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ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для дизайна

ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для дизайна

Нейросети упрощают работу дизайнерам: они рисуют картинки по описанию, дорабатывают эскизы, подбирают цвета и шрифты. Например, в сервисах вроде Midjourney можно просто написать запрос — и нейросеть создаст изображение. Это экономит время на рутинных задачах, помогает быстро воплощать в жизнь идеи и позволяет сосредоточиться на творчестве, а не на технических деталях.

Статья обновлена 30 июня 2025 года.

Для желающих освоить современные инструменты на стыке искусственного интеллекта и дизайна собрали 15 лучших онлайн-курсов — от основ Stable Diffusion и Midjourney до продвинутого использования нейросетей в графике, интерфейсах и 3D-моделировании.

Как мы сформировали рейтинг

Изучили больше трех десятков обучающих программ от топовых онлайн-школ по работе с нейросетями для дизайна и отобрали 15 лучших. При составлении рейтинга ориентировались на реальные отзывы студентов с популярных площадок: «Отзовик», «Яндекс» и «ИнфоХит». В итоговую подборку вошли только те курсы, которые стабильно получают высокие оценки в разных рейтингах и действительно дают полезные знания.

Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «
Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

10 лучших курсов по нейросетям для дизайна в 2025 году 

  1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: три онлайн-урока о заработке с помощью нейросетей в дизайне, по итогам выдается сертификат. 

  2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: обучение с возможностью получить удостоверение о повышении квалификации.

  3. «Искусственный интеллект в дизайне» от Skillbox: программа для опытных дизайнеров, в которую входят ИИ-проекты для портфолио (промокод GDEKURS — скидка 50% на курсы и 60% на профессии).

  4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив для начинающих с пошаговой инструкцией по созданию контента с помощью ИИ.

  5. «Нейродоход» от Universus: курс с гарантией возврата денег в течение 14 дней после начала занятий, если обучение не подошло. 

  6. «Нейрофрилансер» от «Онлайн-школы Рината Шакирова»: программа с готовыми промптами для работы и шаблоном презентации для заказчиков.  

  7. «Submarine Нейросети» от «Онлайн-школы профессий Submarine»: курс с чатом для общения с группой и возможностью задать вопрос техническому специалисту.

  8. «Нейросети 2.0» от Тимура Тажетдинова: программа с бонусным экспресс-курсом по заработку на фрилансе с помощью нейросетей.

  9. «Нейросети для решения творческих задач» от Contented: курс с возможностью получить скидку 45% на обучение.

  10. «Нейросети для дизайнеров» от «Брунояма»: обновляемая каждые три месяца программа с поддержкой личного наставника.

Обзор 15 лучших онлайн-курсов по нейросетям для дизайна

На курсах ведущих онлайн-школ можно освоить Midjourney, Stable Diffusion, DALL·E и другие ИИ-инструменты для дизайна. Подобрали 15 программ: от базовых до продвинутых интенсивов по нейродизайну. Эти курсы помогут не только понять технологии, но и использовать их в реальных проектах.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

Курс подойдет тем, кто хочет с нуля освоить заработок на нейросетях без технической подготовки. Участники научатся работать с ChatGPT и создавать изображения в Midjourney — от простых иллюстраций до концептов для реальных задач. В программе разбираются рабочие схемы монетизации, а в подарок идет руководство с пошаговыми инструкциями.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY (5).jpg

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как получать доход с помощью нейросетей.

  • Как привлекать клиентов.

  • Как сделать денежный скачок с нейросетями.

Достоинства: 

  • Опыт работы с нейросетями не нужен.

  • Есть запись видеоуроков.

  • Предусмотрена практика. 

  • Бесплатный доступ к ChatGPT.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy

На курсе объясняют, как делегировать рутину нейросетям и освободить время для творчества. Участники осваивают ChatGPT и другие ИИ-инструменты, учатся создавать визуальный контент, презентации и личных помощников, развивать бренд и оптимизировать бизнес-задачи. По итогам обучения выдают диплом и удостоверение о повышении квалификации.

2. «Нейросети на практике для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy.jpg

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как писать промпты-запросы.

  • Работа с ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.

  • Нейросети для работы.

  • Нейросети для себя.

Достоинства: 

  • Поддержка куратора.

  • Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.

  • Возможность вернуть налоговый вычет.

  • Подходит для людей без опыта.

  • Практические материалы.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Искусственный интеллект в дизайне» от Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.

Курс для практикующих дизайнеров, которые хотят освоить современные ИИ-инструменты и применить их в реальных проектах. Каждая неделя начинается с вебинара от арт-директора Skillbox: сначала слушатели изучают теорию, затем вместе с наставником отрабатывают навыки на практике.

3. «Искусственный интеллект в дизайне» от Skillbox.jpg

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4825 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Работа с референсами и брифом.

  • Генерация графики в Midjourney.

  • Генерация графики в Krea.

  • Генерация графики в Phygital+.

Достоинства: 

  • Готовый ИИ-проект к концу курса.

  • 16 прямых эфиров с практикой в реальном времени.

  • Приемы и подходы от арт-директора Skillbox, которые можно сразу применять в работе.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы школы Skillbox: «Нейросети для работы с графикой и видео», «Нейросети. Практический курс», «ChatGPT: практический курс», «Нейросети для бизнеса».

4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Быстрый старт в мире нейросетей с упором на реальные навыки. Участники научатся автоматизировать более 350 бизнес- и маркетинговых процессов, освоят создание эффективных промптов и узнают работающие методы монетизации ИИ. Интенсив дает инструменты для создания востребованного контента: от картинок для соцсетей до комплексных рекламных решений.

4. «Нейросети 2025 для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов.jpg

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как получить доход с помощью нейросетей. 

  • Работа с нейросетями как профи: создание иллюстраций, виртуального двойника и нейросетей для продаж.

Достоинства: 

  • Обучает эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.

  • Руководство по созданию контента — в подарок.

  • В программе есть примеры из практики.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.

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5. «Нейродоход» — Universus

В программе — создание крутых изображений, генерация популярного видео и продвижение. Курс адаптирован под любой уровень: начинающие освоят базовые принципы работы с ИИ, а опытные специалисты узнают, как эффективно интегрировать нейросети в свою профессиональную деятельность. Предусмотрена проверка заданий кураторами.

5. «Нейродоход» — Universus.jpg

  • Цена полностью: 49 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 1387 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 8 модулей. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Что такое нейросети и как они помогут вам зарабатывать.

  • Создание крутых изображений.

  • Генерация популярного видео.

Достоинства: 

  • Курс «Специалист по автоворонкам» — в подарок.

  • Бесплатный доступ к ChatGPT и Sora.

  • Предусмотрена практика.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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Другие курсы школы Universus: «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney».

6. «Нейрофрилансер» — «Онлайн-школа Рината Шакирова»

Курс помогает освоить работу с ChatGPT и Midjourney на профессиональном уровне. Участникам доступно 2500 готовых промптов для решения рабочих задач, создания контента и внедрения нейросетей в повседневную деятельность. После окончания выдают сертификат, подтверждающий полученные навыки.

6. «Нейрофрилансер» — «Онлайн-школа Рината Шакирова».jpg

  • Цена полностью: от 29 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 2990 рублей в месяц.

  • Длительность: от 2 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки в личном кабинете, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Нейроосновы.

  • Промтология.

  • Мастер Mindjourney.

  • Мастер ChatGPT.

Достоинства: 

  • Доступ к общему чату.

  • Предусмотрена проверка домашних заданий.

  • Три тарифа обучения на выбор. 

Недостатки:

  • Нет информации об опыте преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Submarine Нейросети» — «Онлайн-школа профессий Submarine»

Курс состоит из трех подготовительных модулей и четырех основных. Каждый блок сопровождается дополнительными материалами для углубленного изучения. Участники получат рабочую тетрадь с практическими заданиями, готовый шаблон для создания профессионального портфолио нейромаркетолога, а также библиотеку из 200 проверенных промптов для решения различных задач. 

7. «Submarine Нейросети» — «Онлайн-школа профессий Submarine».jpg

  • Цена полностью: от 59 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.

  • Длительность: от 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Как использовать нейросети в ежедневной жизни.

  • Текст.

  • Изображения.

  • Видео.

  • Маркетинг.

Достоинства: 

  • Групповой чат с куратором.

  • Проверка домашних заданий.

  • Технический помощник.

Недостатки:

  • Ограниченный по времени доступ к курсу.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Нейросети 2.0» — Тимур Тажетдинов

На курсе делают упор на практическое применение нейросетей — 80% программы составляют готовые шаблоны промптов, пошаговые инструкции и десятки готовых к использованию шаблонов. Отдельный модуль посвящен созданию фото и иллюстраций с помощью нейросетей: работе в Midjourney, визуалу для соцсетей и оформлению страницы бренда. Участники также создают нейропортрет на основе реальной фотографии.

8. «Нейросети 2.0» — Тимур Тажетдинов.jpg

  • Цена полностью: от 50 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 4166 рублей в месяц.

  • Длительность: 1 год доступа. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Начало работы с нейросетями.

  • Создание текстового контента с помощью ChatGPT.

  • Создаем фото и видео контент с помощью нейросетей.

  • Продвинутые функции ChatGPT.

  • Нейрокейсы. Практика применения нейросетей в работе и жизни.

Достоинства: 

  • Домашние задания с проверкой в течение трех месяцев.

  • Дополнительные VIP-модули.

  • Экспресс-курс «Быстрый заработок на фрилансе с помощью нейросетей» — в подарок.

  • Обновление уроков в течение года.

Недостатки:

  • Ограниченный по времени доступ к курсу.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented

Программа подойдет дизайнерам, которые хотят внедрить нейросети в работу. В ходе обучения участники освоят создание иллюстраций с помощью ИИ, научатся проектировать интерфейсы и использовать нейросети для конкурентного анализа. Завершается курс подготовкой финального проекта — фирменного стиля или логотипа, который можно разместить в портфолио на Behance.

9. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented.jpg

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4692 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Что нужно знать о нейросетях до работы с ними.

  • От экспериментов к полноценному внедрению в рабочие процессы.

  • ChatGPT в работе дизайнера.

  • Генерация визуала с Midjourney.

  • Видео, 3D-модели и музыка.

Достоинства: 

  • Предусмотрены скидки и рассрочка.

  • Дарят курсы по Figma и Adobe Illustrator.

  • Предоставляют доступ к Midjourney на время обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Нейросети для дизайнеров» — «Бруноям»

Курс посвящен эффективному применению нейросетей в дизайне — для расширения креативных задач, ускорения поиска референсов и автоматизации рутины. Программа 2025 года регулярно обновляется, новые материалы добавляются раз в три месяца. В течение всего обучения участникам доступна неограниченная поддержка личного наставника.

10. «Нейросети для дизайнеров» — «Бруноям».jpg

  • Цена полностью: от 19 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки с практикой. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Где применяют нейросети.

  • Обзор текстовых ИИ.

  • Обзор графических ИИ.

  • Нейросети для визуализации и аналитики.

  • Эффективные методы работы с ИИ для улучшения дизайнерских проектов.

  • Что такое Midjourney и как он работает.

Достоинства: 

  • Обучение на простой и понятной платформе.

  • Поддержка личного наставника.

  • В программе 15% теории и 85% практики.

  • Программа обновляется каждые три месяца.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы школы «Бруноям»: «ChatGPT», «Работа с нейросетями», «Нейросети для маркетологов».

11. «Нейросети для дизайнеров» — «Яндекс Практикум»

Интенсивный двухмесячный курс знакомит участников с десятком профессиональных нейросетевых инструментов для обработки изображений, видео, фотографий и текста. Программа регулярно обновляется под каждый новый поток. Обучение строится на практических онлайн-занятиях под руководством опытных экспертов. Курс разработан для специалистов различных направлений, чья работа связана с созданием и обработкой визуального и текстового контента.

11. «Нейросети для дизайнеров» — «Яндекс Практикум».jpg

  • Цена полностью: от 60 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 31 000 рублей в 2 платежа.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки с практикой. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Нейросети для дизайнерских задач.

  • Создание изображений с нуля, ретушь и улучшение качества.

  • Работа с текстом, звуком и видео.

  • Сочетание разных инструментов в работе над сложной задачей.

  • Исследование, тестирование и оценка эффективности ИИ.

Достоинства: 

  • Есть бесплатная вводная часть. 

  • Доступ к нейросети KREA AI на все время обучения.

  • Поддержка наставника.

  • Курс «Основы дизайна в Figma» в подарок.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

12. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина»

Курс ориентирован на глубокое погружение в нейросетевые технологии. Участников сопровождает персональный наставник, также открыт доступ к профессиональному онлайн-сообществу. За три месяца практики студенты создают четыре проекта для портфолио и получают сертификат, подтверждающий квалификацию в сфере ИИ.

12. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина».jpg

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Нейросети: основы.

  • Как писать промпты-запросы для нейросетей.

  • Нейросети для создания изображений.

  • Как работать в ChatGPT и Midjourney.

Достоинства: 

  • Доступ к курсу и сообществу в течение года. 

  • Небольшие учебные группы.

  • Проекты для портфолио.

  • Курс подходит для начинающих.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «Нейросети для дизайнера интерьера» — Geometrium

Курс для дизайнеров интерьеров, которые хотят использовать нейросети в своей работе. В программе — Midjourney, Stable Diffusion и ChatGPT для создания эскизов, 3D-визуализаций и технических решений. Практические задания после каждого урока помогут закрепить навыки и начать применять ИИ в реальных проектах, а также повысить свою экспертность и стоимость услуг.

13. «Нейросети для дизайнера интерьера» — Geometrium.jpg

  • Цена полностью: от 49 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 2079 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 4 недели. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, текстовые материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в нейросети.

  • Нейросети для концепции интерьера.

  • Нейросети для работы с 3D-визуализацией.

Достоинства: 

  • Можно изучать материалы в удобном темпе, с любого устройства.

  • Спикеры школы — практикующие дизайнеры интерьеров.

  • Работы для портфолио.

  • Все работы проверяет преподаватель.

  • Бонусные уроки.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Нейросети для дизайнера» — Pentaschool

Программа помогает дизайнерам интегрировать ИИ в свою работу и использовать для продвижения личного бренда. Курс адаптирован для разных уровней подготовки — от начинающих до практикующих специалистов. После обучения выпускники получают официальные документы: удостоверение о повышении квалификации и сертификат Pentaschool, подтверждающие новые компетенции. 

14. «Нейросети для дизайнера» — Pentaschool.jpg

  • Цена полностью: от 17 500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 4375 рублей в месяц.

  • Длительность: 18 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, текстовые материалы. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы работы с искусственным интеллектом.

  • Взаимодействие с текстовыми генеративными нейросетями.

  • Углубленное использование генеративных нейросетей.

  • Генерация и постобработка изображений через нейросети.

  • Применение нейросетей в работе дизайнера. 

Достоинства: 

  • Обратная связь от преподавателя.

  • Преподаватель — магистр в области поведенческой экономики и экономической психологии.

  • Дополнительные материалы.

  • Скидка при ранней оплате.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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15. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder

Курс предлагает всестороннее изучение нейросетевых технологий — от теории до практической реализации. Рассчитан на широкий круг слушателей: от студентов до бизнесменов, желающих освоить современные цифровые инструменты. Участники учатся работать с популярными ИИ-сервисами, осваивают способы заработка на них и разбирают юридические тонкости применения искусственного интеллекта.

15. «Нейросети от принципов к практике» — ZeroCoder.jpg

  • Цена полностью: от 55 700 рублей. 

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 2,5 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Нейросети в работе и в жизни.

  • Знакомство с нейросетями ChatGPT и Leonardo. 

  • Работа с видео и аудио.

  • Создание своего проекта. 

Достоинства: 

  • Преподаватели — действующие специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.

  • Удобная образовательная платформа.

  • Пошаговые инструкции.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные онлайн-курсы по нейросетям для дизайна

Нейросети стали незаменимыми помощниками в дизайне — они ускоряют работу, генерируют изображения и предлагают нестандартные решения. Освоить эти технологии можно без вложений: в интернете доступны бесплатные курсы с понятной подачей материала. В подборке — лучшие обучающие программы, позволяющие на практике изучить применение ИИ в дизайне:

Какой онлайн-курс по нейросетям для дизайна выбрать

При разнообразии программ по нейросетям бывает сложно найти подходящий вариант. Хороший курс по ИИ для дизайнеров должен сочетать теорию с практикой, охватывать актуальные инструменты: Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E и давать реальные навыки для работы. Важно обращать внимание на уровень сложности, наличие практических заданий и отзывы студентов. Можно рассмотреть следующие варианты:

  1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: три онлайн-урока о заработке с помощью нейросетей в дизайне, по итогам выдается сертификат. 

  2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: обучение с возможностью получить удостоверение о повышении квалификации.

  3. «Искусственный интеллект в дизайне» от Skillbox: программа для опытных дизайнеров, в которую входят ИИ-проекты для портфолио.

  4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив для начинающих с пошаговой инструкцией по созданию контента с помощью ИИ.

  5. «Нейродоход» от Universus: курс с гарантией возврата денег в течение 14 дней после начала занятий, если обучение не подошло. 

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