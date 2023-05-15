Дробление бизнеса: законное и незаконное. Где грань между уходом от налогообложения и законной оптимизацией?

Сразу ответим на поставленный вопрос: однозначного ответа и, тем более, перечня случаев законной и незаконной налоговой оптимизации нет. Любую ситуацию можно развернуть в нужную сторону. На что будут упирать налоговики, стремясь доказать незаконность дробления?

Несамостоятельность

Если в результате деления бизнеса образованы фирмы или зарегистрированы ИП, которые самостоятельны только формально, и к тому же работают на спецрежимах, то налоговики непременно укажут на отсутствие самостоятельности (см. письма ФНС от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895). В особенности если имеется взаимозависимость любого типа — родство, свойство, подчиненность.

Следует помнить, что налоговики должны доказать несамостоятельность, при том, что:

Суд обязан установить, то есть исследовать обстоятельства наличия разумных экономических или других причин (п. 5 постановления Пленума ВАС № 53).

Сам факт взаимозависимости еще не свидетельствует о дроблении, если все участники группы самостоятельны (п. 4 обзора, утв. Президиумом ВС от 04.07.2018).

Так, если налогоплательщик сможет доказать:

проведение операций от своего имени;

самостоятельное исполнение собственных (не чужих) налоговых обязательств;

корректный учет доходов;

исправное определение налоговой базы, правильное исчисление, своевременную уплату налогов, безукоризненное представление налоговой отчетности в соответствующую ИФНС;

скрупулезное оформление всех сделок,

то, напротив, налоговикам может быть непросто доказать несамостоятельность такого субъекта.

Вот показательный пример из практики. Налоговая инспекция утверждала, что взаимозависимые лица заключили договор аренды формально. Однако налоговики далее утверждений не пошли, не смогли привести внятных доказательств ключевых фактов, а именно:

влияние этих обстоятельств на условия и результаты экономической деятельности группы фирмы и ИП;

возможность безусловного вменения цели уклонения от уплаты налогов.

Суд встал на сторону налогоплательщика (постановление АС ЗСО от 02.03.2015 № А70-4269/2014).

Если же налоговики докажут совокупность соответствующих обстоятельств, например, что члены группы несут друг за друга расходы, а одни и те же лица управляют деятельностью всех участников группы и являются при этом выгодоприобретателями, то отбиться от обвинений в несамостоятельности, и участия в схеме дробления, вряд ли удастся.

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Все общее

А именно:

вывески, банки, контакты, сайты, офисы, склады;

персонал, основные средства и оборотные средства.

На такого рода «совхозы» налоговики обязательно обратят внимание и в свое время непременно поставят вопрос об участии в схеме дробления (см. письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895). Примеры:

Фирма и ИП формально заключают взаимные договоры поручения, благодаря которым от имени друг друга совершают сделки купли-продажи с покупателями, клиентами (см., определение ВС от 27.11.2015 № 306-КГ15-7673).

Сотрудники ИП и фирмы фактически работали на обоих, воспринимая и юридическое лицо и ИП как единое целое (постановление 12 ААС от 28.01.2015 № А12-24270/2014).

Строительная организация осуществляет строительно-монтажные работы, используя только спецтехнику, которая арендована у контролирующей ее фирмы, и ее давальческие материалы (см. АС ДО от 04.07.2018 № Ф03-2181/2018).

Если у вас единая юридическая служба, договорной отдел, бухгалтерия, агенты, то будьте готовы обосновать, что эти общие материально-технические и трудовые ресурсы еще не доказывают дробления бизнеса.

Суды принимают ссылки на то, что:

бухгалтер, пусть и «общий», но подает отчетность по каждому хозяйствующему субъекту;

обслуживание в одном и том же банке упрощает и ускоряет расчеты;

общий IP-адрес также помогает экономить на оплате хостинга;

единый товарный знак, если он используется для разных видов деятельности, тоже не криминал;

зависимым лицам не запрещено сотрудничать.

(см. постановления АС ЗС от 21.10.2022 № А46-213/2021, АС ДО от 12.10.2022 № А04-8498/2021).

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Совпадение видов деятельности, единый процесс

Например, фирма «А» делится на несколько фирм и сотрудничает с ИП, сдавая в аренду идентичное имущество. Или все хозсубъекты хотя и ведут разные виды деятельности, но являются частью производства и реализации.

Это не самый «страшный» признак: арбитражная практика показывает, что идентичность видов деятельности сама по себе не убеждает суд в наличии дробления.

Так, например, столовые завода (ООО «А») были переведены в утвержденное ООО «Б», и ООО «А» сохранило право на спецрежим.

Налоговики сочли, что налицо дробление — без питания нет производственного процесса. Но суды не согласились:

ООО «А» и ООО «Б» осуществляли самостоятельные виды деятельности, которые не составляют единый производственный процесс.

Нет направленности на достижение общего экономического результата, поскольку в столовой питались сотрудники ООО «А», уплачивая деньги ООО «Б».

ВАС отметил, что дробления тут нет, а есть прекращение профильной деятельности с образованием на той же базе нового юрлица, что не запрещено (это постановление от 09.04.2013 № 15570/12 до сих пор с успехом используется для обоснования неправомерности притязаний ИФНС).

Отбиться от претензий в «единстве» и «идентичности» помогают:

Самостоятельность, ведение, помимо «общего», и иных видов деятельности, собственный штат (постановление АС ЗСО от 16.02.2017 № А81-1044/2016).

Собственные органы управления и необходимый персонал, имущество и расчетные банковские счета, отсутствие общих затрат, возможности распоряжения имуществом других организаций (постановление АС СЗО от 06.08.2015 № А56-67658/2014).

Иной раз налоговики могут рассмотреть дробление и тогда, когда одна фирма осуществляет оптовую торговлю, а несколько других ее деловых партнеров – розничную. На всякий случай подчеркнем, что и в данной ситуации нет совпадения видов деятельности, и с этим согласны суды (см. постановление ФАС ПО от 18.06.2014 № А55-17026/2013).

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Общие контрагенты

Налоговики утверждают, что о дроблении свидетельствуют такие обстоятельства:

Все члены группы работают с одними контрагентами.

Единственный контрагент одного члена группы – это другой член группы.

Общие поставщики и покупатели «распределяются» между членами группы.

Надо с осторожностью подходить к позиционированию группы как единой компании, единого бизнеса, и обязательно избегать опасных моментов в отношениях с клиентами и контрагентами таких, как, например:

указание на единство участников группы;

использование общих скидочных карт, сертификатов, программ лояльности;

перебрасывание друг другу ключевых клиентов при неизменности условий договоров.

Суды к этому относятся без снисхождения (см. постановления АС ЗСО от 21.05.2018 № Ф04-1497/2018, АС ДВО от 08.08.2018 № Ф03-3132/2018, АС ВВО от 15.03.2018 № Ф01-463/2018).

И все-таки как минимум в одном деле налогоплательщику удалось доказать, что отождествление ИП и фирмы как единого хозяйствующего субъекта и соответствующая консолидация их доходов привела бы не к увеличению, а к уменьшению его налоговых обязательств.

Правда, для этого пришлось подключить экспертов, которые установили, что при наличии обязательства по уплате НДС в размере 492 314 руб. налогоплательщик получал право на возмещение из бюджета излишне уплаченных налогов в размере 22 377 360 руб.(постановление АС УО от 07.02.2023 № А34-3364/2020 АС). В самом деле такое доказательство, как расчет действительных налоговых обязательств, указывающий на снижение налоговой нагрузки при объединении компаний, — 100%-ная гарантия от обвинений в дроблении и недобросовестности!

Отсутствие деловой цели

По мнению налоговиков, об отсутствии деловой цели и желании получить необоснованную налоговую выгоду свидетельствуют:

Дробление бизнеса и (или) производственного процесса, когда фактически работает основной участник на ОСНО.

Налоговые обязательства всех участников не изменились, а то и снизились, при этом масштаб бизнеса расширен.

Разделение непосредственно предшествовало расширению бизнеса.

Показатели деятельности членов группы вплотную приблизились к пороговым для спецрежимов. Например, фирма на УСН стремительно приближается к максимально возможному доходу, и тотчас создается спецрежимник — фирма или ИП).

Дать универсальные рекомендации по доказыванию деловой цели, увы, невозможно, поскольку она для каждого случая уникальна.

Вместо заключения

Закон не запрещает налогоплательщику диверсифицировать бизнес, как и свободно выбирать тот или иной налоговый режим. Минфин не против этого, при условии, что нет доказательств получения необоснованной налоговой выгоды и (или) уклонения от уплаты налогов (письмо от 15.02.2019 № 03-02-07/1/9647). И ФНС наставляет подчиненных: необходимо предъявлять обоснованные претензии к разделению бизнеса (письмо от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984).

КС также напоминает, что налогоплательщик свободен:

выбирать тот или иной метод учетной политики;

применять льготы или отказываться от них;

работать (или не работать) на спецрежимах,

при условии, что все это не используется исключительно для неправомерного сокращения налоговых поступлений в бюджет, то есть не является злоупотреблением (определение от 04.07.2017 № 1440-О).

Вывод: любое бизнес-решение необходимо предварительно аудировать на наличие опасных признаков, которые налоговики могут использовать в качестве доказательства вашей недобросовестности.

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