ТОП-15 дизайн‑студий интерьера Уфы: лучшие студии дизайна интерьера

Подготовленный Houzzy рейтинг не является рекламой. Топ дизайн студий Уфы составлен после анализа открытых источников, демонстрирующих работу студий. Ограничив рейтинг 15 позициями, редакция Houzzy подготовила свежие подробные сведения о каждой.

Как выбрать среди лучших дизайн бюро Уфы? Ошибка приведет к тому, что результат не удовлетворит клиента, а ремонт обойдется дороже и дольше по срокам.

При продаже квартира с авторским дизайном стоит дороже.

Уфа – город студентов и туристов . Чтобы жилье выделилось среди других предложений о сдаче в аренду, требуется оригинальный интерьер.

Жители Уфы , изучив картинки в Pinterest и журналах дизайна, стали понимать: разработать интерьерный проект способен только специалист, разбирающийся в материалах, инженерных сетях и инновациях.

Уфа быстро застраивается , появляется много новой недвижимости, но жилье обычно сдается в черновой отделке. Студии дизайна способны превратить типовую квартиру в уникальное, удобное и комфортное пространство.

В столице Башкортостана в 2026 году интерес к работе студий интерьерного дизайна вырос в 2,5 раза. Причин этому несколько:

В рейтинге нет студий-«однодневок». Уровень многих участников топа подтверждают премии российских и международных конкурсов.

✅ Разнообразные услуги (от чертежей до контроля на стройке).

✅ Дизайн-проекты реализованы, а не только созданы в визуализаторе.

✅ Есть опыт работы на рынке Башкортостана.

✅ Работает команда специалистов, а не одиночка.

В топ дизайн студий интерьера Уфы вошли мастерские, выбранные по профессиональным качествам:

Как отбирали в топ дизайн-студии Уфы

ТОП‑15 дизайн‑студий интерьера Уфы

1 – Лучшие дизайн студии Уфы – VPROEKTE

ТОП 10 дизайн-студий Уфы - студия VPROEKTE. Фото с сайта VPROEKTE. Профиль Топ дизайн студий Уфы начинает премиальная студия, созданная дизайнером Сергеем Лашиным в 2015 году. В студии задействовано 25 профессионалов. 100+ интерьерных проектов VPROEKTE реализовано в 15 странах. Студия не раз побеждала в международных и российских конкурсах. Интерьеры VPROEKTE опубликованы в профильных изданиях. VPROEKTE работает над дизайн-проектами статусных апартаментов, студий, квартир и домов площадью не менее 100 кв. м. Создает интерьеры общественных пространств, коммерческих объектов. Интерьеры выполнены в премиум и бизнес-сегментах. В студии разработаны оригинальные авторские концепции, комбинирующие элементы разных стилевых направлений: ☀️ Nature – сочетание минимализма с лофтом, хай-тек и эко-стилем. Отличается свободным зонированием, четкой формой геометрии, лаконичными формами. В Nature используется спокойная палитра, гладкие и однородные текстуры, визуальный эффект усиливают премиальные отделочные материалы. ТОП 10 дизайн-студий Уфы - студия VPROEKTE. Фото с сайта VPROEKTE. ☀️ Accent – сочетание элементов неоклассического стиля с ар-деко и модерном. Отличается симметричным пространством, правильными пропорциями и выдержанной палитрой. Используются долговечные материалы и уникальный декор. ТОП 10 дизайн-студий Уфы - студия VPROEKTE. Фото с сайта VPROEKTE. ☀️ VIP – в каждом случае это уникальный проект. Отличается сложными инженерными решениями, эксклюзивными техническими инновациями, созданной в единственном экземпляре мебелью, премиальными материалами. Дополняют интерьер произведения искусства. ТОП 10 дизайн-студий Уфы - студия VPROEKTE. Фото с сайта VPROEKTE. Сайт студии Преимущества Смелая работа с пространством

Оригинальная комбинация стилевых решений

Неограниченное для клиента число правок

Интеграция сложных коммуникационных систем и smart-технологий

Исключительно натуральные материалы

Работа под ключ с проверенной бригадой

Внимательный менеджмент проекта, дизайнер всегда на связи

Согласование в инстанциях

Экономия бюджета за счет партнерских скидок поставщиков ТОП 10 дизайн-студий Уфы - студия VPROEKTE. Фото с сайта VPROEKTE. Для кого подходит В сотрудничестве заинтересованы владельцы дорогой недвижимости: студия создает не просто элитные, но и комфортные интерьеры. Благодаря VPROEKTE повышается стоимость жилья. Бизнесмены, которым важно продемонстрировать брендовую концепцию на уровне интерьера. Интерьеры VPROEKTE отличаются отсутствием шаблонов: каждый проект самобытен и уникален. Элегантная красота поддерживается на функциональном уровне четким распределением пространства, выверенными сценариями освещения и инженерными коммуникациями. ***

2 – Лучшие дизайн студии Уфы – Art Home

Лучшие дизайн-бюро Уфы - студия Art Home. Фото с сайта Art Home. Профиль Рейтинг лучших студий дизайна интерьера Уфы продолжает Art Home: на рынке 11 лет, в портфолио 400+ интерьеров в Башкортостане и регионах РФ. Основатели студии Зайнетдиновы Адель и Валерий. Студия занимается не только интерьерным дизайном помещений любого типа, но и архитектурным и ландшафтным проектированием, сотрудничает с застройщиками. Работает в премиум-сегменте. Интерьеры от Art Home выдержаны в современном стиле с элементами лофта, минимализма, неоклассики. Сайт студии Преимущества Команда из 20 специалистов

Экспресс-консультация в удаленном формате

Интерьеры в брендовом стиле для бизнеса

Все виды услуг: от проектирования и оформления участка до декорирования интерьера

Возможность завершения чужого проекта

Работа со свой строительной бригадой Лучшие дизанй-бюро Уфы - студия Art Home. Фото с сайта Art Home. Для кого подходит Владельцы квартир, таунхаусов, коттеджей, которым требуется визуально эстетический, функционально логичный и статусный интерьер. Бизнесмены, ориентированные на расширения предприятия и увеличение аудитории. Застройщики, работающие с крупными объектами. Интерьеры Art Home характеризуются оптимальным сочетанием функциональности и красоты, интеграцией новых идей и трендов. Коммерческие объекты от Art Home приобретают яркий вид. Особенностью студии является возможность доработать и закончить проект, начатый конкурентами. ***

3 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Стильный дом»

Рейтинг дизайн студий интерьера - студия “Стильный дом”. Фото с сайта студии. Профиль Студия дизайна интерьера Уфы создана Ольгой Магановой, дизайнером с опытом 15 лет. Неоднократно студия побеждала на конкурсах в РФ, интерьеры публиковались в профильных изданиях. «Стильный дом» подготовил и воплотил 150+ интерьеров. Специализируется на жилых помещениях любого метража бизнес и люкс класса. Преобладает современный стиль с элементами модерна, ар-деко, эко. Сайт студии Преимущества Разработка дизайн-проекта под площадь и планировку, а не по шаблону

Разумная цена со скидками

3 варианта планировок

Налаженные связи с поставщиками

Строительная бригада

Соблюдение сроков Рейтинг дизайн студий интерьера - студия “Стильный дом”. Фото с сайта студии. Для кого подходит Владельцы жилой недвижимости, которые стремятся получить идеальный по комфорту и полезности интерьер. Те, кто ценит время и готов делегировать ремонт, чтобы избавиться от рутинных хлопот. Функционал в приоритете у студии «Стильный дом», поэтому пространство тщательно выстроено без потери полезной площади. Глубина интерьера подчеркивается работой с палитрой. ***

4 – Лучшие дизайн студии Уфы – Akhmadullina Studio

Лучшие дизайн студии Уфы - Akhmadullina Studio. Фото с сайта студии. Профиль Дизайн студия интерьеров Уфы была организована Розалией Ахмадуллиной 10 лет назад и успела создать более 200 интерьеров в Башкортостане и других регионах РФ. Студия работает над интерьерными пространствами любого типа: жилыми, общественными, офисными, коммерческими. Ценовой сегмент – бизнес и премиум класс. Отдавая предпочтение неоклассическому стилю, Akhmadullina Studio готовит дизайн-проекты разной стилистики. Сайт студии Преимущества В команде 20 профильных специалистов

Дизайн-проект включает полный комплект документов

Проведение ремонта

Желающим полностью доверить создание нового интерьера профессионалам. Ценителям функционального интерьера. Четкое распределение пространства и сдержанный цвет, подчеркнутый колоритными деталями. Умелая интеграция трендов. Премиальный уровень исполнения на любом метраже. При выборе студии дизайна интерьера одинаково важны визуальная сторона и качество работ. О высоком уровне студии свидетельствует ответственный подход к работе: начиная от тщательной и своевременной разработки дизайн-проекта и заканчивая внимательным контролем труда строителей. Выбор студии дизайна с системным подходом убережет от лишних трат, поможет избежать нервотрепки и переживаний. ***

5 – Лучшие дизайн студии Уфы – Karimov Studio

Лучшие дизайн студии интерьера Уфы - Karimov Studio. Фото с сайта Karimov Studio. Профиль Созданная Фанисом Каримовым студия дизайна интерьера Уфы Karimov Studio работает с 2022 года, ежегодно реализует 70 дизайн-проектов. География работ – Уфа, Казань, Екатеринбург, Москва. Студия разрабатывает интерьерный дизайн не только жилых пространств, но и коммерческих помещений, торговых точек, офисов. Также студия проектирует дома и подсобные строения. Занимается ландшафтным дизайном. Дизайн-проекты Karimov Studio выполняются в бизнес и люкс сегментах. Лаконичные интерьеры выполнены в стилях контемпорари, скандинавский, минимализм. Сайт студии Преимущества 10 специалистов в команде

Оперативная работа: эскизный проект дома готов через 2 недели, интерьерный проект - 3 недели

В дизайн-проект интерьера входит 3 варианта стилевых решений + 3 планировки

ИИ-дизайн помещений

Бесплатные консультации архитектора и дизайнера

Завершенный цикл работ: от эскиза до комплектации

BIM-моделирование

Работа удаленно Лучшие дизайн студии интерьера Уфы - Karimov Studio. Фото с сайта Karimov Studio. Для кого подходят Владельцы квартир, которым требуется осознанный интерьер с функциональной планировкой. Те, кто намерен выстроить свой идеальный дом. Представители бизнеса, которым требуется статусный интерьер. Подход Karimov Studio к клиентам предполагает внимание к деталям: несколько видов перепланировок, стилевых вариантов, постоянный контакт. Эстетика интерьеров базируется на архитектурном конструктиве. ***

6 – Лучшие дизайн студии Уфы – El-Decor

Лучшие дизайн студии Уфы - El-Decor. Фото с сайта El-Decor. Профиль Студия активна с 2013 года. В портфолио свыше 500 интерьерных дизайн-проектов, реализованных в Уфе, других городах РФ. Студию основала Эльза Хабибрахманова, один из ведущих дизайнеров интерьера Уфы. Студия занимается квартирами, коттеджами, торговыми и представительскими площадками в премиальном сегменте и бизнес-классе. Стилевое предпочтение отдано неоклассике и современному стилю. Сайт студии Преимущества Разрабатывают дизайн-проекты, повышающие инвестиционную привлекательность объектов

Берут в работу объекты любого метража

Выполнение дизайн-проекта проверяется поэтапно

Имеют отработанный алгоритм сотрудничества с бригадой строителей

Обеспечивают комплектование и декорирование

Создают авторскую мебель Лучшие дизайн студии Уфы - El-Decor. Фото с сайта El-Decor. Для кого подходит Лучшие дизайн студии Уфы, такие как El-Decor, – это оптимальный вариант для сторонников премиального интерьера. Предприниматели, которые стремятся продемонстрировать свой уровень через интерьер. Желающие продать жилье. Интерьеры El-Decor соответствуют пониманию «тихой» роскоши. Внимание к пространству, палитре, тщательный выбор деталей свидетельствуют о высоком уровень работ. ***

7 – Лучшие дизайн студии Уфы – Flott

Топ дизайн студий Уфы - студия Flott. Фото группы Flott в VK. Профиль Продолжает топ лучших дизайн студий интерьера Уфы Flott. Руководитель – Булат Фаттахов. Студия представлена 13 лет, опыт работы в Китае. В портфолио 70+ проектов. Flott занимается архитектурным проектированием, интерьерным дизайном жилой, коммерческой и офисной недвижимости. Ценовая категория – бизнес и премиум сегмент. Flott выполняет дизайн дома (Уфа), квартиры в стилях, которые предпочитают заказчики. Стремятся к созданию уникального интерьера. Сайт студии Преимущества Экспертная оценка при подборе недвижимости

Подготовка экспресс-дизайна для аренды или до покупки объекта

VR-презентация

Комплектация

Согласование в инстанциях

Благоустройство участка при заказе архитектурного проекта

Скидка 10% при показе сметы от конкурентов

Партнеры – строительные бригады, поставщики Топ дизайн студий Уфы - студия Flott. Фото группы Flott в VK. Для кого подходит Владельцы жилья любого типа, которые ценят организованный подход и разумные цены. Предприниматели бизнес-сегмента, которым требуется организовать пространство, расширить количество точек. Проекты Flott соответствуют ожиданиям клиентов. Отличаются сдержанным декором, что подчеркивает их вневременной характер. ***

8 – Лучшие дизайн студии Уфы – Студия дизайна Ирины Хамитовой

Лучшие дизайн студии Уфы - студия Ирины Хамитовой. Фото с сайта студии. Профиль Студия дизайна интерьера Уфы Ирины Хамитовой работает 20+ лет. За это время реализовано 500+ проектов. Студия Ирины Хамитовой работает с жилой недвижимостью любой площади, в том числе отдельными комнатами, гардеробными, лоджиями. Разрабатывает интерьеры офисов и общественных пространств. В приоритете современный стиль, дополненный элементами эклектики, минимализма, кантри. Сайт студии Преимущества Работа под ключ

3 тарифа

Гибкое ценообразование

Бесплатная консультация дизайнера и выезд на объект

Разработка дизайн-проекта под бюджет заказчика

Дизайнер всегда в контакте

Своя бригада

Нешаблонный подход, точность в выборе стиля и цветовой палитры характеризует работу студии Ирины Хамитовой. Еще один плюсом студии являются гибкие цены. Как выбрать стиль для своего дома или квартиры? В студиях дизайна с большим опытом клиенту предложат рассказать свои пожелания и на их основе составят концепцию интерьера. В результате дизайн будет радовать не один год, оставаясь актуальным и трендовым. ***

9 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Ремонт в деталях»

Рейтинг дизайн студий интерьера Уфы - студия «Ремонт в деталях». Фото с сайта студии. Профиль Продолжает топ лучших дизайн бюро Уфы студия «Ремонт в деталях». 8 лет работы. 200+ проектов. Выполняет интерьерный дизайн квартир и домов любой площади, офисов, торговых локаций в премиум-сегменте. Стилистика – современная, лофт, минимализм, неоклассика. Сайт студии Преимущества 3 планировки и 3 стилевых решения в каждом проекте

Оптимизация бюджета

Фиксированная смета

Умение работать в сжатые сроки

Гарантия на все работы 2 года

Экскурсия по готовым объектам Рейтинг дизайн студий интерьера Уфы - студия «Ремонт в деталях». Фото с сайта студии. Для кого подходит Тем, кто стремится делегировать рабочий процесс преображения интерьера специалистам. Тем, кто ценит разумное соотношение цена/качество. Тем, кому важна скорость реализации дизайн-проекта. Одно из преимуществ студии «Ремонт в деталях» – активное внедрение в интерьер современных технологий и инженерных коммуникаций. Студия полностью занимается дизайном интерьера: от разработки проекта до финального клининга. Четкое исполнение и постоянный контроль дизайнера. ***

10 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Коробка»

Лучшие дизайн студии интерьера Уфы - студия «Коробка». Фото с сайта студии. Профиль 10 лет работы. 500+ проектов в разных регионах РФ. Основатели студии Александр Бурцев и Дарья Давыдова. Студия дизайна «Коробка» предлагает интерьерный дизайн для любых видов недвижимости и любого метража: от микростудии до торговых центров. «Коробка» берет в работу интерьеры бизнес, комфорт и премиум сегмента. Студия не ограничивается стилевыми рамками, создавая свои интерпретации. Сайт студии Преимущества Использование передовых трендов

Точность в выборе сценариев освещения

Внимание к деталям

Тщательный контроль реализации на каждом этапе

Весь цикл услуг

Собственное мебельное производство под заказ Лучшие дизайн студии интерьера Уфы - студия «Коробка». Фото с сайта студии. Для кого подходит Тем, кому требуется нестандартный дизайн квартир (Уфа). Предприниматели, намеренные привлечь внимание клиентуры интерьером с характером. Оригинальные трактовки и переосмысление традиций – сильная сторона студии «Коробка». Важно, что студия предлагает заказчикам разработку и изготовление мебели по индивидуальным проектам. ***

11 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Ренова +»

Студия дизайна интерьера Уфы - «Ренова +». Фото с сайта «Собака. Уфа». Профиль В топе дизайн студий Уфы команда, работающая 10 лет. Создает интерьеры любых помещений бизнес-сегмента. Обеспечивает ремонтные работы. Интерьерный дизайн «Ренова +» выполняет в разных стилях. Сайт студии Преимущества 4 тарифа

Расчет проекта на бесплатной консультации

Сантехника под ключ в каждом тарифе

Весь объем ремонтных работ

Подарок при заказе ремонта под ключ

Гарантия на работы 5 лет

Менеджмент каждого проекта Студия дизайна интерьера Уфы - «Ренова +». Фото с сайта «Собака. Уфа». Для кого подходит Тем, кто ценит концептуальную целостность и долговечность дизайна, качественный ремонт. Сторонники фиксированных цен. Студия «Ренова +» создает функциональные современные интерьеры, не требующие переделок и усовершенствований в течение длительного время. Интеграция инноваций. Гибкая ценовая политика, бонусы. ***

12 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Декарт»

Лучшие дизайн студии Уфы - «Декарт». Фото с сайта студии. Профиль 16 лет работы. Выполняют дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений бизнес и премиум-сегмента. Приоритет стилю неоклассика с элементами современного, ар-деко. Сайт студии Преимущества Экспресс-проект с 7 планами ремонта

Полный набор услуг: от концепции до реализации и комплектования

Удаленная работа

Бригада строителей Лучшие дизайн студии Уфы - «Декарт». Фото с сайта студии. Для кого подходит Владельцам жилой недвижимости любого типа, в том числе нестандартных планировок, в старом фонде или с невыполненными проектами от конкурентов. Предпринимателям, которые стремятся создать оригинальный и комфортный интерьер. В топ лучших дизайн студий Уфы «Декарт» вошел как студия с полноценным пакетом услуг и высоким качеством исполнения. Также студию отличает творческий подход к стилистике пространства. ***

13 – Лучшие дизайн студии Уфы – Agzamov Design

Лучшие дизайн студии интерьера Уфы - Agzamov Design. Фото с сайта студии. Профиль За 8 лет подготовлено и реализовано 60+ дизайн-проектов. Дизайн студия интерьера Уфы Agzamov Design создает интерьеры в квартирах, в том числе с нестандартными планировками и в старом фонде, в коттеджах. Работает с оформлением торговым и представительских помещений, гостиниц и модульных строений. Интерьеры Agzamov Design выполнены во всех ценовых категориях: от бизнеса до премиума. Предпочитаемый стиль – варианты современного. Сайт студии Преимущества 5 тарифов

Поэтапная оплата

Весь комплекс работ по строительству и ремонту

Финальный клининг

Услуги декорирования

Строительная бригада

Контакты с проверенными поставщиками и мастерскими Лучшие дизайн студии интерьера Уфы - Agzamov Design. Фото с сайта студии. Для кого подходят Владельцы жилой недвижимости, намеренные получить ремонт в срок за разумные деньги. Сторонники лаконичного интерьера. Предприниматели, которым требуется понятный лаконичный интерьер с элементами брендирования. Практичные, насыщенные функционалом интерьеры Agzamov Design узнаваемы в своем минимализме. Команду выделяет умение работать в бюджетных рамках, выполнение работ в срок. ***

14 – Лучшие дизайн студии Уфы – enArte

Рейтинг дизайн студий интерьера Уфы - студия enArte. Фото с сайта студии. Профиль К лучшим дизайн студиям Уфы относится команда Елены Черновой и Натальи Николенко. Студия enArte работает 8 лет, создав свыше 100 интерьеров. В портфолио жилые помещения любого метража, коммерческие пространства, офисы, шоу-румы, торгово-развлекательные локации. Студия enArte работает в любых стилях и любом ценовом диапазоне. Сайт студии Преимущества 3 тарифа

Бесплатные консультации

Собственная бригада

Авторский контроль включен в стоимость, если работает своя бригада

Отработанные связи с поставщиками Рейтинг дизайн студий интерьера Уфы - студия enArte. Фото с сайта студии. Для кого подходит Владельцам жилой недвижимости любой площади, в том числе одного помещения небольшого метража. Бизнесменам, которым требуется преобразовать интерьер в соответствии с задачами бизнеса. Тем, кто ищет разумного соотношения цена/качество. Грамотная работа enArte включает творческий микс стилей, отражающий идеалы заказчика. Экономия ресурсов клиента за счет планомерно организованной работы. Высокое качество за адекватную цену. ***

15 – Лучшие дизайн студии Уфы – 3D