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АО «ГНИВЦ»
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ПК ЭОН. Если нужно просто и быстро создать отчетность для предоставления во все инстанции

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Программный комплекс "Электронная отчетность налогоплательщика (ПК "ЭОН«)— расширенная версия «Налогоплательщик ЮЛ». Программа, помогающая предприятиям, ИП и физическим лицам создать отчётность для представления во все государственные органы с полным форматно-логическим контролем.

Гарантия качества вашей отчётности, подготовленной этой программой — многолетний опыт авторов-разработчиков программного обеспечения для ФНС России.

Программа может вести кадровый учет, расчет зарплаты, проводить финансовый анализ и многое другое

Электронная отчетность отвечает задачам наших клиентов

Возможности ПК «ЭОН»:

  • обеспечение организации электронного и бумажного документооборота с органами: ФНС, ПФР, ФСС, ФС РАР, Росстата;
  • ввод и корректировка сведений о налогоплательщике, сотрудниках, контрагентах, банковских счетах;
  • ввод и корректировка документов для последующего представления в соответствующие органы в электронной форме и на бумажном носителе;
  • контроль введенных налогоплательщиком данных документов и вывод результатов контроля на экран и принтер;
  • печать сформированных документов;
  • формирование файла в формате передачи данных в электронной форме в соответствии с утвержденным форматом;
  • формирование транспортного контейнера с отчетностью для передачи в ИФНС через портал ФНС России.

Дополнительные возможности ПК «ЭОН»:

  • сохранение и восстановление информации;
  • ведение журнала работы с документами;
  • календарь бухгалтера с возможностью добавления напоминаний;
  • выгрузка в Excel;
  • доступ к электронным услугам на портале ФНС России.

Преимущества ПК «ЭОН»:

  • возможность работы с несколькими налогоплательщиками;
  • ввод документа происходит в форме, вид которой совпадает с бумажной формой;
  • использование утвержденных классификаторов и справочников при вводе данных;
  • работа в локальной сети;
  • соблюдение хронологии в работе с формами налоговой отчетности;
  • автоматизированное заполнение документов;
  • проверка правильности введенных данных по контрольным соотношениям;
  • печать бланков документов;
  • загрузка файлов в формате передачи данных в электронной форме, сформированных в других программных комплексах;
  • хранение и возможность просмотра документов за предыдущие периоды;
  • прием новых и обновленных отчетных форм по Интернет.

Более 270 актуальных форм документов ФНС России

Порядка 90 форм актуальной статистической отчетности

Более 40 форм документов ПФР

Удобный и интуитивно — понятный интерфейс

Наличие справочников и подсказок, помогающих составлять отчеты

Техническая поддержка

  • документации поддерживаются разработчиком в актуальном состоянии;
  • своевременные обновления.

Сопровождение

Абоненты системы ПК «ЭОН» обеспечены информационно — технической поддержкой и имеют возможность получить необходимую и своевременную помощь по телефону, электронной почте, или используя информационные ресурсы сайта и форума ГНИВЦ.

Кроме того, при срочном решении проблем возможно обновление программы по интернету (все обновления вскоре попадают в ближайшую версию).

По вопросам приобретения

Сайт: «Электронная отчетность налогоплательщика» (ПК «ЭОН»)

eon@rvcgnivc.ru

karavanova@gnivc.ru

тел: 7 (8352) 22-65-44,22-65-35

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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