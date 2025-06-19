ТОП-15 онлайн-курсов по ChatGPT — обучение работе с нейросетью

Обзор 15 лучших онлайн-курсов по ChatGPT

ChatGPT стал настоящим прорывом в мире искусственного интеллекта, и сегодня владение этим инструментом — обязательный навык для представителей многих профессий. По данным исследований, специалисты, умеющие эффективно работать с нейросетями, зарабатывают на 25–40% больше коллег. Отобрали 15 лучших курсов по ChatGPT — от базового освоения до профессионального применения в бизнесе, маркетинге и программировании.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

На курсе рассказывают, как зарабатывать с помощью нейросетей, даже без технического опыта. Участники учатся создавать тексты в ChatGPT, дорабатывать их под задачи бизнеса и заказчиков, а также создавать изображения в Midjourney — от простых иллюстраций до сложных концептов. В подарок — пособие с проверенными стратегиями заработка на ИИ.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Десять способов заработка на нейросетях.

Секреты привлечения клиентов с помощью нейросетей.

Как сделать денежный скачок с нейросетями.

Достоинства:

Предоставляют бесплатный доступ к ChatGPT.

Не нужен опыт работы с нейросетями.

Можно посмотреть видеоуроки в записи.

Предусмотрена практика.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

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2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Бесплатный трехдневный интенсив, на котором за короткое время можно погрузиться в мир нейросетей. Обучение построено на практике: участники учатся автоматизировать более 350 задач в бизнесе и маркетинге, осваивают искусство составления промптов и узнают проверенные способы заработка на ИИ-сервисах. Программа помогает создавать качественный контент — от иллюстраций до видео и маркетинговых стратегий.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как заработать на контенте, SMM, маркетинге с помощью нейросетей.

Работа с нейросетями как профи: создание иллюстраций, виртуального двойника и нейросетей для продаж.

Достоинства:

В подарок за регистрацию — руководство по созданию контента.

Подходит для людей без опыта.

Преподаватель — эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.

Примеры из реального опыта преподавателя.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.

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3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus

На курсе расскажут о десяти перспективных способах заработка с помощью нейросетей, включая ChatGPT. Программа разработана с учетом разного уровня подготовки участников: начинающие получат фундаментальные знания, а практикующие специалисты цифровой сферы смогут усовершенствовать свои профессиональные навыки, внедряя ИИ-технологии в рабочие процессы.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как зарабатывать на нейросетях.

Способы привлечения клиентов с помощью нейросетей.

Финансовый прорыв с нейросетями.

Достоинства:

Бесплатный доступ к ChatGPT.

Инструкция по способам заработка на нейросетях с примерами — в подарок.

Подходит для людей без опыта.

Предусмотрена практика.

Есть видеозанятия в записи.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy

На курсе научат перекладывать рутинные задачи на ИИ и освобождать время для действительно важных дел. Преподаватели объяснят, как правильно общаться с разными нейросетями, включая ChatGPT. Слушатели узнают, как упростить работу с таблицами, оптимизировать бизнес-процессы и ускорить изучение языков в несколько раз. После обучения продуктивность вырастет в разы.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы промпт-инжиниринга.

Составление запросов для текстовых и графических AI.

Особенности популярных нейросетей: ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.

Нейросети для Excel и «Google Таблиц».

Нейросети для работы.

Нейросети для себя.

Достоинства:

Больше 20 практических задач в программе.

Помощь куратора в течение года.

Бессрочный доступ к курсу и обновлениям.

Можно вернуть налоговый вычет.

Подходит для людей без опыта.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «ChatGPT: практический курс» — Skillbox

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На курсе обучают работе с нейросетью ChatGPT на реальных задачах. Участники создают тексты, код и картинки с помощью ИИ. Программа подходит для всех, кто хочет автоматизировать повседневные и рабочие задачи. На курсе также знакомят с нейросетями Perplexity, Gamma, Claude и помогают сделать проекты для портфолио.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3649 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Знакомство с ChatGPT.

Получаем лучший ответ от ChatGPT.

Практика: работа с текстом.

Практика: работа с кодом.

Достоинства:

Подходит для людей без опыта.

Дают информацию, как получить доступ к нейросетям, которые недоступны в России.

Обучение в свободном режиме.

Доступ в Telegram-чат с кураторами курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «ChatGPT с нуля» — «Бруноям»

Всего за неделю участники осваивают ChatGPT и учатся применять его для ускорения рабочих и бытовых задач. Программа регулярно обновляется каждые три месяца. В рамках курса преподаватели рассказывают, как находить идеи для контента, рекламных кампаний и бизнес-стратегий. Обучение построено на понятных примерах без сложной теории с упором на реальное применение.

Цена полностью: от 9900 рублей.

Цена в рассрочку: от 825 рублей в месяц.

Длительность: 1 неделя.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в ИИ.

Простые и сложные промты-запросы.

Что такое ChatGPT и почему он крутой.

Варианты использования ChatGPT.

Достоинства:

Поддержка личного наставника.

15% теории и 85% практики.

Программа обновляется каждые три месяца.

Обучение на простой и понятной платформе.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «30 вариантов использования нейросети ChatGPT» — Дмитрий Зверев

Бесплатный PDF-гайд для тех, кто хочет быстро и качественно создавать контент с помощью ChatGPT. В нем собраны 30 практических способов применения нейросети в проектах и повседневной жизни. В качестве бонуса участники получают готовый универсальный шаблон запроса для генерации постов и других текстов. Доступ к материалам открывается сразу после регистрации.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: PDF-файл.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Тексты и промпты для постов в социальных сетях.

Инструкция по созданию рассылок и воронок продаж с помощью нейросетей.

Примеры контент-планов, продающих текстов, сценариев для видео и вебинаров.

Достоинства:

Наглядный текстовый формат с примерами.

Бонусы — видео про возможности ChatGPT, ролик с примером работы агента в ChatGPT, презентация с 14 лучшими вариантами контента для онлайн-проекта.

Подходит для людей без опыта.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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8. «Онлайн-курс по работе с ChatGPT» — Onskills

За 12 уроков участники освоят практическое применение ИИ для решения рабочих и повседневных задач — от создания контента и аналитики до оптимизации бытовых дел. Программа включает интерактивные практикумы и завершается защитой итогового проекта, что позволяет закрепить полученные навыки.

Цена полностью: 1900 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 12 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы ИИ.

Знакомство с нейросетью.

Области применения.

Генерация текста.

Графические нейросети.

Достоинства:

Сопровождение куратора.

Предусмотрено тестирование и практические домашние задания с проверкой.

Подходит для людей без опыта.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Нейросети для всего: GPT-4, Claude, Kandinsky, Suno, Dall-E» — Тимур Казанцев

На курсе знакомят с более чем 100 нейросетями. Участники не просто получают теоретические знания, а осваивают реальные навыки применения, настройки и оптимизации ИИ-инструментов. Каждый модуль насыщен практическими заданиями, основанными на реальных жизненных и бизнес-примерах. Программа подойдет тем, кто хочет раскрыть потенциал нейросетей и использовать их для увеличения дохода.

Цена полностью: 1256 рублей.

Цена в рассрочку: долями по 314 рублей в 4 платежа.

Длительность: 30 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нейронки для разных типов задач.

Нейронки для создания аудио, изображений и видео.

Достоинства:

Начать учиться можно сразу после оплаты курса.

Можно заниматься с телефона или планшета.

Подходит начинающим.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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10. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder

На курсе предлагают полноценное погружение в мир нейросетей — от базовых принципов до практического использования в реальных проектах. Он создан для широкой аудитории: студентов, бизнесменов и всех, кто хочет получить востребованные цифровые навыки. В процессе обучения участники освоят популярные ИИ-платформы, изучат способы их монетизации и разберут юридические нюансы работы с ИИ.

Цена полностью: от 55 700 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 2,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

ИИ в работе и в жизни.

Работа с ChatGPT.

Знакомство с Leonardo. Промпты.

Транскрибация, перевод и озвучка видео и аудио.

Финальный проект: пишем книгу или решаем рабочую задачу с ИИ.

Достоинства:

Преподаватели — специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.

Занятия проходят на современной образовательной платформе.

Предусмотрены пошаговые инструкции со скриншотами, списки и чек-листы.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова

В программе марафона — передовые нейросетевые технологии нового поколения, которые будут актуальны в 2025 году. Участники учатся создавать профессиональный текстовый, графический и видеоконтент с использованием современных инструментов ИИ. После успешного завершения программы каждый выпускник получает именной сертификат.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Десять главных трендов в нише нейросетей.

Как использовать нейросети на практике.

Новинки нейросетей.

Достоинства:

Бонус — видеоурок «Пять универсальных промптов для пяти лучших текстовых нейросетей».

Подходит начинающим.

Нейрофотосессия для участников.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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12. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented

Курс создан для дизайнеров и ИТ-специалистов, которые хотят освоить нейросети, в том числе ChatGPT, для генерации иллюстраций, разработки веб-дизайна и анализа конкурентов. В финале обучения каждый участник создаст проект — фирменный стиль или логотип, который сможет добавить в свое портфолио на Behance. Занятия проводят признанные эксперты отрасли: победитель престижного цифрового хакатона и генеральный директор компании LineGraphics.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4692 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Потенциал ChatGPT.

Генерация визуала с Midjourney.

Генерация изображений.

Работа в Stable Diffusion.

Видео, 3D-модели и музыка.

Достоинства:

Возможно корпоративное обучение для компаний.

Скидка при единовременной оплате.

Курсы по Figma и Adobe Illustrator в подарок.

Доступ в Midjourney на время обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина»

Полное погружение в мир нейросетей с индивидуальным сопровождением преподавателя, возможностью общения с профессиональным сообществом, обучением у ведущих экспертов и отработкой навыков на практике. Всего за три месяца участники подготовят четыре проекта для портфолио и получат официальный сертификат, подтверждающий компетенции в работе с искусственным интеллектом.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы работы с нейросетями.

Принципы написания запросов для нейросетей.

Языковые модели.

Обзор нейросетей для генерации изображений.

ChatGPT и Midjourney.

Достоинства:

Небольшое число учеников в группе.

Доступ к курсу и сообществу в течение года.

Четыре проекта для портфолио.

Курс подходит для начинающих.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни» — Iwengo

На курсе раскрывают практические методы использования ChatGPT и других нейросетей для улучшения продуктового предложения и сервисов компаний. Программа разработана для широкой аудитории — от состоявшихся бизнес-лидеров и стартаперов до творческих профессионалов и будущих специалистов в области ИИ, желающих освоить перспективное направление.

Цена полностью: от 45 850 рублей.

Цена в рассрочку: от 3821 рубля в месяц.

Длительность: 56 академических часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Генеративный ИИ, нейронные сети.

Как составлять запросы нейросетям.

Создание контента с ChatGPT.

Как делать при помощи ChatGPT карточки товаров.

Достоинства:

Есть предварительная консультация.

Бонусы — тематические вебинары в записи, блок о нейромаркетинге для самостоятельного изучения.

Подходит начинающим.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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15. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»

На интенсивном трехдневном курсе помогут быстро освоить популярные нейросети ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и Kandinsky для повседневных задач и заработка. Участники научатся за секунды создавать рекламные тексты, посты для соцсетей и контент для сайтов, а также мгновенно находить ответы на любые вопросы. Программа поможет стать востребованным специалистом и выйти на новый уровень дохода.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Создание уникальных рефератов.

Написание интересных статей.

Качественный перевод статей, постов.

Описание карточек товаров на маркетплейсах.

Создание контент-плана для соцсетей.

Анализ целевой аудитории для онлайн-бизнеса.

Достоинства:

Подарок для участников — доступ к Telegram-боту с нейросетями.

Предусмотрены практические задания.

Подходит начинающим.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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