ТОП–10 курсов по моделированию в Blender 3D в 2025 году

Спрос на специалистов с навыками 3D-дизайна стабильно растет: например, на портале HeadHunter публикуются сотни вакансий с зарплатами от 140 000 рублей в месяц.

Blender — популярная программа для трехмерной графики, которую используют дизайнеры, аниматоры, архитекторы и разработчики игр. Она бесплатна, поддерживает моделирование, текстурирование, анимацию и визуализацию, поэтому подойдет и новичкам, и профессионалам.

Такой отбор помог сформировать подборку курсов по Blender 3D — с практической программой, актуальными методиками и возможностью собрать портфолио уже в процессе обучения.

Отзывы. Изучили оценки выпускников на Otzovik, «Яндекс Картах» и в профильных сообществах.

Формат и техническая поддержка. Оценили удобство онлайн-платформы, наличие личного кабинета и доступ к материалам после окончания курса.

Наставничество. Включены курсы с проверкой домашних заданий, консультациями и поддержкой преподавателей на протяжении всего обучения.

Для подготовки рейтинга проанализировали сайты онлайн-школ и образовательных платформ, программы обучения и отзывы студентов, проходивших курсы по Blender 3D. В подборку вошли только проверенные программы, отобранные по нескольким критериям:

Курсы по 3D-моделированию в Блендер

Blender используют в геймдеве, визуализации, анимации и рекламных проектах, поэтому обучение 3D-моделированию остается востребованным. Курсы помогают освоить программу с нуля, научиться работать с формами, материалами, светом и анимацией, а также собрать первые проекты для портфолио. В этом разделе собрали программы для начинающих, школьников и тех, кто хочет сменить профессию.

1. «Blender с нуля» — XYZ School

Курс знакомит с инструментами программы Blender и помогает освоить основы трехмерного моделирования. Обучение подходит тем, кто хочет создавать 3D-объекты, сцены и анимацию для игр, рекламы или визуализации.В процессе занятий студенты выполняют задания, учатся выстраивать композицию, настраивать свет и материалы. Обучение построено в формате видеоуроков с практикой. В программу входят 12 уроков, домашние задания с проверкой, общение в закрытом чате и упражнения для самопроверки. После завершения курса выдается сертификат. Стоимость: от 25 850 рублей.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 1,5 месяца.

Формат: видеоуроки, практические задания, упражнения для самопроверки.

Домашние задания: есть, с проверкой.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Ориентироваться в интерфейсе Blender.

Создавать 3D-модели по техническому заданию.

Создавать базовые анимации.

Проверять сетку объекта и уточнять 3D-композиции на основе реальных предметов. Почему стоит выбрать: Индивидуальная проверка домашний заданий.

Преподаватели-практики.

Возможность оформить налоговый вычет.

Сертификат об окончании обучения.

Закрытая группа для общения с сокурсниками.

Обучение в комфортном для студента темпе. Программа курса

2. «Основы Blender: создаем персонажа» — Bang Bang Education

Курс по 3D-моделированию, на котором студенты проходят полный цикл создания персонажа: от концепции до финального рендера. Обучение проходит в формате видеолекций с заданиями и консультациями преподавателя. Программа подходит для тех, кто осваивает Blender с нуля или хочет укрепить базовые навыки. Курс ведет художник и 3D-моделлер, чьи работы публиковались в профессиональных сообществах. В процессе занятий разбираются инструменты программы, создаются модели, материалы и освещение. Участники изучают работу с Rigging и текстурами, готовят итоговый проект для портфолио. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: 5000 рублей в месяц на 6 месяцев.

Продолжительность: 28 дней.

Формат: видеоуроки с практическими заданиями и консультациями.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.

Документ об окончании: нет. Чему научитесь: Создавать персонажей в Blender с нуля.

Работать с моделированием, текстурами и освещением.

Настраивать позы и финальный рендер.

Подготавливать проект для портфолио. Почему стоит выбрать: Преподаватель с профессиональным опытом в 3D-дизайне.

Упор на практику и самостоятельную работу.

Программа охватывает все этапы создания персонажа.

Возможность консультаций с наставником.

Сертификат после завершения курса. Программа курса

3. «Blender» — Contented

Курс для начинающих по 3D-моделированию и визуализации в Blender. Программа включает два модуля и знакомит с интерфейсом, инструментами и логикой работы программы. Обучение проходит в записи и подходит тем, кто делает первые шаги в 3D-дизайне. Занятия ведут практикующие специалисты — арт-директор и преподаватель 3D-графики. Студенты учатся создавать простые объекты, работать с материалами, освещением и анимацией. По окончании формируется основа для профессионального роста в 3D-сфере. Стоимость: 30 090 рублей.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки и практика.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Работать в интерфейсе Blender.

Создавать простые 3D-объекты и сцены.

Настраивать материалы и освещение.

Подготавливать рендер для презентации. Почему стоит выбрать: Программа подходит студентам без опыта.

Преподаватели — практикующие дизайнеры и арт-директоры.

Проверка заданий преподавателями.

3 проекта в портфолио.

Бессрочный доступ к материалам. Программа курса

4. «Супер Blender» — VideoSmile

Курс по 3D-моделированию для новичков, который помогает освоить работу в Blender с нуля. Программа построена на практике: ученики создают модели, материалы, сцены и финальные визуализации. Обучение проходит в онлайн-формате с подробными видеолекциями, заданиями и проверкой. Курс подойдет тем, кто хочет научиться создавать реалистичные объекты и сцены без опыта в 3D. В процессе занятий разбираются базовые инструменты моделирования, свет, материалы и принципы рендера. После завершения курса выпускники получают сертификат и готовые проекты для портфолио. Стоимость: 49 990 рублей.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки и практические задания.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Работать в интерфейсе Blender.

Создавать и текстурировать 3D-модели.

Настраивать освещение и материалы.

Рендерить сцены и готовить визуализации. Почему стоит выбрать: Полный курс для начинающих без порога входа.

Проверка домашних заданий и обратная связь.

Реальные проекты для портфолио.

Сертификат с индивидуальным номером.

Доступ к сообществу и дополнительным материалам. Программа курса

Курс по 3D-моделированию для тех, кто хочет освоить работу в Blender и создавать визуализации для дизайна, рекламы и игр. Программа подходит начинающим без опыта и включает подробные видеоуроки, домашние задания и обратную связь от кураторов. На курсе обучают основам 3D-графики, моделированию, текстурам, освещению и рендерингу. В процессе студенты создают собственные проекты и учатся презентовать их заказчикам. Выпускники получают диплом и могут использовать выполненные работы для портфолио. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 4272 рублей в месяц на 12 месяцев.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеоуроки и практика.

Домашние задания: есть, проверяются кураторами.

Документ об окончании: нет. Чему научитесь: Работать в Blender и создавать 3D-объекты любой сложности.

Настраивать материалы, освещение и рендеринг.

Разрабатывать дизайн-проекты и визуализации.

Подготавливать портфолио для заказчиков и студий. Почему стоит выбрать: Программа охватывает полный цикл 3D-дизайна.

Практические задания по реальным проектам.

Проверка и обратная связь от кураторов.

Диплом по окончании обучения.

Возможность оформить налоговый вычет. Программа курса

Курс по 3D-моделированию для тех, кто хочет освоить Blender с самого начала и научиться создавать трехмерные сцены и объекты. Программа объединяет теорию и практику: студенты изучают инструменты программы, работают над проектами и получают поддержку наставника. Обучение проходит онлайн и включает видеолекции, домашние задания с проверкой и консультации преподавателей. Студенты осваивают моделирование, текстурирование, освещение и визуализацию, а готовые проекты можно добавить в портфолио. После курса остается бессрочный доступ к материалам и чату с вакансиями и стажировками от партнеров школы. Стоимость: от 20 417 рублей.

Рассрочка: от 1701 рублей в месяц на 12 месяцев.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеоуроки, практика и консультации с наставниками.

Домашние задания: есть, проверяются кураторами.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Работать с интерфейсом и инструментами Blender.

Создавать модели, материалы и освещение.

Выполнять визуализацию сцен и объектов.

Подготавливать проекты для портфолио. Почему стоит выбрать: Поддержка личного наставника без ограничений по ответам.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Проверка заданий и консультации преподавателей.

1 год поддержки наставника после обучения.

Доступ к мини-курсу по трудоустройству.

Доступ в чат с вакансиями и стажировками от партнеров школы. Программа курса

Онлайн-курс для тех, кто осваивает 3D-моделирование и визуализацию с нуля. Программа объединяет работу в Blender, Photoshop и After Effects: студенты создают трехмерные объекты, настраивают свет и текстуры, делают короткие анимации. Занятия проходят в формате видеоуроков с практическими заданиями и обратной связью от преподавателей. Выпускники собирают портфолио из готовых работ и получают диплом. Курс подойдет тем, кто хочет начать путь в 3D-дизайне и развивать творческие навыки. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 4130 рублей в месяц.

Продолжительность: 9 месяцев.

Формат: онлайн-обучение с видеолекциями и практикой.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.

Документ об окончании: свидетельство о дополнительном образовании и международный сертификат на двух языках. Чему научитесь: Работать в Blender и других программах для 3D-дизайна.

Создавать модели, материалы и освещение.

Делать простую анимацию и визуализацию сцен.

Собирать портфолио из учебных проектов. Почему стоит выбрать: Обратная связь от преподавателей.

Возможность учиться в комфортном темпе.

Сопровождение кураторов.

Возможность рассрочки без переплаты.

Доступ к курсу после окончания обучения. Программа курса

Курс по созданию трехмерных моделей, сцен и визуализаций. Программа подходит начинающим и помогает освоить Blender, ZBrush и Photoshop. Студенты изучают этапы 3D-производства: моделирование, текстурирование, освещение, анимацию и рендер. Занятия проходят онлайн в удобном темпе. Обучение включает лекции, практику и работу над проектами. Выпускники формируют портфолио и получают диплом, а карьерный центр помогает с поиском вакансий и составлением резюме. Стоимость: 91 200 рублей.

Рассрочка: от 3998 рублей в месяц на 24 месяца.

Продолжительность: от 9 месяцев.

Формат: онлайн-лекции, практика и наставничество.

Домашние задания: есть, проверяются наставником.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. Чему научитесь: Работать в Blender, ZBrush и Photoshop.

Создавать 3D-модели, сцены и визуализации.

Настраивать материалы, освещение и рендер.

Готовить проекты для портфолио. Почему стоит выбрать: Поддержка карьерного центра и помощь с поиском работы.

Обучение у практикующих 3D-художников.

Сопровождение индивидуального наставника.

Диплом государственного образца по итогам курса.

Онлайн-обучение с гибким графиком и постоянным доступом к материалам. Программа курса

Программа по трехмерному моделированию для начинающих и практикующих дизайнеров. Обучение помогает освоить интерфейс Blender, работу с материалами, освещением и анимацией. Курс подойдет тем, кто хочет создавать 3D-объекты, сцены и визуализации для дизайна или хобби. Занятия проходят онлайн в небольших группах с поддержкой наставников. Студенты выполняют практические задания и готовят финальный проект. После окончания курса выдают сертификат, подтверждающий квалификацию. Стоимость: от 15 700 рублей.

Рассрочка: от 2700 рублей в месяц.

Продолжительность: 5 недель.

Формат: интерактивные задания, вебинары и записи занятий.

Домашние задания: есть, проверяются наставниками.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Работать в интерфейсе Blender.

Создавать и анимировать 3D-объекты.

Настраивать текстуры, свет и материалы.

Подготавливать сцены для визуализации. Почему стоит выбрать: Онлайн-занятия в формате живого общения с преподавателями.

Наставники с опытом работы в коммерческих и учебных проектах.

Возможность учиться в удобном графике.

Сертификат гособразца после окончания курса.

Поддержка преподавателей на каждом этапе обучения. Программа курса

Курс по созданию трехмерных объектов и сцен в Blender. Программа рассчитана на начинающих и охватывает все основные этапы работы: моделирование, освещение, текстурирование и рендер. Студенты учатся превращать идеи в готовые визуализации и собирать полноценные проекты для портфолио. Занятия проходят онлайн в формате видеолекций и практических заданий. Преподаватели помогают на каждом этапе, разбирают ошибки и дают рекомендации по улучшению работ. По завершении курса участники получают сертификат и доступ к материалам. Стоимость: от 37 632 рублей.

Рассрочка: от 2240 рублей в месяц на 24 месяца.

Продолжительность: 9 недель.

Формат: видеоуроки, практика, онлайн-коммуникация с преподавателями.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.

Документ об окончании: нет. Чему научитесь: Работать с интерфейсом Blender.

Создавать модели, текстуры и материалы.

Настраивать свет и камеры.

Делать финальную визуализацию сцены. Почему стоит выбрать: Участие в практических проектах «Агентства креативных талантов».

Общий чат для студентов и преподавателей.

Индивидуальная проверка заданий и стримы с разбором.

Готовые проекты в портфолио по завершении обучения.

Возможность рассрочки до 24 месяцев и скидка при полной оплате. Программа курса

Курс для детей, который знакомит с основами 3D-моделирования в Blender. Программа подойдет школьникам, интересующимся ИT, творчеством и цифровым дизайном. Обучение помогает понять логику работы трехмерной графики и развивает пространственное мышление. Занятия проводят преподаватели с педагогическим опытом. Формат сочетает практические упражнения, работу с интерфейсом Blender и создание собственных 3D-моделей. Ученики выполняют задания, получают обратную связь и собирают готовые проекты. После прохождения курса выдают сертификат, а программа лицензирована. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 8 месяцев обучения.

Формат: онлайн-занятия в мини-группах.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателем.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Работать в интерфейсе Blender.

Создавать простые трехмерные модели.

Настраивать материалы, текстуры и цвет.

Собрать готовую 3D-сцену.

Презентовать проекты. Почему стоит выбрать: Оплата обучения возможна материнским капиталом.

Доступен налоговый вычет.

Есть бесплатное пробное занятие.

Программа разработана специально для школьников.

Формат позволяет сочетать занятия с учебой.

После окончания курса выдают сертификат. Программа курса

Программа для школьников, которые начинают путь в трехмерной графике. Занятия помогают разобраться с интерфейсом Blender, понять логику создания объектов и освоить базовые инструменты моделирования. Программа подойдет детям, которые интересуются играми, анимацией и цифровым творчеством. Занятия проходят в сопровождении преподавателя: каждый урок построен на практике, разборе шагов и закреплении навыков. Ученики выполняют задания, создают собственные 3D-объекты и формируют первые проекты. По итогам курса выдают сертификат, а ученики могут двигаться дальше по направлению игровых технологий. Стоимость: по запросу.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: от 9 месяцев.

Формат: индивидуальные или групповые занятия, онлайн или офлайн в Москве.

Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Работать в интерфейсе Blender.

Создавать игровые модели и простые сцены.

Использовать инструменты моделирования и текстурирования.

Настраивать материалы, свет и анимацию.

Подготавливать объекты для использования в играх. Почему стоит выбрать: Формат, адаптированный для школьников.

Постоянное сопровождение преподавателя.

Практика на каждом занятии.

Интерактивные задания, поддерживающие интерес ребенка.

Сертификат по завершении обучения. Программа курса

Курс для школьников, которые хотят освоить основы трехмерной графики. Программа включает работу с интерфейсом, создание простых моделей и сборку готовых сцен. Формат подойдет для первого знакомства с Blender и развития цифрового творчества. Обучение построено на практике: ученики выполняют задания, собирают первые проекты и получают ручную проверку от преподавателя. В курсе есть мини-группы, чат поддержки и методические материалы. По завершении выдается сертификат. Стоимость: 8550 рублей.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 24 занятия.

Формат: видеоуроки и практика.

Домашние задания: есть, проверяются экспертами.

Документ об окончании: нет. Чему научитесь: Работать в интерфейсе Blender.

Создавать простые трехмерные модели.

Настраивать материалы, цвет и освещение.

Собирать объект в сцену и готовить рендер.

Формировать первое портфолио из учебных работ. Почему стоит выбрать: Ручная проверка заданий преподавателем.

Мини-группы и поддержка в общем чате.

4 готовых проекта для портфолио.

Понятный формат, адаптированный для школьников.

Возможность начать обучение бесплатно. Программа курса

Программа подходит тем, кто начинает работать в Blender. На занятиях разбираются интерфейс, основные инструменты, создание моделей и сцен, работа с материалами, светом и рендером. Формат объединяет теорию и практику: по каждому уроку есть задание с проверкой и разбором. После завершения обучения выдается именной сертификат, а материалы остаются в доступе. Стоимость: 1900 рублей.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 10 уроков.

Формат: видеоуроки, практика.

Домашние задания: есть, с самопроверкой.

Документ об окончании: сертификат. Чему научитесь: Ориентироваться в интерфейсе Blender.

Создавать трехмерные объекты и простые сцены.

Настраивать материалы, текстуры и освещение.

Делать базовую анимацию.

Готовить рендеры и оформлять результат. Почему стоит выбрать: Подходит для тех, кто начинает работать в Blender.

После прохождения выдают именной сертификат.

Есть поддержка при технических вопросах.

Теоретические материалы доступны без ограничений.

Стоимость обучения ниже средней по рынку. Программа курса