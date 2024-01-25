Освобождение от обеспечительных мер при банкротстве

Имущество банкротов, привлекаемых к субсидиарке, все чаще попадает под обеспечительные меры. Снять такие запреты, аресты и прочие ограничения может не каждый. Рассказываем, как это сделать.

Судебная практика подтверждает, что отмена обеспечительных мер при банкротстве в последнее время становится все более реальной. Но это не значит, что добиться снятия арестов с имущества и запретов на определенные действия легко. В этой статье мы рассказываем об эффективных способах отмены мер, из которых вы можете выбрать подходящие именно вам.

Варианты отмены обеспечительных мер

Закон предусматривает три варианта действий.

1) Предоставление встречного обеспечения — лицо, попавшее на субсидиарную ответственность, может внести на судебный депозит деньги в размере его предполагаемого долга. Деньги могут быть заменены материальным активом, стоимость которого не меньше долга.

Метод применяется редко, из-за того что далеко не всегда есть возможность быстро найти нужную свободную сумму или актив, теоретически расстаться с которым не жалко.

2) Замена обеспечительных мер — например, замена ареста счета на арест актива. Целесообразность процедуры сомнительна, поскольку вряд ли позволит добиться желаемого.

3) Отмена обеспечительных мер, полная или частичная — это оптимальный вариант с хорошими шансами.

Порядок действий для отмены обеспечительных мер

1) Подаем в суд ходатайство об отмене. Процедура простая, и пренебрегать ей не следует. Нормативными актами не установлен конкретный срок подачи ходатайства, также этот срок не привязан к дате вынесения решения о принятии обеспечительных мер. Ходатайство направляем в тот суд, который меры наложил.

Или

2) Направляем жалобу в апелляцию. У вас есть 10 дней на обжалование определения первой инстанции с момента его вынесения. Важная деталь: в ходатайстве вы можете писать что угодно, приводить любые весомые аргументы в пользу отмены мер и, не стесняясь, плакаться в жилетку. В апелляции вам придется опровергать только то, что написано в определении.

В обоих случаях оплата государственной пошлины не требуется.

Если обеспечительные меры нарушают права третьего лица, не участвующего в деле о банкротстве, оно может подать ходатайство об их отмене от своего имени. Например, суд может наложить обеспечение на имущество, которое третье лицо приобрело у должника до того, как были введены обеспечительные меры. Странно, но такое бывает!

После подачи ходатайства суд обязан в течение пяти дней повторно оценить основания для принятия обеспечительных мер и выслушать заявителя с ответчиком.

В процессе рассмотрения дела суд может сам инициировать отмену, но рассчитывать на это не стоит.

Какие аргументы приводить в ходатайстве

Обеспечительные меры можно отменить, сославшись на:

1) Новые обстоятельства, указывающие на незаконность мер, например, нарушения прав третьих лиц.

2) Отсутствие убедительных доказательств со стороны оппонентов.

3) Чрезмерную по отношению к сумме иска величину обеспечения.

Разберем эти аргументы подробнее.

Отсутствие убедительных доказательств

Несмотря на упрощение стандартов доказывания, заявитель должен убедить суд в потенциальных осложнениях взыскания задолженности без ареста активов.

Судебная практика сильно различается, что создает неопределенность в прогнозе судебного решения по каждому конкретному случаю. Так, позиция Верховного Суда колеблется от достаточности «разумных подозрений» до необходимости «конкретных доказательств», чему есть наглядные примеры.

Судебный ландшафт регулярно меняется и не похоже, что становится однозначнее с ростом числа судебных решений. Оспаривание обеспечительных мер остается сложным процессом, требующим глубокого понимания юридических нюансов и умения подобрать убедительные примеры из судебной практики и определений ВС РФ.

Суд нарушил «баланс интересов»

Аргументом для отмены обеспечительных мер является их чрезмерность. Фраза «баланс интересов заинтересованных сторон» часто встречается в соответствующих судебных документах. Если стоимость активов, на которые распространяются обеспечительные меры, превышает сумму ответственности, указанную в деле о банкротстве, такая несоразмерность может быть основанием для их отмены.

Есть еще одно весомое основание отменить временные меры, связанные с арестом счетов и ограничениями на операции с недвижимостью/транспортными средствами. Если такие меры мешают субсидиарщику поддерживать повседневную жизнь и бизнес, может быть подано ходатайство о частичном освобождении денежных средств для покрытия расходов на проживание субсидиарщика (и его иждивенцев) и потребностей, связанных с предпринимательством. Суд может рассмотреть такие ходатайства и исключить указанные суммы из-под ареста.

Наибольшие шансы на освобождение у средств, рассчитанных на:

выплату кредитов, в том числе ипотечных;

оплату налогов (делать налоговую еще одним претендентом на имущество должника не в интересах кредитора);

оплату других необходимых для жизни потребностей: коммунальных платежей, назначенных врачом лекарств и т. д.

Наиболее острым вопросом, за которым часто стоят куда большие суммы, являются обеспечительные меры, влияющие на способность субсидиарщика вести бизнес. Есть примеры, когда суд вопреки позиции конкурсного управляющего отменял аресты на банковские счета ИП как препятствующие предпринимательской деятельности.

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Что делать, если ты подконтрольное лицо

В банкротных делах под арест легко может попасть имущество посторонних лиц, если ответчик их контролирует. Это значит, что если должник продал или даже подарил свое имущество (квартиру, дом) посторонним до решения суда об обеспечительных мерах, суд может наложить арест.

С точки зрения законодательства обоснованность такого ареста сомнительна, но прецеденты в судебной практике имеются. У нового владельца есть все основания подать ходатайство об отмене обеспечительных мер. Забавно, но суд может отказать.

Например, собственнице квартиры в Москве было отказано в снятии ареста на том основании, что она постоянно проживает в Швейцарии, поэтому арест не затрагивает ее жизненные потребности − квартирой-то можно пользоваться. Обеспечительные меры сняла только кассационная инстанция, приняв во внимание, что собственность на квартиру была оформлена за 14 лет до банкротства банка ее бывшего мужа.

Как быть с заложенным и арендованным имуществом

У субсидиарщика есть шансы защитить от обеспечительных мер арендованное или заложенное имущество.

Арендованное имущество

Расторжение договора аренды может привести к потере дохода должником, особенно в случае предпринимательской деятельности − это убедительный аргумент для суда. Например, ООО «Черемушки» обанкротилось. Суд наложил арест на имущество учредителя «Черемушек» гражданина К. − дом с участком и долю в нежилом помещении, сданном под офис. Однако К. успешно ходатайствовал о снятии ареста с офисных площадей, настаивая на том, что договоры аренды были подписаны до банкротства и содержали условия, запрещающие имущественные ограничения. Суд согласился, учитывая потенциальную потерю К. дохода от аренды.

Арест имущества в залоге

Законодательство запрещает арест заложенного имущества, отдавая приоритет правам залогодержателей. То есть для закона залогодержатель имеет преимущественное право распорядиться залогом, если должник не вернет кредит, а требования других кредиторов к должнику удовлетворят, только если от реализации заложенного имущества что-то останется. Но у суда может быть иное мнение.

Для снятия обеспечительных мер в отношении залога иногда используется сложная схема, которая должна быть подготовлена заранее, и прибегать к которой мы не рекомендуем, но на всякий случай рассказываем о ней.

Должник заключает кредитное соглашение с «дружественным» лицом под залог и намеренно не выполняет свои обязательства, позволяя залогодержателю инициировать судебное разбирательство о взыскании долга и обращении взыскания на имущество. Должника по договору займа тем временем привлекают к субсидиарке. Дружественное лицо оспаривает обеспечительные меры, ссылаясь на преимущественные права залогодержателя.

Несмотря на рискованность, эта схема может сработать, но у нее есть свои слабые места. Например, кредитное соглашение могут признать мнимым, «дружественное» лицо внезапно решит изменить свою позицию, или в дело могут вмешаться непредвиденные обстоятельства вплоть до безвременной кончины «дружественного» залогодержателя.

При освобождении заложенного имущества целесообразнее убеждать суд, что наложение ареста потенциально может нанести ущерб сторонам, не участвующим в споре, нарушить договоры и помешать ведению законного бизнеса. Например, Коля дал заем Игорю для ведения бизнеса, а Катя передала Коле в залог свое имущество как обеспечение его займа Игорю. Если на залог наложен арест, то Коля может потребовать заем обратно, нанеся ущерб непричастному к залогу Игорю. Истцы, конечно, будут доказывать аффилированность участников сделки.

Заключение: всегда есть надежда на положительный результат

Банкротство и нередко последующая за ним субсидиарная ответственность − это то, к чему нужно быть всегда готовым завтра при самой блестящей ситуации сегодня. Для этого:

1. Ведите учет своего имущества: что, кому, при каких обстоятельствах дарили/продавали. Сохраняйте все документы, даже те, которые сейчас вам кажутся не стоящими внимания. Чем раньше начнете это делать, тем лучше.

2. Все ваши близкие родственники − аффилированные лица. Хорошие знакомые тоже могут быть признаны таковыми. Не дарите им ничего и для надежности не продавайте: велик риск, что в случае банкротства сделки будут признаны мнимыми. При любой сделке запаситесь отчетом об оценке рыночной стоимости и документами о движении платежей. Упаси вас господь расплачиваться налом!

3. Если обеспечительные меры наложены судом, практически бесполезно суетиться с сокрытием имущества на стороне − сделку с недвижимостью признают несостоявшейся, а перевод денег отменят и вернут их обратно. Желающим расскажем о прецедентах, особенно сильные эмоции вызывают рассказы о левых договорах займа с родственниками и знакомыми.

4. Сохранить активы от ареста можно попробовать через сделку по их продаже третьему неаффилированному лицу и оформление залога в пользу «дружественного» лица. Схема, как мы говорили выше, не стопроцентная. К ней прибегают, чтобы не потерять все, и когда нет других вариантов.

Сначала подумайте! Перед любыми действиями или бездействием (например, обхватить голову руками и впасть в депрессию) посоветуйтесь с профессионалами. В «Игумнов Групп» вам расскажут о прецедентах и посоветуют, что делать и на что надеяться. Вы сможете сами ознакомиться с обширной подборкой наших кейсов, чужой опыт отрезвляет и в положительном, и в отрицательном смысле. Посмотрите нашу статью «Как применяют обеспечительные меры против должников».

Приятная новость: в нашей практике есть прецеденты взыскания убытков от неправомерно наложенных обеспечительных мер. Стопроцентного успеха не обещаем, но попробовать стоит. Обращайтесь!

Больше примеров по снятию обеспечительных мер с возможностью скачать судебные акты в полной версии статьи.

Информация актуальна на дату публикации материала на сайте igumnov.group.

Материал подготовил Макаров Владимир, руководитель проектов «Игумнов Групп» по арбитражным спорам.

Специализация: практик по арбитражным спорам, вытекающим из гражданского и банкротного законодательства.

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