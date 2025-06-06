15 лучших бесплатных курсов по нейросетям

Обзор 15 лучших бесплатных онлайн-курсов по нейросетям

Изучили сотни образовательных предложений и выбрали 15 наиболее качественных бесплатных курсов. Они охватывают различные направления — от программ по нейросетям для творчества до бизнес-инструментов. В статью вошли лекции авторитетных образовательных платформ. Приступать к ним можно без специальной подготовки.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

На курсе обучают написанию, анализу и обработке текстов в ChatGPT, а также созданию изображений в Midjourney. Акцент — на практике и монетизации навыков. Все участники получают в подарок расширенное руководство по заработку на ИИ-технологиях.

Продолжительность: 3 онлайн-трансляции.

Формат: онлайн-видеоуроки и занятия в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

На бесплатном трехдневном интенсиве помогают освоить азы нейросетевых технологий и сразу применить их на практике. Участники знакомятся с возможностями популярных ИИ-инструментов: ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и HeyGen. По окончании курса выпускники не только получают навыки в самой перспективной области, но и инструменты для заработка. В качестве бонуса предусмотрено практическое пособие по созданию контента с использованием нейросетей.

Продолжительность: 3 видеозанятия.

Формат: онлайн-вебинары и практика.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат на платном тарифе.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus

В программе — десять перспективных направлений получения дохода на нейросетевых технологиях. Участники обучаются создавать контент различных форматов: от текстовых материалов до видео. Курс построен с учетом потребностей различных категорий слушателей: от начинающих без специальной подготовки до практикующих специалистов в сфере маркетинга, копирайтинга, SMM и дизайна.

Продолжительность: 3 видеозанятия.

Формат: онлайн-уроки и занятия в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы школы Universus: «Как запустить онлайн-бизнес с помощью нейросетей».

4. «Нейросети для жизни и карьеры» — ZeroCoder

Интенсив создан для специалистов, стремящихся вывести свою продуктивность и заработок на новый уровень с помощью нейросетей. Участники получают пакет полезных материалов: каталог 600 современных ИИ-сервисов, прикладные инструкции для работы и бытовых задач, а также VIP-доступ к интеллектуальному чат-боту с расширенными функциями ChatGPT.

Продолжительность: 1 видеолекция.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы школы ZeroCoder: «Нейросети для маркетинга».

5. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова

Участники осваивают профессиональное создание контента всех форматов — от текстов до видео — с использованием современных инструментов искусственного интеллекта. После успешного завершения программы каждый участник получает именной сертификат.

Продолжительность: 2 онлайн-практикума.

Формат: видеозанятие.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях», «Нейросети для соцсетей и бизнеса».

6. «Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» — «Академия интернет-маркетинга»

На интенсивном курсе раскрывают секреты заработка на текстовых и визуальных нейросетях. Участники осваивают создание рекламного и социального контента через ChatGPT. Также пробуют создавать изображения, включая современные нейрофотосессии в Midjourney. Домашние задания позволяют закрепить полученные знания.

Продолжительность: 3 видеозанятия.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

7. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»

Трехдневный интенсив создан специально для начинающих в сфере нейросетевых технологий. За короткий срок участники осваивают работу с популярными ИИ-инструментами: ChatGPT, YandexGPT, Midjourney, Kandinsky и учатся применять их как для решения бытовых задач, так и для заработка. Программа фокусируется на практическом использовании текстовых и графических нейросетей и получении первых платных заказов.

Продолжительность: 3 видеозанятия.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

8. «Деньги на нейросетях» — «Телеграм Академия Артема Мазура»

Авторский интенсив от практикующего эксперта по удаленке и соцсетям: за три дня — полное погружение в мир нейросетей с бонусными материалами для начинающих и подборкой доступных ИИ-инструментов.

Продолжительность: 3 видеозанятия.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

9. «Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» — Neuro Academy of Visual Arts

Программа создана главным редактором журнала «Российское фото» и родоначальником нейрофотографии в России. Участники осваивают профессиональные техники создания коммерческих и портретных фотосессий с использованием нейросетей, а также изучают действенные способы превращения цифрового визуального контента в стабильный источник дохода.

Продолжительность: 1 видеоурок.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

10. «Как выполнять 75% всех заказов на фрилансе в 50 раз быстрее с помощью нейросетей» — «Практики Pro»

На курсе рассказывают, как начать зарабатывать на нейросетях с нулевым уровнем подготовки. В рамках вебинара участники осваивают создание иллюстраций с помощью нейросетей. Эксперт обучает разработке контент-планов, написанию коммерческих текстов и сценариев, производству видеороликов различных форматов, включая работу с трехмерной графикой и анимацией. Программа включает обязательную практическую часть для закрепления навыков.

Продолжительность: 1 видеоурок.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

11. «Посты и тексты через нейросети» — Дмитрий Зверев

Участники получают подробный 29-страничный PDF-документ с практическими решениями и иллюстрациями. В комплекте — бонусные материалы: шаблоны планирования и видеоинструкции по исследовательским возможностям Grok и ChatGPT.

Продолжительность: без ограничения.

Формат: PDF-файл.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы Дмитрия Зверева: «Картинки и фото в нейросетях».

12. «Учим искусственный интеллект на примере Super Mario за 3 дня с нуля» — Skillbox

На интенсивном трехдневном курсе участники с помощью игры Super Mario осваивают базовое программирование на Python и обучают нейросети для решения реальных задач. На программе дают возможность познакомиться с профессией Data Scientist на практике и определить перспективы карьерного роста в этой области.

Продолжительность: 3 видеозанятия.

Формат: вебинары в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы Skillbox: «Нейросети для маркетплейсов», «Нейросети в fashion, искусстве, игровой индустрии».

13. «Гид по профессиям в Data Science» — Karpov.courses

Программа курса предусматривает комплексное введение в Data Science. Обучение проводится в удобном самостоятельном формате, адаптированном для начинающих. Руководит программой опытный карьерный консультант образовательной платформы Karpov.courses.

Продолжительность: 2 модуля.

Формат: онлайн.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

14. «Основы искусственного интеллекта» — 4brain

Программа подойдет для начинающих специалистов по ИИ. На курсе рассказывают о принципах работы нейросетей и сферах их применения. Обучение состоит из иллюстрированных текстовых материалов и дополнительных статей. Программа строится по принципу: от простого к сложному. Всегда есть возможность повторно прочитать материал.

Продолжительность: 6 занятий.

Формат: статьи.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

15. «Искусственный интеллект: как использовать в учебе и повседневной жизни» — Foxford

На вебинаре доступным языком эксперты объясняют принципы работы нейросетей и демонстрируют их практическое применение в учебе и повседневных ситуациях. Участники открывают для себя широкие возможности ИИ: создают текстовые и графические материалы, осваивают технику составления промтов-запросов и знакомятся с наиболее полезными приложениями на основе искусственного интеллекта.

Продолжительность: 1 видеозанятие.

Формат: онлайн-вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.