ТОП–10 курсов по моделированию в Blender 3D в 2025 году

Blender — популярная программа для трехмерной графики, которую используют дизайнеры, аниматоры, архитекторы и разработчики игр. Она бесплатна, поддерживает моделирование, текстурирование, анимацию и визуализацию, поэтому подойдет и новичкам, и профессионалам.
Спрос на специалистов с навыками 3D-дизайна стабильно растет: например, на портале HeadHunter публикуются сотни вакансий с зарплатами от 140 000 рублей в месяц.
Как собрали курсы для рейтинга
Для подготовки рейтинга проанализировали сайты онлайн-школ и образовательных платформ, программы обучения и отзывы студентов, проходивших курсы по Blender 3D. В подборку вошли только проверенные программы, отобранные по нескольким критериям:
Программа обучения. Курс должен охватывать основные этапы 3D-производства — моделирование, текстурирование, освещение, анимацию и рендеринг.
Практическая часть. Приоритет получили программы, где студенты выполняют практические задания и получают обратную связь.
Наставничество. Включены курсы с проверкой домашних заданий, консультациями и поддержкой преподавателей на протяжении всего обучения.
Формат и техническая поддержка. Оценили удобство онлайн-платформы, наличие личного кабинета и доступ к материалам после окончания курса.
Отзывы. Изучили оценки выпускников на Otzovik, «Яндекс Картах» и в профильных сообществах.
Такой отбор помог сформировать подборку курсов по Blender 3D — с практической программой, актуальными методиками и возможностью собрать портфолио уже в процессе обучения.
Рейтинг онлайн-курсов по Blender в 2025 году
«Blender с нуля» от XYZ School: курс по 3D-моделированию для начинающих с домашними работами и контролем прогресса преподавателем.
«Основы Blender: создаем персонажа» от Bang Bang Education: программа с упором на создание 3D-персонажа и регулярной обратной связью от практикующего специалиста.
«Blender» от Contented: курс для начинающих, на котором помогут понять базовые инструменты Blender и научат создавать простые визуализации, объекты и сцены.
«Супер Blender» от VideoSmile: обучение для начинающих с пошаговой практикой по созданию трехмерных объектов, сцен и базовой анимации.
«Blender.Design» от Skillbox: онлайн-курс по 3D-моделированию, разработанный специалистами с многолетним опытом в индустрии.
«Blender с нуля» от «Бруноям»: программа с сопровождением наставника и доступом к дополнительному мини-курсу по поиску работы.
«3D-дизайнер с нуля» от «Академии TOП»: курс с сопровождением куратором и быстрой обратной связью от преподавателей.
«3D‑художник» от «Нетологии»: длительная программа по 3D-графике с наставничеством, портфолио-проектами и карьерной поддержкой.
«Онлайн-курсы Блендера» от «Международной школы профессий»: обучение по десяти тематическим модулям с выдачей сертификата установленного образца.
«3D-моделирование в Blender» от «Хохлов Сабатовский»: курс с практикой, прямыми эфирами и возможностью участия в проектах «Агентства креативных талантов».
Сравнительная таблица всех курсов по blender
Название курса
Стоимость
Рассрочка
Продолжительность
Формат
Домашние задания
Документ об окончании
XYZ School
От 25 850 рублей
По запросу
1,5 месяца
Видеоуроки и практические задания
Есть, проверяются преподавателем
Сертификат
Bang Bang Education
По запросу
5000 рублей в месяц на 6 месяцев
28 дней
Видеоуроки с практическими заданиями и консультациями
Есть, проверяются преподавателями
Нет
Contented
30 090 рублей
По запросу
В своем темпе
Видеоуроки и практика
Есть, проверяются преподавателями
Сертификат
VideoSmile
49 990 рублей
По запросу
В своем темпе
Видеоуроки и практические задания
Есть, проверяются преподавателями
Сертификат
Skillbox
По запросу
От 4272 рублей в месяц на 12 месяцев
2 месяца
Видеоуроки и практика
Есть, проверяются кураторами
Нет
Бруноям
От 20 417 рублей
От 1701 рублей в месяц на 12 месяцев
2 месяца
Видеоуроки, практика и консультации с наставниками
Есть, проверяются кураторами
Сертификат
Академия TOП
По запросу
От 4130 рублей в месяц
9 месяцев
Онлайн-обучение с видеолекциями и практикой
Есть, проверяются преподавателями
Сертификат
Нетология
91 200 рублей
От 3998 рублей в месяц на 24 месяца
От 9 месяцев
Онлайн-лекции, практика и наставничество
Есть, проверяются наставником
Диплом о профессиональной переподготовке
Международная школа профессий
От 15 700 рублей
От 2700 рублей в месяц
5 недель
Интерактивные задания, вебинары и записи занятий
Есть, проверяются наставниками
Сертификат
Хохлов Сабатовский
От 37 632 рублей
От 2240 рублей в месяц на 24 месяца
9 недель
Видеоуроки, практика, онлайн-коммуникация с преподавателями
Есть, проверяются преподавателями
Нет
Курсы по 3D-моделированию в Блендер
Blender используют в геймдеве, визуализации, анимации и рекламных проектах, поэтому обучение 3D-моделированию остается востребованным. Курсы помогают освоить программу с нуля, научиться работать с формами, материалами, светом и анимацией, а также собрать первые проекты для портфолио. В этом разделе собрали программы для начинающих, школьников и тех, кто хочет сменить профессию.
1. «Blender с нуля» — XYZ School
Курс знакомит с инструментами программы Blender и помогает освоить основы трехмерного моделирования. Обучение подходит тем, кто хочет создавать 3D-объекты, сцены и анимацию для игр, рекламы или визуализации.В процессе занятий студенты выполняют задания, учатся выстраивать композицию, настраивать свет и материалы.
Обучение построено в формате видеоуроков с практикой. В программу входят 12 уроков, домашние задания с проверкой, общение в закрытом чате и упражнения для самопроверки. После завершения курса выдается сертификат.
Стоимость: от 25 850 рублей.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 1,5 месяца.
Формат: видеоуроки, практические задания, упражнения для самопроверки.
Домашние задания: есть, с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Ориентироваться в интерфейсе Blender.
Создавать 3D-модели по техническому заданию.
Создавать базовые анимации.
Проверять сетку объекта и уточнять 3D-композиции на основе реальных предметов.
Почему стоит выбрать:
Индивидуальная проверка домашний заданий.
Преподаватели-практики.
Возможность оформить налоговый вычет.
Сертификат об окончании обучения.
Закрытая группа для общения с сокурсниками.
Обучение в комфортном для студента темпе.
2. «Основы Blender: создаем персонажа» — Bang Bang Education
Курс по 3D-моделированию, на котором студенты проходят полный цикл создания персонажа: от концепции до финального рендера. Обучение проходит в формате видеолекций с заданиями и консультациями преподавателя. Программа подходит для тех, кто осваивает Blender с нуля или хочет укрепить базовые навыки.
Курс ведет художник и 3D-моделлер, чьи работы публиковались в профессиональных сообществах. В процессе занятий разбираются инструменты программы, создаются модели, материалы и освещение. Участники изучают работу с Rigging и текстурами, готовят итоговый проект для портфолио.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: 5000 рублей в месяц на 6 месяцев.
Продолжительность: 28 дней.
Формат: видеоуроки с практическими заданиями и консультациями.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.
Документ об окончании: нет.
Чему научитесь:
Создавать персонажей в Blender с нуля.
Работать с моделированием, текстурами и освещением.
Настраивать позы и финальный рендер.
Подготавливать проект для портфолио.
Почему стоит выбрать:
Преподаватель с профессиональным опытом в 3D-дизайне.
Упор на практику и самостоятельную работу.
Программа охватывает все этапы создания персонажа.
Возможность консультаций с наставником.
Сертификат после завершения курса.
3. «Blender» — Contented
Курс для начинающих по 3D-моделированию и визуализации в Blender. Программа включает два модуля и знакомит с интерфейсом, инструментами и логикой работы программы. Обучение проходит в записи и подходит тем, кто делает первые шаги в 3D-дизайне.
Занятия ведут практикующие специалисты — арт-директор и преподаватель 3D-графики. Студенты учатся создавать простые объекты, работать с материалами, освещением и анимацией. По окончании формируется основа для профессионального роста в 3D-сфере.
Стоимость: 30 090 рублей.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки и практика.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Работать в интерфейсе Blender.
Создавать простые 3D-объекты и сцены.
Настраивать материалы и освещение.
Подготавливать рендер для презентации.
Почему стоит выбрать:
Программа подходит студентам без опыта.
Преподаватели — практикующие дизайнеры и арт-директоры.
Проверка заданий преподавателями.
3 проекта в портфолио.
Бессрочный доступ к материалам.
4. «Супер Blender» — VideoSmile
Курс по 3D-моделированию для новичков, который помогает освоить работу в Blender с нуля. Программа построена на практике: ученики создают модели, материалы, сцены и финальные визуализации. Обучение проходит в онлайн-формате с подробными видеолекциями, заданиями и проверкой.
Курс подойдет тем, кто хочет научиться создавать реалистичные объекты и сцены без опыта в 3D. В процессе занятий разбираются базовые инструменты моделирования, свет, материалы и принципы рендера. После завершения курса выпускники получают сертификат и готовые проекты для портфолио.
Стоимость: 49 990 рублей.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки и практические задания.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Работать в интерфейсе Blender.
Создавать и текстурировать 3D-модели.
Настраивать освещение и материалы.
Рендерить сцены и готовить визуализации.
Почему стоит выбрать:
Полный курс для начинающих без порога входа.
Проверка домашних заданий и обратная связь.
Реальные проекты для портфолио.
Сертификат с индивидуальным номером.
Доступ к сообществу и дополнительным материалам.
5. «Blender.Design» — Skillbox
Курс по 3D-моделированию для тех, кто хочет освоить работу в Blender и создавать визуализации для дизайна, рекламы и игр. Программа подходит начинающим без опыта и включает подробные видеоуроки, домашние задания и обратную связь от кураторов.
На курсе обучают основам 3D-графики, моделированию, текстурам, освещению и рендерингу. В процессе студенты создают собственные проекты и учатся презентовать их заказчикам. Выпускники получают диплом и могут использовать выполненные работы для портфолио.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4272 рублей в месяц на 12 месяцев.
Продолжительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки и практика.
Домашние задания: есть, проверяются кураторами.
Документ об окончании: нет.
Чему научитесь:
Работать в Blender и создавать 3D-объекты любой сложности.
Настраивать материалы, освещение и рендеринг.
Разрабатывать дизайн-проекты и визуализации.
Подготавливать портфолио для заказчиков и студий.
Почему стоит выбрать:
Программа охватывает полный цикл 3D-дизайна.
Практические задания по реальным проектам.
Проверка и обратная связь от кураторов.
Диплом по окончании обучения.
Возможность оформить налоговый вычет.
6. «Blender с нуля» — «Бруноям»
Курс по 3D-моделированию для тех, кто хочет освоить Blender с самого начала и научиться создавать трехмерные сцены и объекты. Программа объединяет теорию и практику: студенты изучают инструменты программы, работают над проектами и получают поддержку наставника.
Обучение проходит онлайн и включает видеолекции, домашние задания с проверкой и консультации преподавателей. Студенты осваивают моделирование, текстурирование, освещение и визуализацию, а готовые проекты можно добавить в портфолио. После курса остается бессрочный доступ к материалам и чату с вакансиями и стажировками от партнеров школы.
Стоимость: от 20 417 рублей.
Рассрочка: от 1701 рублей в месяц на 12 месяцев.
Продолжительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, практика и консультации с наставниками.
Домашние задания: есть, проверяются кураторами.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Работать с интерфейсом и инструментами Blender.
Создавать модели, материалы и освещение.
Выполнять визуализацию сцен и объектов.
Подготавливать проекты для портфолио.
Почему стоит выбрать:
Поддержка личного наставника без ограничений по ответам.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Проверка заданий и консультации преподавателей.
1 год поддержки наставника после обучения.
Доступ к мини-курсу по трудоустройству.
Доступ в чат с вакансиями и стажировками от партнеров школы.
7. «3D-дизайнер с нуля» — «Академия TOП»
Онлайн-курс для тех, кто осваивает 3D-моделирование и визуализацию с нуля. Программа объединяет работу в Blender, Photoshop и After Effects: студенты создают трехмерные объекты, настраивают свет и текстуры, делают короткие анимации.
Занятия проходят в формате видеоуроков с практическими заданиями и обратной связью от преподавателей. Выпускники собирают портфолио из готовых работ и получают диплом. Курс подойдет тем, кто хочет начать путь в 3D-дизайне и развивать творческие навыки.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4130 рублей в месяц.
Продолжительность: 9 месяцев.
Формат: онлайн-обучение с видеолекциями и практикой.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.
Документ об окончании: свидетельство о дополнительном образовании и международный сертификат на двух языках.
Чему научитесь:
Работать в Blender и других программах для 3D-дизайна.
Создавать модели, материалы и освещение.
Делать простую анимацию и визуализацию сцен.
Собирать портфолио из учебных проектов.
Почему стоит выбрать:
Обратная связь от преподавателей.
Возможность учиться в комфортном темпе.
Сопровождение кураторов.
Возможность рассрочки без переплаты.
Доступ к курсу после окончания обучения.
8. «3D‑художник» — «Нетология»
Курс по созданию трехмерных моделей, сцен и визуализаций. Программа подходит начинающим и помогает освоить Blender, ZBrush и Photoshop. Студенты изучают этапы 3D-производства: моделирование, текстурирование, освещение, анимацию и рендер.
Занятия проходят онлайн в удобном темпе. Обучение включает лекции, практику и работу над проектами. Выпускники формируют портфолио и получают диплом, а карьерный центр помогает с поиском вакансий и составлением резюме.
Стоимость: 91 200 рублей.
Рассрочка: от 3998 рублей в месяц на 24 месяца.
Продолжительность: от 9 месяцев.
Формат: онлайн-лекции, практика и наставничество.
Домашние задания: есть, проверяются наставником.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Чему научитесь:
Работать в Blender, ZBrush и Photoshop.
Создавать 3D-модели, сцены и визуализации.
Настраивать материалы, освещение и рендер.
Готовить проекты для портфолио.
Почему стоит выбрать:
Поддержка карьерного центра и помощь с поиском работы.
Обучение у практикующих 3D-художников.
Сопровождение индивидуального наставника.
Диплом государственного образца по итогам курса.
Онлайн-обучение с гибким графиком и постоянным доступом к материалам.
9. «Онлайн-курсы Блендера» — «Международная школа профессий»
Программа по трехмерному моделированию для начинающих и практикующих дизайнеров. Обучение помогает освоить интерфейс Blender, работу с материалами, освещением и анимацией. Курс подойдет тем, кто хочет создавать 3D-объекты, сцены и визуализации для дизайна или хобби.
Занятия проходят онлайн в небольших группах с поддержкой наставников. Студенты выполняют практические задания и готовят финальный проект. После окончания курса выдают сертификат, подтверждающий квалификацию.
Стоимость: от 15 700 рублей.
Рассрочка: от 2700 рублей в месяц.
Продолжительность: 5 недель.
Формат: интерактивные задания, вебинары и записи занятий.
Домашние задания: есть, проверяются наставниками.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Работать в интерфейсе Blender.
Создавать и анимировать 3D-объекты.
Настраивать текстуры, свет и материалы.
Подготавливать сцены для визуализации.
Почему стоит выбрать:
Онлайн-занятия в формате живого общения с преподавателями.
Наставники с опытом работы в коммерческих и учебных проектах.
Возможность учиться в удобном графике.
Сертификат гособразца после окончания курса.
Поддержка преподавателей на каждом этапе обучения.
10. «3D-моделирование в Blender» — «Хохлов Сабатовский»
Курс по созданию трехмерных объектов и сцен в Blender. Программа рассчитана на начинающих и охватывает все основные этапы работы: моделирование, освещение, текстурирование и рендер. Студенты учатся превращать идеи в готовые визуализации и собирать полноценные проекты для портфолио.
Занятия проходят онлайн в формате видеолекций и практических заданий. Преподаватели помогают на каждом этапе, разбирают ошибки и дают рекомендации по улучшению работ. По завершении курса участники получают сертификат и доступ к материалам.
Стоимость: от 37 632 рублей.
Рассрочка: от 2240 рублей в месяц на 24 месяца.
Продолжительность: 9 недель.
Формат: видеоуроки, практика, онлайн-коммуникация с преподавателями.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.
Документ об окончании: нет.
Чему научитесь:
Работать с интерфейсом Blender.
Создавать модели, текстуры и материалы.
Настраивать свет и камеры.
Делать финальную визуализацию сцены.
Почему стоит выбрать:
Участие в практических проектах «Агентства креативных талантов».
Общий чат для студентов и преподавателей.
Индивидуальная проверка заданий и стримы с разбором.
Готовые проекты в портфолио по завершении обучения.
Возможность рассрочки до 24 месяцев и скидка при полной оплате.
11. «3D-моделирование в Blender» — GeekBrains
Курс для детей, который знакомит с основами 3D-моделирования в Blender. Программа подойдет школьникам, интересующимся ИT, творчеством и цифровым дизайном. Обучение помогает понять логику работы трехмерной графики и развивает пространственное мышление.
Занятия проводят преподаватели с педагогическим опытом. Формат сочетает практические упражнения, работу с интерфейсом Blender и создание собственных 3D-моделей. Ученики выполняют задания, получают обратную связь и собирают готовые проекты. После прохождения курса выдают сертификат, а программа лицензирована.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 8 месяцев обучения.
Формат: онлайн-занятия в мини-группах.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателем.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Работать в интерфейсе Blender.
Создавать простые трехмерные модели.
Настраивать материалы, текстуры и цвет.
Собрать готовую 3D-сцену.
Презентовать проекты.
Почему стоит выбрать:
Оплата обучения возможна материнским капиталом.
Доступен налоговый вычет.
Есть бесплатное пробное занятие.
Программа разработана специально для школьников.
Формат позволяет сочетать занятия с учебой.
После окончания курса выдают сертификат.
12. «Обучение 3D-моделированию в Blender» — CODDY
Программа для школьников, которые начинают путь в трехмерной графике. Занятия помогают разобраться с интерфейсом Blender, понять логику создания объектов и освоить базовые инструменты моделирования. Программа подойдет детям, которые интересуются играми, анимацией и цифровым творчеством.
Занятия проходят в сопровождении преподавателя: каждый урок построен на практике, разборе шагов и закреплении навыков. Ученики выполняют задания, создают собственные 3D-объекты и формируют первые проекты. По итогам курса выдают сертификат, а ученики могут двигаться дальше по направлению игровых технологий.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: от 9 месяцев.
Формат: индивидуальные или групповые занятия, онлайн или офлайн в Москве.
Домашние задания: есть, проверяются преподавателями.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Работать в интерфейсе Blender.
Создавать игровые модели и простые сцены.
Использовать инструменты моделирования и текстурирования.
Настраивать материалы, свет и анимацию.
Подготавливать объекты для использования в играх.
Почему стоит выбрать:
Формат, адаптированный для школьников.
Постоянное сопровождение преподавателя.
Практика на каждом занятии.
Интерактивные задания, поддерживающие интерес ребенка.
Сертификат по завершении обучения.
13. «3D-моделирование в Blender» — Foxford
Курс для школьников, которые хотят освоить основы трехмерной графики. Программа включает работу с интерфейсом, создание простых моделей и сборку готовых сцен. Формат подойдет для первого знакомства с Blender и развития цифрового творчества.
Обучение построено на практике: ученики выполняют задания, собирают первые проекты и получают ручную проверку от преподавателя. В курсе есть мини-группы, чат поддержки и методические материалы. По завершении выдается сертификат.
Стоимость: 8550 рублей.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 24 занятия.
Формат: видеоуроки и практика.
Домашние задания: есть, проверяются экспертами.
Документ об окончании: нет.
Чему научитесь:
Работать в интерфейсе Blender.
Создавать простые трехмерные модели.
Настраивать материалы, цвет и освещение.
Собирать объект в сцену и готовить рендер.
Формировать первое портфолио из учебных работ.
Почему стоит выбрать:
Ручная проверка заданий преподавателем.
Мини-группы и поддержка в общем чате.
4 готовых проекта для портфолио.
Понятный формат, адаптированный для школьников.
Возможность начать обучение бесплатно.
14. «Онлайн-курс Blender 3D» — Onskills
Программа подходит тем, кто начинает работать в Blender. На занятиях разбираются интерфейс, основные инструменты, создание моделей и сцен, работа с материалами, светом и рендером. Формат объединяет теорию и практику: по каждому уроку есть задание с проверкой и разбором. После завершения обучения выдается именной сертификат, а материалы остаются в доступе.
Стоимость: 1900 рублей.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 10 уроков.
Формат: видеоуроки, практика.
Домашние задания: есть, с самопроверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Ориентироваться в интерфейсе Blender.
Создавать трехмерные объекты и простые сцены.
Настраивать материалы, текстуры и освещение.
Делать базовую анимацию.
Готовить рендеры и оформлять результат.
Почему стоит выбрать:
Подходит для тех, кто начинает работать в Blender.
После прохождения выдают именной сертификат.
Есть поддержка при технических вопросах.
Теоретические материалы доступны без ограничений.
Стоимость обучения ниже средней по рынку.
15. «3D-моделирование для школьников в Blender» — ClubPixel
Программа рассчитана на учеников 10–17 лет и охватывает моделирование, освещение, анимацию и визуализацию. На занятиях разбираются инструменты Blender, создание сцен и объектов, работа с текстурами и материалами. Обучение проходит онлайн в мини-группах, с обратной связью и доступом к дополнительным материалам. После завершения курса выдают сертификат установленного образца.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: от 4,5 месяцев.
Формат: онлайн-занятия в Zoom или видеоуроки.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научитесь:
Работать в интерфейсе Blender.
Создавать трехмерные объекты, сцены и анимацию.
Использовать материалы, свет и текстуры.
Готовить визуализацию проектов.
Почему стоит выбрать:
Бесплатное пробное занятие.
Возможность оформить налоговый вычет.
Оплата материнским капиталом.
Обучение в мини-группах.
Сертификат установленного образца.
Дополнительные учебные материалы.
Гибкий формат, удобный для совмещения со школой.
Бесплатные курсы по Blender 3D
Бесплатные программы подходят тем, кто хочет познакомиться с Blender и попробовать себя в 3D-моделировании без вложений. Такие курсы дают базовое понимание интерфейса, инструментов и принципов работы со сценой. Это удобный способ оценить формат обучения и понять, интересно ли продолжать изучение 3D-графики на более продвинутом уровне.
1. «3D-моделирование в Blender с нуля» — Skillbox
Программа состоит из трех блоков: основы 3D, создание персонажа и подготовка рекламного 3D-ролика. Участники осваивают базовые инструменты Blender, моделируют объекты и работают с анимацией. Обучение проходит онлайн, после регистрации открывается доступ к видеоурокам и домашним заданиям.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки и практика.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: не предусмотрен.
2. «Работа в Blender» — Skillbox
Запись вебинара, на котором проводят обзор интерфейса Blender, изучают принципы построения объектов и базовые параметры сцены. Спикер показывает процесс создания простых моделей и подготовку к рендеру. Формат подойдет тем, кто хочет понять возможности программы перед началом обучения.
Длительность: 1 занятие.
Формат: запись вебинара.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: не предусмотрен.
3. «Blender. Быстрый старт» — «Хохлов Сабатовский»
Программа состоит из пяти уроков, посвященных основам работы в Blender: созданию low poly-моделей, настройке света, применению материалов и подготовке финального рендера. По итогам студенты создают две 3D-сцены и добавляют их в портфолио. Обучение проходит онлайн, материалы остаются доступными после завершения курса.
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеоуроки и практика.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: не предусмотрен.
4. «Blender 3D: обзор программы для моделирования» — «Яндекс Практикум»
В статье разбираются установка и начальная настройка Blender, создание простых объектов и сцен, работа с материалами и освещением. Приведены примеры и скриншоты, которые помогают закрепить шаги на практике. Материал подойдет тем, кто впервые знакомится с 3D-графикой и хочет понять основы работы в Blender.
Длительность: не ограничена.
Формат: онлайн-материал в блоге.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: не предусмотрен.
5. «3D-моделирование в blender» — Stepik
Программа включает 10 уроков и 14 тестов. В курсе рассматриваются интерфейс Blender, основы моделирования, работа с шейдерами, физикой тел и базовой анимацией. Каждый урок сопровождается иллюстрациями и практическими заданиями. Материал обновлен в 2022 году и подходит для самостоятельного изучения.
Длительность: 10 уроков.
Формат: онлайн-обучение с тестами и практикой.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: не предусмотрен.
Что важно при выборе курсов по Blender 3D
Курсы по Blender отличаются по уровню сложности, длительности и формату обучения, поэтому перед началом важно понимать, какой результат нужен после прохождения программы. Для знакомства с 3D подойдут короткие базовые курсы, а для подготовки портфолио и поиска работы — более объемные программы с практикой и поддержкой наставников.
Большое значение имеет структура курса: она должна включать основные этапы 3D-производства — моделирование, материалы, освещение, анимацию и рендеринг. Наличие практических заданий и проверки работ помогает быстрее закрепить навыки и исправлять ошибки по ходу обучения.
Также стоит учитывать техническую часть: удобную платформу, доступ к материалам после окончания курса, формат взаимодействия с преподавателями и наличие обратной связи. Эти элементы делают обучение более прозрачным и помогают шаг за шагом идти от простых задач к полноценным проектам.
Программа обучения
Большинство программ по Blender 3D основаны на практическом подходе: студенты осваивают инструменты программы на реальных задачах и постепенно создают собственные проекты. Курсы различаются по глубине изучения и длительности, но обычно включают несколько ключевых блоков:
1. Знакомство с 3D и интерфейсом Blender:
Устройство программы и настройка рабочего пространства.
Принципы навигации и работа с горячими клавишами.
Организация сцены, подготовка файлов и структура проекта.
2. Моделирование объектов и сцен:
Основные методы трехмерного моделирования.
Создание простых и сложных форм.
Использование модификаторов, кривых и инструментов редактирования.
Построение композиции и работа с пропорциями.
3. Материалы и текстуры:
Назначение материалов и работа с картами.
Создание различных поверхностей через узлы.
Настройка отражений, прозрачности и рельефа.
4. Освещение и рендеринг:
Работа с источниками света, камерой и тенями.
Создание визуализации в Eevee и Cycles.
Оптимизация сцены перед финальным рендером.
5. Анимация:
Основы ключевой анимации.
Движение объектов и камеры.
Настройка траекторий и работа с графиками.
6. Финальный проект:
Разработка полноценной сцены или короткой анимации.
Экспорт и визуализация результата.
Подготовка проекта для портфолио и публикации.
Формат обучения
Форматы обучения по Blender 3D могут отличаться по уровню взаимодействия с преподавателями, но в большинстве школ используется несколько типовых вариантов:
Онлайн-видеоуроки — самый распространенный формат. Материал подается в записи, а обучение проходит в удобном темпе. Такой вариант подходит тем, кто совмещает обучение с работой или учебой.
Курсы с куратором или наставником предполагают проверку домашних заданий и рекомендации по улучшению проектов. Наставник помогает разбирать сложные темы и отслеживает прогресс. Такой формат используют многие крупные школы.
Онлайн-вебинары и стримы встречаются в продвинутых и комбинированных программах. Материал объясняется в прямом эфире, а участники могут задать вопросы и увидеть рабочий процесс в реальном времени.
Мини-группы чаще применяются в детских и подростковых курсах. Занятия проходят 1–2 раза в неделю, с живым общением и постоянной обратной связью.
Самостоятельные программы встречаются в бесплатных курсах и базовых мастер-классах. Они дают общее представление о работе в Blender, но не включают проверку заданий.
Вне зависимости от формата, основа обучения — практика: выполнение заданий, разбор проектов и создание собственных сцен для портфолио.
Преподаватели
Хорошие преподаватели в курсах по Blender 3D — это практикующие специалисты, которые работают с трехмерной графикой каждый день. Они должны обладать реальным опытом в геймдеве, анимации, визуализации или продакшн-студиях, а также иметь собственные проекты, опубликованные на ArtStation, Behance или в профессиональных сообществах.
Важно, чтобы преподаватель умел не только показывать инструменты, но и объяснять логику работы: почему выбран определенный метод моделирования, как строится сцена и что влияет на качество рендера. Такой подход помогает формировать навыки, которые применяются в реальных проектах.
Дополнительным плюсом являются участие в конкурсах, создание авторских проектов и опыт проверки работ учеников. Преподаватель должен давать понятную, конструктивную обратную связь, помогать разбирать ошибки и поддерживать развитие студента на всех этапах обучения.
Среди спикеров курсов из подборки встречаются специалисты:
Алена Кузьминых, Bang Bang Education. Концепт-художник. Рисует для игр, кино и сериалов. Работала над такими проектами, как «Вторжение», «Вратарь Галактики», «Майор Гром».
Павел Котов, Contented. Участвовал в разработке онлайн-движка Blend4Web для создания и отображения интерактивной трехмерной графики на сайтах, сотрудничал со студией Propellers.
Илья Ковалев, Skillbox. 3D-художник. Работает с трехмерной графикой более 10 лет. Специализируется на освещении и визуализации. Работал над фильмом «Притяжение» и сериалом Talking Tom Shorts.
Виктор Баулин, «Бруноям». 3D-художник Lesta Games. Работает в сфере дизайна и 3D-графики более 6 лет. Создавал модели и концепты для инди-игр, сейчас сотрудничает с Lesta Games.
Вита Шахнович, «Нетология». 3D-дизайнер. Разрабатывает для компаний уникальный визуальный стиль, сотрудничает с «Яндекс», VISA, Match Architects.
Стоимость и условия оплаты
Стоимость обучения Blender 3D зависит от формата и глубины программы. Короткие онлайн-курсы без наставника стоят заметно меньше, тогда как комплексные программы с проверкой заданий и поддержкой преподавателей обходятся дороже. В среднем стоимость колеблется от 15 000 до 45 000 рублей, а при оплате в рассрочку ежемесячные платежи составляют примерно 2000–5000 рублей.
Рассрочка
Рассрочка позволяет оплачивать обучение частями без крупного единовременного платежа. Обычно ее оформляют через банк-партнер, а проценты покрывает школа — студент погашает только основную сумму равными частями.
Перед оформлением важно изучить условия: срок выплат, размер ежемесячного платежа и возможные комиссии. Иногда школы предлагают внутреннюю рассрочку, где оплата вносится напрямую без участия банка. Такой вариант безопаснее, поскольку не требует кредитной проверки и не создает дополнительных обязательств.
Стажировка и трудоустройство
Карьерные сервисы встречаются не во всех курсах по Blender 3D. В большинстве программ итогом обучения становится портфолио, с которым можно откликаться на вакансии в геймдеве, визуализации или анимации.
Некоторые школы добавляют карьерный блок: помощь с составлением резюме, разбор портфолио и подготовку к собеседованию. Такие опции чаще есть в длительных профессиональных программах. Иногда предлагаются стажировочные проекты или участие в учебных производственных задачах.
Итоговая работа по результатам обучения
Во многих курсах предусмотрена итоговая работа — трехмерная сцена, персонаж, анимация или визуализация интерьера. Такой проект позволяет применить все изученные инструменты и получить результат, который можно добавить в портфолио.
Финальная работа особенно важна, если целью обучения является поиск заказов или трудоустройство сразу после прохождения курса. Готовый проект помогает показать навыки работодателю. Если обучение рассматривается как хобби или вводный этап, подойдет курс без итоговой работы — он дает общее понимание инструментов без необходимости выполнять крупный проект.
Лицензия школы
У некоторых школ есть государственная лицензия на образовательную деятельность. Это позволяет получать диплом установленного образца и оформлять налоговый вычет. Например, Skillbox работает по государственной бессрочной лицензии на образовательную деятельность № Л035−1 298−77/179 609 от 19 января 2022 года, проверить ее можно в Федеральном реестре.
Возврат денежных средств
Многие школы позволяют вернуть оплату, если курс не подошел. Обычно такая возможность действует в первые дни обучения или до определенного модуля, что дает время оценить материалы и формат занятий без финансового риска.
Условия возврата отличаются в каждой школе, поэтому важно заранее изучить договор и уточнить, на каком этапе можно отказаться от участия без удержаний. Если срок возврата пропущен, деньги чаще всего не компенсируются. Чтобы избежать недоразумений, полезно внимательно читать правила и сохранять подтверждения оплаты.
Примеры работ студентов
Почему стоит освоить 3d-моделирование в blender и кому это будет полезно
Blender — универсальная программа для создания трехмерной графики, которая подходит как для хобби, так и для профессиональной работы. Она бесплатная, регулярно обновляется и используется в геймдеве, анимации, архитектурной визуализации, рекламе и продакшн-студиях. Освоение Blender позволяет создавать модели, сцены, персонажей, анимацию и визуальные эффекты на уровне, достаточном для работы над коммерческими проектами.
Знание Blender полезно дизайнерам, художникам, архитекторам, разработчикам игр, специалистам по визуальным эффектам и всем, кто работает с цифровым контентом. Навыки трехмерной графики расширяют возможности в профессии, помогают выделяться на рынке и позволяют брать дополнительные проекты на фрилансе.
Blender подходит и тем, кто хочет развить творческие навыки: работа в 3D помогает прокачать пространственное мышление, композицию и внимание к деталям. Благодаря доступности программы и большому количеству учебных материалов начать можно на любом уровне подготовки.
Чему научитесь на курсах моделирования в Блендер
Курсы по Blender позволяют освоить трехмерное моделирование с нуля и понять, как создаются объекты, сцены и анимации в современной 3D-графике. Обучение строится вокруг практики: шаг за шагом студенты повторяют рабочие процессы профессиональных 3D-дизайнеров и собирают собственные проекты.
На курсах обычно изучают:
интерфейс Blender и принципы работы в 3D-пространстве;
создание простых и сложных моделей;
работу с модификаторами, формами и геометрией;
текстуры, материалы и узлы;
настройку света, камеры и композиции;
рендеринг в Eevee и Cycles;
основы анимации объектов и камеры;
подготовку финальных сцен для портфолио или публикации.
Что может делать специалист, освоивший 3Д-моделирование в Blender
Освоение Blender открывает доступ к широкому спектру задач в сфере трехмерной графики. Программа используется в геймдеве, анимации, визуальных эффектах, рекламе, архитектурной визуализации и разработке цифрового контента, поэтому специалист с навыками моделирования может работать в разных направлениях.
Специалист, уверенно владеющий Blender, может:
Создавать 3D-модели предметов, персонажей и окружения.
Собирать полноценные сцены для игр, роликов или визуализаций.
Готовить архитектурные, интерьерные и продуктовые визуализации.
Разрабатывать анимации, переходы и простые спецэффекты.
Делать графику для рекламы, презентаций и брендинга.
Подготавливать ассеты для игр, VR и AR-проектов.
Собирать портфолио и работать с заказами на фрилансе или в студиях.
Blender позволяет совмещать творческую и техническую работу, поэтому специалист может развиваться как в художественном направлении, так и в сфере производства цифровых продуктов.
Ответы на частые вопросы при выборе обучения Blender
Сложно ли начинать обучение Blender с нуля? Осваивать Blender можно без подготовки: большинство курсов дают базу с самых первых шагов. Сложность зависит только от количества практики — чем больше практических задач, тем быстрее появляется уверенность.
Какой формат обучения выбрать — с наставником или самостоятельный? Если цель — портфолио и разбор ошибок, формат с наставником эффективнее. Для знакомства с программой подойдут базовые курсы и самостоятельные материалы.
Подойдут ли короткие курсы для старта? Да, короткие программы помогают понять интерфейс и попробовать моделирование. Но для серьезного уровня лучше выбирать длительные курсы с практикой.
Насколько важна итоговая работа? Финальный проект помогает собрать первое портфолио и показать навыки работодателю. Если обучение рассматривается как хобби, курс без итоговой работы тоже подойдет.
Есть ли смысл начинать с бесплатных курсов? Бесплатные курсы удобны для знакомства с программой и проверки интереса. Для системного обучения чаще нужна расширенная программа с проверкой заданий.
Какие задачи можно решать в Blender? Blender подходит для моделирования, анимации, визуализации и создания спецэффектов. Его используют в геймдеве, кино, рекламе и архитектуре.
Нужен ли мощный компьютер? Для базового моделирования достаточно обычного ПК. Сложные сцены и рендеринг требуют видеокарты среднего или высокого уровня.
Подходит ли Blender для профессиональной работы? Да, Blender активно используют студии и фрилансеры. Программа поддерживает современные инструменты и не уступает многим коммерческим аналогам.
Можно ли анимировать объекты в Blender? В программе есть полный набор инструментов для анимации: ключевые кадры, графики, движение камеры. Этого достаточно для создания роликов и игровых сцен.
Где использовать готовые работы? Проекты можно публиковать в портфолио, загружать на ArtStation или Behance и показывать потенциальным заказчикам. Это помогает продвигать навыки и искать клиентов.
Как выбрать курс по Blender 3D
Выбор курса зависит от цели обучения: нужен ли базовый уровень для хобби, проекты для портфолио или профессиональная подготовка. Для первого знакомства подойдут короткие программы, где объясняют интерфейс и простые инструменты. Если цель — работа в индустрии, важны длительные курсы с практикой, наставником и финальным проектом.
Обратить внимание можно не несколько таких программ:
«Blender с нуля» от XYZ School: курс по 3D-моделированию для начинающих с домашними работами и контролем прогресса преподавателем.
«Основы Blender: создаем персонажа» от Bang Bang Education: программа с упором на создание 3D-персонажа и регулярной обратной связью от практикующего специалиста.
«Blender» от Contented: курс для начинающих, на котором помогут понять базовые инструменты Blender и научат создавать простые визуализации, объекты и сцены.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
