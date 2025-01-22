Сфера информационных технологий привлекает возможностью работать удаленно, высокими зарплатами и хорошими карьерными перспективами. Профессия аналитик данных может стать одним из вариантов для тех, кто хочет попробовать себя в ИТ, но при этом не дружит с кодами и не мечтает быть разработчиком. Погрузиться в новое направление можно дистанционно. Собрали лучшие курсы по аналитике данных.

1. «Аналитик данных» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Программа для аналитиков данных ориентирована на практику. Слушатели освоят азы программирования на Python и научатся пользоваться инструментами Power Query, Power BI, SQL. Разберутся в основах финансового анализа и юнит-экономики, прокачают навыки работы с Excel и «Google Таблицами».

В онлайн-школе преподают практикующие эксперты с опытом работы в аналитике и финансах от девяти лет. Курс подойдет всем желающим — для обучения достаточно знаний, полученных в школе.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 3466 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : от 4 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, вебинары, онлайн-тренажеры, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке и диплом международного образца.

Помощь с трудоустройством: построение индивидуального карьерного пути, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию, доступ к закрытому каналу с вакансиями от компаний-партнеров.

Программа:

Базовые и продвинутые навыки работы в Excel.

Визуализация и обработка данных в Power BI.

Обработка и анализ данных в SQL.

Программирование на Python.

Введение в бизнес-анализ.

Достоинства:

При полной оплате дают дополнительную скидку 10%.

Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.

Индивидуальный план обучения и личный куратор.

Сообщество выпускников, где можно найти работу и обменяться опытом.

Задать вопросы преподавателям и экспертам курса можно в Telegram-чате.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “Аналитик данных”» — Eduson Academy

Программа регулярно обновляется и учитывает актуальные требования рынка. 70% обучения посвящено практике — решению реальных задач и проектам, из которых студенты составляют портфолио.

Слушатели анализируют и систематизируют большие объемы данных и визуализируют их при помощи электронных таблиц. Осваивают основные инструменты аналитики, разбираются, как работать с базами данных и создавать аналитические модели.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочк у: от 5686 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, практические задания, онлайн-тренажеры.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помогают составить резюме, оформить портфолио, готовят к собеседованиям.

Программа:

Визуализация данных с помощью MS Excel.

Аналитика данных для бизнеса.

Проектирование системы метрик и unit-экономика.

SQL.

Как презентовать результаты заказчику.

Достоинства:

Доступ к курсу остается навсегда.

Бесплатный доступ к обновлениям.

Поддержка куратора в течение года.

Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Аналитик данных» — «Бруноям»

Курс на 80% состоит из практики. Работая над проектами, слушатели осваивают новую профессию и собирают сильное портфолио, которое повысит шансы найти работу. Предлагают на выбор три тарифа: «База», «Оптимальный» и «Плюс».

Слушатели «Плюса» получают три индивидуальных занятия с преподавателем, дополнительные проекты, которые усилят портфолио, и личную карьерную консультацию с экспертом.

Цена полностью: от 29 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2491 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: сертификат или и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помогают оформить резюме и портфолио, готовят к собеседованию.

Программа:

MS Excel как инструмент Data Analyst.

Основы SQL.

Основы Python.

Практика статистического анализа, проведение A/B-теста.

Исследовательский анализ, визуализация данных (Matplotlib, Seaborn, Plotly).

Достоинства:

Небольшие группы по 10–12 человек.

Можно вернуть 13% стоимости курса, оформив налоговый вычет.

Бесплатный бонусный курс «Учись учиться».

Чат в Telegram, где можно задать вопрос преподавателю, пообщаться с одногруппниками, вместе решить сложную задачу.

Доступ в закрытое сообщество менторов и выпускников на тарифах «Оптимальный» и «Плюс».

Недостатки:

В разных тарифах — разные документы о прохождении курса.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Профессия “Data-аналитик”» — Skillbox

Курс ориентирован на практику. Слушателей обучают эксперты-аналитики из крупных компаний, таких как Citrix, ВТБ и VK. Вместо автоматической проверки предусмотрена живая обратная связь от кураторов и подробные разборы домашних заданий.

После завершения обучения выпускники могут размещать заказы, откликаться на проекты или искать специалистов для своих команд в закрытом сообществе «Скил Маркет» в Telegram.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 5897 рублей в месяц на 31 месяц.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, работа над проектами.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: приглашают в закрытый Telegram-канал с вакансиями, помогают с оформлением резюме и портфолио, готовят к собеседованиям.

Программа:

Введение в Data Science.

Data Analyst. Junior.

Продуктовая аналитика.

Маркетинговая аналитика.

BI-аналитика.

Достоинства:

Нет жестких ограничений по срокам сдачи работ.

Чат с наставником и разбор заданий.

Доступ к курсу и его обновлениям навсегда.

Первый платеж по рассрочке через шесть месяцев.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Аналитик данных плюс» — «Яндекс Практикум»

Программа содержит актуальную информацию — курс аналитика данных обновили в 2024 году. 75% обучения — это применение новых знаний на практике. Первый модуль можно пройти бесплатно, чтобы понять, подходит ли профессия.

Слушатели с первых дней погружаются в рабочую среду аналитика и выполняют реальные задачи. Если нагрузка оказывается слишком большой, можно взять паузу — предусмотрены каникулы. Выпускникам помогают с поиском работы в течение семи месяцев после окончания обучения.

Цена полностью: от 103 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 7 месяцев.

Длительность: от 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: интерактивный учебник, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: HR-эксперты помогают составить резюме, оформить портфолио, написать сопроводительные письма, консультируют, проводят тренировочные собеседования, предлагают вакансии от партнеров.

Программа:

Основы анализа данных с помощью SQL и BL.

Анализ данных с помощью Python.

Продвинутый анализ данных для бизнеса.

Нейросети для аналитиков.

Карьерный трек: подготовка к трудоустройству.

Достоинства:

Возможность бесплатно начать обучение и решить, подходит ли курс.

Возможность выполнять конкретные бизнес-задачи и получать обратную связь от экспертов.

Пробные собеседования и интервью с рекрутерами.

На расширенном тарифе — три проекта от настоящих заказчиков.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Профессия “Аналитик данных”» — «Хекслет»

Курс состоит из трех модулей с акцентом на практические навыки. Слушатели освоят основные инструменты анализа данных, научатся создавать запросы, проводить A/B-тестирование и работать с большими объемами информации.

Если усталость или жизненные обстоятельства мешают продуктивно учиться, можно взять отпуск — сразу на месяц или разбить по неделям.

Цена полностью : от 99 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5237 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, онлайн-тренажер, сессии в формате «Вопрос — ответ», домашние задания, проекты, тестовые задачи.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: программа «Карьерный трек», личный карьерный консультант.

Программа:

Введение в аналитику данных.

Основы SQL.

Аналитика данных для реальных задач.

Сквозная аналитика.

Python для анализа данных.

Достоинства:

Два тарифа: «Групповой» и «Персональный».

Индивидуальный карьерный трек.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “Аналитик данных”» — Skillfactory

80% курса — это отработка практических навыков в разных форматах. Слушатели учатся работать с «Яндекс Метрикой» и электронными таблицами, разбираются в математической статистике, SQL, Python, Power BI. Также решают задачи реальных заказчиков и учатся работать над проектами в команде.

На курсе дают возможность специализироваться в маркетинге или продуктовой аналитике, стажироваться в компаниях-партнерах и общаться с потенциальными работодателями.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5141 рубля в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 14 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, текстовые материалы, вебинары, практические задания, тренажеры, тесты, ИТ-чемпионаты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогают написать продающее резюме, проводят карьерные консультации и пробные собеседования, предоставляют доступ к Telegram-каналу с вакансиями.

Программа:

Основы аналитики.

Погружение в сферу e-commerce.

Погружение в сферу GameDev.

Маркетинговая аналитика.

Продуктовая аналитика.

Достоинства:

Доступ к учебным материалам остается навсегда.

Три тарифа на выбор: «Базовый», «Оптимальный», VIP.

Бонусные мини-курсы — в зависимости от тарифа.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Курс “Аналитик данных” с нуля» — Skypro

70% курса — это практическая часть. Контент обновляют каждые полгода. Прежде чем приступить к обучению, слушатели могут пройти бесплатную диагностику и составить пошаговый карьерный план, который будет соответствовать индивидуальным запросам и интересам.

Предлагают два тарифа: стандартный и индивидуальный. На втором тарифе слушатели получают четыре урока английского языка для ИТ-специалистов, десять индивидуальных встреч с наставником и курс по визуализации данных в подарок.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4971 рубля в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, текстовые конспекты, встречи в формате «Вопрос — ответ».

Документ об окончании: диплом профессиональной переподготовки.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультанты помогут составить резюме, оформить портфолио, подготовить сопроводительные письма, подскажут, как правильно откликаться на вакансии, и проведут тестовое собеседование.

Программа:

Основы работы в Excel.

Логика.

Основы бизнеса.

Основы работы с SQL.

Основы работы в Python.

A/B-тесты.

Достоинства:

Бесплатный доступ к первым урокам по каждой теме курса.

Бесплатный курс по нейросетям.

Два тарифа: стандартный и индивидуальный.

Бесплатная «заморозка» обучения на три месяца.

Безлимитный доступ к материалам курса и обновлениям.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Аналитик данных» — OTUS

Курс ориентирован на практическое применение знаний и навыков. Обучение начинается с вступительного тестирования. Слушатели осваивают Python, SQL, Tableau и учатся работать с данными на всех этапах: от сбора и предобработки до интерпретации результатов.

Преподаватели рассказывают об актуальных инструментах, учат оптимизировать рабочие процессы и уменьшать количество рутины. Выпускники создают сильное портфолио, которое показывает уровень их компетентности.

Цена полностью: от 74 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 6233 рублей в месяц.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: необходимы знания Excel, матанализа и статистики, желательно иметь базовые навыки программирования.

Формат: вебинары, домашние задания, проектная работа.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: проводят карьерные мероприятия, публичные разборы резюме и собеседования, размещают резюме выпускников в базе.

Программа:

Принятие решений в бизнесе на основе данных.

СУБД и SQL.

Введение в Business Intelligence и визуальный анализ данных.

Введение в Python.

Предобработка данных, исследовательский и статистический методы анализа данных.

Достоинства:

Возможность сделать паузу и перевестись в другую группу.

Возможность вернуть деньги за оставшиеся месяцы обучения.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Поддержка карьерных консультантов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Профессия “Аналитик”» — Productstar

Курс включает 151 онлайн-урок. Программа регулярно обновляется, чтобы соответствовать актуальным требованиям работодателей и ситуации на рынке. Преподают эксперты из «Яндекса», Amazon, Skyeng и Avito.

Слушатели изучают базовые принципы аналитики, осваивают инструменты для работы с данными, проводят маркетинговые исследования. Также они учатся использовать ресурсы искусственного интеллекта, включая инструменты для автоматизации рабочих процессов.

Цена полностью: от 111 456 рублей.

Цена в рассрочку: от 5160 рублей в месяц в рассрочку на 24 месяца.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции, практические задания, проекты, дипломная работа.

Документ об окончании: по запросу.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультанты помогают составить резюме под конкретную вакансию, написать сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию, разбирают ошибки, помогают во время испытательного срока.

Программа:

Продуктовая аналитика.

Google Sheets и Excel для задач аналитики.

SQL для анализа данных.

A/B-тестирование.

Unit-экономика и работа с данными.

Основы Python.

Достоинства:

Семь проектов в портфолио.

Бонусные блоки по Power BI и визуализации данных, по работе с Tableau и дашбордами.

Три тарифа: «Стандартный», «Продвинутый», «Премиум».

Возможность вернуть деньги за обучение.

Недостатки:

Высокая стоимость обучения.

Доступ к материалам курса и сообществу только на три года после обучения.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Аналитик данных» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: от 99 000 рублей или в рассрочку от 2895 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: поддержка наставника, на некоторых тарифах — разбор тестовых заданий от эксперта, профессиональное сообщество для общения с однокурсниками, экспертами, работодателями.

О чем курс

На курсе преподают эксперты-практики: аналитики из «Яндекса», «Сбера», Gett и «Работы.ру». Программа профпереподготовки представлена в трех вариантах: базовом, расширенном и продвинутом.

Слушатели выбирают подходящую образовательную траекторию, учатся собирать, анализировать и визуализировать данные, проводить A/B-тесты. Решают реальные задачи от «Сбера», «Яндекса» и «Т-Банка», пишут дипломную работу и могут пройти стажировку у партнеров школы.

12. «Аналитик данных» — Geekbrains

Цена: в рассрочку 3088 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: подробные разборы от кураторов-экспертов, «живые» онлайн-занятия с экспертами и возможность задать вопросы.

О чем курс

Курс подойдет для слушателей, у которых нет специальных знаний. Студенты учатся работать с данными: собирать, анализировать, визуализировать, систематизировать, используя специальные инструменты. Изучают основы математики и статистики, продуктовой и маркетинговой аналитики.

Поддерживают слушателей кураторы и карьерные специалисты, цель которых — успешное трудоустройство выпускников.

13. «Профессия “Аналитик данных”» — «Международная школа профессий»

Цена: от 37 100 рублей или в рассрочку 4200 рублей в месяц на 9 месяцев.

Обратная связь: возможность задать вопросы во время «живого» онлайн-общения с преподавателями и наставниками.

О чем курс

Программа направлена на обучение навыкам веб-аналитики, работе с SQL и Python для анализа данных, а также составлению отчетов и визуализации в Power BI. Курс доступен в течение трех месяцев и включает интерактивные задания, вебинары и записанные видеоуроки. Гибкий график позволяет заниматься в удобное время.

По итогам обучения выпускники смогут повышать бизнес-показатели, прогнозировать прибыль и находить эффективные решения для задач компании.

14. Data Scientist — «Университет “Синергия”»

Цена: в рассрочку 4263 рубля в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от кураторов, наставников, преподавателей.

О чем курс

Курс ориентирован на практическое обучение и подходит как для осваивающих профессию с нуля, так и для тех, кто хочет развить навыки или сменить сферу деятельности. Слушатели изучают Python и SQL, учатся обрабатывать, интерпретировать и визуализировать данные. Разбираются, как применять математический анализ, теорию вероятностей, статистику для работы с данными.

Во время прохождения курса студенты собирают портфолио, которое подтвердит их знания и навыки.

15. «Аналитик данных» — KARPOV.COURSES

Цена: в рассрочку от 7667 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: ежедневная поддержка от экспертов и кураторов, ответы на вопросы, помощь с заданиями и сохранением мотивации, виртуальный помощник — чат-бот Ева.

О чем курс

Слушатели работают над масштабными проектами и пополняют портфолио реальными задачами. Они учатся анализировать данные с помощью Python, составлять SQL-запросы, проводить A/B-тесты, проверять гипотезы и выполнять маркетинговые исследования.

Практика на решении реальных бизнес-задач помогает получить навыки, которые оценят работодатели.

16. «Аналитика данных Data Scientist» — АПОК

Цена: от 29 990 рублей или в рассрочку от 4998 рублей в месяц на 6 месяцев.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Программа ориентирована на практическое применение знаний и навыков. Слушатели учатся работать с электронными таблицами и современными хранилищами данных. Разбираются, что такое машинное обучение и на каких принципах оно строится.

На выбор предлагают три тарифа: «Базовый», «Продвинутый» или «Премиум», которые отличаются продолжительностью, стоимостью и наполнением. Если обучение на курсе по какой-то причине не понравится, вернут деньги.

17. «Аналитика данных» — «Федкурс»

Цена: 5930 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Для обучения на курсе необходимо среднее специальное или высшее образование. Слушатели учатся собирать и анализировать данные, визуализировать их, разрабатывать математические модели, находить и прогнозировать закономерности. Доступ к курсу бессрочный.

Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. Данные о документе вносятся в федеральный реестр ФРДО.

18. «Аналитика данных» — ЭКОДПО

Цена: от 19 990 рублей или в рассрочку от 1666 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от кураторов.

О чем курс

Курс предлагает три тарифа: «Эконом», «Стандарт» и «VIP». В тарифе «Эконом» — стандартная программа обучения, в «Стандарте» — возможность адаптировать программу под индивидуальные запросы. Тариф «VIP» включает персональный план обучения, разработанный с учетом потребностей слушателя.

Участники курса учатся работать с данными и проводить кластерный анализ. Также разбираются в особенностях машинного обучения на SQL и визуализации данных.

19. «Exсel с 0 до Pro. Анализ данных» — НИИДПО

Цена: от 11 900 рублей или в рассрочку от 995 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: ответы на вопросы по программе через форму на сайте.

О чем курс

Программа подходит для слушателей с любым уровнем подготовки и представляет собой практический курс с отработкой навыков под руководством экспертов. Обучение проходит на онлайн-платформе и в мобильном приложении. Студенты осваивают расчеты различной сложности в Excel, учатся автоматизировать рабочие процессы и работать с формулами.

По окончании курса выпускники получают свидетельство о дополнительном образовании.

20. «Профессия “Аналитик данных за три месяца”» — «Академия “Сигма”»

Цена: от 62 488 рублей или в рассрочку от 2604 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: ответы на вопросы во время онлайн-лекций или в чате в удобное время.

О чем курс

На курсе помогают всего за три месяца освоить современную профессию и начать карьеру. Программа предусматривает большое количество практики и поддержку опытных преподавателей.