Как попасть в «Честный знак» с первого раза: инструкция для чайников

Однажды мы уже рассказывали вам про обязательную маркировку товаров. А сегодня решили поделиться своим опытом в преодолении одного из ее этапов – регистрации в системе «Честный знак».

К 2024 году в России по решению Правительства будет создана национальная система цифровой маркировки, которая охватит самые разные отрасли товаров – от лекарств до одежды и детского питания. Участниками системы станут предприятия и организации практически всех сфер: это сложная цепочка взаимодействия, в составе которой – производители, логистические компании, реализаторы, потребители и контролирующие органы.

Для маркировки и доведения маркированных товаров до потребителей организациям понадобится установить соответствующие программы и оборудование. Наша компания занимается как раз интеграцией последнего. Чтобы приносить пользу всем участникам системы маркировки, мы приняли решение зарегистрироваться на сайте ее оператора – Центра развития перспективных технологий («Честный ЗНАК»). Вы тоже? Тогда читайте порядок действий.

1. Разбираемся, что для этого нужно.

Решение мы приняли еще в апреле – и первым делом, конечно, отправились исследовать сайт Центра развития перспективных технологий https://честныйзнак.рф. Мало просто знать, что вы хотите стать партнером, нужно еще и понимать, в какой партнерский раздел хочет попасть ваша компания. В зависимости от услуг, которые партнеры предоставляют, в блоке партнеров имеются следующие разделы: «Кассовое оборудование», «Операторы ЭДО», «Программное обеспечение», «Интеграторы», «ОФД», «Принтеры этикеток». Нашу компанию интересовал раздел «Интеграторы».

Чтобы стать партнером «Честного ЗНАКа», любой организации нужно пройти через три этапа: подачу заявки, ее рассмотрение в системе и подписание юридических документов. После этого описание и логотип партнера размещают в нужном разделе сайта и предоставляют ему личный кабинет в системе. Общий вид механизма описан на сайте ЦРПТ, но вы можете позвонить в службу поддержки для уточнения информации, как сделали мы: ее номер расположен в левом нижнем углу сайта.

2. Подаем заявку на партнерство.

После звонка наш запрос на информацию зарегистрировали и сообщили, что рассмотрят в течение 14 дней. Операторы говорят, что обычно это происходит быстрее, но учтите риски: система сейчас перегружена количеством желающих стать партнерами, а усилий менеджеров на всех сразу не хватает. Поэтому лучше всего подавать заявку через сайт – тогда сработает автоматическая система и процесс пройдет быстрее. Так, письмо по почте и звонок от нас ждали реакции больше двух недель, а на заявку с сайта ответили в течение нескольких часов.

3. Разрабатываем стратегию партнерства, подписываем договор о коммерческой тайне.

На заявку ответил менеджер системы, который отправил нам на подпись договор о сохранении коммерческой тайны и запросил описание компании для сайта и наше видение партнерства с «Честным ЗНАКом».

У последнего пункта нет четкой структуры, поэтому тут появляется простор для творчества. О чем писать? При составлении стратегии мы решили отразить три основных момента: чем именно мы можем быть полезны участникам системы маркировки, чем мы помогаем в продвижении системы и чего ждем от нашего сотрудничества в итоге.

Описание компании и стратегию партнерства у нас приняли. Но на подписание договора о коммерческой тайне и получение нашего экземпляра ушло почти два месяца. Очень затянулись пересылки почтой и сам процесс наших коммуникаций с менеджером при этом. Потому и наш заключительный совет прост: общайтесь с курирующим вашу компанию менеджером с помощью телефонных звонков, а не почты. И почаще напоминайте о себе.