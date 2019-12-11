Почему в отчете «Акт сверки» поможет старый добрый Excel

Прогресс и автоматизация бухгалтерии — это, разумеется, прекрасно. Но если ваш «Акт сверки» — длиной с «Войну и мир», и понять его сложнее, чем французские вставки без перевода, на помощь может прийти старый добрый Excel. Случаями из практики делится Надежда Игнатьева, и.о. заместителя руководителя отдела бухгалтерского учета нашей компании.

Несколько лет назад нам нужно было выровнять взаиморасчеты с поставщиком за три года. 52 548 строк — это были продажи и премии, курсовые разницы и возвраты, взаимозачеты... Сверяли месяц, но итог не шел. У сотрудника уже замылился глаз, тогда эту стопку бумаги передали мне, сказали — осталась неделя. Мне стало скверно, потому что поняла: я неделю его только листать буду, не то, что сверять.

Но когда кажется, что выхода нет, приходит вдохновение и свежие мысли. Я запросила акт сверки поквартально в формате Excel и вывела за те же периоды и в том же формате наш. Скопировала данные в один файл и приступила к сортировке и сверке.

Как подготовиться к сверке

Для сверки нам нужно получить две колонки — дебет и кредит. Для этого форматируем акт следующим образом: копируем данные из акта сверки — нам нужны только колонки: дата, документ, дебет, кредит — шапка и сальдо не требуются, вставляем их на другой лист книги, далее снимаем объединение ячеек — жмем правой кнопкой по выделенному фрагменту (весь наш акт) и выбираем «Формат ячеек», во вкладке «Выравнивание» убираем все из пункта «Объединение ячеек».

Удаляем пустые столбцы, если строки получились слишком широкими, их высоту можно изменить через «Автоподбор высоты строки».

Получаем следующее:

Далее нам требуется установить фильтр надо всеми столбцами. Для этого выделяем нужные нам столбцы, во вкладке «Главная» в правом углу экрана кликаем «Сортировка и фильтр», выпадает список функций, выбираем «Фильтр».

После этого ставим фильтр надо всеми столбцами.

Сортировка данных в акте

Древние римляне говорили: «Разделяй и властвуй» — в нашем случае тоже можно применить этот метод. Если в вашем акте не только продажи, но и другие операции, то сделайте в фильтре текстовый отбор и разложите их на отдельные листы книги Excel. Допустим, мы хотим сверить только «Поступления товаров и услуг», корректировки сверим потом. Через настраиваемый фильтр отбираем ПТУ и копируем на отдельный лист.

После этого делаем отбор в столбцах с нашими данными, только в поле содержит вбиваем «прих».

Далее выделяем столбец с суммами и делаем сортировку по возрастанию.

Дальнейший отбор и сверка

Появляется окошко, в нем жмем «Сортировка»

Суммы выстроятся в порядке возрастания. Тоже самое делаем для данных нашей организации. В следующий столбец забиваем формулу: в пустой ячейке ставим знак равно (=), следом выбираем ячейку с суммой из первого столбца, далее ставим знак минус (-) и выбираем ячейку с суммой из второго столбца, щелкаем клавишей «Enter». Чтобы протянуть формулу для всех ячеек столбца, наводим курсор на правый нижний угол ячейки с уже рассчитанной разницей (неважно, равна она 0 или нет), у нас появляется черный крестик. Нажав и не отпуская левую кнопку мыши, протягиваем формулу на все последующие ячейки в столбце. Так формируется столбец расчета, в котором мы видим, по каким строкам идет разница в суммах.

Далее ставим фильтр на столбец расчета и отбираем ячейки в которых есть расхождения.

Для удобства можно выделить их другим цветом, записать на листке номер ячейки и снять отбор.

Далее мы идем к строке, в которой пошел «минус» и смотрим, в чем причина разногласий. Сравнивая номера и даты документов, мы поймем, внесено ли у нас на неверную сумму или же просто нет документа.