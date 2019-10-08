Закрываем месяц без потерь нервных клеток: ошибки в программе и как их избежать

Сегодня собрали для вас несколько самых болезненных ошибок в программе «1С» — и способы справиться с ними.

Вопрос: при выполнении регламентных операций закрытия месяца программа стопорится на Амортизации ОС, не проводит ее и не выдает никаких ошибок. В чем может быть причина?

Ответ: как правило, причина такого поведения программы только одна — неверное заполнение счета амортизации в документе «Поступление основных средств». Пользователи часто путают счет амортизации со счетом затрат и указывают в колонке «Счет амортизации» 26, 20, 44 счета, не предназначенные для постановки в данной колонке. Необходимо исправить счет на 02, провести документ и выполнить регламентные операции повторно.

Вопрос: не выполняется регламентная операция по закрытию затратных счетов. Почему?

Ответ: причин, опять же, несколько:

а) есть начальное сальдо на затратных счетах (говорим о 20, 25, 26 счете);

б) неправильно настроена учетная политика.

а) В случае возникновения такой ошибки необходимо проверять ОСВ по затратным счетам в пределах месяца, проследить наличие входящего сальдо на счете, выяснить, откуда тянется остаток и из-за чего (чаще всего сальдо образуется в случае отсутствия необходимой аналитики на счетах учета затрат — номенклатурная группа, подразделение, статья затрат в первичных документах). При необходимости выполнить повторно закрытие месяца, в котором образовалось сальдо конечное.

б) Часто бывает так, что затраты учитываются на 20 счете, а в УП не выполнена соответствующая настройка — отсутствует флаг «Выпуск продукции или оказанию услуг». В этом случае настройки по закрытию затратных счетов недоступны, и программа просто не понимает, как именно и куда необходимо списать затраты с 20 счета. Таким образом, при появлении подобной ошибки необходимо проверить настройки «Учетной политики» организации, наличие соответствующих флагов, методы распределения косвенных расходов для счета 25 и 26.

Вопрос: при выполнении регламентной операции по начислению амортизации в закрытии месяца программа выдает ошибку «Стоимость начисления амортизации равна нулю». В чем может быть причина?

Ответ: в данном случае причина может быть не одна. Первым делом, стоит проверить документ «Принятие к учету ОС» и наличие сумм в бухгалтерском и налоговом учете. В этом случае необходимо проверить счет, на который приходуется основное средство в документе «Поступление оборудования». Счет учета должен быть 08.04.1 — Приобретение компонентов основных средств. Также стоит проверить склад, на который приходуется ОС, он должен совпадать со складом в документе «Принятие к учету». И последнее, что стоит проверить, это время документа «Принятие к учету» — этот документ должен быть позже документа.

Кроме того, проверьте наличие документов «Изменение параметров амортизации» и правильность их заполнения, наличие ручных операций, ручных корректировок в регламентных операциях прошлых периодов.