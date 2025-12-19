Курс Формат Условия: сроки, оплата, особенности

«Python-разработчик» от Eduson Academy Видеолекции, тесты, 75+ практических заданий, тренажеры, интерактивная «песочница» Python и чат-боты; личный ментор и стажировка 8,5 месяцев. Рассрочка от 4490 ₽ в месяц или единовременная оплата со скидкой 5%. Диплом о профессиональной переподготовке. Акцент на практике и проектах для портфолио.

«Python разработка web-проектов» от «Академии TOP» Онлайн-уроки, курсы в записи Индивидуальные сроки. Рассрочка от 3670 ₽ в месяц. Упор на фреймворки Django и Flask и создание веб-приложений.

Python Basic от Skillbox Видеолекции, интерактивные задания, проверка ментором Индивидуальные сроки. Рекомендуемое время — 2–4 месяца. Рассрочка от 6209 ₽ в месяц. Базовый уровень, подходит для старта с нуля.

«Python-разработчик» от Skypro Интерактивная платформа, вебинары, код-ревью, проекты 12 месяцев. Рассрочка от 5194 ₽ в месяц. Карьерный центр, помощь в трудоустройстве. Полный путь от основ до трудоустройства.

«Python-разработчик: расширенный курс» от «Нетологии» Вебинары, практикумы, дипломный проект, общение с наставником От 6,5 месяцев. От 130 200 ₽ или в рассрочку от 3806 ₽ в месяц. Глубокий курс с углублением в веб-разработку, базы данных и DevOps-инструменты.

«Профессия “Python-разработчик”» от Skillfactory Текстовые материалы, видео, тесты, проекты, чат с куратором 1–6 месяцев. Рассрочка от 4279 ₽ в месяц. Фокус на full-stack разработке — Django, REST API, Docker и подготовке к работе.

Python Academy от SF Education Видеоуроки, домашние задания, разборы кода, фидбэк 2 месяца. Рассрочка от 1666 ₽ в месяц. Доступ ко всему курсу на 48 часов — бесплатно. Интенсивная практика, современные инструменты.

«Python-разработчик» от «Яндекс Практикума» Автоматизированный тренажер, проектная работа, код-ревью, наставник 10 месяцев. От 159 000 ₽ или в рассрочку от 6491 ₽ в месяц. Симулятор реальных задач, упор на алгоритмы, ООП, фреймворки и командную разработку.

«Профессия: Python-разработчик» от Productstar Лекции, воркшопы, менторинг, реальный проект 8 месяцев. От 144 000 ₽ или в рассрочку от 4000 ₽ в месяц. Совмещение Python с продуктовым подходом и soft skills. Акцент на коммерческую разработку.

«Python-разработчик» от «Бруноям» Видео, практика, чат с преподавателем 10 месяцев. Рассрочка от 4812 ₽ в месяц. Личный наставник, разбор сложных тем, подготовка к собеседованию.

«Основы Python» от Eduson Academy Короткие видеоуроки, тесты, практика, интерактивная «песочница» 2–3 месяца. Рассрочка от 2500 ₽ в месяц. Быстрый старт для получения базовых навыков. Личный куратор на 365 дней.

«Профессия “Python-разработчик + ИИ”» от Skillbox Видеолекции, проекты по ИИ, работа с наставником 10 месяцев. Рассрочка от 4621 ₽ в месяц. Первый платеж через 3 месяца. Обучающий курс сочетает backend-разработку на Python с основами машинного обучения и нейросетей.

«Python-разработчик» от онлайн-школы «Слерм» Вебинары, записи, практические задания, чат в Slack 3 месяца. От 15 000 ₽ или в рассрочку от 3750 ₽ в месяц. Сообщество единомышленников, живое общение с преподавателями, проектная работа.

«Python-разработчик за 3 месяца» от Skillfactory Интенсивные модули, ежедневная практика От 3 месяцев. Рассрочка от 3291 ₽ в месяц. Для тех, кто хочет быстро освоить основы и начать делать проекты.

«Python-разработчик буткемп» от «Яндекс Практикума» Интенсивный формат, ежедневные задания, командные проекты, карьерный трек 5 месяцев. От 159 000 ₽ или в рассрочку от 6491 ₽ в месяц. Высокий темп, упор на твердые навыки и подготовку к реальным рабочим задачам.

Data Scientist от Eduson Academy Видеолекции, тесты, 37+ практических заданий, 11 бизнес-кейсов в портфолио, 8 тренажеров 8 месяцев. Рассрочка от 4156 ₽ в месяц или единовременная оплата со скидкой 5%. Удостоверение о повышении квалификации. Акцент на практике и проектах для портфолио.

«Введение в Data Science» от Skillbox Короткие видео, практика в Jupyter Notebook 6 месяцев. Рассрочка от 4182 ₽ в месяц. Базовое знакомство с библиотеками Pandas, NumPy, Matplotlib и анализом данных.

Data Science Academy от SF Education Живые видеолекции и записанные видеоуроки. Работа с базами данных, программирование на Python, прикладные задачи 5 месяцев. Рассрочка от 2581 ₽ в месяц. Полный цикл: от Python до построения и внедрения ML-моделей.

«Аналитик данных» от «Яндекс Практикума» Тренажер, проекты, работа с SQL, Tableau, статистикой 7 месяцев. От 106 000 ₽ или в рассрочку от 16 500 ₽ в месяц. Фокус на аналитике, визуализации и принятии решений на основе данных.