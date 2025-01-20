Собрали 20 курсов от лучших российских онлайн-школ, где по итогу обучения выдают диплом или сертификат. В подборке — интенсивы от одного месяца и полноценные учебные программы до 12 месяцев обучения. Учебные заведения помогают с трудоустройством, а некоторые гарантируют стажировки и оплачиваемые проекты во время обучения.

1. «Графический дизайнер» — Bang Bang Education

В Bang Bang Education готовят профессионалов, которые отвечают за визуальную коммуникацию, эстетику и донесение смыслов через графические элементы. Разрабатывают фирменные стили для брендов, продуктов, онлайн-инструментов и печатной продукции.

Курс рассчитан на двенадцать месяцев, учебе нужно будет посвящать от десяти часов в неделю. Программа состоит из видеоуроков и практических заданий, которые студенты выполняют под руководством преподавателей.

В Bang Bang Education обучают графическим программам: Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Tilda и Readymag; основам дизайна: цветовой теории, композиции и типографике; разработке логотипов и лендингов, а также навыкам работы с растровой и векторной графикой.

Цена полностью: от 149 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4984 рублей в месяц на 30 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Основы графического дизайна.

Типографика.

Айдентика — визуальная составляющая бренда.

Проектная работа.

Достоинства:

13 работ в портфолио.

В преподавательском составе — практики из «Т-Банка», VK, Vogue и «Альфа-Банка».

Персональная проверка заданий от преподавателей.

Подготовка к собеседованиям.

Доступ к закрытому чату, где можно общаться с единомышленниками.

Недостатки:

Не обнаружены.

Другие курсы от Bang Bang Education: «Графический дизайн Plus».

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “Графический дизайнер”» — Contented

Акцент в обучении делается на практику. С первого месяца студенты начинают готовить работы для портфолио. С четвертого — брать первые реальные заказы. На курсе знакомят с программами для дизайнеров, такими как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Figma.

Предусмотрен выбор специализации: дизайн сайтов, оформление брендов или дизайн упаковки. Дипломная работа в конце — проект по заданию от реального клиента.

Цена полностью: от 150 185 рублей.

Цена в рассрочку: от 4172 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, профессиональные чемпионаты и конкурсы, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Компьютерные программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.

Основы дизайна.

Направления графического дизайна.

Специализация на выбор: оформление бренда, дизайн промо-сайтов и дизайн упаковки.

Достоинства:

Четыре мини-курса в подарок.

Занятия по подготовке к собеседованиям и помощь с выходом на зарубежный рынок.

Доступ к материалам курса навсегда.

Недостатки:

Диплом о профессиональной переподготовке выдают только при наличии высшего или среднеспециального образования.

Другие курсы от Contented: «Профессия “Графический дизайнер с нуля до про”».

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Основы графического дизайна» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Обучение с поддержкой наставников и преподавателей. За четыре месяца студенты осваивают колористику и цветоведение, узнают, как использовать инструменты компьютерных программ в графическом дизайне, и учатся создавать анимационные ролики.

Портфолио пополняется большим количеством работ: баннером для ленты в соцсетях, 2D-баннером на сайт, дизайном одностраничного сайта, визитки, анимационным роликом. После обучения выпускники изучают видеокурс от специалиста по кадрам и получают доступ к бирже вакансий.

Цена полностью: 49 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 2905 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Основы дизайна.

Работа в Photoshop.

Дизайн в Figma.

Дизайн карточек для маркетплейсов.

Дизайн интерфейсов в Tilda.

Достоинства:

Три курса в подарок: по деловому английскому языку, работе в онлайн-формате с несколькими заказчиками и нейросетям.

Мобильное приложение для обучения.

В преподавательском составе — арт-директор Wildberries.

Доступ к каналам с вакансиями от партнеров «Нетологии».

Недостатки:

Не обнаружены.

Другие курсы от «Нетологии»: «Графический дизайнер: расширенный курс».

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Обучение графическому дизайну с нуля» — «Компьютерная академия TOP»

Занятия на удобной платформе с практическими упражнениями для отработки творческих навыков. За 12 месяцев студенты научатся проводить полный цикл создания фирменного стиля, создавать макеты полиграфических изданий и производить профессиональную фотосъемку, ретушь и редактирование фото.

Дополнительный блок навыков — проектирование интерьеров.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3320 рублей в месяц.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: международный диплом.

Помощь с трудоустройством: гарантия трудоустройства.

Программа:

Графические редакторы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

История искусства.

Цифровая фотография.

Оформление бренда.

Типографика.

Рекламный дизайн.

Достоинства:

Пополнение портфолио работами: постерами, обложками и брендбуками.

Бесплатная консультация и прохождение профориентационного теста перед подписанием договора.

Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Графический дизайнер. Расширенный курс» — «Бруноям»

В программе большое внимание уделяется работе с фоторедакторами и другими инструментами графического дизайна. Студенты во время учебы создают логотипы, упаковки, оформление сайтов и анимации.

Предусмотрена разработка собственных крупных проектов, которыми слушатели пополняют портфолио для успешного трудоустройства.

Цена полностью: 64 900 рублей.

Цена в рассрочку: 5408 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Композиция.

Цвет.

Работа в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Интерфейс Figma.

Достоинства:

Бесплатный курс «Учись учиться».

Практика на больших проектах, например, создание брендбука для команды по боулингу.

Индивидуальная поддержка в трудоустройстве.

Чат с личным наставником.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Графический дизайнер» — «Логомашина»

Студенты не только пройдут программу обучения, но и смогут стажироваться в дизайн-студии «Логомашина». На практике отработают создание брендбука, логотипов, баннеров для социальных сетей, разработают фирменный стиль компании и будут верстать буклеты, книги и другие печатные материалы.

Всего портфолио пополнится 22 работами, а в конце обучения школа гарантирует трудоустройство в компании-партнеры.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5424 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоразборы, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: гарантированное трудоустройство.

Программа:

Основы графического дизайна.

Бренд.

Фирменный стиль.

Дипломный проект.

Выход на рынок труда.

Достоинства:

Курсы по работе с заказчиками, английскому языку для дизайнеров и нейросетям в подарок.

Гарантированное трудоустройство и помощь на испытательном сроке.

Доступ к «Клубу выпускников».

Персональная обратная связь в видеоформате.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “Графический дизайнер”» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Студенты осваивают теорию в виде вебинаров и методического материала, а закрепляют знания на практике во время разбора реальных примеров работ и выполнения проектов для портфолио. Слушателей учат создавать графику в Illustrator, разрабатывать дизайн баннеров, плакатов и визиток, верстать многостраничные сайты и оформлять фирменный стиль, создавая логотипы и брендбуки.

По итогу в портфолио будет более 13 работ, например, дизайн афиши или логотип кофейни.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 7538 рублей в месяц на 31 месяц.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, методические материалы, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Adobe Illustrator с нуля.

Графический дизайнер.

Adobe Photoshop с нуля.

Шрифт в дизайне.

Дизайнер упаковки.

Достоинства:

Более 13 проектов от реальных заказчиков в портфолио.

Неограниченный доступ к теоретическому материалу.

Помощь в оформлении налогового вычета.

Розыгрыш призов за создание дизайна для известных брендов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Графический дизайнер» — Skypro

За 12 месяцев студентов научат с нуля продумывать фирменный стиль, создавать логотипы и сайты, делать брендбуки и работать с разными шрифтами. В программе много времени отведено практике, поэтому за время учебы каждый студент соберет портфолио с работами и построит пошаговый план развития в профессии.

Обучаться можно в двух форматах — в общей группе без персональных встреч или в малых группах с индивидуальными беседами с наставником.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4919 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Нейросети для дизайнеров.

Базовые навыки.

С места — в карьеру.

Личностные качества дизайнера.

Достоинства:

Регулярные групповые встречи в формате «Вопрос — ответ».

Год английского языка от Skyeng в подарок.

Бесплатный курс по нейросетям.

Оформление портфолио и тестовое собеседование.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Графический дизайнер» — «Яндекс Практикум»

Обучение поделено на отрезки по две–три недели, за которые слушатели осваивают тему и закрепляют знания на практике — делают проект. Затем задание отправляют на проверку, и преподаватели дают обратную связь по нему. Студенты узнают о типографике и создании фирменного стиля компании, учатся работать с программами для дизайнеров: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Выпускники могут самостоятельно создавать логотипы, верстать, разрабатывать сувенирную продукцию и анализировать потребности аудитории бренда.

Цена полностью: от 129 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: от 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Как это — быть дизайнером.

Аудитория и визуальная композиция.

Основы типографики.

Векторная и растровая графика.

Брендинг.

Верстка многостраничных изданий.

Программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Более восьми проектов для портфолио, в том числе от реальных заказчиков.

Бонус — курс по нейросетям.

Еженедельные вебинары для разбора сложных тем.

Дополнительные треки — работа с разными заказчиками и построение карьеры.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Графический дизайнер» — Eduson Academy

Программа обучения состоит из девяти модулей, включая бонусные. Студенты, пройдя их, смогут работать с цветом и композицией, создавать дизайн одностраничных сайтов и баннеров, планировать и оформлять проекты по дизайну и общаться с заказчиками.

Дополнительно студентам предлагается пройти стажировку с наставником и выполнить небольшие проекты для реальных задач, чтобы добавить их в портфолио.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 7475 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации и диплом.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Введение в профессию.

Графические редакторы.

Основы дизайна.

Дизайн коммуникаций.

Дизайн лендингов.

Дизайн презентаций.

Достоинства:

Бонусные модули — нейросети для дизайнера и командная работа в цифровом пространстве.

Доступ к обновлениям курса навсегда.

Стажировка с профессиональным ментором.

Дополнительные уроки по работе с авторским правом и поиску заказчиков.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Графический дизайн. Базовый уровень» — Pentaschool

Цена: 53 400 рублей или в рассрочку от 5340 рублей в месяц на 10 месяцев.

Обратная связь: разбор домашних заданий от преподавателей.

О чем курс

За четыре месяца студенты изучат основы графического дизайна: работу со шрифтами, принципы композиции, использование графических редакторов для создания проектов и верстку макетов. Программа состоит из семи разделов, каждый из которых содержит практическую часть. Обучение предполагает разбор домашних заданий от преподавателей и проекты для пополнения портфолио. По завершении курса выдается диплом о профессиональной переподготовке.

12. «Графический дизайнер» — Geekbrains

Цена: в рассрочку от 4646 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Программа обучения построена на онлайн-общении с преподавателями и практике. Студенты проходят основы графического дизайна и создают первые проекты в редакторах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Дополнительно — уроки по упаковке, работе со шрифтами и продвинутым навыкам графического дизайнера. Подтвердить приобретенные навыки студенты могут сертификатом.

13. «Основы графического дизайна» — XYZ School

Цена: 17 800 рублей.

Обратная связь: от автора курса по практическим заданиям.

О чем курс

Интенсив на полтора месяца для начинающих специалистов по графическому дизайну. В программе — 13 видеоуроков с тестами и практическими заданиями. Студенты осваивают работу с графическими редакторами, учатся создавать логотипы, упаковку, печатную продукцию и узнают, как правильно презентовать собственные проекты. После учебы всем студентам выдаются сертификаты.

14. «Графический дизайнер» — «Университет “Синергия”»

Цена: в рассрочку от 3830 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Программа обучения сочетает в себе 42 часа теории и 208 часов практики. Студенты подготовят 15 работ для портфолио. Предстоит получить навыки по разработке фирменного стиля, созданию рекламных материалов и векторной графики, макетированию и обработке фотографий в графических редакторах. В конце — защита дипломного проекта и выдача диплома.

15. «Профессия “Графический дизайнер”» — Creativshik

Цена: $439 долларов или в рассрочку от $29 в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Комплексная обучающая программа для подготовки графических дизайнеров-верстальщиков. С помощью видеоуроков студенты изучают основы типографики и колористики и создают собственный проект. Бонус — уроки по работе со шрифтами и цветом в программе InDesign CC.

16. «Профессия “Графический дизайнер”» — «Международная школа профессий»

Цена: 38 300 рублей или в рассрочку от 4300 рублей в месяц до 9 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Курс разделен на четыре блока, каждый из которых посвящен отдельной теме: графическим редакторам, нейросетям и основам графического дизайна. Студенты учатся работать в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, использовать нейросети «Яндекс Шедеврум» и Midjourney в создании собственных проектов и знакомятся с брендингом, типографикой и айдентикой. По итогу обучения выдается диплом.

17. «Графический дизайнер с нуля до PRO» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: 64 626 рублей или в рассрочку 5386 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Программа состоит из 20 тематических модулей с акцентом на продвижении в профессии и развитии карьерного пути. В ходе обучения студенты знакомятся с растровой и векторной графикой, разрабатывают рекламную продукцию и создают логотипы, сайты и рекламные материалы. Курс длится десять месяцев, а по итогу выдается диплом, подтверждающий квалификацию.

18. «Графический дизайн» — АПОК

Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем курс

Предлагается ускоренный формат обучения — от одного месяца. Студенты изучают профильные предметы, учатся работать в графических редакторах и проходят тестирование в конце программы. Школа предоставляет три тарифа для обучения: «Базовый», при котором нельзя корректировать программу, «Продвинутый», где допускаются изменения, и «Премиум» — индивидуальный курс.

19. «Графический дизайн» — «Федкурс»

Цена: от 4325 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Программа включает только профильные дисциплины. Слушателям предоставляется бессрочный доступ к методическим материалам в личном кабинете. Они могут самостоятельно планировать удобное для себя расписание занятий на онлайн-платформе. Удостоверение о повышении квалификации выдается после успешной сдачи всех зачетов и прохождения итоговой аттестации. Документ доставляется курьером или почтой бесплатно.

20. «Станьте дизайнером с нуля до PRO с бессрочной карьерной поддержкой» — Yudaev.School

Цена: в рассрочку от 3957 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс

Программа рассчитана на девять месяцев и включает разбор примеров работ и создание проектов для портфолио с обратной связью от наставника. Включены также видеоуроки и поддержка в трудоустройстве. Выпускники смогут создавать сайты и интерфейсы приложений, баннеры, делать запоминающиеся логотипы. Дополнительные блоки в программе посвящены маркетингу, развитию бизнеса и продажам.