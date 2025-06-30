15 лучших бесплатных курсов по ChatGPT — обучение работе с нейросетью

Статья обновлена 30 июня 2025 года.
В подборку вошли авторитетные бесплатные курсы от лидеров онлайн-образования, которые помогут погрузиться в тему и получить базовые знания. Если есть желание выйти на профессиональный уровень в сфере ИИ, стоит обратить внимание на платные программы с углубленным изучением искусственного интеллекта:
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy.
«AI-профессионал 5.0» от Дамира Халилова.
«Нейробизнес» от Universus.
«Нейросети 2.0» от Тимура Тажетдинова.
«Субмарина Нейросети» от «Онлайн-школы профессий Submarine».
Как мы сформировали рейтинг
При отборе курсов учитывали реальные отзывы учеников на таких площадках, как «Отзовик», «Яндекс» и «ИнфоХит». В итоговую подборку вошли только те программы, которые стабильно занимают высокие позиции в независимых рейтингах и подтверждают свою практическую ценность и качество подачи материала.
ТОП-10 бесплатных курсов по нейросети ChatGPT в 2025 году
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: бесплатно учат создавать тексты, изображения, аудио и видео с помощью нейросетей и получать за это деньги.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: дают четкую инструкцию по работе с ChatGPT, Midjourney и другими нейросетями.
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой: обучают работе только с топовыми нейросетями и вручают именной сертификат о прохождении марафона.
«Топ-5 надежных способов начать зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц на нейросетях» от «Онлайн-школы Рината Шакирова»: дарят руководство «50 лучших промптов для старта в нейросетях» всем участникам курса.
«Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: предоставляют бесплатный доступ к ChatGPT для прохождения обучения.
«Нейросети для жизни и карьеры» от ZeroCoder: рассказывают о последних тенденциях в сфере нейросетей и акцентируют внимание на практических аспектах.
«Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» от «Академии интернет-маркетинга»: обучают слушателей без опыта заработку на нейросетях.
«Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» от «PROдвижения»: рассказывают, как получать первые деньги на ИИ уже через неделю после завершения курса.
«Деньги на нейросетях» от «Телеграм Академии Артема Мазура»: в дополнение к основной программе дарят мини-курс «Основы работы с нейросетями для новичков».
«Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» от Neuro Academy of Visual Arts:учат в режиме реального времени делать нейрофотосессии и создавать короткие видео.
Обзор 15 лучших бесплатных онлайн-курсов по ChatGPT
Из десятков бесплатных курсов по ChatGPT выбрали 15 с понятной подачей и прикладными задачами. Здесь — основы работы с нейросетью, сценарии для повседневных задач и инструкции для профессионального использования.
1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY
Слушатели курса учатся создавать, редактировать и анализировать текстовые материалы с помощью ChatGPT. Также параллельно осваивают генерацию изображений в Midjourney. Обучение построено на примерах и практике. В качестве бонуса каждый студент получает подробное пособие по построению бизнеса с использованием искусственного интеллекта.
Продолжительность: 3 занятия.
Формат: онлайн-трансляции и видеоуроки в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов
Трехдневный бесплатный интенсив позволяет узнать теорию нейросетевых технологий и сразу закрепить знания на практике. Участники осваивают функции популярных ИИ-сервисов, включая ChatGPT. На курсе дают не только актуальные знания в одной из самых востребованных сфер, но и готовые решения для заработка на нейросетях. В подарок — полезное руководство по созданию контента с помощью искусственного интеллекта.
Продолжительность: 3 занятия.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат на платном тарифе.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Семь нейросетей за два дня» — Ксения Баранова
На курсе научат создавать цифровой контент любого типа с помощью нейросетей. Все успешно завершившие программу специалисты получают официальный сертификат с указанием их имени. Каждому зарегистрированному участнику — видеоурок «Пять универсальных промптов для пяти лучших текстовых нейросетей» в подарок.
Продолжительность: 2 занятия.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы Ксении Барановой: «Клиенты и деньги в нейросетях», «Нейросети для соцсетей и бизнеса».
4. «Топ-5 надежных способов начать зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц на нейросетях» — «Онлайн-школа Рината Шакирова»
На курсе раскрывают методы создания эффективного контента с помощью ChatGPT: от разработки контент-плана до написания продающих постов, которые привлекают клиентов и помогают получить доход. Программа особенно полезна фрилансерам, веб-дизайнерам, иллюстраторам, маркетологам, SMM-специалистам и предпринимателям.
Продолжительность: 2 занятия.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» — Universus
В программе — десять прибыльных способов заработка на нейросетях. Слушатели учатся создавать разнообразный контент: от текстовых публикаций до видеороликов. Особенность курса — универсальный подход, позволяющий эффективно обучать как людей без опыта, так и действующих профессионалов в области маркетинга, копирайтинга, социальных медиа и дизайна.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы школы Universus: «Как запустить онлайн-бизнес с помощью нейросетей».
6. «Нейросети для жизни и карьеры» — ZeroCoder
Интенсив подойдет тем, кто хочет повысить доход и упростить работу с помощью нейросетей. Участники получают подборку из 600 актуальных ИИ-инструментов, пошаговые руководства для создания текстов, изображений и презентаций, а также доступ к умному чат-боту на базе ChatGPT с расширенными функциями.
Продолжительность: 1 занятие.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы школы ZeroCoder: «Нейросети для маркетинга».
7. «Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» — «Академия интернет-маркетинга»
На интенсиве разбирают, как зарабатывать с помощью нейросетей. Участники учатся создавать материалы для рекламы и соцсетей через ChatGPT, генерировать изображения — в том числе модные нейрофотосессии в Midjourney. Практические задания помогают закрепить знания.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
8. «Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» — «PROдвижение»
Трехдневный курс для тех, кто делает первые шаги в мире нейросетей. За короткий срок участники получают практические навыки работы с ведущими ИИ-сервисами, в том числе ChatGPT. Осваивают применение нейросетей как в повседневной жизни, так и для профессионального заработка. Акцент в программе сделан на реальном использовании текстовых и графических нейросетей, включая получение первых коммерческих заказов.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
9. «Деньги на нейросетях» — «Телеграм Академия Артема Мазура»
Экспресс-курс от действующего специалиста в области дистанционной работы и цифрового маркетинга. В программе — видеоуроки по нейросетевым технологиям и дополнительные учебные материалы для начинающих и сборник бесплатных ИИ-решений.
Продолжительность: 3 дня.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
10. «Нейрокреатор 3.0 — новый уровень творчества и заработка» — Neuro Academy of Visual Arts
Участники получают доступ к ChatGPT-4o и другим нейросетям, а также вступают в закрытый клуб нейрокреаторов. Автор курса — главный редактор журнала «Российское фото» — учит создавать продающиеся фотосессии через ИИ и превращать цифровые изображения в постоянный доход.
Продолжительность: 1 занятие.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
11. «Как выполнять 75% всех заказов на фрилансе в 50 раз быстрее с помощью нейросетей» — «Практики Pro»
Программа представляет собой пошаговую систему заработка на нейросетях, рассчитанная на новичков. Участники учатся создавать иллюстрации с помощью ИИ, разрабатывать контент-стратегии, писать тексты и сценарии, собирать видео с 3D-графикой и анимацией. Каждый блок сопровождается практическими заданиями.
Продолжительность: 1 день.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
12. «Нейросети для маркетплейсов» — Skillbox
Автор книги по нейросетям и специалист по маркетингу с 20-летним стажем за час научит базовым принципам работы ИИ. На примерах покажет, как использовать нейросети в жизни и работе. Изучить видеоурок можно сразу, без регистрации и не дожидаясь времени начала вебинара.
Продолжительность: 1 занятие.
Формат: видеоурок.
Доступ: открытый.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Другие бесплатные курсы Skillbox: «Нейросети в fashion, искусстве, игровой индустрии».
13. «Как применять нейросети в работе» — «Нетология»
Онлайн-руководство помогает за несколько часов понять основы нейросетевых технологий и научиться передавать рутинные задачи ИИ. После регистрации участники получают бесплатный учебный материал в личном кабинете — с примерами применения ИИ в работе и базовыми принципами его использования.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: текстовый материал.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
14. «YandexGPT для начинающих» — «Яндекс Практикум»
Курс помогает встроить нейросети в повседневную работу — автоматизировать задачи и экономить время. Участники изучают YandexGPT, российский аналог ChatGPT. Формат — для самостоятельного обучения: материалы доступны в любое время. Программу разработали эксперты «Яндекса».
Продолжительность: около 2 часов.
Формат: тренажер.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
15. «Внутри LLM: как думает ChatGPT» — Stepik
Программа рассчитана на тех, кто хочет разобраться в основах обработки естественного языка и принципах работы языковых моделей. На курсе объясняют, как устроены системы вроде DeepSeek и ChatGPT, и в чем их особенности. Программу составили преподаватели магистратуры по искусственному интеллекту факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
Продолжительность: 15 уроков.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: знание основных алгоритмов ML и Python на пользовательском уровне.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Какой бесплатный курс по ChatGPT выбрать
Бесплатные курсы по ChatGPT подойдут тем, кто делает первые шаги в теме. Они не требуют специальной подготовки и помогают быстро понять, как работают нейросети. Для первых шагов в освоении ИИ стоит обратить внимание на следующие образовательные варианты:
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: бесплатно учат создавать тексты, изображения, аудио и видео с помощью нейросетей и получать за это деньги.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: дают четкую инструкцию по работе с ChatGPT, Midjourney и другими нейросетями.
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой: обучают работе только с топовыми нейросетями и вручают именной сертификат о прохождении марафона.
«Топ-5 надежных способов начать зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц на нейросетях» от «Онлайн-школы Рината Шакирова»: дарят руководство «50 лучших промптов для старта в нейросетях» всем участникам курса.
«Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney» от Universus: предоставляют бесплатный доступ к ChatGPT для прохождения обучения.
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