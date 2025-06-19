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ТОП-15 онлайн-курсов по ChatGPT — обучение работе с нейросетью

ТОП-15 онлайн-курсов по ChatGPT — обучение работе с нейросетью

Искусственный интеллект в 2025 году используют во многих сферах: от генерации текстов до прогноза погоды. Специалисты считают, что рынок ИИ к 2030 году может превысить 10% мирового ВВП. В пятерку самых популярных и перспективных нейросетей в мире входит ChatGPT.

Статья обновлена 2 июня 2025 года.

Среди множества онлайн-курсов по ChatGPT лишь единицы действительно помогают освоить эту перспективную технологию. Изучили предложения образовательных платформ и отобрали 15 лучших платных программ по работе с генеративным ИИ, профессиональному применению нейросетей и даже способам монетизации этих навыков. Для тех, кто хочет учиться бесплатно, подготовили подборку обучающих материалов по нейросетевым технологиям в свободном доступе.

Как мы сформировали рейтинг

Проанализировали десятки образовательных программ от ведущих онлайн-школ для специалистов по нейросети ChatGPT и выбрали 15 наиболее качественных. Оценка проводилась на основе сравнения отзывов на авторитетных платформах, включая «Отзовик», «Яндекс» и «ИнфоХит». В финальный список попали курсы, получившие высокие оценки сразу в нескольких независимых рейтингах, что гарантирует их эффективность и качество обучения.

Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

7 лучших курсов по нейросети ChatGPT в 2025 году 

  1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: три видеоурока по заработку на нейросети ChatGPT с выдачей сертификата. 

  2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив для начинающих по ChatGPT, Midjourney и другим нейросетям с инструкцией по созданию контента.

  3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: курс по увеличению дохода с помощью нейросетей с бесплатным доступом к ChatGPT.

  4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: полноценный практический курс по изучению нейросетей с возможностью получить диплом и удостоверение о повышении квалификации.

  5. «ChatGPT: практический курс» от Skillbox: актуальная программа с большим количеством часов практики и проектами по нейросетям для портфолио (промокод GDEKURS — скидка 60% на профессии и 50% на курсы). 

  6. «ChatGPT с нуля» от «Брунояма»: программа для начинающих с сопровождением персональным наставником.

  7. «30 вариантов использования нейросети ChatGPT» от Дмитрия Зверева: подробное руководство по работе с ChatGPT в формате PDF-файла.

Обзор 15 лучших онлайн-курсов по ChatGPT

ChatGPT стал настоящим прорывом в мире искусственного интеллекта, и сегодня владение этим инструментом — обязательный навык для представителей многих профессий. По данным исследований, специалисты, умеющие эффективно работать с нейросетями, зарабатывают на 25–40% больше коллег. Отобрали 15 лучших курсов по ChatGPT — от базового освоения до профессионального применения в бизнесе, маркетинге и программировании. 

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

На курсе рассказывают, как зарабатывать с помощью нейросетей, даже без технического опыта. Участники учатся создавать тексты в ChatGPT, дорабатывать их под задачи бизнеса и заказчиков, а также создавать изображения в Midjourney — от простых иллюстраций до сложных концептов. В подарок — пособие с проверенными стратегиями заработка на ИИ.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Десять способов заработка на нейросетях.

  • Секреты привлечения клиентов с помощью нейросетей.

  • Как сделать денежный скачок с нейросетями.

Достоинства: 

  • Предоставляют бесплатный доступ к ChatGPT.

  • Не нужен опыт работы с нейросетями.

  • Можно посмотреть видеоуроки в записи.

  • Предусмотрена практика. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Бесплатный трехдневный интенсив, на котором за короткое время можно погрузиться в мир нейросетей. Обучение построено на практике: участники учатся автоматизировать более 350 задач в бизнесе и маркетинге, осваивают искусство составления промптов и узнают проверенные способы заработка на ИИ-сервисах. Программа помогает создавать качественный контент — от иллюстраций до видео и маркетинговых стратегий.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как заработать на контенте, SMM, маркетинге с помощью нейросетей.

  • Работа с нейросетями как профи: создание иллюстраций, виртуального двойника и нейросетей для продаж.

Достоинства: 

  • В подарок за регистрацию — руководство по созданию контента.

  • Подходит для людей без опыта.

  • Преподаватель — эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.

  • Примеры из реального опыта преподавателя.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.

Посмотреть программу курса

3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus

На курсе расскажут о десяти перспективных способах заработка с помощью нейросетей, включая ChatGPT. Программа разработана с учетом разного уровня подготовки участников: начинающие получат фундаментальные знания, а практикующие специалисты цифровой сферы смогут усовершенствовать свои профессиональные навыки, внедряя ИИ-технологии в рабочие процессы.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как зарабатывать на нейросетях.

  • Способы привлечения клиентов с помощью нейросетей.

  • Финансовый прорыв с нейросетями.

Достоинства: 

  • Бесплатный доступ к ChatGPT.

  • Инструкция по способам заработка на нейросетях с примерами — в подарок.

  • Подходит для людей без опыта.

  • Предусмотрена практика.

  • Есть видеозанятия в записи.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Посмотреть программу курса

4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy

На курсе научат перекладывать рутинные задачи на ИИ и освобождать время для действительно важных дел. Преподаватели объяснят, как правильно общаться с разными нейросетями, включая ChatGPT. Слушатели узнают, как упростить работу с таблицами, оптимизировать бизнес-процессы и ускорить изучение языков в несколько раз. После обучения продуктивность вырастет в разы.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы промпт-инжиниринга.

  • Составление запросов для текстовых и графических AI.

  • Особенности популярных нейросетей: ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.

  • Нейросети для Excel и «Google Таблиц».

  • Нейросети для работы.

  • Нейросети для себя.

Достоинства: 

  • Больше 20 практических задач в программе.

  • Помощь куратора в течение года.

  • Бессрочный доступ к курсу и обновлениям.

  • Можно вернуть налоговый вычет.

  • Подходит для людей без опыта.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «ChatGPT: практический курс» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.

На курсе обучают работе с нейросетью ChatGPT на реальных задачах. Участники создают тексты, код и картинки с помощью ИИ. Программа подходит для всех, кто хочет автоматизировать повседневные и рабочие задачи. На курсе также знакомят с нейросетями Perplexity, Gamma, Claude и помогают сделать проекты для портфолио.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 3649 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Знакомство с ChatGPT.

  • Получаем лучший ответ от ChatGPT.

  • Практика: работа с текстом.

  • Практика: работа с кодом.

Достоинства: 

  • Подходит для людей без опыта.

  • Дают информацию, как получить доступ к нейросетям, которые недоступны в России.

  • Обучение в свободном режиме.

  • Доступ в Telegram-чат с кураторами курса.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «ChatGPT с нуля» — «Бруноям»

Всего за неделю участники осваивают ChatGPT и учатся применять его для ускорения рабочих и бытовых задач. Программа регулярно обновляется каждые три месяца. В рамках курса преподаватели рассказывают, как находить идеи для контента, рекламных кампаний и бизнес-стратегий. Обучение построено на понятных примерах без сложной теории с упором на реальное применение.

  • Цена полностью: от 9900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 825 рублей в месяц.

  • Длительность: 1 неделя. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в ИИ.

  • Простые и сложные промты-запросы.

  • Что такое ChatGPT и почему он крутой.

  • Варианты использования ChatGPT.

Достоинства: 

  • Поддержка личного наставника.

  • 15% теории и 85% практики.

  • Программа обновляется каждые три месяца.

  • Обучение на простой и понятной платформе.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «30 вариантов использования нейросети ChatGPT» — Дмитрий Зверев

Бесплатный PDF-гайд для тех, кто хочет быстро и качественно создавать контент с помощью ChatGPT. В нем собраны 30 практических способов применения нейросети в проектах и повседневной жизни. В качестве бонуса участники получают готовый универсальный шаблон запроса для генерации постов и других текстов. Доступ к материалам открывается сразу после регистрации.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: PDF-файл. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Тексты и промпты для постов в социальных сетях. 

  • Инструкция по созданию рассылок и воронок продаж с помощью нейросетей. 

  • Примеры контент-планов, продающих текстов, сценариев для видео и вебинаров.

Достоинства: 

  • Наглядный текстовый формат с примерами.

  • Бонусы — видео про возможности ChatGPT, ролик с примером работы агента в ChatGPT, презентация с 14 лучшими вариантами контента для онлайн-проекта.

  • Подходит для людей без опыта.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Онлайн-курс по работе с ChatGPT» — Onskills

За 12 уроков участники освоят практическое применение ИИ для решения рабочих и повседневных задач — от создания контента и аналитики до оптимизации бытовых дел. Программа включает интерактивные практикумы и завершается защитой итогового проекта, что позволяет закрепить полученные навыки.

  • Цена полностью: 1900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 12 уроков. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы ИИ.

  • Знакомство с нейросетью.

  • Области применения.

  • Генерация текста.

  • Графические нейросети.

Достоинства: 

  • Сопровождение куратора.

  • Предусмотрено тестирование и практические домашние задания с проверкой.

  • Подходит для людей без опыта.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Нейросети для всего: GPT-4, Claude, Kandinsky, Suno, Dall-E» — Тимур Казанцев

На курсе знакомят с более чем 100 нейросетями. Участники не просто получают теоретические знания, а осваивают реальные навыки применения, настройки и оптимизации ИИ-инструментов. Каждый модуль насыщен практическими заданиями, основанными на реальных жизненных и бизнес-примерах. Программа подойдет тем, кто хочет раскрыть потенциал нейросетей и использовать их для увеличения дохода.

  • Цена полностью: 1256 рублей.

  • Цена в рассрочку: долями по 314 рублей в 4 платежа.

  • Длительность: 30 уроков.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Нейронки для разных типов задач.

  • Нейронки для создания аудио, изображений и видео.

Достоинства: 

  • Начать учиться можно сразу после оплаты курса.

  • Можно заниматься с телефона или планшета.

  • Подходит начинающим.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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10. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder

На курсе предлагают полноценное погружение в мир нейросетей — от базовых принципов до практического использования в реальных проектах. Он создан для широкой аудитории: студентов, бизнесменов и всех, кто хочет получить востребованные цифровые навыки. В процессе обучения участники освоят популярные ИИ-платформы, изучат способы их монетизации и разберут юридические нюансы работы с ИИ.

  • Цена полностью: от 55 700 рублей. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 2,5 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • ИИ в работе и в жизни.

  • Работа с ChatGPT.

  • Знакомство с Leonardo. Промпты.

  • Транскрибация, перевод и озвучка видео и аудио.

  • Финальный проект: пишем книгу или решаем рабочую задачу с ИИ.

Достоинства: 

  • Преподаватели — специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.

  • Занятия проходят на современной образовательной платформе.

  • Предусмотрены пошаговые инструкции со скриншотами, списки и чек-листы.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова

В программе марафона — передовые нейросетевые технологии нового поколения, которые будут актуальны в 2025 году. Участники учатся создавать профессиональный текстовый, графический и видеоконтент с использованием современных инструментов ИИ. После успешного завершения программы каждый выпускник получает именной сертификат.

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 2 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Десять главных трендов в нише нейросетей.

  • Как использовать нейросети на практике.

  • Новинки нейросетей.

Достоинства: 

  • Бонус — видеоурок «Пять универсальных промптов для пяти  лучших текстовых нейросетей».

  • Подходит начинающим.

  • Нейрофотосессия для участников.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Посмотреть программу курса

12. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented

Курс создан для дизайнеров и ИТ-специалистов, которые хотят освоить нейросети, в том числе ChatGPT, для генерации иллюстраций, разработки веб-дизайна и анализа конкурентов. В финале обучения каждый участник создаст проект — фирменный стиль или логотип, который сможет добавить в свое портфолио на Behance. Занятия проводят признанные эксперты отрасли: победитель престижного цифрового хакатона и генеральный директор компании LineGraphics.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4692 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Потенциал ChatGPT.

  • Генерация визуала с Midjourney.

  • Генерация изображений.

  • Работа в Stable Diffusion.

  • Видео, 3D-модели и музыка.

Достоинства: 

  • Возможно корпоративное обучение для компаний.

  • Скидка при единовременной оплате.

  • Курсы по Figma и Adobe Illustrator в подарок.

  • Доступ в Midjourney на время обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина»

Полное погружение в мир нейросетей с индивидуальным сопровождением преподавателя, возможностью общения с профессиональным сообществом, обучением у ведущих экспертов и отработкой навыков на практике. Всего за три месяца участники подготовят четыре проекта для портфолио и получат официальный сертификат, подтверждающий компетенции в работе с искусственным интеллектом.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы работы с нейросетями.

  • Принципы написания запросов для нейросетей.

  • Языковые модели.

  • Обзор нейросетей для генерации изображений.

  • ChatGPT и Midjourney.

Достоинства: 

  • Небольшое число учеников в группе.

  • Доступ к курсу и сообществу в течение года. 

  • Четыре проекта для портфолио.

  • Курс подходит для начинающих.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Искусственный интеллект: как повысить эффективность в бизнесе и в жизни» — Iwengo

На курсе раскрывают практические методы использования ChatGPT и других нейросетей для улучшения продуктового предложения и сервисов компаний. Программа разработана для широкой аудитории — от состоявшихся бизнес-лидеров и стартаперов до творческих профессионалов и будущих специалистов в области ИИ, желающих освоить перспективное направление.

  • Цена полностью: от 45 850 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3821 рубля в месяц.

  • Длительность: 56 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Генеративный ИИ, нейронные сети.

  • Как составлять запросы нейросетям.

  • Создание контента с ChatGPT.

  • Как делать при помощи ChatGPT карточки товаров.

Достоинства: 

  • Есть предварительная консультация.

  • Бонусы — тематические вебинары в записи, блок о нейромаркетинге для самостоятельного изучения.

  • Подходит начинающим.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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15. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»

На интенсивном трехдневном курсе помогут быстро освоить популярные нейросети ChatGPT, YandexGPT, Midjourney и Kandinsky для повседневных задач и заработка. Участники научатся за секунды создавать рекламные тексты, посты для соцсетей и контент для сайтов, а также мгновенно находить ответы на любые вопросы. Программа поможет стать востребованным специалистом и выйти на новый уровень дохода. 

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Создание уникальных рефератов.

  • Написание интересных статей.

  • Качественный перевод статей, постов.

  • Описание карточек товаров на маркетплейсах.

  • Создание контент-плана для соцсетей.

  • Анализ целевой аудитории для онлайн-бизнеса.

Достоинства: 

  • Подарок для участников — доступ к Telegram-боту с нейросетями.

  • Предусмотрены практические задания.

  • Подходит начинающим.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные онлайн-курсы по ChatGPT

Отобрали лучшие бесплатные онлайн-курсы для изучения нейросетей с нуля, включая работу с ChatGPT и другими популярными ИИ-инструментами. В подборке представлены программы от топовых образовательных платформ, многие из них по завершении предоставляют официальный сертификат.

Какой онлайн-курс по нейросети ChatGPT выбрать

Сегодня доступны сотни онлайн-курсов по ChatGPT разного формата — от быстрых мастер-классов до профессиональных программ переквалификации. В обзоре рассказали о программах, которые помогут получить навыки работы с искусственным интеллектом. Среди самых популярных:

  1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: три видеоурока по заработку на нейросети ChatGPT с выдачей сертификата. 

  2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив для начинающих по ChatGPT, Midjourney и другим нейросетям с инструкцией по созданию контента.

  3. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: курс по увеличению дохода с помощью нейросетей с бесплатным доступом к ChatGPT.

  4. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: полноценный практический курс по изучению нейросетей с возможностью получить диплом и удостоверение о повышении квалификации.

  5. «ChatGPT: практический курс» от Skillbox: актуальная программа с большим количеством часов практики и проектами по нейросетям для портфолио. 

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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