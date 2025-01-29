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20 лучших онлайн-курсов маникюра в 2025 году

Чтобы стать востребованным мастером маникюра, нужны профессиональные знания, практический опыт и сертификат, который укрепит доверие клиентов. Все это можно получить на курсах. Онлайн-обучение поможет изучить основы или усовершенствовать навыки, а опытные преподаватели окажут поддержку и помогут с первыми клиентами.

Статья обновлена 27 января 2025 года

На онлайн-курсах научат делать маникюр с нуля за час, быстро снимать старое покрытие, делать наращивание и различный дизайн, а также проводить спа-процедуры. В конце статьи — популярные вопросы о профессии мастера маникюра и обучении. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь найти лучшие курсы, я изучила курсы маникюра от 30 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Любовь Кобцева, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-14 онлайн-школ с курсами маникюра

  1. «Научись делать маникюр за 1 час, работать гелем и полигелем» от Nail Space: на бесплатном мастер-классе научат делать стойкое покрытие, в подарок при регистрации — урок по скоростному снятию гель-лака. 

  2. «Антикризисная профессия в бьюти» от E.Mi: трехдневный интенсив о том, как стать мастером с стабильным доходом, не опасаясь конкуренции. 

  3. «Мастерство опила» от Sakramel: на интенсиве разберут основные ошибки мастеров, расскажут о популярных формах и методах восстановления ногтей со ступеньками. 

  4. «Топ-мастер маникюра» от «Эколь»: предлагают пройти программу обучения экстерном в формате мастер-класса или в стандартном формате за несколько недель.

  5. «Мастер маникюра» от НИИДПО: предоставляют доступ к архиву из более десяти тысяч вебинаров, а также бессрочный доступ к лекциям и пособиям. 

  6. «Мастер маникюра» от «Первого профессионального института эстетики»: в видеоуроках представлен пошаговый разбор практических навыков, а также проверочные тесты для контроля успеваемости. 

  7. «Мастер ногтевого сервиса» от Supermentor: научат распознавать заболевания ногтей, подбирать инструменты и оборудование, а также стерилизовать их. 

  8. «Повышение квалификации по аппаратному маникюру» от АПОК: ускоренная программа обучения с бесплатной доставкой документов по всей России.

  9. «Курсы маникюра и педикюра» от ЕШКО: расскажут об анатомии ногтей, требованиях гигиены, трендах в дизайне и предложат выполнить 20 домашних задания в качестве практической отработки. 

  10. «Обучение маникюру дистанционно» от «ПРОФИ»: предлагают большой выбор специалистов-преподавателей, которые составят индивидуальную программу обучения или проведут групповые занятия онлайн или очно. 

  11. «Курсы дизайна ногтей» от «Эколь»: научат создавать более 20 дизайнов ногтей и помогут составить портфолио для социальных сетей. 

  12. «Nail Tattoo» от E.Mi: за один день научат выполнять 16 различных рисунков в технике Mail Tattoo. 

  13. «Дизайн и декорирование ногтей» от НЦРДО: программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Мастер по маникюру». 

  14. «Онлайн-курс по дизайну ногтей» от Onskills: научат создавать художественную роспись, аквариумный дизайн, французский маникюр, а также разберут ошибки в работах. 

  15. «Акварельный дизайн ногтей» от IMPULSE: покажут, как создавать эффект акварели гель-лаком и прорисовывать детали, доступ к курсу открывается сразу после оплаты. 

  16. «Онлайн-курс продвинутого мастера маникюра» от Onskills: проводят уроки в вечернее время под руководством опытного мастера маникюра, а в конце предусмотрена защита диплома. 

  17. «Скоростной мастер» от Nail Space: научат выполнять работу за час, а по всем вопросам поможет куратор или наставник. 

  18. «Освойте технику скоростного маникюра за 1 день» от E.Mi: участники получат бонусы в виде бесплатного сервиса с функцией онлайн-записи и чат-бота — помощницу «Раису», которая отвечает круглосуточно. 

  19. «Скорость» от Sakramel: научат выполнять маникюр за 50 минут, вместе со снятием старого покрытия, опилом, покрытием и дизайном. 

  20. «VIP-мастер» от «Золотой антилопы»: высылают материалы и инструменты для обучения по всей России, а в конце выдают сертификат международного образца. 

Обзор 20 лучших онлайн-курсов маникюра

На онлайн-курсах участников обучат работать с инструментами для классического, аппаратного и комбинированного маникюра, обрабатывать их и придавать ногтям пропорциональную форму. Слушатели узнают о заболеваниях ногтей, мужском маникюре и проведении спа-процедур. Обучение проводят мастера с практическим опытом работы с клиентами.

1. «Научись делать маникюр за 1 час, работать гелем и полигелем» — Nail Space

На бесплатном мастер-классе слушатели узнают, как укреплять ногти, работать с жесткими материалами без повреждений и создавать маникюр за один час. После регистрации участники получат чек-лист «Как ускориться за четыре шага: секреты богатого мастера» с рекомендациями по расчету стоимости услуг.

Мастер-класс разработал специалист по маникюру с десятилетним опытом ведения клиентов.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет. 

  • Длительность: 2 часа. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: мастер-класс. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как быстро делать маникюр и укреплять ногти клиента.

  • Как работать жесткими материалами без отслоек и сколов.

  • Как добиться 99% носибельности у клиентов на любой длине.

Достоинства:

  • Бонус в виде мастер-класса по укреплению и достраиванию квадрата. 

  • Бонус в виде таблицы расчета стоимости услуг маникюра и педикюра. 

  • Мастер-класс проходит три раза за день, можно выбрать удобное время. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Антикризисная профессия в бьюти» — E.Mi

Бесплатный интенсив для тех, кто хочет освоить профессию мастера маникюра с нуля или уже имеет опыт, но желает повысить доход и количество клиентов. Участники узнают, как войти в сферу и какие ошибки совершают начинающие специалисты. А еще преподаватели проведут практику в формате мастер-классов по дизайну, моделированию гелем и комбинированному маникюру. 

Желающим пройти полноценный курс можно обратиться к программе «ТОП-мастер маникюра», где студентам помогут с трудоустройством, выдадут сертификат на приобретение косметики и проведут 25 практических работ с проверкой и обратной связью. 

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет. 

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, мастер-классы. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как войти в профессию мастера маникюра без риска и больших вложений. 

  • Что дают мастеру маникюра универсальные навыки. 

  • Как гарантированно отстроиться от конкурентов. 

Достоинства:

  • Практика в конце каждого дня. 

  • Подходит начинающим специалистам. 

  • После регистрации выдают план заработка на маникюре. 

  • Бонус в виде чек-листа «Пять этапов развития в профессии “Мастер маникюра”».

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы E.Mi: «Классический маникюр», «Аппаратный маникюр».

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3. «Мастерство опила» — Sakramel

Интенсив подойдет начинающим и опытным специалистам, которые хотят повысить лояльность клиентов, а также тем, у кого был перерыв в работе.

Обучение рассчитано на два дня: сначала разберут основные ошибки в опиле ногтя и расскажут, как выполнение коррекции формы влияет на доход. Затем научат создавать миндалевидную форму, восстанавливать ноготь со ступеньками и приведут примеры реальной оплаты топ-мастера. 

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет. 

  • Длительность: 2 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары. 

  • Документ об окончании: сертификат за дополнительную плату. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основные ошибки опила форм ногтей.

  • Как правильный опил влияет на доход мастера.

  • Форма «Миндаль». Идеальные пропорции и схема опила. 

  • Восстановление ногтей со ступеньками.

Достоинства:

  • В подарок при регистрации — урок по созданию формы ногтей. 

  • Автор программы — эксперт с 13-летним опытом, автор YouTube-канала с аудиторией более миллиона подписчиков. 

Недостатки:

  • Сертификат предоставляется за дополнительную плату. 

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Топ-мастер маникюра» — «Эколь»

Участники освоят востребованные техники: классический, европейский, аппаратный и комбинированный маникюр, а также научатся укреплять ногтевую пластину. В отдельном модуле расскажут, как работать с блестками, глиттером, втирками, литьем и геометрией. За время обучения студенты составят портфолио для социальных сетей.

Программу можно пройти экстерном в ускоренном формате. 

  • Цена полностью: 14 200 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 4800 рублей в месяц 

  • Длительность: от 1 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат и диплом. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Блок маникюра для начинающих.

  • Блок повышения квалификации по маникюру.

  • Блок дизайна ногтей.

Достоинства:

  • Обучение ведут практикующие мастера маникюра. 

  • Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт». 

  • Помогают составить конкурентоспособное портфолио. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы «Эколь»: «Курсы маникюра для начинающих», «Курсы повышения квалификации по маникюру».

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5. «Мастер маникюра» — НИИДПО

На курсе научат психологии общения с клиентами, познакомят с физиологией рук, работой с оборудованием, а также с технологией ухаживающих видов маникюра и дизайна ногтей. В конце предусмотрен практикум для закрепления пройденного материала.

Участники получат доступ к онлайн-библиотеке и записям более десяти тысяч вебинаров. Для поступления необходимо предоставить только паспорт и СНИЛС. 

  • Цена полностью: 11 400 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 14 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: свидетельство о профессии рабочего, сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Психология общения и профессиональная этика в работе мастера маникюра.

  • Санитарно-противоэпидемический режим при оказании услуг парикмахерскими и салонами красоты.

  • Анатомия и физиология кожи рук.

  • Эксплуатация оборудования, аппаратуры и инструментов. Виды материалов для работы мастера маникюра.

  • Технология выполнения классического и комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, виды декоративных покрытий.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам программы. 

  • За посещение онлайн-вебинаров выдают отдельные сертификаты. 

  • Обучение ведут провизоры, специалисты по эстетической косметологии и мастера в сфере маникюра и педикюра. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Мастер маникюра» — «Первый профессиональный институт эстетики»

Участников научат выполнять женский, мужской и детский маникюр, проводить спа-процедуры, дезинфицировать инструменты и делать дизайн. Они также узнают о техниках массажа кистей и научатся аппаратному маникюру и накладыванию гель-лака.

Обучение проходит в формате видеоуроков. Также студентам выдадут методические пособия и словарь профессиональных терминов. 

  • Цена полностью: 9000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 200 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, тестирование. 

  • Документ об окончании: свидетельство. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Теоретические основы маникюрных работ.

  • История маникюра.

  • Охрана труда и техника безопасности в работе мастера маникюра и педикюра.

  • Анатомия и строение ногтевой пластины.

  • Основные заболевания кожи рук и ногтей.

  • Дезинфекция в салоне, дезинфекция и стерилизация инструментов.

Достоинства:

  • Обучение проходит по гибкому графику. 

  • Подходит для людей с любым уровнем образования. 

  • Видеоуроки содержат пошаговые инструкции по выполнению маникюра. 

Недостатки:

  • Нет помощи куратора. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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7. «Мастер ногтевого сервиса» — Supermentor

На курсе разберут строение ногтей, расскажут о необходимых инструментах и оборудовании, видах заболеваний кожи, а также методах проведения дезинфекции. Отдельно студенты могут приобрести практические занятия по проведению классического маникюра.

По пройденному материалу проводят тестирование, а все лекции собраны в личном кабинете. В конце обучения выдается сертификат международного образца. 

  • Цена полностью: от 990 рублей. 

  • Цена в рассрочку: нет. 

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, тестирование. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Строение ногтей. 

  • Мифы о ногтях.

  • Инструменты и оборудование для работы. 

  • Заболевания ногтевого покрытия.

  • Дезинфекция и стерилизация.

Достоинства:

  • Уроки хранятся в личном кабинете — можно смотреть в любое время. 

  • Курс можно пройти за один день: всего четыре урока и одно тестирование. 

  • Можно пройти практическое занятие за дополнительную плату. 

Недостатки:

  • Нет обратной связи от преподавателя или куратора. 

4,1 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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8. «Повышение квалификации по аппаратному маникюру» — АПОК

Курс доступен для студентов с высшим или средним образованием. Зачисление происходит после подачи заявки, затем менеджер связывается с кандидатом для согласования стоимости.

Все обучающие материалы собраны в личном кабинете студента, где также можно решать тесты и скачивать пособия. При необходимости курс можно пройти по ускоренной программе. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: от 3 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Достоинства:

  • Обучение по гибкому графику. 

  • Скидки на повторную покупку курса и при обучении двух и более членов семьи. 

  • На сайте представлен калькулятор, который позволит рассчитать итоговую стоимость курса с учетом всех акций. 

Недостатки:

  • Нет помощи куратора или наставника. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Курсы маникюра и педикюра» — ЕШКО

Начать обучение можно с бесплатного пробного урока. Слушателям расскажут о трендах дизайна, гигиенических требованиях, массаже и профилактике заболеваний. В рамках курса откроют доступ к мастер-классу от опытного специалиста, который покажет техники маникюра.

Учиться можно онлайн или по печатным иллюстрированным материалам. В конце обучения нужно сдать итоговый тест. 

  • Цена полностью: от 1550 рублей в месяц за цифровой комплект. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 10 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, печатные материалы, тестирование. 

  • Документ об окончании: свидетельство, международный сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Анатомия ногтей — как правильно работать с кутикулой и ногтевой пластиной, правила ухода.

  • Требования гигиены — обработка инструментов, дезинфекция рабочего места, необходимое оборудование в домашних условиях.

  • Массаж — специальные техники для ступней и кистей.

  • Тренды в дизайне — модные тенденции по оформлению ногтей.

  • Профилактика заболеваний — актуальная сводка заболеваний ногтей и меры по предотвращению подобных ситуаций.

Достоинства:

  • Возможность составить индивидуальный график обучения.

  • Преподаватель отвечает на вопросы в любое время.

  • Достаточно уделять занятиям всего 30 минут в день.

Недостатки:

  • Нет помощи куратора или наставника. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Обучение маникюру дистанционно» — «ПРОФИ»

Платформа предлагает выбрать преподавателя, изучив его рейтинг и отзывы на личной странице. Доступны групповые и индивидуальные занятия с планом обучения, составленным по пожеланиям клиента.

На выбор представлены курсы по аппаратному и японскому маникюру, педикюру, а также программы повышения квалификации.

  • Цена полностью: от 880 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия. 

  • Документ об окончании: по запросу. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Достоинства:

  • В профиле преподавателей доступно портфолио их работ.

  • Занятия проходят онлайн или офлайн, по запросу.

  • Возможность индивидуального обучения по договоренности.

  • Расписание и время занятий можно обсудить и скорректировать с преподавателем.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Для мастеров с опытом или тех, кто чувствует себя неуверенно в дизайне, собрали курсы, где научат декорировать ногти с помощью глиттера, блесток, геометрических узоров и тату-техник. Обучение проводят преподаватели с практическим опытом работы с клиентами. Студенты смогут создавать художественные росписи и повысить стоимость своих услуг.

  • «Курсы дизайна ногтей» от «Эколь» — на курсе научат создавать дизайн в стилях акварели, вензелей, хрустальных камней, а также в стиле тату и френча. Курс начинается сразу после оплаты, а обучение проводят мастера с многолетним опытом. Уроки можно изучать в удобное время. По завершении курса школа выдает сертификат или диплом мастера красоты. 

  • «Nail Tattoo» от E.Mi — за один день участников научат рисовать цветы, листья, животных и фрукты в цветном и черно-белом формате. В подарок — доступ к приложению для онлайн-записи и чат-боту «Раиса» для круглосуточной помощи. Доступ к урокам остается навсегда.

  • «Дизайн и декорирование ногтей» от НЦРДО — на курсе расскажут, как общаться с клиентами, ремонтировать натуральную пластину и работать с гель-лаком. Обучение проходит через систему СДО, с доступом к практическим заданиям и учебным материалам. HR-эксперт школы поможет со стартом карьеры или расскажет, как повысить текущий доход. 

  • «Онлайн-курс по дизайну ногтей» от Onskills — начать обучение можно с бесплатного пробного урока. Студентов научат разбираться в тенденциях дизайна, создавать роспись любой сложности и работать с инструментами. Участникам помогут по всем техническим вопросам, а по домашним заданиям дадут обратную связь. Доступ к обучающим материалам остается у студента навсегда. 

  • «Акварельный дизайн ногтей» от IMPULSE — участники курса узнают, как правильно расположить рисунок в общей композиции, как проработать детали и как работать с гель-лаком, чтобы создать эффект акварели. Просматривать уроки можно со смартфона. Доступ к занятиям открывается сразу после оплаты. 

Собрали онлайн-курсы маникюра, которые помогут мастерам ускорить темп работы и проводить опил и дизайн за час. Это поможет сэкономить время работы мастера и привлечет клиентов, которые не хотят долго сидеть на процедуре. 

  • «Онлайн-курс продвинутого мастера маникюра» от Onskills — участников познакомят с классическим, европейским, аппаратным и комбинированным маникюром, научат проводить спа-процедуры, а также работать с детьми и мужчинами. Занятия проходят в удобное для студентов время. После сдачи экзаменов школа выдает сертификат. Доступ к занятиям остается навсегда. 

  • «Скоростной мастер» от Nail Space — на курсе расскажут, как подбирать материалы и инструменты для быстрого маникюра, снимать старое покрытие, а также научат добиваться инстаграмного блеска за 15 минут. Участникам помогут составить портфолио для социальных сетей, чтобы привлекать новых клиентов. Обучение ведет мастер с шестилетним опытом работы в сфере маникюра. 

  • «Освойте технику скоростного маникюра за 1 день» от E.Mi — курс состоит из теоретической и практической части, где участникам пошагово рассказывают о технике быстрого снятия покрытия, опила, маникюра и работе с гель-лаком. Обучение ведет мастер с 14-летним опытом работы. В качестве бонуса участники получат доступ к приложению для онлайн-записи клиентов. 

  • «Скорость» от Sakramel — участников научат за 50 минут снимать старое покрытие, проводить опил формы, выравнивать ногтевую пластину, покрывать гель-лаком и создавать дизайн. Слушателям расскажут, как поднять стоимость услуг и где искать новых клиентов. По всем вопросам помогает куратор, а участники программы смогут общаться в общем чате. 

  • «VIP-мастер» от «Золотой антилопы» — обучение ведут инструкторы с пятилетним опытом работы в ногтевом сервисе. Курс рассчитан на один месяц, а все необходимые материалы для обучения доставят по почте. В конце студенты получают диплом и удостоверение о повышении квалификации.

Как и какой курс лучше выбрать начинающему мастеру маникюра

Чтобы выбрать подходящий курс, важно учитывать свои цели, наличие опыта, формат обучения, а также ознакомиться с отзывами и выбрать программу, соответствующую бюджету. Например, обучение в NailSpace предполагает обилие практики, помощь в поиске клиентов и сертификат специалиста по окончании курса. 

При выборе школы стоит обратить внимание на типы курса:

  • Базовые курсы — необходимы для изучения основ. Программы включают теорию, основы санитарии, классический маникюр и покрытие гель-лаком.

  • Курсы повышения квалификации — подходят после базового обучения. Направлены на совершенствование конкретных техник, таких как аппаратный или комбинированный маникюр и дизайн ногтей.

Критерии выбора курса:

  • Программа: должна быть подробной, с акцентом на практику и отработку на моделях.

  • Преподаватель: практикующий мастер с опытом и хорошими отзывами.

  • Материалы: качественные, предоставляемые учебным центром.

  • Цена: должна соответствовать объему и содержанию курса.

  • Отзывы: изучите опыт и мнения предыдущих учеников.

  • Сертификация: убедитесь, что по окончании выдается сертификат, подтверждающий квалификацию.

Начать обучение лучше с базового курса, при этом обратить внимание на программу с большим количеством практики. Не стоит гнаться за ценой, лучше ориентироваться на отзывы других учеников. А уже после базового курса стоит проходить повышение квалификации.

Сколько в среднем стоят онлайн-курсы по маникюру

Стоимость курсов зависит от их типа и набора предоставляемых навыков. Полные курсы с поддержкой преподавателя, практикой, обратной связью и выдачей сертификата стоят в среднем от 8000 до 9000 рублей.

Сколько по времени занимает обучение основам маникюра

Курсы для начинающих могут занимать около одного–двух месяцев, в зависимости от интенсивности занятий. Можно найти ускоренные курсы и изучить азы за одну–две недели. В Nail Space и других школах бесплатные интенсивы длятся несколько часов или дней, но после можно пройти более глубокое и длительное обучение.

Что из материалов и инструментов понадобится для практики

Для успешной практики в маникюре важно подготовить необходимые материалы и инструменты. Они обеспечат качественное выполнение процедур и помогут закрепить навыки, полученные на курсах.

Материалы:

  • Антисептик для рук и поверхностей.

  • Жидкость для снятия лака или гель-лака.

  • Базовое покрытие, цветные лаки, гель-лаки и топовое покрытие.

  • Масло для кутикулы.

  • Безворсовые салфетки и ватные диски.

  • Пилки разной абразивности и бафы.

  • Апельсиновые палочки и разделители для пальцев.

  • Дезинфицирующие средства.

  • Одноразовые перчатки и маски.

Инструменты:

  • Маникюрные ножницы или кусачки.

  • Пушер или шабер.

  • Щеточка для удаления пыли.

  • УФ-лампа или LED-лампа.

  • Фрезер и насадки по желанию.

  • емкости для жидкостей.

  • Пинцет и палитра для лаков.

За какое время можно стать мастером маникюра с нуля

Время обучения зависит от интенсивности курсов, уровня подготовки и практики. В среднем базовое обучение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, после чего требуется постоянная практика для совершенствования навыков и наработки опыта. На практику может уйти около двух месяцев и еще столько же на повышение квалификации до уровня опытного мастера ногтевого сервиса. 

Что нужно знать и уметь мастеру по маникюру

Мастер маникюра должен обладать глубокими знаниями в области анатомии и физиологии ногтей, строения кожи рук, а также разбираться в заболеваниях ногтей. Необходимо владеть различными техниками маникюра, включая классический, аппаратный, комбинированный, а также уметь выполнять наращивание и укрепление ногтей. 

Мастер должен знать особенности работы с лаками, гелями, акрилами. Уметь правильно их выбирать и применять. Знание основ дезинфекции и стерилизации инструментов, а также соблюдение санитарных норм является обязательным. Навыки дизайна и росписи ногтей, а также умение работать с клиентами, обеспечивая качественный сервис, также необходимы для профессиональной деятельности.

Сколько зарабатывает мастер ногтевого сервиса

Заработок мастера ногтевого сервиса по данным HH.ru:

  • Начинающий мастер: от 40 до 70 тысяч рублей.

  • Опытный мастер: от 70 до 150 тысяч рублей.

  • Топ-мастер: от 150 тысяч рублей.

Факторы, влияющие на доход:

  • Опыт: чем больше опыта, тем выше стоимость услуг.

  • Квалификация: наличие сертификатов повышает стоимость услуг.

  • Регион: в крупных городах заработок выше.

  • График: полная или частичная занятость влияет на доход.

  • Работа на себя или в салоне: работа на себя может принести высокий доход, но требует больше усилий.

Какой онлайн-курс по маникюру выбрать

Рынок красоты динамично развивается, предлагая новые технологии и методики. Это делает непрерывное образование мастера маникюра не только полезным, но и необходимым условием для успешной карьеры. Повышение квалификации позволяет специалистам оставаться конкурентоспособными, осваивать актуальные тренды и улучшать качество предоставляемых услуг. Получить специальность можно на курсах с практикой и обратной связью от преподавателей. Начать обучение можно со следующих программ: 

  1. «Научись делать маникюр за 1 час, работать гелем и полигелем» от Nail Space: на бесплатном мастер-классе научат делать стойкое покрытие, в подарок при регистрации — бонусный урок по скоростному снятию гель-лака. 

  2. «Антикризисная профессия в бьюти» от E.Mi: трехдневный интенсив о том, как стать мастером с стабильным доходом, не опасаясь конкуренции. 

  3. «Мастерство опила» от Sakramel: на интенсиве разберут основные ошибки мастеров, расскажут о популярных формах и методах восстановления ногтей со ступеньками. 

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