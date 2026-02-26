ТОП-10 дизайн-студий интерьера в Санкт-Петербурге 2026: лучшие студии дизайн интерьера СПб - обновлённый список

Houzzy анализирует, исследует и изучает дизайн и архитектуру. Объективные рейтинги, анализ и экспертные гайды Houzzy – в топе поисковой выдачи.
Наша аудитория – владельцы недвижимости в поисках исполнителя под бюджет и задачу, а также профессионалы, отслеживающие конкуренцию и динамику.
Топ дизайн студий интерьера Санкт Петербурга составили лидеры рынка 2026 года. Ограничились 10 студиями, зато представим подробную информацию об особенностях работы, услугах, стилистике, формате. В обновленном рейтинге – максимум конкретики и пользы.
***
ТОП-10 дизайн-студий интерьера Санкт-Петербурга 2026 – обновлённый список
По данным статистики, спрос на услуги дизайнеров вырос в 2,4 раза.
Архитектурные бюро и студии интерьерного дизайна решают сразу несколько задач:
Упорядочивают ремонт со регламентом сроков;
Минимизируют строительные ошибки и переделки;
Сокращают бюджетные расходы.
В результате – помещение соответствует задумке по визуалу, эргономике и техническим параметрам.
В Санкт-Петербурге на рынке дизайнерских услуг присутствуют дилетанты и новички. 100% гарантию можно получить только в сотрудничестве с лучшими студиями дизайна Санкт Петербурга.
***
Почему именно эти студии вошли в список
По каким признакам отбирали в рейтинг дизайн студий интерьера СПб от Houzzy:
Большое количество реально существующих интерьеров;
Положительные отзывы клиентов;
Стилевая уникальность и/или умение применять разные стили;
Прозрачность расходов и поэтапная оплата;
Объем предоставляемых услуг.
В рейтинге Houzzy отсутствуют новички и непрофессионалы. Рейтинг дизайн студий интерьера Санкт-Петербурга формировался по доступным данным с сайтов и СМИ.
***
№1 VPROEKTE – студия дизайна интерьера (Москва, Санкт-Петербург/РФ)
Открывает топ дизайн студий Санкт Петербурга студия VPROEKTE. С 2015 года под руководством Сергея Лашина портфолио студии пополнилось более чем 100 премиум-интерьерами и архитектурными проектами. География – Петербург, РФ и за рубежом.
Специализация
VPROEKTE в числе лучших дизайн студий Санкт Петербурга: элитные интерьеры от студии узнаваемы и оригинальны.
В сфере интереса жилые объекты площадью от 100 кв. м и резиденции. Особый подход к премиальным общественным пространствам и коммерческим объектам.
Стилистика
Каждый интерьер отличается смелыми пространственными решениями, подбором высококачественных материалов и внедрением smart-технологий. Студия имеет собственные стили Nature, Accent и VIP. Они актуальны для разных жизненных сценариев, отличаются креативом, удобством и экологичностью.
Nature объединяет черты сканди, лофт, хай-тек, минимализма.
В Accent сочетаются классические элементы с модерном и ар-деко.
Стиль VIP соединяет необычные и смелые дизайнерские решения с премиальными материалами, уникальной мебелью и декором, изготовленным на заказ.
Услуги:
Консультация дизайнера бесплатно
Архитектурное проектирование
Преобразование технически сложных объектов, работа с инженерными коммуникациями
Подготовка 3D-визуализаций и неограниченного количества планировочных решений
От проекта до комплектации под ключ
Контроль исполнения
Управление строительством вместо заказчика
Стоимость. В базовом варианте от 3 000 руб./м². Цена зафиксирована в договоре и не меняется.
Преимущества студии VPROEKTE:
Старт работ в день подписания договора
Контроль процесса менеджером
Уникальный проект разрабатывается под заказчика
Поэтапная оплата
Точность в графике
Свои бригады строителей
Подготовка дизайн-проекта за 2-3 месяца
Интересные проекты
VPROEKTE оформила интерьер квартиры для молодой семьи в жилом комплексе NEVA HAUS в Санкт-Петербурге. В интерьере объединены элегантная лаконичность сканди и технологичное совершенство лофта. Деревянные панели и натуральный камень в отделке, приглушенная цветовая гамма текстиля и мебельной обивки придают лаконичному интерьеру ощущение тепла и уюта.
Для интерьера элитного коттеджа в КП «Миллениум Парк» выбран авторский стиль Accent, сочетающий модерн и неоклассику. Геометричность пространства разбавлена необычными акцентами, а визуальное единство поддерживается практичными отделочными материалами. Дизайн частного дома является одним из примеров синергии художественного и инновационного подходов VPROEKTE.
Клиентура
Ценители высокого искусства, эксклюзива в премиальной недвижимости: исторических апартаментах СПб, квартирах с панорамным остеклением и каминами, загородных резиденциях. Владельцы торговых и офисных объектов, где необходим концептуальный интерьер.
Дизайн интерьера: заказать в VPROEKTE – получить уникальный проект премиум-класса, точную реализацию в срок и комфортный подход «под ключ».
***
№2 Студия Павла Полынова – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
С 2006 года команда создала свыше 500 интерьерных разработок.
Специализация
Премиальные интерьеры всех форматов – жилые, торговые, коммерческие, представительские. Дизайн бизнес класса.
Стилистика
Стилистика определяется желанием заказчика. Приоритет лаконичным стилям с повышенной функциональностью: джапанди, современный, лофт, минимализм, современный.
Услуги
Проекты без шаблонов
Пакет под ключ
Надзор
Декорирование
Подбор и комплектация
Собственная строительная бригада
Стоимость от 5 000 руб./м²
Преимущества
Увеличение полезной площади
Приемка квартир в новостройках
5 лет гарантии
Бесплатная предварительная смета на строительные работы
Интересные проекты
Функциональность элитной квартиры в жилом комплексе «Максимум» (СПб) обеспечена эргономичной планировкой. Интерьер близок к стилю ар-деко и привлекает внимание геометрическими линиями, нейтральными оттенками и глубокими фактурами. Многослойное освещение подчеркивает глубину пространства.
Клиентура
Кто дорожит временем и стремится получить эффективный результат. Кто ценит долгосрочную гарантию и доверяет стройку профессионалам.
Среди лучших дизайн студий интерьера Санкт Петербурга студия Полынова: ее интерьеры не стареют. Гармоничные проекты выполнены с соблюдением строительных норм и стандартов.
***
№ 3 Студия Ольги Егуповой – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
Свыше 100 интерьеров и архитектурных проектов загородных домов в портфолио студии.
Специализация
Представлены частные объекты (квартиры, коттеджи) и общественные (лаунж-зоны, бизнес-центры). Студия работает в сегментах бизнес и люкс.
Стилистика
Лаконизм стилей минимализм, бохо, фьюжн, современный. Игра с элементами неоклассики и модерн. Особенность проектов – легкость, воздух, свет.
Услуги
Проектирование коттеджей, квартир
Проектирование фасадов
Перепланировка
3D-графика
Работы под ключ
Дизайн ландшафта
Аудит проектов
Контроль на площадке
Стоимость от 4500 руб./м2
Преимущества
Консультация инженера, архитектора, дизайнера
Подбор материалов
Создание и производство эксклюзивных декоративных элементов
Проектирование и производство авторской мебели под интерьер
Интересные проекты
Микс современного и скандинавского стилей характеризует дизайн квартиры в ЖК «Галактика» (Петербург). Просторная планировка подчеркнута сочной палитрой. Гостиная украшена авторской росписью. Мебель изготовлена по разработкам студии Егуповой.
Клиентура
Кто полностью доверяет дизайнеру и хочет ощущать жилое пространство как «место силы». Сотрудничество со студией интерьерного дизайна снимает груз волнений о работе на объекте, соблюдении бюджетных рамок и комплектации.
Внятные пространственные конструкции, четкое зонирование, лаконичная палитра – приметы стиля студии Егуповой. Бонус – авторская мебель.
***
Пройдите тест студии VPROEKTE – получите расчёт дизайн-проекта
Выбирая студию дизайна, важно учитывать системность в подходе. Студия VPROEKTE начинает с главного: до старта ремонта и подписания договора получить смету и определить бюджет. VPROEKTE предложит дизайн интерьера, стоимость / цена которого понравится заказчику.
👉 Пройти тест 👈
***
№4 Neymand Studio – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
Лучшие дизайн бюро Санкт Петербурга – авторская студия Евгения Нейманда. Дизайнер и архитектор Евгений Нейманд в профессии свыше 20 лет. В портфолио студии сотни проектов с нестандартными решениями.
Специализация
Neymand Studio проектирует премиальные интерьеры квартир и домов, в том числе в исторических зданиях. Команда берется за дизайн элитных коммерческих объектов.
Стилистика
Узнаваемый почерк Neymand Studio выражен в индивидуальном подходе к каждому дизайн-проекту, сложной комбинации стилистических приемов и аккуратной работе с пространством.
Услуги
Проектирование и дизайн
Авторский контроль
Проектирование и производство авторской мебели и арт-объектов
Стоимость - индивидуальный расчет услуг
Преимущества
Гибкий подход к каждому клиенту
Сложные перепланировки в исторических зданиях СПб
Смелость в цветовой компоновке
Интересные проекты
Интерьер в особняке на ул. Миллионной в Петербурге – пример оригинальной работы Neymand Studio с цветом и пространством. Современная отделка потолка подчеркивает историзм помещений.
Клиентура
Владельцы премиальных квартир в старинных зданиях и премиальных особняков оценят внимание Neymand Studio к пространствам с историей, тщательность проработки зонирования и точность в деталях. Бизнесменов заинтересует умение создавать эффектные интерьеры, привлекающие клиентов.
В основе подхода дизайнерской студии Санкт Петербурга Neymand Studio функциональность планировочных решений. Их дополняет мощная эстетика премиальных материалов.
***
№5 FINTERIO – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
За 17 лет подготовлено свыше 100 комплексных проектов под ключ.
Специализация
Исключительно статусные жилые объекты с высоким бюджетом.
Стилистика
Совершенство архитектуры вне времени: подход основан на пространственной логике, соотношении пропорций и тактильности. Особенностью применение экологичных материалов и натуральная палитра.
Услуги
Интерьерный дизайн
Визуализация
Чертежная документация
Подбор осветительных устройств, мебели и предметов декора
Интеграция систем «умного дома»
Энергосберегающий дом
Сопровождение
Стоимость от 8 000 руб./ м2
Преимущества
Дизайнер с каждым клиентом
Проектирование до 3 месяцев
Строительная бригада
Бесплатная консультация бригадира строителей и дизайнера
Интересные проекты
В жилом помещении в ЖК «Нева Хаус» (Петербург) проявляются основные стилевые приемы FINTERIO: использование архитектурного объема для создания гибкого пространства. Натуральная премиальная отделка и природная палитра стабилизируют визуал.
Клиентура
Владельцам квартир и домов премиум класса. Бизнесменам, намеренным концептуально переосмыслить окружающее пространство для увеличения прибыли.
Трансляция ожиданий заказчика в реальные интерьерные фишки. Быстрая и качественная строительная работа от дизайнерской студии Санкт Петербурга.
***
№6 Marina Filippova Designs – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
В течение 16 лет интерьерные решения студии воплощались в СПб, РФ и Европе.
Специализация
Премиальные частные интерьеры. Сотрудничество с девелоперами: подготовка проектов статусных общественных зон и офисных пространств.
Стилистика
Эклектичная стилистика основана на гармоничном сочетании современности и классики, высоких инноваций и искусства. Композиционно цельный интерьер объединены геометрию, тактильность и оттенки.
Услуги
Архитектурное понимание пространства
Кастомизация
Экологичность решений
Стоимость – индивидуальный расчет
Преимущества
Авторская разработка мебели и арт-объектов
Эксперимент с цветом и формой
Умение миксовать фактуры и материалы
Интересные проекты
Апартаменты делюкс в доме «Булгаков» (Москва) выдержана в эклектичном стиле. Классические элементы, контрасты палитры и винтажный антиквариат обеспечивают неповторимую атмосферу.
Клиентура
Владельцам частной и коммерческой недвижимости премиум-сегмента, которые ценят интерьер за креатив, эмоциональность и художественную наполненность.
Marina Filippova Designs в рейтинге дизайн студий интерьера Санкт-Петербурга: смелость в комбинации пространства, точный баланс минимализма и кастомизации.
***
№7 Studia 54 – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
Архитектурное бюро за 10 лет выполнило 650 проектов. География - 32 страны.
Специализация
Объекты жилые и коммерческие. Исключительно премиум-сегмент. Строительство технически сложных объектов.
Стилистика
Атмосфера премиального отеля, заточенного под сценарии заказчика. Узнаваемость стилю придает высокая детализация, сложная композиция и точный подбор цвета.
Услуги
Архитектурные разработки
Дизайн интерьеров
BIM-инженерия
Ландшафтный дизайн
Элитный ремонт
Стоимость - индивидуальная тарификация
Преимущества
200 профильных специалистов
Личный менеджер каждого проекта
Бессрочная гарантия
Конфиденциальность, контроль доступа
Мебельное предприятие FiftyFourms
Мануфактура
Интересные проекты
Типичный проект в стилистике Studia 54: люксовая недвижимость в ЖК «City Park» (Москва). Отличия интерьера: сложная геометрия, насыщенная палитра, необычные композиционные приемы и респектабельный комфорт.
Клиентура
Владельцам премиальной недвижимостью площадью от 1000 м2. Бизнесменам, которые владеют статусным коммерческим объектом. Желающим повысить стоимость элитной недвижимости.
Цикл строительно-отделочных работ, эксклюзивный менеджмент, премиальные расходники.
***
Калькулятор: нажмите и получите расчёт атмосферного дизайн-проекта
Как узнать, во сколько обойдется преображение интерьера?
Заказать дизайн интерьера квартиры в VPROEKTE и получить расчет проекта интерьера жилой и коммерческой недвижимости.
👉 Получить расчёт 👈
***
№8 WRIGHT FORM – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
Креативная команда с 10-летним стажем продолжает топ дизайн студий Санкт Петербурга 2026 года.
Специализация
Без ограничений по площади и бюджету коммерческие и частные интерьеры. Проектирует малоэтажные строения, городские пространства, арт-объекты.
Стилистика
Оригинальная взаимосвязь технологий и нестандартной геометрии.
Услуги
Архитектурная разработка
Дизайн
Аудит проекта или объекта
Ремонт с нуля под ключ
Подбор материалов
Стоимость от 3000 руб./м2
Преимущества
Поэтапная оплата
Выезд на объект и бесплатная консультация
Собственная строительная бригада
Разработка предметов мебели и декора
Интересные проекты
Студия провела реновацию отеля Trend (Бузулук). В здании сделана перепланировка, изменены инженерные коммуникации. Интерьеры созданы под коммерческий интерес заказчика.
Клиентура
Владельцам бюджетных квартир и домов. Предпринимателям, которые стремятся получить на объекте функциональный и практичный интерьер.
Точная работа, внимание к деталям, пунктуальность – сильные стороны WRIGHT FORM.
***
№9 ArtDyakonov – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
С 2010 года ArtDyakonov, лучшие дизайн студии интерьера Санкт Петербурга, воплотила около 300 проектов.
Специализация
Элитные апартаменты в новостройках и загородная недвижимость.
Стилистика
Решения вырабатываются по планировочным и техническим особенностям помещений и сценариям заказчика. Студия интерьерного дизайна объединяет мотивы неоклассики и современность.
Услуги
Интерьер под ключ
VR 360 визуализация
Комплектование
Декор
Контроль дизайнера
Стоимость от 3000 руб./м2
Преимущества
Гибкая система скидок
Гарантия точности сроков
Собственные бригады строителей
Интересные проекты
Интерьер апартаментов в элитном ЖК «Русский дом» (СПб) поддерживает архитектурные мотивы новостройки – неоклассика и модерн. В апартаментах создан эффект старины, дополненной световыми инсталляциями.
Клиентура
Предпринимателям, девелоперам студия создаст функциональные и практичные, при этом стильные и современные интерьеры. Хозяевам жилой недвижимости любой площади.
Обширный функционал и минимальное участие в процессе заказчика – так характеризуется работа ArtDyakonov.
***
№10 Сфера Уюта – студия дизайна интерьера (Санкт-Петербург/РФ)
Завершает рейтинг дизайн студий интерьера Санкт Петербурга «Сфера Уюта»: более 500 работ за 15 лет.
Специализация
Полный цикл для пространств разного назначения: жилых, общественных и коммерческих. Работа с площадями до 100 м2.
Стилистика
Авторская стилистика базируется на единстве прагматизма и эстетики. Используются элементы современного стиля, неоклассики, сканди и минимализма.
Услуги
Авторский контроль
Согласование перепланировок (исторические здания)
Инженерия
Интеграция «умного дома»
Приемка работ
Стоимость от 3500 руб./м2
Преимущества
Консультация и предварительная смета бесплатно
Оптимизация бюджета
Строительные работы в короткий срок
Ремонт
Гарантия 5 лет
Интересные проекты
Квартира в ЖК «Классика» (Петербург) выдержана в неоклассическом стиле, светлая палитра дополнена яркими акцентами. Перепланировка позволила разместить антиквариат.
Клиентура
Кто ценит свое время и формат «под ключ», намерен полностью довериться профессионалам.
Приоритет студии – детальный подход: точность на стройке, четкость бюджета.
***
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
✔️ Какие помещения оформляют лучшие студии дизайна интерьера СПб?
Студии делают дизайн для апартаментов, студий, квартир и загородных домов. Оформляют офисы, отели, салоны, магазины, спа. Каждая студия самостоятельно определяет минимальную площадь проектов.
✔️ Есть удаленный формат?
Большинство студий работает в дистанте. Студия VPROEKTE проводит встречи с клиентами в онлайн-режиме, дает отчеты фото и видео.
✔️ Студии проводят ремонт своими силами?
Дизайн бюро интерьера не все занимаются полным циклом работ. Вошли в рейтинг дизайн студий интерьера те, что проводят ремонт, а также контроль + приемка + декор.
✔️ Можно получить консультацию до заключения договора?
Да, топ дизайн студий интерьера готовы консультировать заказчиков. Для этого требуется предоставить план помещения. Некоторые студии проводят аудит проекта, подготовленного другими дизайнерами.
✔️ Как долго выполняют под ключ дизайн интерьера?
Проект готовят от 2 до 12 недель. Длительность ремонтных работ определяется площадью и сложностью объекта. В среднем реализация занимает срок от 5-6 месяцев до года.
***
Как выбрать студию под задачи и бюджет
Houzzy подготовил гайд, сохраняйте – пригодится:
1. Не красивые картинки, а реальные проекты, которые цепляют. Кейсы студии должны быть «вашими», из разряда «хочу так».
2. Взаимопонимание с дизайнером должно появиться на первой встрече.
3. Дизайн интерьера под ключ или только планировка? Чтобы не платить лишнего, определите, что надо конкретно вам. Студии предлагают разные комплекты услуг.
4. Оцените команду: если нужен ремонт – в студии есть своя бригада, если только проект – дизайнер и визуализатор.
5. Дизайн интерьера: стоимость / цена не должны «плавать». Точная смета, фиксированные этапы оплаты – гарантия прозрачности бюджета.
6. Проверьте впечатление от студии на разных платформах и сайтах. Отзывы от тех, кто уже взаимодействовал со студией, помогут определиться.
Хотите точно узнать цену дизайна интерьера?
Здесь можно заказать в студии VPROEKTE расчет дизайна интерьера под ключ.
👉 Расчет проекта 👈
Реклама: ИП Волобуева Ангелина Игоревна, ИНН: 46323838323259, erid: 2W5zFJsu76h
Начать дискуссию