Статья обновлена 23 декабря 2024 года.
Сделали подборку онлайн-школ с курсами, где лучше учиться на аналитика данных и где оказывают помощь в трудоустройстве. Рассмотрели бесплатные варианты для знакомства с дата-аналитикой и ответили на популярные вопросы о профессии.
ТОП-20 онлайн-школ с курсами по аналитике данных
SF Education: предлагают программу, аккредитованную международными институтами HISTES и IIBA, а в финале вручают диплом международного образца (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).
Eduson Academy: обучают востребованной профессии на реальных задачах, помогают найти работу или обещают вернуть деньги.
«Бруноям»: предлагают интенсивную программу, которая включает «живые» онлайн-встречи, видеоматериалы и практические задания, а также поддерживают в поиске работы.
Skillbox: обучают основным навыкам аналитика данных, помогают наполнить портфолио проектами и найти работу.
«Яндекс Практикум»: предлагают базовый курс и расширенный вариант с двумя специализациями — «Продуктовый аналитик» или «BI-аналитик».
«Хекслет»: гарантируют трудоустройство и поддержку на каждом этапе, а также предлагают три подарка на выбор — 50 тысяч рублей на депозит, три месяца работы с наставником или год доступа ко всем курсам.
Skillfactory: помогают освоить востребованную профессию на практике — решать реальные задачи в команде и стажироваться в компаниях-партнерах, а также готовят к трудоустройству.
Skypro: дают бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса, чтобы протестировать формат, и гарантируют трудоустройство в течение полугода после курса.
OTUS: обучают полному циклу работы с данными и поддерживают в карьерном развитии.
Productstar: учат пользоваться ключевыми инструментами аналитика, помогают найти стажировку у партнеров и трудоустраивают студентов в топовые компании.
«Нетология»: помогают освоить профессию с нуля и уже через четыре месяца начать работать, предлагают реальные проекты и поддержку наставника, выдают диплом о профпереподготовке (промокод GDEKURS — скидка 5% на обучение).
Geekbrains: помогают освоить теорию, научиться решать реальные задачи в групповой работе, пополнить портфолио сильными проектами и подготовиться к собеседованию.
«Международная школа профессий»: учат использовать Python для анализа данных и создавать запросы на языке SQL, сопровождают студентов наставники курса с опытом более пяти лет.
«Университет “Синергия”»: за девять месяцев обучают анализу данных с использованием статистических методов и алгоритмов машинного обучения, помогают найти работу и дарят пять бонусных курсов.
KARPOV.COURSES: обучают профессии с нуля или помогают повысить компетентность, предлагают три тарифа на выбор и дают оперативную обратную связь.
АПОК: предлагают освоить новую профессию на базе высшего или среднего образования, выдают диплом о переподготовке и вносят данные в федеральный реестр.
«Федкурс»: за 32 дня помогают освоить востребованную профессию дистанционно и дают бессрочный доступ к материалам.
ЭКОДПО: предлагают профпереподготовку с рассрочкой оплаты обучения на 6 и 12 месяцев, возвращают деньги, если не устроило качество курса.
НИИДПО: учат использовать Excel для анализа данных и предоставляют доступ к учебным материалам навсегда.
«Академия “Сигма”»: предлагают за три месяца обучиться на аналитика данных с нуля, обещают 75% занятий посвятить практике.
Обзор 20 лучших курсов по аналитике данных
Сфера информационных технологий привлекает возможностью работать удаленно, высокими зарплатами и хорошими карьерными перспективами. Профессия аналитик данных может стать одним из вариантов для тех, кто хочет попробовать себя в ИТ, но при этом не дружит с кодами и не мечтает быть разработчиком. Погрузиться в новое направление можно дистанционно. Собрали лучшие курсы по аналитике данных.
1. «Аналитик данных» — SF Education
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
Программа для аналитиков данных ориентирована на практику. Слушатели освоят азы программирования на Python и научатся пользоваться инструментами Power Query, Power BI, SQL. Разберутся в основах финансового анализа и юнит-экономики, прокачают навыки работы с Excel и «Google Таблицами».
В онлайн-школе преподают практикующие эксперты с опытом работы в аналитике и финансах от девяти лет. Курс подойдет всем желающим — для обучения достаточно знаний, полученных в школе.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3466 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, онлайн-тренажеры, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом международного образца.
Помощь с трудоустройством: построение индивидуального карьерного пути, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию, доступ к закрытому каналу с вакансиями от компаний-партнеров.
Программа:
Базовые и продвинутые навыки работы в Excel.
Визуализация и обработка данных в Power BI.
Обработка и анализ данных в SQL.
Программирование на Python.
Введение в бизнес-анализ.
Достоинства:
При полной оплате дают дополнительную скидку 10%.
Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.
Индивидуальный план обучения и личный куратор.
Сообщество выпускников, где можно найти работу и обменяться опытом.
Задать вопросы преподавателям и экспертам курса можно в Telegram-чате.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия “Аналитик данных”» — Eduson Academy
Программа регулярно обновляется и учитывает актуальные требования рынка. 70% обучения посвящено практике — решению реальных задач и проектам, из которых студенты составляют портфолио.
Слушатели анализируют и систематизируют большие объемы данных и визуализируют их при помощи электронных таблиц. Осваивают основные инструменты аналитики, разбираются, как работать с базами данных и создавать аналитические модели.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5686 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, онлайн-тренажеры.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помогают составить резюме, оформить портфолио, готовят к собеседованиям.
Программа:
Визуализация данных с помощью MS Excel.
Аналитика данных для бизнеса.
Проектирование системы метрик и unit-экономика.
SQL.
Как презентовать результаты заказчику.
Достоинства:
Доступ к курсу остается навсегда.
Бесплатный доступ к обновлениям.
Поддержка куратора в течение года.
Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Аналитик данных» — «Бруноям»
Курс на 80% состоит из практики. Работая над проектами, слушатели осваивают новую профессию и собирают сильное портфолио, которое повысит шансы найти работу. Предлагают на выбор три тарифа: «База», «Оптимальный» и «Плюс».
Слушатели «Плюса» получают три индивидуальных занятия с преподавателем, дополнительные проекты, которые усилят портфолио, и личную карьерную консультацию с экспертом.
Цена полностью: от 29 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2491 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: сертификат или и удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помогают оформить резюме и портфолио, готовят к собеседованию.
Программа:
MS Excel как инструмент Data Analyst.
Основы SQL.
Основы Python.
Практика статистического анализа, проведение A/B-теста.
Исследовательский анализ, визуализация данных (Matplotlib, Seaborn, Plotly).
Достоинства:
Небольшие группы по 10–12 человек.
Можно вернуть 13% стоимости курса, оформив налоговый вычет.
Бесплатный бонусный курс «Учись учиться».
Чат в Telegram, где можно задать вопрос преподавателю, пообщаться с одногруппниками, вместе решить сложную задачу.
Доступ в закрытое сообщество менторов и выпускников на тарифах «Оптимальный» и «Плюс».
Недостатки:
В разных тарифах — разные документы о прохождении курса.
4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Профессия “Data-аналитик”» — Skillbox
Курс ориентирован на практику. Слушателей обучают эксперты-аналитики из крупных компаний, таких как Citrix, ВТБ и VK. Вместо автоматической проверки предусмотрена живая обратная связь от кураторов и подробные разборы домашних заданий.
После завершения обучения выпускники могут размещать заказы, откликаться на проекты или искать специалистов для своих команд в закрытом сообществе «Скил Маркет» в Telegram.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 5897 рублей в месяц на 31 месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, работа над проектами.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: приглашают в закрытый Telegram-канал с вакансиями, помогают с оформлением резюме и портфолио, готовят к собеседованиям.
Программа:
Введение в Data Science.
Data Analyst. Junior.
Продуктовая аналитика.
Маркетинговая аналитика.
BI-аналитика.
Достоинства:
Нет жестких ограничений по срокам сдачи работ.
Чат с наставником и разбор заданий.
Доступ к курсу и его обновлениям навсегда.
Первый платеж по рассрочке через шесть месяцев.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Аналитик данных плюс» — «Яндекс Практикум»
Программа содержит актуальную информацию — курс аналитика данных обновили в 2024 году. 75% обучения — это применение новых знаний на практике. Первый модуль можно пройти бесплатно, чтобы понять, подходит ли профессия.
Слушатели с первых дней погружаются в рабочую среду аналитика и выполняют реальные задачи. Если нагрузка оказывается слишком большой, можно взять паузу — предусмотрены каникулы. Выпускникам помогают с поиском работы в течение семи месяцев после окончания обучения.
Цена полностью: от 103 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 7 месяцев.
Длительность: от 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивный учебник, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: HR-эксперты помогают составить резюме, оформить портфолио, написать сопроводительные письма, консультируют, проводят тренировочные собеседования, предлагают вакансии от партнеров.
Программа:
Основы анализа данных с помощью SQL и BL.
Анализ данных с помощью Python.
Продвинутый анализ данных для бизнеса.
Нейросети для аналитиков.
Карьерный трек: подготовка к трудоустройству.
Достоинства:
Возможность бесплатно начать обучение и решить, подходит ли курс.
Возможность выполнять конкретные бизнес-задачи и получать обратную связь от экспертов.
Пробные собеседования и интервью с рекрутерами.
На расширенном тарифе — три проекта от настоящих заказчиков.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Профессия “Аналитик данных”» — «Хекслет»
Курс состоит из трех модулей с акцентом на практические навыки. Слушатели освоят основные инструменты анализа данных, научатся создавать запросы, проводить A/B-тестирование и работать с большими объемами информации.
Если усталость или жизненные обстоятельства мешают продуктивно учиться, можно взять отпуск — сразу на месяц или разбить по неделям.
Цена полностью: от 99 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5237 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, онлайн-тренажер, сессии в формате «Вопрос — ответ», домашние задания, проекты, тестовые задачи.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: программа «Карьерный трек», личный карьерный консультант.
Программа:
Введение в аналитику данных.
Основы SQL.
Аналитика данных для реальных задач.
Сквозная аналитика.
Python для анализа данных.
Достоинства:
Два тарифа: «Групповой» и «Персональный».
Индивидуальный карьерный трек.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Профессия “Аналитик данных”» — Skillfactory
80% курса — это отработка практических навыков в разных форматах. Слушатели учатся работать с «Яндекс Метрикой» и электронными таблицами, разбираются в математической статистике, SQL, Python, Power BI. Также решают задачи реальных заказчиков и учатся работать над проектами в команде.
На курсе дают возможность специализироваться в маркетинге или продуктовой аналитике, стажироваться в компаниях-партнерах и общаться с потенциальными работодателями.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5141 рубля в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, текстовые материалы, вебинары, практические задания, тренажеры, тесты, ИТ-чемпионаты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогают написать продающее резюме, проводят карьерные консультации и пробные собеседования, предоставляют доступ к Telegram-каналу с вакансиями.
Программа:
Основы аналитики.
Погружение в сферу e-commerce.
Погружение в сферу GameDev.
Маркетинговая аналитика.
Продуктовая аналитика.
Достоинства:
Доступ к учебным материалам остается навсегда.
Три тарифа на выбор: «Базовый», «Оптимальный», VIP.
Бонусные мини-курсы — в зависимости от тарифа.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Курс “Аналитик данных” с нуля» — Skypro
70% курса — это практическая часть. Контент обновляют каждые полгода. Прежде чем приступить к обучению, слушатели могут пройти бесплатную диагностику и составить пошаговый карьерный план, который будет соответствовать индивидуальным запросам и интересам.
Предлагают два тарифа: стандартный и индивидуальный. На втором тарифе слушатели получают четыре урока английского языка для ИТ-специалистов, десять индивидуальных встреч с наставником и курс по визуализации данных в подарок.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4971 рубля в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, текстовые конспекты, встречи в формате «Вопрос — ответ».
Документ об окончании: диплом профессиональной переподготовки.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультанты помогут составить резюме, оформить портфолио, подготовить сопроводительные письма, подскажут, как правильно откликаться на вакансии, и проведут тестовое собеседование.
Программа:
Основы работы в Excel.
Логика.
Основы бизнеса.
Основы работы с SQL.
Основы работы в Python.
A/B-тесты.
Достоинства:
Бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса.
Бесплатный курс по нейросетям.
Два тарифа: стандартный и индивидуальный.
Бесплатная «заморозка» обучения на три месяца.
Безлимитный доступ к материалам курса и обновлениям.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Аналитик данных» — OTUS
Курс ориентирован на практическое применение знаний и навыков. Обучение начинается с вступительного тестирования. Слушатели осваивают Python, SQL, Tableau и учатся работать с данными на всех этапах: от сбора и предобработки до интерпретации результатов.
Преподаватели рассказывают об актуальных инструментах, учат оптимизировать рабочие процессы и уменьшать количество рутины. Выпускники создают сильное портфолио, которое показывает уровень их компетентности.
Цена полностью: от 74 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 6233 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: необходимы знания Excel, матанализа и статистики, желательно иметь базовые навыки программирования.
Формат: вебинары, домашние задания, проектная работа.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: проводят карьерные мероприятия, публичные разборы резюме и собеседования, размещают резюме выпускников в базе.
Программа:
Принятие решений в бизнесе на основе данных.
СУБД и SQL.
Введение в Business Intelligence и визуальный анализ данных.
Введение в Python.
Предобработка данных, исследовательский и статистический методы анализа данных.
Достоинства:
Возможность сделать паузу и перевестись в другую группу.
Возможность вернуть деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Поддержка карьерных консультантов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Профессия “Аналитик”» — Productstar
Курс включает 151 онлайн-урок. Программа регулярно обновляется, чтобы соответствовать актуальным требованиям работодателей и ситуации на рынке. Преподают эксперты из «Яндекса», Amazon, Skyeng и Avito.
Слушатели изучают базовые принципы аналитики, осваивают инструменты для работы с данными, проводят маркетинговые исследования. Также они учатся использовать ресурсы искусственного интеллекта, включая инструменты для автоматизации рабочих процессов.
Цена полностью: от 111 456 рублей.
Цена в рассрочку: от 5160 рублей в месяц в рассрочку на 24 месяца.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, практические задания, проекты, дипломная работа.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультанты помогают составить резюме под конкретную вакансию, написать сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию, разбирают ошибки, помогают во время испытательного срока.
Программа:
Продуктовая аналитика.
Google Sheets и Excel для задач аналитики.
SQL для анализа данных.
A/B-тестирование.
Unit-экономика и работа с данными.
Основы Python.
Достоинства:
Семь проектов в портфолио.
Бонусные блоки по Power BI и визуализации данных, по работе с Tableau и дашбордами.
Три тарифа: «Стандартный», «Продвинутый», «Премиум».
Возможность вернуть деньги за обучение.
Недостатки:
Высокая стоимость обучения.
Доступ к материалам курса и сообществу только на три года после обучения.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Аналитик данных» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Цена: от 99 000 рублей или в рассрочку от 2895 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: поддержка наставника, на некоторых тарифах — разбор тестовых заданий от эксперта, профессиональное сообщество для общения с однокурсниками, экспертами, работодателями.
О чем курс
На курсе преподают эксперты-практики: аналитики из «Яндекса», «Сбера», Gett и «Работы.ру». Программа профпереподготовки представлена в трех вариантах: базовом, расширенном и продвинутом.
Слушатели выбирают подходящую образовательную траекторию, учатся собирать, анализировать и визуализировать данные, проводить A/B-тесты. Решают реальные задачи от «Сбера», «Яндекса» и «Т-Банка», пишут дипломную работу и могут пройти стажировку у партнеров школы.
12. «Аналитик данных» — Geekbrains
Цена: в рассрочку 3088 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: подробные разборы от кураторов-экспертов, «живые» онлайн-занятия с экспертами и возможность задать вопросы.
О чем курс
Курс подойдет для слушателей, у которых нет специальных знаний. Студенты учатся работать с данными: собирать, анализировать, визуализировать, систематизировать, используя специальные инструменты. Изучают основы математики и статистики, продуктовой и маркетинговой аналитики.
Поддерживают слушателей кураторы и карьерные специалисты, цель которых — успешное трудоустройство выпускников.
13. «Профессия “Аналитик данных”» — «Международная школа профессий»
Цена: от 37 100 рублей или в рассрочку 4200 рублей в месяц на 9 месяцев.
Обратная связь: возможность задать вопросы во время «живого» онлайн-общения с преподавателями и наставниками.
О чем курс
Программа направлена на обучение навыкам веб-аналитики, работе с SQL и Python для анализа данных, а также составлению отчетов и визуализации в Power BI. Курс доступен в течение трех месяцев и включает интерактивные задания, вебинары и записанные видеоуроки. Гибкий график позволяет заниматься в удобное время.
По итогам обучения выпускники смогут повышать бизнес-показатели, прогнозировать прибыль и находить эффективные решения для задач компании.
14. Data Scientist — «Университет “Синергия”»
Цена: в рассрочку 4263 рубля в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: от кураторов, наставников, преподавателей.
О чем курс
Курс ориентирован на практическое обучение и подходит как для осваивающих профессию с нуля, так и для тех, кто хочет развить навыки или сменить сферу деятельности. Слушатели изучают Python и SQL, учатся обрабатывать, интерпретировать и визуализировать данные. Разбираются, как применять математический анализ, теорию вероятностей, статистику для работы с данными.
Во время прохождения курса студенты собирают портфолио, которое подтвердит их знания и навыки.
15. «Аналитик данных» — KARPOV.COURSES
Цена: в рассрочку от 7667 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: ежедневная поддержка от экспертов и кураторов, ответы на вопросы, помощь с заданиями и сохранением мотивации, виртуальный помощник — чат-бот Ева.
О чем курс
Слушатели работают над масштабными проектами и пополняют портфолио реальными задачами. Они учатся анализировать данные с помощью Python, составлять SQL-запросы, проводить A/B-тесты, проверять гипотезы и выполнять маркетинговые исследования.
Практика на решении реальных бизнес-задач помогает получить навыки, которые оценят работодатели.
16. «Аналитика данных Data Scientist» — АПОК
Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 4998 рублей в месяц на 6 месяцев.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Программа ориентирована на практическое применение знаний и навыков. Слушатели учатся работать с электронными таблицами и современными хранилищами данных. Разбираются, что такое машинное обучение и на каких принципах оно строится.
На выбор предлагают три тарифа: «Базовый», «Продвинутый» или «Премиум», которые отличаются продолжительностью, стоимостью и наполнением. Если обучение на курсе по какой-то причине не понравится, вернут деньги.
17. «Аналитика данных» — «Федкурс»
Цена: 5930 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Для обучения на курсе необходимо среднее специальное или высшее образование. Слушатели учатся собирать и анализировать данные, визуализировать их, разрабатывать математические модели, находить и прогнозировать закономерности. Доступ к курсу бессрочный.
Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Данные о документе вносятся в федеральный реестр ФРДО.
18. «Аналитика данных» — ЭКОДПО
Цена: от 19 990 рублей или в рассрочку от 1666 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от кураторов.
О чем курс
Курс предлагает три тарифа: «Эконом», «Стандарт» и «VIP». В тарифе «Эконом» — стандартная программа обучения, в «Стандарте» — возможность адаптировать программу под индивидуальные запросы. Тариф «VIP» включает персональный план обучения, разработанный с учетом потребностей слушателя.
Участники курса учатся работать с данными и проводить кластерный анализ. Также разбираются в особенностях машинного обучения на SQL и визуализации данных.
19. «Exсel с 0 до Pro. Анализ данных» — НИИДПО
Цена: от 11 900 рублей или в рассрочку от 995 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: ответы на вопросы по программе через форму на сайте.
О чем курс
Программа подходит для слушателей с любым уровнем подготовки и представляет собой практический курс с отработкой навыков под руководством экспертов. Обучение проходит на онлайн-платформе и в мобильном приложении. Студенты осваивают расчеты различной сложности в Excel, учатся автоматизировать рабочие процессы и работать с формулами.
По окончании курса выпускники получают свидетельство о дополнительном образовании.
20. «Профессия “Аналитик данных за три месяца”» — «Академия “Сигма”»
Цена: от 62 488 рублей или в рассрочку от 2604 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: ответы на вопросы во время онлайн-лекций или в чате в удобное время.
О чем курс
На курсе помогают всего за три месяца освоить современную профессию и начать карьеру. Программа предусматривает большое количество практики и поддержку опытных преподавателей.
После завершения обучения выпускникам выдают диплом о профессиональной переподготовке и помогают с поиском работы.
Как и какой курс по Data Analytics лучше выбрать начинающему аналитику
Профессия Data Analyst входит в число наиболее востребованных на рынке. Она привлекает возможностью работать удаленно, карьерными перспективами и высокими зарплатами, которые могут достигать 450 тысяч рублей в месяц. Дорасти до такого уровня можно с нуля. Главное — выбрать подходящий курс и пройти качественную подготовку.
При выборе онлайн-школы стоит обратить внимание на следующие моменты:
Наличие лицензии. Это поможет избежать мошенников и гарантировать качество обучения. Кроме того, наличие лицензии позволяет оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости курса.
Программа курса. Аналитик данных должен уверенно пользоваться электронными таблицами, работать с базами данных, уметь визуализировать информацию. Поэтому в программе курса должны быть Excel, SQL, Python, Power BI или Tableau.
Формат обучения. Гибкий график и возможность смотреть лекции и вебинары в записи позволят совмещать обучение с работой или учебой.
Поддержка и обратная связь. Учиться онлайн удобно, но от накладок и сбоев никто не застрахован. Помощь технического специалиста будет кстати. Обратная связь от преподавателей и кураторов — одно из условий комфортной работы с материалами и возможность контролировать свой прогресс.
Отзывы. Именно в них часто можно найти ценные замечания и комментарии, которые помогут составить объективный портрет онлайн-школы и узнать о возможных проблемах.
Также важно оценить свои финансовые возможности, сравнить школы по цене и качеству и узнать, помогают ли выпускникам находить работу. Например, можно рассмотреть курс для начинающих аналитиков от SF Education. За четыре месяца здесь помогут освоить инструменты и методы работы с данными, выдадут диплом международного образца и помогут с трудоустройством. А главное — дадут три дня на то, чтобы бесплатно протестировать курс и понять, подходит ли он запросам.
Стоит ли учиться на аналитика данных в 2025 году
Существует как минимум пять причин для того, чтобы записаться на курс по аналитике данных:
Обработка растущего потока информации. Ежедневно объем данных увеличивается, и чтобы эффективно их анализировать и представлять в удобной форме для принятия решений, нужны специальные навыки.
Увеличивается спрос на квалифицированных специалистов. На hh.ru представлено более 12 тысяч вакансий по запросу «Аналитик данных», а на портале «ГородРабот.ру» — около 180 тысяч.
Высокий доход. Дата-аналитик — одна из высокооплачиваемых профессий. По данным Dream Job, средняя зарплата аналитика данных в России — 148 500 рублей в месяц.
Возможность для профессионального роста и развития. Сфера ИТ стремительно развивается, появляются новые технологии, и специалисты в области аналитики данных всегда остаются востребованными.
Возможность влиять на принятие решений. Грамотный анализ помогает выявлять проблемы, строить стратегии и выбирать наиболее эффективные пути развития.
Сколько по времени занимает обучение на аналитика данных
Продолжительность обучения зависит от выбранной школы, программы и интенсивности. Например, есть бесплатные курсы, состоящие из 14 коротких видеоуроков, на изучение которых потребуется пара часов. Такой вариант подойдет для знакомства с профессией и школой.
Длительность интенсивных экспресс-курсов — от трех до шести месяцев. Этого достаточно, чтобы освоить пару инструментов аналитика, прокачать практические навыки и почувствовать себя увереннее.
Есть и более продолжительные программы, на прохождение которых потребуется 10–14 месяцев. Плюсом таких вариантов может стать более глубокое изучение дисциплин или несколько специализаций.
Какие есть курсы по аналитике данных с бесплатным пробным уроком
Бесплатный пробный урок — это возможность познакомиться со школой, протестировать платформу для дистанционного обучения и понять, правильно ли выбрано направление. Подборка бесплатных курсов для будущих аналитиков данных:
«Аналитик данных» от SF Education (три дня бесплатного доступа к материалам курса, без сертификата, доступ после регистрации).
«Введение в аналитику» от Skillbox (полтора часа, интерактивные тексты-разборы, тесты для закрепления знаний, тест на профориентацию, без сертификата, доступ после регистрации).
«Открытые занятия по аналитике» от «Нетологии» (тест, рекомендации и план обучения, консультация карьерного коуча, без сертификата, доступ после регистрации).
«Какую профессию выбрать в анализе данных» от «Яндекс Практикума» (14 уроков, без сертификата, доступ после регистрации).
«Аналитика за шесть уроков» от Changellenge >> Education (6 текстовых уроков, без сертификата, без регистрации).
Где почитать отзывы о курсах аналитики данных
Перед выбором курса важно собрать информацию из разных источников, чтобы получить объективное представление о программе и избежать разочарований. Отзывы выпускников и студентов помогут понять плюсы и минусы курса, а также взглянуть на процесс обучения изнутри.
Где искать отзывы:
Тематические форумы. На Reddit можно задать вопросы о конкретных курсах и получить советы от других участников. «Хабр Карьера» — сообщество ИТ-специалистов, где можно обсудить различные образовательные программы.
Социальные сети. Группы и каналы во «ВКонтакте» и Telegram часто содержат обсуждения курсов и реальный опыт участников.
Специализированные сайты для поиска курсов. Агрегаторы курсов, такие как Gdekurs.ru и Kurs.hub, публикуют списки образовательных программ с возможностью оставлять отзывы.
Обзоры блогеров. Многие популярные блогеры делают обзоры образовательных программ, в том числе по аналитике данных.
Какую онлайн-школу с курсами по аналитике данных выбрать
Умение работать с большими данными — собирать, систематизировать, анализировать и извлекать из них полезную информацию для принятия решений — делает специалиста востребованным и конкурентоспособным. Изучить основы и инструменты аналитики данных можно в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. Главное — поставить цель и сделать первый шаг: выбрать онлайн-курс, который максимально соответствует требованиям:
SF Education: предлагают программу, аккредитованную международными институтами HISTES и IIBA, а в финале вручают диплом международного образца.
Eduson Academy: обучают востребованной профессии на реальных задачах, помогают найти работу или обещают вернуть деньги.
«Бруноям»: предлагают интенсивную программу, которая включает «живые» онлайн-встречи, видеоматериалы и практические задания, а также поддерживают в поиске работы.
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