level 2» — «Психодемия»
Начать обучение можно с бесплатного ознакомительного курса, где познакомят с профессией и расскажут о вариантах запросов. На основном курсе научат формировать структуру консультаций и выступать активным слушателем.
Студенты сами пройдут пять коуч-сессий с экспертом PCC и начнут консультировать первых клиентов школы. Участников подготовят к работе с запросами на профессиональное развитие, личностный рост, отношения и запуск бизнеса.
Цена полностью: от 261 144 рублей.
Цена в рассрочку: от 14 508 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: 7,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания, демосессии, групповые менторинги, тьюторинг, коуч-сессии.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, международный сертификат ICF.
Помощь с трудоустройством: предоставляют клиентов для практики.
Программа:
Принципы работы коуча, базовые модели ведения коуч-сессии.
Компетенции профессионального коуча: от неизвестности к результатам.
Как помогать клиенту достигать качественных изменений в жизни. Коучинг глубокой трансформации.
Коучинг как профессия: специализации, особенности работы в бизнесе, профессиональная этика.
Достоинства:
Проводят групповые сессии с коучем уровня PCC.
На тарифе VIP организуют стажировки в компании.
Научат выстраивать долгосрочное сотрудничество с клиентами.
Обучение ведет специалист со стажем более 16 лет.
Можно запросить возврат денег за курс, если обучение не подойдет.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Коучинг — индивидуальное психологическое консультирование» — MITM
Супервизоры и преподаватели отслеживают динамику обучения и предлагают принять участие в киноклубах для разбора фильмов с психологической точки зрения. На всем периоде изучения программы студентов круглосуточно сопровождает куратор.
Слушатели получат доступ к онлайн-библиотеке, а также смогут изучать дополнительные экспертные материалы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 7080 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Определение, виды и особенности консультирования.
Консультативный контакт: технология, приемы, этика.
История возникновения коучинга.
Психология бизнеса и деловое общение.
Виды, форматы и принципы коучинга.
Личностные качества коуча.
Достоинства:
Расписание можно выстраивать по личному графику.
Обучение доступно из любой точки мира.
Программа адаптирована под требования работодателей.
Выдают иллюстрированные экспертные материалы.
В течение первых двух недель можно вернуть всю стоимость обучения, если оно не подошло.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Коучинг международного уровня» — 5 Prism
Курс подходит для тех, у кого есть высшее или среднее профессиональное образование. На занятиях научат проводить коуч-сессии по стандартам ICF и помогут получить сертификат Level 1.
Студенты получат бессрочный доступ в онлайн-коворкинг, а также инструкцию по созданию контента. Участники тарифов «Продвинутый» и «Персональный» смогут пройти программу по выстраиванию личного бренда, продвижению услуг и подготовке к первой встрече с клиентом.
Цена полностью: от 202 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 16 900 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 года.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практика в группах, рабочие тетради.
Документ об окончании: международный сертификат Level 1 ICF, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: на тарифах «Продвинутый» и «Персональный» предусмотрены уроки по выстраиванию личного бренда.
Программа:
Делай, как коуч.
Создай будущее.
Проектируй осознанно.
Принимай.
Расширяй.
Достоинства:
Обучение на платформе школы в онлайн-формате доступно из любой точки мира.
Практика проходит в мини-группах с преподавателем.
Администраторы курса помогут решить любой вопрос.
Бессрочный доступ к онлайн-коворкингу.
Бонусные вебинары и рабочие тетради.
Гайды по повышению заработка.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» — НАДПО
Курс профессионального коучинга ориентирован на практику: в конце каждого теоретического блока предусмотрено тестирование и практические задания. Студенты могут принять участие в кино- и книжном клубе, разбирать литературные и кинематографические произведения с психологической точки зрения.
Школа оказывает помощь в трудоустройстве: рассылает списки вакансий, проводит консультации по прохождению испытательного срока, а HR-специалист поможет с составлением резюме и портфолио.
Цена полностью: 43 900 рублей.
Цена в рассрочку: 4390 рублей в месяц.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: рассылают список вакансий, проводят консультации с HR-специалистом.
Программа:
Основы психологического консультирования.
Теоретические основы коучинга, этапы коучингового процесса.
Коучинг как вид психологической помощи. Принципы коучинга.
История метода, основные представители и направления. Место коучинга среди помогающих профессий. Философия и методология коучинга.
Общее понимание строения головного мозга и принципов активизации нейронных связей во время коуч-сессии.
Достоинства:
Обучение ведут кандидаты наук и практики с пятилетним стажем.
Открывают доступ к библиотекам «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.
Проводят онлайн-консультации с преподавателем.
Аудиолекции записаны профессиональным диктором.
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
Помощь куратора по всем вопросам.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации “Специалист по коучингу (коуч)”» — НЦРДО
На курсе научат выстраивать партнерство с клиентами, проводить консультации и тренинги. Студенты проходят тестирования и итоговую аттестацию через платформу СДО, получая доступ к библиотеке вебинаров.
HR-эксперт школы поможет в старте карьеры или расскажет, как выйти на более высокий доход. Также участники смогут общаться с другими студентами в закрытом чате Telegram для обмена опытом.
Цена полностью: 42 700 рублей.
Цена в рассрочку: 3558 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, тестирование, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: консультации с HR-экспертом.
Программа:
Основы психологического консультирования.
Теоретические основы коучинга. Этапы коучингового процесса.
Коучинг как вид психологической помощи. Принципы коучинга.
История метода, основные представители и направления. Место коучинга среди помогающих профессий. Философия и методология коучинга.
Общее понимание строения головного мозга и принципов активизации нейронных связей во время коуч-сессии.
Достоинства:
Документы об окончании могут прислать по почте или службой доставки.
В подарок — доступ к «Литрес» и «Библиоклубу».
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Обучение ведут преподаватели со стажем свыше пяти лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании с присвоением квалификации Специалист по коучингу (коуч)» — ЦАППКК
Курс коучинга подойдет специалистам помогающих профессий, психологам, психотерапевтам. Программа построена по стандартам ФГОС. Для поступления необходимо предоставить диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.
В развитии карьеры помогает HR-наставник — бизнес-тренер с опытом более трех лет. Он поможет составить резюме и портфолио, а также проведет онлайн-консультацию по прохождению испытательного срока.
Цена полностью: 32 100 рублей.
Цена в рассрочку: 2675 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с базовыми знаниями в сфере коучинга или смежных профессий.
Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование, контрольные задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: консультации с HR-специалистом.
Программа:
Основы психологического консультирования.
Место психологического консультирования среди видов психологической помощи.
Профессиональная подготовка и профессионально важные качества специалиста, оказывающего психологическую помощь.
Этические нормы и принципы оказания психологической помощи.
Показания к психологическому консультированию. Отличие консультирования от психотерапии.
Достоинства:
Документы доставляют почтой с трек-номером.
Обучение проходит по гибкому графику.
Помощь профессионального личного куратора.
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
Техподдержка работает без выходных.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Профессиональный коуч» — Moscow Business Academy
На курсе студенты узнают о психологии бизнеса, лидерства и групповой работе, а также изучат модели руководства в коучинге. Для дипломной работы школа предложит три темы на выбор.
После основной программы можно изучить бонусные модули по тайм-менеджменту, социальной психологии переговоров и деловому общению. В качестве помощи в трудоустройстве специалисты научат самопрезентации и прохождению собеседования.
Цена полностью: 116 200 рублей.
Цена в рассрочку: 6455 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый проект.
Документ об окончании: диплом о профпереподготовке, сертификат установленного образца.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Профессия «Коуч». Личностный рост и профессиональная этика профессионального коуча.
Психология бизнеса.
Психология личности.
Психология лидерства.
Коучинг в бизнесе.
Достоинства:
Обучение ведут практикующие спикеры.
Практика построена на основе реальных профессиональных задач.
Обучение проходит на интерактивной платформе школы.
Кураторы постоянно на связи со студентами.
В течение 14 дней можно запросить возврат полной стоимости курса.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Психолог-коуч» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Программа состоит из двух модулей, после которых выпускники получают два диплома. Можно добавить модуль MBA и получить третий диплом, признанный за рубежом.
На курсе научат организовывать коуч-сессии, ставить цели и выстраивать доверительные отношения с клиентами. На практике разберут реальные кейсы. По всем вопросам помогает личный куратор.
Цена полностью: 82 556 рублей.
Цена в рассрочку: 6880 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 год 3 месяца.
Порог входа: с базовыми знаниями консультирования.
Формат: вебинары, практические работы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психология.
Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании.
Master of Business Administration: Business Psychology.
Достоинства:
Можно оформить корпоративное обучение для сотрудников.
Обучение ведут практикующие психологи с опытом свыше семи лет.
Вебинары и лекции можно пересматривать в записи.
Выдают два диплома установленного образца.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Прикладная психология и коучинг» — «Среда обучения»
Курс ведут профессора и преподаватели «Московского института психоанализа». Помимо основных, программа включает дисциплины на выбор: спортивная психология, нейрокоучинг, корпоративная коммуникация и лидерство. В результате участники смогут получить сертификат мастер-коуча по стандартам ICI.
Курс проходит на онлайн-платформе школы по гибкому графику, с возможностью задавать вопросы в чате. А еще студенты получат доступ к онлайн-библиотеке для изучения дополнительной литературы.
Цена полностью: 90 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 года 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат по стандартам ICI.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Современные направления психологической теории и практики.
Методологические основы проведения психологического исследования.
Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы.
Психология личности.
Психология индивидуальных различий.
Достоинства:
Подробная университетская программа обучения, обучения ведут профессора вузов.
Обучение проходит на онлайн-платформе школы.
Представлены дисциплины на выбор.
Недостатки:
Зачисление только при наличии диплома о высшем образовании.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Онлайн-курсы коучинга» — «Международная школа профессий»
На курсе расскажут об этике коуча, компетенциях, структуре сессии, научат использовать трансформационные паузы и определять истинные цели клиента.
Наставник программы — коуч с десятилетним стажем. С преподавателями можно общаться на онлайн-занятиях, а обучение проходит по гибкому графику.
Цена полностью: 10 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 5 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Философия коучинга.
Структура коуч-сессии.
Стимулирование осознанности.
Ответственность клиента.
Решение кейсов.
Достоинства:
Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт».
Курс можно пройти ускоренно, в формате мастер-класса.
Гибкий график обучения.
Обучение стартует каждый день.
Недостатки:
Доступ к материалам курса дается только на три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
12. «Наставничество и управленческий коучинг» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.
Курс записан совместно с экспертами «Билайн Университета», которые поделятся личным опытом. Слушателей научат мотивировать сотрудников, собирать команду, формировать задачи и работать с конфликтами.
Обучение проходит на интерактивной платформе школы, где собраны лекции и практические задания. Все вопросы можно задавать кураторам в Telegram-чате.
Цена полностью: 89 993 рубля.
Цена в рассрочку: 4306 рублей в месяц на 22 месяца.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Наставничество и коучинг для руководителя.
Создание плана профессионального развития.
Управление командами.
Эмоциональный интеллект.
Менеджер по обучению и развитию персонала.
Достоинства:
В чатах курса можно общаться с одногруппниками.
Бессрочный доступ к материалам и чату курса.
Кураторы дают обратную связь по практическим работам.
Один год английского языка в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
13. «Практическая психология и коучинг: современные подходы к работе с клиентами» — «Институт прикладной психологии в социальной сфере»
Курс практико-ориентированный: студенты проходят тренировочные сессии и супервизии. Дополнительно можно изучать вебинары и получать за них сертификаты.
Обязательная часть обучения — личные коуч-сессии, где слушатели сами станут клиентами. Центр развития карьеры поможет студентам попасть на стажировку к партнерам, проведет карьерные консультации, а также научит выстраивать личный бренд и привлекать клиентов.
Цена полностью: 123 600 рублей.
Цена в рассрочку: 11 533 рубля в месяц.
Длительность: 15 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-консультации, вебинары, тестирования, личные коуч-сессии, супервизии.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: устраивают на стажировку в компании-партнеры, проводят карьерные консультации, рассказывают, как построить личный бренд.
Программа:
Введение в профессию. Профессиональная этика в работе психолога.
Анатомия и физиология центральной нервной системы.
Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Основы психофизиологии.
Общая психология.
Психология развития и возрастная психология.
Достоинства:
Обучение ведет детский психолог со стажем более 25 лет.
Проводят групповые занятия в парах и тройках.
Куратор помогает со всеми вопросами.
Бессрочный доступ к материалам курса.
На выполнение домашних заданий отводится 14 дней.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
14. «Профессиональный коучинг по стандартам ICF» — «Высшая школа коучинга»
Программа имеет аккредитацию Level 2 ICF и создана на основе работ признанных специалистов в области коучинга. Участники освоят навыки управления эмоциями, конструктивного выражения мыслей и поддержания отношений, основанных на доверии и близости.
Обучение проходит в группах до 20 человек, что позволяет преподавателю уделить внимание каждому. Студенты получают поддержку менторов — коучей с квалификацией PCC и MCC ICF. Практическая часть включает как групповой, так и индивидуальный менторинг.
Цена полностью: от 311 760 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 990 рублей в месяц.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практические задания, групповой менторинг.
Документ об окончании: международный сертификат, свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы коучинга.
Изучение компетенций ICF.
Создание сильного соглашения.
Присутствие, слушание и коммуникация.
Пробуждение осознанности. Фасилитация обучения.
Достоинства:
Выдаваемый сертификат признан в 152 странах мира.
Преподаватели — коучи, сертифицированные ICF.
Проводят демосессии от MCC ICF.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
15. «Коучинг для руководителей высшего звена. Коучинг по вопросам карьеры и профессионального развития» — НИУ ВШЭ
Программа помогает освоить коучинговые технологии для решения организационных задач. Студенты изучают Executive-коучинг, включая научные исследования, модели и инструменты для работы с топ-менеджерами.
Зачисление на курс проводится после интервью с руководителем программы.
Цена полностью: 57 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: для специалистов с опытом в коучинге.
Формат: онлайн-занятия, практические задания, супервизии.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Организационная психология и организационная диагностика.
Модели и техники коучинга для руководителей высшего звена. Модели лидерства.
Практика коучинга руководителей высшего звена.
Модели и техники коучинга по вопросам карьеры и профессионального развития.
Практика коучинга по вопросам карьеры и профессионального развития.
Достоинства:
В каждом модуле предусмотрены сессии с супервизорами и очная или онлайн-интервизия.
Скидки студентам, сотрудникам и выпускникам НИУ ВШЭ.
Обучение ведут кандидаты психологических наук.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Собрали еще пять курсов, на которых расскажут об особенностях бизнес-коучинга. Студентов научат укреплять корпоративную культуру и составлять психологические планы для сотрудников и руководителей. Учиться помогают кураторы и менторы, а в конце выдают диплом о профессиональной переподготовке:
«Психолог бизнес-консультант. Коуч» от «Московского института психологии» — научат работать с запросами на мотивацию, преодоление кризиса, эмиграцию, фриланс и борьбу с синдромом самозванца; в качестве практики предусмотрены демонстрационные сессии, разборы клиентских случаев, а также индивидуальные домашние задания и групповые проекты; итоговая работа выполняется под руководством практикующего психолога.
«Бизнес-коучинг команд» от Edpro — обучение ведет командный коуч PCC ICF с опытом более десяти лет; участников научат работать с ролями, повышать производительность команд и решать конфликты; тренеры школы проводят сессии и командные практики; слушатели получат доступ к шаблонам, чек-листам и рабочим документам; в конце выдают сертификат чешского университета, который признан в странах ЕС.
«Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала» от МИПО — научат формировать систему обучения персонала, мотивировать сотрудников и вести коуч-сессии; курс проходит в формате онлайн-вебинаров и разбора реальных кейсов; в чатах можно общаться с одногруппниками, а куратор поможет решить возникшие проблемы; при желании программу можно закончить экстерном.
«Бизнес-коучинг предпринимателей» от 5 Prism — обучение ведут практикующие бизнес-коучи МСС ICF, которые научат финансовому мышлению и анализу коучинговых стратегий; практика проходит в формате группового коучинга, а также предусмотрены две встречи с тьютором; все материалы собраны на онлайн-платформе школы, а вебинары можно пересматривать в записи.
«Коучинг. Психологическое бизнес-консультирование» от MITM — курс для всех желающих, а также владельцев бизнеса, которые хотят улучшить лидерские качества и отношения с партнерами; студенты принимают участие в киноклубах и разбирают фильмы с психологической точки зрения, а динамику обучения отслеживают преподаватели и супервизоры.
Какой выбрать онлайн-курс по коучингу
Профессиональный коуч востребован в разных сферах: он помогает справляться с синдромом самозванца, развивать бизнес и команду, улучшать отношения в коллективе и работать над личностным ростом. Стать коучем можно как с психологическим образованием, так и без него, пройдя специализированные курсы:
«Профессиональный коучинг» от Edpro: курс от PCC-коучей, в конце которого выдают международный сертификат LEVEL 2 ICF.
«Мастерство коучинга с нуля до Level 2» от «Психодемии»: уже во время обучения студенты будут сопровождать клиентов под присмотром эксперта-коуча.
«Коучинг — индивидуальное психологическое консультирование» от MITM: преподаватели и супервизоры отслеживают прогресс студентов, а еще проводят киноклубы для анализа фильмов с психологической точки зрения.
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