Офис «Игумнов Групп» открылся в Санкт-Петербурге!

Юристы команды Дмитрия Игумнова теперь работают не только в Москве, но и в Северной Столице.

Рады поделиться с вами долгожданной новостью. Филиал «Игумнов Групп» появился в Санкт-Петербурге!

Записывайтесь на консультацию по телефону +7 (812) 963-53-14 или приходите в гости.

Ждем вас в бизнес-центре AVENUE PAGE по адресу Аптекарская набережная, 18. Наш офис №701-703 расположен на 7 этаже.

Ближайшая станция метро — «Петроградская».

P. S: Также готовы обсудить ваш вопрос по видеосвязи или приехать на встречу к вам офис.

Или можете написать нашему директору в Телеграм напрямую @Igumnovdv.

Будем рады познакомться с нашими подписчиками из Санкт-Петербурга и оказать помощь в вопросах банкротства, субсидиарной ответственности, налоговых споров и защиты личных активов.

Реклама: ООО "Игуменов Групп", ИНН 9726017402, erid: LjN8JyRFU