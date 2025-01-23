Для работы в области Data Science нужны знания программирования, машинного обучения, математики и теории вероятностей. Освоить эти компетенции и закрепить навыки можно на специализированных курсах.

1. Data Science — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Курс помогает получить ключевые знания и навыки для начала карьеры в Data Science. Студенты изучают, как работать с данными: ставить задачи, очищать и нормализовывать информацию, анализировать взаимосвязи и тренды. Также рассматриваются алгоритмы, такие как Support Vector Machines, Random Forests, и применение NLP в бизнесе.

Каждая тема закрепляется практическими заданиями. Завершается курс выполнением сквозного проекта.

Цена полностью: 7350 рублей.

Цена в рассрочку: 306 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 46 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, текстовые лекции, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме и сопроводительного письма, карьерные консультации, пробное собеседование, доступ в закрытый канал с вакансиями от компаний-партнеров.

Программа:

Построение задачи и выбор данных.

Очистка и нормализация данных.

Анализ данных, взаимосвязей и трендов.

Support Vector Machines.

Random Forests.

Достоинства:

Много практических заданий.

Сквозной проект по результатам обучения.

Обратная связь от эксперта с опытом работы более десяти лет.

Безлимитный доступ к материалам курса.

Помощь в трудоустройстве.

Первый платеж по рассрочке — через шесть месяцев.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия Data Scientist с нуля» — Eduson Academy

Курс позволяет освоить профессию с нуля, даже без опыта программирования. Обучение длится девять месяцев, после чего можно начать работать в ИТ. В программе: анализ данных, машинное обучение, автоматизация процессов с помощью Python, работа с SQL-запросами к базам данных.

Студенты выполняют 11 проектов, получая практический опыт. На протяжении курса каждого сопровождает личный куратор. Школа гарантирует трудоустройство или возвращает деньги за обучение.

Стоимость: по запросу.

Цена в рассрочку: 6755 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, тренажеры.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, диплом.

Помощь с трудоустройством: помогают составить резюме и портфолио, делятся вакансиями, проводят индивидуальные консультации и пробное собеседование.

Программа:

Как учиться эффективно.

Введение в Data Science.

Основы программирования.

Работа с Linux.

Работа с Python.

Теория вероятности и математическая статистика.

Преимущества:

Обширная программа для обучения с нуля.

Личный куратор сопровождает в течение года.

Отработка знаний на практике с помощью тренажеров и проектов.

Помощь в трудоустройстве.

Доступ к курсу остается навсегда.

Недостатки:

По отзывам, могут возникнуть проблемы с возвратом денег.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Онлайн-курс “Data Scientist с нуля”» — «Бруноям»

На курсе нет скучной и долгой теории — только самая важная информация, рассказанная простым языком. Упор делают на практику: вебинары, проекты и задания. Студенты посещают онлайн-занятия в группах по 10–12 человек и выполняют два больших проекта по анализу данных и машинному обучению.

Участники курса освоят инструменты, методы и технологии, которые помогают обрабатывать данные. Они научатся программировать на Python, работать с библиотеками NumPy и Pandas, визуализировать данные с помощью Matplotlib и проводить A/B-тестирования.

Цена полностью: от 108 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 9075 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: если студент сделал все проекты и активно занимался на курсе, он получит индивидуальную поддержку в трудоустройстве от «Центра карьеры».

Программа:

Синтаксис Python.

Линейная алгебра для исследователей данных.

Основные библиотеки для анализа данных.

База данных и SQL.

Математическая статистика.

Основные модели Machine Learning с учителем.

Достоинства:

Курс «Учись учиться» в подарок.

Чат с преподавателями и студентами.

Возможно корпоративное обучение.

Год поддержки наставника после обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Введение в Data Science» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

На курсе можно попробовать себя в роли дата-инженера, аналитика и специалиста по машинному обучению. В программе много практики — 50 заданий и большой итоговый проект, который можно будет добавить в портфолио.

Студенты учатся работать с инструментами дата сайентиста, извлекать данные из источников, проводить разведочный анализ данных, строить аналитические модели и разрабатывать модели машинного обучения.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 3483 рубля в месяц на 12 месяцев

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: по запросу.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в курс.

Business Understanding.

Основы Python.

Data Understanding.

Data Preparation.

Достоинства:

Много практических заданий и проект для портфолио.

Подготовка к командной работе в компании.

Бессрочный доступ к видеоурокам.

Курс английского языка в подарок.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Специалист по Data Science» — «Яндекс Практикум»

Курс на 78% состоит из практики и обновляется каждые три месяца, чтобы материалы были актуальными. Студенты осваивают Python и анализ данных, машинное обучение и SQL, выполняют более 15 практических проектов, которые идут в портфолио.

Поддержку оказывают наставники, кураторы и техподдержка. Регулярно проходят встречи с экспертами. После окончания курса предоставляется помощь в поиске работы в течение семи месяцев.

Цена полностью: 115 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 8 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: интерактивный учебник, практические онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: подготовка резюме и сопроводительных писем, вакансии и стажировки от партнеров, пробные собеседования.

Программа:

Основы Python и анализа данных.

Базовый Python.

Предобработка данных.

Исследовательский анализ данных.

Статистический анализ данных.

Достоинства:

Более 15 проектов для портфолио.

Обновление программы каждые три месяца.

Помощь в трудоустройстве в течение семи месяцев после выпуска.

Есть расширенный вариант курса с семью дополнительными темами.

Недостатки:

По отзывам, насыщенный график обучения тяжело совмещать с работой.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. Data Science — Skillfactory

80% курса — это практика: тренажеры, тесты, домашние задания, проекты и соревнования. Студенты разрабатывают проекты для портфолио, участвуют в стажировках и получают обратную связь от потенциальных работодателей.

В учебе помогают менторы и координаторы: первые дают обратную связь по заданиям и отвечают на вопросы, вторые — решают организационные задачи.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6050 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 24 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, текстовые материалы, тренажеры, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: подготовка резюме, стажировки, поиск работы в зарубежных компаниях, рекомендации по карьере, знакомства с работодателями, подготовка к собеседованиям.

Программа:

Подгрузка данных.

Статистический анализ данных.

Введение в машинное обучение.

Математика и машинное обучение.

ML в бизнесе.

Достоинства:

Гибкий формат обучения.

Разные виды практики.

Реальные проекты для портфолио и участие в стажировках.

Помощь менторов и координаторов.

Знакомства с представителями компаний-работодателей.

Недостатки:

По отзывам, есть ошибки в учебных материалах.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. Data Engineer — Otus

Курс для продвинутых специалистов: разработчиков, системных администраторов и архитекторов данных. Программа включает структурированные знания о подходах и инструментах, а практика проходит на платформе Yandex Cloud.

В подарок — подготовительный курс по Python, на котором можно изучить основные возможности языка. Школа помогает найти работу: проводит карьерные мероприятия и размещает резюме выпускников в своей базе для работодателей.

Цена полностью: 109 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 10 900 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом разработки на Java или Python, работы с базами данных и знаниями операционных систем.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные мероприятия в сообществе, публичный разбор резюме, пробное собеседование, размещение резюме в базе школы и возможность получать приглашения на собеседования от партнеров.

Программа:

Введение.

DWH.

Хранение данных.

Предоставление данных для аналитики и машинного обучения.

DataOps.

Достоинства:

Продвинутое обучение с вступительным тестированием.

Практические задания на платформе Yandex Cloud.

Курс по Python в подарок.

Размещение резюме выпускников в базе школы.

Недостатки:

Обучение не подходит для начинающих.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Профессия Data Science» — Productstar

На курсе дают профильные знания по профессии Data Scientist и трем специализациям: нейронные сети, Cloud Data Engineer и NLP-разработчик. Студенты изучают Python, Tableau, Power BI, Git, ChatGPT и получают доступ к библиотеке знаний по любой теме.

Выпускники проходят стажировки в компаниях-партнерах. Школа гарантирует трудоустройство после окончания курса или вернет деньги.

Цена полностью: от 111 456 рублей.

Цена в рассрочку: от 5160 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-уроки, домашние задания.

Документ об окончании: по запросу.

Помощь с трудоустройством: определение карьерного пути, составление резюме и сопроводительных писем, рассылка резюме компаниям-партнерам, тренировочные собеседования.

Программа:

Введение в программирование.

База BigData-инструментария.

Алгоритмы Machine Learning.

Специализации и погружение в прикладные задачи.

Достоинства:

Гарантия трудоустройства.

База знаний по каждой теме.

Стажировки в компаниях-партнерах.

Курс «Бизнес-английский от AgileFluent» в подарок.

Возможность перейти на другой курс без доплат в течение пары месяцев.

Недостатки:

На стандартном тарифе сопровождение куратора ограничено.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. Data Science — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

На курсе помогают освоить профессию с нуля и найти работу через пять месяцев обучения. Есть три образовательных траекторий: базовая, расширенная и продвинутая. Первая программа включает основы программирования, математики, машинного обучения и нейросетей.

На расширенной траектории осваивают продвинутые технологии работы с искусственным интеллектом и большими данными. На продвинутой — получают специализацию в медицине или промышленности. Студенты проходят тестовые собеседования, участвуют в бизнес-играх, соревнованиях, проходят стажировки и выполняют более 30 проектов.

Цена полностью: от 111 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3272 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: от 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: практика в школе или в компаниях-партнерах, интенсив в группе с карьерным экспертом, карьерный клуб, курс по трудоустройству.

Программа:

Аналитическое мышление.

Основы практической статистики.

Основы визуализации данных.

SQL и получение данных.

Python для анализа данных.

Достоинства:

Более 20 проектов для портфолио.

Программы для разных траекторий обучения.

Регулярное обновление материалов.

Стажировки в компаниях-партнерах.

Участие в тестовых собеседованиях, бизнес-играх, соревнованиях.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. Data Scientist — «Университет “Синергия”»

Курс с индивидуальным графиком обучения и упором на практику. Студенты учатся анализировать данные с использованием статистических методов и алгоритмов машинного обучения. Каждая тема закрепляется практическими заданиями с персональной обратной связью от преподавателя.

Программа предусматривает пять проектов для портфолио и пять бонусных курсов. Школа гарантирует помощь в трудоустройстве или вернет деньги.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 4263 рубля в месяц на 24 месяца.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогают составить резюме, подготовиться к собеседованиям и подыскать подходящие вакансии, есть возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах во время обучения.

Программа:

Основы программирования на Python.

Основы SQL.

Математика для анализа данных.

Библиотеки Python.

Машинное обучение.

Достоинства:

Бонусные курсы в подарок.

Пять проектов для портфолио.

Гарантия трудоустройства и стажировки для лучших студентов.

Индивидуальный график обучения и бессрочный доступ к курсу.

Недостатки:

По отзывам, бывают проблемы с возвратом денег.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Симулятор Data Science» — Karpov Courses

Подписка на симулятор по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту. Оформляется минимум на три месяца. Ежемесячно в симулятор добавляют новые задачи.

Обучение и практика проходят на реальных задачах бизнеса — всего более 80 заданий разного уровня сложности. По каждой из них эксперты дают обратную связь. Есть тематические подборки и большой выбор инструментов: ClickHouse, FastAPI, MLFlow, DVC, Spark и другие.

Цена полностью: от 23 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 6833 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: необходимы базовые знания Data Science.

Формат: теоретические материалы, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Python.

SQL.

A/B-тесты.

Метрики.

LLM.

Достоинства:

Более 80 задач разной сложности.

Ежемесячные обновления в задачах и проектах.

Обратная связь от экспертов.

Проекты для портфолио.

Подписка на разный срок.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве и документа об окончании обучения.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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12. «Профессия Data Science» — Geekbrains

Курс по основам Data Science с возможностью выбрать подходящее направление: машинное обучение или аналитику данных. Есть два формата занятий: онлайн-встречи с преподавателями в мини-группах и видеоуроки. Для закрепления теории и отработки навыков дают практические задания — более 80 работ.

В подарок от партнера школы — доступ к облачной платформе Yandex Cloud. В процессе обучения каждому студенту помогают наставник, куратор, карьерный консультант и служба заботы.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 2917 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 530 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: поддержка карьерного консультанта на всех этапах поиска работы.

Программа:

Основы Data Science.

Машинное обучение.

Аналитик данных.

Основы математики.

Основы статистики и теории вероятностей.

Достоинства:

Проекты для портфолио.

Более 80 практических заданий.

Онлайн-занятия в мини-группах с преподавателем.

Бесплатный доступ к облачной платформе на время обучения.

Недостатки:

По отзывам, в материалах много лишней информации.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «Аналитика данных — Data Scientist» — АПОК

Курс профессиональной переподготовки на базе высшего и среднего образования. Обучение длится от одного месяца. Есть три тарифа с разным количеством часов: базовый, продвинутый и премиум. На двух последних можно менять программу и составлять индивидуальный учебный план.

Курс состоит из учебно-методических материалов, которые студент осваивает самостоятельно. Для проверки знаний проводят тесты. В конце обучения нужно сдать экзамен, чтобы получить диплом.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку : от 4998 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: от 250 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: учебно-методические пособия, тесты, экзамен.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Google-таблицы. Сводные таблицы Excel.

Бустинг. AdaBoost и градиентный бустинг над решающими деревьями.

Кластерный анализ, алгоритм k-means.

Нейронные сети, глубокие нейронные сети.

Анализ временных рядов.

Достоинства:

Тарифы с разным количеством учебных часов.

Доставка оригиналов документов по всей России.

Возврат денег, если курс не подошел.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Аналитика данных — Data Scientist» — «Федкурс»

Курс профессиональной переподготовки, который можно пройти за 32 дня. Учебные планы соответствуют регламентам Министерства образования и науки и профессиональным стандартам для специалистов ИТ.

Студенты осваивают сбор и анализ данных, построение и обучение математических моделей, выявление закономерностей и прогнозирование, применение разработанных моделей на практике и визуализацию результатов анализа.

Цена полностью: 5930 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 32 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: учебно-методические пособия, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Google-таблицы. Сводные таблицы Excel.

Бустинг. AdaBoost и градиентный бустинг над решающими деревьями.

Кластерный анализ, алгоритм k-means.

Нейронные сети, глубокие нейронные сети.

Анализ временных рядов.

Достоинства:

Обучение в индивидуальном темпе.

Доставка документов об образовании по почте.

Учебные планы на базе регламентов Министерства образования и профессиональных стандартов.

Можно учиться без опыта работы в области анализа данных.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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15. «Аналитика данных — Data Scientist» — ЭКОДПО

Курс профессиональной переподготовки для людей с высшим или средним профессиональным образованием. Длительность — от двух недель. Студенты могут выбрать готовую программу или составить индивидуальную.

Доступны три тарифных плана: эконом, стандарт и ВИП с разным количеством учебных часов. Обучение проходит в формате самостоятельной работы в личном кабинете. Знания проверяются тестами и итоговым экзаменом, который можно пересдать бесплатно. Диплом о профессиональной переподготовке отправляют почтой по всей России.

Цена полностью: от 19 990 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 250 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: учебно-методические пособия, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Google-таблицы. Сводные таблицы Excel.

Бустинг. AdaBoost и градиентный бустинг над решающими деревьями.

Кластерный анализ, алгоритм k-means.

Нейронные сети, глубокие нейронные сети.

Анализ временных рядов.

Достоинства:

Стандартные и индивидуальные учебные планы.

Бесплатная пересдача итогового тестирования.

Тарифы с разным количеством часов.

Можно учиться в ускоренном темпе.

Доставка документов по почте.

Недостатки:

Нет оплаты в рассрочку.

Нет помощи в трудоустройстве.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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