ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для дизайна

Статья обновлена 30 июня 2025 года.
Для желающих освоить современные инструменты на стыке искусственного интеллекта и дизайна собрали 15 лучших онлайн-курсов — от основ Stable Diffusion и Midjourney до продвинутого использования нейросетей в графике, интерфейсах и 3D-моделировании.
Как мы сформировали рейтинг
Изучили больше трех десятков обучающих программ от топовых онлайн-школ по работе с нейросетями для дизайна и отобрали 15 лучших. При составлении рейтинга ориентировались на реальные отзывы студентов с популярных площадок: «Отзовик», «Яндекс» и «ИнфоХит». В итоговую подборку вошли только те курсы, которые стабильно получают высокие оценки в разных рейтингах и действительно дают полезные знания.
10 лучших курсов по нейросетям для дизайна в 2025 году
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: три онлайн-урока о заработке с помощью нейросетей в дизайне, по итогам выдается сертификат.
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: обучение с возможностью получить удостоверение о повышении квалификации.
«Искусственный интеллект в дизайне» от Skillbox: программа для опытных дизайнеров, в которую входят ИИ-проекты для портфолио (промокод GDEKURS — скидка 50% на курсы и 60% на профессии).
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив для начинающих с пошаговой инструкцией по созданию контента с помощью ИИ.
«Нейродоход» от Universus: курс с гарантией возврата денег в течение 14 дней после начала занятий, если обучение не подошло.
«Нейрофрилансер» от «Онлайн-школы Рината Шакирова»: программа с готовыми промптами для работы и шаблоном презентации для заказчиков.
«Submarine Нейросети» от «Онлайн-школы профессий Submarine»: курс с чатом для общения с группой и возможностью задать вопрос техническому специалисту.
«Нейросети 2.0» от Тимура Тажетдинова: программа с бонусным экспресс-курсом по заработку на фрилансе с помощью нейросетей.
«Нейросети для решения творческих задач» от Contented: курс с возможностью получить скидку 45% на обучение.
«Нейросети для дизайнеров» от «Брунояма»: обновляемая каждые три месяца программа с поддержкой личного наставника.
Обзор 15 лучших онлайн-курсов по нейросетям для дизайна
На курсах ведущих онлайн-школ можно освоить Midjourney, Stable Diffusion, DALL·E и другие ИИ-инструменты для дизайна. Подобрали 15 программ: от базовых до продвинутых интенсивов по нейродизайну. Эти курсы помогут не только понять технологии, но и использовать их в реальных проектах.
1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY
Курс подойдет тем, кто хочет с нуля освоить заработок на нейросетях без технической подготовки. Участники научатся работать с ChatGPT и создавать изображения в Midjourney — от простых иллюстраций до концептов для реальных задач. В программе разбираются рабочие схемы монетизации, а в подарок идет руководство с пошаговыми инструкциями.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как получать доход с помощью нейросетей.
Как привлекать клиентов.
Как сделать денежный скачок с нейросетями.
Достоинства:
Опыт работы с нейросетями не нужен.
Есть запись видеоуроков.
Предусмотрена практика.
Бесплатный доступ к ChatGPT.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.
2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy
На курсе объясняют, как делегировать рутину нейросетям и освободить время для творчества. Участники осваивают ChatGPT и другие ИИ-инструменты, учатся создавать визуальный контент, презентации и личных помощников, развивать бренд и оптимизировать бизнес-задачи. По итогам обучения выдают диплом и удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как писать промпты-запросы.
Работа с ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.
Нейросети для работы.
Нейросети для себя.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.
Возможность вернуть налоговый вычет.
Подходит для людей без опыта.
Практические материалы.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Искусственный интеллект в дизайне» от Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.
Курс для практикующих дизайнеров, которые хотят освоить современные ИИ-инструменты и применить их в реальных проектах. Каждая неделя начинается с вебинара от арт-директора Skillbox: сначала слушатели изучают теорию, затем вместе с наставником отрабатывают навыки на практике.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4825 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Работа с референсами и брифом.
Генерация графики в Midjourney.
Генерация графики в Krea.
Генерация графики в Phygital+.
Достоинства:
Готовый ИИ-проект к концу курса.
16 прямых эфиров с практикой в реальном времени.
Приемы и подходы от арт-директора Skillbox, которые можно сразу применять в работе.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы школы Skillbox: «Нейросети для работы с графикой и видео», «Нейросети. Практический курс», «ChatGPT: практический курс», «Нейросети для бизнеса».
4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов
Быстрый старт в мире нейросетей с упором на реальные навыки. Участники научатся автоматизировать более 350 бизнес- и маркетинговых процессов, освоят создание эффективных промптов и узнают работающие методы монетизации ИИ. Интенсив дает инструменты для создания востребованного контента: от картинок для соцсетей до комплексных рекламных решений.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как получить доход с помощью нейросетей.
Работа с нейросетями как профи: создание иллюстраций, виртуального двойника и нейросетей для продаж.
Достоинства:
Обучает эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.
Руководство по созданию контента — в подарок.
В программе есть примеры из практики.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.
5. «Нейродоход» — Universus
В программе — создание крутых изображений, генерация популярного видео и продвижение. Курс адаптирован под любой уровень: начинающие освоят базовые принципы работы с ИИ, а опытные специалисты узнают, как эффективно интегрировать нейросети в свою профессиональную деятельность. Предусмотрена проверка заданий кураторами.
Цена полностью: 49 900 рублей.
Цена в рассрочку: 1387 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 8 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое нейросети и как они помогут вам зарабатывать.
Создание крутых изображений.
Генерация популярного видео.
Достоинства:
Курс «Специалист по автоворонкам» — в подарок.
Бесплатный доступ к ChatGPT и Sora.
Предусмотрена практика.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
Другие курсы школы Universus: «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney».
6. «Нейрофрилансер» — «Онлайн-школа Рината Шакирова»
Курс помогает освоить работу с ChatGPT и Midjourney на профессиональном уровне. Участникам доступно 2500 готовых промптов для решения рабочих задач, создания контента и внедрения нейросетей в повседневную деятельность. После окончания выдают сертификат, подтверждающий полученные навыки.
Цена полностью: от 29 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2990 рублей в месяц.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки в личном кабинете, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нейроосновы.
Промтология.
Мастер Mindjourney.
Мастер ChatGPT.
Достоинства:
Доступ к общему чату.
Предусмотрена проверка домашних заданий.
Три тарифа обучения на выбор.
Недостатки:
Нет информации об опыте преподавателя.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Submarine Нейросети» — «Онлайн-школа профессий Submarine»
Курс состоит из трех подготовительных модулей и четырех основных. Каждый блок сопровождается дополнительными материалами для углубленного изучения. Участники получат рабочую тетрадь с практическими заданиями, готовый шаблон для создания профессионального портфолио нейромаркетолога, а также библиотеку из 200 проверенных промптов для решения различных задач.
Цена полностью: от 59 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как использовать нейросети в ежедневной жизни.
Текст.
Изображения.
Видео.
Маркетинг.
Достоинства:
Групповой чат с куратором.
Проверка домашних заданий.
Технический помощник.
Недостатки:
Ограниченный по времени доступ к курсу.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Нейросети 2.0» — Тимур Тажетдинов
На курсе делают упор на практическое применение нейросетей — 80% программы составляют готовые шаблоны промптов, пошаговые инструкции и десятки готовых к использованию шаблонов. Отдельный модуль посвящен созданию фото и иллюстраций с помощью нейросетей: работе в Midjourney, визуалу для соцсетей и оформлению страницы бренда. Участники также создают нейропортрет на основе реальной фотографии.
Цена полностью: от 50 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4166 рублей в месяц.
Длительность: 1 год доступа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Начало работы с нейросетями.
Создание текстового контента с помощью ChatGPT.
Создаем фото и видео контент с помощью нейросетей.
Продвинутые функции ChatGPT.
Нейрокейсы. Практика применения нейросетей в работе и жизни.
Достоинства:
Домашние задания с проверкой в течение трех месяцев.
Дополнительные VIP-модули.
Экспресс-курс «Быстрый заработок на фрилансе с помощью нейросетей» — в подарок.
Обновление уроков в течение года.
Недостатки:
Ограниченный по времени доступ к курсу.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.
9. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented
Программа подойдет дизайнерам, которые хотят внедрить нейросети в работу. В ходе обучения участники освоят создание иллюстраций с помощью ИИ, научатся проектировать интерфейсы и использовать нейросети для конкурентного анализа. Завершается курс подготовкой финального проекта — фирменного стиля или логотипа, который можно разместить в портфолио на Behance.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4692 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что нужно знать о нейросетях до работы с ними.
От экспериментов к полноценному внедрению в рабочие процессы.
ChatGPT в работе дизайнера.
Генерация визуала с Midjourney.
Видео, 3D-модели и музыка.
Достоинства:
Предусмотрены скидки и рассрочка.
Дарят курсы по Figma и Adobe Illustrator.
Предоставляют доступ к Midjourney на время обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Нейросети для дизайнеров» — «Бруноям»
Курс посвящен эффективному применению нейросетей в дизайне — для расширения креативных задач, ускорения поиска референсов и автоматизации рутины. Программа 2025 года регулярно обновляется, новые материалы добавляются раз в три месяца. В течение всего обучения участникам доступна неограниченная поддержка личного наставника.
Цена полностью: от 19 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки с практикой.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Где применяют нейросети.
Обзор текстовых ИИ.
Обзор графических ИИ.
Нейросети для визуализации и аналитики.
Эффективные методы работы с ИИ для улучшения дизайнерских проектов.
Что такое Midjourney и как он работает.
Достоинства:
Обучение на простой и понятной платформе.
Поддержка личного наставника.
В программе 15% теории и 85% практики.
Программа обновляется каждые три месяца.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы школы «Бруноям»: «ChatGPT», «Работа с нейросетями», «Нейросети для маркетологов».
11. «Нейросети для дизайнеров» — «Яндекс Практикум»
Интенсивный двухмесячный курс знакомит участников с десятком профессиональных нейросетевых инструментов для обработки изображений, видео, фотографий и текста. Программа регулярно обновляется под каждый новый поток. Обучение строится на практических онлайн-занятиях под руководством опытных экспертов. Курс разработан для специалистов различных направлений, чья работа связана с созданием и обработкой визуального и текстового контента.
Цена полностью: от 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: 31 000 рублей в 2 платежа.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки с практикой.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нейросети для дизайнерских задач.
Создание изображений с нуля, ретушь и улучшение качества.
Работа с текстом, звуком и видео.
Сочетание разных инструментов в работе над сложной задачей.
Исследование, тестирование и оценка эффективности ИИ.
Достоинства:
Есть бесплатная вводная часть.
Доступ к нейросети KREA AI на все время обучения.
Поддержка наставника.
Курс «Основы дизайна в Figma» в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
12. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина»
Курс ориентирован на глубокое погружение в нейросетевые технологии. Участников сопровождает персональный наставник, также открыт доступ к профессиональному онлайн-сообществу. За три месяца практики студенты создают четыре проекта для портфолио и получают сертификат, подтверждающий квалификацию в сфере ИИ.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нейросети: основы.
Как писать промпты-запросы для нейросетей.
Нейросети для создания изображений.
Как работать в ChatGPT и Midjourney.
Достоинства:
Доступ к курсу и сообществу в течение года.
Небольшие учебные группы.
Проекты для портфолио.
Курс подходит для начинающих.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
13. «Нейросети для дизайнера интерьера» — Geometrium
Курс для дизайнеров интерьеров, которые хотят использовать нейросети в своей работе. В программе — Midjourney, Stable Diffusion и ChatGPT для создания эскизов, 3D-визуализаций и технических решений. Практические задания после каждого урока помогут закрепить навыки и начать применять ИИ в реальных проектах, а также повысить свою экспертность и стоимость услуг.
Цена полностью: от 49 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2079 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 4 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, текстовые материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в нейросети.
Нейросети для концепции интерьера.
Нейросети для работы с 3D-визуализацией.
Достоинства:
Можно изучать материалы в удобном темпе, с любого устройства.
Спикеры школы — практикующие дизайнеры интерьеров.
Работы для портфолио.
Все работы проверяет преподаватель.
Бонусные уроки.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
14. «Нейросети для дизайнера» — Pentaschool
Программа помогает дизайнерам интегрировать ИИ в свою работу и использовать для продвижения личного бренда. Курс адаптирован для разных уровней подготовки — от начинающих до практикующих специалистов. После обучения выпускники получают официальные документы: удостоверение о повышении квалификации и сертификат Pentaschool, подтверждающие новые компетенции.
Цена полностью: от 17 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4375 рублей в месяц.
Длительность: 18 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, текстовые материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы работы с искусственным интеллектом.
Взаимодействие с текстовыми генеративными нейросетями.
Углубленное использование генеративных нейросетей.
Генерация и постобработка изображений через нейросети.
Применение нейросетей в работе дизайнера.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателя.
Преподаватель — магистр в области поведенческой экономики и экономической психологии.
Дополнительные материалы.
Скидка при ранней оплате.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
15. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder
Курс предлагает всестороннее изучение нейросетевых технологий — от теории до практической реализации. Рассчитан на широкий круг слушателей: от студентов до бизнесменов, желающих освоить современные цифровые инструменты. Участники учатся работать с популярными ИИ-сервисами, осваивают способы заработка на них и разбирают юридические тонкости применения искусственного интеллекта.
Цена полностью: от 55 700 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нейросети в работе и в жизни.
Знакомство с нейросетями ChatGPT и Leonardo.
Работа с видео и аудио.
Создание своего проекта.
Достоинства:
Преподаватели — действующие специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.
Удобная образовательная платформа.
Пошаговые инструкции.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные онлайн-курсы по нейросетям для дизайна
Нейросети стали незаменимыми помощниками в дизайне — они ускоряют работу, генерируют изображения и предлагают нестандартные решения. Освоить эти технологии можно без вложений: в интернете доступны бесплатные курсы с понятной подачей материала. В подборке — лучшие обучающие программы, позволяющие на практике изучить применение ИИ в дизайне:
«Нейросети для жизни и карьеры» от ZeroCoder (2 часа, онлайн-лекция, без сертификата, доступ после регистрации).
«Семь нейросетей за два дня» от Ксении Барановой (2 онлайн-занятия, сертификат, доступ после регистрации).
«Как за три дня научить нейросети работать на вас и приносить ежедневный доход» от «Академии интернет-маркетинга» (3 онлайн-занятия, без сертификата, доступ после регистрации).
«Профессия будущего №1 “Специалист по нейросетям”» от «PROдвижения» (3 дня, онлайн-занятия, без сертификата, доступ после регистрации).
«Деньги на нейросетях» от «Телеграм Академии Артема Мазура» (3 онлайн-занятия, сертификат, доступ после регистрации).
Какой онлайн-курс по нейросетям для дизайна выбрать
При разнообразии программ по нейросетям бывает сложно найти подходящий вариант. Хороший курс по ИИ для дизайнеров должен сочетать теорию с практикой, охватывать актуальные инструменты: Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E и давать реальные навыки для работы. Важно обращать внимание на уровень сложности, наличие практических заданий и отзывы студентов. Можно рассмотреть следующие варианты:
«Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» от AI ACADEMY: три онлайн-урока о заработке с помощью нейросетей в дизайне, по итогам выдается сертификат.
«Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» от Eduson Academy: обучение с возможностью получить удостоверение о повышении квалификации.
«Искусственный интеллект в дизайне» от Skillbox: программа для опытных дизайнеров, в которую входят ИИ-проекты для портфолио.
«Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» от Дамира Халилова: интенсив для начинающих с пошаговой инструкцией по созданию контента с помощью ИИ.
«Нейродоход» от Universus: курс с гарантией возврата денег в течение 14 дней после начала занятий, если обучение не подошло.
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