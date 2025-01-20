В подборку включили ведущие школы России, в которых есть программы обучения графическому дизайну. В статье рассказали по каким критериям выбирать курс и куда можно трудоустроиться после окончания учебы.
Как мы сформировали рейтинг
Подборку составляли, ориентируясь на следующие данные:
Аналитические. За основу взяли исследование, в котором выделены лидеры рынка онлайн-образования. Из их числа подобрали те школы, в которых предлагают пройти обучение профессии графического дизайнера.
Пользовательские. Изучили мнения студентов школ, проанализировали отзывы и сравнили рейтинги. Источником информации стали сайты iRecommend.ru, Tutortop.ru, «Отзовик.ру», «Яндекс Карты» и 2ГИС.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами графического дизайна
Bang Bang Education: обучают графическому дизайну на практике, помогают с трудоустройством и наполнением портфолио.
Contented: преподают практикующие дизайнеры из VK и «Райффайзенбанка», помогают брать заказы с четвертого месяца обучения.
«Нетология»: предоставляют помощь с трудоустройством и дарят дополнительные модули по деловому английскому языку и работе с нейросетями (промокод GDEKURS — скидка 5% на обучение).
«Компьютерная академия TOP»: дают гарантию трудоустройства после окончания учебы.
«Бруноям»: предоставляют личного наставника на протяжении всего курса и дают бонусный вводный урок бесплатно.
«Логомашина»: организовывают стажировки и дарят курсы по нейросетям, юридическим аспектам профессии и английскому языку.
Skillbox: предоставляют возможность настроить курс под себя — выбирать темы и задания по сложности (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
Skypro: проводят бесплатную диагностику знаний и помогают составить пошаговый карьерный план.
«Яндекс Практикум»: обновляют программу каждые шесть месяцев и проводят дополнительные вебинары для разбора сложных тем.
Eduson Academy: помогают выйти на заработок от 100 тысяч рублей, предоставляя стажировки в крупных компаниях.
Обзор 20 лучших онлайн-курсов по графическому дизайну
Собрали 20 курсов от лучших российских онлайн-школ, где по итогу обучения выдают диплом или сертификат. В подборке — интенсивы от одного месяца и полноценные учебные программы до 12 месяцев обучения. Учебные заведения помогают с трудоустройством, а некоторые гарантируют стажировки и оплачиваемые проекты во время обучения.
1. «Графический дизайнер» — Bang Bang Education
В Bang Bang Education готовят профессионалов, которые отвечают за визуальную коммуникацию, эстетику и донесение смыслов через графические элементы. Разрабатывают фирменные стили для брендов, продуктов, онлайн-инструментов и печатной продукции.
Курс рассчитан на двенадцать месяцев, учебе нужно будет посвящать от десяти часов в неделю. Программа состоит из видеоуроков и практических заданий, которые студенты выполняют под руководством преподавателей.
В Bang Bang Education обучают графическим программам: Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Tilda и Readymag; основам дизайна: цветовой теории, композиции и типографике; разработке логотипов и лендингов, а также навыкам работы с растровой и векторной графикой.
Цена полностью: от 149 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4984 рублей в месяц на 30 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Основы графического дизайна.
Типографика.
Айдентика — визуальная составляющая бренда.
Проектная работа.
Достоинства:
13 работ в портфолио.
В преподавательском составе — практики из «Т-Банка», VK, Vogue и «Альфа-Банка».
Персональная проверка заданий от преподавателей.
Подготовка к собеседованиям.
Доступ к закрытому чату, где можно общаться с единомышленниками.
Недостатки:
Не обнаружены.
Другие курсы от Bang Bang Education: «Графический дизайн Plus».
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия “Графический дизайнер”» — Contented
Акцент в обучении делается на практику. С первого месяца студенты начинают готовить работы для портфолио. С четвертого — брать первые реальные заказы. На курсе знакомят с программами для дизайнеров, такими как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Figma.
Предусмотрен выбор специализации: дизайн сайтов, оформление брендов или дизайн упаковки. Дипломная работа в конце — проект по заданию от реального клиента.
Цена полностью: от 150 185 рублей.
Цена в рассрочку: от 4172 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, профессиональные чемпионаты и конкурсы, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Компьютерные программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.
Основы дизайна.
Направления графического дизайна.
Специализация на выбор: оформление бренда, дизайн промо-сайтов и дизайн упаковки.
Достоинства:
Четыре мини-курса в подарок.
Занятия по подготовке к собеседованиям и помощь с выходом на зарубежный рынок.
Доступ к материалам курса навсегда.
Недостатки:
Диплом о профессиональной переподготовке выдают только при наличии высшего или среднеспециального образования.
Другие курсы от Contented: «Профессия “Графический дизайнер с нуля до про”».
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Основы графического дизайна» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Обучение с поддержкой наставников и преподавателей. За четыре месяца студенты осваивают колористику и цветоведение, узнают, как использовать инструменты компьютерных программ в графическом дизайне, и учатся создавать анимационные ролики.
Портфолио пополняется большим количеством работ: баннером для ленты в соцсетях, 2D-баннером на сайт, дизайном одностраничного сайта, визитки, анимационным роликом. После обучения выпускники изучают видеокурс от специалиста по кадрам и получают доступ к бирже вакансий.
Цена полностью: 49 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 2905 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Основы дизайна.
Работа в Photoshop.
Дизайн в Figma.
Дизайн карточек для маркетплейсов.
Дизайн интерфейсов в Tilda.
Достоинства:
Три курса в подарок: по деловому английскому языку, работе в онлайн-формате с несколькими заказчиками и нейросетям.
Мобильное приложение для обучения.
В преподавательском составе — арт-директор Wildberries.
Доступ к каналам с вакансиями от партнеров «Нетологии».
Недостатки:
Не обнаружены.
Другие курсы от «Нетологии»: «Графический дизайнер: расширенный курс».
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Обучение графическому дизайну с нуля» — «Компьютерная академия TOP»
Занятия на удобной платформе с практическими упражнениями для отработки творческих навыков. За 12 месяцев студенты научатся проводить полный цикл создания фирменного стиля, создавать макеты полиграфических изданий и производить профессиональную фотосъемку, ретушь и редактирование фото.
Дополнительный блок навыков — проектирование интерьеров.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3320 рублей в месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: международный диплом.
Помощь с трудоустройством: гарантия трудоустройства.
Программа:
Графические редакторы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
История искусства.
Цифровая фотография.
Оформление бренда.
Типографика.
Рекламный дизайн.
Достоинства:
Пополнение портфолио работами: постерами, обложками и брендбуками.
Бесплатная консультация и прохождение профориентационного теста перед подписанием договора.
Обратная связь от преподавателей.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Графический дизайнер. Расширенный курс» — «Бруноям»
В программе большое внимание уделяется работе с фоторедакторами и другими инструментами графического дизайна. Студенты во время учебы создают логотипы, упаковки, оформление сайтов и анимации.
Предусмотрена разработка собственных крупных проектов, которыми слушатели пополняют портфолио для успешного трудоустройства.
Цена полностью: 64 900 рублей.
Цена в рассрочку: 5408 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Композиция.
Цвет.
Работа в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
Интерфейс Figma.
Достоинства:
Бесплатный курс «Учись учиться».
Практика на больших проектах, например, создание брендбука для команды по боулингу.
Индивидуальная поддержка в трудоустройстве.
Чат с личным наставником.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Графический дизайнер» — «Логомашина»
Студенты не только пройдут программу обучения, но и смогут стажироваться в дизайн-студии «Логомашина». На практике отработают создание брендбука, логотипов, баннеров для социальных сетей, разработают фирменный стиль компании и будут верстать буклеты, книги и другие печатные материалы.
Всего портфолио пополнится 22 работами, а в конце обучения школа гарантирует трудоустройство в компании-партнеры.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5424 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоразборы, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: гарантированное трудоустройство.
Программа:
Основы графического дизайна.
Бренд.
Фирменный стиль.
Дипломный проект.
Выход на рынок труда.
Достоинства:
Курсы по работе с заказчиками, английскому языку для дизайнеров и нейросетям в подарок.
Гарантированное трудоустройство и помощь на испытательном сроке.
Доступ к «Клубу выпускников».
Персональная обратная связь в видеоформате.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Профессия “Графический дизайнер”» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Студенты осваивают теорию в виде вебинаров и методического материала, а закрепляют знания на практике во время разбора реальных примеров работ и выполнения проектов для портфолио. Слушателей учат создавать графику в Illustrator, разрабатывать дизайн баннеров, плакатов и визиток, верстать многостраничные сайты и оформлять фирменный стиль, создавая логотипы и брендбуки.
По итогу в портфолио будет более 13 работ, например, дизайн афиши или логотип кофейни.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 7538 рублей в месяц на 31 месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, методические материалы, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Adobe Illustrator с нуля.
Графический дизайнер.
Adobe Photoshop с нуля.
Шрифт в дизайне.
Дизайнер упаковки.
Достоинства:
Более 13 проектов от реальных заказчиков в портфолио.
Неограниченный доступ к теоретическому материалу.
Помощь в оформлении налогового вычета.
Розыгрыш призов за создание дизайна для известных брендов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Графический дизайнер» — Skypro
За 12 месяцев студентов научат с нуля продумывать фирменный стиль, создавать логотипы и сайты, делать брендбуки и работать с разными шрифтами. В программе много времени отведено практике, поэтому за время учебы каждый студент соберет портфолио с работами и построит пошаговый план развития в профессии.
Обучаться можно в двух форматах — в общей группе без персональных встреч или в малых группах с индивидуальными беседами с наставником.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4919 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Нейросети для дизайнеров.
Базовые навыки.
С места — в карьеру.
Личностные качества дизайнера.
Достоинства:
Регулярные групповые встречи в формате «Вопрос — ответ».
Год английского языка от Skyeng в подарок.
Бесплатный курс по нейросетям.
Оформление портфолио и тестовое собеседование.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Графический дизайнер» — «Яндекс Практикум»
Обучение поделено на отрезки по две–три недели, за которые слушатели осваивают тему и закрепляют знания на практике — делают проект. Затем задание отправляют на проверку, и преподаватели дают обратную связь по нему. Студенты узнают о типографике и создании фирменного стиля компании, учатся работать с программами для дизайнеров: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Выпускники могут самостоятельно создавать логотипы, верстать, разрабатывать сувенирную продукцию и анализировать потребности аудитории бренда.
Цена полностью: от 129 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Как это — быть дизайнером.
Аудитория и визуальная композиция.
Основы типографики.
Векторная и растровая графика.
Брендинг.
Верстка многостраничных изданий.
Программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Более восьми проектов для портфолио, в том числе от реальных заказчиков.
Бонус — курс по нейросетям.
Еженедельные вебинары для разбора сложных тем.
Дополнительные треки — работа с разными заказчиками и построение карьеры.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Графический дизайнер» — Eduson Academy
Программа обучения состоит из девяти модулей, включая бонусные. Студенты, пройдя их, смогут работать с цветом и композицией, создавать дизайн одностраничных сайтов и баннеров, планировать и оформлять проекты по дизайну и общаться с заказчиками.
Дополнительно студентам предлагается пройти стажировку с наставником и выполнить небольшие проекты для реальных задач, чтобы добавить их в портфолио.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 7475 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Введение в профессию.
Графические редакторы.
Основы дизайна.
Дизайн коммуникаций.
Дизайн лендингов.
Дизайн презентаций.
Достоинства:
Бонусные модули — нейросети для дизайнера и командная работа в цифровом пространстве.
Доступ к обновлениям курса навсегда.
Стажировка с профессиональным ментором.
Дополнительные уроки по работе с авторским правом и поиску заказчиков.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Графический дизайн. Базовый уровень» — Pentaschool
Цена: 53 400 рублей или в рассрочку от 5340 рублей в месяц на 10 месяцев.
Обратная связь: разбор домашних заданий от преподавателей.
О чем курс
За четыре месяца студенты изучат основы графического дизайна: работу со шрифтами, принципы композиции, использование графических редакторов для создания проектов и верстку макетов. Программа состоит из семи разделов, каждый из которых содержит практическую часть. Обучение предполагает разбор домашних заданий от преподавателей и проекты для пополнения портфолио. По завершении курса выдается диплом о профессиональной переподготовке.
12. «Графический дизайнер» — Geekbrains
Цена: в рассрочку от 4646 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Программа обучения построена на онлайн-общении с преподавателями и практике. Студенты проходят основы графического дизайна и создают первые проекты в редакторах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Дополнительно — уроки по упаковке, работе со шрифтами и продвинутым навыкам графического дизайнера. Подтвердить приобретенные навыки студенты могут сертификатом.
13. «Основы графического дизайна» — XYZ School
Цена: 17 800 рублей.
Обратная связь: от автора курса по практическим заданиям.
О чем курс
Интенсив на полтора месяца для начинающих специалистов по графическому дизайну. В программе — 13 видеоуроков с тестами и практическими заданиями. Студенты осваивают работу с графическими редакторами, учатся создавать логотипы, упаковку, печатную продукцию и узнают, как правильно презентовать собственные проекты. После учебы всем студентам выдаются сертификаты.
14. «Графический дизайнер» — «Университет “Синергия”»
Цена: в рассрочку от 3830 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Программа обучения сочетает в себе 42 часа теории и 208 часов практики. Студенты подготовят 15 работ для портфолио. Предстоит получить навыки по разработке фирменного стиля, созданию рекламных материалов и векторной графики, макетированию и обработке фотографий в графических редакторах. В конце — защита дипломного проекта и выдача диплома.
15. «Профессия “Графический дизайнер”» — Creativshik
Цена: $439 долларов или в рассрочку от $29 в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Комплексная обучающая программа для подготовки графических дизайнеров-верстальщиков. С помощью видеоуроков студенты изучают основы типографики и колористики и создают собственный проект. Бонус — уроки по работе со шрифтами и цветом в программе InDesign CC.
16. «Профессия “Графический дизайнер”» — «Международная школа профессий»
Цена: 38 300 рублей или в рассрочку от 4300 рублей в месяц до 9 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Курс разделен на четыре блока, каждый из которых посвящен отдельной теме: графическим редакторам, нейросетям и основам графического дизайна. Студенты учатся работать в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, использовать нейросети «Яндекс Шедеврум» и Midjourney в создании собственных проектов и знакомятся с брендингом, типографикой и айдентикой. По итогу обучения выдается диплом.
17. «Графический дизайнер с нуля до PRO» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Цена: 64 626 рублей или в рассрочку 5386 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Программа состоит из 20 тематических модулей с акцентом на продвижении в профессии и развитии карьерного пути. В ходе обучения студенты знакомятся с растровой и векторной графикой, разрабатывают рекламную продукцию и создают логотипы, сайты и рекламные материалы. Курс длится десять месяцев, а по итогу выдается диплом, подтверждающий квалификацию.
18. «Графический дизайн» — АПОК
Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Предлагается ускоренный формат обучения — от одного месяца. Студенты изучают профильные предметы, учатся работать в графических редакторах и проходят тестирование в конце программы. Школа предоставляет три тарифа для обучения: «Базовый», при котором нельзя корректировать программу, «Продвинутый», где допускаются изменения, и «Премиум» — индивидуальный курс.
19. «Графический дизайн» — «Федкурс»
Цена: от 4325 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Программа включает только профильные дисциплины. Слушателям предоставляется бессрочный доступ к методическим материалам в личном кабинете. Они могут самостоятельно планировать удобное для себя расписание занятий на онлайн-платформе. Удостоверение о повышении квалификации выдается после успешной сдачи всех зачетов и прохождения итоговой аттестации. Документ доставляется курьером или почтой бесплатно.
20. «Станьте дизайнером с нуля до PRO с бессрочной карьерной поддержкой» — Yudaev.School
Цена: в рассрочку от 3957 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Программа рассчитана на девять месяцев и включает разбор примеров работ и создание проектов для портфолио с обратной связью от наставника. Включены также видеоуроки и поддержка в трудоустройстве. Выпускники смогут создавать сайты и интерфейсы приложений, баннеры, делать запоминающиеся логотипы. Дополнительные блоки в программе посвящены маркетингу, развитию бизнеса и продажам.
Еще 10 дополнительных курсов графики и дизайна
В этом разделе собрали еще 10 курсов, которые помогут углубить знания и навыки в области графического дизайна. Эти курсы охватывают различные аспекты, начиная от основ композиции и заканчивая продвинутыми техниками работы с программами вроде Adobe Photoshop и Illustrator.
1. «Дизайнер: старт в профессии» — Bang Bang Education
Цена: от 19 499 рублей.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям.
О чем курс
Курс-конструктор включает в себя профориентационную часть, а затем основную — при условии, что студент определился с выбором профессии. Программа состоит из шести блоков, в каждом из которых рассказывают о направлениях дизайна: графическом дизайне, UI/UX-дизайне, моушн-дизайне, дизайне интерьера и среды. После выбора профессии студент оплачивает курс по выбранной специальности.
2. «Ускоренный курс по графическому дизайну» — Contented
Цена: от 150 184 рублей или в рассрочку от 4172 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от кураторов на онлайн-занятиях.
О чем курс
Интенсив по графическому дизайну с бонусными курсами по Blender и ретуши. Студенты знакомятся с основным набором инструментов графического дизайнера: Figma, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. В портфолио войдет восемь работ, а во время обучения студенту будет предложен вариант стажировки в одной из компаний-партнеров.
3. «Как стать дизайнером: выбор профессии» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Цена: бесплатно.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Профориентационный курс по развитию в профессии. Программа направлена на выбор подходящего направления в дизайне. Студенты пробуют реализовать некоторые задачи специалиста и составляют карту карьерного роста. По итогу обучения выдают сертификат, а слушатели сдают профориентационный тест.
4. «Дизайнер 2D-графики» — «Компьютерная академия TOP»
Цена: в рассрочку от 4890 рублей в месяц на 8 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Онлайн-курс с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. Студенты учатся ретушировать фотографии, создавать обложки, использовать нейросети и создавать макеты сайтов в Figma. Вводный урок доступен бесплатно для ознакомления. После выпуска специалисты академии помогают с трудоустройством.
5. «Дизайнер в IT» — «Яндекс Практикум»
Цена: 139 000 рублей или в рассрочку 17 000 рублей в месяц на 9 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Общий курс по дизайну, на котором можно выбрать одно из направлений: моушн-дизайнер, графический дизайнер, веб-дизайнер или дизайнер интерфейсов. Студенты знакомятся с видеолекциями, выполняют проекты для портфолио и еженедельно участвуют в вебинарах с преподавателями. Первые 20 часов можно учиться бесплатно, чтобы понять, подходит ли формат занятий.
6. «Билет в профессию “Графический дизайнер”» — «Логомашина»
Цена: бесплатно.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Четырехдневные профориентационные прямые трансляции с практикующим специалистом. На них расскажут все о заработке дизайнеров, работе с заказчиками и секретах продающего портфолио. В подарок студенты получают сертификат, инструкцию по оформлению аккаунта в социальной сети для дизайнеров Behance, руководство по внешнему виду профиля и привлечению клиентов.
7. «Веб-дизайнер с нуля» — Skypro
Цена: в рассрочку от 4919 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Акцент программы — создание сайтов и разработка их дизайнов. Студенты учатся делать макеты и баннеры в Figma, изучают инструменты Adobe Photoshop и погружаются в UX-дизайн. В подарок предоставляют уроки по брендингу, 2D-анимации, HTML и CSS. Также слушатели всегда могут задать вопросы преподавателям на регулярных групповых онлайн-встречах.
8. «Графический дизайн. International PRO» — Pentaschool
Цена: от 162 400 рублей или в рассрочку от 6767 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: разбор домашних заданий от преподавателей.
О чем курс
Курс разделен на три уровня: базовый, практическую часть и обучение профессиональным навыкам. Студенты сначала знакомятся с теорией цвета и композицией, затем проходят основы оформления брендов, выполняя проекты с помощью графических редакторов. Профессиональный блок посвящен типографике и визуальным коммуникациям. Бонус — курсы по акварельной живописи, нейросетям и заработку в сфере дизайна.
9. «Профессия “Графический дизайнер” Pro» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Цена: в рассрочку от 7538 рублей в месяц на 31 месяц.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.
О чем курс
Обучение всем навыкам графического дизайнера: от создания фирменного стиля бренда до анимирования логотипов и верстки лендингов. В портфолио войдут проекты, созданные во время обучения и максимально приближенные к реальным задачам. Курс строится на практике, поэтому в программе минимум теории, а задания можно выбрать с учетом собственных интересов. В конце обучения выдается сертификат.
10. «Основы диджитал-рисунка» — XYZ School
Стоимость: от 54 000 рублей или в рассрочку от 4500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от куратора на онлайн-занятиях.
О чем курс
50 часов обучения с проверкой домашних заданий и итоговой работой по цифровому рисунку. Студенты изучают теорию цвета, основы анатомии и создают собственную работу для портфолио. В подарок — карьерный блок. Доступ к курсу бессрочный, а по итогу обучения выдается сертификат.
Какой онлайн-курс по графическому дизайну выбрать
Есть базовые критерии, по которым следует выбирать дистанционные курсы графического дизайна:
Время обучения. Выбор формата занятий зависит от того, сколько часов и сил студент хочет потратить на обучение. Кто-то готов учиться в комфортном режиме год, а кому-то подойдут недельные или месячные интенсивы. В среднем за шесть месяцев можно освоить навыки графического дизайнера с нуля.
Авторы курса и преподавательский состав. Наставники должны быть практиками и иметь опыт работы на должности графического дизайнера или в смежных областях. Преимуществом будут реализованные крупные проекты или работа на зарубежные или российские известные корпорации.
Поддержка во время обучения. Стоит узнать, есть ли обратная связь от преподавателей или помощь персонального куратора, а также проверяют ли домашние задания. Желательно, чтобы обратная связь была, так материал будет усваиваться студентом лучше.
Составление портфолио и помощь в трудоустройстве. Рекомендуется выбирать те курсы, на которых есть создание проектов для портфолио во время обучения, а также помогают найти работу.
Отзывы других студентов. Вместе с описанием курсов можно посмотреть отзывы на ресурсах об онлайн-школе. Студенты могут рассказать, как все заявленное на сайте реализуется на практике. Обращать внимание следует на конструктивные комментарии с выделением плюсов и минусов.
На что можно рассчитывать после онлайн-обучения графическому дизайну
На сайте hh.ru представлено около четырех тысяч вакансий по направлению графического дизайна. Работу могут найти как начинающие специалисты, так и профессионалы высокого уровня. Средняя зарплата по России составляет 72 тысячи рублей, а в крупных городах стартует от 100 тысяч рублей.
После обучения студенты могут устроиться в офис, стать самозанятыми и брать заказы на фрилансе. Карьерные центры онлайн-школ помогают разобраться в перспективах развития в профессии, а некоторые школы подбирают стажировки. Ведущие образовательные платформы сотрудничают с компаниями и помогают студентам с трудоустройством.
Профессия графического дизайнера позволяет создавать новое. Специалист развивает бренды, делает визуально привлекательными сайты, приложения, брошюры, книги и рекламные материалы, помогая компаниям зарабатывать больше. Обучиться профессии и прокачать творческие навыки можно в онлайн-школах России:
Bang Bang Education: обучают графическому дизайну на практике, помогают с трудоустройством и наполнением портфолио.
Contented: преподают практикующие дизайнеры из VK и «Райффайзенбанка», помогают брать заказы с четвертого месяца обучения.
«Нетология»: предоставляют помощь с трудоустройством и дарят дополнительные модули по деловому английскому языку и работе с нейросетями.
«Компьютерная академия TOP»: дают гарантию трудоустройства после окончания учебы.
«Бруноям»: предоставляют личного наставника на протяжении всего курса и дают бонусный вводный урок бесплатно.
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