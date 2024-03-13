Игумнов Групп
Субсидиарная ответственность

Снижаем размер долга по субсидиарной ответственности

Субсидиарную задолженность можно сократить до 100%. Рассказываем, как это сделать.
45 8
Снижаем размер долга по субсидиарной ответственности
Иллюстрация: Игумнов Групп

Когда суд принимает заявление о привлечении вас к субсидиарке, вы автоматически получаете право защищать свои интересы как ответчик. В частности, оспаривать потенциальный размер задолженности. 

Если ничего не делать, риск оказаться привлеченным на всю сумму требований, включенных в реестр кредиторов (РТК), увеличивается многократно. Хорошая новость: избежать такого исхода событий реально. Осталось выбрать вариант снижения размера субсидиарного долга, который подойдет именно вам. 

1. Исключаем аффилированных лиц из РТК

То, что компания обанкротилась, могло быть выгодно одному или сразу нескольким вашим кредиторам. Они могли принимать участие в убыточных сделках, налоговых схематозах или корпоративных спорах, из которых пытались выйти победителями с помощью банкротства предприятия.

Законодательство ясно определяет, что претензии аффилированных лиц не принимаются во внимание при расчете объема субсидиарной ответственности.

Для исключения требований заинтересованных кредиторов из РТК необходимо доказать их аффилированность в суде, что позволит уменьшить общую сумму субсидиарного долга.  

Если судом уже рассматриваются требования кредиторов, ходатайствуйте об исключении конкретного лица или группы лиц из РТК в связи с их аффилированностью и снижении размера задолженности. 

Если же требования заинтересованного кредитора уже внесли в реестр, нужно подать апелляционную жалобу, чтобы восстановить срок обжалования.

Этот способ снижения размера субсидиарки мы использовали, защищая генерального директора от долга в 250 млн рублей. Прочитать кейс можно здесь.

  2. Доказываем необоснованность требований

Если обязательства компании перед контрагентом были исполнены до начала процедуры банкротства, но кредитор все же подал заявление о включении своих требований в реестр, или если заявленная им сумма долга превышает реальную, есть возможность такие требования оспорить. Обращение в суд с обоснованными доказательствами повысит вероятность того, что спорные претензии кредитора исключат из общей суммы субсидиарной ответственности.

О том, как это работает на практике, рассказывали здесь.

3. Спорим с управляющим

Арбитражный управляющий — ключевая фигура в банкротной процедуре. Он может инициировать процесс привлечения контролирующих лиц (КДЛ) к субсидиарке. Он же рассчитывает предварительный размер субсидиарной задолженности и формирует конкурсную массу. На любом из этапов работы управляющий может допускать ошибки. 

Ваша задача — отслеживать его действия, тщательно анализировать предъявленные требования и искать потенциальные рычаги воздействия. Если повезет, вы даже сможете взыскать с управляющего убытки. Эти деньги уйдут в конкурсную массу, а из нее — на погашение долгов перед кредиторами. Обязательства, непокрытые конкурсной массой, «перекочуют» в размер субсидиарной ответственности. Следовательно, чем больше денег в конкурсной массе, тем ниже сумма субсидиарного долга.

Ошибки арбитражных управляющих — не такая большая редкость. Мы умеем ими пользоваться. Здесь, например, с помощью этого основания нам удалось защитить нашего доверителя от долга в 30 млн всего за 4 дня.

4. Проверяем, когда именно наступила неплатежеспособность


Если вас как руководителя обанкротившейся организации привлекают к ответственности за неподачу заявления о банкротстве в отведенный законом срок (месяц с момента появления признаков неплатежеспособности), то сумму вашей субсидиарной задолженности можно уменьшить или даже обнулить. И вот как это сделать: 

  1. Вычислите точную дату возникновения объективных признаков (!) неплатежеспособности у юрлица. Ваш оппонент в заявлении о привлечении к субсидиарке может указывать другую, более раннюю дату, тем самым завышая размер долга. 

  2. Представьте суду документально подтвержденные доказательства того, что у вас был план преодоления финансовых трудностей. Вовремя заявление о банкротстве в суд вы не подали, потому что реализовывали свою стратегию: заключали сделки, участвовали в тендерах, вели переговоры, словом, делали все, чтобы вывести свою компанию из кризиса. 

    Руководителей часто привлекают к ответственности за неподачу заявления о банкротстве. Как работать с этим основанием, показали на примере одного из наших кейсов.

    Полезные материалы от «Игумнов Групп»

    Из нашей рассылки вы узнаете больше о субсидиарке, банкротстве и защите активов

    Получить документы

    Оставьте свою почту ниже, чтобы получить материалы к статье

    Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

5. Находим реальных контролирующих лиц

Этот способ снизить субсидиарную задолженность подойдет номинальным директорам. Чтобы он сработал, нужно сделать две вещи: 

  1. Подтвердить свою номинальную роль в компании.

  2. Передать суду информацию о реальных бенефициарах — а если сможете указать на их активы, которые в итоге пополнят конкурсную массу, будет совсем хорошо.

О том, как нам удалось спасти номинального руководителя от субсидиарной ответственности, рассказывали здесь.

 6. Убытки вместо субсидиарки

Если материальный ущерб, который потенциальный субсидиарщик нанес организации, не был настолько существенным, чтобы стать источником ее банкротства, суд может переквалифицировать требование о привлечении к субсидиарной ответственности в дело о взыскании убытков. 

Последний вариант более щадящий: размер задолженности уменьшится, так как спросят с вас за конкретные действия, а не заставят выплачивать из своего кармана все долги компании-банкрота перед кредиторами, включенными в РТК. 

К примеру, контролирующее лицо заключило сделку, из-за которой фирма потеряла два миллиона, при этом ее суммарный долг перед контрагентами на момент банкротства составил три миллиарда. Логично, что компания обанкротилась не из-за потери двух миллионов по неудачной сделке. В этом случае суд может перевести дело о субсидиарной ответственности во взыскание убытков, и контролирующему лицу нужно будет отдать в конкурсную массу 2 млн рублей за свой промах, а не выплачивать миллиардную задолженность фирмы. 

Важно: если это ваш случай, соответствующее заявление нужно успеть подать при рассмотрении дела первой инстанцией. Если суд успеет вынести решение по основаниям для привлечения вас к субсидиарной ответственности, менять ход событий будет поздно.

Читайте кейс о том, как мы сперва отбили доверителя от субсидиарки, а потом и от убытков.

7. Проверяем расчеты налоговой

Если вам предъявляют обвинения в налоговых нарушениях, повлекших за собой банкротство организации, рекомендуем тщательно проанализировать расчеты Федеральной налоговой службы. Возможные неточности могут быть выявлены в документах, составленных по результатам проверок, или в необоснованно начисленных задолженностях. Проведите независимый аудит для оценки фактического ущерба, причиненного вашими действиями, или для подтверждения его отсутствия.

Налоговая периодически ошибается в расчетах, что не раз помогало нам защищать своих клиентов от ее претензий. Один из таких кейсов читайте тут.

Выводы

Каждый из приведенных выше способов был неоднократно проверен нами на практике. Благодаря им можно снизить размер субсидиарной ответственности в несколько раз. Особенно при одном условии: чем скорее вы приступите к оспариванию требований кредиторов, действий арбитражного управляющего, расчетов налоговой и подтверждению вашей невиновности в банкротстве юридического лица, тем выше вероятность сократить размер вашей потенциальной задолженности до 100%. 

Вышеуказанные методы вам не подходят? Это не повод впадать в отчаяние. Мы привели здесь универсальные варианты решения вопроса, но есть и другие, которые работают в частных случаях. Чтобы их предложить, нужно проанализировать вашу ситуацию. Вы знаете, к кому за этим обратиться

В полной версии статьи вас ждут два свежих кейса «Игумнов Групп» по снижению субсидиарной ответственности (в одном деле размер субсидиарки снизили на 95 млн рублей, а во втором на 143 млн), а также возможность скачать судебные акты.

Информация актуальна на дату публикации материала на сайте igumnov.group.
_______

Материал подготовила Белая Анастасия, руководитель проектов «Игумнов Групп» по банкротству и исполнительному производству. 

Специализация: Арбитражные споры в делах о банкротстве и судебные споры с ФССП.

Реклама: ООО «Игумнов Групп», ИНН 9726017402, erid: LjN8KNbLT

Начать дискуссию

Курсы валют

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей

Московская биржа продавала европейскую валюту за 100,17 рубля впервые с 28 февраля.

11

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Банк «Точка» регистрирует товарный знак в виде буквы «Т». Он такой второй

Буква «Т» на жёлтом – зарегистрированный торговый знак банка «Тинькофф».

25
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
26

Календарь вебинаров

26
Лучшие спикеры, новый каждый день
Кадровый учет

Справка о графике работы: зачем нужна, как оформить

Зачастую граждане обращаются к своим работодателям с просьбой выдать документы, связанные с их работой. Среди них — копии приказа о приеме на работу или увольнении, о переводе на другую должность, выписки из трудовой книжки или справки о заработке. Реже встречаются запросы о предоставлении документа, подтверждающего график работы сотрудника. В статье рассмотрим ситуации, когда может понадобиться подобная справка, а также приведем образец данного документа.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25
Ипотека

Ипотеку могут выплачивать только семьи с доходом больше 100 000 рублей

Заемщикам комфортнее тратить на ежемесячные платежи по ипотеке не больше 30% от дохода семьи. Рекомендованный заработок для обслуживания кредита составил 101,6 тысяч рублей в месяц.

57
Зарплата

Перевод денег с карты директора на карту работника зарплатой не считается

Заработная плата устанавливается в трудовом договоре и должна перечисляться работнику с расчетного счета компании или выдаваться из кассы наличными с оформлением расходно-кассовых документов. Переводы денег между работниками компании друг другу не могут считаться заработной платой.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels
19

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бухгалтеры

🧨Осталось 2 дня до бухгалтерской конференции «Клерка»! Участвовать можно онлайн

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить онлайн-билет и с комфортом смотреть выступления спикеров.

33
Лимит кассы

Лимит остатка кассы в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Для соблюдения правил кассовой дисциплины Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У определено понятие лимита остатка наличных денег в кассе, а также порядок его расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
31
ГИД ПО ГОЗ
Гособоронзаказ

Базовые экономические нормативы

Планирование цены на продукцию ГОЗ можно отчасти сравнить с работой сапера. Одно неверное движение — и все пошло по пессимистичному сценарию. Чтобы этого избежать — важно при планировании опираться на точные показатели. Для этой цели отлично подходят так называемые обоснованные экономические показатели и нормативы. О них мы сегодня и поговорим.

Базовые экономические нормативы
51
Валютные операции

ЦБ больше не будет требовать разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе иностранцев

Центробанк с 1 апреля 2024 года позволит россиянам не получать разрешение на оплату своих долей в имуществе нерезидентов. Сумма таких операций не должна превышать лимит в 15 млн рублей.

44
Наталия Лукина
Увольнение

Вам грозит увольнение. Как распознать намерение начальства попрощаться с вами

На какие тревожные звоночки бухгалтеру обратить внимание, чтобы скрытое увольнение не стало неожиданность? Как сохранить работу, если гендир решил уволить вас без причины? Куда идти в суд или трудовую инспекцию? Подготовили для вас инструкции, которые помогут сохранить работу или уйти на своих условиях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
104
Маркировка товаров

Цифра дня. Про маркировку

Маркировка молочной продукции за весь период своего существования принесла в бюджет почти 60 миллиардов рублей.

Цифра дня. Про маркировку
17

Разборы законов

1 201
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бухгалтерские программы

Бухгалтеры жалуются, что не могут получить доступ к сервису 1С Первый Бит

Компания Первый Бит попала под DDoS-атаку, поэтому сервисы и телефоны недоступны.

1
382
Астрал
Отчетность в СФР

Ошибки в ЕФС-1: как исправлять в 2024 году

При отправке отчетности в СФР, ее либо принимают, либо нет. Кроме того, программа выдает протокол проверки документа. Рассмотрим, какие ошибки часто допускают страхователи, когда сдают форму ЕФС-1, и как их исправить.

Ошибки в ЕФС-1: как исправлять в 2024 году
69
Страхование

В России новый вид страхования — от БПЛА и дронов

Некоммерческая организация «РТ-Взаимное страхование» начала предоставлять новый вид услуг — страховку от атак беспилотниками.

3
114
Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
2
2,4 тыс.
Обучение для бухгалтеров

Идем на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Как нас найти

Осталось всего 2 дня до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Расскажем про локацию и как ее найти.

2
62
Банкротство физических лиц

Депутаты борются с отказами в процедуре внесудебного банкротства

Чтобы заявители не получали ошибочные отказы во внесудебном банкротстве и не собирали справки о своем финансовом положении, депутаты предложили наладить электронное взаимодействие между ведомствами.

36

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Самозанятые

Предупреждение: работодателей вызовут на комиссию за работу с самозанятыми

Нужно срочно подготовиться к мониторингу Минтруда и привести в соответствие документы по работе с самозанятыми.

175

Интересные материалы

Трудовое право

Минтруд: от сотрудников можно требовать ежедневные отчеты о работе. Что думает эксперт

Что должен сотрудник делать на работе, прописано в его трудовом договоре и должностной инструкции.

10
475