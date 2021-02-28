Как заключать сделку купли-продажи, чтобы ее не оспорили

Вы покупаете долю в компании, квартиру или машину. Что проверить, чтобы подстраховаться перед сделкой.

Перед тем, как совершать сделку купли-продажи, покупатель должен проверить, в каком финансовом положении находится продавец. Это поможет избежать потенциальных проблем, например, того, что продавца признают банкротом, сделку оспорят, а купленное имущество заберут или заставят за него доплатить.

Объясняем, где найти информацию о продавце и что именно проверять.

Где искать информацию о физлицах

1. Сайт МВД

мвд.рф

Что проверять: действителен ли паспорт

Что нужно знать: паспортные данные и ФИО

После того, как продавец прислал ксерокопию паспорта или договор, в котором указаны паспортные данные, нужно зайти на сайт МВД и проверить, действителен ли его паспорт или нет. Если нет — перед вами мошенник, никаких сделок с ним заключать не следует.

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2. Сайт ГИБДД

https://гибдд.рф/check

Что проверять: не в розыске ли автомобиль, были ли аварии, какие штрафы получал водитель

Что нужно знать: номер водительского удостоверения, СТС, VIN-номер

На сайте ГИБДД можно узнать информацию обо всем, что происходило с машиной, которую вы собираетесь покупать. Не находится ли автомобиль в розыске, в каких ДТП участвовал, кто собственники, какие штрафы получал водитель.

Аналогичную информацию легко получить и в других сервисах, но у сайта ГИБДД есть преимущество: он бесплатный.

3. Поисковики и соцсети

Что нужно знать: ФИО

Что искать: компромат

Цифровой след может сказать про человека очень многое. Юристы, ведущие дела с банками и кредитными организациями, используют обычные поисковики, чтобы проверить благонадежность клиентов. Воспользуйтесь их примером.

Иногда, просто пробив ФИО человека в гугле, можно узнать много неожиданного. Скажем, найти занятную подборку на сайте Компромат.ру или отзывы «Не связывайтесь с ним, это мошенник!!!». И, да, с такими людьми тоже заключают сделки.

4. Getcontact

Что нужно знать: номер телефона

Что искать: компромат

https://www.getcontact.com/ru/

Всем известное приложение, позволяющее посмотреть, как человек записан в телефонных книжках других людей. Парадоксально, но люди, подписанные «Вася Мошенник», «Вася Кидала» и «Вася Не брать трубку», этим приложением тоже пользуются.

Важный нюанс: если не хотите, чтобы все знали, как вы записаны у других, пользуйтесь приложением с левой сим-карты.

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Где искать информацию и о физлицах, и о юрлицах

1. Федеральная служба судебных приставов

https://fssp.gov.ru/

Что проверять: исполпроизводства

Что нужно знать: у физлиц — ФИО и дату рождения. у юрлиц — наименование ЮЛ и юридический адрес.

Исполнительное производство — это процесс, когда судебные приставы взыскивают долг с человека или компании. На сайте ФССП есть информация обо всех возбужденных исполпроизводствах. Там же можно узнать количество исполпроизводств и сумму каждого долга.

Разумеется, если у человека несколько крупных долгов, заключать с ним сделку рискованно.

2. Суды по месту регистрации

Вбивайте в поисковике запрос “районный суд адрес”

Что нужно знать: у физлиц — ФИО, регистрацию, паспортные данные. у юрлиц — название ЮЛ, юридический адрес

Что искать: возбужденные и завершенные дела

По закону судебный процесс должен проходить в суде, который находится по адресу регистрации человека. Если вы знаете, где зарегистрирован человек, найдите, в каком районном суде должно рассматриваться его дело. После этого зайдите на сайт суда и вбейте ФИО в строчку поиска — вам покажут информацию обо всех возбужденных и завершенных делах.

3. Суды по региону проживания

В Москве: https://mos-gorsud.ru/

Что нужно знать: паспортные данные

Что искать: возбужденные и завершенные дела

В некоторых регионах банки предпочитают судиться по месту регистрации банка. Например, банки, расположенные в Москве, почти всегда указывают этот пункт в договоре.

Если вы готовитесь к сделке купли-продажи с человеком, который проживает в Москве, но зарегистрирован в другом городе, на всякий случай пробейте его ФИО на сайте Мосгорсуда. Нажмите кнопку “Выбрать все районные суды”, так сайт выдаст вам данные сразу изо всех судов Москвы.

4. Картотека арбитражных дел

Kad.arbitr.ru

Что нужно знать: у физлиц — ФИО. у юрлиц — название, ИНН, ОГРН

Что искать: дела о взыскании, банкротства, любые арбитражные разбирательства

На сайте собрана информация обо всех делах о банкротстве и взысканиях с юридических лиц и физических лиц, имеющих статус ИП. Кроме того, там можно узнать, судился ли человек по обычным гражданским делам. Любое возбужденное дело — повод задуматься.

5. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

https://bankrot.fedresurs.ru/

Что нужно знать: ИНН или ФИО

Что искать: дела о банкротстве

На сайте хранится информация обо всех делах о банкротстве. Достаточно вбить ИНН или ФИО — и сайт покажет, проходил ли человек или компания через процедуру банкротства.

6. Федресурс

https://fedresurs.ru/

Что нужно знать: ФИО

Что искать: собирается ли человек или ИП подавать на банкротство

По закону за 15 дней до банкротства физлица и ИП должны опубликовать информацию о том, что они собираются банкротиться, на Федресурсе.

После того, как вы проверили информацию о имеющихся банкротных делах в Картотеке арбитражных дел, нужно зайти на Федресурс и проверить, а не собирается ли человек или ИП стать банкротом в ближайшем будущем.

7. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества

https://www.reestr-zalogov.ru/search

Что нужно знать: у физлиц — ФИО, ИНН. у юрлиц — данные об имуществе (например, VIN автомобиля или номер и дату выпуска облигаций)

Что искать: находится ли имущество в залоге

Как только с банком заключается договор залога на движимое имущество (автомобиль, драгоценности, товары в обороте, предметы искусства), информация об этом вносится в Реестр уведомлений о залоге движимого имущества.

Разумеется, продавать залоговое имущество незаконно, но находятся умельцы, которые так делают. А потом приходит банк и пытается отобрать имущество у добросовестных покупателей.

В общем, перед покупкой пробивайте информацию о залоге в реестре.

Статья о том, как оспорить договор залога.

8. Росреестр

https://rosreestr.gov.ru/site/

Что нужно знать: адрес или кадастровый номер

Что искать: информацию про объект недвижимости и его владельцев, данные об обременении (арест, ипотека)

При покупке квартиры у физлица или недвижимости у юрлица, закажите выписку из ЕГРН и выписку о переходе прав собственности на объект. Посмотрите, как и когда недвижимость досталась нынешнему владельцу. Например, если квартира досталась человеку в наследство месяц назад, а он уже ее продает — это повод задуматься. Возможно, продавец хочет избавиться от недвижимости побыстрее, пока не появились другие наследники.

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Где найти информацию о юрлицах?

1. Налог.ру

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/

Что искать: данные о доходах, налогах, количестве сотрудников

Что нужно знать: ФИО владельца компании

На сайте Налог.ру есть подраздел “Риски для бизнеса”. Это сервис, позволяющий узнать практически всю информацию, которую организация предоставила налоговой. Данные о доходах, о налогах, о численности сотрудников.

Понятно, что если компания продает вам акции на 100 млн, но уставной капитал у нее — 10 тысяч, а сотрудник только один, это повод задуматься.

Советы перед сделкой

Мы перечислили самые главные сайты, на которых нужно пробить продавца перед сделкой. Но есть еще несколько вещей, которые стоит сделать, чтобы подготовиться.

1. Спросите продавца о финансовом положении

Закон о банкротстве говорит, что, если вы заключаете сделку, зная о плохом финансовом положении продавца, вы должны быть готовы к возможным последствиям (сделку оспорят, имущество заберут).

Поэтому, несмотря на то, что мы перечислили кучу сайтов, где можно легально пробить инфу о контрагенте, у которого вы что-то покупаете, главный совет такой:

Спросите у продавца, есть ли у него долги и проблемы с кредиторами.

— Запросите выписку из бюро кредитных историй (она делается за 20 минут через “Госуслуги”).

— Если покупаете недвижимость, дополнительно попросите предоставить справки из нарко- и психдиспансеров.

— В случае, если продавец получил недвижимость в результате приватизации, требуйте дополнительные документы. Увидели в них отказ несовершеннолетних от приватизации? Слишком рискованно, отменяйте сделку.

— Письмо, в котором вы интересуетесь, нет ли у продавца долгов, пришлите по почте или по е-мейлу. Сделайте скриншот или сохраните платежку от “Почты России”. Даже если вам не повезет и вы заключите сделку с мошенником, тот факт, что вы заранее поинтересовались его финансовым положением, поможет вам в суде.

С точки зрения суда вы будете добросовестным покупателем, проявившим должную осмотрительность.

Статья о том, как оспорить договор дарения.

2. Пробивайте информацию сразу на всех сайтах, которые мы перечислили

Сайты, которые мы указали, не взаимозаменяемы. Пользоваться нужно всеми сразу, а не каким-то одним. Лучше перед сделкой потратить два часа времени, чем потом месяцами бегать по судам.

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3. Делайте скриншоты с датами с каждого сайта, где вы проверяли данные

После того, как вы проверили продавца, сделайте скриншоты с каждого сайта. Включите отображение даты и времени, когда был сделан скриншот. Это тоже поможет вам доказать свою добросовестность в случае суда.

Пример:

Вы покупаете дорогую картину за несколько миллионов. Вы пробили продавца, узнали, что это благонадежный человек и договорились встретиться через неделю. За эту неделю наш благонадежный продавец сбегал в банк, взял кредит, а картину оформил в качестве залога.

На суде вы предъявляете скриншот, доказывающий, что, когда вы договаривались о сделке, никакого залога еще не было. Но дата скриншота не видна. Судья разумно спрашивает: “А где доказательство, что это не скриншот годовалой давности?”

Увы, доказательств нет.

4. Рассчитывайтесь по безналу

Настаивайте на оплате по безналу. Расписку легко оспорить, а перевод со счета на счет оспорить невозможно.

5. Если продавец настаивает на наличке, снимите нужную сумму за день-два до сделки

Если продавец по каким-то причинам против безналичного перевода, снимите нужную сумму с банковского счета за 1-2 дня до сделки. А еще лучше — в день сделки.

Важно снять с банковского счета именно столько, сколько вы должны отдать. Покупаете машину за 1 млн 341 тысячу 600 рублей? Снимите 1 млн 341 тысячу 600 рублей. Разумеется, сохраните выписку из банка.

6. Проведите независимую оценку имущества

Сходите к оценщику, заплатите ему 5-10 тысяч рублей и узнайте среднюю рыночную стоимость имущества, которое вы собираетесь приобрести. Если продавец предлагает цену существенно ниже, не заключайте сделку.

Будет немного обидно отказываться от выгодного варианта, но не так обидно, как бегать по судам, доказывать, что вы ничего не знали о проблемах продавца, и умолять не забирать у вас ваше же имущество.

7. Скачайте приложение “Почты России”

Многие люди узнают о том, что сделка оспорена, уже постфактум. Это происходит из-за того, что они не живут там, где прописаны, не получают почту и не знают, что участвуют в судебном разбирательстве.

После того, как заключили крупную сделку, скачайте приложение “Почты России”, авторизируйтесь через “Госуслуги”, включите функции “Получать Госпочту” и “Автодобавление отправлений по номеру телефона и адресу”.

Так вы сможете отслеживать, кто присылает вам письма. Увидели письмо от Арбитражного суда — срочно бегите узнавать, в чем дело.

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

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Литовченко Артемий

спец по банкротствам юридических и физических лиц, юрист-технолог

Специализация: Индивидуальное сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц. Оспаривание сделок, организация торгов.