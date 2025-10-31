ТОП–25 лучших курсов японского языка в Москве и онлайн

Изучение японского языка открывает перспективы в карьере. Японская экономика занимает одно из лидирующих мест в мире. Освоив язык, можно работать в IT, электронике, автомобилестроении и туризме, а также продолжать обучение и знакомиться с японскими технологическими достижениями. А еще язык помогает глубже понять японскую культуру.
Какие возможности открывает изучение японского языка
Изучение японского открывает доступ к образовательным и карьерным перспективам, знание языка помогает лучше ориентироваться в мире восточной культуры, а также способствует личному развитию.
Карьера. Знание японского повышает конкурентоспособность на рынке труда в международных компаниях, где Япония лидирует, например в робототехнике и IT.
Образование. Владение японским языком позволяет поступить в местные университеты и колледжи. Японские вузы предлагают академические программы и стипендии, расширяя доступ к исследованиям и технологиям.
Путешествия и культура. После изучения языка можно не только читать оригинальные книги, но и путешествовать в восточные страны, общаться с носителями, посещать экскурсии и фестивали. Японский язык дает возможность понимать современные произведения — аниме, манги и кино — без перевода.
Личностное развитие. Изучение японского развивает память, внимание и способность мыслить нестандартно благодаря иной логике письма и построения фраз.
Хобби и творчество. Знание языка поможет расширить сферу интересов и позволит участвовать в кружках по каллиграфии, кулинарии, искусству и музыке на японском языке.
ТОП–10 онлайн-курсов для изучения японского языка
«Курсы японского языка» от Mandarin School: занятия онлайн или очно, обучают по программе вузов Японии и США, слушатели могут заморозить курс, сменить группу или формат обучения в любое время.
«Курсы японского языка» от DiveLang: офлайн- или онлайн-занятия в мини-группах или индивидуально, перед обучением можно посетить полноценный бесплатный урок.
«Курсы японского языка онлайн» от Skyeng: курс с упором на разговорную практику с безлимитным тренажером для аудирования и чтения.
«Курсы японского языка онлайн» от Yes: во время занятий участники общаются исключительно на японском языке, а первый урок проходит бесплатно.
«Изучение японского языка онлайн» от Ninnel: слушатели самостоятельно выбирают платформу для взаимодействия с педагогом в рамках индивидуальных занятий, а программа разрабатывается под каждого студента.
«Репетиторы японского языка» от TutorOnline: платформа для поиска репетитора с единой ценой и бесплатным вводным уроком.
«Репетиторы по японскому языку» от italki: международный сервис для изучения языка с носителем, гибким расписанием и широким диапазоном цен.
«Изучение японского по онлайн» от школы «Белый кролик»: уроки в формате видео- или аудиозвонка с преподавателем, учиться можно на ноутбуке, планшете или смартфоне.
«Курсы японского языка для начинающих с нуля» от Mandarin School: очная интенсивная программа для изучения основ за три месяца, есть группы для взрослых и подростков.
«Японский язык онлайн» от «ПРОФИ»: на платформе большой выбор репетиторов по японскому языку, программу обучения можно выстраивать индивидуально.
Сравнение курсов японского языка
Создали таблицу для сравнения разных курсов. Можно посмотреть цены в каждой школе, наличие пробного урока, носителей языка в преподавательском составе. Указали возможные форматы занятий.
Курс онлайн-школы
Стоимость, руб
Бесплатный урок
Уроки с носителем
Формат занятий
Mandarin School
От 1200 рублей за урок
+
+
Онлайн и офлайн
DiveLang
От 1000 рублей за урок
+
-
Онлайн и офлайн
Skyeng
От 890 рублей за урок
-
+
Онлайн
Yes
От 595 рублей за урок
+
+
Онлайн и офлайн
Ninnel
От 1140 рублей за урок
+
-
Онлайн
TutorOnline
От 788 рублей за урок
+
+
Онлайн
italki
От 1450 рублей за урок
-
+
Онлайн
Белый кролик
От 1033 рублей за урок.
+
-
Онлайн
Lingualeo
От 750 рублей за урок
+
-
Онлайн
ПРОФИ
По запросу
-
+
Онлайн и офлайн
Yes Online
От 730 рублей за урок
+
-
Онлайн
Юмэ
от 3400 рублей за 4 занятия
-
-
Онлайн и офлайн
Евразия
от 6400 рублей в месяц
+
-
Онлайн и офлайн
Открытое образование
от 10 800 рублей за курс
-
-
Онлайн
Hedu (Irs.academy)
30 000 рублей за курс
-
-
Онлайн
Евразия
от 7600 рублей за месяц занятий
+
+
Офлайн
Allada School
от 1850 рублей за занятие
+
+
Офлайн
«Фудзи»
по запросу
+
-
Офлайн
Как мы отбирали курсы для статьи
В процессе отбора материалов проанализировали широкий круг курсов и выделили наиболее достойные. Оценивали программы по следующим критериям:
Порог входа. В подборке есть курсы для начинающих с нуля и для тех, кто уже имеет базовые знания.
Программы обучения. В ряде школ предлагаются различные направления курсов — для детей и взрослых, для путешествий, развития бизнеса и подготовки к экзаменам.
Стоимость обучения. Указали стоимость курса или занятия. В отдельных школах доступна рассрочка.
Формат обучения. Собраны онлайн- и офлайн-курсы. В некоторых школах доступен смешанный формат с возможностью замены очных занятий дистанционными.
Квалификация преподавателей. Указали наличие носителей языка в преподавательском составе.
Обзор онлайн-курсов японского языка для взрослых и детей
Онлайн-формат обучения позволяет освоить язык не выходя из дома. При этом школы предлагают разнообразные программы как для взрослых, так и для детей. Курсы японского языка включают не только базовую программу обучения, но и специализированные направления: от разговорной практики для путешественников до делового японского для профессионального общения.
1. «Курсы японского языка» — Mandarin School
Изучение японского языка по системе бережливого обучения Пекинского университета языка и культуры проходит с упором на развитие навыков говорения, чтения и письма. Уроки дополнены мультимедийными материалами: фильмами, песнями и видео. Формат обучения можно выбрать дистанционный или очный, с возможностью заморозить курс или перейти в другую группу. Пропущенные очные занятия доступны в записи.
Цена полностью: от 1200 рублей за урок.
Оплата в рассрочку: возможно оплатить через «Яндекс Сплит».
Длительность: от одного месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки в Zoom или очные занятия в школе.
Методика: бережливого обучения lean learning на основе японского кайдзен.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Использование материнского капитала для оплаты обучения.
Доступ в разговорный клуб на время обучения.
Возврат 13% от стоимости курса.
Возможность перехода на другой формат обучения без потери прогресса.
Ученики могут бесплатно посещать разговорный клуб Mandarin Club и участвовать в закрытом учебном чате школы.
Можно заниматься онлайн с преподавателем, самостоятельно на платформе ProMandarin или очно в школе.
Недостатки:
Курс стартует каждый месяц, нужно ждать начало потока.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
2. «Курсы японского языка» — DiveLang
Занятия ведут преподаватели с лингвистическим или педагогическим образованием. Педагоги прошли стажировки в зарубежных странах. Авторы составляют персональную программу, рассчитанную на цели и задачи каждого ученика. Уроки проходят в малых группах или индивидуально. Возможно обучение в центре Москвы или онлайн из любой точки мира.
Цена полностью: от 1000 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, интерактивные тренажеры, практические задания.
Методика: коммуникативная методика.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Доступна помесячная оплата.
Бесплатный пробный урок.
Бесплатное участие в разговорных клубах.
Заниматься можно с компьютера или смартфона.
Недостатки:
В отзывах встречаются жалобы на недостаточный контроль качества занятий.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
3. «Курсы японского онлайн» — Skyeng
Обучают в нескольких форматах: в мини-группах до шести человек или индивидуально с премиум-преподавателем. Развить навыки устной японской речи поможет ИИ-бот, а подтянуть грамматику можно с помощью онлайн-тренажеров, причем без ограничений по времени. Расписание занятий гибкое, подстраивается под ритм жизни слушателя.
Цена полностью: от 890 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, тренажеры, практические задания.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Подходит для взрослых и подростков, есть курс для детей.
Упор на разговорную практику.
На краткой бесплатной консультации помогут выбрать формат.
Можно вернуть 13% от стоимости обучения.
Недостатки:
Нет пробного урока, только короткая бесплатная консультация.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Курсы японского языка онлайн» — Yes
Курсы для детей и взрослых. Обучают по авторской коммуникативной методике с акцентом формирование разговорных навыков. Начинающие слушатели развивают чтение, письмо и аудирование. Студенты с первого урока общаются на японском, расширяют словарный запас и изучают грамматику.
Цена полностью: от 595 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практические задания.
Методика: авторская коммуникативная методика.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Общение на японском языке на протяжении всего курса.
Есть бесплатное пробное занятие.
Комплект учебников входит в стоимость обучения.
Программа адаптируется под цели и успеваемость студентов.
Недостатки:
Процесс возврата средств иногда вызывает затруднения.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
5. «Изучение японского языка онлайн» — Ninnel
Обучают в формате индивидуальных занятий в Zoom, Microsoft Teams, Яндекс Телемост или Jitsi. Авторы разработали методику, которая сохранила достоинства традиционного очного обучения, например, персонализированный контакт со студентом, но обогатили ее онлайн-возможностями. Слушатели могут сами регулировать темп обучения: уделять больше внимания сложным темам, выбирать типы упражнений, углубляться в особенности языка.
Цена полностью: от 1140 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного урока, урок от 45 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия по видеосвязи, практические задания.
Методика: авторская.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
Программа разрабатывается под каждого студента.
Электронные пособия предоставляет репетитор.
Скидки при оплате от 20 уроков.
Недостатки:
Только индивидуальное обучение.
Нет преподавателей — носителей языка.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
6. «Репетиторы японского языка» — TutorOnline
Платформа для подбора репетиторов для студентов различного уровня подготовки. Процесс поиска начинается с заполнения заявки, которую затем анализируют консультанты сервиса. На основе заявки подбираются преподаватели, а слушателю остается лишь выбрать подходящего. На первом занятии педагог проводит оценку уровня знаний ученика, разрабатывает программу и формирует расписание.
Цена полностью: от 788 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: по договоренности.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные уроки.
Методика: зависит от преподавателя.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Первый урок бесплатный.
Если репетитор не подойдет, подберут другого бесплатно.
Есть фильтр по носителям языка.
Информативная карточка каждого преподавателя.
Недостатки:
Процесс оформления налогового вычета может затянуться.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Репетиторы по японскому языку» от italki
Международная платформа для изучения иностранных языков. В каталоге сервиса насчитывается более 100 педагогов, среди которых как носители языка, так и сертифицированные специалисты с подтвержденной квалификацией. При этом слушатели могут выбрать формат: индивидуальные или групповые занятия. Обучение построено на принципах активного взаимодействия. Слушатели развивают языковые навыки с помощью практической коммуникации.
Цена полностью: от 400 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-уроки.
Методика: зависит от преподавателя.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Доступ к комьюнити с полезными материалами.
Действует система скидок за привлечение новых учеников.
Доступно мобильное приложение для занятий.
Возможен возврат средств за занятие при своевременном уведомлении преподавателя.
Недостатки:
Платный тест для определения уровня языка.
3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
8. «Изучение японского онлайн» — Белый кролик
Занятия проводятся в формате видео- или аудиозвонков, для этого подойдет любой гаджет: ноутбук, планшет или телефон. Длительность занятий ученики выбирают сами. Расписание тоже составляется с учетом пожеланий студентов. Все учителя имеют высшее лингвистическое или филологическое образование, а также живут или стажируются в зарубежных странах.
Цена полностью: от 1033 рублей за занятие.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного занятия по 45 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Пробное занятие проводят бесплатно.
Скидки при оплате сразу нескольких уроков.
Разные курсы в зависимости от уровня языка.
Возможность бесплатного переноса урока при уведомлении за 24 часа.
Недостатки:
Отсутствует возможность заниматься в группах, доступны только индивидуальные занятия.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.
9. «Японский язык» — Lingualeo
Lingualeo — онлайн-сервис для изучения японского языка. Пользователи постепенно осваивают язык с помощью онлайн-тренировок. В процессе обучения слушателям помогают специальные карточки, интерактивные игры, книги, фильмы и подкасты на японском языке. Также студенты могут создать собственный словарь активно используемых слов.
Цена полностью: от 750 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивные уроки.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Можно пользоваться сервисом бесплатно в течение недели.
Адаптируют контент под задачи учеников.
Есть график отслеживания прогресса.
Занятия от 15 минут.
Недостатки:
Сервис больше подходит для детей и начинающих.
3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
10. «Японский язык онлайн» — «ПРОФИ»
На «ПРОФИ» можно найти специалиста для любой задачи, в том числе репетитора для изучения японского языка. Процесс подбора преподавателя прост: нужно сформировать требования и пожелания с помощью вопросов, которые формирует сама платформа, после чего система найдет подходящих исполнителей.
Цена полностью: от 1000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от одного урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн- или офлайн-уроки.
Методика: зависит от преподавателя.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Можно подобрать репетитора под разные цели: от освоения разговорного языка и подготовки к экзаменам и путешествиям до изучения древнеяпонского языка.
Собственная система отзывов и внутренний рейтинг.
Возможны очные занятия.
Бесплатный подбор репетитора.
Недостатки:
Квалифицированных специалистов можно найти не с первого раза.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Курсы японского языка онлайн» — Yes Online
Уроки для взрослых и детей от восьми лет. Слушатели изучают новые слова по разным темам, пишут сочинения и пересказывают их, осваивают основные японские азбуки, тренируют понимание речи на слух. Для освоения одного уровня достаточно шести–восьми месяцев обучения. После каждого блока студенты проходят тестирование и по результатам получают сертификат.
Цена полностью: от 730 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от шести месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, практические задания.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Служба поддержки на связи ежедневно.
Консультанты школы знакомят с резюме преподавателей по запросу.
Если предупредить об отсутствии на занятии за четыре часа, деньги не спишутся.
Недостатки:
Расписание занятий иногда может быть неудобным для студентов.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
12. «Курсы японского языка» — Юмэ
В школе курсы японского языка для разных целей и категорий: онлайн-обучение для детей, взрослых, групповые и индивидуальные уроки, подготовка к международному экзамену Нихного Нореку Сикэн N4, а также японские каникулы для детей и подростков. Онлайн-уроки проходят в формате «живых» сессий с педагогом.
Цена полностью: от 3400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного месяца.
Порог входа: с нуля
Формат: онлайн-уроки, практические задания.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: нет.
Курсы:
«Японские каникулы 2025. Тематический летний городской клуб».
Достоинства:
Пробный урок онлайн или офлайн.
Бесплатная консультация перед обучением.
Преподаватели с уровнями N2 и N1, что подтверждает знание примерно 1000 иероглифов.
Есть курсы в Японии.
Недостатки:
Нет бесплатного пробного урока.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
13. «Онлайн-курсы японского языка» — «Евразия»
Учиться можно очно в Москве или онлайн из любого города. Все уроки доступны на собственной платформе школы. У слушателей есть выбор: обучение в группе с преподавателем, персонально с репетитором или самостоятельно по полноценным урокам. Каждый урок содержит видеоматериалы с диалогами, задания, грамматические пояснения, упражнения с автоответами.
Цена полностью: от 6400 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-занятия, грамматические занятия, видеоматериалы..
Методика: собственная методика «1 язык — 2 преподавателя»
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Участие в разговорном клубе входит в стоимость.
Есть бесплатное онлайн-занятие.
Преподаватели — русскоязычные и носители языка.
Помощь в организации обучения в Японии.
Недостатки:
Порой до школы сложно дозвониться.
Долго ждать набора группы.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
14. «Японский для начинающих» — Открытое образование
Программа разработана специалистами Санкт-Петербургского государственного университета. На курсе слушатели осваивают азбуки, основы фонетики, грамматику, иероглифику, а также развивают навыки аудирования и понимания устной речи. Обучение построено на основе сюжета с участием героинь курса — Хикари и Светы, они помогают погрузиться в языковую среду.
Цена полностью: 10 800 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 18 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, практические задания, просмотр презентаций.
Методика: нет информации.
Документ об окончании: удостоверение.
Достоинства:
Сертификат выдается только при успешном тестировании.
Скидки до 30% при оплате нескольких курсов.
Участники изучат 284 иероглифа.
Достаточно заниматься шесть часов в неделю.
Недостатки:
Нет бесплатного пробного урока.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
15. «Онлайн-курс по японскому языку» — Hedu (Irs.academy)
Участники изучат базовые элементы письменности, каллиграфию, смогут писать иероглифы. Занятия организованы в формате онлайн-вебинаров. Уроки можно просматривать в записи в личном кабинете платформы. Доступ к каждому новому уроку открывается еженедельно при условии успешного выполнения домашнего задания предыдущего занятия.
Цена полностью: 30 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, практические задания.
Методика: коммуникативная методика.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Во время обучения помогает эксперт курса.
Программа составляется индивидуально после консультации с преподавателем.
График занятий подстраивают под каждого студента.
Методическими материалами можно пользоваться и после курса
Недостатки:
Нужно ждать дату старта.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Очные школы для обучения японскому языку в Москве
Очные школы позволяют погрузиться в языковую среду и практиковать язык в живом общении. Программы разнообразны, занятия проводятся как в будние дни, так и по выходным, что делает обучение удобным для слушателей с разным графиком работы.
1. «Курсы японского языка в Москве» — Mandarin School
В школе доступны разные очные программы для взрослых и подростков. Заниматься можно по будням или в выходные дни. Участники изучают основы японского языка: учатся читать и правильно произносить слова, запоминают новые выражения, разбирают правила грамматики, тренируют письмо и понимание речи. Студенты общаются с преподавателями и единомышленниками, разделяющими интерес к японской культуре и языку.
Цена полностью: от 1350 рублей за урок.
Оплата в рассрочку: возможна оплата через «Яндекс Сплит».
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (499) 398-40-92, г. Москва, Старый Толмачевский пер., д. 3, этаж 1.
Методика: бережливого обучения lean learning на основе японского кайдзен.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Возможность оплачивать материнским капиталом.
Можно вернуть налоговый вычет 13%.
По субботам в школе проводятся открытые уроки.
Можно сменить формат или заморозить курс, а также посмотреть урок в записи.
Недостатки:
Для начала обучения нужно ждать старта группы.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
2. «Курсы японского языка в Москве» — Yes
В школе есть курсы начальных уровней А1 и А2, а также программы для детей, подростков, взрослых и корпоративных клиентов. Уроки построены по модульному принципу, где каждый блок соответствует определенному уровню владения языком. С самого начала студенты погружаются в японскую языковую среду, взаимодействуют друг с другом и педагогами, моделируют жизненные ситуации, анализируют видеоматериалы и прослушивают аудиозаписи.
Цена полностью: от 580 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного занятия.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (495) 649-69-44, г. Москва, ул. Вавилова, д. 95 и еще 14 школ в Москве и Подмосковье.
Методика: авторская коммуникативная методика.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок длится час.
Есть группы с разным расписанием.
Есть интенсивный курс с высокой нагрузкой.
Составляют индивидуальный план обучения.
Недостатки:
Жалобы на организационные моменты в некоторых филиалах.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Японский язык базовый уровень» — «Фудзи»
Занятия проходят по авторской образовательной программе, которая охватывает полный цикл обучения японскому языку — от начального уровня JLPT‑N5 / CEFR‑A1 до профессионального JLPT‑N1 / CEFR‑C2. Специалисты помогают слушателям подобрать языковую школу, колледж или вуз в Японии для дальнейшего обучения.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 66 занятий.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (926) 381-27-17, г. Москва, Фурманный пер., д. 9/12.
Методика: авторская.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
У школы есть лицензия.
Предоставляют справку для получения студенческой визы в Японию.
Есть группы для детей и подростков.
Можно оплатить обучение материнским капиталом.
Несколько программ на выбор.
Недостатки:
Стоимость может увеличиться, если не наберется группа из четырех человек.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
4. «Курсы японского языка» — «Евразия»
В школе есть очные и онлайн-курсы по всем уровням языковой подготовки, работает языковой клуб, проводится подготовка к экзамену JLPT. Центр является официальным партнером языковой школы Teikyo University Group. Дополнительно организуются программы летних каникул с сопровождением турлидера и обучение в образовательных учреждениях Японии.
Преподают по особенной методике с двумя педагогами: русскоязычным специалистом и носителем языка. По окончании обучения выпускники получают государственные сертификаты.
Цена полностью: от 9800 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от месяца.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (495) 159-63-47, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20, стр.1.
Методика: кейс-метод.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Разные модели обучения: интенсивные, размеренные, групповые.
Скидка при оплате двух и более курсов.
Пропущенные уроки в мини-группах восполняются.
На бесплатной консультации подберут подходящую программу.
Недостатки:
Если пропустить занятие в стандартной группе, то оно сгорит.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Курсы японского языка» — Allada School
Педагоги — выпускники вузов МГУ и МГИМО, а также носители языка из США, Великобритании, Канады и Австралии. Обучают по коммуникативной методике в небольших группах по 3–6 человек. Программа включает не только изучение языка, но и погружение в культурное наследие Японии. Для совершенствования навыков студенты могут посещать разговорные клубы.
Цена полностью: от 1850 рублей за занятие.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от одного месяца.
Порог входа: с нуля.
Адрес и телефон: 8 (495) 141-32-99, г. Москва, Страстной Бульвар, д. 6, стр.1.
Методика: коммуникативная методика.
Документ об окончании: диплом в зависимости от курса.
Курсы:
Достоинства:
Можно вернуть налоговый вычет 13%.
Слушателям помогает менеджер по заботе.
Возможна заморозка занятий от двух недель в зависимости от тарифа.
От одного посещения разговорного клуба в подарок.
Недостатки:
Экзамены предусмотрены только в дорогих тарифах.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Бесплатные курсы и уроки для изучения японского языка
Бесплатные курсы позволяют попробовать изучение японского без затрат, освоить хирагану, катакану, базовую грамматику и лексику и понять, насколько интересен язык. Если процесс увлекает — это хороший стимул для дальнейшего обучения.
«Японский язык за 7 уроков» от SpeakASAP (7 уроков, видеоматериалы, без регистрации, без сертификата).
«Японский для начинающих» от Stepik (28 уроков, видеолекции и тесты, доступ после регистрации, без сертификата).
«Уроки японского языка для начинающих с нуля онлайн бесплатно» от Lingust (17 уроков, видеолекции, аудиоматериалы, без регистрации, без сертификата).
«Японский язык с помощью метода book2» от Book2 (100 аудиоуроков, без регистрации, без сертификата).
«Японский язык для начинающих» от LANGO (3 дня, видеоуроки, доступ после регистрации, без сертификата).
Программа обучения японского языка для начинающих
Обучение японскому языку строится поэтапно и охватывает следующие навыки:
Письмо — освоение хираганы и катаканы, начальное знакомство с иероглифами.
Базовая лексика и грамматика — изучение повседневных тем и основных грамматических конструкций.
Речевые навыки — развитие понимания на слух и устной речи.
Практическое применение — чтение простых текстов, работа с аутентичными материалами по мере роста уровня.
На стартовом уровне студенты знакомятся с фонетикой, изучают алфавиты хирагана и катакана, а также осваивают базовую грамматику и лексику. Изучают первые иероглифы, отрабатывают разговорные темы из повседневной жизни: знакомство, семья, покупки, обозначение времени, транспорт. По мере продвижения переходят к более сложным структурам речи, чтению коротких текстов и построению диалогов.
Стандартная программа для начинающих обычно рассчитана на 3–6 месяцев при занятиях 2–3 раза в неделю. После ее прохождения студенты могут понимать фразы, поддерживать базовую беседу и читать простые тексты.
Форматы языковых курсов
Существуют разные форматы обучения японскому языку. Онлайн-занятия проходят в виртуальном классе с использованием интерактивных материалов, тестов и упражнений для практики. На очных уроках слушатели занимаются в языковых центрах и контактируют с преподавателем и другими студентами:
Индивидуальные онлайн- и офлайн-занятия — обучение один на один с преподавателем. Такой формат позволяет адаптировать темп и программу под конкретные цели ученика.
Групповые онлайн-и офлайн-курсы — обучение в небольших группах по 5–10 человек. Этот вариант помогает развивать разговорные навыки через диалоги и общение с другими студентами.
Интенсивные курсы — ускоренные программы для тех, кто хочет быстро достичь нужного уровня, например, перед стажировкой или поездкой в Японию.
Разговорные клубы и спецкурсы — направлены на развитие устной речи, знакомство с культурой, чтение манги или просмотр аниме на японском.
Japanese Language Proficiency Test — международный экзамен, подтверждающий уровень владения японским языком. Он необходим для поступления в вузы Японии, для трудоустройства в японские компании и получения виз категории «специалист». Экзамен проводится дважды в год и включает пять уровней сложности: от начального N5 до высшего N1.
Многие школы предлагают специальные курсы подготовки к JLPT, где студенты изучают экзаменационные стратегии, лексику и грамматику конкретного уровня, а также проходят пробные тесты. Такие программы помогают уверенно сдать экзамен и получить официальный сертификат. Подготовиться к экзамену помогут в Mandarin School, Yes и ПРОФИ.
Частые вопросы при выборе курсов японского языка
Рассказали, когда лучше учить японский, чем хороши носители языка и зачем школам лицензия.
Когда лучше начинать изучение японского языка?
Начинать можно в любое время — важно лишь подобрать подходящий темп и формат. Чем раньше начать, тем легче будет привыкнуть к структуре языка и иероглифике. Даже 2–3 занятия в неделю дадут заметный результат через пару месяцев.
Могу ли я изучать японский язык индивидуально в онлайн-школах?
Большинство онлайн-школ предлагают индивидуальные занятия по видеосвязи. Это удобно при нестандартном графике работы или желании заниматься в собственном темпе. Репетиторы и онлайн-уроки есть у Mandarin School, DiveLang, Ninnel.
Как лучше учить японский язык — самостоятельно или в группе?
Самостоятельное обучение подойдет для закрепления материала, но групповые занятия дают важный разговорный опыт. Оптимальный вариант — сочетать оба формата. Самостоятельный формат есть у центра «Евразия», а групповые занятия можно посетить в Allada School.
Можно ли выучить японский язык с нуля, обучаясь на платных курсах?
Именно платные курсы чаще всего предоставляют системную программу и поддержку преподавателей, что ускоряет обучение. Даже без базовых знаний можно достичь уровня разговорной речи за 6–12 месяцев. Бесплатные курсы подойдут для знакомства с языком, но глубокого знания достичь на них сложно.
Хочу работать в Японии. Какой курс мне выбрать?
Стоит выбирать профессиональные или бизнес-курсы японского языка, а также подготовку к JLPT N2–N1. Эти уровни требуются для трудоустройства в японских компаниях. У Юмэ, Mandarin School и «Евразии» есть партнеры в Японии, а сотрудники помогут оформить необходимые документы.
Как проходят занятия в языковых онлайн-школах?
Занятия проходят на интерактивных платформах с видеоуроками, чатами, тестами и домашними заданиями. Преподаватели дают обратную связь, а ученики могут общаться между собой в реальном времени. Также есть предписанные самостоятельные уроки без контакта с преподавателем, но в этом случае по всем вопросам может помочь куратор школы.
На каком этапе обучения стоит вступать в разговорный клуб?
Вступать в разговорный клуб можно уже после освоения алфавитов и базовой лексики. Разговорные клубы помогают преодолеть языковой барьер и начать говорить без страха ошибок. Такие клубы есть у Allada School, «Евразии», DiveLang.
У меня уже есть уровень знания языка. Подойдут ли мне платные курсы?
Школы проводят тестирование и подбирают уровень в соответствии с вашими знаниями. Можно присоединиться к группе или пройти продвинутый индивидуальный курс в Mandarin School, DiveLang, Ninnel.
В чем преимущества курсов по сравнению с репетиторами?
Курсы предлагают системное обучение, учебные платформы, команду преподавателей и контроль прогресса. Репетиторы же часто работают по гибкой, но менее структурированной программе. А еще групповые программы чаще стоят дешевле.
Что есть внутри онлайн-платформ для изучения японского языка?
Современные платформы содержат видеоуроки, тренажеры, карточки для запоминания слов, тесты и интерактивные задания. Все обучение проходит в одном личном кабинете. А в школе Skyeng учиться помогает ИИ-бот.
Важно ли наличие государственной лицензии для школы японского?
Лицензия подтверждает, что школа имеет право вести образовательную деятельность и предоставляет налоговый вычет за обучение. Например, на сайте Mandarin School указано лицензия № Л035-01298-77/00181767 от 6 июня 2019 года. Проверить лицензию и убедиться, что учебное заведение соответствует установленным стандартам, можно на сайте obrnadzor.gov.ru.
Чем уроки с носителем отличаются от уроков с русскоязычным преподавателем? Какие лучше и почему?
Занятия с носителем языка развивают естественное произношение и понимание разговорных оборотов. Русскоязычный преподаватель, в свою очередь, лучше объясняет грамматику и особенности языка на понятном уровне. Оптимально сочетать оба формата для комплексного результата. Курсы с носителями языка есть у TutorOnline, italki, Allada School.
Какую выбрать школу для изучения японского языка
Изучение японского языка — непростой процесс, поскольку его письменность и грамматические нормы устроены иначе, чем во многих знакомых языках. Но знание японского открывает новые возможности для карьерного роста в международных компаниях, учебы в японских вузах и комфортного путешествия по стране, а также доступ к богатой культуре, литературе и традициям Японии. Освоить японский язык можно на курсах:
«Курсы японского языка» от Mandarin School: обучают по программе вузов Японии и США, слушатели могут заморозить курс, сменить группу или формат обучения в любое время.
«Курсы японского языка» от DiveLang: офлайн- или онлайн-занятия в мини-группах или индивидуально с полноценным бесплатным уроком.
«Курсы японского языка онлайн» от Skyeng: курс с упором на разговорную практику с безлимитным тренажером для аудирования и чтения.
Возможно, вы уже проходили какие-то курсы из нашей подборки? Или можете посоветовать проверенный курс, который мы незаслуженно обошли вниманием? Пишите в комментариях!
