15 лучших бесплатных курсов по ChatGPT — обучение работе с нейросетью

Обзор 15 лучших бесплатных онлайн-курсов по ChatGPT

Из десятков бесплатных курсов по ChatGPT выбрали 15 с понятной подачей и прикладными задачами. Здесь — основы работы с нейросетью, сценарии для повседневных задач и инструкции для профессионального использования.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

Слушатели курса учатся создавать, редактировать и анализировать текстовые материалы с помощью ChatGPT. Также параллельно осваивают генерацию изображений в Midjourney. Обучение построено на примерах и практике. В качестве бонуса каждый студент получает подробное пособие по построению бизнеса с использованием искусственного интеллекта.

Продолжительность: 3 занятия.

Формат: онлайн-трансляции и видеоуроки в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Трехдневный бесплатный интенсив позволяет узнать теорию нейросетевых технологий и сразу закрепить знания на практике. Участники осваивают функции популярных ИИ-сервисов, включая ChatGPT. На курсе дают не только актуальные знания в одной из самых востребованных сфер, но и готовые решения для заработка на нейросетях. В подарок — полезное руководство по созданию контента с помощью искусственного интеллекта.

Продолжительность: 3 занятия.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат на платном тарифе.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова

На курсе научат создавать цифровой контент любого типа с помощью нейросетей. Все успешно завершившие программу специалисты получают официальный сертификат с указанием их имени. Каждому зарегистрированному участнику — видеоурок «Пять универсальных промптов для пяти лучших текстовых нейросетей» в подарок.

Продолжительность: 2 занятия.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях», «Нейросети для соцсетей и бизнеса».

4. «Топ-5 надежных способов начать зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц на нейросетях» — «Онлайн-школа Рината Шакирова»

На курсе раскрывают методы создания эффективного контента с помощью ChatGPT: от разработки контент-плана до написания продающих постов, которые привлекают клиентов и помогают получить доход. Программа особенно полезна фрилансерам, веб-дизайнерам, иллюстраторам, маркетологам, SMM-специалистам и предпринимателям.

Продолжительность: 2 занятия.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus

В программе — десять прибыльных способов заработка на нейросетях. Слушатели учатся создавать разнообразный контент: от текстовых публикаций до видеороликов. Особенность курса — универсальный подход, позволяющий эффективно обучать как людей без опыта, так и действующих профессионалов в области маркетинга, копирайтинга, социальных медиа и дизайна.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы школы Universus: «Как запустить онлайн-бизнес с помощью нейросетей».

6. «Нейросети для жизни и карьеры» — ZeroCoder

Интенсив подойдет тем, кто хочет повысить доход и упростить работу с помощью нейросетей. Участники получают подборку из 600 актуальных ИИ-инструментов, пошаговые руководства для создания текстов, изображений и презентаций, а также доступ к умному чат-боту на базе ChatGPT с расширенными функциями.

Продолжительность: 1 занятие.

Формат: вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы школы ZeroCoder: «Нейросети для маркетинга».

7. «Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» — «Академия интернет-маркетинга»

На интенсиве разбирают, как зарабатывать с помощью нейросетей. Участники учатся создавать материалы для рекламы и соцсетей через ChatGPT, генерировать изображения — в том числе модные нейрофотосессии в Midjourney. Практические задания помогают закрепить знания.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: вебинары.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

8. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»

Трехдневный курс для тех, кто делает первые шаги в мире нейросетей. За короткий срок участники получают практические навыки работы с ведущими ИИ-сервисами, в том числе ChatGPT. Осваивают применение нейросетей как в повседневной жизни, так и для профессионального заработка. Акцент в программе сделан на реальном использовании текстовых и графических нейросетей, включая получение первых коммерческих заказов.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

9. «Деньги на нейросетях» — «Телеграм Академия Артема Мазура»

Экспресс-курс от действующего специалиста в области дистанционной работы и цифрового маркетинга. В программе — видеоуроки по нейросетевым технологиям и дополнительные учебные материалы для начинающих и сборник бесплатных ИИ-решений.

Продолжительность: 3 дня.

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

10. «Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» — Neuro Academy of Visual Arts

Участники получают доступ к ChatGPT-4o и другим нейросетям, а также вступают в закрытый клуб нейрокреаторов. Автор курса — главный редактор журнала «Российское фото» — учит создавать продающиеся фотосессии через ИИ и превращать цифровые изображения в постоянный доход.

Продолжительность: 1 занятие.

Формат: вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

11. «Как выполнять 75% всех заказов на фрилансе в 50 раз быстрее с помощью нейросетей» — «Практики Pro»

Программа представляет собой пошаговую систему заработка на нейросетях, рассчитанная на новичков. Участники учатся создавать иллюстрации с помощью ИИ, разрабатывать контент-стратегии, писать тексты и сценарии, собирать видео с 3D-графикой и анимацией. Каждый блок сопровождается практическими заданиями.

Продолжительность: 1 день.

Формат: вебинар.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

12. «Нейросети для маркетплейсов» — Skillbox

Автор книги по нейросетям и специалист по маркетингу с 20-летним стажем за час научит базовым принципам работы ИИ. На примерах покажет, как использовать нейросети в жизни и работе. Изучить видеоурок можно сразу, без регистрации и не дожидаясь времени начала вебинара.

Продолжительность: 1 занятие.

Формат: видеоурок.

Доступ: открытый.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие бесплатные курсы Skillbox: «Нейросети в fashion, искусстве, игровой индустрии».

13. «Как применять нейросети в работе» — «Нетология»

Онлайн-руководство помогает за несколько часов понять основы нейросетевых технологий и научиться передавать рутинные задачи ИИ. После регистрации участники получают бесплатный учебный материал в личном кабинете — с примерами применения ИИ в работе и базовыми принципами его использования.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: текстовый материал.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

14. «YandexGPT для начинающих» — «Яндекс Практикум»

Курс помогает встроить нейросети в повседневную работу — автоматизировать задачи и экономить время. Участники изучают YandexGPT, российский аналог ChatGPT. Формат — для самостоятельного обучения: материалы доступны в любое время. Программу разработали эксперты «Яндекса».

Продолжительность: около 2 часов.

Формат: тренажер.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

15. «Внутри LLM: как думает ChatGPT» — Stepik

Программа рассчитана на тех, кто хочет разобраться в основах обработки естественного языка и принципах работы языковых моделей. На курсе объясняют, как устроены системы вроде DeepSeek и ChatGPT, и в чем их особенности. Программу составили преподаватели магистратуры по искусственному интеллекту факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Продолжительность: 15 уроков.

Формат: видеоуроки, тесты.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: знание основных алгоритмов ML и Python на пользовательском уровне.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.