Блиц-2020: что изменится в бухгалтерской отчетности в 2020 году

Знаний по бухгалтерии, как известно, много не бывает, особенно когда в силу вступают новые законы и правила. Мы собрали небольшой блиц самых важных изменений в бухотчетности на грядущий год и предлагаем вам проверить себя: все ли из них вам известны?

Обновленные бланки. Уже за 2019 г. бухгалтерскую отчетность организациям нужно будет сдавать на обновленных бланках. Данные изменения внесены приказом Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н, который вступил в силу 1 июня 2019 г. (за исключением отдельных пунктов, обязательных с 2020 г.). Ключевые из них следующие:

внесены поправки в заголовки всех форм отчетности, добавлена строка для отметки об обязательном аудите;

показатель «млн руб.» и соответствующий ему код «385» исключили — отчетность теперь нужно будет составлять только в «тыс. руб.»;

изменены в формах и коды ОКУД: новые коды внесли в отчеты об изменении капитала, движении денежных средств и целевом использовании средств. Новые бланки применяются, начиная с отчетности за 2019 г.

Формы бухотчетности. В отчетности за 2019 г. и в последующих ФНС рекомендует использовать следующие машиночитаемые формы бухотчетности: форма КНД 0710099 — для тех, кто отчитывается в общем порядке и форма КНД 0710096 — для тех, кто отчитывается по упрощенным формам.

Отчет о финансовых результатах. Он скорректирован с учетом нового ПБУ 18/02 (приказы Минфина от 20.11.2018 № 236н и от 19.04.2019 № 61н). Законодатели убрали строки с постоянными налоговыми обязательствами (активами), а также исключили строки, в которых отражали изменения текущих налоговых обязательств и активов.

Бухотчетность в электронном виде. Все организации, за исключением субъектов малого предпринимательства, должны сдавать бухотчетность в электронном виде. Малые организации могут отчитываться на бумаге или через интернет — на выбор. Однако нужно учесть, что за 2020 г. даже малые организации будут отчитываться исключительно через интернет. Ранее все организации могли сдавать бухотчетность как на бумаге, так и в электронном виде (закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ).

Налог на прибыль. Его разделили на текущий и отложенный. Появилась новая строка в отчете — «Налог на прибыль по операциям, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода». Также внесли поправки в упрощенную форму отчета о финансовых результатах. Строка «Налоги на прибыль (доходы)» будет включать текущий налог на прибыль и отложенный налог. Однако отражать по-новому данные в отчете о финансовых результатах организации должны с отчетности за 2020 год. С отчетности за 2019 год отчитываются организации добровольно, если решили применять ПБУ 18/02 в новой редакции досрочно.