Как снизить регрессные выплаты по ОСАГО

Простой способ защитить себя от недобросовестной страховой компании

При аварии каждый водитель, у которого есть полис ОСАГО, имеет право получить компенсацию от страховой компании. Но в некоторых случаях страховая может потребовать, чтобы виновник ДТП вернул деньги, которые были выплачены пострадавшему (например, если виновный в аварии водитель был пьян или скрылся с места ДТП).

Право страховой требовать, чтобы виновник аварии вернул деньги, называется регрессом, а сам инструмент регрессных выплат был придуман, чтобы наказать недобросовестных водителей.

На практике страховые часто завышают суммы регрессных требований и просят вернуть даже те деньги, которые они не выплачивали пострадавшим. Объясняем, как выяснить, не обманула ли вас страховая компания и как уменьшить сумму регресса, если обманула.

Как страховые обманывают водителей при регрессе

Классическая схема, с помощью которой страховые обманывают своих клиентов, выглядит так. Чтобы было понятнее, введем несколько действующих лиц.

Алишер — клиент страховой компании «Альфа».

Борис — клиент страховой компании «Бета».

Авария произошла по вине Алишера, к тому же во время ДТП он был пьян.

После аварии Борис обратился в свою страховую компанию «Бета». Ему выплатили страховку — 30 тысяч рублей. Борис не согласился с суммой компенсации и обратился к независимому эксперту, который подтвердил, что ущерб, причиненный автомобилю, оценивается в 50 тысяч рублей.

Через суд Борис получил с «Беты» недостающие 20 тысяч рублей.

После того, как «Бета» выплатила Борису первые 30 тысяч, она направила «Альфе» требование вернуть деньги. Так как авария случилась по вине Алишера, «Альфа» деньги вернула.

Когда «Бета» заплатила Борису еще 20 тысяч, она отправила информацию о выплате «Альфе». При этом по закону «Альфа» эти 20 тысяч возвращать «Бете» уже не должна. Страховые не имеют права занижать выплаты клиентам, а если все-таки занизили и клиент смог это доказать, остаток денег страховая должна отдать из своего кармана.

А дальше начинается самое интересное.

«Альфа» присылает Алишеру требование вернуть 50 тысяч, которые «Бета» заплатила пострадавшему. К требованию прилагаются все чеки, подтверждающие, что «Бета» вернула именно 50 тысяч. Разумеется, о том, что сама «Альфа» заплатила «Бете» только 30 тысяч, страховая скромно умалчивает.

Так как Алишер во время ДТП был пьян и знал, что стопроцентно попадает под статью о регрессе, он, не сомневаясь, выплачивает 50 тысяч «Альфе».

Итог: Алишер заплатил «Альфе» на 20 тысяч больше, чем должен был, и даже не догадался, что его обманули. Довольная «Альфа» зачислила деньги на свои счета и продолжила воровать у ничего не подозревающих клиентов.

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Как страховые обманывают своих клиентов. Пошаговая схема

Этот пункт — для тех, у кого остались вопросы после предыдущего раздела. Здесь мы подробно объясняем, как устроена бухгалтерия страховых компаний и как они обманывают клиентов. Если вам и так все понятно, сразу переходите к следующей части «Как защититься?».

Итак, что происходит после того, как автомобиль Алишера врезался в машину Бориса?

Борис сообщает своей страховой о ДТП. «Бета» оценивает ущерб, причиненный автомобилю Бориса, в 30 тысяч рублей. Она выплачивает Борису эти деньги.

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Операции между страховыми компаниями регулируются соглашением о прямом возмещении убытков (ПВУ). ПВУ регулирует порядок расчетов всех страховых компаний, работающих с ОСАГО. В рамках соглашения о ПВУ «Бета» в электронном виде отправляет «Альфе» все необходимые документы об аварии и платежное поручение, подтверждающее, что пострадавшему выплатили 30 тысяч рублей.

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«Альфа» возмещает «Бете» 30 тысяч.

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Между тем, Борис не согласен с размером компенсации и делает независимую экспертизу, подтверждающую, что автомобиль пострадал на 50 тысяч.

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Через личное обращение или по суду Борис добивается, чтобы «Бета» вернула ему еще 20 тысяч. «Бета» их выплачивает.

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По закону страховые не имеют права занижать выплаты своим клиентам. Если страховая неверно определила сумму выплат и клиент смог это доказать, остаток она выплачивает из своих средств

Когда «Бета» заплатила Борису еще 20 тысяч, она выставляет «Альфе» нулевое требование на эту сумму. Нулевое требование значит, что денежная операция совершалась, но сама «Альфа» к ней отношения не имеет: 20 тысяч Борис получил от «Беты».

Нулевое требование выставляется, чтобы в бухгалтерских документах не было противоречия («Альфа» заплатила «Бете» 30 тысяч, а «Бета» Борису почему-то 50). Так бухгалтеры обеих страховых компаний понимают, сколько именно получил пострадавший.

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«Альфа» требует, чтобы Алишер выплатил ей 50 тысяч рублей. Алишеру присылают чеки, подтверждающие, что Борис получил 50 тысяч от «Беты».

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Алишер, не разбирающийся в особенностях работы страховых компаний, переводит «Альфе» 50 тысяч.

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Алишер грустит, «Альфа» украла 20 тысяч и радуется — справедливости в жизни нет.

Как защитить себя от мошенничества страховой при регрессе?

1. Проверьте, точно ли вы попадаете под регрессные требования

Право регрессного требования у страховой возникает, если:

— Вы умышленно причинили вред жизни или здоровью пострадавшего.

— Вы вели автомобиль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

— Вы не имели права управлять транспортным средством, в котором попали в аварию.

— Вы скрылись с места ДТП.

— Вы не были вписаны в полис ОСАГО того автомобиля, на котором вы совершили ДТП.

— Срок действия вашего полиса ОСАГО истек.

— Вы отремонтировали или ликвидировали автомобиль, на котором попали в аварию, до истечения 15 рабочих дней с момента аварии.

— Ваша диагностическая карта, в которой указано, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности, просрочена.

— Прицеп вашего автомобиля не был вписан в полис ОСАГО.

Регрессные выплаты регулируются статьей 14 закона об ОСАГО.

Если вы не попадаете ни в одну из перечисленных категорий, а страховая компания все равно требует, чтобы вы возместили ей ущерб, вас стопроцентно обманывают.

2. Изучите платежные поручения от вашей страховой компании

После того, как ваша страховая перевела деньги страховой компании потерпевшего, она обязана попробовать получить с вас деньги в досудебном порядке.

Вместе с досудебной претензией страховая должна прислать вам документы: платежное поручение, чек, расходно-кассовый ордер. Вас интересует только один документ: платежка, подтверждающая перевод денег от страховой компании «Альфа» к страховой компании «Бета».

Сравните, совпадает ли сумма, указанная в платежном поручении, с суммой, заявленной в досудебном требовании. Если нет, скорее всего, страховая пытается вас обмануть.

Потенциальная проблема:

Страховые не хотят лишаться легких денег, поэтому, скорее всего, пришлют вам множество документов. Среди них гарантированно окажутся документы, подтверждающие, что страховая компания потерпевшего выплатила ему деньги.

Эти документы вас не должны интересовать, со страховой потерпевшего вы никак не связаны. Важна только сумма, которую ваша страховая компания перевела страховой потерпевшего.

Возместить вы должны только эту сумму — и ни рубля больше.

3. Требуйте платежное поручение от страховой

Иногда страховая вообще не предоставляет клиенту никакие документы, кроме досудебного требования.

Это незаконно. Если вы получили досудебное требование, попросите прислать вам платежное поручение от вашей страховой к страховой потерпевшего. Кроме того, вам нужны данные, подтверждающие, что речь идет о ДТП с вашим участием: ФИО потерпевшего, номер его полиса ОСАГО, название его страховой компании, протокол ДТП или Европротокол.

Если страховая откажется предоставлять эти данные, не платите ей и ждите суда. В суде сообщите, что вам не предоставили возможности ознакомиться с документами, то есть досудебный порядок не был соблюден. Поэтому иск должен быть оставлен без рассмотрения.

Перед судом по почте отправьте страховой письмо с просьбой предоставить документы и сохраните чек об отправке. Если вы отправляли сообщения по электронной почте, сделайте нотариально заверенные скриншоты. А еще пригодится распечатка звонков на официальный номер страховой компании.

4. Дождитесь, пока страховая сама подаст в суд

Если сумма, фигурирующая в платежном поручении, отличается от суммы, указанной в требованиях, не платите страховой и ждите, когда она подаст в суд.

Но будьте готовы, что судья, скорее всего, не знает, по какому принципу страховые начисляют регрессные выплаты. Объясните судье все, что мы рассказали в пункте «Как страховые обманывают клиентов. Пошаговая схема». Расскажите про нулевое требование, сошлитесь на указание Банка России.

Настаивайте на том, что ваша страховая компания выплатила потерпевшему только ту часть денег, которая указана в платежном поручении, и, пытаясь получить больше, занимается мошенничеством.

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Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

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Коломейцев Евгений

профи в разрешении споров в судах арбитражной юрисдикции.

Специализация: защита от субсидиарной ответственности в сфере кредитных организаций. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности активов руководителей и бенефициаров бизнеса.