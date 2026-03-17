ТОП-15 дизайн‑студий интерьера Уфы: лучшие студии дизайна интерьера

В столице Башкортостана в 2026 году интерес к работе студий интерьерного дизайна вырос в 2,5 раза. Причин этому несколько:
Уфа быстро застраивается, появляется много новой недвижимости, но жилье обычно сдается в черновой отделке. Студии дизайна способны превратить типовую квартиру в уникальное, удобное и комфортное пространство.
Жители Уфы, изучив картинки в Pinterest и журналах дизайна, стали понимать: разработать интерьерный проект способен только специалист, разбирающийся в материалах, инженерных сетях и инновациях.
Уфа – город студентов и туристов. Чтобы жилье выделилось среди других предложений о сдаче в аренду, требуется оригинальный интерьер.
При продаже квартира с авторским дизайном стоит дороже.
Как выбрать среди лучших дизайн бюро Уфы? Ошибка приведет к тому, что результат не удовлетворит клиента, а ремонт обойдется дороже и дольше по срокам.
Подготовленный Houzzy рейтинг не является рекламой. Топ дизайн студий Уфы составлен после анализа открытых источников, демонстрирующих работу студий. Ограничив рейтинг 15 позициями, редакция Houzzy подготовила свежие подробные сведения о каждой.
Как отбирали в топ дизайн-студии Уфы
В топ дизайн студий интерьера Уфы вошли мастерские, выбранные по профессиональным качествам:
✅ Работает команда специалистов, а не одиночка.
✅ Есть опыт работы на рынке Башкортостана.
✅ Дизайн-проекты реализованы, а не только созданы в визуализаторе.
✅ Высокий уровень исполнения.
✅ Широкая специализация.
✅ Интересная стилистика.
✅ Разнообразные услуги (от чертежей до контроля на стройке).
✅ Надежная репутация.
В рейтинге нет студий-«однодневок». Уровень многих участников топа подтверждают премии российских и международных конкурсов.
ТОП‑15 дизайн‑студий интерьера Уфы
1 – Лучшие дизайн студии Уфы – VPROEKTE
Профиль
Топ дизайн студий Уфы начинает премиальная студия, созданная дизайнером Сергеем Лашиным в 2015 году. В студии задействовано 25 профессионалов. 100+ интерьерных проектов VPROEKTE реализовано в 15 странах. Студия не раз побеждала в международных и российских конкурсах. Интерьеры VPROEKTE опубликованы в профильных изданиях.
VPROEKTE работает над дизайн-проектами статусных апартаментов, студий, квартир и домов площадью не менее 100 кв. м. Создает интерьеры общественных пространств, коммерческих объектов. Интерьеры выполнены в премиум и бизнес-сегментах.
В студии разработаны оригинальные авторские концепции, комбинирующие элементы разных стилевых направлений:
☀️ Nature – сочетание минимализма с лофтом, хай-тек и эко-стилем. Отличается свободным зонированием, четкой формой геометрии, лаконичными формами. В Nature используется спокойная палитра, гладкие и однородные текстуры, визуальный эффект усиливают премиальные отделочные материалы.
☀️ Accent – сочетание элементов неоклассического стиля с ар-деко и модерном. Отличается симметричным пространством, правильными пропорциями и выдержанной палитрой. Используются долговечные материалы и уникальный декор.
☀️ VIP – в каждом случае это уникальный проект. Отличается сложными инженерными решениями, эксклюзивными техническими инновациями, созданной в единственном экземпляре мебелью, премиальными материалами. Дополняют интерьер произведения искусства.
Преимущества
Смелая работа с пространством
Оригинальная комбинация стилевых решений
Неограниченное для клиента число правок
Интеграция сложных коммуникационных систем и smart-технологий
Исключительно натуральные материалы
Работа под ключ с проверенной бригадой
Внимательный менеджмент проекта, дизайнер всегда на связи
Согласование в инстанциях
Экономия бюджета за счет партнерских скидок поставщиков
Для кого подходит
В сотрудничестве заинтересованы владельцы дорогой недвижимости: студия создает не просто элитные, но и комфортные интерьеры. Благодаря VPROEKTE повышается стоимость жилья.
Бизнесмены, которым важно продемонстрировать брендовую концепцию на уровне интерьера.
Интерьеры VPROEKTE отличаются отсутствием шаблонов: каждый проект самобытен и уникален. Элегантная красота поддерживается на функциональном уровне четким распределением пространства, выверенными сценариями освещения и инженерными коммуникациями.
***
2 – Лучшие дизайн студии Уфы – Art Home
Профиль
Рейтинг лучших студий дизайна интерьера Уфы продолжает Art Home: на рынке 11 лет, в портфолио 400+ интерьеров в Башкортостане и регионах РФ. Основатели студии Зайнетдиновы Адель и Валерий.
Студия занимается не только интерьерным дизайном помещений любого типа, но и архитектурным и ландшафтным проектированием, сотрудничает с застройщиками. Работает в премиум-сегменте.
Интерьеры от Art Home выдержаны в современном стиле с элементами лофта, минимализма, неоклассики.
Преимущества
Команда из 20 специалистов
Экспресс-консультация в удаленном формате
Интерьеры в брендовом стиле для бизнеса
Все виды услуг: от проектирования и оформления участка до декорирования интерьера
Возможность завершения чужого проекта
Работа со свой строительной бригадой
Для кого подходит
Владельцы квартир, таунхаусов, коттеджей, которым требуется визуально эстетический, функционально логичный и статусный интерьер. Бизнесмены, ориентированные на расширения предприятия и увеличение аудитории. Застройщики, работающие с крупными объектами.
Интерьеры Art Home характеризуются оптимальным сочетанием функциональности и красоты, интеграцией новых идей и трендов. Коммерческие объекты от Art Home приобретают яркий вид. Особенностью студии является возможность доработать и закончить проект, начатый конкурентами.
***
3 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Стильный дом»
Профиль
Студия дизайна интерьера Уфы создана Ольгой Магановой, дизайнером с опытом 15 лет. Неоднократно студия побеждала на конкурсах в РФ, интерьеры публиковались в профильных изданиях. «Стильный дом» подготовил и воплотил 150+ интерьеров.
Специализируется на жилых помещениях любого метража бизнес и люкс класса.
Преобладает современный стиль с элементами модерна, ар-деко, эко.
Преимущества
Разработка дизайн-проекта под площадь и планировку, а не по шаблону
Разумная цена со скидками
3 варианта планировок
Налаженные связи с поставщиками
Строительная бригада
Соблюдение сроков
Для кого подходит
Владельцы жилой недвижимости, которые стремятся получить идеальный по комфорту и полезности интерьер. Те, кто ценит время и готов делегировать ремонт, чтобы избавиться от рутинных хлопот.
Функционал в приоритете у студии «Стильный дом», поэтому пространство тщательно выстроено без потери полезной площади. Глубина интерьера подчеркивается работой с палитрой.
***
4 – Лучшие дизайн студии Уфы – Akhmadullina Studio
Профиль
Дизайн студия интерьеров Уфы была организована Розалией Ахмадуллиной 10 лет назад и успела создать более 200 интерьеров в Башкортостане и других регионах РФ.
Студия работает над интерьерными пространствами любого типа: жилыми, общественными, офисными, коммерческими. Ценовой сегмент – бизнес и премиум класс.
Отдавая предпочтение неоклассическому стилю, Akhmadullina Studio готовит дизайн-проекты разной стилистики.
Преимущества
В команде 20 профильных специалистов
Дизайн-проект включает полный комплект документов
Проведение ремонта
Работа с нуля до завершающего клининга
Для кого подходит
Желающим полностью доверить создание нового интерьера профессионалам. Ценителям функционального интерьера.
Четкое распределение пространства и сдержанный цвет, подчеркнутый колоритными деталями. Умелая интеграция трендов. Премиальный уровень исполнения на любом метраже.
При выборе студии дизайна интерьера одинаково важны визуальная сторона и качество работ. О высоком уровне студии свидетельствует ответственный подход к работе: начиная от тщательной и своевременной разработки дизайн-проекта и заканчивая внимательным контролем труда строителей. Выбор студии дизайна с системным подходом убережет от лишних трат, поможет избежать нервотрепки и переживаний.
***
5 – Лучшие дизайн студии Уфы – Karimov Studio
Профиль
Созданная Фанисом Каримовым студия дизайна интерьера Уфы Karimov Studio работает с 2022 года, ежегодно реализует 70 дизайн-проектов. География работ – Уфа, Казань, Екатеринбург, Москва.
Студия разрабатывает интерьерный дизайн не только жилых пространств, но и коммерческих помещений, торговых точек, офисов. Также студия проектирует дома и подсобные строения. Занимается ландшафтным дизайном.
Дизайн-проекты Karimov Studio выполняются в бизнес и люкс сегментах.
Лаконичные интерьеры выполнены в стилях контемпорари, скандинавский, минимализм.
Преимущества
10 специалистов в команде
Оперативная работа: эскизный проект дома готов через 2 недели, интерьерный проект - 3 недели
В дизайн-проект интерьера входит 3 варианта стилевых решений + 3 планировки
ИИ-дизайн помещений
Бесплатные консультации архитектора и дизайнера
Завершенный цикл работ: от эскиза до комплектации
BIM-моделирование
Работа удаленно
Для кого подходят
Владельцы квартир, которым требуется осознанный интерьер с функциональной планировкой. Те, кто намерен выстроить свой идеальный дом. Представители бизнеса, которым требуется статусный интерьер.
Подход Karimov Studio к клиентам предполагает внимание к деталям: несколько видов перепланировок, стилевых вариантов, постоянный контакт. Эстетика интерьеров базируется на архитектурном конструктиве.
***
6 – Лучшие дизайн студии Уфы – El-Decor
Профиль
Студия активна с 2013 года. В портфолио свыше 500 интерьерных дизайн-проектов, реализованных в Уфе, других городах РФ. Студию основала Эльза Хабибрахманова, один из ведущих дизайнеров интерьера Уфы.
Студия занимается квартирами, коттеджами, торговыми и представительскими площадками в премиальном сегменте и бизнес-классе.
Стилевое предпочтение отдано неоклассике и современному стилю.
Преимущества
Разрабатывают дизайн-проекты, повышающие инвестиционную привлекательность объектов
Берут в работу объекты любого метража
Выполнение дизайн-проекта проверяется поэтапно
Имеют отработанный алгоритм сотрудничества с бригадой строителей
Обеспечивают комплектование и декорирование
Создают авторскую мебель
Для кого подходит
Лучшие дизайн студии Уфы, такие как El-Decor, – это оптимальный вариант для сторонников премиального интерьера. Предприниматели, которые стремятся продемонстрировать свой уровень через интерьер. Желающие продать жилье.
Интерьеры El-Decor соответствуют пониманию «тихой» роскоши. Внимание к пространству, палитре, тщательный выбор деталей свидетельствуют о высоком уровень работ.
***
7 – Лучшие дизайн студии Уфы – Flott
Профиль
Продолжает топ лучших дизайн студий интерьера Уфы Flott. Руководитель – Булат Фаттахов.
Студия представлена 13 лет, опыт работы в Китае. В портфолио 70+ проектов. Flott занимается архитектурным проектированием, интерьерным дизайном жилой, коммерческой и офисной недвижимости. Ценовая категория – бизнес и премиум сегмент.
Flott выполняет дизайн дома (Уфа), квартиры в стилях, которые предпочитают заказчики. Стремятся к созданию уникального интерьера.
Преимущества
Экспертная оценка при подборе недвижимости
Подготовка экспресс-дизайна для аренды или до покупки объекта
VR-презентация
Комплектация
Согласование в инстанциях
Благоустройство участка при заказе архитектурного проекта
Скидка 10% при показе сметы от конкурентов
Партнеры – строительные бригады, поставщики
Для кого подходит
Владельцы жилья любого типа, которые ценят организованный подход и разумные цены. Предприниматели бизнес-сегмента, которым требуется организовать пространство, расширить количество точек.
Проекты Flott соответствуют ожиданиям клиентов. Отличаются сдержанным декором, что подчеркивает их вневременной характер.
***
8 – Лучшие дизайн студии Уфы – Студия дизайна Ирины Хамитовой
Профиль
Студия дизайна интерьера Уфы Ирины Хамитовой работает 20+ лет. За это время реализовано 500+ проектов.
Студия Ирины Хамитовой работает с жилой недвижимостью любой площади, в том числе отдельными комнатами, гардеробными, лоджиями. Разрабатывает интерьеры офисов и общественных пространств.
В приоритете современный стиль, дополненный элементами эклектики, минимализма, кантри.
Преимущества
Работа под ключ
3 тарифа
Гибкое ценообразование
Бесплатная консультация дизайнера и выезд на объект
Разработка дизайн-проекта под бюджет заказчика
Дизайнер всегда в контакте
Своя бригада
Экономия средств клиента за счет контроля на объекте и услуги комплектации
Для кого подходит
Тем, кто умеет ценить финансы, понравится рациональный подход студии Ирины Хамитовой и умение работать в установленных бюджетных рамках. Владельцы домов и квартир, которые хотят изменить интерьер во всех помещениях или отдельных локациях.
Предпринимателям, задача которых – усилить корпоративный дух интерьерным дизайном.
Нешаблонный подход, точность в выборе стиля и цветовой палитры характеризует работу студии Ирины Хамитовой. Еще один плюсом студии являются гибкие цены.
Как выбрать стиль для своего дома или квартиры? В студиях дизайна с большим опытом клиенту предложат рассказать свои пожелания и на их основе составят концепцию интерьера. В результате дизайн будет радовать не один год, оставаясь актуальным и трендовым.
***
9 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Ремонт в деталях»
Профиль
Продолжает топ лучших дизайн бюро Уфы студия «Ремонт в деталях». 8 лет работы. 200+ проектов.
Выполняет интерьерный дизайн квартир и домов любой площади, офисов, торговых локаций в премиум-сегменте.
Стилистика – современная, лофт, минимализм, неоклассика.
Преимущества
3 планировки и 3 стилевых решения в каждом проекте
Оптимизация бюджета
Фиксированная смета
Умение работать в сжатые сроки
Гарантия на все работы 2 года
Экскурсия по готовым объектам
Для кого подходит
Тем, кто стремится делегировать рабочий процесс преображения интерьера специалистам. Тем, кто ценит разумное соотношение цена/качество. Тем, кому важна скорость реализации дизайн-проекта.
Одно из преимуществ студии «Ремонт в деталях» – активное внедрение в интерьер современных технологий и инженерных коммуникаций. Студия полностью занимается дизайном интерьера: от разработки проекта до финального клининга. Четкое исполнение и постоянный контроль дизайнера.
***
10 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Коробка»
Профиль
10 лет работы. 500+ проектов в разных регионах РФ. Основатели студии Александр Бурцев и Дарья Давыдова. Студия дизайна «Коробка» предлагает интерьерный дизайн для любых видов недвижимости и любого метража: от микростудии до торговых центров. «Коробка» берет в работу интерьеры бизнес, комфорт и премиум сегмента.
Студия не ограничивается стилевыми рамками, создавая свои интерпретации.
Преимущества
Использование передовых трендов
Точность в выборе сценариев освещения
Внимание к деталям
Тщательный контроль реализации на каждом этапе
Весь цикл услуг
Собственное мебельное производство под заказ
Для кого подходит
Тем, кому требуется нестандартный дизайн квартир (Уфа). Предприниматели, намеренные привлечь внимание клиентуры интерьером с характером.
Оригинальные трактовки и переосмысление традиций – сильная сторона студии «Коробка». Важно, что студия предлагает заказчикам разработку и изготовление мебели по индивидуальным проектам.
***
11 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Ренова +»
Профиль
В топе дизайн студий Уфы команда, работающая 10 лет. Создает интерьеры любых помещений бизнес-сегмента. Обеспечивает ремонтные работы.
Интерьерный дизайн «Ренова +» выполняет в разных стилях.
Преимущества
4 тарифа
Расчет проекта на бесплатной консультации
Сантехника под ключ в каждом тарифе
Весь объем ремонтных работ
Подарок при заказе ремонта под ключ
Гарантия на работы 5 лет
Менеджмент каждого проекта
Для кого подходит
Тем, кто ценит концептуальную целостность и долговечность дизайна, качественный ремонт. Сторонники фиксированных цен.
Студия «Ренова +» создает функциональные современные интерьеры, не требующие переделок и усовершенствований в течение длительного время. Интеграция инноваций. Гибкая ценовая политика, бонусы.
***
12 – Лучшие дизайн студии Уфы – «Декарт»
Профиль
16 лет работы. Выполняют дизайн-проекты жилых и коммерческих помещений бизнес и премиум-сегмента.
Приоритет стилю неоклассика с элементами современного, ар-деко.
Преимущества
Экспресс-проект с 7 планами ремонта
Полный набор услуг: от концепции до реализации и комплектования
Удаленная работа
Бригада строителей
Для кого подходит
Владельцам жилой недвижимости любого типа, в том числе нестандартных планировок, в старом фонде или с невыполненными проектами от конкурентов. Предпринимателям, которые стремятся создать оригинальный и комфортный интерьер.
В топ лучших дизайн студий Уфы «Декарт» вошел как студия с полноценным пакетом услуг и высоким качеством исполнения. Также студию отличает творческий подход к стилистике пространства.
***
13 – Лучшие дизайн студии Уфы – Agzamov Design
Профиль
За 8 лет подготовлено и реализовано 60+ дизайн-проектов. Дизайн студия интерьера Уфы Agzamov Design создает интерьеры в квартирах, в том числе с нестандартными планировками и в старом фонде, в коттеджах. Работает с оформлением торговым и представительских помещений, гостиниц и модульных строений.
Интерьеры Agzamov Design выполнены во всех ценовых категориях: от бизнеса до премиума.
Предпочитаемый стиль – варианты современного.
Преимущества
5 тарифов
Поэтапная оплата
Весь комплекс работ по строительству и ремонту
Финальный клининг
Услуги декорирования
Строительная бригада
Контакты с проверенными поставщиками и мастерскими
Для кого подходят
Владельцы жилой недвижимости, намеренные получить ремонт в срок за разумные деньги. Сторонники лаконичного интерьера. Предприниматели, которым требуется понятный лаконичный интерьер с элементами брендирования.
Практичные, насыщенные функционалом интерьеры Agzamov Design узнаваемы в своем минимализме. Команду выделяет умение работать в бюджетных рамках, выполнение работ в срок.
***
14 – Лучшие дизайн студии Уфы – enArte
Профиль
К лучшим дизайн студиям Уфы относится команда Елены Черновой и Натальи Николенко. Студия enArte работает 8 лет, создав свыше 100 интерьеров. В портфолио жилые помещения любого метража, коммерческие пространства, офисы, шоу-румы, торгово-развлекательные локации.
Студия enArte работает в любых стилях и любом ценовом диапазоне.
Преимущества
3 тарифа
Бесплатные консультации
Собственная бригада
Авторский контроль включен в стоимость, если работает своя бригада
Отработанные связи с поставщиками
Для кого подходит
Владельцам жилой недвижимости любой площади, в том числе одного помещения небольшого метража. Бизнесменам, которым требуется преобразовать интерьер в соответствии с задачами бизнеса. Тем, кто ищет разумного соотношения цена/качество.
Грамотная работа enArte включает творческий микс стилей, отражающий идеалы заказчика. Экономия ресурсов клиента за счет планомерно организованной работы. Высокое качество за адекватную цену.
***
15 – Лучшие дизайн студии Уфы – 3D
Профиль
Студия 3D за 9 лет создала 50+ дизайн-проектов интерьеров. Руководитель – Ксения Бадриева. Лучшие дизайн студии интерьера Уфы, такие как 3D, создают интерьеры домов и квартир, ресторанов, офисов, салонов. Студия работает в категории бизнес.
В интерьерах объединены элементы стилей минимализм, ар-деко, сканди, лофт, неоклассика.
Преимущества
Консультация дизайнера бесплатно
3 тарифа
Возможность скидок, рассрочки
Авторская концепция комбинирования стилей
Возможность заказать дизайн-проект удаленно
Сотрудничество с надежными строителями и поставщиками
Для кого подходит
Владельцам недорогого жилья. Тем, кому требуется кардинальное преобразование интерьера. Предпринимателям, намеренным привлечь клиентов свежим интерьером.
Студия 3D предлагает клиентам полный цикл работ даже при финансовых ограничениях. Заказчики имеют возможность предлагать правки в неограниченном количестве.
Почему именно эти студии вошли в ТОП
В рейтинг дизайн студий Уфы вошли сильные команды с четкими принципами работы. Лучшие студии отличаются от массового сегмента такими качествами:
1. В портфолио представлены настоящие, а не нарисованные интерьеры, некоторые команды предлагают экскурсии по объектам.
2. Имеется большой объем реализованных интерьерных проектов.
3. Каждая команда выработала собственную стилевую концепцию.
4. Выстроена вертикаль работы: предоставляют полный объем услуг, готовят все документы, обеспечивают строительной бригадой.
5. Постоянное сопровождение проекта.
6. Наличие дополнительных услуг, акций, бонусов, предложений.
Лучшие студии отличаются стремлением развиваться и совершенствоваться, поэтому многие регулярно принимают участие в профессиональных конкурсах. К примеру, VPROEKTE только в 2025 году победила в конкурсах MUSE Design, International Design Awards, French Design Awards.
Как выбрать студию интерьерного дизайна в Уфе
Houzzy подготовил чек-лист, по которому определиться со студией дизайна интерьера не составит труда:
Изучить проекты в портфолио. Это должны быть выполненные и завершенные работы. Хорошо, если студия организует экскурсии на рабочие объекты.
Определить бюджет на интерьерный дизайн. Хорошо, если студия предлагает бесплатную консультацию или составление сметы.
Определить желаемый результат.
Выбрать подходящий тариф с необходимыми опциями. Узнать, насколько в студии понимают важность бюджетных рамок, фиксацию окончательного расчета в договоре.
Узнать схему оплаты. Оптимальный вариант – поэтапно.
Выяснить необходимость дополнительных услуг.
Определить менеджмент проекта, возможности коммуникаций.
Узнать о наличии строительно-ремонтной бригады.
Проверить состав договора до подписания. В нем должны быть указаны сроки, суммы, услуги.
Заказывая дизайн интерьера (Уфа), надо помнить, что цена –
главный критерий, не определяющий фактор.
Дешевая работа дизайнера-самоучки дорого обойдется в итоге: взятая с потолка смета, ошибки в проектировании, невнимательность к деталям влекут за собой строительные ошибки, переделки, перерасход материалов, а значит, превышение бюджета и отсутствие желаемого результата.
Поводим итоги
Составленный Houzzy рейтинг предназначен для помощи читателям, которые намерены улучшить свою жизнь и выполнить интерьерные преобразования в квартире или доме. Затраты на ремонт окупаются комфортом, гармонией, эстетикой пространства.
Для предпринимателей обновленный интерьер – не прихоть, а выгодное вложение в расширение клиентуры, поддержание статуса, укрепление корпоративного духа.
Часто задаваемые вопросы о выборе студии дизайна в Уфе
Какая в среднем стоимость дизайн-проекта в городе?
Минимальная цена – 750 руб. за кв. м. Средняя цена начинается от 1400 руб. за кв. м.
На стоимость проекта влияет уровень студии дизайна, площадь объекта, сложность разработки.
Студии дизайна в Уфе могут работать дистанционно по Башкортостану?
Большая часть представленных в топе студий предлагают такой формат работы.
Какой интерьерный стиль самый популярный в Уфе?
Клиентам нравятся разные стили, но популярнее прочих неоклассика, минимализм и эклектика с восточным характером. Это проявляется в использовании насыщенных цветом деталях, яркой керамике, медных предметах, отделке с узорами.
Есть смысл оплачивать дополнительные услуги студии дизайна?
Все зависит от цели интерьерного преобразования и объема работ. Помощь дизайнера в комплектовании интерьера мебелью, декором полезна, т.к. экономит время клиента и приводит к ожидаемому результату. Также эта услуга сберегает финансы, ведь заказчик получает партнерские скидки от поставщиков, с которыми студия наладила контакт.
Почему важен выбор «своей» студии дизайна?
Изучая сайты студий дизайна интерьера, рассматривая готовые проекты, заказчик подбирает исполнителя, близкого по эстетике. Ведь проще донести свои пожелания тому, кто настроен на ту же волну. Студии дизайна создают интерьеры разных стилей, однако всегда есть наиболее предпочтительный. В рамках этого стиля студия находит поставщиков отделочных материалов, мебели, декора. Немаловажно, чтобы строительная бригада, которая сотрудничает со студией, умела качественно реализовывать дизайнерские задумки.
