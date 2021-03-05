ПК ЭОН. Если нужно просто и быстро создать отчетность для предоставления во все инстанции

Программный комплекс "Электронная отчетность налогоплательщика (ПК "ЭОН«)— расширенная версия «Налогоплательщик ЮЛ». Программа, помогающая предприятиям, ИП и физическим лицам создать отчётность для представления во все государственные органы с полным форматно-логическим контролем.
Гарантия качества вашей отчётности, подготовленной этой программой — многолетний опыт авторов-разработчиков программного обеспечения для ФНС России.
Программа может вести кадровый учет, расчет зарплаты, проводить финансовый анализ и многое другое
Электронная отчетность отвечает задачам наших клиентов
Возможности ПК «ЭОН»:
- обеспечение организации электронного и бумажного документооборота с органами: ФНС, ПФР, ФСС, ФС РАР, Росстата;
- ввод и корректировка сведений о налогоплательщике, сотрудниках, контрагентах, банковских счетах;
- ввод и корректировка документов для последующего представления в соответствующие органы в электронной форме и на бумажном носителе;
- контроль введенных налогоплательщиком данных документов и вывод результатов контроля на экран и принтер;
- печать сформированных документов;
- формирование файла в формате передачи данных в электронной форме в соответствии с утвержденным форматом;
- формирование транспортного контейнера с отчетностью для передачи в ИФНС через портал ФНС России.
Дополнительные возможности ПК «ЭОН»:
- сохранение и восстановление информации;
- ведение журнала работы с документами;
- календарь бухгалтера с возможностью добавления напоминаний;
- выгрузка в Excel;
- доступ к электронным услугам на портале ФНС России.
Преимущества ПК «ЭОН»:
- возможность работы с несколькими налогоплательщиками;
- ввод документа происходит в форме, вид которой совпадает с бумажной формой;
- использование утвержденных классификаторов и справочников при вводе данных;
- работа в локальной сети;
- соблюдение хронологии в работе с формами налоговой отчетности;
- автоматизированное заполнение документов;
- проверка правильности введенных данных по контрольным соотношениям;
- печать бланков документов;
- загрузка файлов в формате передачи данных в электронной форме, сформированных в других программных комплексах;
- хранение и возможность просмотра документов за предыдущие периоды;
- прием новых и обновленных отчетных форм по Интернет.
Более 270 актуальных форм документов ФНС России
Порядка 90 форм актуальной статистической отчетности
Более 40 форм документов ПФР
Удобный и интуитивно — понятный интерфейс
Наличие справочников и подсказок, помогающих составлять отчеты
Техническая поддержка
- документации поддерживаются разработчиком в актуальном состоянии;
- своевременные обновления.
Сопровождение
Абоненты системы ПК «ЭОН» обеспечены информационно — технической поддержкой и имеют возможность получить необходимую и своевременную помощь по телефону, электронной почте, или используя информационные ресурсы сайта и форума ГНИВЦ.
Кроме того, при срочном решении проблем возможно обновление программы по интернету (все обновления вскоре попадают в ближайшую версию).
По вопросам приобретения
Сайт: «Электронная отчетность налогоплательщика» (ПК «ЭОН»)
тел: 7 (8352) 22-65-44,22-65-35