Гособоронзаказ и автоматизация бухгалтерии: все страшно?

Недавно один из наших клиентов начал работу с гособоронзаказом. Сфера для него была новой, и конечно, без проблем не обошлось. Но главной загвоздкой оказался выбор программных решений для бухгалтерии: они не предназначены формировать отчетность так, как того требует ГОЗ. Об этом и других актуальных вопросах автоматизации расскажем в сегодняшней заметке.
Бухгалтерия и ГОЗ
Прежде всего, разберемся с ситуацией нашего клиента. Чего именно не хватало его бухгалтерии? Дело в том, что при работе с ГОЗ компании любых масштабов и направлений деятельности обязаны сдавать отчетность по каждому этапу ГОЗ отдельно. Стандартная программа «1С:Бухгалтерия» ПРОФ для этого не предназначена. В вариант «1С:Бухгалтерия» КОРП можно внести доработки, но процесс формирования отчетности все равно наполовину будет проходить вручную. Автоматизировать его могут только решения «1С:Комплексная автоматизация» и 1С:ERP.
Переход на подобные варианты автоматизации — серьезный шаг для компании. И понять степень его необходимости можно по следующим критериям:
- сколько всего гособоронзаказов выполняет ваша компания? (автоматизация нужна, если больше трех);
- выходит ли ваша компания за рамки понятия «малая фирма»? (бюджетирование и другие блоки стоит комплексно автоматизировать только в этом случае);
- есть ли другие весомые факторы, в которых компании необходима комплексная автоматизация? (например, это управленческие функции и отчетность, которые нужно вести в программах).
Если на все три вопроса вы ответили «да», то, кажется, время автоматизации в вашей организации пришло.
Автоматизация и маркировка
Еще один актуальный аспект — это необходимость автоматизации в компаниях, которые задействованы в маркировке товаров. Здесь действует практически обратное правило.
Забивать документы вручную, формировать отчетность, собирать пакеты документов по запросам — для всех этих действий вручную нужны большие человеческие ресурсы. В больших компаниях они, как правило, есть — это специально выделенные сотрудники. А вот с малыми организациями дело обстоит иначе. Там работой с документами обычно занимаются всего пару человек, и они же, чаще всего, по совместительству бухгалтеры. Ручной труд в таком случае — это большие затраты их времени и усилий, которые может ощутимо сократить автоматизация.
Регулярное обновление ПО.
Наконец, добавим в нашу заметку немного очевидности: за обновлением любых установленных программ нужно постоянно следить. (Да, и особенно это актуально в преддверии годовой отчетности). Первостепенное внимание стоит обратить на нетиповое ПО. Доработанная программа будет обновляться значительно сложнее (необходимо сохранить работоспособность доработок), чем типовая, и помощь специалистов для этого однозначно необходима. Так что, если вы знаете, что ваши отчеты точно дорабатывались программистами, самое время обратиться к ним с вопросом обновлений.
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