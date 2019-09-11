Сентябрь горит, маркировка плачет: рассказываем, что успеть подготовить и как это выглядит в 1С

С 1 декабря 2019 г. устанавливается обязательная маркировка для нескольких групп товаров: духи и туалетная вода, шины, предметы одежды, включая рабочую одежду, пальто, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и т.д. Соответственно, подготовиться и настроить систему маркировки нужно будет всем участникам рынка, начиная с производителей товаров и заканчивая продавцами.

Друзья, привет.

В последнее время наших клиентов тревожит введение обязательной маркировки товаров. Мы не очень любим скучные и занудные инструкции, но решили разобраться в действиях, которые нужны, чтобы подготовиться к работе с маркировкой. И разобрались, и готовы рассказать вам (да-да, мы взяли не самую оригинальную тему).

Почему сейчас?

Прочитать кучу текстов про маркировку – это, конечно, хорошо, но стоит начать воплощать их в жизнь. И чем скорее, тем лучше, ведь список действий большой и долгосрочный.

Судите сами. Импортерам, производителям и изготовителям товара необходимо:

Оптовым компаниям и розничным магазинам будет немножко легче, но все же нужно:

Вероятно, вы уже поняли, что времени понадобится много. (да, и денег тоже?)

Еще один важный момент. Коды маркировки наносятся на разных этапах «жизни» товара. Производители, изготовители и импортеры маркируют товар при производстве и перед ввозом в Россию, а оптовые и розничные торговцы могут самостоятельно нанести маркировку на товар в следующих случаях:

при пересорте, обмене и повторной маркировке;

при возврате товара с поврежденным (утерянным) кодом;

при приеме товаров от физических лиц, которые не являются ИП (комиссионные магазины);

при маркировке остатков товаров и товаров, которые были в пути на момент вступления в силу требований об обязательной маркировке.

С чем это едят?

Уже на втором пункте алгоритма действий могут возникнуть сложности: с какой учетной системой работать? Здесь выручают типовые решения «1С», которые поддерживают операции по взаимодействию с государственной информационной системой маркировки товаров (ГИСМ), включая онлайн-обмен и подключение оборудования.

Маркировка товаров поддерживается в следующих программах «1С»:

Но если серьезно, то фирма «1С» отслеживает изменения в законодательстве. Поэтому подробнее о сроках запуска поддержки маркировки тех или иных групп товаров в «1С:Предприятии 8» можно узнать в разделе «Мониторинге изменений в законодательстве» на сайте фирмы «1С».

…«Очень много букв»

Следующая часть текста будет интересна, если вам не повезло и работать с маркировкой в «1С» будете именно вы. Как процесс будет выглядеть, рассмотрим на примере.

Работа маркировки на примере табачной продукции

Прежде всего, в виде номенклатуры нужно отметить особенность учета этой группы товаров как маркируемой. Для этого в открытой карточке вида номенклатуры нажимаем ссылку «Изменить» напротив реквизита «Тип номенклатуры» и указываем пункт «Маркируемая табачная продукция». Тогда признак предмета расчета примет значение «Подакцизный товар».

В карточке номенклатуры один из ключевых элементов оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, – электронный документооборот (ЭДО).

В программе «1С:Розница» ЭДО находится в разделе «Закупки» – «Текущие дела ЭДО». Для оформления документов с маркируемой табачной продукцией используйте формат УПД (универсальный передаточный документ).

В рамках ЭДО номенклатуру базы сопоставляют с номенклатурой контрагента. Это необходимо для каждой номенклатуры и каждого контрагента при первом обмене электронными документами, где указана эта позиция.

Как быть, если от поставщика пришла накладная в электронном виде? Для отражения данных в учете в общем списке ищем требуемую накладную и выбираем действие «Создать» в колонке «Документы учета».

В информационной базе на основании электронного документа будет создан документ «Поступление товаров» (документы такого вида расположены в разделе «Закупки»). В созданном документе будут отражены данные, которые пришли в УПД.

После этого нам нужно проверить поступившую продукцию путем сканирования штрихкодов марок. Форму проверки вызываем по гиперссылке «Проверить поступившую табачную продукцию», которая отображается в форме документа. Это «Поступление товаров и услуг», если склад не ордерный, и «Приходный ордер на товары» - если ордерный.

Важно помнить, что после успешной проверки необходимо утвердить полученный электронный УПД из рабочего места ЭДО и сделать это в течение 3 рабочих дней. Сканировать можно коробки, блоки или отдельные пачки.

Если товар поступил без электронного УПД, то можно создать документ «Поступление товаров» вручную. При дальнейшем оформлении продажи или возврата поставщику товар необходимо отсканировать в соответствующем документе и провести его. В справочнике «Штрихкоды упаковок и товаров» раздела «НСИ» сохранится информация о считанных кодах маркировки.

При реализации маркируемых товаров необходимо подобрать коды маркировки в форме «Подбор и проверка табачной продукции». Путем сканирования кодов маркировки или штрихкодов упаковок в эту форму подбирается маркируемая продукция.

Возможность продажи отсканированных позиций можно проверить по данным информационной базы и по данным в информационной системе мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП). Продажа возможна только при успешной проверке товаров. Чтобы оформить продажу, нужно выставить УПД через ЭДО. После продажи коды проданных маркируемых товаров отмечаются в информационной базе как недоступные для дальнейшей продажи.

Для розничной продажи маркированной продукции необходима онлайн-касса

с возможностью расшифровки номенклатуры;

с оборудованием для сканирования, считывающим DataMatrix код;

с обновленным ПО кассовой техники, которое формирует и отправляет в ОФД электронный кассовый чек с указанием кода маркировки товара.

Во время продажи маркируемых товаров через «Рабочее место кассира» (РМК) нам необходимо считать штрихкод DataMatrix. Он сканируется непосредственно в форме РМК. Сканирование штрихкодов поддерживается в двух вариантах: штрихкод EAN13 + код маркировки / только код маркировки. Онлайн-контроль статусов кодов маркировки возможен при включенной опции «НСИ и администрирование» – «Настройка ИС МОТП» – «Контролировать статусы кодов маркировки при розничных продажах». Командой «Штрихкоды упаковок» мы можем удалить ошибочно отсканированные штрихкоды.

Далее через ККМ пробиваем бумажный чек, в котором каждая единица маркируемой продукции будет выведена отдельной строкой с указанием кода маркировки и признака «Подакцизный товар». При продаже в чек ККМ передается код маркировки в теге 1162. Данные о продаже отправятся в ОФД, а ОФД не позже суток с момента реализации передает электронный кассовый чек с указанием кода маркировки оператору ИС МОТП.

«Пропустить нельзя готовиться»

Это всего лишь пример пошаговых инструкций по работе с маркировкой в «1С» - на практике их, конечно, намного больше. (ну а кто сказал, что будет легко) Но главное, что стоит помнить при подготовке – это то, что начинать нужно как можно раньше. И не надеяться, что «авось пронесет». Чтобы не оказаться тем самым парнем, который не успел запрыгнуть в уходящий поезд.