Как взыскивают долги со строителей

Разбор залетов на субсидиарку по новым правилам

Семья Перевозчиковых владела строительным бизнесом с 2002 года. Работу работали в поте лица, налоги оптимизировали агрессивно, дивиденды выплачивали регулярно. Все было «как у людей», пока не пришла налоговая с выездной проверкой за 2010-11-12 годы. Был выявлен ряд схем по «оптимизации» налогообложения через компании-однодневки. Договориться не удалось, и в конце 2014 года «Гео-Строй» получил решение налоговой о доначислении НДС в размере 20,4 млн рублей + пени.

Глобальные тенденции

Если бы Перевозчиков Антон отслеживал российскую экономику и политику, то он заметил бы присоединение Крыма к России, падение цен на нефть, наложение санкций и смог бы предугадать дефицит бюджета и очевидные меры государства по его пополнению. А затем спланировал бы несколько вариантов работы со своей налоговой проблемой. Но Антон глобальными процессами не интересовался и поэтому рванул по единственному известному ему пути: в самый честный и гуманный суд в мире. Благо серьезный человек из телевизора уже неоднократно заявлял, что «пора перестать кошмарить бизнес».

Судебный процесс по оспариванию решения налоговой закончился предсказуемо. Компания «Гео-Строй» осталась должна своему родному государству. Ладно хоть уголовное дело не стали возбуждать в связи с отсутствием состава преступления. И то счастье!

Ура, ура, банкротство!

И тут бы Антону прийти в «Игумнов Групп» и спросить «чего мне дальше то делать, ребята?». Но на свою беду он не был с нами знаком и поэтому пошел по проторенной дорожке: на банкротство. По упрощенной процедуре.

Выбор, по уже сложившейся традиции, был сделан по накатанной: без анализа трендов в законодательстве, без нормальной предбанкротной подготовки, без анализа рисков субсидиарной/уголовной ответственности и без мер по их минимизации.

Единственное, на что хватило ума – это сделать своего кредитора на 500 000 рублей и начать ликвидацию, чтобы миновать процедуру наблюдения и сразу перейти в конкурсное производство с «дружественным» арбитражным управляющим. «Дешево, надежно и, главное, все так делают», – наедине с собой Антон был очень убедителен

Хитрый план

Все шло по плану, пока «лояльный» арбитражный управляющий не подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности.

«Ты что ж, рыбий глаз, делаешь? Я за что деньги плачу?!» – возмущался Антон, не желая вникать в сумбурные объяснения «друга по вызову» о том, что с него взыщут убытки, если соответствующее заявление не будет подано.

Сошлись на компромиссе: арбитражный управляющий закидывает «пустое» заявление, а Антон выигрывает его. В этом случае и овцы целы, и волки сыты: к управляющему не подкопаться, а остальные кредиторы лишаются права подачи повторного иска. Вопрос с субсидиаркой будет закрыт навсегда.

Неожиданные препоны…

Но что-то прям не везло Антону в последнее время: как все началось наперекосяк с налоговой проверки так и продолжало развиваться… «Пустое» заявление арбитражного управляющего суд принимать отказался, обязав его расписать конкретные основания для привлечения к субсидиарной ответственности и представить соответствующие доказательства.

Делать нечего, заявление надо дополнять… В его основу легли 2 основания:

Действия/бездействия бывшего генерального директора Перевозчикова Антона по уклонению от уплаты налогов в 2010-2012 гг., которые привели к причинению ущерба кредиторам. Неподача заявления о банкротстве в месячный срок с момента возникновения долга перед налоговой.

Первый довод подкреплялся решением налоговой о доначислении суммы НДС по итогам выездной проверки, а также судебным актом, вынесенным в пользу налоговой по итогам судебной активности Антона.

Второй был заявлен лишь для разнообразия, т.к. компания имела положительный баланс и была прибыльной на дату окончания налоговой проверки. А потому факт возникновения неплатежеспособности будет легко опровергнут ответчиком в лице Антона.

…и неучтенные обстоятельства

Единственное, что не было принято во внимание в этой чудесной схеме – это то, что решение налоговой, вступившее в законную силу, имеет преюдициальное значение (обстоятельства, в нем установленные, не подлежат повторному исследованию и считаются доказанными), а также тот факт, что налоговая имеет больше 50% в реестре требований кредиторов. Второй фактор стал иметь огромное значение после внесения поправок в части субсидиарной ответственности в июле 2017 года: в таких случаях вина лица, причинившего убытки, считается установленной.

Ну и Антон, конечно, чересчур всерьез воспринял слова о «пустом» заявлении. Поэтому в суд качественный и обоснованный отзыв он не представил. Вместо этого Антон был «на расслабоне» и ждал от арбитражного управляющего честно оплаченного результата. А напрасно.

Справедливый суд

Суд не захотел напрягаться и самостоятельно искать глубоко закопанную истину. Особенно при наличии решения налоговой, установившей факт неправомерного уклонения от уплаты налогов. И не долго думая, привлек Антона к субсидиарной ответственности, оставив вопрос о точной сумме его личного долга открытым до момента окончания всех расчетов с кредиторами «Гео-Строй» (по новым правилам закона о банкротстве).

Но уже сейчас можно смело предположить, что Антон залетит на 30 с лишним миллионов – именно такую сумму его компания должна налоговой и «дружественным» кредиторам, включенным в реестр.

Проблемы утопающего

После такого поворота Антон сразу «просветлел» и нешуточно подготовился к апелляции: он сменил юриста и заявил кучу доводов в пользу своей невиновности. Например о том, что заявление о привлечении к субсидиарке, поданное в суд 30 июня 2017 года не подлежало рассмотрению по новым правилам (принятым в июле 2017 года).

Также он представил свои аргументы о том, что сумма возникшего долга перед налоговой не могла стать причиной неплатежеспособности его компании, т.к. предприятие располагало основными средствами и дебиторкой, значительно превышающей сумму долга.

И добил свою позицию тем, что не доказана причинно-следственная связь между действиями руководителя и появлением задолженности.

Если последний довод был ни о чем и легко бился решением налоговой о выявленных обстоятельствах уклонения от уплаты налогов, то первые два момента могли бы сыграть важную роль, если бы были заявлены в суде первой инстанции. Но поздно пить боржоми, когда почки отвалились – апелляция не сочла нужным выполнять работу первой инстанции и погружаться в новые доводы по делу. Проще оставить ситуацию без изменения.

Попытки Антона выиграть суды в кассации и Верховном суде также закончились фиаско.

Чтобы получить судебные акты по этому делу оставьте свой e-mail здесь:

Выводы

Их несколько.

Во-первых, качественная предбанкротная подготовка решает все. Запускать банкротство без нее – выйдет себе дороже. Как ее сделать? Самый простой вариант – обратиться в «Игумнов Групп».

Во-вторых, вступившее в законную силу решение налоговой о взыскании N-ой суммы налогов по итогам проверки – это очень и очень высокая вероятность залета на субсидиарку. И здесь сначала надо думать о защите своих личных активов, а не о банкротстве. Если вам говорят другое – не верьте.

Ну и в-третьих, готовиться к суду по субсидиарке надо всегда конкретно, обстоятельно и своевременно, а не когда вам уже скипидаром намазано.

И с первым, и со вторым, и с третьим вопросом вы можете смело обращаться в «Игумнов Групп». Ну а куда же еще?





Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп", эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.