ПК ЭОН. Если нужно просто и быстро создать отчетность для предоставления во все инстанции

Программный комплекс "Электронная отчетность налогоплательщика (ПК "ЭОН«)— расширенная версия «Налогоплательщик ЮЛ». Программа, помогающая предприятиям, ИП и физическим лицам создать отчётность для представления во все государственные органы с полным форматно-логическим контролем.

Гарантия качества вашей отчётности, подготовленной этой программой — многолетний опыт авторов-разработчиков программного обеспечения для ФНС России. Программа может вести кадровый учет, расчет зарплаты, проводить финансовый анализ и многое другое

Электронная отчетность отвечает задачам наших клиентов

Возможности ПК «ЭОН»:

обеспечение организации электронного и бумажного документооборота с органами: ФНС, ПФР, ФСС, ФС РАР, Росстата;

ввод и корректировка сведений о налогоплательщике, сотрудниках, контрагентах, банковских счетах;

ввод и корректировка документов для последующего представления в соответствующие органы в электронной форме и на бумажном носителе;

контроль введенных налогоплательщиком данных документов и вывод результатов контроля на экран и принтер;

печать сформированных документов;

формирование файла в формате передачи данных в электронной форме в соответствии с утвержденным форматом;

формирование транспортного контейнера с отчетностью для передачи в ИФНС через портал ФНС России.

Дополнительные возможности ПК «ЭОН»:

сохранение и восстановление информации;

ведение журнала работы с документами;

календарь бухгалтера с возможностью добавления напоминаний;

выгрузка в Excel;

доступ к электронным услугам на портале ФНС России.

Преимущества ПК «ЭОН»:

возможность работы с несколькими налогоплательщиками;

ввод документа происходит в форме, вид которой совпадает с бумажной формой;

использование утвержденных классификаторов и справочников при вводе данных;

работа в локальной сети;

соблюдение хронологии в работе с формами налоговой отчетности;

автоматизированное заполнение документов;

проверка правильности введенных данных по контрольным соотношениям;

печать бланков документов;

загрузка файлов в формате передачи данных в электронной форме, сформированных в других программных комплексах;

хранение и возможность просмотра документов за предыдущие периоды;

прием новых и обновленных отчетных форм по Интернет.

Более 270 актуальных форм документов ФНС России Порядка 90 форм актуальной статистической отчетности Более 40 форм документов ПФР Удобный и интуитивно — понятный интерфейс Наличие справочников и подсказок, помогающих составлять отчеты

Техническая поддержка

документации поддерживаются разработчиком в актуальном состоянии;

своевременные обновления.

Сопровождение

Абоненты системы ПК «ЭОН» обеспечены информационно — технической поддержкой и имеют возможность получить необходимую и своевременную помощь по телефону, электронной почте, или используя информационные ресурсы сайта и форума ГНИВЦ.

Кроме того, при срочном решении проблем возможно обновление программы по интернету (все обновления вскоре попадают в ближайшую версию).

По вопросам приобретения

Сайт: «Электронная отчетность налогоплательщика» (ПК «ЭОН»)

eon@rvcgnivc.ru

karavanova@gnivc.ru

тел: 7 (8352) 22-65-44,22-65-35