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20 лучших онлайн-курсов по графическому дизайну

Графические дизайнеры разрабатывают оформление информационных платформ, каналов, сайтов, приложений, брендов, печатных рекламных материалов, изданий и мультимедиа. Специалисты с опытом зарабатывают до 111 тысяч рублей в месяц. Получить востребованную профессию можно на онлайн-курсах. 

В подборку включили ведущие школы России, в которых есть программы обучения графическому дизайну. В статье рассказали по каким критериям выбирать курс и куда можно трудоустроиться после окончания учебы. 

Как мы сформировали рейтинг 

Подборку составляли, ориентируясь на следующие данные:

  • Аналитические. За основу взяли исследование, в котором выделены лидеры рынка онлайн-образования. Из их числа подобрали те школы, в которых предлагают пройти обучение профессии графического дизайнера.

  • Пользовательские. Изучили мнения студентов школ, проанализировали отзывы и сравнили рейтинги. Источником информации стали сайты iRecommend.ru, Tutortop.ru, «Отзовик.ру», «Яндекс Карты» и 2ГИС. 

Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ с курсами графического дизайна

  1. Bang Bang Education: обучают графическому дизайну на практике, помогают с трудоустройством и наполнением портфолио. 

  2. Contented: преподают практикующие дизайнеры из VK и «Райффайзенбанка», помогают брать заказы с четвертого месяца обучения. 

  3. «Нетология»: предоставляют помощь с трудоустройством и дарят дополнительные модули по деловому английскому языку и работе с нейросетями (промокод GDEKURS — скидка 5% на обучение). 

  4. «Компьютерная академия TOP»: дают гарантию трудоустройства после окончания учебы.

  5. «Бруноям»: предоставляют личного наставника на протяжении всего курса и дают бонусный вводный урок бесплатно.

  6. «Логомашина»: организовывают стажировки и дарят курсы по нейросетям, юридическим аспектам профессии и английскому языку.

  7. Skillbox: предоставляют возможность настроить курс под себя — выбирать темы и задания по сложности (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение). 

  8. Skypro: проводят бесплатную диагностику знаний и помогают составить пошаговый карьерный план.

  9. «Яндекс Практикум»: обновляют программу каждые шесть месяцев и проводят дополнительные вебинары для разбора сложных тем. 

  10. Eduson Academy: помогают выйти на заработок от 100 тысяч рублей, предоставляя стажировки в крупных компаниях.

Обзор 20 лучших онлайн-курсов по графическому дизайну

Собрали 20 курсов от лучших российских онлайн-школ, где по итогу обучения выдают диплом или сертификат. В подборке — интенсивы от одного месяца и полноценные учебные программы до 12 месяцев обучения. Учебные заведения помогают с трудоустройством, а некоторые гарантируют стажировки и оплачиваемые проекты во время обучения. 

1. «Графический дизайнер» — Bang Bang Education

В Bang Bang Education готовят профессионалов, которые отвечают за визуальную коммуникацию, эстетику и донесение смыслов через графические элементы. Разрабатывают фирменные стили для брендов, продуктов, онлайн-инструментов и печатной продукции.

Курс рассчитан на двенадцать месяцев, учебе нужно будет посвящать от десяти часов в неделю. Программа состоит из видеоуроков и практических заданий, которые студенты выполняют под руководством преподавателей.

В Bang Bang Education обучают графическим программам: Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Tilda и Readymag; основам дизайна: цветовой теории, композиции и типографике; разработке логотипов и лендингов, а также навыкам работы с растровой и векторной графикой. 

  • Цена полностью: от 149 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4984 рублей в месяц на 30 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа:

  • Основы графического дизайна.

  • Типографика.

  • Айдентика — визуальная составляющая бренда.

  • Проектная работа.

Достоинства:

  • 13 работ в портфолио.

  • В преподавательском составе — практики из «Т-Банка», VK, Vogue и «Альфа-Банка».

  • Персональная проверка заданий от преподавателей.

  • Подготовка к собеседованиям.

  • Доступ к закрытому чату, где можно общаться с единомышленниками.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

Другие курсы от Bang Bang Education: «Графический дизайн Plus».

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “Графический дизайнер”» — Contented

Акцент в обучении делается на практику. С первого месяца студенты начинают готовить работы для портфолио. С четвертого — брать первые реальные заказы. На курсе знакомят с программами для дизайнеров, такими как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Figma.

Предусмотрен выбор специализации: дизайн сайтов, оформление брендов или дизайн упаковки. Дипломная работа в конце — проект по заданию от реального клиента. 

  • Цена полностью: от 150 185 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 4172 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, профессиональные чемпионаты и конкурсы, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Компьютерные программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.

  • Основы дизайна.

  • Направления графического дизайна.

  • Специализация на выбор: оформление бренда, дизайн промо-сайтов и дизайн упаковки.

Достоинства:

  • Четыре мини-курса в подарок.

  • Занятия по подготовке к собеседованиям и помощь с выходом на зарубежный рынок.

  • Доступ к материалам курса навсегда.

Недостатки:

  • Диплом о профессиональной переподготовке выдают только при наличии высшего или среднеспециального образования.

Другие курсы от Contented: «Профессия “Графический дизайнер с нуля до про”».

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса 

3. «Основы графического дизайна» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение. 

Обучение с поддержкой наставников и преподавателей. За четыре месяца студенты осваивают колористику и цветоведение, узнают, как использовать инструменты компьютерных программ в графическом дизайне, и учатся создавать анимационные ролики. 

Портфолио пополняется большим количеством работ: баннером для ленты в соцсетях, 2D-баннером на сайт, дизайном одностраничного сайта, визитки, анимационным роликом. После обучения выпускники изучают видеокурс от специалиста по кадрам и получают доступ к бирже вакансий.

  • Цена полностью: 49 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2905 рублей в месяц на 18 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Основы дизайна.

  • Работа в Photoshop.

  • Дизайн в Figma.

  • Дизайн карточек для маркетплейсов.

  • Дизайн интерфейсов в Tilda.

Достоинства:

  • Три курса в подарок: по деловому английскому языку, работе в онлайн-формате с несколькими заказчиками и нейросетям.

  • Мобильное приложение для обучения.

  • В преподавательском составе — арт-директор Wildberries. 

  • Доступ к каналам с вакансиями от партнеров «Нетологии». 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

Другие курсы от «Нетологии»: «Графический дизайнер: расширенный курс».

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Обучение графическому дизайну с нуля» — «Компьютерная академия TOP»

Занятия на удобной платформе с практическими упражнениями для отработки творческих навыков. За 12 месяцев студенты научатся проводить полный цикл создания фирменного стиля, создавать макеты полиграфических изданий и производить профессиональную фотосъемку, ретушь и редактирование фото.

Дополнительный блок навыков — проектирование интерьеров.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 3320 рублей в месяц.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: гарантия трудоустройства.

Программа:

  • Графические редакторы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

  • История искусства.

  • Цифровая фотография.

  • Оформление бренда.

  • Типографика. 

  • Рекламный дизайн.

Достоинства:

  • Пополнение портфолио работами: постерами, обложками и брендбуками. 

  • Бесплатная консультация и прохождение профориентационного теста перед подписанием договора.

  • Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Графический дизайнер. Расширенный курс» — «Бруноям»

В программе большое внимание уделяется работе с фоторедакторами и другими инструментами графического дизайна. Студенты во время учебы создают логотипы, упаковки, оформление сайтов и анимации.

Предусмотрена разработка собственных крупных проектов, которыми слушатели пополняют портфолио для успешного трудоустройства. 

  • Цена полностью: 64 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 5408 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Композиция.

  • Цвет.

  • Работа в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

  • Интерфейс Figma. 

Достоинства:

  • Бесплатный курс «Учись учиться». 

  • Практика на больших проектах, например, создание брендбука для команды по боулингу.  

  • Индивидуальная поддержка в трудоустройстве.

  • Чат с личным наставником.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Графический дизайнер» — «Логомашина»

Студенты не только пройдут программу обучения, но и смогут стажироваться в дизайн-студии «Логомашина». На практике отработают создание брендбука, логотипов, баннеров для социальных сетей, разработают фирменный стиль компании и будут верстать буклеты, книги и другие печатные материалы.

Всего портфолио пополнится 22 работами, а в конце обучения школа гарантирует трудоустройство в компании-партнеры.  

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 5424 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеоразборы, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: гарантированное трудоустройство.

Программа:

  • Основы графического дизайна. 

  • Бренд.

  • Фирменный стиль.

  • Дипломный проект.

  • Выход на рынок труда.

Достоинства:

  • Курсы по работе с заказчиками, английскому языку для дизайнеров и нейросетям в подарок.

  • Гарантированное трудоустройство и помощь на испытательном сроке.

  • Доступ к «Клубу выпускников».

  • Персональная обратная связь в видеоформате.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “Графический дизайнер”» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Студенты осваивают теорию в виде вебинаров и методического материала, а закрепляют знания на практике во время разбора реальных примеров работ и выполнения проектов для портфолио. Слушателей учат создавать графику в Illustrator, разрабатывать дизайн баннеров, плакатов и визиток, верстать многостраничные сайты и оформлять фирменный стиль, создавая логотипы и брендбуки.

По итогу в портфолио будет более 13 работ, например, дизайн афиши или логотип кофейни. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: 7538 рублей в месяц на 31 месяц.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, методические материалы, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Adobe Illustrator с нуля.

  • Графический дизайнер.

  • Adobe Photoshop с нуля.

  • Шрифт в дизайне.

  • Дизайнер упаковки.

Достоинства:

  • Более 13 проектов от реальных заказчиков в портфолио.

  • Неограниченный доступ к теоретическому материалу.

  • Помощь в оформлении налогового вычета.

  • Розыгрыш призов за создание дизайна для известных брендов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Графический дизайнер» — Skypro

За 12 месяцев студентов научат с нуля продумывать фирменный стиль, создавать логотипы и сайты, делать брендбуки и работать с разными шрифтами. В программе много времени отведено практике, поэтому за время учебы каждый студент соберет портфолио с работами и построит пошаговый план развития в профессии.

Обучаться можно в двух форматах — в общей группе без персональных встреч или в малых группах с индивидуальными беседами с наставником.   

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 4919 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Нейросети для дизайнеров.

  • Базовые навыки.

  • С места — в карьеру.

  • Личностные качества дизайнера.

Достоинства:

  • Регулярные групповые встречи в формате «Вопрос — ответ». 

  • Год английского языка от Skyeng в подарок.

  • Бесплатный курс по нейросетям.

  • Оформление портфолио и тестовое собеседование.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Графический дизайнер» — «Яндекс Практикум»

Обучение поделено на отрезки по две–три недели, за которые слушатели осваивают тему и закрепляют знания на практике — делают проект. Затем задание отправляют на проверку, и преподаватели дают обратную связь по нему. Студенты узнают о типографике и создании фирменного стиля компании, учатся работать с программами для дизайнеров: Figma, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Выпускники могут самостоятельно создавать логотипы, верстать, разрабатывать сувенирную продукцию и анализировать потребности аудитории бренда.  

  • Цена полностью: от 129 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: от 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Как это — быть дизайнером.

  • Аудитория и визуальная композиция.

  • Основы типографики.

  • Векторная и растровая графика.

  • Брендинг.

  • Верстка многостраничных изданий.

Программу курса можно изучить на его странице

Достоинства:

  • Более восьми проектов для портфолио, в том числе от реальных заказчиков.

  • Бонус — курс по нейросетям.

  • Еженедельные вебинары для разбора сложных тем.

  • Дополнительные треки — работа с разными заказчиками и построение карьеры. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Графический дизайнер» — Eduson Academy

Программа обучения состоит из девяти модулей, включая бонусные. Студенты, пройдя их, смогут работать с цветом и композицией, создавать дизайн одностраничных сайтов и баннеров, планировать и оформлять проекты по дизайну и общаться с заказчиками.

Дополнительно студентам предлагается пройти стажировку с наставником и выполнить небольшие проекты для реальных задач, чтобы добавить их в портфолио.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 7475 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Введение в профессию.

  • Графические редакторы.

  • Основы дизайна.

  • Дизайн коммуникаций.

  • Дизайн лендингов.

  • Дизайн презентаций.

Достоинства:

  • Бонусные модули — нейросети для дизайнера и командная работа в цифровом пространстве.

  • Доступ к обновлениям курса навсегда.

  • Стажировка с профессиональным ментором.

  • Дополнительные уроки по работе с авторским правом и поиску заказчиков.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Графический дизайн. Базовый уровень» — Pentaschool

Цена: 53 400 рублей или в рассрочку от 5340 рублей в месяц на 10 месяцев.

Обратная связь: разбор домашних заданий от преподавателей.

О чем курс 

За четыре месяца студенты изучат основы графического дизайна: работу со шрифтами, принципы композиции, использование графических редакторов для создания проектов и верстку макетов. Программа состоит из семи разделов, каждый из которых содержит практическую часть. Обучение предполагает разбор домашних заданий от преподавателей и проекты для пополнения портфолио. По завершении курса выдается диплом о профессиональной переподготовке.   

12. «Графический дизайнер» — Geekbrains

Цена: в рассрочку от 4646 рублей в месяц. 

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс 

Программа обучения построена на онлайн-общении с преподавателями и практике. Студенты проходят основы графического дизайна и создают первые проекты в редакторах Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Дополнительно — уроки по упаковке, работе со шрифтами и продвинутым навыкам графического дизайнера. Подтвердить приобретенные навыки студенты могут сертификатом.

13. «Основы графического дизайна» — XYZ School

Цена: 17 800 рублей. 

Обратная связь: от автора курса по практическим заданиям.

О чем курс 

Интенсив на полтора месяца для начинающих специалистов по графическому дизайну. В программе — 13 видеоуроков с тестами и практическими заданиями. Студенты осваивают работу с графическими редакторами, учатся создавать логотипы, упаковку, печатную продукцию и узнают, как правильно презентовать собственные проекты. После учебы всем студентам выдаются сертификаты. 

14. «Графический дизайнер» — «Университет “Синергия”»

Цена: в рассрочку от 3830 рублей в месяц на 24 месяца. 

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс 

Программа обучения сочетает в себе 42 часа теории и 208 часов практики. Студенты подготовят 15 работ для портфолио. Предстоит получить навыки по разработке фирменного стиля, созданию рекламных материалов и векторной графики, макетированию и обработке фотографий в графических редакторах. В конце — защита дипломного проекта и выдача диплома.  

15. «Профессия “Графический дизайнер”» — Creativshik

Цена: $439 долларов или в рассрочку от $29 в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс 

Комплексная обучающая программа для подготовки графических дизайнеров-верстальщиков. С помощью видеоуроков студенты изучают основы типографики и колористики и создают собственный проект. Бонус — уроки по работе со шрифтами и цветом в программе InDesign CC.    

16. «Профессия “Графический дизайнер”» — «Международная школа профессий»

Цена: 38 300 рублей или в рассрочку от 4300 рублей в месяц до 9 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс 

Курс разделен на четыре блока, каждый из которых посвящен отдельной теме: графическим редакторам, нейросетям и основам графического дизайна. Студенты учатся работать в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, использовать нейросети «Яндекс Шедеврум» и Midjourney в создании собственных проектов и знакомятся с брендингом, типографикой и айдентикой. По итогу обучения выдается диплом.  

17. «Графический дизайнер с нуля до PRO» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: 64 626 рублей или в рассрочку 5386 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс 

Программа состоит из 20 тематических модулей с акцентом на продвижении в профессии и развитии карьерного пути. В ходе обучения студенты знакомятся с растровой и векторной графикой, разрабатывают рекламную продукцию и создают логотипы, сайты и рекламные материалы. Курс длится десять месяцев, а по итогу выдается диплом, подтверждающий квалификацию. 

18. «Графический дизайн» — АПОК

Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем курс 

Предлагается ускоренный формат обучения — от одного месяца. Студенты изучают профильные предметы, учатся работать в графических редакторах и проходят тестирование в конце программы. Школа предоставляет три тарифа для обучения: «Базовый», при котором нельзя корректировать программу, «Продвинутый», где допускаются изменения, и «Премиум» — индивидуальный курс. 

19. «Графический дизайн» — «Федкурс»

Цена: от 4325 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс 

Программа включает только профильные дисциплины. Слушателям предоставляется бессрочный доступ к методическим материалам в личном кабинете. Они могут самостоятельно планировать удобное для себя расписание занятий на онлайн-платформе. Удостоверение о повышении квалификации выдается после успешной сдачи всех зачетов и прохождения итоговой аттестации. Документ доставляется курьером или почтой бесплатно.

20. «Станьте дизайнером с нуля до PRO с бессрочной карьерной поддержкой» — Yudaev.School

Цена: в рассрочку от 3957 рублей в месяц на 24 месяца. 

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.

О чем курс 

Программа рассчитана на девять месяцев и включает разбор примеров работ и создание проектов для портфолио с обратной связью от наставника. Включены также видеоуроки и поддержка в трудоустройстве. Выпускники смогут создавать сайты и интерфейсы приложений, баннеры, делать запоминающиеся логотипы. Дополнительные блоки в программе посвящены маркетингу, развитию бизнеса и продажам.

Еще 10 дополнительных курсов графики и дизайна

В этом разделе собрали еще 10 курсов, которые помогут углубить знания и навыки в области графического дизайна. Эти курсы охватывают различные аспекты, начиная от основ композиции и заканчивая продвинутыми техниками работы с программами вроде Adobe Photoshop и Illustrator.

1. «Дизайнер: старт в профессии» — Bang Bang Education

Цена: от 19 499 рублей.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям.

О чем курс 

Курс-конструктор включает в себя профориентационную часть, а затем основную — при условии, что студент определился с выбором профессии. Программа состоит из шести блоков, в каждом из которых рассказывают о направлениях дизайна: графическом дизайне, UI/UX-дизайне, моушн-дизайне, дизайне интерьера и среды. После выбора профессии студент оплачивает курс по выбранной специальности. 

2. «Ускоренный курс по графическому дизайну» — Contented

Цена: от 150 184 рублей или в рассрочку от 4172 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: от кураторов на онлайн-занятиях. 

О чем курс 

Интенсив по графическому дизайну с бонусными курсами по Blender и ретуши. Студенты знакомятся с основным набором инструментов графического дизайнера: Figma, Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. В портфолио войдет восемь работ, а во время обучения студенту будет предложен вариант стажировки в одной из компаний-партнеров. 

3. «Как стать дизайнером: выбор профессии» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: бесплатно.

Обратная связь: нет.

О чем курс 

Профориентационный курс по развитию в профессии. Программа направлена на выбор подходящего направления в дизайне. Студенты пробуют реализовать некоторые задачи специалиста и составляют карту карьерного роста. По итогу обучения выдают сертификат, а слушатели сдают профориентационный тест. 

4. «Дизайнер 2D-графики» — «Компьютерная академия TOP»

Цена: в рассрочку от 4890 рублей в месяц на 8 месяцев. 

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях. 

О чем курс 

Онлайн-курс с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. Студенты учатся ретушировать фотографии, создавать обложки, использовать нейросети и создавать макеты сайтов в Figma. Вводный урок доступен бесплатно для ознакомления. После выпуска специалисты академии помогают с трудоустройством. 

5. «Дизайнер в IT» — «Яндекс Практикум»

Цена: 139 000 рублей или в рассрочку 17 000 рублей в месяц на 9 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях. 

О чем курс 

Общий курс по дизайну, на котором можно выбрать одно из направлений: моушн-дизайнер, графический дизайнер, веб-дизайнер или дизайнер интерфейсов. Студенты знакомятся с видеолекциями, выполняют проекты для портфолио и еженедельно участвуют в вебинарах с преподавателями. Первые 20 часов можно учиться бесплатно, чтобы понять, подходит ли формат занятий.   

6. «Билет в профессию “Графический дизайнер”» — «Логомашина»

Цена: бесплатно.

Обратная связь: нет.

О чем курс 

Четырехдневные профориентационные прямые трансляции с практикующим специалистом. На них расскажут все о заработке дизайнеров, работе с заказчиками и секретах продающего портфолио. В подарок студенты получают сертификат, инструкцию по оформлению аккаунта в социальной сети для дизайнеров Behance, руководство по внешнему виду профиля и привлечению клиентов. 

7. «Веб-дизайнер с нуля» — Skypro

Цена: в рассрочку от 4919 рублей в месяц на 36 месяцев. 

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях.  

О чем курс 

Акцент программы — создание сайтов и разработка их дизайнов. Студенты учатся делать макеты и баннеры в Figma, изучают инструменты Adobe Photoshop и погружаются в UX-дизайн. В подарок предоставляют уроки по брендингу, 2D-анимации, HTML и CSS. Также слушатели всегда могут задать вопросы преподавателям на регулярных групповых онлайн-встречах.  

8. «Графический дизайн. International PRO» — Pentaschool

Цена: от 162 400 рублей или в рассрочку от 6767 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: разбор домашних заданий от преподавателей.

О чем курс 

Курс разделен на три уровня: базовый, практическую часть и обучение профессиональным навыкам. Студенты сначала знакомятся с теорией цвета и композицией, затем проходят основы оформления брендов, выполняя проекты с помощью графических редакторов. Профессиональный блок посвящен типографике и визуальным коммуникациям. Бонус — курсы по акварельной живописи, нейросетям и заработку в сфере дизайна.

9. «Профессия “Графический дизайнер” Pro» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Цена: в рассрочку от 7538 рублей в месяц на 31 месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях. 

О чем курс 

Обучение всем навыкам графического дизайнера: от создания фирменного стиля бренда до анимирования логотипов и верстки лендингов. В портфолио войдут проекты, созданные во время обучения и максимально приближенные к реальным задачам. Курс строится на практике, поэтому в программе минимум теории, а задания можно выбрать с учетом собственных интересов. В конце обучения выдается сертификат.  

10. «Основы диджитал-рисунка» — XYZ School

Стоимость: от 54 000 рублей или в рассрочку от 4500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от куратора на онлайн-занятиях. 

О чем курс 

50 часов обучения с проверкой домашних заданий и итоговой работой по цифровому рисунку. Студенты изучают теорию цвета, основы анатомии и создают собственную работу для портфолио. В подарок — карьерный блок. Доступ к курсу бессрочный, а по итогу обучения выдается сертификат.

Какой онлайн-курс по графическому дизайну выбрать 

Есть базовые критерии, по которым следует выбирать дистанционные курсы графического дизайна:

  • Время обучения. Выбор формата занятий зависит от того, сколько часов и сил студент хочет потратить на обучение. Кто-то готов учиться в комфортном режиме год, а кому-то подойдут недельные или месячные интенсивы. В среднем за шесть месяцев можно освоить навыки графического дизайнера с нуля.  

  • Авторы курса и преподавательский состав. Наставники должны быть практиками и иметь опыт работы на должности графического дизайнера или в смежных областях. Преимуществом будут реализованные крупные проекты или работа на зарубежные или российские известные корпорации.

  • Поддержка во время обучения. Стоит узнать, есть ли обратная связь от преподавателей или помощь персонального куратора, а также проверяют ли домашние задания. Желательно, чтобы обратная связь была, так материал будет усваиваться студентом лучше. 

  • Составление портфолио и помощь в трудоустройстве. Рекомендуется выбирать те курсы, на которых есть создание проектов для портфолио во время обучения, а также помогают найти работу.

  • Отзывы других студентов. Вместе с описанием курсов можно посмотреть отзывы на ресурсах об онлайн-школе. Студенты могут рассказать, как все заявленное на сайте реализуется на практике. Обращать внимание следует на конструктивные комментарии с выделением плюсов и минусов. 

На что можно рассчитывать после онлайн-обучения графическому дизайну

На сайте hh.ru представлено около четырех тысяч вакансий по направлению графического дизайна. Работу могут найти как начинающие специалисты, так и профессионалы высокого уровня. Средняя зарплата по России составляет 72 тысячи рублей, а в крупных городах стартует от 100 тысяч рублей.

После обучения студенты могут устроиться в офис, стать самозанятыми и брать заказы на фрилансе. Карьерные центры онлайн-школ помогают разобраться в перспективах развития в профессии, а некоторые школы подбирают стажировки. Ведущие образовательные платформы сотрудничают с компаниями и помогают студентам с трудоустройством.

Профессия графического дизайнера позволяет создавать новое. Специалист развивает бренды, делает визуально привлекательными сайты, приложения, брошюры, книги и рекламные материалы, помогая компаниям зарабатывать больше. Обучиться профессии и прокачать творческие навыки можно в онлайн-школах России:

  1. Bang Bang Education: обучают графическому дизайну на практике, помогают с трудоустройством и наполнением портфолио. 

  2. Contented: преподают практикующие дизайнеры из VK и «Райффайзенбанка», помогают брать заказы с четвертого месяца обучения. 

  3. «Нетология»: предоставляют помощь с трудоустройством и дарят дополнительные модули по деловому английскому языку и работе с нейросетями. 

  4. «Компьютерная академия TOP»: дают гарантию трудоустройства после окончания учебы.

  5. «Бруноям»: предоставляют личного наставника на протяжении всего курса и дают бонусный вводный урок бесплатно.

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