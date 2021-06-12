От первички до отчетности: можно ли объединить разные решения для бухгалтера в одной программе

Для малого бизнеса всегда было проблемой ведение учета и приобретение ПО, способного решать все повседневные задачи и формировать отчетность. Не все знают, что организации и предприниматели могут сдавать отчетность бесплатно через сайт ФНС при помощи специального сервиса. Правда он имеет ограничения, например, через него нельзя отправить декларацию по НДС, а для отправки нужно сформировать особый транспортный контейнер. Есть ли одно общее решение этих задач? Оказывается, да.

Что это за чудо такое, спросите вы? На самом деле мы уверены — вы уже с этой программой знакомы. ПК «ЭОН» — это фактически расширенная версия Налогоплательщик ЮЛ. Простая и понятная программа объединила в себе возможности, которые требуются любому бухгалтеру. При этом установить ПО легко на любой компьютер, ПК «ЭОН» работает не только с различными версиями Windows, но и с Linux.

Если вы только начинаете работу с программой, то при вам поможет Мастер ввода документов:

Он проведет вас по всем этапам и настройкам, даст подсказки и укажет на ошибки.

Ввод данных осуществляется по-разному. Можно использовать для этого вот такие формы:

Для каждого показателя своя ячейка, в выпадающем меню открывается нужный справочник (кстати, все основные справочники, которые бухгалтер использует в работе, уже загружены в программу, например, коды ОКВЭД, единицы измерения или валюты).

Или можно заполнить документ в интерфейсе, напоминающем Excel, это вид заполнения часто удобен для отчетов, т.к. форма, отображаемая на экране, максимально приближена к бумажному варианту. С ее помощью удобно сверяться с печатным экземпляром.

Документы хранятся в программе, они могут быть распечатаны или выгружены в электронном виде в различных форматах. В том числе, можно сформировать файл xml, чтобы отправить отчет через оператора или транспортный контейнер, чтобы передать его через бесплатный сервис на сайте ФНС.

Не забудьте, что в любом случае вам потребуется квалифицированная электронная подпись. Но ее с 1 июля можно получить в ФНС совершенно бесплатно.

В программе можно вести кадровый учет, распечатывать и выгружать кадровые документы и отчеты. Вот так выглядит реестр всех данных о сотруднике в ПК «ЭОН»:

Все сведения по работнику собраны в одном месте. Можно из одного окна перейти в анкетные данные, посмотреть начисления по зарплате или НДФЛ. Доступна информация о больничных листах, командировках, вычетах, удержаниях (например, алиментах) и т.д.

Если обратите внимание на меню слева, то там еще много различных разделов и подразделов:

Это одно из важных преимуществ ПК «ЭОН» — вся информация концентрируется в одной программе, в ней же можно подготовить отчеты в различные органы: ФНС, ПФР, ФСС, ФС РАР, Росстат.

В программе огромное количество актуальных форм, только для ФНС их более 270 штук.

Информация не только храниться в программе, ее можно при необходимости архивировать и восстанавливать. Есть и другие возможности:

Создание собственных шаблонов документов;

Работы с несколькими налогоплательщиками;

Автоматическое заполнение документов;

Проверка контрольных соотношений;

Не только создание, но и загрузка электронных документов, полученных через ЭДО или сформированных в другой программе;

Регулярное обновление справочников и форм (поддержание актуальных форм отчетности).

Кроме того, бухгалтеру доступны сопровождение и информационно-техническая поддержка ПК «ЭОН». Вопросы можно задавать по телефону, электронной почте, или используя информационные ресурсы сайта и форума ГНИВЦ.

Не даром ЭОН — это программный комплекс. Зачастую бухгалтеру приходится пользоваться несколькими различными решениями. Кадры и зарплата — одна программа, бухгалтерский учет — другая, учет товаров — третья. Но ЭОН решает эту проблему.

ПК «ЭОН» позволяет собрать все данные за всю историю развития вашего бизнеса в единую информационную базу и на ее основе посмотреть в динамике множество аналитических показателей, интересных не только для бухгалтеров, но и для экономистов и руководителей. Так, есть модуль налогового анализа и «оценки рисков», который позволяет вам самостоятельно оценить вероятность проведения выездной налоговой проверки — программа использует для этого утвержденные общедоступные критерии налоговой службы.

Программа поможет вам оценить и весьма нужный параметр рыночной экономики — вероятность банкротства предприятия. Этот аналитический блок и блок финансового анализа важен для оценки потенциала вашей кредитоспособности перед получением кредита в банках. Программа рассчитывает здесь показатели ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и рентабельности; при оценке вероятности банкротства использует расчеты по моделям Альтмана, Лиса, рейтинговые показатели Бивера, Сайфулина.

Сколько стоит ПК «ЭОН»?

Стандартная (однопользовательская) версия предназначена для юридических или физических лиц, которые будут работать с программой для создания собственных документов на одном рабочем месте. Ее стоимость — 6 000 рублей.

Сетевая версия ПК «ЭОН» для работы в сети в многопользовательском режиме (подойдет в т.ч. аутсорсинговым компаниям или бухгалтерам-ауторсерам, которые ведут учет для многих ИП и организаций) — 13 000 рублей.

Чтобы купить программу достаточно написать нам на электронную почту eon@mail.rvcgnivc.ru или оставить заявку прямо сейчас:

Мы пришлем вам договор-счет, после оплаты вы создаете и высылаете на eon@mail.rvcgnivc.ru регистрационный файл и в ответ получите по электронной почте ключевой файл, который необходимо подгрузить в программу. Все — можно работать с сетевой версией.

Познакомьтесь с ЭОН поближе в нашем видео.