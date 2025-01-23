Статья обновлена 16 декабря 2024 года.
В статье рассмотрели 15 курсов по Data Science, на которых участники учатся анализировать данные, разрабатывать модели машинного обучения и визуализировать результаты. В конце статьи ответы на популярные вопросы об обучении на специалиста по работе с данными.
Как мы сформировали рейтинг
Изучили 15 онлайн-курсов по Data Science и проанализировали отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составили подборку со школами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по Data Science
SF Education: обучение основано на практике — каждая тема сопровождается заданиями и их разбором (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).
Eduson Academy: курсы подходят для освоения профессии даже без опыта в программировании.
«Бруноям»: делают упор на поддержку студентов во время обучения — предоставляют личного наставника и доступ в чат команды, куда можно обратиться за помощью и советом.
Skillbox: дают попробовать себя в роли дата-инженера, аналитика и специалиста по машинному обучению (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Яндекс Практикум»: обучение навыкам анализа данных и машинного обучения с нуля за восемь месяцев.
Skillfactory: студенты получают четыре мини-курса в подарок и могут бесплатно участвовать в «Ярмарке профессий».
Otus: структурированные знания о подходах и инструментах с практикой на облачной платформе.
Productstar: гарантируют трудоустройство или возвращают деньги за обучение.
«Нетология»: учебные траектории для различных целей и возможность начать работать через пять месяцев (промокод GDEKURS — скидка 5% на обучение).
«Университет “Синергия”»: учат анализировать данные с использованием статистических методов и алгоритмов машинного обучения с нуля за девять месяцев.
Обзор 15 лучших курсов по Data Science
Для работы в области Data Science нужны знания программирования, машинного обучения, математики и теории вероятностей. Освоить эти компетенции и закрепить навыки можно на специализированных курсах.
1. Data Science — SF Education
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
Курс помогает получить ключевые знания и навыки для начала карьеры в Data Science. Студенты изучают, как работать с данными: ставить задачи, очищать и нормализовывать информацию, анализировать взаимосвязи и тренды. Также рассматриваются алгоритмы, такие как Support Vector Machines, Random Forests, и применение NLP в бизнесе.
Каждая тема закрепляется практическими заданиями. Завершается курс выполнением сквозного проекта.
Цена полностью: 7350 рублей.
Цена в рассрочку: 306 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 46 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, текстовые лекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и сопроводительного письма, карьерные консультации, пробное собеседование, доступ в закрытый канал с вакансиями от компаний-партнеров.
Программа:
Построение задачи и выбор данных.
Очистка и нормализация данных.
Анализ данных, взаимосвязей и трендов.
Support Vector Machines.
Random Forests.
Достоинства:
Много практических заданий.
Сквозной проект по результатам обучения.
Обратная связь от эксперта с опытом работы более десяти лет.
Безлимитный доступ к материалам курса.
Помощь в трудоустройстве.
Первый платеж по рассрочке — через шесть месяцев.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия Data Scientist с нуля» — Eduson Academy
Курс позволяет освоить профессию с нуля, даже без опыта программирования. Обучение длится девять месяцев, после чего можно начать работать в ИТ. В программе: анализ данных, машинное обучение, автоматизация процессов с помощью Python, работа с SQL-запросами к базам данных.
Студенты выполняют 11 проектов, получая практический опыт. На протяжении курса каждого сопровождает личный куратор. Школа гарантирует трудоустройство или возвращает деньги за обучение.
Стоимость: по запросу.
Цена в рассрочку: 6755 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тренажеры.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.
Помощь с трудоустройством: помогают составить резюме и портфолио, делятся вакансиями, проводят индивидуальные консультации и пробное собеседование.
Программа:
Как учиться эффективно.
Введение в Data Science.
Основы программирования.
Работа с Linux.
Работа с Python.
Теория вероятности и математическая статистика.
Преимущества:
Обширная программа для обучения с нуля.
Личный куратор сопровождает в течение года.
Отработка знаний на практике с помощью тренажеров и проектов.
Помощь в трудоустройстве.
Доступ к курсу остается навсегда.
Недостатки:
По отзывам, могут возникнуть проблемы с возвратом денег.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Онлайн-курс “Data Scientist с нуля”» — «Бруноям»
На курсе нет скучной и долгой теории — только самая важная информация, рассказанная простым языком. Упор делают на практику: вебинары, проекты и задания. Студенты посещают онлайн-занятия в группах по 10–12 человек и выполняют два больших проекта по анализу данных и машинному обучению.
Участники курса освоят инструменты, методы и технологии, которые помогают обрабатывать данные. Они научатся программировать на Python, работать с библиотеками NumPy и Pandas, визуализировать данные с помощью Matplotlib и проводить A/B-тестирования.
Цена полностью: от 108 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 9075 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: если студент сделал все проекты и активно занимался на курсе, он получит индивидуальную поддержку в трудоустройстве от «Центра карьеры».
Программа:
Синтаксис Python.
Линейная алгебра для исследователей данных.
Основные библиотеки для анализа данных.
База данных и SQL.
Математическая статистика.
Основные модели Machine Learning с учителем.
Достоинства:
Курс «Учись учиться» в подарок.
Чат с преподавателями и студентами.
Возможно корпоративное обучение.
Год поддержки наставника после обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Введение в Data Science» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
На курсе можно попробовать себя в роли дата-инженера, аналитика и специалиста по машинному обучению. В программе много практики — 50 заданий и большой итоговый проект, который можно будет добавить в портфолио.
Студенты учатся работать с инструментами дата сайентиста, извлекать данные из источников, проводить разведочный анализ данных, строить аналитические модели и разрабатывать модели машинного обучения.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 3483 рубля в месяц на 12 месяцев
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в курс.
Business Understanding.
Основы Python.
Data Understanding.
Data Preparation.
Достоинства:
Много практических заданий и проект для портфолио.
Подготовка к командной работе в компании.
Бессрочный доступ к видеоурокам.
Курс английского языка в подарок.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Специалист по Data Science» — «Яндекс Практикум»
Курс на 78% состоит из практики и обновляется каждые три месяца, чтобы материалы были актуальными. Студенты осваивают Python и анализ данных, машинное обучение и SQL, выполняют более 15 практических проектов, которые идут в портфолио.
Поддержку оказывают наставники, кураторы и техподдержка. Регулярно проходят встречи с экспертами. После окончания курса предоставляется помощь в поиске работы в течение семи месяцев.
Цена полностью: 115 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 8 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивный учебник, практические онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: подготовка резюме и сопроводительных писем, вакансии и стажировки от партнеров, пробные собеседования.
Программа:
Основы Python и анализа данных.
Базовый Python.
Предобработка данных.
Исследовательский анализ данных.
Статистический анализ данных.
Достоинства:
Более 15 проектов для портфолио.
Обновление программы каждые три месяца.
Помощь в трудоустройстве в течение семи месяцев после выпуска.
Есть расширенный вариант курса с семью дополнительными темами.
Недостатки:
По отзывам, насыщенный график обучения тяжело совмещать с работой.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. Data Science — Skillfactory
80% курса — это практика: тренажеры, тесты, домашние задания, проекты и соревнования. Студенты разрабатывают проекты для портфолио, участвуют в стажировках и получают обратную связь от потенциальных работодателей.
В учебе помогают менторы и координаторы: первые дают обратную связь по заданиям и отвечают на вопросы, вторые — решают организационные задачи.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6050 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 24 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, текстовые материалы, тренажеры, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: подготовка резюме, стажировки, поиск работы в зарубежных компаниях, рекомендации по карьере, знакомства с работодателями, подготовка к собеседованиям.
Программа:
Подгрузка данных.
Статистический анализ данных.
Введение в машинное обучение.
Математика и машинное обучение.
ML в бизнесе.
Достоинства:
Гибкий формат обучения.
Разные виды практики.
Реальные проекты для портфолио и участие в стажировках.
Помощь менторов и координаторов.
Знакомства с представителями компаний-работодателей.
Недостатки:
По отзывам, есть ошибки в учебных материалах.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. Data Engineer — Otus
Курс для продвинутых специалистов: разработчиков, системных администраторов и архитекторов данных. Программа включает структурированные знания о подходах и инструментах, а практика проходит на платформе Yandex Cloud.
В подарок — подготовительный курс по Python, на котором можно изучить основные возможности языка. Школа помогает найти работу: проводит карьерные мероприятия и размещает резюме выпускников в своей базе для работодателей.
Цена полностью: 109 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 10 900 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом разработки на Java или Python, работы с базами данных и знаниями операционных систем.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные мероприятия в сообществе, публичный разбор резюме, пробное собеседование, размещение резюме в базе школы и возможность получать приглашения на собеседования от партнеров.
Программа:
Введение.
DWH.
Хранение данных.
Предоставление данных для аналитики и машинного обучения.
DataOps.
Достоинства:
Продвинутое обучение с вступительным тестированием.
Практические задания на платформе Yandex Cloud.
Курс по Python в подарок.
Размещение резюме выпускников в базе школы.
Недостатки:
Обучение не подходит для начинающих.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Профессия Data Science» — Productstar
На курсе дают профильные знания по профессии Data Scientist и трем специализациям: нейронные сети, Cloud Data Engineer и NLP-разработчик. Студенты изучают Python, Tableau, Power BI, Git, ChatGPT и получают доступ к библиотеке знаний по любой теме.
Выпускники проходят стажировки в компаниях-партнерах. Школа гарантирует трудоустройство после окончания курса или вернет деньги.
Цена полностью: от 111 456 рублей.
Цена в рассрочку: от 5160 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, домашние задания.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: определение карьерного пути, составление резюме и сопроводительных писем, рассылка резюме компаниям-партнерам, тренировочные собеседования.
Программа:
Введение в программирование.
База BigData-инструментария.
Алгоритмы Machine Learning.
Специализации и погружение в прикладные задачи.
Достоинства:
Гарантия трудоустройства.
База знаний по каждой теме.
Стажировки в компаниях-партнерах.
Курс «Бизнес-английский от AgileFluent» в подарок.
Возможность перейти на другой курс без доплат в течение пары месяцев.
Недостатки:
На стандартном тарифе сопровождение куратора ограничено.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. Data Science — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
На курсе помогают освоить профессию с нуля и найти работу через пять месяцев обучения. Есть три образовательных траекторий: базовая, расширенная и продвинутая. Первая программа включает основы программирования, математики, машинного обучения и нейросетей.
На расширенной траектории осваивают продвинутые технологии работы с искусственным интеллектом и большими данными. На продвинутой — получают специализацию в медицине или промышленности. Студенты проходят тестовые собеседования, участвуют в бизнес-играх, соревнованиях, проходят стажировки и выполняют более 30 проектов.
Цена полностью: от 111 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3272 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: практика в школе или в компаниях-партнерах, интенсив в группе с карьерным экспертом, карьерный клуб, курс по трудоустройству.
Программа:
Аналитическое мышление.
Основы практической статистики.
Основы визуализации данных.
SQL и получение данных.
Python для анализа данных.
Достоинства:
Более 20 проектов для портфолио.
Программы для разных траекторий обучения.
Регулярное обновление материалов.
Стажировки в компаниях-партнерах.
Участие в тестовых собеседованиях, бизнес-играх, соревнованиях.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. Data Scientist — «Университет “Синергия”»
Курс с индивидуальным графиком обучения и упором на практику. Студенты учатся анализировать данные с использованием статистических методов и алгоритмов машинного обучения. Каждая тема закрепляется практическими заданиями с персональной обратной связью от преподавателя.
Программа предусматривает пять проектов для портфолио и пять бонусных курсов. Школа гарантирует помощь в трудоустройстве или вернет деньги.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 4263 рубля в месяц на 24 месяца.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогают составить резюме, подготовиться к собеседованиям и подыскать подходящие вакансии, есть возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах во время обучения.
Программа:
Основы программирования на Python.
Основы SQL.
Математика для анализа данных.
Библиотеки Python.
Машинное обучение.
Достоинства:
Бонусные курсы в подарок.
Пять проектов для портфолио.
Гарантия трудоустройства и стажировки для лучших студентов.
Индивидуальный график обучения и бессрочный доступ к курсу.
Недостатки:
По отзывам, бывают проблемы с возвратом денег.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Симулятор Data Science» — Karpov Courses
Подписка на симулятор по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту. Оформляется минимум на три месяца. Ежемесячно в симулятор добавляют новые задачи.
Обучение и практика проходят на реальных задачах бизнеса — всего более 80 заданий разного уровня сложности. По каждой из них эксперты дают обратную связь. Есть тематические подборки и большой выбор инструментов: ClickHouse, FastAPI, MLFlow, DVC, Spark и другие.
Цена полностью: от 23 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 6833 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: необходимы базовые знания Data Science.
Формат: теоретические материалы, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Python.
SQL.
A/B-тесты.
Метрики.
LLM.
Достоинства:
Более 80 задач разной сложности.
Ежемесячные обновления в задачах и проектах.
Обратная связь от экспертов.
Проекты для портфолио.
Подписка на разный срок.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве и документа об окончании обучения.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
12. «Профессия Data Science» — Geekbrains
Курс по основам Data Science с возможностью выбрать подходящее направление: машинное обучение или аналитику данных. Есть два формата занятий: онлайн-встречи с преподавателями в мини-группах и видеоуроки. Для закрепления теории и отработки навыков дают практические задания — более 80 работ.
В подарок от партнера школы — доступ к облачной платформе Yandex Cloud. В процессе обучения каждому студенту помогают наставник, куратор, карьерный консультант и служба заботы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 2917 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 530 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: поддержка карьерного консультанта на всех этапах поиска работы.
Программа:
Основы Data Science.
Машинное обучение.
Аналитик данных.
Основы математики.
Основы статистики и теории вероятностей.
Достоинства:
Проекты для портфолио.
Более 80 практических заданий.
Онлайн-занятия в мини-группах с преподавателем.
Бесплатный доступ к облачной платформе на время обучения.
Недостатки:
По отзывам, в материалах много лишней информации.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
13. «Аналитика данных — Data Scientist» — АПОК
Курс профессиональной переподготовки на базе высшего и среднего образования. Обучение длится от одного месяца. Есть три тарифа с разным количеством часов: базовый, продвинутый и премиум. На двух последних можно менять программу и составлять индивидуальный учебный план.
Курс состоит из учебно-методических материалов, которые студент осваивает самостоятельно. Для проверки знаний проводят тесты. В конце обучения нужно сдать экзамен, чтобы получить диплом.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 4998 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: от 250 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: учебно-методические пособия, тесты, экзамен.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Google-таблицы. Сводные таблицы Excel.
Бустинг. AdaBoost и градиентный бустинг над решающими деревьями.
Кластерный анализ, алгоритм k-means.
Нейронные сети, глубокие нейронные сети.
Анализ временных рядов.
Достоинства:
Тарифы с разным количеством учебных часов.
Доставка оригиналов документов по всей России.
Возврат денег, если курс не подошел.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
14. «Аналитика данных — Data Scientist» — «Федкурс»
Курс профессиональной переподготовки, который можно пройти за 32 дня. Учебные планы соответствуют регламентам Министерства образования и науки и профессиональным стандартам для специалистов ИТ.
Студенты осваивают сбор и анализ данных, построение и обучение математических моделей, выявление закономерностей и прогнозирование, применение разработанных моделей на практике и визуализацию результатов анализа.
Цена полностью: 5930 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 32 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: учебно-методические пособия, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Google-таблицы. Сводные таблицы Excel.
Бустинг. AdaBoost и градиентный бустинг над решающими деревьями.
Кластерный анализ, алгоритм k-means.
Нейронные сети, глубокие нейронные сети.
Анализ временных рядов.
Достоинства:
Обучение в индивидуальном темпе.
Доставка документов об образовании по почте.
Учебные планы на базе регламентов Министерства образования и профессиональных стандартов.
Можно учиться без опыта работы в области анализа данных.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
15. «Аналитика данных — Data Scientist» — ЭКОДПО
Курс профессиональной переподготовки для людей с высшим или средним профессиональным образованием. Длительность — от двух недель. Студенты могут выбрать готовую программу или составить индивидуальную.
Доступны три тарифных плана: эконом, стандарт и ВИП с разным количеством учебных часов. Обучение проходит в формате самостоятельной работы в личном кабинете. Знания проверяются тестами и итоговым экзаменом, который можно пересдать бесплатно. Диплом о профессиональной переподготовке отправляют почтой по всей России.
Цена полностью: от 19 990 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 250 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: учебно-методические пособия, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Google-таблицы. Сводные таблицы Excel.
Бустинг. AdaBoost и градиентный бустинг над решающими деревьями.
Кластерный анализ, алгоритм k-means.
Нейронные сети, глубокие нейронные сети.
Анализ временных рядов.
Достоинства:
Стандартные и индивидуальные учебные планы.
Бесплатная пересдача итогового тестирования.
Тарифы с разным количеством часов.
Можно учиться в ускоренном темпе.
Доставка документов по почте.
Недостатки:
Нет оплаты в рассрочку.
Нет помощи в трудоустройстве.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Как и какой курс по Data Science лучше выбрать начинающему специалисту
Существует множество курсов по Data Science. Поэтому начинающим специалистам может быть сложно определить, какой из них подойдет именно для их целей. Вот несколько советов, на что нужно обращать внимание:
Определить цели. Перед выбором курса важно понять, какие навыки нужно развить. Это может быть работа с данными или статистикой, программирование или машинное обучение.
Проверить содержание курса. Программа должна включать актуальные темы, такие как Python, SQL, машинное обучение и визуализация данных. Например, в курсе Data Science от SF Education учат работать с данными, анализировать взаимосвязи и тренды, взаимодействовать с разными инструментами.
Изучить отзывы. Мнения других студентов могут дать представление о качестве обучения и профессионализме преподавателей.
Обратить внимание на практическую часть. Качественная программа должна включать проекты и задания, которые помогают закрепить знания. Например, на курсе Data Science от SF Education каждую тему отрабатывают практическими задачами.
Определиться с форматом обучения. Можно выбрать онлайн-обучение или очные курсы в зависимости от графика и предпочтений. Онлайн-курсы удобны гибким графиком и возможностью учиться из любого места.
Стоит ли учиться на дата сайентиста в 2025 году
Спрос на специалистов в этой области постоянно растет. Отделы по анализу данных есть во всех крупных компаниях, появляются новые технологии и методы работы с информацией. Специальность дата сайентиста может открыть множество карьерных возможностей. Профессия предполагает высокую заработную плату и возможность работы в различных отраслях.
Сколько по времени занимает обучение на дата сайентиста
Длительность обучения на дата сайентиста зависит от выбранного курса и формата. Прохождение программы может занимать до двух лет. Краткосрочные образовательные модули длятся от пары недель до полугода. Обычно на них дают базовые знания и навыки по специальности. Углубленные курсы могут длиться от шести месяцев до двух лет и предполагают более глубокое изучение тем и практику.
Какие есть курсы по Data Science с бесплатным пробным уроком
Бесплатные курсы и пробные уроки по Data Science подойдут тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии и освоить базовые навыки без финансовых вложений. Они предлагают видеоуроки, практические задания и тренажеры для знакомства с анализом данных, программированием и машинным обучением.
Data Science Academy от SF Education (бесплатный доступ к курсу на 3 дня, видеоуроки и практические задания, без сертификации, доступ после регистрации).
Data Scientist от Eduson Academy (3 дня, видеоуроки и тренажеры, без сертификата, доступ после регистрации).
«Data Science с нуля: пробуем профессии на практике за 5 дней» от Skillbox (5 дней, видеоуроки и практические задания, без сертификата, доступ после регистрации).
«Популярные IT-направления: Data Science и перспективы профессии» от Skillfactory (онлайн-практикум, курс по математике в подарок, без сертификата, доступ после регистрации).
«Введение в Data Science и машинное обучение» от Stepik (видеоуроки, интерактивные упражнения и тесты, сертификат, доступ после регистрации).
Где почитать отзывы о курсах по дата сайенс
Отзывы можно найти на различных платформах. Специализированные образовательные порталы вроде Stepik или Udacity содержат разделы с отзывами студентов. Также полезны агрегаторы онлайн-курсов, где публикуют мнения о программах обучения, например, Gdekurs.
Профессиональные сообщества в социальных сетях могут предоставить актуальную информацию и мнения о курсах. Кроме того, многие блогеры и эксперты делятся своими впечатлениями от прохождения обучений на разных площадках.
Курсы по Data Science — это возможность освоить популярную профессию и построить успешную карьеру. Спрос на специалистов в этой области постоянно растет: дата сайентисты нужны и крупным компаниям, и небольшим коллективам разработчиков.
Обучиться науке о данных можно на одном из курсов, которые собрали в статье. С учетом постоянного обновления учебных модулей и внедрения новых технологий, эти программы остаются актуальными и востребованными в 2025 году.
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