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Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
Самозанятые

Риски сотрудничества с самозанятыми. Полный гайд по рискам

Сотрудничество с самозанятыми несет в себе определенные риски. Изучив их заранее, можно свести шанс возникновения негативных последствий практически к нулю. Разберем, чем рискует заказчик, привлекая исполнителей на НПД, что нужно учесть при выстраивании взаимоотношений с самозанятыми и как обезопасить себя от претензий контролирующих органов.
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Риски сотрудничества с самозанятыми. Полный гайд по рискам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Риски сотрудничества самозанятыми

Все риски условно можно разделить на 3 большие группы:

  1. Переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые.

  2. Возложение на заказчика роли налогового агента.

  3. Признание расходов на выплату вознаграждения самозанятому необоснованными.

Риск № 1. Переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые

Это основной и самый серьезный риск при сотрудничестве с исполнителями на НПД. Полностью исключить его риск невозможно даже при идеально выстроенных взаимоотношениях с самозанятыми. Но можно снизить его практически до нуля.

Переквалификация отношений с момента введения самозанятости стала довольно частым явлением.

И если раньше налоговые органы уделяли отношениям бизнеса с исполнителями на договорах ГПХ не столь пристальное внимание, то теперь ситуация в корне изменилась.

С чем связан этот риск

Он связан с тем, что за обычных физических лиц, привлекаемых к сотрудничеству по гражданско-правовым договорам, заказчик перечисляет в бюджет НДФЛ и страховые взносы. За самозанятых он не платит ничего

Чтобы не допустить потерь бюджета и нарушения прав граждан, налоговики серьезно подходят к выявлению фактов подмены трудовых отношений: разрабатывают новые и улучшают старые методы проверки, анализируют судебную практику, автоматизируют некоторые процессы.

Как происходит проверка заказчика на факт подмены трудовых отношений

  • Автоматизированная проверка.

Она производится с помощью специальных алгоритмов в автоматическом порядке. Деятельность организации или ИП анализируется на наличие определенных признаков, характерных для трудовых отношений.

Эти признаки называются риск-баллами, они размещены в свободном доступе, всего их восемь и ознакомиться с ними можно на сайте ФНС. 

Чем больше риск-баллов наберет налогоплательщик, тем выше риск того, что им заинтересуется налоговая и начнет более детальную проверку.

После того как заказчик попадет в поле внимания налоговиков, ему будет направлено требование о предоставлении пояснений по факту взаимоотношений с исполнителями на НПД. Также руководителя организации или ИП могут вызвать в налоговую на допрос.

Получив такое требование нужно в установленный срок дать на него ответ, подкрепив свою позицию документально. 

Можно ли не отвечать на некоторые вопросы, приведенные в требовании или вовсе проигнорировать его?

Делать так крайне нежелательно. Это вызовет еще больше подозрений у проверяющих и может привести к тому, что в отношении организации или ИП будет инициирована выездная налоговая проверка.

В ходе такой проверки налоговики могут произвести выемку документов, допросы сотрудников, осмотр территории налогоплательщика и прочие контролирующие мероприятия.

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Проверяющие проведут анализ документов, которыми оформлено сотрудничество самозанятым. Неправильно составленный договор и закрывающие документы, ошибки в чеке – все это может сыграть против заказчика.

К признакам трудовых отношений проверяющие могут отнести следующие факты:

  • Отсутствие в договоре с самозанятым точного объема работ.

  • Указание в договоре трудовой функции, а не конкретного результата работ или услуг.

  • Вовлечение исполнителя в производственную деятельность компании или ИП.

  • Выплата вознаграждения ежемесячно в одни и те же даты в одной и той же сумме.

  • Подчинение исполнителя правилам внутреннего трудового распорядка, установление ему графика работы, времени отдыха и подчиненности заказчику.

  • Ознакомление самозанятого с локальными нормативными актами.

  • Обеспечение исполнителя инструментами и условиями для выполнения работы (оказания услуг).

  • Установление материальной ответственности для исполнителя на НПД.

  • Систематическое перезаключение договора ГПХ.

  • Сотрудничество с бывшими работниками.

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Каковы последствия переквалификации

Заказчику потребуется уплатить с вознаграждения, выплаченного самозанятому, НДФЛ и страховые взносы. Также потребуется перечислить в бюджет штраф и пени, которые могут возникнуть из-за несвоевременной оплаты этих обязательных платежей. 

Кроме того по исполнителям на НПД потребуется сдать соответствующую отчетность в контролирующие органы. 

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Как заказчику обезопасить себя

  • Проверить исполнителя перед началом сотрудничества.

Необходимо уточнить актуальность его статуса и факт наличия трудовых отношений с ним в последние два года.

  • Исключить любые признаки трудовых отношений с исполнителями на договорах ГПХ.

Не нужно включать исполнителей в производственную деятельность организации или ИП, ознакамливать с локальными нормативными актами, устанавливать график работы и подчиненность заказчику, обеспечивать условиями и инструментами для выполнения работы.

Желательно избегать перечисления вознаграждений в дни выплаты зарплат штатным сотрудникам в одной и той же сумме.

  • Правильно составить договор с самозанятым.

В договоре не должно быть никакой трудовой терминологии и условий, характерных для трудовых отношений.

В договоре необходимо прописать статус исполнителя, объем и сроки оказания им услуг, размер вознаграждения и обязанность предоставления после каждой выплаты чека.

  • Проверять статус самозанятого перед каждой выплатой ему дохода.

Сделать это можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС.

  • Получить от самозанятого чек после выплаты вознаграждения.

Чек необходимо тщательно проверить. В нем также не должно быть трудовой терминологии, ошибок в ИНН и названии заказчика, наименовании услуг и размере вознаграждения.

  • Оформить закрывающие документы.

К ним, в частности, относится акт выполненных работ. По законодательству этот документ составлять не обязательно, но желательно, так как он может послужить дополнительным подтверждением наличия именно гражданско-правовых отношений с самозанятым.

Эксперты АКГ «Финансы» помогут оценить риски возможной переквалификации отношений в трудовые и решить возможные споры с сотрудниками налоговых органов, как во внесудебном порядке, так и в суде.

Риск № 2. Возложение на заказчика роли налогового агента

Этот риск может возникнуть в случае утраты самозанятым своего статуса или признания дохода, выплаченного ему не подпадающим под НПД.

Напомним основания утраты самозанятым права на применение НПД:

  • Торговля подакцизными товарами и товарами, подлежащим обязательной маркировке.

  • Реализация готовой продукции (перепродажа готового товара).

  • Добыча и реализация полезных ископаемых.

  • Ведение деятельности в интересах других лиц по договорам комиссии, поручения и агентским договорам.

  • Превышение дохода самозанятого с начала года сверх лимита в 2,4 млн руб.

Что касается дохода, то под НПД не подпадают следующие поступления:

  • От сдачи в аренду коммерческой нежилой недвижимости.

  • От продажи недвижимости и транспортных средств.

  • В натуральной форме.

  • Реализация долей в УК организации, паев в паевых фондах и кооперативах, ценных бумаг и ПИФ.

Негативные последствия от утраты статуса плательщика НПД или от признания дохода не подпадающим под данный режим налогообложения, наступают для заказчика только в том случае, если его исполнитель является физическим лицом. 

Исполнитель, работающий в статусе ИП, берет на себя все риски указанных последствий. А именно, с дохода сверх лимита в 2,4 млн руб., а также дохода, не подпадающего под НПД, налоги уплачивает лично ИП по общей системе налогообложения.

Каковы последствия признания заказчика налоговым агентом по отношению к исполнителю на НПД

Если организация или ИП выплатит вознаграждение самозанятому после утраты им статуса или доход будет признан, не подпадающим под НПД, то заказчику потребуется уплатить с него в бюджет НДФЛ и страховые взносы.

Также нужно будет сдать соответствующую отчетность в контролирующие органы.

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Как избежать данного риска

  • Проверять статус самозанятого перед каждой выплатой.

  • Перед сотрудничеством с самозанятым проверить возможность осуществления им деятельности, на которую он привлекается.

Что касается превышения лимита по доходам, то подстраховаться заказчику от данного риска вряд ли получится. Разве что запрашивать справку о доходах перед каждой выплатой. Но самозанятый представлять ее не обязан, и вряд ли на это согласится.

Риск № 3. Признание расходов на выплату вознаграждения самозанятому необоснованными

Основная причина возникновения этого риска — некорректно составленный чек.

Ошибки в ИНН и названии заказчика, наименовании услуги или в сумме вознаграждения, могут привести к тому, что налоговый орган сочтет эти затраты документально не подтвержденными и необоснованными.

Причиной отказа в признании расходов может послужить также невыставление чека вовсе или его отмена впоследствии. 

Как избежать данного риска

Необходимо тщательно проверять чек, полученный от самозанятого. В нем должны быть корректно указаны ИНН заказчика, название услуги, размер вознаграждения. 

Чек должен быть направлен заказчику либо в момент совершения расчета, либо до 9 числа, если вознаграждение перечислено в безналичной форме без использования электронных средств платежа.

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Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор

Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор

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Комментарии

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