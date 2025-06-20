ТОП-10 лучших сервисов и приложений для онлайн-тренировок

Статья обновлена 9 июня 2025 года.
В статье рассмотрели десять платформ для онлайн-тренировок. Каждая из них предлагает свой формат: от видеозаписей до занятий с тренером в реальном времени. Есть сервисы с гибким графиком занятий, программами под разные цели и возможностью начать тренироваться бесплатно.
Как мы сформировали рейтинг
Проанализировали десятки фитнес-приложений и онлайн-сервисов, чтобы выбрать десять самых эффективных и удобных для домашних тренировок. Ориентировались на отзывы пользователей на популярных платформах, включая «Яндекс», «2ГИС», «Отзовик». В итоговый список вошли сервисы, получившие высокие оценки в нескольких независимых рейтингах и доказавшие свою пользу в реальных отзывах.
ТОП-5 лучших фитнес-сервисов в 2025 году
WowFit: сервис онлайн-тренировок с личным тренером в реальном времени и удобном формате — помогает встроить регулярные тренировки в повседневную жизнь.
#Sekta: комплексные курсы, на которых участник получает полноценную систему — от тренировок до рациона и ухода за телом.
FitStars: каждый месяц выходят до четырех новых программ, а подарки за тренировки мотивируют не пропускать занятия.
Sculpt Online: сервис позволяет точно подобрать тренировку — фильтры учитывают цели, интенсивность, продолжительность и оборудование.
AirFit: на персональных тренировках по видеосвязи тренер не только составляет программу, но и контролирует технику выполнения в реальном времени.
Обзор лучших фитнес-сервисов и приложений для тренировок
Онлайн-тренировки позволяют каждому подобрать удобный формат занятий — без жестких рамок и с учетом личных целей. Одни предпочитают видеозаписи, другие — занятия с тренером в прямом эфире. В подборке ниже собраны фитнес-платформы онлайн-тренировок и приложения, которые подойдут для самых разных задач и уровней подготовки.
1. WowFit
Платформа для занятий спортом дома с персональным тренером онлайн. Пользователь заполняет анкету — это занимает до трех минут и помогает учесть цели, пожелания и текущее состояние. На основе анкеты менеджер подбирает несколько подходящих тренеров — клиент сам выбирает, с кем заниматься.
Тренировки проходят по видеосвязи — в удобное время и без поездок в зал. Тренер ведет занятие в реальном времени: следит за техникой, корректирует нагрузку и поддерживает на протяжении всей тренировки. Первое занятие бесплатное — можно попробовать и понять, подходит ли такой формат.
Формат тренировок: онлайн-тренировки.
Стоимость: от 935 рублей за тренировку.
Программы тренировок: функциональный тренинг, йога, силовые тренировки, здоровая спина, пилатес, растяжка, танцевальные классы, нутрициология, тренировки для беременных, восстановление после родов, детский фитнес, ЛФК, медитация.
Поддержка: тренер сопровождает на тренировках и отвечает на вопросы в чате, менеджер решает организационные вопросы и следит за комфортом клиента.
Дополнительные функции: тренировки вдвоем, замена тренера в любой момент, комбинация направлений в одном абонементе, заморозка абонемента, возврат стоимости за неиспользованные тренировки, корпоративные тренировки, гибкий формат связи — Google Meet, Telegram, WhatsApp и другие удобные сервисы.
Преимущества:
Гибкая система лояльности для постоянных клиентов.
Более 150 профессиональных тренеров, отбор проходит только 1 из 10 специалистов.
Первая тренировка бесплатно — клиент может попробовать сервис и тренера без оплаты.
Подходит для любого уровня подготовки, включая новичков — начать можно без спортивного инвентаря.
Персонализированные программы под любые цели: от снижения веса до реабилитации и восстановления.
Реферальная программа: пригласив друга по промокоду, пользователь получает две бесплатные тренировки.
Индивидуальный подход: подбор тренера под цели, график и уровень подготовки, а также выбор длительности тренировки — 30, 55 или 85 минут.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.ru.
2. #Sekta
Лучшие онлайн-тренировки дома для тех, кто хочет встроить спорт в жизнь без перегрузок. В школе два формата: комплексные курсы и фокусные тренировки. Комплексные включают видеотренировки, рекомендации по питанию и уходу за телом, психологическую поддержку и помощь от куратора. Фокусные — короткие интенсивы для решения одной задачи, например, прокачки пресса. Летом школа организует спортивные мероприятия в Москве, Петербурге и других городах.
Формат тренировок: видеотренировки.
Стоимость: от 2000 рублей в неделю за курс.
Программы тренировок: комплексные курсы, для мам, для беременных, на пресс, на ноги и ягодицы, восстановление после родов, женское здоровье, гибкость и растяжка, здоровая спина, бег.
Поддержка: персональная поддержка в чате.
Дополнительные функции: дневник наблюдений и анкета о самочувствии, корпоративный фитнес, летние спортивные лагеря.
Преимущества:
В школе 70 тренеров и консультантов по питанию.
Есть корпоративный онлайн-фитнес для компаний.
Летние спортивные мероприятия в Москве, Петербурге и других городах.
Недостатки:
Фокусные курсы — без сопровождения куратора.
5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.com.
3. FitStars
Онлайн-сервис с крупнейшей в России библиотекой тренировок по подписке. Доступно более 200 программ: кардио, йога, силовые, растяжка, курсы для мам и другие. Тренировки для любых целей — от похудения до набора массы. Заниматься можно в удобное время и по нескольким программам сразу. В подписку входят рецепты, подарки за активность и круглосуточная поддержка. Доступ сохраняется при активной подписке.
Формат тренировок: видеотренировки.
Стоимость: от 6654 рублей за 3 месяца подписки.
Программы тренировок: кардио, похудение, здоровье и красота, йога, ноги и ягодицы, танцевальные, пресс, гибкость, силовые, для мам, гантели и резинки, тонус мышц.
Поддержка: персональная поддержка в чате.
Дополнительные функции: подарки за тренировки — сертификаты или спортивный инвентарь, полезные рецепты.
Преимущества:
Подарки за активность: инвентарь и сертификаты.
Можно совмещать несколько программ одновременно.
Гарантия возврата средств в течение 30 дней со дня покупки.
Недостатки:
Нет индивидуального подбора программы.
4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.
Платформа с видеотренировками, основанными на принципах: 3D-движения, безопасная нагрузка и профессиональный подход. В подписке — занятия от 10 до 60 минут по пилатесу, силовым тренировкам, гибкости и другим направлениям. Видео удобно фильтровать по цели, уровню, длительности и нужному инвентарю. Новые тренировки выходят каждый месяц, а под каждым видео можно задать вопрос тренеру.
Формат тренировок: видеотренировки.
Стоимость: от 2900 рублей за месяц подписки.
Программы тренировок: силовые тренировки, пилатес, здоровая гибкость, фитнес-планы.
Поддержка: персональная поддержка в чате.
Дополнительные функции: фильтры по цели, уровню, инвентарю, продолжительности и направлению.
Преимущества:
Тренировки с бережной нагрузкой и продуманной методикой.
Поддержка тренера — можно задать вопрос под видео и получить ответ.
Профессиональные тренеры с опытом 7–19 лет и международной сертификацией.
Недостатки:
Нет индивидуального подбора программы.
4,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.
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5. AirFit
Платформа онлайн-тренировок с индивидуальным подходом. Включает бесплатные комплексы, персональные занятия по видеосвязи и разработку программ под любые цели. Можно выбрать тренировки для снижения веса, повышения тонуса, улучшения подвижности и снятия мышечного напряжения. Доступны разные форматы, включая занятия для мам, беременных и корпоративный фитнес.
Формат тренировок: онлайн-тренировки.
Стоимость: от 2250 рублей за тренировку.
Программы тренировок: персональные и групповые занятия, программы для снижения веса и тонуса мышц, тренировки для мам и беременных, пилатес, функциональный тренинг, бег, стретчинг, скандинавская ходьба, лыжероллеры, имитация лыж.
Поддержка: поддержка тренера во время занятий.
Дополнительные функции: разработка индивидуальной программы, возможность занятий в любом мессенджере.
Преимущества:
Бесплатный ежедневный комплекс упражнений.
Персонализированные программы под любые цели.
Гибкий формат занятий — персональные или групповые тренировки.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.
6. World Class
Онлайн фитнес-клуб с индивидуальными и групповыми тренировки. Более 30 направлений — от йоги до силовых классов. Можно выбрать тренера, уровень подготовки и длительность занятия — от 15 до 55 минут. Тренировки проходят в удобное время, из любой точки мира, через приложение WannaFit. Есть бесплатные эфиры каждый день — более десяти занятий на YouTube и VK.
Формат тренировок: онлайн-тренировки.
Стоимость: по запросу.
Программы тренировок: кардио, силовые, растяжка, йога, функциональные тренировки.
Поддержка: поддержка тренера во время занятий.
Дополнительные функции: приложение WannaFit — система напоминаний, планы тренировок с учетом персональных данных, рекомендации по питанию.
Преимущества:
Индивидуальные и групповые занятия.
Подходит для любого уровня подготовки.
Более десяти бесплатных тренировок ежедневно.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.ru.
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Приложение на айфон и андроид для фитнеса с подпиской заменит домашнего тренера. Пользователь получает доступ к готовым программам, более чем 300 упражнениям с анимацией, подробной аналитике тренировок, чату с тренером и сообществом. Встроены дневник питания и прогресса, база продуктов с калорийностью, рекомендации по спортивному питанию и фармакологии.
Формат тренировок: видеотренировки.
Стоимость: по запросу.
Программы тренировок: набор массы, сушка, выносливость, сила, ягодицы, пресс, спина, восстановление.
Поддержка: чат с тренером в приложении.
Дополнительные функции: дневник тренировок и питания, аналитика прогресса, энциклопедия спортивного питания.
Преимущества:
Бесплатный месяц подписки при оформлении через сайт.
Удобный контроль прогресса и питания в одном приложении.
Готовые программы под любые цели с подробной визуализацией.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.com.
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8. Zoom Class
Онлайн-студия с персональными и групповыми тренировками по более чем 20 направлениям: фитнес, йога, танцы. Пользователь может выбрать тренера из 100 специалистов или пройти подбор на основе целей и предпочтений. Тренировки проходят по видеосвязи: тренер видит ученика, корректирует технику и дает рекомендации. Программа тренировок и план питания подбираются индивидуально.
Формат тренировок: онлайн-тренировки.
Стоимость: от 850 рублей за тренировку.
Программы тренировок: фитнес, йога, танцы, программы под цели — похудение, набор, рельеф.
Поддержка: поддержка тренера во время занятий.
Дополнительные функции: подбор тренера по запросу, рекомендации по питанию, корпоративные тренировки.
Преимущества:
Более 100 тренеров на выбор.
Персональный подбор специалиста.
Персональная программа тренировок и рекомендации.
Недостатки:
Не обнаружены.
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9. UFC GYM
Фитнес-программы основаны на методиках подготовки профессиональных бойцов UFC. Пользователь получает бесплатный доступ к видеотренировкам от сертифицированных тренеров. В библиотеке — функциональные тренировки, бой с тенью, Муай Тай, бразильское джиу-джитсу, растяжка и силовые занятия. Программы рассчитаны на разные уровни подготовки и помогают развивать силу, выносливость и гибкость.
Формат тренировок: видеотренировки.
Стоимость: бесплатно.
Программы тренировок: функциональные, силовые, бой с тенью, Муай Тай, бразильское джиу-джитсу, тренировка кора, растяжка, утренние и разминочные комплексы.
Поддержка: нет.
Дополнительные функции: нет.
Преимущества:
Программы по методикам UFC.
Бесплатный доступ к записям тренировок.
Занятия от сертифицированных тренеров.
Недостатки:
Нет персонального сопровождения и обратной связи.
4,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.ru.
10. Spirit.Fitness
Онлайн-тренировки от сети Spirit.Fitness — это гибкий формат занятий дома, в зале или в дороге. В стоимость абонемента входит доступ к Virtual-тренировкам, персональным программам в мобильном приложении и участию в фитнес-марафонах. Тренировки не требуют оборудования, подходят разным уровням подготовки и помогают достигать конкретных целей — от сжигания жира до набора массы.
Формат тренировок: видеотренировки.
Стоимость: по запросу.
Программы тренировок: жиросжигание, набор массы, выносливость, восстановление, йога, танцы, боевые искусства.
Поддержка: нет.
Дополнительные функции: бесплатное фитнес-тестирование, доступ к спецпроектам и онлайн-платформе Spirit.TV.
Преимущества:
Широкий выбор направлений и форматов тренировок.
Персональные программы на основе фитнес-тестирования.
Один абонемент — и зал, и онлайн-тренировки в приложении.
Недостатки:
Только для владельцев клубной карты Spirit Fitness.
4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.
Как выбрать лучшую платформу для домашних тренировок
Онлайн-фитнес сегодня — это не просто тренировки, а полноценные платформы с поддержкой, аналитикой, рекомендациями по питанию и активным сообществом. При выборе сервиса важно учитывать цель, уровень подготовки и личные предпочтения. Ниже — основные критерии, которые помогут подобрать подходящий вариант.
Поддержка от тренера и персональный подход. Платформы с персональными тренировками подойдут тем, кому важно получать обратную связь, корректировку техники и сопровождение от специалиста. В сервисах WowFit и AirFit тренер присутствует на тренировке онлайн в режиме реального времени, адаптирует нагрузку и дает рекомендации прямо во время занятия.
Разнообразие программ и уровней сложности. Тем, кто предпочитает менять формат занятий и пробовать новое, подойдут сервисы с обширной библиотекой тренировок. В FitStars собрано более 200 программ на разные цели, а одна подписка открывает доступ ко всем. В Sculpt Online можно удобно фильтровать тренировки по длительности, уровню подготовки, направлению и инвентарю.
Доступ к бесплатным тренировкам. В некоторых сервисах можно начать тренировки без оплаты. В WowFit первая персональная тренировка предоставляется бесплатно — это хороший способ попробовать формат до покупки. В UFC GYM открыт доступ к целой библиотеке видеотренировок — можно попробовать бесплатно в домашних условиях.
Гибкий график и занятия без оборудования. Сервисы с тренировками без инвентаря подходят для занятий в любое время и в любом месте. В WowFit персональные занятия проходят по видеосвязи, без необходимости ехать в зал или использовать оборудование. В #Sekta доступны короткие и комплексные программы, которые легко вписать в повседневный график.
Контроль питания и отслеживание прогресса. Некоторые платформы помогают следить за результатами и подходить к тренировкам комплексно. WowFit предлагает индивидуальные рекомендации по питанию от тренера, а при необходимости — отдельные консультации с нутрициологом. В #Sekta и FitStars доступны готовые рецепты, полезные советы и бонусы за регулярные тренировки.
Советы: как организовать тренировку не выходя из дома
Домашний фитнес — это удобно и доступно. Он помогает сэкономить время, не требует затрат и позволяет заниматься в комфортной обстановке. Чтобы тренировки дома дали результат и не закончились через пару попыток, важно правильно все организовать. Ниже — пять простых советов, которые помогут начать и не бросить.
Начать с цели. Перед тем как выбирать программу, важно определить, чего хочется достичь: сбросить вес, восстановиться, повысить выносливость или укрепить конкретные зоны тела. Четкая цель помогает подобрать нужный формат тренировок и задать подходящую нагрузку.
Выбрать формат и упражнения. Людям без подготовки стоит начать с базовых упражнений: они безопасны, понятны и подготавливают тело к нагрузке. Со временем можно включать силовые и кардио, растяжку и дыхательные практики. Важно выбирать формат, который не требует сложного оборудования и легко вписывается в ритм дня.
Упростить старт. Для начала достаточно коврика, удобной одежды и немного свободного пространства. При желании можно добавить гантели или резинки. Главное — не перегружать себя с первых дней: три короткие тренировки в неделю — хороший старт, особенно если они проходят в комфортной обстановке.
Заносить результаты и поддерживать интерес. Фиксация прогресса — отличный способ сохранять мотивацию. Даже простые записи в тетради помогут увидеть изменения. Полезно чередовать типы нагрузок: например, силовые в один день, растяжка — в другой. Разнообразие делает занятия увлекательнее и эффективнее.
Сочетание с питанием и полезными привычками. Физическая активность работает лучше в сочетании с режимом сна, достаточным количеством воды и сбалансированным питанием. Необязательно следовать жесткой диете — достаточно следить за основными параметрами: рационом, порциями, соотношением белков, жиров и углеводов.
Какой фитнес-сервис выбрать
Выбрать подходящий сервис — значит найти формат, который удобно вписывается в ритм жизни и помогает двигаться к цели. Кому-то подойдет персональный подход с тренером, другим — готовые программы и гибкий график. На рынке онлайн-фитнеса представлены разные варианты — остается выбрать тот, что лучше всего отвечает текущим задачам и уровню подготовки.
WowFit: сервис для тех, кто хочет встроить регулярные тренировки в повседневную жизнь и заниматься с тренером в реальном времени.
#Sekta: комплексные курсы, на которых участник получает полноценную систему — от тренировок до рациона и ухода за телом.
FitStars: каждый месяц выходят до четырех новых программ, а подарки за тренировки мотивируют не пропускать занятия.
Sculpt Online: сервис позволяет точно подобрать тренировку — фильтры учитывают цели, интенсивность, продолжительность и оборудование.
AirFit: на персональных тренировках по видеосвязи тренер не только составляет программу, но и контролирует технику выполнения в реальном времени.
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