Снижаем размер долга по субсидиарной ответственности

Субсидиарную задолженность можно сократить до 100%. Рассказываем, как это сделать.

Когда суд принимает заявление о привлечении вас к субсидиарке, вы автоматически получаете право защищать свои интересы как ответчик. В частности, оспаривать потенциальный размер задолженности.

Если ничего не делать, риск оказаться привлеченным на всю сумму требований, включенных в реестр кредиторов (РТК), увеличивается многократно. Хорошая новость: избежать такого исхода событий реально. Осталось выбрать вариант снижения размера субсидиарного долга, который подойдет именно вам.

1. Исключаем аффилированных лиц из РТК

То, что компания обанкротилась, могло быть выгодно одному или сразу нескольким вашим кредиторам. Они могли принимать участие в убыточных сделках, налоговых схематозах или корпоративных спорах, из которых пытались выйти победителями с помощью банкротства предприятия.

Законодательство ясно определяет, что претензии аффилированных лиц не принимаются во внимание при расчете объема субсидиарной ответственности.

Для исключения требований заинтересованных кредиторов из РТК необходимо доказать их аффилированность в суде, что позволит уменьшить общую сумму субсидиарного долга.

Если судом уже рассматриваются требования кредиторов, ходатайствуйте об исключении конкретного лица или группы лиц из РТК в связи с их аффилированностью и снижении размера задолженности.

Если же требования заинтересованного кредитора уже внесли в реестр, нужно подать апелляционную жалобу, чтобы восстановить срок обжалования.

Этот способ снижения размера субсидиарки мы использовали, защищая генерального директора от долга в 250 млн рублей. Прочитать кейс можно здесь.

2. Доказываем необоснованность требований

Если обязательства компании перед контрагентом были исполнены до начала процедуры банкротства, но кредитор все же подал заявление о включении своих требований в реестр, или если заявленная им сумма долга превышает реальную, есть возможность такие требования оспорить. Обращение в суд с обоснованными доказательствами повысит вероятность того, что спорные претензии кредитора исключат из общей суммы субсидиарной ответственности.

О том, как это работает на практике, рассказывали здесь.

3. Спорим с управляющим

Арбитражный управляющий — ключевая фигура в банкротной процедуре. Он может инициировать процесс привлечения контролирующих лиц (КДЛ) к субсидиарке. Он же рассчитывает предварительный размер субсидиарной задолженности и формирует конкурсную массу. На любом из этапов работы управляющий может допускать ошибки.

Ваша задача — отслеживать его действия, тщательно анализировать предъявленные требования и искать потенциальные рычаги воздействия. Если повезет, вы даже сможете взыскать с управляющего убытки. Эти деньги уйдут в конкурсную массу, а из нее — на погашение долгов перед кредиторами. Обязательства, непокрытые конкурсной массой, «перекочуют» в размер субсидиарной ответственности. Следовательно, чем больше денег в конкурсной массе, тем ниже сумма субсидиарного долга.

Ошибки арбитражных управляющих — не такая большая редкость. Мы умеем ими пользоваться. Здесь, например, с помощью этого основания нам удалось защитить нашего доверителя от долга в 30 млн всего за 4 дня.

4. Проверяем, когда именно наступила неплатежеспособность



Если вас как руководителя обанкротившейся организации привлекают к ответственности за неподачу заявления о банкротстве в отведенный законом срок (месяц с момента появления признаков неплатежеспособности), то сумму вашей субсидиарной задолженности можно уменьшить или даже обнулить. И вот как это сделать:

Вычислите точную дату возникновения объективных признаков (!) неплатежеспособности у юрлица. Ваш оппонент в заявлении о привлечении к субсидиарке может указывать другую, более раннюю дату, тем самым завышая размер долга. Представьте суду документально подтвержденные доказательства того, что у вас был план преодоления финансовых трудностей. Вовремя заявление о банкротстве в суд вы не подали, потому что реализовывали свою стратегию: заключали сделки, участвовали в тендерах, вели переговоры, словом, делали все, чтобы вывести свою компанию из кризиса. Руководителей часто привлекают к ответственности за неподачу заявления о банкротстве. Как работать с этим основанием, показали на примере одного из наших кейсов. Полезные материалы от «Игумнов Групп» Из нашей рассылки вы узнаете больше о субсидиарке, банкротстве и защите активов Получить документы Оставьте свою почту ниже, чтобы получить материалы к статье Отправить

5. Находим реальных контролирующих лиц

Этот способ снизить субсидиарную задолженность подойдет номинальным директорам. Чтобы он сработал, нужно сделать две вещи:

Подтвердить свою номинальную роль в компании. Передать суду информацию о реальных бенефициарах — а если сможете указать на их активы, которые в итоге пополнят конкурсную массу, будет совсем хорошо.

О том, как нам удалось спасти номинального руководителя от субсидиарной ответственности, рассказывали здесь.

6. Убытки вместо субсидиарки

Если материальный ущерб, который потенциальный субсидиарщик нанес организации, не был настолько существенным, чтобы стать источником ее банкротства, суд может переквалифицировать требование о привлечении к субсидиарной ответственности в дело о взыскании убытков.

Последний вариант более щадящий: размер задолженности уменьшится, так как спросят с вас за конкретные действия, а не заставят выплачивать из своего кармана все долги компании-банкрота перед кредиторами, включенными в РТК.

К примеру, контролирующее лицо заключило сделку, из-за которой фирма потеряла два миллиона, при этом ее суммарный долг перед контрагентами на момент банкротства составил три миллиарда. Логично, что компания обанкротилась не из-за потери двух миллионов по неудачной сделке. В этом случае суд может перевести дело о субсидиарной ответственности во взыскание убытков, и контролирующему лицу нужно будет отдать в конкурсную массу 2 млн рублей за свой промах, а не выплачивать миллиардную задолженность фирмы.

Важно: если это ваш случай, соответствующее заявление нужно успеть подать при рассмотрении дела первой инстанцией. Если суд успеет вынести решение по основаниям для привлечения вас к субсидиарной ответственности, менять ход событий будет поздно.

Читайте кейс о том, как мы сперва отбили доверителя от субсидиарки, а потом и от убытков.

7. Проверяем расчеты налоговой

Если вам предъявляют обвинения в налоговых нарушениях, повлекших за собой банкротство организации, рекомендуем тщательно проанализировать расчеты Федеральной налоговой службы. Возможные неточности могут быть выявлены в документах, составленных по результатам проверок, или в необоснованно начисленных задолженностях. Проведите независимый аудит для оценки фактического ущерба, причиненного вашими действиями, или для подтверждения его отсутствия.

Налоговая периодически ошибается в расчетах, что не раз помогало нам защищать своих клиентов от ее претензий. Один из таких кейсов читайте тут.

Выводы

Каждый из приведенных выше способов был неоднократно проверен нами на практике. Благодаря им можно снизить размер субсидиарной ответственности в несколько раз. Особенно при одном условии: чем скорее вы приступите к оспариванию требований кредиторов, действий арбитражного управляющего, расчетов налоговой и подтверждению вашей невиновности в банкротстве юридического лица, тем выше вероятность сократить размер вашей потенциальной задолженности до 100%.

Вышеуказанные методы вам не подходят? Это не повод впадать в отчаяние. Мы привели здесь универсальные варианты решения вопроса, но есть и другие, которые работают в частных случаях. Чтобы их предложить, нужно проанализировать вашу ситуацию. Вы знаете, к кому за этим обратиться.

В полной версии статьи вас ждут два свежих кейса «Игумнов Групп» по снижению субсидиарной ответственности (в одном деле размер субсидиарки снизили на 95 млн рублей, а во втором на 143 млн), а также возможность скачать судебные акты.

Информация актуальна на дату публикации материала на сайте igumnov.group.

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Материал подготовила Белая Анастасия, руководитель проектов «Игумнов Групп» по банкротству и исполнительному производству.

Специализация: Арбитражные споры в делах о банкротстве и судебные споры с ФССП.

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