Как взыскать с налоговой уплаченные налоги

Или как оспариваются сделки, совершенные за месяц до банкротства. Часть 1.

Заплатить все налоги и спать спокойно – это разве выход для бывалого бизнесмена? Гораздо интереснее заплатить налоги, потом забрать деньги обратно, вывести на свое дружеское юридическое лицо и затем потратить их на себя любимого. И все это сделать так, чтобы не возникло претензий со стороны фискальных и правоохранительных органов. Вот эта задачка поинтересней будет! И она отлично решается инструментами, которые дает банкротное законодательство.

В этой статье поговорим об оспаривании сделок, совершенных в течение месяца до принятия судом заявления о банкротстве. И о тех возможностях, которые могут получить как должники, так и их кредиторы, если задействуют голову. Для этого разберем один типичный пример.

Начало

В мае 2011 г. компания «Стройком» уже предвидела будущее банкротство. Другим невозможно объяснить причины заключения договора с антикризисной компанией о выявлении признаков преднамеренного банкротства. И не случайно задолженность за оказанные услуги составила ровно 300 000 руб. – минимальную сумму, необходимую для введения процедуры. Далее, согласно законам жанра, задолженность была закреплена судебным решением и отложена до момента «Х».

Час икс наступил 12 апреля 2012 года. В этот день в банк поступило первое инкассовое поручение о списании налоговой задолженности с расчетного счета «Стройком». А на следующий день Арбитражным судом было принято заявление антикризисной компании о банкротстве строителей.

Оспаривание сделки

Спустя год конкурсный управляющий попросил суд обязать налоговую вернуть в конкурсную массу все списанные деньги. А заодно признать сделки в виде банковских операций по инкассовым поручениям недействительными.

В обоснование своей позиции управляющий сослался на пункт 2 статьи 61.3 закона о банкротстве. Логика этой нормы достаточно прозрачная: при наличии нескольких кредиторов имеющиеся у должника деньги и имущество должны распределяться между всеми взыскателями строго пропорционально объему их требований и в соответствии с очередностью, установленной законодательством. Приоритетное погашение долга одному из кредиторов ведет к ущемлению прав остальных взыскателей.

Подобные приоритетные выплаты называются сделкой с предпочтением и могут быть легко оспорены при условии, если они совершены в течение месяца до принятия судом заявления о банкротстве (или после его принятия). Таким образом, ключевым моментом во всей этой истории является дата выхода определения Арбитражного суда о принятии к рассмотрению заявления о признании должника банкротом.

Возражения налоговой

Налоговая на требование управляющего возразила, что на момент списания денег не могла знать о неплатежеспособности должника и о факте принятия заявления о признании должника банкротом. Кроме того, объем списанных денег составил менее 1% от стоимости имущества должника, и само списание проходило в рамках обычной хозяйственной деятельности. Таким образом, налоговая действовала в рамках своих полномочий, права должника и кредиторов не нарушены, списание денег не подлежит отмене.

Позиция суда

Суд с доводами налоговой не согласился. И указал на то, что уплата налогов, сборов и таможенных платежей относится к оспоримым сделкам. Для признания их недействительными достаточно установить обстоятельства, указанные в пункте 1 статьи 61.3 закона о банкротстве. И в данном конкретном случае эти обстоятельства установлены в полном объеме: налоговая получила больше денег, чем она могла бы получить при пропорциональном распределении денег между всеми кредиторами в процедуре банкротства. Другие моменты значения не имеют.

Касательно довода налоговой о законном исполнении своих полномочий, суд ответил, что действия ФНС не оспариваются и не являются предметом рассмотрения настоящего спора.

В запасе у налоговиков оставался последний аргумент: не подлежат оспариванию сделки, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности должника и не превышающие 1% стоимости его активов. Но и тут суд не поддержал ФНС и отметил, что списание денег с расчетного счета носило принудительный характер и было сделано без волеизъявления должника. А потому об обычной хозяйственной деятельности не может быть и речи.

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В итоге налоговая вернула все списанные по инкассо деньги. Сумма, конечно, была смешная, но в нашем случае это не имеет особого значения. Нам важнее понять принцип работы этого механизма.

Возможности для должника

И какие из этого примера может сделать выводы должник? Разные. Например, если наш должник будет креативным хитрецом, он может придумать схему, когда уже уплаченные налоги возвращаются в конкурсную массу и затем распределяются среди всех кредиторов, подавляющее большинство которых совершенно случайно оказываются «дружественными». Формально здесь и предъявить будет нечего: состав уголовного правонарушения отсутствует, т.к. все налоги изначально были уплачены. Ну а риски субсидиарной ответственности возможно планировать заранее и контролировать в процессе. Но таким схематозом мы вам заниматься не рекомендуем – это же незаконно!

Возможности для кредитора

На раз-два оспариваются не только прямые денежные платежи в пользу отдельных кредиторов при наличии других, но и сделки залога имущества в пользу отдельных взыскателей и иные сделки по обеспечению исполнению обязательств должника. Также «быстрый» кредитор может оспорить сделки взаимозачета, отступного, цессии и так далее.

Поэтому вышеуказанный пример – это тонкий намек, почему не стоит тянуть с решением о банкротстве своего должника. Пока вы ведете вязкие переговоры и надеетесь на лучшее, уходят сроки по сделкам должника. А значит и перспективы вернуть свои «кровные».

Но если вы упустили свой «звездный» час и не успели обратиться в «Игумнов Групп» – ещё не все потеряно. Сделка может быть оспорена и в том случае, если она была совершена за полгода до банкротства. Но придется попотеть чуть больше и доказать дополнительные обстоятельства. Об этом мы и поговорим в следующей статье.