15 лучших бесплатных курсов по нейросетям

Статья обновлена 2 июня 2025 года.
Отобрали 15 лучших курсов, которые помогут освоить нейросети с нуля: от базовых понятий до сложных архитектур. В статье — только проверенные программы от ведущих онлайн-школ. Желающие углубиться в тему и изучать искусственный интеллект на профессиональном уровне могут записаться на платные курсы:
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy.
«AI-профессионал 5.0» от Дамира Халилова.
«Нейробизнес» от Universus.
«Нейросети. Практический курс» от Skillbox (промокод GDEKURS — скидка 60% на профессии и 50% на курсы).
«Нейросети для дизайнеров» от «Логомашины».
Как мы сформировали рейтинг
При подготовке материала руководствовались достоверными источниками:
Академическими исследованиями рынка онлайн-образования, позволяющими выявить ведущие российские образовательные платформы по направлению ИИ.
Мнением реальных пользователей — изучили сотни оценок и развернутых отзывов на специализированных площадках iRecommend, Tutortop и «Отзовик».
ТОП-10 бесплатных онлайн-курсов по нейросетям в 2025 году
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: трехдневный курс по увеличению дохода с помощью нейросетей с бесплатным руководством по способам заработка.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив с инструкциями по созданию контента с помощью нейросетей и примерами.
«Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: программа по запуску онлайн-бизнеса с помощью нейросетей с бесплатным доступом к ChatGPT и десяти дополнительным ИИ-инструментам.
«Нейросети для жизни и карьеры» от ZeroCoder: открытая лекция о возможностях ИИ с бонусами — инструкцией по созданию нейрофотосессии и руководством по ChatGPT для изучения иностранного языка.
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой: двухдневный марафон-практикум по созданию текстов, изображений и видео при помощи нейросетей с выдачей сертификата.
«Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» от «Академии интернет-маркетинга»: бесплатный интенсив по заработку на нейросетях для людей без опыта.
«Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» от «PROдвижения»: авторская методика, которая позволяет получать первые деньги на ИИ уже через неделю после завершения курса.
«Деньги на нейросетях» от «Телеграм Академии Артема Мазура»: бесплатный трехдневный онлайн-курс по изучению нейросетей с инструкцией, как получать от двух тысяч рублей в день и уменьшить рутину на 80%.
«Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» от Neuro Academy of Visual Arts: бесплатный онлайн-практикум с уроками по нейровизуалу и доступом к закрытому сообществу нейрохудожников.
«Как выполнять 75% всех заказов на фрилансе в 50 раз быстрее с помощью нейросетей» от «Практики Pro»: вебинар, на котором дают не только теорию, но и практику — участники пишут тексты для детской книги, делают обложки и видео с помощью нейросетей.
Обзор 15 лучших бесплатных онлайн-курсов по нейросетям
Изучили сотни образовательных предложений и выбрали 15 наиболее качественных бесплатных курсов. Они охватывают различные направления — от программ по нейросетям для творчества до бизнес-инструментов. В статью вошли лекции авторитетных образовательных платформ. Приступать к ним можно без специальной подготовки.
1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY
На курсе обучают написанию, анализу и обработке текстов в ChatGPT, а также созданию изображений в Midjourney. Акцент — на практике и монетизации навыков. Все участники получают в подарок расширенное руководство по заработку на ИИ-технологиях.
Продолжительность: 3 онлайн-трансляции.
Формат: онлайн-видеоуроки и занятия в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов
На бесплатном трехдневном интенсиве помогают освоить азы нейросетевых технологий и сразу применить их на практике. Участники знакомятся с возможностями популярных ИИ-инструментов: ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и HeyGen. По окончании курса выпускники не только получают навыки в самой перспективной области, но и инструменты для заработка. В качестве бонуса предусмотрено практическое пособие по созданию контента с использованием нейросетей.
Продолжительность: 3 видеозанятия.
Формат: онлайн-вебинары и практика.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат на платном тарифе.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus
В программе — десять перспективных направлений получения дохода на нейросетевых технологиях. Участники обучаются создавать контент различных форматов: от текстовых материалов до видео. Курс построен с учетом потребностей различных категорий слушателей: от начинающих без специальной подготовки до практикующих специалистов в сфере маркетинга, копирайтинга, SMM и дизайна.
Продолжительность: 3 видеозанятия.
Формат: онлайн-уроки и занятия в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы школы Universus: «Как запустить онлайн-бизнес с помощью нейросетей».
4. «Нейросети для жизни и карьеры» — ZeroCoder
Интенсив создан для специалистов, стремящихся вывести свою продуктивность и заработок на новый уровень с помощью нейросетей. Участники получают пакет полезных материалов: каталог 600 современных ИИ-сервисов, прикладные инструкции для работы и бытовых задач, а также VIP-доступ к интеллектуальному чат-боту с расширенными функциями ChatGPT.
Продолжительность: 1 видеолекция.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы школы ZeroCoder: «Нейросети для маркетинга».
5. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова
Участники осваивают профессиональное создание контента всех форматов — от текстов до видео — с использованием современных инструментов искусственного интеллекта. После успешного завершения программы каждый участник получает именной сертификат.
Продолжительность: 2 онлайн-практикума.
Формат: видеозанятие.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях», «Нейросети для соцсетей и бизнеса».
6. «Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» — «Академия интернет-маркетинга»
На интенсивном курсе раскрывают секреты заработка на текстовых и визуальных нейросетях. Участники осваивают создание рекламного и социального контента через ChatGPT. Также пробуют создавать изображения, включая современные нейрофотосессии в Midjourney. Домашние задания позволяют закрепить полученные знания.
Продолжительность: 3 видеозанятия.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
7. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»
Трехдневный интенсив создан специально для начинающих в сфере нейросетевых технологий. За короткий срок участники осваивают работу с популярными ИИ-инструментами: ChatGPT, YandexGPT, Midjourney, Kandinsky и учатся применять их как для решения бытовых задач, так и для заработка. Программа фокусируется на практическом использовании текстовых и графических нейросетей и получении первых платных заказов.
Продолжительность: 3 видеозанятия.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
8. «Деньги на нейросетях» — «Телеграм Академия Артема Мазура»
Авторский интенсив от практикующего эксперта по удаленке и соцсетям: за три дня — полное погружение в мир нейросетей с бонусными материалами для начинающих и подборкой доступных ИИ-инструментов.
Продолжительность: 3 видеозанятия.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
9. «Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» — Neuro Academy of Visual Arts
Программа создана главным редактором журнала «Российское фото» и родоначальником нейрофотографии в России. Участники осваивают профессиональные техники создания коммерческих и портретных фотосессий с использованием нейросетей, а также изучают действенные способы превращения цифрового визуального контента в стабильный источник дохода.
Продолжительность: 1 видеоурок.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
10. «Как выполнять 75% всех заказов на фрилансе в 50 раз быстрее с помощью нейросетей» — «Практики Pro»
На курсе рассказывают, как начать зарабатывать на нейросетях с нулевым уровнем подготовки. В рамках вебинара участники осваивают создание иллюстраций с помощью нейросетей. Эксперт обучает разработке контент-планов, написанию коммерческих текстов и сценариев, производству видеороликов различных форматов, включая работу с трехмерной графикой и анимацией. Программа включает обязательную практическую часть для закрепления навыков.
Продолжительность: 1 видеоурок.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
11. «Посты и тексты через нейросети» — Дмитрий Зверев
Участники получают подробный 29-страничный PDF-документ с практическими решениями и иллюстрациями. В комплекте — бонусные материалы: шаблоны планирования и видеоинструкции по исследовательским возможностям Grok и ChatGPT.
Продолжительность: без ограничения.
Формат: PDF-файл.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы Дмитрия Зверева: «Картинки и фото в нейросетях».
12. «Учим искусственный интеллект на примере Super Mario за 3 дня с нуля» — Skillbox
На интенсивном трехдневном курсе участники с помощью игры Super Mario осваивают базовое программирование на Python и обучают нейросети для решения реальных задач. На программе дают возможность познакомиться с профессией Data Scientist на практике и определить перспективы карьерного роста в этой области.
Продолжительность: 3 видеозанятия.
Формат: вебинары в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы Skillbox: «Нейросети для маркетплейсов», «Нейросети в fashion, искусстве, игровой индустрии».
13. «Гид по профессиям в Data Science» — Karpov.courses
Программа курса предусматривает комплексное введение в Data Science. Обучение проводится в удобном самостоятельном формате, адаптированном для начинающих. Руководит программой опытный карьерный консультант образовательной платформы Karpov.courses.
Продолжительность: 2 модуля.
Формат: онлайн.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
14. «Основы искусственного интеллекта» — 4brain
Программа подойдет для начинающих специалистов по ИИ. На курсе рассказывают о принципах работы нейросетей и сферах их применения. Обучение состоит из иллюстрированных текстовых материалов и дополнительных статей. Программа строится по принципу: от простого к сложному. Всегда есть возможность повторно прочитать материал.
Продолжительность: 6 занятий.
Формат: статьи.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
15. «Искусственный интеллект: как использовать в учебе и повседневной жизни» — Foxford
На вебинаре доступным языком эксперты объясняют принципы работы нейросетей и демонстрируют их практическое применение в учебе и повседневных ситуациях. Участники открывают для себя широкие возможности ИИ: создают текстовые и графические материалы, осваивают технику составления промтов-запросов и знакомятся с наиболее полезными приложениями на основе искусственного интеллекта.
Продолжительность: 1 видеозанятие.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Какой бесплатный курс по нейросетям выбрать
Доступные бесплатные курсы созданы специально для начинающих, поэтому сложностей в освоении нейросетей не возникает. Важно как можно раньше сделать первый шаг. Для получения базовых знаний можно выбрать одну из программ:
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: трехдневный курс по увеличению дохода с помощью нейросетей с бесплатным руководством по способам заработка.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив с инструкциями по созданию контента с помощью нейросетей и примерами.
«Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: программа по запуску онлайн-бизнеса с помощью нейросетей с бесплатным доступом к ChatGPT и десяти дополнительным ИИ-инструментам.
«Нейросети для жизни и карьеры» от ZeroCoder: открытая лекция о возможностях ИИ с бонусами — инструкцией по созданию нейрофотосессии и руководством по ChatGPT для изучения иностранного языка.
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой: двухдневный марафон-практикум по созданию текстов, изображений и видео при помощи нейросетей с выдачей сертификата.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию