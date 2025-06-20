ТОП-10 лучших сервисов и приложений для онлайн-тренировок

Обзор лучших фитнес-сервисов и приложений для тренировок

Онлайн-тренировки позволяют каждому подобрать удобный формат занятий — без жестких рамок и с учетом личных целей. Одни предпочитают видеозаписи, другие — занятия с тренером в прямом эфире. В подборке ниже собраны фитнес-платформы онлайн-тренировок и приложения, которые подойдут для самых разных задач и уровней подготовки.

1. WowFit

Платформа для занятий спортом дома с персональным тренером онлайн. Пользователь заполняет анкету — это занимает до трех минут и помогает учесть цели, пожелания и текущее состояние. На основе анкеты менеджер подбирает несколько подходящих тренеров — клиент сам выбирает, с кем заниматься.

Тренировки проходят по видеосвязи — в удобное время и без поездок в зал. Тренер ведет занятие в реальном времени: следит за техникой, корректирует нагрузку и поддерживает на протяжении всей тренировки. Первое занятие бесплатное — можно попробовать и понять, подходит ли такой формат.

Формат тренировок: онлайн-тренировки.

Стоимость: от 935 рублей за тренировку.

Программы тренировок: функциональный тренинг, йога, силовые тренировки, здоровая спина, пилатес, растяжка, танцевальные классы, нутрициология, тренировки для беременных, восстановление после родов, детский фитнес, ЛФК, медитация.

Поддержка: тренер сопровождает на тренировках и отвечает на вопросы в чате, менеджер решает организационные вопросы и следит за комфортом клиента.

Дополнительные функции: тренировки вдвоем, замена тренера в любой момент, комбинация направлений в одном абонементе, заморозка абонемента, возврат стоимости за неиспользованные тренировки, корпоративные тренировки, гибкий формат связи — Google Meet, Telegram, WhatsApp и другие удобные сервисы.

Преимущества:

Гибкая система лояльности для постоянных клиентов.

Более 150 профессиональных тренеров, отбор проходит только 1 из 10 специалистов.

Первая тренировка бесплатно — клиент может попробовать сервис и тренера без оплаты.

Подходит для любого уровня подготовки, включая новичков — начать можно без спортивного инвентаря.

Персонализированные программы под любые цели: от снижения веса до реабилитации и восстановления.

Реферальная программа: пригласив друга по промокоду, пользователь получает две бесплатные тренировки.

Индивидуальный подход: подбор тренера под цели, график и уровень подготовки, а также выбор длительности тренировки — 30, 55 или 85 минут.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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2. #Sekta

Лучшие онлайн-тренировки дома для тех, кто хочет встроить спорт в жизнь без перегрузок. В школе два формата: комплексные курсы и фокусные тренировки. Комплексные включают видеотренировки, рекомендации по питанию и уходу за телом, психологическую поддержку и помощь от куратора. Фокусные — короткие интенсивы для решения одной задачи, например, прокачки пресса. Летом школа организует спортивные мероприятия в Москве, Петербурге и других городах.

Формат тренировок: видеотренировки.

Стоимость: от 2000 рублей в неделю за курс.

Программы тренировок: комплексные курсы, для мам, для беременных, на пресс, на ноги и ягодицы, восстановление после родов, женское здоровье, гибкость и растяжка, здоровая спина, бег.

Поддержка: персональная поддержка в чате.

Дополнительные функции: дневник наблюдений и анкета о самочувствии, корпоративный фитнес, летние спортивные лагеря.

Преимущества:

В школе 70 тренеров и консультантов по питанию.

Есть корпоративный онлайн-фитнес для компаний.

Летние спортивные мероприятия в Москве, Петербурге и других городах.

Недостатки:

Фокусные курсы — без сопровождения куратора.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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3. FitStars

Онлайн-сервис с крупнейшей в России библиотекой тренировок по подписке. Доступно более 200 программ: кардио, йога, силовые, растяжка, курсы для мам и другие. Тренировки для любых целей — от похудения до набора массы. Заниматься можно в удобное время и по нескольким программам сразу. В подписку входят рецепты, подарки за активность и круглосуточная поддержка. Доступ сохраняется при активной подписке.

Формат тренировок: видеотренировки.

Стоимость: от 6654 рублей за 3 месяца подписки.

Программы тренировок: кардио, похудение, здоровье и красота, йога, ноги и ягодицы, танцевальные, пресс, гибкость, силовые, для мам, гантели и резинки, тонус мышц.

Поддержка: персональная поддержка в чате.

Дополнительные функции: подарки за тренировки — сертификаты или спортивный инвентарь, полезные рецепты.

Преимущества:

Подарки за активность: инвентарь и сертификаты.

Можно совмещать несколько программ одновременно.

Гарантия возврата средств в течение 30 дней со дня покупки.

Недостатки:

Нет индивидуального подбора программы.

4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.

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4. Sculpt Online

Платформа с видеотренировками, основанными на принципах: 3D-движения, безопасная нагрузка и профессиональный подход. В подписке — занятия от 10 до 60 минут по пилатесу, силовым тренировкам, гибкости и другим направлениям. Видео удобно фильтровать по цели, уровню, длительности и нужному инвентарю. Новые тренировки выходят каждый месяц, а под каждым видео можно задать вопрос тренеру.

Формат тренировок: видеотренировки.

Стоимость: от 2900 рублей за месяц подписки.

Программы тренировок: силовые тренировки, пилатес, здоровая гибкость, фитнес-планы.

Поддержка: персональная поддержка в чате.

Дополнительные функции: фильтры по цели, уровню, инвентарю, продолжительности и направлению.

Преимущества:

Тренировки с бережной нагрузкой и продуманной методикой.

Поддержка тренера — можно задать вопрос под видео и получить ответ.

Профессиональные тренеры с опытом 7–19 лет и международной сертификацией.

Недостатки:

Нет индивидуального подбора программы.

4,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.

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5. AirFit

Платформа онлайн-тренировок с индивидуальным подходом. Включает бесплатные комплексы, персональные занятия по видеосвязи и разработку программ под любые цели. Можно выбрать тренировки для снижения веса, повышения тонуса, улучшения подвижности и снятия мышечного напряжения. Доступны разные форматы, включая занятия для мам, беременных и корпоративный фитнес.

Формат тренировок: онлайн-тренировки.

Стоимость: от 2250 рублей за тренировку.

Программы тренировок: персональные и групповые занятия, программы для снижения веса и тонуса мышц, тренировки для мам и беременных, пилатес, функциональный тренинг, бег, стретчинг, скандинавская ходьба, лыжероллеры, имитация лыж.

Поддержка: поддержка тренера во время занятий.

Дополнительные функции: разработка индивидуальной программы, возможность занятий в любом мессенджере.

Преимущества:

Бесплатный ежедневный комплекс упражнений.

Персонализированные программы под любые цели.

Гибкий формат занятий — персональные или групповые тренировки.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.

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6. World Class

Онлайн фитнес-клуб с индивидуальными и групповыми тренировки. Более 30 направлений — от йоги до силовых классов. Можно выбрать тренера, уровень подготовки и длительность занятия — от 15 до 55 минут. Тренировки проходят в удобное время, из любой точки мира, через приложение WannaFit. Есть бесплатные эфиры каждый день — более десяти занятий на YouTube и VK.

Формат тренировок: онлайн-тренировки.

Стоимость: по запросу.

Программы тренировок: кардио, силовые, растяжка, йога, функциональные тренировки.

Поддержка: поддержка тренера во время занятий.

Дополнительные функции: приложение WannaFit — система напоминаний, планы тренировок с учетом персональных данных, рекомендации по питанию.

Преимущества:

Индивидуальные и групповые занятия.

Подходит для любого уровня подготовки.

Более десяти бесплатных тренировок ежедневно.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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7. FitnessOnline

Приложение на айфон и андроид для фитнеса с подпиской заменит домашнего тренера. Пользователь получает доступ к готовым программам, более чем 300 упражнениям с анимацией, подробной аналитике тренировок, чату с тренером и сообществом. Встроены дневник питания и прогресса, база продуктов с калорийностью, рекомендации по спортивному питанию и фармакологии.

Формат тренировок: видеотренировки.

Стоимость: по запросу.

Программы тренировок: набор массы, сушка, выносливость, сила, ягодицы, пресс, спина, восстановление.

Поддержка: чат с тренером в приложении.

Дополнительные функции: дневник тренировок и питания, аналитика прогресса, энциклопедия спортивного питания.

Преимущества:

Бесплатный месяц подписки при оформлении через сайт.

Удобный контроль прогресса и питания в одном приложении.

Готовые программы под любые цели с подробной визуализацией.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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8. Zoom Class

Онлайн-студия с персональными и групповыми тренировками по более чем 20 направлениям: фитнес, йога, танцы. Пользователь может выбрать тренера из 100 специалистов или пройти подбор на основе целей и предпочтений. Тренировки проходят по видеосвязи: тренер видит ученика, корректирует технику и дает рекомендации. Программа тренировок и план питания подбираются индивидуально.

Формат тренировок: онлайн-тренировки.

Стоимость: от 850 рублей за тренировку.

Программы тренировок: фитнес, йога, танцы, программы под цели — похудение, набор, рельеф.

Поддержка: поддержка тренера во время занятий.

Дополнительные функции: подбор тренера по запросу, рекомендации по питанию, корпоративные тренировки.

Преимущества:

Более 100 тренеров на выбор.

Персональный подбор специалиста.

Персональная программа тренировок и рекомендации.

Недостатки:

Не обнаружены.

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9. UFC GYM

Фитнес-программы основаны на методиках подготовки профессиональных бойцов UFC. Пользователь получает бесплатный доступ к видеотренировкам от сертифицированных тренеров. В библиотеке — функциональные тренировки, бой с тенью, Муай Тай, бразильское джиу-джитсу, растяжка и силовые занятия. Программы рассчитаны на разные уровни подготовки и помогают развивать силу, выносливость и гибкость.

Формат тренировок: видеотренировки.

Стоимость: бесплатно.

Программы тренировок: функциональные, силовые, бой с тенью, Муай Тай, бразильское джиу-джитсу, тренировка кора, растяжка, утренние и разминочные комплексы.

Поддержка: нет.

Дополнительные функции: нет.

Преимущества:

Программы по методикам UFC.

Бесплатный доступ к записям тренировок.

Занятия от сертифицированных тренеров.

Недостатки:

Нет персонального сопровождения и обратной связи.

4,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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10. Spirit.Fitness

Онлайн-тренировки от сети Spirit.Fitness — это гибкий формат занятий дома, в зале или в дороге. В стоимость абонемента входит доступ к Virtual-тренировкам, персональным программам в мобильном приложении и участию в фитнес-марафонах. Тренировки не требуют оборудования, подходят разным уровням подготовки и помогают достигать конкретных целей — от сжигания жира до набора массы.

Формат тренировок: видеотренировки.

Стоимость: по запросу.

Программы тренировок: жиросжигание, набор массы, выносливость, восстановление, йога, танцы, боевые искусства.

Поддержка: нет.

Дополнительные функции: бесплатное фитнес-тестирование, доступ к спецпроектам и онлайн-платформе Spirit.TV.

Преимущества:

Широкий выбор направлений и форматов тренировок.

Персональные программы на основе фитнес-тестирования.

Один абонемент — и зал, и онлайн-тренировки в приложении.

Недостатки:

Только для владельцев клубной карты Spirit Fitness.

4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.

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