Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней

Можно смело ожидать выездную налоговую проверку (ВНП) тому, кто «узнает» себя и свою деятельность в двенадцати описаниях, которые указаны в приложении № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, в томе числе работа с цепочками перекупщиков (посредников), низкий уровень налоговой нагрузки и т.п.

О сроках ВНП

По общему правилу, проверкой могут быть охвачены 3 года до того, в котором было внесено решение о ВНП, а также и отчетные периоды этого года (см. письмо ФНС от 17.04.2019 № ЕД-4-2/7305).

ВНП не может длиться более двух месяцев с того дня, которым датировано решение о ее проведении, плюс шесть месяцев, на которые вышестоящее управление ФНС может продлить ВНП, к тому же она может быть приостановлена (см. ниже). Справка о ВНП должна быть выдана в последний ее день (ст. 89 НК).

Акт по итогам ВНП, к которому прилагается и извещение о рассмотрении материалов проверки, может составляться еще в течение двух месяцев со дня составления справки о проверке.

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Требуют документы. Что делать

Проверяющие вправе:

истребовать и изучать любые документы;

производить выемку документов, если налогоплательщик не представил их по требованию;

изымать документ для экспертизы — при наличии подозрений, что документы могут быть скрыты, уничтожены, заменены (ст. 89, 93 НК).

Итак, получено требование. Что делать? Ответ очевиден: представить документы, причем:

Документы представляются в виде заверенных руководителем копий, при этом необходимо составлять сопроводительное письмо и опись.

В виде сканов можно представлять документы при отправке по ТКС (письмо ФНС от 03.04.2018 № ЕД-4-15/6280).

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Если представить документы в указанный срок невозможно, то необходимо направить в ИФНС уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) (приложение № 1 к приказу ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204) на следующий же день после получения требования. О том, продлен ли этот срок, вам сообщат из ИФНС в течение 2 рабочих дней.

Если ИФНС требуют пояснения, то представить их необходимо в течение 5 рабочих дней после получения требования ИФНС.

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Может ли ВНП быть приостановлена

Да, если налоговики сочтут необходимым:

истребовать документы у контрагентов;

провести экспертизу;

сделать перевод документации.

Выше было сказано, что максимальный срок проверки — 2 месяца, плюс те полгода, на которые вышестоящая УФНС вправе продлить ее. Так вот, еще на полгода может быть приостановлена ВНП, при этом:

В это время налоговики не должны находиться на территории проверяемого налогоплательщика.

Время приостановки в срок ВНП не засчитывается (ст. 89 НК).

Подача возражений на результаты ВНП

Итак, получен акт по итогам ВНП и извещение о рассмотрении ее материалов. С даты получения в течение месяца можно подать возражения.

Утвержденной формы нет, можно составить ее произвольно (или использовать форму, рекомендованную ФНС, приведенную на сайте ведомства).

Главное – это не форма, а содержание. Важны ссылки на нормативно-правовые акты, разъяснения Минфина, ФНС, судебные решения (у нас не прецедентное право, но сложившаяся судебная практика обязательно учитывается налоговыми инспекторами, к тому же в судебных решениях можно почерпнуть тезисы для возражений).

Обязательно прилагаются копии подтверждающих документов.

По итогам рассмотрения возражений и материалов может быть вынесено решение:

о привлечении к ответственности или

об отказе в этом привлечении, или

о проведении дополнительных мероприятий,

причем рассмотрение материалов ВНП может быть продлено или отложено на месяц (ст. 101 НК, письмо ФНС от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55).

Обжалование решения по ВНП

Важно: сразу обратиться в суд нельзя! Необходимо соблюсти досудебный порядок, а именно: обжаловать решение о привлечении к ответственности в УФНС по вашему субъекту РФ, причем через свою ИФНС (ст. 138 НК).

Если решение еще не вступило в силу, то подается апелляционная жалоба (приведена в приложении № 1 к приказу ФНС от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645), можно подать не позднее месяца со дня вручения.

На период рассмотрения УФНС решение в силу не вступает и требование по доначислениям не может быть выставлено (ст. 101 НК).

Если решение уже вступило в силу, то в течение года может быть подана жалоба (образец приведен на сайте ФНС). Если решение УФНС по жалобе не устроит, то можно идти в суд.

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