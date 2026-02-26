Houzzy анализирует, исследует и изучает дизайн и архитектуру. Объективные рейтинги, анализ и экспертные гайды Houzzy – в топе поисковой выдачи.

Наша аудитория – владельцы недвижимости в поисках исполнителя под бюджет и задачу, а также профессионалы, отслеживающие конкуренцию и динамику.

Топ дизайн студий интерьера Санкт Петербурга составили лидеры рынка 2026 года. Ограничились 10 студиями, зато представим подробную информацию об особенностях работы, услугах, стилистике, формате. В обновленном рейтинге – максимум конкретики и пользы.

***