Как высшие суды налоговые споры решали. Хроники 2 квартала 2019

Благодаря судебной практике мы понимаем, куда все движется и как применять нормы права в той или иной, зачастую спорной, ситуации. И вот появился очередной Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах КC РФ и ВС РФ, принятых во II квартале 2019 г. по вопросам налогообложения.

Разбираться нам помогала заместитель директора «Первой Ростовской Налоговой Консультации» Анна Архипова.

НДС сверху или в том числе

Ситуация: налогоплательщик, выполняя условия государственного контракта, превысил лимит по «упрощенке». Налоговый орган доначислил НДС, при этом посчитал НДС сверх цены контракта по ставке 18%. Налогоплательщик рассчитывал на уплату НДС, исходя из расчетной ставки 18/118. Поскольку госконтракт не содержал условий о включении суммы НДС в стоимость контракта, суды пришли к выводу, что налоговый орган прав и надо считать сверху.

Однако СКЭС ВС РФ отменил судебные акты по делу, сославшись на п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием НДС», а также экономико-правовую природу НДС, который является косвенным налогом, то есть перелагаемым на потребителей. Было указано, что госконтрактом предусмотрена твердая цена, которая не может изменяться в ходе его исполнения, следовательно, изменение системы налогообложения не могло быть основанием для увеличения цены в результате налогообложения, поэтому в этом случае применяется ставка 18/118. (Определение ВС РФ от 16.04.2019 №302-КГ18-22744 по делу № А58-9294/2017).

Заплатил страховые взносы не вовремя – не можешь уменьшить свой налог

Ситуация: при проверке декларации по ЕНВД налоговый орган пришел к выводу, что ИП неправомерно заявил вычет на сумму страховых взносов в фиксированном размере, не уплаченных на момент подачи декларации, а уплачены были эти суммы после даты подачи декларации по ЕНВД. Налогоплательщик настаивал на том, что в отношении ИП без сотрудников в п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ не указано, что взносы должны быть уплачены в конкретном налоговом периоде. Нижестоящие суды удовлетворили требования налогоплательщика.

Но ВС РФ указал, что с 01.01.2017 действие пп. 1 п. 2 ст. 346.32 НК РФ было распространено на все категории плательщиков ЕНВД как имеющих работников, так и не имеющих (Определение ВС РФ от 13.06.2019 № 310-ЭС10-6281 по делу № А35-12507/2017).

Возврат на УСН – уведомление подавать заново не обязательно

Ситуация: по результатам ВНП налоговый орган пришел к выводу, что налогоплательщик не имеет права применять УСН, потому что некоторое время единственным участником общества было юридическое лицо, но потом состав участников сменился, и применять УСН стало возможно. Налогоплательщик стал сдавать декларации по УСН и уплачивать платежи по этому налогу, но уведомления о переходе на УСН так и не подал.

Суды трех инстанций встали на сторону налогового органа. Однако СКЭС ВС РФ, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, указала, что применение УСН субъектом малого и среднего предпринимательства носит уведомительный характер. Принудительный перевод налогоплательщика с упрощенной системы налогообложения на ОСН не может быть самостоятельной целью налогового контроля, а при возникновении спора о правомерности начала применения данного специального режима во внимание должны приниматься не только действия, но и поведение налогового органа.

Налоговые органы обязаны своевременно осуществлять налоговый контроль и принимать меры в отношении налогоплательщиков: приостанавливать операции налогоплательщиков по счетам в банках, требовать представления налоговой отчетности. Таким образом, если налогоплательщик выразил свое желание применять УСН путем сдачи отчетности и уплаты авансовых и налоговых платежей, налоговый орган утрачивает право ссылаться на неполучение уведомления, если действия налогоплательщика фактически им были одобрены.

Такая непростая аренда коммерческой недвижимости

Уже ставшая привычной в судебной практике ситуация, когда налоговый орган переквалифицирует в предпринимательскую деятельность сдачу в аренду физическим лицом объектов коммерческой недвижимости, при уплате НДФЛ получила новые толкования ВС РФ.

Судебная коллегия, отменяя судебные акты нижестоящих судов, указала, что судам следовало бы проверить наличие оснований для применения ст. 145 НК РФ и освобождения физического лица от НДС. Кроме того, в одном из договоров аренды арендодателем выступало другое лицо, а налогоплательщик только получал деньги по доверенности. Ну и уже привычный для нас довод о том, предлагал ли налоговый орган налогоплательщику уплачивать налоги с учетом предпринимательского характера деятельности. Ведь вся информация о налогоплательщике у него имелась, так как он в течение четырех лет исправно получал декларации 3-НДФЛ, в которых налогоплательщик отражал полученные доходы. Со всеми этими вопросами суд должен разобраться при новом рассмотрении дела (Определение ВС РФ от 10.04.2019 № 51-КА19-1).

…Надеемся, описанные ситуации станут для вас полезными при работе с налоговыми органами (и, конечно, надеемся, что таких историй с вами не случится).