Финансовый анализ при банкротстве

Как с его помощью выиграть даже безнадежное дело по субсидиарке

Примерно год назад к нам обратился клиент, которого привлекали к субсидиарной ответственности. Ситуация была настолько запущенная, что шансы на выигрыш мы оценили 1 к 100. Клиент решил рискнуть. И нам не осталось ничего другого как выжать из ситуации обещанный максимум.

В итоге мы не только выиграли одно из сложнейших дел в нашей практике, но и создали прецедент, аналогов которого мы до сих пор в судебной системе не видели. Как мы это сделали? Следите за ходом мысли:

Закон говорит о том, что КДЛ могут быть привлечены к субсидиарке, если их действия/бездействия ПРИВЕЛИ к состоянию неплатежеспособности. Верно? Верно! Значит, логично предположить обратное: если ваши траты корпоративных денег будут сколь угодно неадекватными и бесполезными с точки зрения кредиторов, но НЕ ПРИВЕДУТ к состоянию неплатежеспособности, то и оснований для субсидиарки нет! Даже если компания уйдет в банкротство!

Именно это нам и удалось доказать в судебном деле, о котором мы расскажем вам чуть позже, когда «засилим» его в кассации. Сейчас давайте попробуем разобраться с основным вопросом: как суд определяет платежеспособность (или неплатежеспособность) организации? И как ее доказать?

Факты и мнения

Глобально существует 2 подхода:

Считается, что компания неплатежеспособна, когда показатель стоимости чистых активов отрицательный. Эта цифра элементарно вычисляется с помощью калькулятора по данным бухгалтерской отчетности. Поэтому мы в «Игумнов Групп» назовем отрицательную стоимость чистых активов ОБЪЕКТИВНЫМ показателем неплатежеспособности. Если СЧА положительная, кредиторы могут пойти другим путем: берется текущая сумма долгов компании и дата их возникновения и заявляется, что раз компания не смогла их погасить, то бизнес являлся неплатежеспособным с момента возникновения долга перед первым контрагентом из имеющихся.

Мы в «Игумнов Групп» называем такой подход СУБЪЕКТИВНЫМ, т.к. общая сумма кредиторки может перекрываться дебиторкой, наличием основных средств, товарных запасов, наконец, просто деньгами на счетах — все это нужно исследовать, прежде чем принять решение о неплатёжеспособности компании. И с нашим подходом согласен Верховный суд.

Теория и практика

Если с ОБЪЕКТИВНЫМИ признаками неплатежеспособности все легко, понятно и судебная практика уже сложилась, то с СУБЪЕКТИВНЫМИ признаками творится полный хаос! Пару лет назад у нас было дело, в котором суд принял решение о неплатежеспособности бизнеса только по информации о том, что компания в течение 6 лет ежегодно продлевала (по согласию сторон) срок возврата полученного займа.

«А какая у них была коммерческая целесообразность? Наверняка они так делали, потому что не могли погасить этот займ! А значит, они все 6 лет неплатежеспособны!»

Звучит как бред. И мы бы его таковым и считали, если бы не проиграли то дело. Суд отмахнулся, как от комара, от наших доводов о наличии дебиторки, автотранспорта, выручки от операционной деятельности, выплате налогов и зарплаты в течение всех 6 лет.

Негативный опыт лишил нас розовых очков и заставил искать другой подход к работе с субъективными признаками неплатежеспособности. Мы нуждались в более мощных аргументах для защиты нашего клиента. Которые нельзя проигнорировать. Железобетонных. Однозначных.

А что может быть однозначнее, чем прозрачная и безжалостная математика? А математика с деньгами — это история про финансовый анализ бизнеса.

Фин. анализ — это мега-важный момент! Но на практике редко кто обращает на него внимание: арбитражные управляющие лепят их с использованием типовых конструкторов из интернета. Юристы не понимают сути цифр, терминов и рассчитываемых коэффициентов, а потому в работе не используют. Бывших собственников и топ-менеджеров фин. анализ вообще не волнует до тех пор, пока их не начнут привлекать к субсидиарке. А если и волнует, то они не понимают, что делать в ситуации, когда получившийся документ свидетельствует не в их пользу.

Правила и регламенты

Если начать с азов, то подготовка финансового анализа в процедуре наблюдения ― святая обязанность арбитражного управляющего. Результат своей работы он презентует на собрании кредиторов и в суде. И впоследствии кредиторы могут опираться на выводы фин. анализа, пытаясь привлечь бывшего руководителя / бенефициаров к субсидиарке.

Управляющий не может написать финансовый анализ в свободной форме. К счастью, это не сочинение «Как я провел лето», и существует четкий перечень правил, которые нужно учитывать при составлении этого документа. Эти правила были утверждены постановлением Правительства в 2003 году и составлены довольно толково: там есть списки документов, необходимых для аналитики, ее цели и задачи, а главное ― методика для расчетов. Ее соблюдение можно и нужно контролировать.

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Если коротко, то задача АУ ― перелопатить бухгалтерские балансы, договоры и счета компании, разобраться в уставе и вникнуть в планы руководства. Все это поможет ему выяснить, платежеспособна ли компания, и если нет, то когда она рассталась с финансовой состоятельностью.

Неплатежеспособность определяется опять-таки не на глазок, а по специальным коэффициентам. Все они подробно расписаны в приложении к правилам и сгруппированы по блокам. Одни помогают оценить деловую активность должника, другие характеризуют его финансовую устойчивость.

Коэффициенты и показатели

Самый сок в том, что правила не предусматривают изучение абсолютно всех известных науке коэффициентов. А между тем, будущему субсидиарщику полезно знать ряд показателей, чтобы доказать свою правоту. В этом случае дополнительные расчеты проводятся как справочные, отчего они нисколько не теряют в юридической силе.

Например, в деле о которым мы упоминали выше, мы считали следующие коэффициенты:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает способность компании выплатить свои долги. Считается элементарно: сумму наиболее ликвидных активов делим на сумму долгов. Если в результате получится единица, значит, компания в принципе способна расплатиться со всеми кредиторами. Правда, не сразу, ведь на реализацию активов нужно время.

Вот только в реальном бизнесе такое случается очень редко. Как правило, если у бизнеса больше активов, чем долгов, значит, он совсем молодой и не успел набрать кредитов, или же по каким-то причинам, кредиты ему не выдают. Еще один вариант ― проблемы с распределением прибыли. Нормальным значением для коэффициента абсолютной ликвидности считается 0,2 и выше.

2. Следующий в перечне ― коэффициент текущей ликвидности. В принципе, он похож на первый показатель, считается так: оборотные активы, без учета долгосрочной дебиторки / краткосрочные обязательства. Этот коэффициент показывает не только способность компании расплатиться с кредиторами, но и возможность сделать это быстро.

Нормой для этого показателя считается 2 и более. В мировой практике допускают снижение коэффициента текущей ликвидности до 1,5 зависимости от сферы бизнеса.

3. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами демонстрирует, сколько активов приходится на единицу долга. Формула расчета такая:

(Актив − НДС) / (Наиболее срочные пассивы + Краткосрочные пассивы + Долгосрочные пассивы). В идеале у вас должно получиться около 1.

4. Последний показатель ― степень платежеспособности по текущим обязательствам. Это все текущие обязательства должника, поделенные на среднемесячную выручку.

Именно этот показатель считается главным критерием при определении неплатежеспособности, согласно распоряжению Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству.

Для этого показателя нет фиксированных нормативов. В зависимости от степени платежеспособности по текущим обязательствам, компанию можно отнести к одной из трех категорий:

а) 1-3 месяца ― платежеспособные компании;

б) 3-12 месяцев ― неплатежеспособные компании первой категории;

в) больше 12 месяцев ― неплатежеспособные компании второй категории.

Соответственно, чем больше времени потребуется, чтобы рассчитаться с долгами, тем хуже прогноз.

Кстати, все вышеуказанные коэффициенты ― не российское ноу-хау, они успешно применяются в международной практике.

Интерпретация и домыслы

Но просто посчитать цифры — мало! Нужно еще дать им правильное толкование. Например, недостаточно одного критерия, чтобы говорить о финансовой несостоятельности организации. Более того, даже двух может быть недостаточно. Половина обязательных показателей, второй и четвертый, носят кратковременный характер. Сегодня значение одно, завтра другое, и все зависит от того, за какой период считать.

И вот здесь-то и зарыта собака! Потому что правила расчета коэффициентов не меняются, а выводы всегда делаются разные. В зависимости от их комбинации и потребностей заказчика услуги.

Ситуация напоминает сервисный центр, в котором делают компьютерную диагностику автомобиля: выявленные ошибки всегда будут одинаковые, а вот программа ремонта, которую вам предложат, будет отличаться в разы. Поэтому без глубокого понимания финансовой темы сделать правильные выводы и убедить суд в своей правоте крайне сложно.

Мы, конечно, и раньше делали финансовые анализы в рамках процедур банкротства, но выглядели они как у всех арбитражных управляющих: не очень осмысленное перебивание цифр из бух. отчетности в стандартизированный калькулятор, который на выходе выдает типовые коэффициенты, к которым дописываются нужные слова.

Но стоящие перед нами задачи требовали другого подхода. Понимая это, еще летом 2018 года мы вынуждены были усилить команду компетентным финансовым аналитиком. И это принесло свои результаты. Например, вот в этом деле.

Магия и цифры

В любом случае, нельзя дать оппонентам жонглировать цифрами. Для этого есть два способа:

Рецензия. Независимый финансист изучит анализ, представленный управляющим, и пишет краткое резюме: с чем согласен, с чем ― нет и почему. Этот вариант поможет найти нарушения в работе управляющего и оспорить его выводы в части или полностью. Альтернативный финансовый анализ. Этот способ дороже. По вашему заказу эксперт составит собственный финансовый анализ с нуля. По структуре он будет совпадать с отчетом управляющего. Эксперт проанализирует те же самые коэффициенты, но его выводы могут быть прямо противоположными выводам АУ.

Альтернативный анализ пригодится в том случае, если ваша задача ― убедить суд в платежеспособности компании. Или выдвинуть и обосновать другую дату наступления финансовой несостоятельности, подтвердив ее экспертным мнением. Здесь цель одна — выиграть будущий (или текущий) суд по субсидиарке.

Не отходя от кассы

Какой бы способ вы ни выбрали, нужно помнить об одном: проверить анализ управляющего и предъявить в суде аналитику или рецензию от собственного эксперта нужно успеть в процессе банкротства.

Когда банкротство уже завершено, в суде вам на это скажут примерно следующее:

«Где же вы были раньше? До сих пор финансовая аналитика никем не оспаривалась, а сейчас уже поздно, на ней ведь вся процедура банкротства основана, обратно не повернешь».

Единственное исключение ― лица, которые не могли участвовать в банкротном процессе, так как не имели на это права. Только они могут прийти в суд по субсидиарке со своим фин. анализом, даже если банкротство давно завершено. Например, у фирмы сменился гендир. В банкротстве участвовал последний директор, а к субсидиарке привлекают его предшественника. Этот предшественник, скорее всего, сможет оспорить фин. анализ.

Резюме

Подытожим и сведем всю информацию в краткую пошаговую инструкцию:

1. Если вас привлекают к субсидиарке на основе субъективных признаков неплатежеспособности (таких как наличие долгов перед несколькими контрагентами, наличие сделок по выводу активов и т.д.), то одна из стратегий защиты —обосновать свою невиновность с использованием финансовых показателей деятельности Должника. Пример, как это сделали мы — расскажем чуть позже. Следите за рассылкой. Подписаться на нее можно здесь:

2. В фин. анализе недостаточно правильно посчитать коэффициенты ликвидности и платежеспособности — с этим проблем как раз нет. Все показатели считаются по прозрачной формуле. Задача шире: сделать правильные выводы и суметь донести их суду. Эту задачу легко выполнит грамотный финансист, который есть в «Игумнов Групп».

3. Решать проблему с фин. анализом лучше на начальном этапе — когда его сделает арбитражный управляющий и предъявит в суд. Для этого потребуется компетентная рецензия. Это шаг необходимый, но не достаточный! Надо зафиксировать погрешности фин. анализа отдельным судебным актом. Для этого подайте в суд заявление о разрешении разногласий и выиграйте процесс. Или обратитесь в «Игумнов Групп», и мы все сделаем за вас.

4. Если начальный этап пропущен, то можно работать и непосредственно в судебном споре по субсидиарке. Шансов отбиться будет меньше, но зато пощекочите нервы.

5. И последнее. Как вы уже поняли, в банкротстве нет второстепенных вещей. Если вы хотите избежать субсидиарки, придется брать на контроль банкротную процедуру целиком: начиная от действий оппонентов по оспариванию сделок (о чем мы писали здесь) и заканчивая подготовкой фин. анализа и отчётов арбитражного управляющего о результатах проведенных им мероприятий.

Сразу скажу, с подобным контролем могут возникнуть проблемы. В процедуре конкурсного производства от Должника может участвовать только его участник/акционер, и то с усеченными правами. Но тот вопрос легко решается, если опять же озаботиться им заранее.

Если вы чувствуете, что совмещение работы юриста с фин. аналитиком — это не ваше жизненное призвание, то звоните Солу в «Игумнов Групп». Мы разработаем комплексный план действий, проверим фин. анализ, сделаем рецензию (или напишем новое заключение) и добьёмся легитимизации выгодной вам позиции в банкротном деле. Но вы всегда можете пойти другим путем — и об этом у нас есть отдельная статья.

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Папина Екатерина

юрист "Игумнов Групп",профи в разрешении споров в судах арбитражной юрисдикции

Специализация: защита от субсидиарной ответственности в сфере кредитных организаций. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности активов руководителей и бенефициаров бизнеса.