Если ослабит давление, налоговая только выиграет

Антон Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд. Я могу добавить к его словам, что огромная масса ИП существует именно для оптимизации этой непосильной ноши.

Пора нам всем понять, что раскручивая гайки, мы можем запустить и разнообразить спрос и создать еще больше налогового потока.

Возьмем рынок такси.

Если в лоб нанимать водителя и платить все взносы в фонды, то себестоимость поездки улетит в космос. Люди перестанут пользоваться.

Всегда есть альтернатива. Метро против такси. Условные 60 против 400 работают как справедливая оценка ценности.

А вот 60 против 1000 уже не летает.

И?

Рынок схлопывается, и вместо сотни тысяч рабочих мест мы получаем нелегальный извоз и незащищенных людей.

Слава богу, власти это осознали и ввели понятие самозанятого и можно, не регистрируя ИП, используя этот налог, работать в очень лайтовом режиме отчетности.

Но огромное число отраслей, где ситуация аналогичная.

В программировании просто ужас.

Там стоимость труда в пропорциях заходит до 80-90 процентов. И там самозанятыми не обойтись. Там нужен полноценный работник на проект. И важно, как только проект закончился, легко с ним расстаться. Понятно, что договорившись на берегу. Но не входить в клинч проблем работник/работодатель.

Вообще, весь малый бизнес страдает именно от этой проблемы. Кафе, мойки, строительные бригады, ит д

Есть ли шанс перейти от слов к делу?