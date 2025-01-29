Статья обновлена 27 января 2025 года.
На онлайн-курсах научат делать маникюр с нуля за час, быстро снимать старое покрытие, делать наращивание и различный дизайн, а также проводить спа-процедуры. В конце статьи — популярные вопросы о профессии мастера маникюра и обучении.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь найти лучшие курсы, я изучила курсы маникюра от 30 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-14 онлайн-школ с курсами маникюра
«Научись делать маникюр за 1 час, работать гелем и полигелем» от Nail Space: на бесплатном мастер-классе научат делать стойкое покрытие, в подарок при регистрации — урок по скоростному снятию гель-лака.
«Антикризисная профессия в бьюти» от E.Mi: трехдневный интенсив о том, как стать мастером с стабильным доходом, не опасаясь конкуренции.
«Мастерство опила» от Sakramel: на интенсиве разберут основные ошибки мастеров, расскажут о популярных формах и методах восстановления ногтей со ступеньками.
«Топ-мастер маникюра» от «Эколь»: предлагают пройти программу обучения экстерном в формате мастер-класса или в стандартном формате за несколько недель.
«Мастер маникюра» от НИИДПО: предоставляют доступ к архиву из более десяти тысяч вебинаров, а также бессрочный доступ к лекциям и пособиям.
«Мастер маникюра» от «Первого профессионального института эстетики»: в видеоуроках представлен пошаговый разбор практических навыков, а также проверочные тесты для контроля успеваемости.
«Мастер ногтевого сервиса» от Supermentor: научат распознавать заболевания ногтей, подбирать инструменты и оборудование, а также стерилизовать их.
«Повышение квалификации по аппаратному маникюру» от АПОК: ускоренная программа обучения с бесплатной доставкой документов по всей России.
«Курсы маникюра и педикюра» от ЕШКО: расскажут об анатомии ногтей, требованиях гигиены, трендах в дизайне и предложат выполнить 20 домашних задания в качестве практической отработки.
«Обучение маникюру дистанционно» от «ПРОФИ»: предлагают большой выбор специалистов-преподавателей, которые составят индивидуальную программу обучения или проведут групповые занятия онлайн или очно.
«Курсы дизайна ногтей» от «Эколь»: научат создавать более 20 дизайнов ногтей и помогут составить портфолио для социальных сетей.
«Nail Tattoo» от E.Mi: за один день научат выполнять 16 различных рисунков в технике Mail Tattoo.
«Дизайн и декорирование ногтей» от НЦРДО: программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Мастер по маникюру».
«Онлайн-курс по дизайну ногтей» от Onskills: научат создавать художественную роспись, аквариумный дизайн, французский маникюр, а также разберут ошибки в работах.
«Акварельный дизайн ногтей» от IMPULSE: покажут, как создавать эффект акварели гель-лаком и прорисовывать детали, доступ к курсу открывается сразу после оплаты.
«Онлайн-курс продвинутого мастера маникюра» от Onskills: проводят уроки в вечернее время под руководством опытного мастера маникюра, а в конце предусмотрена защита диплома.
«Скоростной мастер» от Nail Space: научат выполнять работу за час, а по всем вопросам поможет куратор или наставник.
«Освойте технику скоростного маникюра за 1 день» от E.Mi: участники получат бонусы в виде бесплатного сервиса с функцией онлайн-записи и чат-бота — помощницу «Раису», которая отвечает круглосуточно.
«Скорость» от Sakramel: научат выполнять маникюр за 50 минут, вместе со снятием старого покрытия, опилом, покрытием и дизайном.
«VIP-мастер» от «Золотой антилопы»: высылают материалы и инструменты для обучения по всей России, а в конце выдают сертификат международного образца.
Обзор 20 лучших онлайн-курсов маникюра
На онлайн-курсах участников обучат работать с инструментами для классического, аппаратного и комбинированного маникюра, обрабатывать их и придавать ногтям пропорциональную форму. Слушатели узнают о заболеваниях ногтей, мужском маникюре и проведении спа-процедур. Обучение проводят мастера с практическим опытом работы с клиентами.
1. «Научись делать маникюр за 1 час, работать гелем и полигелем» — Nail Space
На бесплатном мастер-классе слушатели узнают, как укреплять ногти, работать с жесткими материалами без повреждений и создавать маникюр за один час. После регистрации участники получат чек-лист «Как ускориться за четыре шага: секреты богатого мастера» с рекомендациями по расчету стоимости услуг.
Мастер-класс разработал специалист по маникюру с десятилетним опытом ведения клиентов.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: мастер-класс.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как быстро делать маникюр и укреплять ногти клиента.
Как работать жесткими материалами без отслоек и сколов.
Как добиться 99% носибельности у клиентов на любой длине.
Достоинства:
Бонус в виде мастер-класса по укреплению и достраиванию квадрата.
Бонус в виде таблицы расчета стоимости услуг маникюра и педикюра.
Мастер-класс проходит три раза за день, можно выбрать удобное время.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Антикризисная профессия в бьюти» — E.Mi
Бесплатный интенсив для тех, кто хочет освоить профессию мастера маникюра с нуля или уже имеет опыт, но желает повысить доход и количество клиентов. Участники узнают, как войти в сферу и какие ошибки совершают начинающие специалисты. А еще преподаватели проведут практику в формате мастер-классов по дизайну, моделированию гелем и комбинированному маникюру.
Желающим пройти полноценный курс можно обратиться к программе «ТОП-мастер маникюра», где студентам помогут с трудоустройством, выдадут сертификат на приобретение косметики и проведут 25 практических работ с проверкой и обратной связью.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, мастер-классы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как войти в профессию мастера маникюра без риска и больших вложений.
Что дают мастеру маникюра универсальные навыки.
Как гарантированно отстроиться от конкурентов.
Достоинства:
Практика в конце каждого дня.
Подходит начинающим специалистам.
После регистрации выдают план заработка на маникюре.
Бонус в виде чек-листа «Пять этапов развития в профессии “Мастер маникюра”».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы E.Mi: «Классический маникюр», «Аппаратный маникюр».
3. «Мастерство опила» — Sakramel
Интенсив подойдет начинающим и опытным специалистам, которые хотят повысить лояльность клиентов, а также тем, у кого был перерыв в работе.
Обучение рассчитано на два дня: сначала разберут основные ошибки в опиле ногтя и расскажут, как выполнение коррекции формы влияет на доход. Затем научат создавать миндалевидную форму, восстанавливать ноготь со ступеньками и приведут примеры реальной оплаты топ-мастера.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары.
Документ об окончании: сертификат за дополнительную плату.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные ошибки опила форм ногтей.
Как правильный опил влияет на доход мастера.
Форма «Миндаль». Идеальные пропорции и схема опила.
Восстановление ногтей со ступеньками.
Достоинства:
В подарок при регистрации — урок по созданию формы ногтей.
Автор программы — эксперт с 13-летним опытом, автор YouTube-канала с аудиторией более миллиона подписчиков.
Недостатки:
Сертификат предоставляется за дополнительную плату.
4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Топ-мастер маникюра» — «Эколь»
Участники освоят востребованные техники: классический, европейский, аппаратный и комбинированный маникюр, а также научатся укреплять ногтевую пластину. В отдельном модуле расскажут, как работать с блестками, глиттером, втирками, литьем и геометрией. За время обучения студенты составят портфолио для социальных сетей.
Программу можно пройти экстерном в ускоренном формате.
Цена полностью: 14 200 рублей.
Цена в рассрочку: 4800 рублей в месяц
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат и диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Блок маникюра для начинающих.
Блок повышения квалификации по маникюру.
Блок дизайна ногтей.
Достоинства:
Обучение ведут практикующие мастера маникюра.
Курс можно оплатить материнским капиталом или по программе «Социальный контракт».
Помогают составить конкурентоспособное портфолио.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Эколь»: «Курсы маникюра для начинающих», «Курсы повышения квалификации по маникюру».
5. «Мастер маникюра» — НИИДПО
На курсе научат психологии общения с клиентами, познакомят с физиологией рук, работой с оборудованием, а также с технологией ухаживающих видов маникюра и дизайна ногтей. В конце предусмотрен практикум для закрепления пройденного материала.
Участники получат доступ к онлайн-библиотеке и записям более десяти тысяч вебинаров. Для поступления необходимо предоставить только паспорт и СНИЛС.
Цена полностью: 11 400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 14 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: свидетельство о профессии рабочего, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психология общения и профессиональная этика в работе мастера маникюра.
Санитарно-противоэпидемический режим при оказании услуг парикмахерскими и салонами красоты.
Анатомия и физиология кожи рук.
Эксплуатация оборудования, аппаратуры и инструментов. Виды материалов для работы мастера маникюра.
Технология выполнения классического и комбинированного маникюра, выравнивание ногтевой пластины, виды декоративных покрытий.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам программы.
За посещение онлайн-вебинаров выдают отдельные сертификаты.
Обучение ведут провизоры, специалисты по эстетической косметологии и мастера в сфере маникюра и педикюра.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Мастер маникюра» — «Первый профессиональный институт эстетики»
Участников научат выполнять женский, мужской и детский маникюр, проводить спа-процедуры, дезинфицировать инструменты и делать дизайн. Они также узнают о техниках массажа кистей и научатся аппаратному маникюру и накладыванию гель-лака.
Обучение проходит в формате видеоуроков. Также студентам выдадут методические пособия и словарь профессиональных терминов.
Цена полностью: 9000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 200 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тестирование.
Документ об окончании: свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теоретические основы маникюрных работ.
История маникюра.
Охрана труда и техника безопасности в работе мастера маникюра и педикюра.
Анатомия и строение ногтевой пластины.
Основные заболевания кожи рук и ногтей.
Дезинфекция в салоне, дезинфекция и стерилизация инструментов.
Достоинства:
Обучение проходит по гибкому графику.
Подходит для людей с любым уровнем образования.
Видеоуроки содержат пошаговые инструкции по выполнению маникюра.
Недостатки:
Нет помощи куратора.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
7. «Мастер ногтевого сервиса» — Supermentor
На курсе разберут строение ногтей, расскажут о необходимых инструментах и оборудовании, видах заболеваний кожи, а также методах проведения дезинфекции. Отдельно студенты могут приобрести практические занятия по проведению классического маникюра.
По пройденному материалу проводят тестирование, а все лекции собраны в личном кабинете. В конце обучения выдается сертификат международного образца.
Цена полностью: от 990 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тестирование.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Строение ногтей.
Мифы о ногтях.
Инструменты и оборудование для работы.
Заболевания ногтевого покрытия.
Дезинфекция и стерилизация.
Достоинства:
Уроки хранятся в личном кабинете — можно смотреть в любое время.
Курс можно пройти за один день: всего четыре урока и одно тестирование.
Можно пройти практическое занятие за дополнительную плату.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя или куратора.
4,1 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.
8. «Повышение квалификации по аппаратному маникюру» — АПОК
Курс доступен для студентов с высшим или средним образованием. Зачисление происходит после подачи заявки, затем менеджер связывается с кандидатом для согласования стоимости.
Все обучающие материалы собраны в личном кабинете студента, где также можно решать тесты и скачивать пособия. При необходимости курс можно пройти по ускоренной программе.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 3 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Обучение по гибкому графику.
Скидки на повторную покупку курса и при обучении двух и более членов семьи.
На сайте представлен калькулятор, который позволит рассчитать итоговую стоимость курса с учетом всех акций.
Недостатки:
Нет помощи куратора или наставника.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Курсы маникюра и педикюра» — ЕШКО
Начать обучение можно с бесплатного пробного урока. Слушателям расскажут о трендах дизайна, гигиенических требованиях, массаже и профилактике заболеваний. В рамках курса откроют доступ к мастер-классу от опытного специалиста, который покажет техники маникюра.
Учиться можно онлайн или по печатным иллюстрированным материалам. В конце обучения нужно сдать итоговый тест.
Цена полностью: от 1550 рублей в месяц за цифровой комплект.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, печатные материалы, тестирование.
Документ об окончании: свидетельство, международный сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анатомия ногтей — как правильно работать с кутикулой и ногтевой пластиной, правила ухода.
Требования гигиены — обработка инструментов, дезинфекция рабочего места, необходимое оборудование в домашних условиях.
Массаж — специальные техники для ступней и кистей.
Тренды в дизайне — модные тенденции по оформлению ногтей.
Профилактика заболеваний — актуальная сводка заболеваний ногтей и меры по предотвращению подобных ситуаций.
Достоинства:
Возможность составить индивидуальный график обучения.
Преподаватель отвечает на вопросы в любое время.
Достаточно уделять занятиям всего 30 минут в день.
Недостатки:
Нет помощи куратора или наставника.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Обучение маникюру дистанционно» — «ПРОФИ»
Платформа предлагает выбрать преподавателя, изучив его рейтинг и отзывы на личной странице. Доступны групповые и индивидуальные занятия с планом обучения, составленным по пожеланиям клиента.
На выбор представлены курсы по аппаратному и японскому маникюру, педикюру, а также программы повышения квалификации.
Цена полностью: от 880 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
В профиле преподавателей доступно портфолио их работ.
Занятия проходят онлайн или офлайн, по запросу.
Возможность индивидуального обучения по договоренности.
Расписание и время занятий можно обсудить и скорректировать с преподавателем.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Для мастеров с опытом или тех, кто чувствует себя неуверенно в дизайне, собрали курсы, где научат декорировать ногти с помощью глиттера, блесток, геометрических узоров и тату-техник. Обучение проводят преподаватели с практическим опытом работы с клиентами. Студенты смогут создавать художественные росписи и повысить стоимость своих услуг.
«Курсы дизайна ногтей» от «Эколь» — на курсе научат создавать дизайн в стилях акварели, вензелей, хрустальных камней, а также в стиле тату и френча. Курс начинается сразу после оплаты, а обучение проводят мастера с многолетним опытом. Уроки можно изучать в удобное время. По завершении курса школа выдает сертификат или диплом мастера красоты.
«Nail Tattoo» от E.Mi — за один день участников научат рисовать цветы, листья, животных и фрукты в цветном и черно-белом формате. В подарок — доступ к приложению для онлайн-записи и чат-боту «Раиса» для круглосуточной помощи. Доступ к урокам остается навсегда.
«Дизайн и декорирование ногтей» от НЦРДО — на курсе расскажут, как общаться с клиентами, ремонтировать натуральную пластину и работать с гель-лаком. Обучение проходит через систему СДО, с доступом к практическим заданиям и учебным материалам. HR-эксперт школы поможет со стартом карьеры или расскажет, как повысить текущий доход.
«Онлайн-курс по дизайну ногтей» от Onskills — начать обучение можно с бесплатного пробного урока. Студентов научат разбираться в тенденциях дизайна, создавать роспись любой сложности и работать с инструментами. Участникам помогут по всем техническим вопросам, а по домашним заданиям дадут обратную связь. Доступ к обучающим материалам остается у студента навсегда.
«Акварельный дизайн ногтей» от IMPULSE — участники курса узнают, как правильно расположить рисунок в общей композиции, как проработать детали и как работать с гель-лаком, чтобы создать эффект акварели. Просматривать уроки можно со смартфона. Доступ к занятиям открывается сразу после оплаты.
Собрали онлайн-курсы маникюра, которые помогут мастерам ускорить темп работы и проводить опил и дизайн за час. Это поможет сэкономить время работы мастера и привлечет клиентов, которые не хотят долго сидеть на процедуре.
«Онлайн-курс продвинутого мастера маникюра» от Onskills — участников познакомят с классическим, европейским, аппаратным и комбинированным маникюром, научат проводить спа-процедуры, а также работать с детьми и мужчинами. Занятия проходят в удобное для студентов время. После сдачи экзаменов школа выдает сертификат. Доступ к занятиям остается навсегда.
«Скоростной мастер» от Nail Space — на курсе расскажут, как подбирать материалы и инструменты для быстрого маникюра, снимать старое покрытие, а также научат добиваться инстаграмного блеска за 15 минут. Участникам помогут составить портфолио для социальных сетей, чтобы привлекать новых клиентов. Обучение ведет мастер с шестилетним опытом работы в сфере маникюра.
«Освойте технику скоростного маникюра за 1 день» от E.Mi — курс состоит из теоретической и практической части, где участникам пошагово рассказывают о технике быстрого снятия покрытия, опила, маникюра и работе с гель-лаком. Обучение ведет мастер с 14-летним опытом работы. В качестве бонуса участники получат доступ к приложению для онлайн-записи клиентов.
«Скорость» от Sakramel — участников научат за 50 минут снимать старое покрытие, проводить опил формы, выравнивать ногтевую пластину, покрывать гель-лаком и создавать дизайн. Слушателям расскажут, как поднять стоимость услуг и где искать новых клиентов. По всем вопросам помогает куратор, а участники программы смогут общаться в общем чате.
«VIP-мастер» от «Золотой антилопы» — обучение ведут инструкторы с пятилетним опытом работы в ногтевом сервисе. Курс рассчитан на один месяц, а все необходимые материалы для обучения доставят по почте. В конце студенты получают диплом и удостоверение о повышении квалификации.
Как и какой курс лучше выбрать начинающему мастеру маникюра
Чтобы выбрать подходящий курс, важно учитывать свои цели, наличие опыта, формат обучения, а также ознакомиться с отзывами и выбрать программу, соответствующую бюджету. Например, обучение в NailSpace предполагает обилие практики, помощь в поиске клиентов и сертификат специалиста по окончании курса.
При выборе школы стоит обратить внимание на типы курса:
Базовые курсы — необходимы для изучения основ. Программы включают теорию, основы санитарии, классический маникюр и покрытие гель-лаком.
Курсы повышения квалификации — подходят после базового обучения. Направлены на совершенствование конкретных техник, таких как аппаратный или комбинированный маникюр и дизайн ногтей.
Критерии выбора курса:
Программа: должна быть подробной, с акцентом на практику и отработку на моделях.
Преподаватель: практикующий мастер с опытом и хорошими отзывами.
Материалы: качественные, предоставляемые учебным центром.
Цена: должна соответствовать объему и содержанию курса.
Отзывы: изучите опыт и мнения предыдущих учеников.
Сертификация: убедитесь, что по окончании выдается сертификат, подтверждающий квалификацию.
Начать обучение лучше с базового курса, при этом обратить внимание на программу с большим количеством практики. Не стоит гнаться за ценой, лучше ориентироваться на отзывы других учеников. А уже после базового курса стоит проходить повышение квалификации.
Сколько в среднем стоят онлайн-курсы по маникюру
Стоимость курсов зависит от их типа и набора предоставляемых навыков. Полные курсы с поддержкой преподавателя, практикой, обратной связью и выдачей сертификата стоят в среднем от 8000 до 9000 рублей.
Сколько по времени занимает обучение основам маникюра
Курсы для начинающих могут занимать около одного–двух месяцев, в зависимости от интенсивности занятий. Можно найти ускоренные курсы и изучить азы за одну–две недели. В Nail Space и других школах бесплатные интенсивы длятся несколько часов или дней, но после можно пройти более глубокое и длительное обучение.
Что из материалов и инструментов понадобится для практики
Для успешной практики в маникюре важно подготовить необходимые материалы и инструменты. Они обеспечат качественное выполнение процедур и помогут закрепить навыки, полученные на курсах.
Материалы:
Антисептик для рук и поверхностей.
Жидкость для снятия лака или гель-лака.
Базовое покрытие, цветные лаки, гель-лаки и топовое покрытие.
Масло для кутикулы.
Безворсовые салфетки и ватные диски.
Пилки разной абразивности и бафы.
Апельсиновые палочки и разделители для пальцев.
Дезинфицирующие средства.
Одноразовые перчатки и маски.
Инструменты:
Маникюрные ножницы или кусачки.
Пушер или шабер.
Щеточка для удаления пыли.
УФ-лампа или LED-лампа.
Фрезер и насадки по желанию.
емкости для жидкостей.
Пинцет и палитра для лаков.
За какое время можно стать мастером маникюра с нуля
Время обучения зависит от интенсивности курсов, уровня подготовки и практики. В среднем базовое обучение занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, после чего требуется постоянная практика для совершенствования навыков и наработки опыта. На практику может уйти около двух месяцев и еще столько же на повышение квалификации до уровня опытного мастера ногтевого сервиса.
Что нужно знать и уметь мастеру по маникюру
Мастер маникюра должен обладать глубокими знаниями в области анатомии и физиологии ногтей, строения кожи рук, а также разбираться в заболеваниях ногтей. Необходимо владеть различными техниками маникюра, включая классический, аппаратный, комбинированный, а также уметь выполнять наращивание и укрепление ногтей.
Мастер должен знать особенности работы с лаками, гелями, акрилами. Уметь правильно их выбирать и применять. Знание основ дезинфекции и стерилизации инструментов, а также соблюдение санитарных норм является обязательным. Навыки дизайна и росписи ногтей, а также умение работать с клиентами, обеспечивая качественный сервис, также необходимы для профессиональной деятельности.
Сколько зарабатывает мастер ногтевого сервиса
Заработок мастера ногтевого сервиса по данным HH.ru:
Начинающий мастер: от 40 до 70 тысяч рублей.
Опытный мастер: от 70 до 150 тысяч рублей.
Топ-мастер: от 150 тысяч рублей.
Факторы, влияющие на доход:
Опыт: чем больше опыта, тем выше стоимость услуг.
Квалификация: наличие сертификатов повышает стоимость услуг.
Регион: в крупных городах заработок выше.
График: полная или частичная занятость влияет на доход.
Работа на себя или в салоне: работа на себя может принести высокий доход, но требует больше усилий.
Какой онлайн-курс по маникюру выбрать
Рынок красоты динамично развивается, предлагая новые технологии и методики. Это делает непрерывное образование мастера маникюра не только полезным, но и необходимым условием для успешной карьеры. Повышение квалификации позволяет специалистам оставаться конкурентоспособными, осваивать актуальные тренды и улучшать качество предоставляемых услуг. Получить специальность можно на курсах с практикой и обратной связью от преподавателей. Начать обучение можно со следующих программ:
«Научись делать маникюр за 1 час, работать гелем и полигелем» от Nail Space: на бесплатном мастер-классе научат делать стойкое покрытие, в подарок при регистрации — бонусный урок по скоростному снятию гель-лака.
«Антикризисная профессия в бьюти» от E.Mi: трехдневный интенсив о том, как стать мастером с стабильным доходом, не опасаясь конкуренции.
«Мастерство опила» от Sakramel: на интенсиве разберут основные ошибки мастеров, расскажут о популярных формах и методах восстановления ногтей со ступеньками.
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Комментарии2
он-лайн маникюр)) практика на клиентах😀
а клиент при этом тоже... он-лайн находится?