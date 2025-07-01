ТОП-15 онлайн-курсов по нейросетям для дизайна

Обзор 15 лучших онлайн-курсов по нейросетям для дизайна

На курсах ведущих онлайн-школ можно освоить Midjourney, Stable Diffusion, DALL·E и другие ИИ-инструменты для дизайна. Подобрали 15 программ: от базовых до продвинутых интенсивов по нейродизайну. Эти курсы помогут не только понять технологии, но и использовать их в реальных проектах.

1. «Как зарабатывать на ChatGPT и Midjourney» — AI ACADEMY

Курс подойдет тем, кто хочет с нуля освоить заработок на нейросетях без технической подготовки. Участники научатся работать с ChatGPT и создавать изображения в Midjourney — от простых иллюстраций до концептов для реальных задач. В программе разбираются рабочие схемы монетизации, а в подарок идет руководство с пошаговыми инструкциями.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как получать доход с помощью нейросетей.

Как привлекать клиентов.

Как сделать денежный скачок с нейросетями.

Достоинства:

Опыт работы с нейросетями не нужен.

Есть запись видеоуроков.

Предусмотрена практика.

Бесплатный доступ к ChatGPT.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте choosecourse.ru.

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2. «Нейросети на практике: для себя, работы и бизнеса» — Eduson Academy

На курсе объясняют, как делегировать рутину нейросетям и освободить время для творчества. Участники осваивают ChatGPT и другие ИИ-инструменты, учатся создавать визуальный контент, презентации и личных помощников, развивать бренд и оптимизировать бизнес-задачи. По итогам обучения выдают диплом и удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4117 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как писать промпты-запросы.

Работа с ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E 3, YandexGPT, Kandinsky.

Нейросети для работы.

Нейросети для себя.

Достоинства:

Поддержка куратора.

Доступ к курсу и обновлениям остается навсегда.

Возможность вернуть налоговый вычет.

Подходит для людей без опыта.

Практические материалы.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Искусственный интеллект в дизайне» от Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 50% на курсы и 60% на профессии.

Курс для практикующих дизайнеров, которые хотят освоить современные ИИ-инструменты и применить их в реальных проектах. Каждая неделя начинается с вебинара от арт-директора Skillbox: сначала слушатели изучают теорию, затем вместе с наставником отрабатывают навыки на практике.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4825 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Работа с референсами и брифом.

Генерация графики в Midjourney.

Генерация графики в Krea.

Генерация графики в Phygital+.

Достоинства:

Готовый ИИ-проект к концу курса.

16 прямых эфиров с практикой в реальном времени.

Приемы и подходы от арт-директора Skillbox, которые можно сразу применять в работе.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы школы Skillbox: «Нейросети для работы с графикой и видео», «Нейросети. Практический курс», «ChatGPT: практический курс», «Нейросети для бизнеса».

4. «Нейросети 2025: для бизнеса, карьеры и дохода» — Дамир Халилов

Быстрый старт в мире нейросетей с упором на реальные навыки. Участники научатся автоматизировать более 350 бизнес- и маркетинговых процессов, освоят создание эффективных промптов и узнают работающие методы монетизации ИИ. Интенсив дает инструменты для создания востребованного контента: от картинок для соцсетей до комплексных рекламных решений.

Цена полностью: бесплатно.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как получить доход с помощью нейросетей.

Работа с нейросетями как профи: создание иллюстраций, виртуального двойника и нейросетей для продаж.

Достоинства:

Обучает эксперт с 16-летним стажем в онлайн-образовании.

Руководство по созданию контента — в подарок.

В программе есть примеры из практики.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте skill2go.com.

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5. «Нейродоход» — Universus

В программе — создание крутых изображений, генерация популярного видео и продвижение. Курс адаптирован под любой уровень: начинающие освоят базовые принципы работы с ИИ, а опытные специалисты узнают, как эффективно интегрировать нейросети в свою профессиональную деятельность. Предусмотрена проверка заданий кураторами.

Цена полностью: 49 900 рублей.

Цена в рассрочку: 1387 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 8 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое нейросети и как они помогут вам зарабатывать.

Создание крутых изображений.

Генерация популярного видео.

Достоинства:

Курс «Специалист по автоворонкам» — в подарок.

Бесплатный доступ к ChatGPT и Sora.

Предусмотрена практика.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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Другие курсы школы Universus: «Как зарабатывать на нейросетях ChatGPT и Midjourney».

6. «Нейрофрилансер» — «Онлайн-школа Рината Шакирова»

Курс помогает освоить работу с ChatGPT и Midjourney на профессиональном уровне. Участникам доступно 2500 готовых промптов для решения рабочих задач, создания контента и внедрения нейросетей в повседневную деятельность. После окончания выдают сертификат, подтверждающий полученные навыки.

Цена полностью: от 29 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2990 рублей в месяц.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки в личном кабинете, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нейроосновы.

Промтология.

Мастер Mindjourney.

Мастер ChatGPT.

Достоинства:

Доступ к общему чату.

Предусмотрена проверка домашних заданий.

Три тарифа обучения на выбор.

Недостатки:

Нет информации об опыте преподавателя.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Submarine Нейросети» — «Онлайн-школа профессий Submarine»

Курс состоит из трех подготовительных модулей и четырех основных. Каждый блок сопровождается дополнительными материалами для углубленного изучения. Участники получат рабочую тетрадь с практическими заданиями, готовый шаблон для создания профессионального портфолио нейромаркетолога, а также библиотеку из 200 проверенных промптов для решения различных задач.

Цена полностью: от 59 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как использовать нейросети в ежедневной жизни.

Текст.

Изображения.

Видео.

Маркетинг.

Достоинства:

Групповой чат с куратором.

Проверка домашних заданий.

Технический помощник.

Недостатки:

Ограниченный по времени доступ к курсу.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Нейросети 2.0» — Тимур Тажетдинов

На курсе делают упор на практическое применение нейросетей — 80% программы составляют готовые шаблоны промптов, пошаговые инструкции и десятки готовых к использованию шаблонов. Отдельный модуль посвящен созданию фото и иллюстраций с помощью нейросетей: работе в Midjourney, визуалу для соцсетей и оформлению страницы бренда. Участники также создают нейропортрет на основе реальной фотографии.

Цена полностью: от 50 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4166 рублей в месяц.

Длительность: 1 год доступа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Начало работы с нейросетями.

Создание текстового контента с помощью ChatGPT.

Создаем фото и видео контент с помощью нейросетей.

Продвинутые функции ChatGPT.

Нейрокейсы. Практика применения нейросетей в работе и жизни.

Достоинства:

Домашние задания с проверкой в течение трех месяцев.

Дополнительные VIP-модули.

Экспресс-курс «Быстрый заработок на фрилансе с помощью нейросетей» — в подарок.

Обновление уроков в течение года.

Недостатки:

Ограниченный по времени доступ к курсу.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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9. «Нейросети для решения творческих задач» — Contented

Программа подойдет дизайнерам, которые хотят внедрить нейросети в работу. В ходе обучения участники освоят создание иллюстраций с помощью ИИ, научатся проектировать интерфейсы и использовать нейросети для конкурентного анализа. Завершается курс подготовкой финального проекта — фирменного стиля или логотипа, который можно разместить в портфолио на Behance.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4692 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что нужно знать о нейросетях до работы с ними.

От экспериментов к полноценному внедрению в рабочие процессы.

ChatGPT в работе дизайнера.

Генерация визуала с Midjourney.

Видео, 3D-модели и музыка.

Достоинства:

Предусмотрены скидки и рассрочка.

Дарят курсы по Figma и Adobe Illustrator.

Предоставляют доступ к Midjourney на время обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Нейросети для дизайнеров» — «Бруноям»

Курс посвящен эффективному применению нейросетей в дизайне — для расширения креативных задач, ускорения поиска референсов и автоматизации рутины. Программа 2025 года регулярно обновляется, новые материалы добавляются раз в три месяца. В течение всего обучения участникам доступна неограниченная поддержка личного наставника.

Цена полностью: от 19 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1658 рублей в месяц.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки с практикой.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Где применяют нейросети.

Обзор текстовых ИИ.

Обзор графических ИИ.

Нейросети для визуализации и аналитики.

Эффективные методы работы с ИИ для улучшения дизайнерских проектов.

Что такое Midjourney и как он работает.

Достоинства:

Обучение на простой и понятной платформе.

Поддержка личного наставника.

В программе 15% теории и 85% практики.

Программа обновляется каждые три месяца.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы школы «Бруноям»: «ChatGPT», «Работа с нейросетями», «Нейросети для маркетологов».

11. «Нейросети для дизайнеров» — «Яндекс Практикум»

Интенсивный двухмесячный курс знакомит участников с десятком профессиональных нейросетевых инструментов для обработки изображений, видео, фотографий и текста. Программа регулярно обновляется под каждый новый поток. Обучение строится на практических онлайн-занятиях под руководством опытных экспертов. Курс разработан для специалистов различных направлений, чья работа связана с созданием и обработкой визуального и текстового контента.

Цена полностью: от 60 000 рублей.

Цена в рассрочку: 31 000 рублей в 2 платежа.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки с практикой.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нейросети для дизайнерских задач.

Создание изображений с нуля, ретушь и улучшение качества.

Работа с текстом, звуком и видео.

Сочетание разных инструментов в работе над сложной задачей.

Исследование, тестирование и оценка эффективности ИИ.

Достоинства:

Есть бесплатная вводная часть.

Доступ к нейросети KREA AI на все время обучения.

Поддержка наставника.

Курс «Основы дизайна в Figma» в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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12. «Нейросети для дизайнеров» — «Логомашина»

Курс ориентирован на глубокое погружение в нейросетевые технологии. Участников сопровождает персональный наставник, также открыт доступ к профессиональному онлайн-сообществу. За три месяца практики студенты создают четыре проекта для портфолио и получают сертификат, подтверждающий квалификацию в сфере ИИ.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нейросети: основы.

Как писать промпты-запросы для нейросетей.

Нейросети для создания изображений.

Как работать в ChatGPT и Midjourney.

Достоинства:

Доступ к курсу и сообществу в течение года.

Небольшие учебные группы.

Проекты для портфолио.

Курс подходит для начинающих.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «Нейросети для дизайнера интерьера» — Geometrium

Курс для дизайнеров интерьеров, которые хотят использовать нейросети в своей работе. В программе — Midjourney, Stable Diffusion и ChatGPT для создания эскизов, 3D-визуализаций и технических решений. Практические задания после каждого урока помогут закрепить навыки и начать применять ИИ в реальных проектах, а также повысить свою экспертность и стоимость услуг.

Цена полностью: от 49 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2079 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 4 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, текстовые материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в нейросети.

Нейросети для концепции интерьера.

Нейросети для работы с 3D-визуализацией.

Достоинства:

Можно изучать материалы в удобном темпе, с любого устройства.

Спикеры школы — практикующие дизайнеры интерьеров.

Работы для портфолио.

Все работы проверяет преподаватель.

Бонусные уроки.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Нейросети для дизайнера» — Pentaschool

Программа помогает дизайнерам интегрировать ИИ в свою работу и использовать для продвижения личного бренда. Курс адаптирован для разных уровней подготовки — от начинающих до практикующих специалистов. После обучения выпускники получают официальные документы: удостоверение о повышении квалификации и сертификат Pentaschool, подтверждающие новые компетенции.

Цена полностью: от 17 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4375 рублей в месяц.

Длительность: 18 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, текстовые материалы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы работы с искусственным интеллектом.

Взаимодействие с текстовыми генеративными нейросетями.

Углубленное использование генеративных нейросетей.

Генерация и постобработка изображений через нейросети.

Применение нейросетей в работе дизайнера.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателя.

Преподаватель — магистр в области поведенческой экономики и экономической психологии.

Дополнительные материалы.

Скидка при ранней оплате.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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15. «Нейросети: от принципов к практике» — ZeroCoder

Курс предлагает всестороннее изучение нейросетевых технологий — от теории до практической реализации. Рассчитан на широкий круг слушателей: от студентов до бизнесменов, желающих освоить современные цифровые инструменты. Участники учатся работать с популярными ИИ-сервисами, осваивают способы заработка на них и разбирают юридические тонкости применения искусственного интеллекта.

Цена полностью: от 55 700 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 2,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нейросети в работе и в жизни.

Знакомство с нейросетями ChatGPT и Leonardo.

Работа с видео и аудио.

Создание своего проекта.

Достоинства:

Преподаватели — действующие специалисты в маркетинге, дизайне, юриспруденции, информатике.

Удобная образовательная платформа.

Пошаговые инструкции.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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