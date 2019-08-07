Налоговая проверка при банкротстве. Быть или не быть?

Или как налоговая реагирует на банкротство компании

Многие наши клиенты спрашивают: если мы инициируем процедуру банкротства, не будет ли это сигналом для налогового органа провести выездную проверку нашей компании? И как повлияет налоговая проверка на проведение процедуры банкротства?

В этой статье я поделюсь своим опытом. И постараюсь ответить на следующие вопросы:

насколько реальны риски налоговой проверки при инициировании процедуры банкротства;

возможно ли закрыть компанию через процедуру банкротства при незавершенной налоговой проверке?

какова позиция Верховного Суда РФ по вопросу приостановки производства по делу, в связи с налоговой проверкой банкрота?





Зона риска

Самые популярные критерии в работе компании, которые могут спровоцировать налоговую проверку:

большой разрыв в платежах в бюджет по сравнению со средним показателем по отрасли;

сдача налоговой и бухгалтерской отчетности с убытками на протяжении нескольких налоговых периодов (налоговикам кажется подозрительным наличие в предпринимательской деятельности убытков). Минимум, данная отчетность будет поводом для камералки. Вследствие чего вам необходимо будет объяснить фискалам, в чем заключается ваша «хитрая» стратегия ведения бизнеса);

ваше желание отразить в отчетности кругленькую сумму к вычету по НДС. Возвращая НДС, вы должны быть кристально чисты, либо не только деньги не получите, но и еще должны останетесь;

и снова среднестатистические показатели, теперь уже по заработной плате. Если выплачиваемая среднемесячная з/п на одного работника меньше чем среднестатистическая по вашей отрасли по субъекту, это будет поводом для дополнительных вопросов;

игнорирование запросов и требований ФНС в предоставлении информации и документов тоже ни к чему хорошему не приведет, давайте хоть какие-нибудь ответы;

инициирование процедуры реорганизации либо ликвидации компании при ранее активной экономической деятельности, может стать также поводом для дополнительного внимания;

частая миграция компании из одной налоговой инспекции в другую. Такие переезды, не обусловленные разумными причинами, заставляют задуматься, от чего вы бежите;

наличие в работе большого количества контрагентов-посредников без разумных экономических выгод, как минимум, вызовет ряд вопросов. А наличие среди контрагентов «фирм-однодневок» явно не прибавит вам добросовестности.





Банкротство как повод для налоговой проверки?

Имея опыт работы в сфере банкротства более 10 лет, мы можем заранее сделать вывод, насколько реальны риски налоговой проверки для компаний, подавших заявление на банкротство или уже находящихся в процедуре.

Прогнозирование данных рисков с учетом особенностей фирмы будет носить вероятностный характер и не дает «железных» гарантий отсутствия налоговой проверки. Одно можно сказать уверенно — инициирование процедуры банкротства само по себе не является поводом для проведения внеплановой проверки. Если только оно не сочетается с выше приведенными критериями.

Например, одним из часто используемых способов закрытия компании является так называемая упрощенная процедура банкротства. Когда сначала подается заявление на ликвидацию компании в добровольном порядке, а далее – заявление на банкротство от «дружественного» кредитора. При этом Общество за отчетный период сдает балансы, из которых видно активную экономическую деятельность. Естественно, ликвидация экономически активной организации будет выглядеть подозрительно и может вызвать ряд вопросов.

А если использовать другой вариант: полную процедуру банкротства? Само по себе введение процедуры наблюдения уменьшает риски внеплановой проверки, но также не дает 100% гарантий её отсутствия. Всё зависит в частности от компании, которая планируется к закрытию. Наличие больших оборотов, занижение налоговой базы, отсутствие длительное время налоговых проверок и в дальнейшем инициирование процедуры банкротства, в любом случае, не останется без внимания налоговой инспекции.

Банкротство как основание не проводить проверку

При этом надо учитывать: немаловажным фактом для принятия решения о выездной налоговой проверки является не только вероятность доначисления налогов и сборов на конкретное предприятие, но и дальнейшая перспектива их взыскания.

Налоговая инспекция, как любой государственный орган, отчитывается об эффективности своей работы. Одним из основных показателей успешной работы фискалов является объем денежных средств, собранных с налогоплательщиков и поступивших в казну. В случае, когда наблюдается большой разрыв между доначисленными налогами и взысканными в бюджет, данное обстоятельство будет говорить о плохой работе сотрудников, а в некоторых случаях и о личной заинтересованности представителей ФНС.

Как мы все знаем, процедура банкротства – это явный признак того, что перспектива полного удовлетворение всех требований кредиторов стремиться к нулю. Особенно это актуально, если на балансе должника нет ликвидных активов, имущества, дебиторки.

В связи с этим налоговая инспекция не бросается сломя голову с проверкой на каждое предприятие, решившее прекратить свою деятельность, а предварительно оценивает свои шансы на получение денежных средств после доначисления.

Принимая решение о закрытии компании через процедуру несостоятельности, минимум, необходимо не один час пообщаться с главным бухгалтером и специалистом в сфере банкротства для выработки совместной стратегии и анализа рисков.

Включение налоговых требований в реестр

Не так давно появилось Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2018 г. в котором ВС разъяснил нижестоящим судам, что делать, если налоговая инспекция инициировала выездную проверку и не успела ее завершить до рассмотрения требования о включении в реестр.

Краткая диспозиция дела: Определением арбитражного суда от 05.10.2015 в отношении ЗАО «Владимир-ОПТОН» введена процедура наблюдения.

Спустя 2 месяца налоговым органом принято решение о проведении в отношении должника выездной налоговой проверки по вопросам правильности исчисления налогов и сборов.

Еще спустя год ФНС России обратилась с требованием от 05.10.2016 о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «Владимир-ОПТОН» задолженности в сумме 1 159 364 896 руб.

Мнение суда первой инстанции

На момент рассмотрения заявленного требования в суде первой инстанции налоговый орган еще не принял Решения по результатам выездной налоговой проверки. Из текста Заявления следует, что данное требование носит вероятностный характер. Налоговая инспекция прогнозирует доначисление по НДС на 1 159 364 896 руб. Далее уполномоченный орган сделал более скромные прогнозы и уточнил свое требование до 311 214 162 руб. (основной долг), 111 726 692 руб. (пени), 65 431 214 руб. (штраф).

Одновременно налоговая заявила Ходатайство о приостановлении производства по делу до вынесения Решения по результатам выездной проверки. Арбитражный суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, сославшись на то обстоятельство, что АПК РФ не предусматривает обязанности арбитражного суда приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до вынесения решения налогового органа.

Также представитель налоговой инспекции просил отложить судебное заседание, но и здесь Суд отказал, обосновав свой отказ тем, что ранее судебное заседание уже 3 раза откладывалось по заявлению инспекции.

Рассмотрев данное требование налоговой инспекции, Суд вынес решение об отказе во включении требования уполномоченного органа, мотивировав это тем, что ФНС не обосновало заявленные требования:

не было предоставлено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения по фактам выездной проверки;

инспекцией не были представлены в нарушении ст. 65 АПК РФ первичные документы, на основании которых уполномоченный орган считает, что образовалась задолженность по НДС.

Судебный акт можно скачать здесь:

Апелляция

Не согласившись с данным судебным актом, ФНС обращается в апелляцию суд, который поддерживает позицию уполномоченного органа и возвращает заявление ФНС на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Апелляция делает вывод, что, отказав ФНС в приостановке производства, суд ограничил ФНС доступ к правосудию. В условиях неоконченных мероприятий налогового контроля Арбитражный суд пришел к преждевременному и необоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявления ФНС. Судебный акт можно скачать здесь:

Кассационный суд иного мнения

Суд кассационной инстанции сделал противоположенные выводы и отменил Постановление апелляционного суда. Вывод суда кассационной инстанций сводится к тому, что при проведении налоговой проверки срок на подачу заявления о включении в реестр (2 мес. ст. 142 Закона о Банкротстве) не течет в период с начала проведения налоговой проверки на протяжении всего времени, пока не вступит в силу решение налогового органа по результатам этой проверки.

Реестр для ФНС остается открытым до тех пор, пока со стороны налогового органа не будут выполнены все мероприятия налогового контроля. В данном правиле есть одно исключение: если со стороны ФНС будут нарушения сроков проведения налогового контроля, то правило о приостановки сроков (пункт 1, ст. 142 Закона о Банкротстве) не действует. Судебный акт можно скачать здесь:

Жирная точка Верховного Суда

И решающее слово по данному спору высказал Верховный Суд РФ в своем Определении от 05.07.2018г. Разберем по порядку:

ФНС может заявиться в реестр кредиторов и без наличия решения по результатам налогового контроля. Предъявляя свои требования в реестр, налоговый орган тем самым реализует свои права на участие в судебных заседаниях по рассмотрению требований сторонних кредиторов. Соответственно, еще не находясь в реестре (но подав соответствующее требование в суд) ФНС уже может активно выражать свою позицию по заявлению других кредиторов. Тем самым, законодатель дал налоговой право сопротивляться размытию реестра и включению в него «рисованных» кредиторов

Между тем, суд не может включить в реестр доначисленные налоговые недоимки без вступившего в законную силу решения по результатам мероприятий налогового контроля (как это может сделать любой из кредиторов на основании первичных документов).

Исходя из этой позиции Верховный суд сделал вывод, что суд первой инстанции обязан приостановить дело по включению налоговой в реестр до момента вынесения ею решения о доначислениях, а не отказывать ей.

Кроме того, у налоговой остается право заявить свои требования на включение в реестр и по истечении двухмесячного срока, если мероприятия налогового контроля были завершены ею после окончания этого срока.

Последний, и наверное самый интересный вывод Верховного суда заключается в том, что он приравнял решение по результатам налоговой проверки к судебным актам, «так как налоговое решение, как и вступивший в законную силу судебный акт, подлежит принудительному исполнению». А это значит, что арбитражные суды обязаны приостанавливать производство по ходатайству налоговой до вступления решения налоговой проверки в законную силу. Соответственно требование ФНС не будет рассмотрено до вступления в законную силу решения, вынесенного налоговой.

Судебный акт можно скачать здесь:

В описанной ситуации ВС РФ не отменил решения нижестоящих судов только по той причине, что, налоговый орган вновь обратился с аналогичным требованием к должнику. Суд первой инстанции принял данное заявление и приостановил производство до вступления решения в законную силу. Таким образом, права ФНС восстановлены и решения нижестоящих судов отмене не подлежат.

Выводы

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

Процедура банкротства не является самостоятельным поводом для проведения налоговой проверки в случае отсутствия дополнительных критериев для её инициирования. Скорее наоборот: если у компании нечего «брать», то банкротство сделает организацию «не интересной» для выставления претензий.

В случае начала выездной проверки налоговый орган имеет право заявиться в реестр и подать ходатайство о приостановке производства по делу (ч. 1 ст. 143 АПК РФ) до вступления Решения по результатам налогового контроля в законную силу. При этом ФНС может занимать активную позицию при рассмотрении требований иных кредиторов. Или второй вариант: налоговая может не заявляться в реестр до вступления налогового Решения в законную силу, а далее воспользоваться свои правом приостановки срока (ст. 142) и включиться в реестр.

Приостановка производства по рассмотрению требования ФНС либо сама налоговая проверка не препятствует проведению основных мероприятий, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности». Порой бывает, что к моменту включения требования кредитора в реестр арбитражным управляющим уже выполнены все мероприятия, предусмотренные процедурой, и суду ничего не мешает вынести решение о завершении конкурсного производства с автоматическим списанием свежевключенных требований ФНС. Данный вариант возможен при наличии грамотной команды во главе с арбитражным управляющим и хорошей предварительной подготовкой должника. И первое, и второе вы можете найти в «Игумнов Групп».





Ратников Евгений

старший партнер "Игумнов Групп", эксперт по списанию долгов, арбитражный управляющий

Специализация: Нелинейные банкротства с долгами перед контрагентами, банками, работниками и бюджетом. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на списание задолженности юридических и физических лиц.