ТОП-15 онлайн-курсов по ChatGPT — обучение работе с нейросетью

Статья обновлена 2 июня 2025 года.
Среди множества онлайн-курсов по ChatGPT лишь единицы действительно помогают освоить эту перспективную технологию. Изучили предложения образовательных платформ и отобрали 15 лучших платных программ по работе с генеративным ИИ, профессиональному применению нейросетей и даже способам монетизации этих навыков. Для тех, кто хочет учиться бесплатно, подготовили подборку обучающих материалов по нейросетевым технологиям в свободном доступе.
Как мы сформировали рейтинг
Проанализировали десятки образовательных программ от ведущих онлайн-школ для специалистов по нейросети ChatGPT и выбрали 15 наиболее качественных. Оценка проводилась на основе сравнения отзывов на авторитетных платформах, включая «Отзовик», «Яндекс» и «ИнфоХит». В финальный список попали курсы, получившие высокие оценки сразу в нескольких независимых рейтингах, что гарантирует их эффективность и качество обучения.
7 лучших курсов по нейросети ChatGPT в 2025 году
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: три видеоурока по заработку на нейросети ChatGPT с выдачей сертификата.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив для начинающих по ChatGPT, Midjourney и другим нейросетям с инструкцией по созданию контента.
«Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: курс по увеличению дохода с помощью нейросетей с бесплатным доступом к ChatGPT.
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: полноценный практический курс по изучению нейросетей с возможностью получить диплом и удостоверение о повышении квалификации.
«ChatGPT: практический курс» от Skillbox: актуальная программа с большим количеством часов практики и проектами по нейросетям для портфолио (промокод GDEKURS — скидка 60% на профессии и 50% на курсы).
«ChatGPT с нуля» от «Брунояма»: программа для начинающих с сопровождением персональным наставником.
«30 вариантов использования нейросети ChatGPT» от Дмитрия Зверева: подробное руководство по работе с ChatGPT в формате PDF-файла.
Обзор 15 лучших онлайн-курсов по ChatGPT
ChatGPT стал настоящим прорывом в мире искусственного интеллекта, и сегодня владение этим инструментом — обязательный навык для представителей многих профессий. По данным исследований, специалисты, умеющие эффективно работать с нейросетями, зарабатывают на 25–40% больше коллег. Отобрали 15 лучших курсов по ChatGPT — от базового освоения до профессионального применения в бизнесе, маркетинге и программировании.
1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY
На курсе рассказывают, как зарабатывать с помощью нейросетей, даже без технического опыта. Участники учатся создавать тексты в ChatGPT, дорабатывать их под задачи бизнеса и заказчиков, а также создавать изображения в Midjourney — от простых иллюстраций до сложных концептов. В подарок — пособие с проверенными стратегиями заработка на ИИ.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Десять способов заработка на нейросетях.
Секреты привлечения клиентов с помощью нейросетей.
Как сделать денежный скачок с нейросетями.
Достоинства:
Предоставляют бесплатный доступ к ChatGPT.
Не нужен опыт работы с нейросетями.
Можно посмотреть видеоуроки в записи.
Предусмотрена практика.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.
2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов
Бесплатный трехдневный интенсив, на котором за короткое время можно погрузиться в мир нейросетей. Обучение построено на практике: участники учатся автоматизировать более 350 задач в бизнесе и маркетинге, осваивают искусство составления промптов и узнают проверенные способы заработка на ИИ-сервисах. Программа помогает создавать качественный контент — от иллюстраций до видео и маркетинговых стратегий.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как заработать на контенте, SMM, маркетинге с помощью нейросетей.
Работа с нейросетями как профи: создание иллюстраций, виртуального двойника и нейросетей для продаж.
Достоинства:
В подарок за регистрацию — руководство по созданию контента.
Подходит для людей без опыта.
Преподаватель — эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.
Примеры из реального опыта преподавателя.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.
3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus
На курсе расскажут о десяти перспективных способах заработка с помощью нейросетей, включая ChatGPT. Программа разработана с учетом разного уровня подготовки участников: начинающие получат фундаментальные знания, а практикующие специалисты цифровой сферы смогут усовершенствовать свои профессиональные навыки, внедряя ИИ-технологии в рабочие процессы.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как зарабатывать на нейросетях.
Способы привлечения клиентов с помощью нейросетей.
Финансовый прорыв с нейросетями.
Достоинства:
Бесплатный доступ к ChatGPT.
Инструкция по способам заработка на нейросетях с примерами — в подарок.
Подходит для людей без опыта.
Предусмотрена практика.
Есть видеозанятия в записи.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy
На курсе научат перекладывать рутинные задачи на ИИ и освобождать время для действительно важных дел. Преподаватели объяснят, как правильно общаться с разными нейросетями, включая ChatGPT. Слушатели узнают, как упростить работу с таблицами, оптимизировать бизнес-процессы и ускорить изучение языков в несколько раз. После обучения продуктивность вырастет в разы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы промпт-инжиниринга.
Составление запросов для текстовых и графических AI.
Особенности популярных нейросетей: ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.
Нейросети для Excel и «Google Таблиц».
Нейросети для работы.
Нейросети для себя.
Достоинства:
Больше 20 практических задач в программе.
Помощь куратора в течение года.
Бессрочный доступ к курсу и обновлениям.
Можно вернуть налоговый вычет.
Подходит для людей без опыта.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «ChatGPT: практический курс» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.
На курсе обучают работе с нейросетью ChatGPT на реальных задачах. Участники создают тексты, код и картинки с помощью ИИ. Программа подходит для всех, кто хочет автоматизировать повседневные и рабочие задачи. На курсе также знакомят с нейросетями Perplexity, Gamma, Claude и помогают сделать проекты для портфолио.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3649 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Знакомство с ChatGPT.
Получаем лучший ответ от ChatGPT.
Практика: работа с текстом.
Практика: работа с кодом.
Достоинства:
Подходит для людей без опыта.
Дают информацию, как получить доступ к нейросетям, которые недоступны в России.
Обучение в свободном режиме.
Доступ в Telegram-чат с кураторами курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «ChatGPT с нуля» — «Бруноям»
Всего за неделю участники осваивают ChatGPT и учатся применять его для ускорения рабочих и бытовых задач. Программа регулярно обновляется каждые три месяца. В рамках курса преподаватели рассказывают, как находить идеи для контента, рекламных кампаний и бизнес-стратегий. Обучение построено на понятных примерах без сложной теории с упором на реальное применение.
Цена полностью: от 9900 рублей.
Цена в рассрочку: от 825 рублей в месяц.
Длительность: 1 неделя.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в ИИ.
Простые и сложные промты-запросы.
Что такое ChatGPT и почему он крутой.
Варианты использования ChatGPT.
Достоинства:
Поддержка личного наставника.
15% теории и 85% практики.
Программа обновляется каждые три месяца.
Обучение на простой и понятной платформе.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «30 вариантов использования нейросети ChatGPT» — Дмитрий Зверев
Бесплатный PDF-гайд для тех, кто хочет быстро и качественно создавать контент с помощью ChatGPT. В нем собраны 30 практических способов применения нейросети в проектах и повседневной жизни. В качестве бонуса участники получают готовый универсальный шаблон запроса для генерации постов и других текстов. Доступ к материалам открывается сразу после регистрации.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: PDF-файл.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Тексты и промпты для постов в социальных сетях.
Инструкция по созданию рассылок и воронок продаж с помощью нейросетей.
Примеры контент-планов, продающих текстов, сценариев для видео и вебинаров.
Достоинства:
Наглядный текстовый формат с примерами.
Бонусы — видео про возможности ChatGPT, ролик с примером работы агента в ChatGPT, презентация с 14 лучшими вариантами контента для онлайн-проекта.
Подходит для людей без опыта.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.
8. «Онлайн-курс по работе с ChatGPT» — Onskills
За 12 уроков участники освоят практическое применение ИИ для решения рабочих и повседневных задач — от создания контента и аналитики до оптимизации бытовых дел. Программа включает интерактивные практикумы и завершается защитой итогового проекта, что позволяет закрепить полученные навыки.
Цена полностью: 1900 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 12 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы ИИ.
Знакомство с нейросетью.
Области применения.
Генерация текста.
Графические нейросети.
Достоинства:
Сопровождение куратора.
Предусмотрено тестирование и практические домашние задания с проверкой.
Подходит для людей без опыта.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Нейросети для всего: GPT-4, Claude, Kandinsky, Suno, Dall-E» — Тимур Казанцев
На курсе знакомят с более чем 100 нейросетями. Участники не просто получают теоретические знания, а осваивают реальные навыки применения, настройки и оптимизации ИИ-инструментов. Каждый модуль насыщен практическими заданиями, основанными на реальных жизненных и бизнес-примерах. Программа подойдет тем, кто хочет раскрыть потенциал нейросетей и использовать их для увеличения дохода.
Цена полностью: 1256 рублей.
Цена в рассрочку: долями по 314 рублей в 4 платежа.
Длительность: 30 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нейронки для разных типов задач.
Нейронки для создания аудио, изображений и видео.
Достоинства:
Начать учиться можно сразу после оплаты курса.
Можно заниматься с телефона или планшета.
Подходит начинающим.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.
10. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder
На курсе предлагают полноценное погружение в мир нейросетей — от базовых принципов до практического использования в реальных проектах. Он создан для широкой аудитории: студентов, бизнесменов и всех, кто хочет получить востребованные цифровые навыки. В процессе обучения участники освоят популярные ИИ-платформы, изучат способы их монетизации и разберут юридические нюансы работы с ИИ.
Цена полностью: от 55 700 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
ИИ в работе и в жизни.
Работа с ChatGPT.
Знакомство с Leonardo. Промпты.
Транскрибация, перевод и озвучка видео и аудио.
Финальный проект: пишем книгу или решаем рабочую задачу с ИИ.
Достоинства:
Преподаватели — специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.
Занятия проходят на современной образовательной платформе.
Предусмотрены пошаговые инструкции со скриншотами, списки и чек-листы.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова
В программе марафона — передовые нейросетевые технологии нового поколения, которые будут актуальны в 2025 году. Участники учатся создавать профессиональный текстовый, графический и видеоконтент с использованием современных инструментов ИИ. После успешного завершения программы каждый выпускник получает именной сертификат.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Десять главных трендов в нише нейросетей.
Как использовать нейросети на практике.
Новинки нейросетей.
Достоинства:
Бонус — видеоурок «Пять универсальных промптов для пяти лучших текстовых нейросетей».
Подходит начинающим.
Нейрофотосессия для участников.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
12. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented
Курс создан для дизайнеров и ИТ-специалистов, которые хотят освоить нейросети, в том числе ChatGPT, для генерации иллюстраций, разработки веб-дизайна и анализа конкурентов. В финале обучения каждый участник создаст проект — фирменный стиль или логотип, который сможет добавить в свое портфолио на Behance. Занятия проводят признанные эксперты отрасли: победитель престижного цифрового хакатона и генеральный директор компании LineGraphics.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4692 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Потенциал ChatGPT.
Генерация визуала с Midjourney.
Генерация изображений.
Работа в Stable Diffusion.
Видео, 3D-модели и музыка.
Достоинства:
Возможно корпоративное обучение для компаний.
Скидка при единовременной оплате.
Курсы по Figma и Adobe Illustrator в подарок.
Доступ в Midjourney на время обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
13. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина»
Полное погружение в мир нейросетей с индивидуальным сопровождением преподавателя, возможностью общения с профессиональным сообществом, обучением у ведущих экспертов и отработкой навыков на практике. Всего за три месяца участники подготовят четыре проекта для портфолио и получат официальный сертификат, подтверждающий компетенции в работе с искусственным интеллектом.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы работы с нейросетями.
Принципы написания запросов для нейросетей.
Языковые модели.
Обзор нейросетей для генерации изображений.
ChatGPT и Midjourney.
Достоинства:
Небольшое число учеников в группе.
Доступ к курсу и сообществу в течение года.
Четыре проекта для портфолио.
Курс подходит для начинающих.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
14. «Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни» — Iwengo
На курсе раскрывают практические методы использования ChatGPT и других нейросетей для улучшения продуктового предложения и сервисов компаний. Программа разработана для широкой аудитории — от состоявшихся бизнес-лидеров и стартаперов до творческих профессионалов и будущих специалистов в области ИИ, желающих освоить перспективное направление.
Цена полностью: от 45 850 рублей.
Цена в рассрочку: от 3821 рубля в месяц.
Длительность: 56 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Генеративный ИИ, нейронные сети.
Как составлять запросы нейросетям.
Создание контента с ChatGPT.
Как делать при помощи ChatGPT карточки товаров.
Достоинства:
Есть предварительная консультация.
Бонусы — тематические вебинары в записи, блок о нейромаркетинге для самостоятельного изучения.
Подходит начинающим.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
15. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»
На интенсивном трехдневном курсе помогут быстро освоить популярные нейросети ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и Kandinsky для повседневных задач и заработка. Участники научатся за секунды создавать рекламные тексты, посты для соцсетей и контент для сайтов, а также мгновенно находить ответы на любые вопросы. Программа поможет стать востребованным специалистом и выйти на новый уровень дохода.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Создание уникальных рефератов.
Написание интересных статей.
Качественный перевод статей, постов.
Описание карточек товаров на маркетплейсах.
Создание контент-плана для соцсетей.
Анализ целевой аудитории для онлайн-бизнеса.
Достоинства:
Подарок для участников — доступ к Telegram-боту с нейросетями.
Предусмотрены практические задания.
Подходит начинающим.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные онлайн-курсы по ChatGPT
Отобрали лучшие бесплатные онлайн-курсы для изучения нейросетей с нуля, включая работу с ChatGPT и другими популярными ИИ-инструментами. В подборке представлены программы от топовых образовательных платформ, многие из них по завершении предоставляют официальный сертификат.
«Нейросети для жизни и карьеры» от ZeroCoder (2 часа, онлайн-лекция, без сертификата, доступ после регистрации).
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой (2 онлайн-занятия, сертификат, доступ после регистрации).
«Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» от «Академии интернет-маркетинга» (3 онлайн-занятия, без сертификата, доступ после регистрации).
«Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» от «PROдвижения» (3 дня, онлайн-занятия, без сертификата, доступ после регистрации).
«Деньги на нейросетях» от «Телеграм Академии Артема Мазура» (3 онлайн-занятия, сертификат, доступ после регистрации).
Какой онлайн-курс по нейросети ChatGPT выбрать
Сегодня доступны сотни онлайн-курсов по ChatGPT разного формата — от быстрых мастер-классов до профессиональных программ переквалификации. В обзоре рассказали о программах, которые помогут получить навыки работы с искусственным интеллектом. Среди самых популярных:
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: три видеоурока по заработку на нейросети ChatGPT с выдачей сертификата.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив для начинающих по ChatGPT, Midjourney и другим нейросетям с инструкцией по созданию контента.
«Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: курс по увеличению дохода с помощью нейросетей с бесплатным доступом к ChatGPT.
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: полноценный практический курс по изучению нейросетей с возможностью получить диплом и удостоверение о повышении квалификации.
«ChatGPT: практический курс» от Skillbox: актуальная программа с большим количеством часов практики и проектами по нейросетям для портфолио.
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