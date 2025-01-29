На онлайн-курсах участников обучат работать с инструментами для классического, аппаратного и комбинированного маникюра, обрабатывать их и придавать ногтям пропорциональную форму. Слушатели узнают о заболеваниях ногтей, мужском маникюре и проведении спа-процедур. Обучение проводят мастера с практическим опытом работы с клиентами.

1. «Научись делать маникюр за 1 час, работать гелем и полигелем» — Nail Space

На бесплатном мастер-классе слушатели узнают, как укреплять ногти, работать с жесткими материалами без повреждений и создавать маникюр за один час. После регистрации участники получат чек-лист «Как ускориться за четыре шага: секреты богатого мастера» с рекомендациями по расчету стоимости услуг.

Мастер-класс разработал специалист по маникюру с десятилетним опытом ведения клиентов.

Цена полностью : бесплатно.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : 2 часа.

Порог входа : с нуля.

Формат : мастер-класс.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как быстро делать маникюр и укреплять ногти клиента.

Как работать жесткими материалами без отслоек и сколов.

Как добиться 99% носибельности у клиентов на любой длине.

Достоинства:

Бонус в виде мастер-класса по укреплению и достраиванию квадрата.

Бонус в виде таблицы расчета стоимости услуг маникюра и педикюра.

Мастер-класс проходит три раза за день, можно выбрать удобное время.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Антикризисная профессия в бьюти» — E.Mi

Бесплатный интенсив для тех, кто хочет освоить профессию мастера маникюра с нуля или уже имеет опыт, но желает повысить доход и количество клиентов. Участники узнают, как войти в сферу и какие ошибки совершают начинающие специалисты. А еще преподаватели проведут практику в формате мастер-классов по дизайну, моделированию гелем и комбинированному маникюру.

Желающим пройти полноценный курс можно обратиться к программе «ТОП-мастер маникюра», где студентам помогут с трудоустройством, выдадут сертификат на приобретение косметики и проведут 25 практических работ с проверкой и обратной связью.

Цена полностью : бесплатно.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : 3 дня.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, мастер-классы.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как войти в профессию мастера маникюра без риска и больших вложений.

Что дают мастеру маникюра универсальные навыки.

Как гарантированно отстроиться от конкурентов.

Достоинства:

Практика в конце каждого дня.

Подходит начинающим специалистам.

После регистрации выдают план заработка на маникюре.

Бонус в виде чек-листа «Пять этапов развития в профессии “Мастер маникюра”».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы E.Mi: «Классический маникюр», «Аппаратный маникюр».

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3. «Мастерство опила» — Sakramel

Интенсив подойдет начинающим и опытным специалистам, которые хотят повысить лояльность клиентов, а также тем, у кого был перерыв в работе.

Обучение рассчитано на два дня: сначала разберут основные ошибки в опиле ногтя и расскажут, как выполнение коррекции формы влияет на доход. Затем научат создавать миндалевидную форму, восстанавливать ноготь со ступеньками и приведут примеры реальной оплаты топ-мастера.

Цена полностью : бесплатно.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : 2 дня.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары.

Документ об окончании : сертификат за дополнительную плату.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные ошибки опила форм ногтей.

Как правильный опил влияет на доход мастера.

Форма «Миндаль». Идеальные пропорции и схема опила.

Восстановление ногтей со ступеньками.

Достоинства:

В подарок при регистрации — урок по созданию формы ногтей.

Автор программы — эксперт с 13-летним опытом, автор YouTube-канала с аудиторией более миллиона подписчиков.

Недостатки:

Сертификат предоставляется за дополнительную плату.

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Топ-мастер маникюра» — «Эколь»

Участники освоят востребованные техники: классический, европейский, аппаратный и комбинированный маникюр, а также научатся укреплять ногтевую пластину. В отдельном модуле расскажут, как работать с блестками, глиттером, втирками, литьем и геометрией. За время обучения студенты составят портфолио для социальных сетей.

Программу можно пройти экстерном в ускоренном формате.

Цена полностью : 14 200 рублей.

Цена в рассрочку : 4800 рублей в месяц

Длительность : от 1 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : сертификат и диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Блок маникюра для начинающих.

Блок повышения квалификации по маникюру.

Блок дизайна ногтей.

Достоинства:

Обучение ведут практикующие мастера маникюра.

Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт».

Помогают составить конкурентоспособное портфолио.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы «Эколь»: «Курсы маникюра для начинающих», «Курсы повышения квалификации по маникюру».

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5. «Мастер маникюра» — НИИДПО

На курсе научат психологии общения с клиентами, познакомят с физиологией рук, работой с оборудованием, а также с технологией ухаживающих видов маникюра и дизайна ногтей. В конце предусмотрен практикум для закрепления пройденного материала.

Участники получат доступ к онлайн-библиотеке и записям более десяти тысяч вебинаров. Для поступления необходимо предоставить только паспорт и СНИЛС.

Цена полностью : 11 400 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 14 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : свидетельство о профессии рабочего, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психология общения и профессиональная этика в работе мастера маникюра.

Санитарно-противоэпидемический режим при оказании услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Анатомия и физиология кожи рук.

Эксплуатация оборудования, аппаратуры и инструментов. Виды материалов для работы мастера маникюра.

Технология выполнения классического и комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, виды декоративных покрытий.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам программы.

За посещение онлайн-вебинаров выдают отдельные сертификаты.

Обучение ведут провизоры, специалисты по эстетической косметологии и мастера в сфере маникюра и педикюра.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Мастер маникюра» — «Первый профессиональный институт эстетики»

Участников научат выполнять женский, мужской и детский маникюр, проводить спа-процедуры, дезинфицировать инструменты и делать дизайн. Они также узнают о техниках массажа кистей и научатся аппаратному маникюру и накладыванию гель-лака.

Обучение проходит в формате видеоуроков. Также студентам выдадут методические пособия и словарь профессиональных терминов.

Цена полностью : 9000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 200 академических часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, тестирование.

Документ об окончании : свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теоретические основы маникюрных работ.

История маникюра.

Охрана труда и техника безопасности в работе мастера маникюра и педикюра.

Анатомия и строение ногтевой пластины.

Основные заболевания кожи рук и ногтей.

Дезинфекция в салоне, дезинфекция и стерилизация инструментов.

Достоинства:

Обучение проходит по гибкому графику.

Подходит для людей с любым уровнем образования.

Видеоуроки содержат пошаговые инструкции по выполнению маникюра.

Недостатки:

Нет помощи куратора.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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7. «Мастер ногтевого сервиса» — Supermentor

На курсе разберут строение ногтей, расскажут о необходимых инструментах и оборудовании, видах заболеваний кожи, а также методах проведения дезинфекции. Отдельно студенты могут приобрести практические занятия по проведению классического маникюра.

По пройденному материалу проводят тестирование, а все лекции собраны в личном кабинете. В конце обучения выдается сертификат международного образца.

Цена полностью : от 990 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, тестирование.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Строение ногтей.

Мифы о ногтях.

Инструменты и оборудование для работы.

Заболевания ногтевого покрытия.

Дезинфекция и стерилизация.

Достоинства:

Уроки хранятся в личном кабинете — можно смотреть в любое время.

Курс можно пройти за один день: всего четыре урока и одно тестирование.

Можно пройти практическое занятие за дополнительную плату.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя или куратора.

4,1 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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8. «Повышение квалификации по аппаратному маникюру» — АПОК

Курс доступен для студентов с высшим или средним образованием. Зачисление происходит после подачи заявки, затем менеджер связывается с кандидатом для согласования стоимости.

Все обучающие материалы собраны в личном кабинете студента, где также можно решать тесты и скачивать пособия. При необходимости курс можно пройти по ускоренной программе.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : от 3 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Обучение по гибкому графику.

Скидки на повторную покупку курса и при обучении двух и более членов семьи.

На сайте представлен калькулятор, который позволит рассчитать итоговую стоимость курса с учетом всех акций.

Недостатки:

Нет помощи куратора или наставника.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Курсы маникюра и педикюра» — ЕШКО

Начать обучение можно с бесплатного пробного урока. Слушателям расскажут о трендах дизайна, гигиенических требованиях, массаже и профилактике заболеваний. В рамках курса откроют доступ к мастер-классу от опытного специалиста, который покажет техники маникюра.

Учиться можно онлайн или по печатным иллюстрированным материалам. В конце обучения нужно сдать итоговый тест.

Цена полностью : от 1550 рублей в месяц за цифровой комплект.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 10 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, печатные материалы, тестирование.

Документ об окончании : свидетельство, международный сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анатомия ногтей — как правильно работать с кутикулой и ногтевой пластиной, правила ухода.

Требования гигиены — обработка инструментов, дезинфекция рабочего места, необходимое оборудование в домашних условиях.

Массаж — специальные техники для ступней и кистей.

Тренды в дизайне — модные тенденции по оформлению ногтей.

Профилактика заболеваний — актуальная сводка заболеваний ногтей и меры по предотвращению подобных ситуаций.

Достоинства:

Возможность составить индивидуальный график обучения.

Преподаватель отвечает на вопросы в любое время.

Достаточно уделять занятиям всего 30 минут в день.

Недостатки:

Нет помощи куратора или наставника.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Обучение маникюру дистанционно» — «ПРОФИ»

Платформа предлагает выбрать преподавателя, изучив его рейтинг и отзывы на личной странице. Доступны групповые и индивидуальные занятия с планом обучения, составленным по пожеланиям клиента.

На выбор представлены курсы по аппаратному и японскому маникюру, педикюру, а также программы повышения квалификации.

Цена полностью : от 880 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия.

Документ об окончании : по запросу.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

В профиле преподавателей доступно портфолио их работ.

Занятия проходят онлайн или офлайн, по запросу.

Возможность индивидуального обучения по договоренности.

Расписание и время занятий можно обсудить и скорректировать с преподавателем.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Для мастеров с опытом или тех, кто чувствует себя неуверенно в дизайне, собрали курсы, где научат декорировать ногти с помощью глиттера, блесток, геометрических узоров и тату-техник. Обучение проводят преподаватели с практическим опытом работы с клиентами. Студенты смогут создавать художественные росписи и повысить стоимость своих услуг.

« Курсы дизайна ногтей » от «Эколь» — на курсе научат создавать дизайн в стилях акварели, вензелей, хрустальных камней, а также в стиле тату и френча. Курс начинается сразу после оплаты, а обучение проводят мастера с многолетним опытом. Уроки можно изучать в удобное время. По завершении курса школа выдает сертификат или диплом мастера красоты.

« Nail Tattoo » от E.Mi — за один день участников научат рисовать цветы, листья, животных и фрукты в цветном и черно-белом формате. В подарок — доступ к приложению для онлайн-записи и чат-боту «Раиса» для круглосуточной помощи. Доступ к урокам остается навсегда.

« Дизайн и декорирование ногтей » от НЦРДО — на курсе расскажут, как общаться с клиентами, ремонтировать натуральную пластину и работать с гель-лаком. Обучение проходит через систему СДО, с доступом к практическим заданиям и учебным материалам. HR-эксперт школы поможет со стартом карьеры или расскажет, как повысить текущий доход.

« Онлайн-курс по дизайну ногтей » от Onskills — начать обучение можно с бесплатного пробного урока. Студентов научат разбираться в тенденциях дизайна, создавать роспись любой сложности и работать с инструментами. Участникам помогут по всем техническим вопросам, а по домашним заданиям дадут обратную связь. Доступ к обучающим материалам остается у студента навсегда.

«Акварельный дизайн ногтей» от IMPULSE — участники курса узнают, как правильно расположить рисунок в общей композиции, как проработать детали и как работать с гель-лаком, чтобы создать эффект акварели. Просматривать уроки можно со смартфона. Доступ к занятиям открывается сразу после оплаты.

Собрали онлайн-курсы маникюра, которые помогут мастерам ускорить темп работы и проводить опил и дизайн за час. Это поможет сэкономить время работы мастера и привлечет клиентов, которые не хотят долго сидеть на процедуре.