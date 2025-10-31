ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
ТОП–25 лучших курсов японского языка в Москве и онлайн

Собрали онлайн-курсы с разными программами для обучения в привычной обстановке из любого города. На офлайн-курсах участники лично общаются с преподавателем и одногрупниками, что полезно для развития разговорной речи. А на бесплатных уроках можно освоить алфавит и основные слова и понять, стоит ли изучать язык более глубоко. 

Изучение японского языка открывает перспективы в карьере. Японская экономика занимает одно из лидирующих мест в мире. Освоив язык, можно работать в IT, электронике, автомобилестроении и туризме, а также продолжать обучение и знакомиться с японскими технологическими достижениями. А еще язык помогает глубже понять японскую культуру.

Любовь Кобцева, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

Какие возможности открывает изучение японского языка

Изучение японского открывает доступ к образовательным и карьерным перспективам, знание языка помогает лучше ориентироваться в мире восточной культуры, а также способствует личному развитию.

  • Карьера. Знание японского повышает конкурентоспособность на рынке труда в международных компаниях, где Япония лидирует, например в робототехнике и IT. 

  • Образование. Владение японским языком позволяет поступить в местные университеты и колледжи. Японские вузы предлагают академические программы и стипендии, расширяя доступ к исследованиям и технологиям.

  • Путешествия и культура. После изучения языка можно не только читать оригинальные книги, но и путешествовать в восточные страны, общаться с носителями, посещать экскурсии и фестивали. Японский язык дает возможность понимать современные произведения — аниме, манги и кино — без перевода.

  • Личностное развитие. Изучение японского развивает память, внимание и способность мыслить нестандартно благодаря иной логике письма и построения фраз.

  • Хобби и творчество. Знание языка поможет расширить сферу интересов и позволит участвовать в кружках по каллиграфии, кулинарии, искусству и музыке на японском языке.

ТОП–10 онлайн-курсов для изучения японского языка

  1. «Курсы японского языка» от Mandarin School: занятия онлайн или очно, обучают по программе вузов Японии и США, слушатели могут заморозить курс, сменить группу или формат обучения в любое время.

  2. «Курсы японского языка» от DiveLang: офлайн- или онлайн-занятия в мини-группах или индивидуально, перед обучением можно посетить полноценный бесплатный урок.

  3. «Курсы японского языка онлайн» от Skyeng: курс с упором на разговорную практику с безлимитным тренажером для аудирования и чтения.

  4. «Курсы японского языка онлайн» от Yes: во время занятий участники общаются исключительно на японском языке, а первый урок проходит бесплатно.

  5. «Изучение японского языка онлайн» от Ninnel: слушатели самостоятельно выбирают платформу для взаимодействия с педагогом в рамках индивидуальных занятий, а программа разрабатывается под каждого студента.

  6. «Репетиторы японского языка» от TutorOnline: платформа для поиска репетитора с единой ценой и бесплатным вводным уроком.

  7. «Репетиторы по японскому языку» от italki: международный сервис для изучения языка с носителем, гибким расписанием и широким диапазоном цен.

  8. «Изучение японского по онлайн» от школы «Белый кролик»: уроки в формате видео- или аудиозвонка с преподавателем, учиться можно на ноутбуке, планшете или смартфоне.

  9. «Курсы японского языка для начинающих с нуля» от Mandarin School: очная интенсивная программа для изучения основ за три месяца, есть группы для взрослых и подростков. 

  10. «Японский язык онлайн» от «ПРОФИ»: на платформе большой выбор репетиторов по японскому языку, программу обучения можно выстраивать индивидуально.

Сравнение курсов японского языка

Создали таблицу для сравнения разных курсов. Можно посмотреть цены в каждой школе, наличие пробного урока, носителей языка в преподавательском составе. Указали возможные форматы занятий. 

Курс онлайн-школы

Стоимость, руб

Бесплатный урок

Уроки с носителем

Формат занятий

Mandarin School

От 1200 рублей за урок

+

+

Онлайн и офлайн

DiveLang

От 1000 рублей за урок

+

-

Онлайн и офлайн

Skyeng

От 890 рублей за урок

-

+

Онлайн

Yes

От 595 рублей за урок

+

+

Онлайн и офлайн

Ninnel

От 1140 рублей за урок

+

-

Онлайн

TutorOnline

От 788 рублей за урок

+

+

Онлайн

italki

От 1450 рублей за урок

-

+

Онлайн

Белый кролик

От 1033 рублей за урок.

+

-

Онлайн

Lingualeo

От 750 рублей за урок

+

-

Онлайн

ПРОФИ

По запросу

-

+

Онлайн и офлайн

Yes Online

От 730 рублей за урок

+

-

Онлайн

Юмэ

от 3400 рублей за 4 занятия

-

-

Онлайн и офлайн

Евразия

от 6400 рублей в месяц

+

-

Онлайн и офлайн

Открытое образование

от 10 800 рублей за курс

-

-

Онлайн

Hedu (Irs.academy)

30 000 рублей за курс

-

-

Онлайн

Евразия

от 7600 рублей за месяц занятий

+

+

Офлайн

Allada School

от 1850 рублей за занятие

+

+

Офлайн

«Фудзи»

по запросу

+

-

Офлайн

Как мы отбирали курсы для статьи 

В процессе отбора материалов проанализировали широкий круг курсов и выделили наиболее достойные. Оценивали программы по следующим критериям:

  • Порог входа. В подборке есть курсы для начинающих с нуля и для тех, кто уже имеет базовые знания. 

  • Программы обучения. В ряде школ предлагаются различные направления курсов — для детей и взрослых, для путешествий, развития бизнеса и подготовки к экзаменам.

  • Стоимость обучения. Указали стоимость курса или занятия. В отдельных школах доступна рассрочка.

  • Формат обучения. Собраны онлайн- и офлайн-курсы. В некоторых школах доступен смешанный формат с возможностью замены очных занятий дистанционными.

  • Квалификация преподавателей. Указали наличие носителей языка в преподавательском составе.

Обзор онлайн-курсов японского языка для взрослых и детей

Онлайн-формат обучения позволяет освоить язык не выходя из дома. При этом школы предлагают разнообразные программы как для взрослых, так и для детей. Курсы японского языка включают не только базовую программу обучения, но и специализированные направления: от разговорной практики для путешественников до делового японского для профессионального общения.

1. «Курсы японского языка» — Mandarin School

 Изучение японского языка по системе бережливого обучения Пекинского университета языка и культуры проходит с упором на развитие навыков говорения, чтения и письма. Уроки дополнены мультимедийными материалами: фильмами, песнями и видео. Формат обучения можно выбрать дистанционный или очный, с возможностью заморозить курс или перейти в другую группу. Пропущенные очные занятия доступны в записи.

  • Цена полностью: от 1200 рублей за урок.

  • Оплата в рассрочку: возможно оплатить через «Яндекс Сплит».

  • Длительность: от одного месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-уроки в Zoom или очные занятия в школе.

  • Методика: бережливого обучения lean learning на основе японского кайдзен.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Использование материнского капитала для оплаты обучения.

  • Доступ в разговорный клуб на время обучения.

  • Возврат 13% от стоимости курса.

  • Возможность перехода на другой формат обучения без потери прогресса.

  • Ученики могут бесплатно посещать разговорный клуб Mandarin Club и участвовать в закрытом учебном чате школы.

  • Можно заниматься онлайн с преподавателем, самостоятельно на платформе ProMandarin или очно в школе.

 Недостатки:

  • Курс стартует каждый месяц, нужно ждать начало потока.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

2. «Курсы японского языка» — DiveLang 

 Занятия ведут преподаватели с лингвистическим или педагогическим образованием. Педагоги прошли стажировки в зарубежных странах. Авторы составляют персональную программу, рассчитанную на цели и задачи каждого ученика. Уроки проходят в малых группах или индивидуально. Возможно обучение в центре Москвы или онлайн из любой точки мира.

  • Цена полностью: от 1000 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного месяца.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-уроки, интерактивные тренажеры, практические задания. 

  • Методика: коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Доступна помесячная оплата.

  • Бесплатный пробный урок.

  • Бесплатное участие в разговорных клубах.

  • Заниматься можно с компьютера или смартфона.

 Недостатки:

  • В отзывах встречаются жалобы на недостаточный контроль качества занятий.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

3. «Курсы японского онлайн» — Skyeng

Обучают в нескольких форматах: в мини-группах до шести человек или индивидуально с премиум-преподавателем. Развить навыки устной японской речи поможет ИИ-бот, а подтянуть грамматику можно с помощью онлайн-тренажеров, причем без ограничений по времени. Расписание занятий гибкое, подстраивается под ритм жизни слушателя. 

  • Цена полностью: от 890 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-уроки, тренажеры, практические задания. 

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Подходит для взрослых и подростков, есть курс для детей.

  • Упор на разговорную практику.

  • На краткой бесплатной консультации помогут выбрать формат.

  • Можно вернуть 13% от стоимости обучения. 

 Недостатки:

  • Нет пробного урока, только короткая бесплатная консультация.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

4. «Курсы японского языка онлайн» — Yes

Курсы для детей и взрослых. Обучают по авторской коммуникативной методике с акцентом формирование разговорных навыков. Начинающие слушатели развивают чтение, письмо и аудирование. Студенты с первого урока общаются на японском, расширяют словарный запас и изучают грамматику. 

  • Цена полностью: от 595 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного урока. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания.

  • Методика: авторская коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Общение на японском языке на протяжении всего курса.

  • Есть бесплатное пробное занятие.

  • Комплект учебников входит в стоимость обучения.

  • Программа адаптируется под цели и успеваемость студентов.

 Недостатки:

  • Процесс возврата средств иногда вызывает затруднения.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

5. «Изучение японского языка онлайн» — Ninnel

Обучают в формате индивидуальных занятий в Zoom, Microsoft Teams, Яндекс Телемост или Jitsi. Авторы разработали методику, которая сохранила достоинства традиционного очного обучения, например, персонализированный контакт со студентом, но обогатили ее онлайн-возможностями. Слушатели могут сами регулировать темп обучения: уделять больше внимания сложным темам, выбирать типы упражнений, углубляться в особенности языка.

  • Цена полностью: от 1140 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного урока, урок от 45 минут.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-занятия по видеосвязи, практические задания.

  • Методика: авторская.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Есть бесплатный пробный урок.

  • Программа разрабатывается под каждого студента.

  • Электронные пособия предоставляет репетитор.

  • Скидки при оплате от 20 уроков.

 Недостатки:

  • Только индивидуальное обучение.

  • Нет преподавателей — носителей языка.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

6. «Репетиторы японского языка» — TutorOnline

Платформа для подбора репетиторов для студентов различного уровня подготовки. Процесс поиска начинается с заполнения заявки, которую затем анализируют консультанты сервиса. На основе заявки подбираются преподаватели, а слушателю остается лишь выбрать подходящего. На первом занятии педагог проводит оценку уровня знаний ученика, разрабатывает программу и формирует расписание.

  • Цена полностью: от 788 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: по договоренности. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: индивидуальные уроки. 

  • Методика: зависит от преподавателя.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • Первый урок бесплатный.

  • Если репетитор не подойдет, подберут другого бесплатно.

  • Есть фильтр по носителям языка.

  • Информативная карточка каждого преподавателя.

 Недостатки:

  • Процесс оформления налогового вычета может затянуться.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Программа курса

7. «Репетиторы по японскому языку» от italki

Международная платформа для изучения иностранных языков. В каталоге сервиса насчитывается более 100 педагогов, среди которых как носители языка, так и сертифицированные специалисты с подтвержденной квалификацией. При этом слушатели могут выбрать формат: индивидуальные или групповые занятия. Обучение построено на принципах активного взаимодействия. Слушатели развивают языковые навыки с помощью практической коммуникации.

  • Цена полностью: от 400 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного урока. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: индивидуальные онлайн-уроки. 

  • Методика: зависит от преподавателя.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • Доступ к комьюнити с полезными материалами.

  • Действует система скидок за привлечение новых учеников.

  • Доступно мобильное приложение для занятий.

  • Возможен возврат средств за занятие при своевременном уведомлении преподавателя.

 Недостатки:

  • Платный тест для определения уровня языка.

3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

Программа курса

8. «Изучение японского онлайн» — Белый кролик

Занятия проводятся в формате видео- или аудиозвонков, для этого подойдет любой гаджет: ноутбук, планшет или телефон. Длительность занятий ученики выбирают сами. Расписание тоже составляется с учетом пожеланий студентов. Все учителя имеют высшее лингвистическое или филологическое образование, а также живут или стажируются в зарубежных странах.

  • Цена полностью: от 1033 рублей за занятие.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного занятия по 45 минут.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Пробное занятие проводят бесплатно.

  • Скидки при оплате сразу нескольких уроков.

  • Разные курсы в зависимости от уровня языка.

  • Возможность бесплатного переноса урока при уведомлении за 24 часа.

 Недостатки:

  • Отсутствует возможность заниматься в группах, доступны только индивидуальные занятия.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru

Программа курса

9. «Японский язык» — Lingualeo

Lingualeo — онлайн-сервис для изучения японского языка. Пользователи постепенно осваивают язык с помощью онлайн-тренировок. В процессе обучения слушателям помогают специальные карточки, интерактивные игры, книги, фильмы и подкасты на японском языке. Также студенты могут создать собственный словарь активно используемых слов. 

  • Цена полностью: от 750 рублей в месяц.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: интерактивные уроки. 

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • Можно пользоваться сервисом бесплатно в течение недели.

  • Адаптируют контент под задачи учеников.

  • Есть график отслеживания прогресса.

  • Занятия от 15 минут.

 Недостатки:

  • Сервис больше подходит для детей и начинающих.

3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

10. «Японский язык онлайн» — «ПРОФИ»

На «ПРОФИ» можно найти специалиста для любой задачи, в том числе репетитора для изучения японского языка. Процесс подбора преподавателя прост: нужно сформировать требования и пожелания с помощью вопросов, которые формирует сама платформа, после чего система найдет подходящих исполнителей. 

  • Цена полностью: от 1000 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от одного урока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн- или офлайн-уроки. 

  • Методика: зависит от преподавателя.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • Можно подобрать репетитора под разные цели: от освоения разговорного языка и подготовки к экзаменам и путешествиям до изучения древнеяпонского языка.

  • Собственная система отзывов и внутренний рейтинг.

  • Возможны очные занятия.

  • Бесплатный подбор репетитора.

 Недостатки:

  • Квалифицированных специалистов можно найти не с первого раза.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

11. «Курсы японского языка онлайн» — Yes Online

Уроки для взрослых и детей от восьми лет. Слушатели изучают новые слова по разным темам, пишут сочинения и пересказывают их, осваивают основные японские азбуки, тренируют понимание речи на слух. Для освоения одного уровня достаточно шести–восьми месяцев обучения. После каждого блока студенты проходят тестирование и по результатам получают сертификат. 

  • Цена полностью: от 730 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от шести месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-уроки, практические задания. 

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Служба поддержки на связи ежедневно. 

  • Консультанты школы знакомят с резюме преподавателей по запросу.

  • Если предупредить об отсутствии на занятии за четыре часа, деньги не спишутся.

 Недостатки:

  • Расписание занятий иногда может быть неудобным для студентов.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Программа курса

12. «Курсы японского языка» — Юмэ

В школе курсы японского языка для разных целей и категорий: онлайн-обучение для детей, взрослых, групповые и индивидуальные уроки, подготовка к международному экзамену Нихного Нореку Сикэн N4, а также японские каникулы для детей и подростков. Онлайн-уроки проходят в формате «живых» сессий с педагогом. 

  • Цена полностью: от 3400 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного месяца.

  • Порог входа: с нуля

  • Формат: онлайн-уроки, практические задания. 

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Пробный урок онлайн или офлайн.

  • Бесплатная консультация перед обучением. 

  • Преподаватели с уровнями N2 и N1, что подтверждает знание примерно 1000 иероглифов.

  • Есть курсы в Японии. 

 Недостатки:

  • Нет бесплатного пробного урока.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

13. «Онлайн-курсы японского языка» — «Евразия»

Учиться можно очно в Москве или онлайн из любого города. Все уроки доступны на собственной платформе школы. У слушателей есть выбор: обучение в группе с преподавателем, персонально с репетитором или самостоятельно по полноценным урокам. Каждый урок содержит видеоматериалы с диалогами, задания, грамматические пояснения, упражнения с автоответами.

  • Цена полностью: от 6400 рублей в месяц.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, грамматические занятия, видеоматериалы.. 

  • Методика: собственная методика «1 язык — 2 преподавателя»

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Участие в разговорном клубе входит в стоимость.

  • Есть бесплатное онлайн-занятие.

  • Преподаватели — русскоязычные и носители языка.

  • Помощь в организации обучения в Японии.

 Недостатки:

  • Порой до школы сложно дозвониться.

  • Долго ждать набора группы.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

14. «Японский для начинающих» — Открытое образование

Программа разработана специалистами Санкт-Петербургского государственного университета. На курсе слушатели осваивают азбуки, основы фонетики, грамматику, иероглифику, а также развивают навыки аудирования и понимания устной речи. Обучение построено на основе сюжета с участием героинь курса — Хикари и Светы, они помогают погрузиться в языковую среду.

  • Цена полностью: 10 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 18 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-уроки, практические задания, просмотр презентаций. 

  • Методика: нет информации.

  • Документ об окончании: удостоверение.

Достоинства:

  • Сертификат выдается только при успешном тестировании.

  • Скидки до 30% при оплате нескольких курсов.

  • Участники изучат 284 иероглифа.

  • Достаточно заниматься шесть часов в неделю.

 Недостатки:

  • Нет бесплатного пробного урока.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Программа курса

15. «Онлайн-курс по японскому языку» — Hedu (Irs.academy)

Участники изучат базовые элементы письменности, каллиграфию, смогут писать иероглифы. Занятия организованы в формате онлайн-вебинаров. Уроки можно просматривать в записи в личном кабинете платформы. Доступ к каждому новому уроку открывается еженедельно при условии успешного выполнения домашнего задания предыдущего занятия. 

  • Цена полностью: 30 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-вебинары, практические задания. 

  • Методика: коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Во время обучения помогает эксперт курса.

  • Программа составляется индивидуально после консультации с преподавателем.

  • График занятий подстраивают под каждого студента.

  • Методическими материалами можно пользоваться и после курса

 Недостатки:

  • Нужно ждать дату старта.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Программа курса

Очные школы для обучения японскому языку в Москве

Очные школы позволяют погрузиться в языковую среду и практиковать язык в живом общении. Программы разнообразны, занятия проводятся как в будние дни, так и по выходным, что делает обучение удобным для слушателей с разным графиком работы. 

1. «Курсы японского языка в Москве» — Mandarin School

В школе доступны разные очные программы для взрослых и подростков. Заниматься можно по будням или в выходные дни. Участники изучают основы японского языка: учатся читать и правильно произносить слова, запоминают новые выражения, разбирают правила грамматики, тренируют письмо и понимание речи. Студенты общаются с преподавателями и единомышленниками, разделяющими интерес к японской культуре и языку. 

  • Цена полностью: от 1350 рублей за урок.

  • Оплата в рассрочку: возможна оплата через «Яндекс Сплит».

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Адрес и телефон: 8 (499) 398-40-92, г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 3, этаж 1.

  • Методика: бережливого обучения lean learning на основе японского кайдзен.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • Возможность оплачивать материнским капиталом.

  • Можно вернуть налоговый вычет 13%.

  • По субботам в школе проводятся открытые уроки.

  • Можно сменить формат или заморозить курс, а также посмотреть урок в записи.

 Недостатки:

  • Для начала обучения нужно ждать старта группы.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

2. «Курсы японского языка в Москве» — Yes

В школе есть курсы начальных уровней А1 и А2, а также программы для детей, подростков, взрослых и корпоративных клиентов. Уроки построены по модульному принципу, где каждый блок соответствует определенному уровню владения языком. С самого начала студенты погружаются в японскую языковую среду, взаимодействуют друг с другом и педагогами, моделируют жизненные ситуации, анализируют видеоматериалы и прослушивают аудиозаписи.

  • Цена полностью: от 580 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного занятия.

  • Порог входа: с нуля.

  • Адрес и телефон: 8 (495) 649-69-44, г. Москва, ул. Вавилова, д. 95 и еще 14 школ в Москве и Подмосковье.

  • Методика: авторская коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок длится час.

  • Есть группы с разным расписанием. 

  • Есть интенсивный курс с высокой нагрузкой.

  • Составляют индивидуальный план обучения.

 Недостатки:

  • Жалобы на организационные моменты в некоторых филиалах.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Программа курса

3. «Японский язык базовый уровень» — «Фудзи»

Занятия проходят по авторской образовательной программе, которая охватывает полный цикл обучения японскому языку — от начального уровня JLPT‑N5 / CEFR‑A1 до профессионального JLPT‑N1 / CEFR‑C2. Специалисты помогают слушателям подобрать языковую школу, колледж или вуз в Японии для дальнейшего обучения.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 66 занятий.

  • Порог входа: с нуля.

  • Адрес и телефон: 8 (926) 381-27-17, г. Москва, Фурманный пер., д. 9/12.

  • Методика: авторская.

  • Документ об окончании: сертификат.

Достоинства:

  • У школы есть лицензия.

  • Предоставляют справку для получения студенческой визы в Японию.

  • Есть группы для детей и подростков.

  • Можно оплатить обучение материнским капиталом.

  • Несколько программ на выбор.

 Недостатки:

  • Стоимость может увеличиться, если не наберется группа из четырех человек.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

4. «Курсы японского языка» — «Евразия»

В школе есть очные и онлайн-курсы по всем уровням языковой подготовки, работает языковой клуб, проводится подготовка к экзамену JLPT. Центр является официальным партнером языковой школы Teikyo University Group. Дополнительно организуются программы летних каникул с сопровождением турлидера и обучение в образовательных учреждениях Японии.

Преподают по особенной методике с двумя педагогами: русскоязычным специалистом и носителем языка. По окончании обучения выпускники получают государственные сертификаты.

  • Цена полностью: от 9800 рублей в месяц.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Адрес и телефон: 8 (495) 159-63-47, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20, стр.1.

  • Методика: кейс-метод.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Разные модели обучения: интенсивные, размеренные, групповые.

  • Скидка при оплате двух и более курсов.

  • Пропущенные уроки в мини-группах восполняются.

  • На бесплатной консультации подберут подходящую программу.

 Недостатки:

  • Если пропустить занятие в стандартной группе, то оно сгорит.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Программа курса

5. «Курсы японского языка» — Allada School

Педагоги — выпускники вузов МГУ и МГИМО, а также носители языка из США, Великобритании, Канады и Австралии. Обучают по коммуникативной методике в небольших группах по 3–6 человек. Программа включает не только изучение языка, но и погружение в культурное наследие Японии. Для совершенствования навыков студенты могут посещать разговорные клубы.

  • Цена полностью: от 1850 рублей за занятие.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от одного месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Адрес и телефон: 8 (495) 141-32-99, г. Москва, Страстной Бульвар, д. 6, стр.1.

  • Методика: коммуникативная методика.

  • Документ об окончании: диплом в зависимости от курса.

Курсы:

Достоинства:

  • Можно вернуть налоговый вычет 13%.

  • Слушателям помогает менеджер по заботе.

  • Возможна заморозка занятий от двух недель в зависимости от тарифа.

  • От одного посещения разговорного клуба в подарок.

 Недостатки:

  • Экзамены предусмотрены только в дорогих тарифах.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

Программа курса

Бесплатные курсы и уроки для изучения японского языка

Бесплатные курсы позволяют попробовать изучение японского без затрат, освоить хирагану, катакану, базовую грамматику и лексику и понять, насколько интересен язык. Если процесс увлекает — это хороший стимул для дальнейшего обучения.

Программа обучения японского языка для начинающих

Обучение японскому языку строится поэтапно и охватывает следующие навыки:

  • Письмо — освоение хираганы и катаканы, начальное знакомство с иероглифами.

  • Базовая лексика и грамматика — изучение повседневных тем и основных грамматических конструкций.

  • Речевые навыки — развитие понимания на слух и устной речи.

  • Практическое применение — чтение простых текстов, работа с аутентичными материалами по мере роста уровня.

На стартовом уровне студенты знакомятся с фонетикой, изучают алфавиты хирагана и катакана, а также осваивают базовую грамматику и лексику. Изучают первые иероглифы, отрабатывают разговорные темы из повседневной жизни: знакомство, семья, покупки, обозначение времени, транспорт. По мере продвижения переходят к более сложным структурам речи, чтению коротких текстов и построению диалогов.

Стандартная программа для начинающих обычно рассчитана на 3–6 месяцев при занятиях 2–3 раза в неделю. После ее прохождения студенты могут понимать фразы, поддерживать базовую беседу и читать простые тексты.

Форматы языковых курсов

Существуют разные форматы обучения японскому языку. Онлайн-занятия проходят в виртуальном классе с использованием интерактивных материалов, тестов и упражнений для практики. На очных уроках слушатели занимаются в языковых центрах и контактируют с преподавателем и другими студентами:

  • Индивидуальные онлайн- и офлайн-занятия — обучение один на один с преподавателем. Такой формат позволяет адаптировать темп и программу под конкретные цели ученика.

  • Групповые онлайн-и офлайн-курсы — обучение в небольших группах по 5–10 человек. Этот вариант помогает развивать разговорные навыки через диалоги и общение с другими студентами.

  • Интенсивные курсы — ускоренные программы для тех, кто хочет быстро достичь нужного уровня, например, перед стажировкой или поездкой в Японию.

  • Разговорные клубы и спецкурсы — направлены на развитие устной речи, знакомство с культурой, чтение манги или просмотр аниме на японском.

Подготовка к экзамену по японскому языку JLPT

Japanese Language Proficiency Test — международный экзамен, подтверждающий уровень владения японским языком. Он необходим для поступления в вузы Японии, для трудоустройства в японские компании и получения виз категории «специалист». Экзамен проводится дважды в год и включает пять уровней сложности: от начального N5 до высшего N1.

Многие школы предлагают специальные курсы подготовки к JLPT, где студенты изучают экзаменационные стратегии, лексику и грамматику конкретного уровня, а также проходят пробные тесты. Такие программы помогают уверенно сдать экзамен и получить официальный сертификат. Подготовиться к экзамену помогут в Mandarin School, Yes и ПРОФИ.

Частые вопросы при выборе курсов японского языка

Рассказали, когда лучше учить японский, чем хороши носители языка и зачем школам лицензия. 

Когда лучше начинать изучение японского языка?

Начинать можно в любое время — важно лишь подобрать подходящий темп и формат. Чем раньше начать, тем легче будет привыкнуть к структуре языка и иероглифике. Даже 2–3 занятия в неделю дадут заметный результат через пару месяцев.

Могу ли я изучать японский язык индивидуально в онлайн-школах?

Большинство онлайн-школ предлагают индивидуальные занятия по видеосвязи. Это удобно при нестандартном графике работы или желании заниматься в собственном темпе. Репетиторы и онлайн-уроки есть у Mandarin School, DiveLang, Ninnel.

Как лучше учить японский язык — самостоятельно или в группе?

Самостоятельное обучение подойдет для закрепления материала, но групповые занятия дают важный разговорный опыт. Оптимальный вариант — сочетать оба формата. Самостоятельный формат есть у центра «Евразия», а групповые занятия можно посетить в Allada School.

Можно ли выучить японский язык с нуля, обучаясь на платных курсах?

Именно платные курсы чаще всего предоставляют системную программу и поддержку преподавателей, что ускоряет обучение. Даже без базовых знаний можно достичь уровня разговорной речи за 6–12 месяцев. Бесплатные курсы подойдут для знакомства с языком, но глубокого знания достичь на них сложно.

Хочу работать в Японии. Какой курс мне выбрать?

Стоит выбирать профессиональные или бизнес-курсы японского языка, а также подготовку к JLPT N2–N1. Эти уровни требуются для трудоустройства в японских компаниях. У Юмэ, Mandarin School и «Евразии» есть партнеры в Японии, а сотрудники помогут оформить необходимые документы.

Как проходят занятия в языковых онлайн-школах?

Занятия проходят на интерактивных платформах с видеоуроками, чатами, тестами и домашними заданиями. Преподаватели дают обратную связь, а ученики могут общаться между собой в реальном времени. Также есть предписанные самостоятельные уроки без контакта с преподавателем, но в этом случае по всем вопросам может помочь куратор школы. 

На каком этапе обучения стоит вступать в разговорный клуб?

Вступать в разговорный клуб можно уже после освоения алфавитов и базовой лексики. Разговорные клубы помогают преодолеть языковой барьер и начать говорить без страха ошибок. Такие клубы есть у Allada School, «Евразии», DiveLang. 

У меня уже есть уровень знания языка. Подойдут ли мне платные курсы?

Школы проводят тестирование и подбирают уровень в соответствии с вашими знаниями. Можно присоединиться к группе или пройти продвинутый индивидуальный курс в Mandarin School, DiveLang, Ninnel.

В чем преимущества курсов по сравнению с репетиторами?

Курсы предлагают системное обучение, учебные платформы, команду преподавателей и контроль прогресса. Репетиторы же часто работают по гибкой, но менее структурированной программе. А еще групповые программы чаще стоят дешевле. 

Что есть внутри онлайн-платформ для изучения японского языка?

Современные платформы содержат видеоуроки, тренажеры, карточки для запоминания слов, тесты и интерактивные задания. Все обучение проходит в одном личном кабинете. А в школе Skyeng учиться помогает ИИ-бот. 

Важно ли наличие государственной лицензии для школы японского?

Лицензия подтверждает, что школа имеет право вести образовательную деятельность и предоставляет налоговый вычет за обучение. Например, на сайте Mandarin School указано лицензия № Л035-01298-77/00181767 от 6 июня 2019 года. Проверить лицензию и убедиться, что учебное заведение соответствует установленным стандартам, можно на сайте obrnadzor.gov.ru

Чем уроки с носителем отличаются от уроков с русскоязычным преподавателем? Какие лучше и почему?

Занятия с носителем языка развивают естественное произношение и понимание разговорных оборотов. Русскоязычный преподаватель, в свою очередь, лучше объясняет грамматику и особенности языка на понятном уровне. Оптимально сочетать оба формата для комплексного результата. Курсы с носителями языка есть у TutorOnline, italki, Allada School.

Какую выбрать школу для изучения японского языка

Изучение японского языка — непростой процесс, поскольку его письменность и грамматические нормы устроены иначе, чем во многих знакомых языках. Но знание японского открывает новые возможности для карьерного роста в международных компаниях, учебы в японских вузах и комфортного путешествия по стране, а также доступ к богатой культуре, литературе и традициям Японии. Освоить японский язык можно на курсах:  

  1. «Курсы японского языка» от Mandarin School: обучают по программе вузов Японии и США, слушатели могут заморозить курс, сменить группу или формат обучения в любое время.

  2. «Курсы японского языка» от DiveLang: офлайн- или онлайн-занятия в мини-группах или индивидуально с полноценным бесплатным уроком.

  3. «Курсы японского языка онлайн» от Skyeng: курс с упором на разговорную практику с безлимитным тренажером для аудирования и чтения.

Возможно, вы уже проходили какие-то курсы из нашей подборки? Или можете посоветовать проверенный курс, который мы незаслуженно обошли вниманием? Пишите в комментариях!

