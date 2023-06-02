Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
Выездные налоговые проверки

Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней

Можно смело ожидать выездную налоговую проверку (ВНП) тому, кто «узнает» себя и свою деятельность в двенадцати описаниях, которые указаны в приложении № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, в томе числе работа с цепочками перекупщиков (посредников), низкий уровень налоговой нагрузки и т.п.
50
Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней
Иллюстрация: Вере Ревина/Клерк.ру

О сроках ВНП

По общему правилу, проверкой могут быть охвачены 3 года до того, в котором было внесено решение о ВНП, а также и отчетные периоды этого года (см. письмо ФНС от 17.04.2019 № ЕД-4-2/7305).

ВНП не может длиться более двух месяцев с того дня, которым датировано решение о ее проведении, плюс шесть месяцев, на которые вышестоящее управление ФНС может продлить ВНП, к тому же она может быть приостановлена (см. ниже). Справка о ВНП должна быть выдана в последний ее день (ст. 89 НК).

Акт по итогам ВНП, к которому прилагается и извещение о рассмотрении материалов проверки, может составляться еще в течение двух месяцев со дня составления справки о проверке.

Сопровождение выездной налоговой проверки от Группы «Финансы» — гарантия от доначислений, пеней и штрафов, грамотное решение всех проблемы с налоговыми органами.

Требуют документы. Что делать

Проверяющие вправе:

  • истребовать и изучать любые документы;

  • производить выемку документов, если налогоплательщик не представил их по требованию;

  • изымать документ для экспертизы — при наличии подозрений, что документы могут быть скрыты, уничтожены, заменены (ст. 89, 93 НК).

Итак, получено требование. Что делать? Ответ очевиден: представить документы, причем: 

  • не позднее 10 рабочих дней после получения требования (ст. 93 НК);

  • не позднее пяти рабочих дней — при встречной проверке, если налоговики ссылаются на п. 1 ст. 93.1 НК

  • не позднее 10 рабочих дней, если ссылка идет на п. 2 ст. 93.1 НК.

Документы представляются в виде заверенных руководителем копий, при этом необходимо составлять сопроводительное письмо и опись.

В виде сканов можно представлять документы при отправке по ТКС (письмо ФНС от 03.04.2018 № ЕД-4-15/6280). 

Как красиво отказать налоговой? Если вы решили самостоятельно ответить налоговому органу, то предлагаем ознакомиться с пакетами готовых шаблонов-ответов от АКГ «Финансы».

Если представить документы в указанный срок невозможно, то необходимо направить в ИФНС уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) (приложение № 1 к приказу ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204) на следующий же день после получения требования. О том, продлен ли этот срок, вам сообщат из ИФНС в течение 2 рабочих дней.

Если ИФНС требуют пояснения, то представить их необходимо в течение 5 рабочих дней после получения требования ИФНС.

Форма свободная, за исключением пояснений по НДС-декларациям (формат последних, согласно ст. 88 НК, утвержден приказом ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682). 

Бесплатный чек-лист: как вести себя при выездной проверке

Узнаете, как правильно подготовиться к ВНП

Минимизируйте риски доначислений налогов — скачивайте чек-лист

Заполните форму — чек-лист придет на ваш e-mail

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Может ли ВНП быть приостановлена

Да, если налоговики сочтут необходимым:

  • истребовать документы у контрагентов;

  • провести экспертизу;

  • сделать перевод документации.

Выше было сказано, что максимальный срок проверки — 2 месяца, плюс те полгода, на которые вышестоящая УФНС вправе продлить ее. Так вот, еще на полгода может быть приостановлена ВНП, при этом:

  • В это время налоговики не должны находиться на территории проверяемого налогоплательщика.

  • Время приостановки в срок ВНП не засчитывается (ст. 89 НК).

Подача возражений на результаты ВНП

Итак, получен акт по итогам ВНП и извещение о рассмотрении ее материалов. С даты получения в течение месяца можно подать возражения.

Утвержденной формы нет, можно составить ее произвольно (или использовать форму, рекомендованную ФНС, приведенную на сайте ведомства).

Главное – это не форма, а содержание. Важны ссылки на нормативно-правовые акты, разъяснения Минфина, ФНС, судебные решения (у нас не прецедентное право, но сложившаяся судебная практика обязательно учитывается налоговыми инспекторами, к тому же в судебных решениях можно почерпнуть тезисы для возражений).

Обязательно прилагаются копии подтверждающих документов.

По итогам рассмотрения возражений и материалов может быть вынесено решение:

  • о привлечении к ответственности или

  • об отказе в этом привлечении, или

  • о проведении дополнительных мероприятий,

причем рассмотрение материалов ВНП может быть продлено или отложено на месяц (ст. 101 НК, письмо ФНС от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55).

Обжалование решения по ВНП

Важно: сразу обратиться в суд нельзя! Необходимо соблюсти досудебный порядок, а именно: обжаловать решение о привлечении к ответственности в УФНС по вашему субъекту РФ, причем через свою ИФНС (ст. 138 НК).

Если решение еще не вступило в силу, то подается апелляционная жалоба (приведена в приложении № 1 к приказу ФНС от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645), можно подать не позднее месяца со дня вручения.

На период рассмотрения УФНС решение в силу не вступает и требование по доначислениям не может быть выставлено (ст. 101 НК).

Если решение уже вступило в силу, то в течение года может быть подана жалоба (образец приведен на сайте ФНС). Если решение УФНС по жалобе не устроит, то можно идти в суд.

Поручите сопровождение налоговых споров в суде экспертам АКГ«Финансы» — и можете быть уверены, что в любой ситуации вы выйдете из этой ситуации без последствий.

Бесплатный чек-лист: как вести себя при выездной проверке

Узнаете, как правильно подготовиться к ВНП

Минимизируйте риски доначислений налогов — скачивайте чек-лист

Заполните форму — чек-лист придет на ваш e-mail

Нажимая на кнопку, вы разрешаете нам обрабатывать ваши персональные данные и соглашаетесь с условиями оферты.

Реклама: ООО «АКГ «Финансы», ИНН: 5402035027 erid: LjN8KNrva

Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор

Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор

2714 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ

    С 1 июля 2023 года список подакцизных товаров пополнится еще одной позицией — сладкими напитками. В каких случаях продавцам необходимо вносить изменения в настройки кассы, а в каких придется перерегистрировать ККТ, алгоритм действий и какие могут быть последствия, если этого не сделать. 

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ
    76
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь

    Сербия располагает широкой сетью общественных и частных медицинских учреждений, которые предлагают широкий спектр медицинских услуг. В стране существуют государственные больницы, поликлиники, специализированные центры и частные клиники, обеспечивая пациентам разнообразные варианты выбора.

    Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь
    24
    Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Выездные налоговые проверки

    Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней

    Можно смело ожидать выездную налоговую проверку (ВНП) тому, кто «узнает» себя и свою деятельность в двенадцати описаниях, которые указаны в приложении № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, в томе числе работа с цепочками перекупщиков (посредников), низкий уровень налоговой нагрузки и т.п.

    Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней
    50
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Подотчет, командировки

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?

    Пользователи версии 3.1.25.36 и выше конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса.

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?
    2
    59
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Налоговые проверки

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста

    Практическое пособие: основные маркеры неправомерных действий инспекторов при вызове физического лица на допрос в налоговую и его проведении. Как отстоять свои права и правильно оформить жалобу на проверяющих, расскажем в статье.

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста
    184
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Менеджмент

    Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда

    Рассказываем, что происходит сегодня на рынке труда, и как это влияет на взаимоотношения сотрудников и работодателей.

    Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда
    43
    Логотип Владимир Данилевский
    Владимир Данилевский
    Ведение бизнеса

    Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!

    Ваш партнер в компании перестал активничать и помогать развивать бизнес: уехал, заболел, погрузился в другой бизнес-проект и т.д. Платить ему дивиденды в прежнем размере уже не кажется справедливым. «Воевать» с ним также не хочется. Как быть?

    Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!
    36
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медосмотры

    Опасность БАДов: похудение и лечение заболеваний. Советы диетолога

    Врач диетолог-эндокринолог рассказывает пользователям Клерк о том, что стоит за пищевыми добавками. Так ли они безобидны? Помогут ли они сбросить вес? Стоит ли использовать их в лечении заболеваний? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом видео.

    29
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Отпускные

    Расчет отпускных в 2023 году

    С началом лета все больше сотрудников уходит в отпуск. По закону им заранее нужно выплатить отпускные, которые рассчитываются исходя из среднего заработка за последний год работы. Разберем, как производится расчет отпускных в 2023 году.

    Расчет отпускных в 2023 году
    119
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн

    Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 

    Бизнес часто закрывается по неявным причинам: штрафы, халатность сотрудников или недобросовестность контрагентов. Предприниматели и руководители задаются вопросом, как защитить бизнес в то время, когда в любой момент может что-то пойти не так. Именно поэтому появился сервис Бизнес Мониторинг.

    Как обеспечить безопасность своего бизнеса: инновационная система аналитики и защиты 
    41
    Читать еще