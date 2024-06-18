Как Олимпиада помогла в защите от субсидиарной ответственности

Шансов у Юрия выйти сухим из воды не было. Его собирались привлечь к субсидиарке как соучредителя обанкротившейся фирмы и одновременно руководителя компании, которая приобрела весомую долю активов фирмы-должника накануне ее банкротства. Юрия могло спасти только чудо. И оно произошло.

Олимпийские стройки и долги

В 2014-м году олимпийские объекты в Сочи возводило коммерческое объединение, в которое входило пять обществ с ограниченной ответственностью. Из них для этой истории имеют значение три: «Тоннельдорстрой», «Сочи Тоннельдорстрой» и «Управление механизации ТДС».

Ключевым игроком объединения было ООО «Тоннельдорстрой» с генеральным директором Юрием. Общество выступало генподрядчиком транспортной инфраструктуры для сочинских объектов и трассы федерального значения Джубга-Сочи. Именно «Тоннельдорстрой» координировал все строительные работы, заключал государственные контракты и брал на себя кредитные обязательства.

Юрий также был участником ООО «Управление механизации ТДС», а Евгений (его сын) управлял «Сочи Тоннельдорстрой». На подхвате с ними работали остальные общества из объединения. В итоге все объекты были сданы, но что-то пошло не так.

Еще до начала Олимпиады, в 2013-м году, обанкротилось «Управление механизации ТДС». Вскоре аналогичная участь постигла несколько других компаний объединения. Арбитражный управляющий и налоговая служба переложили долги всех этих фирм на «Управление механизации ТДС». Естественно, у компании не хватало активов, чтобы погасить общую задолженность.

Через шесть лет, в 2019 году, к субсидиарной ответственности стали привлекать не только генеральных директоров и учредителей обществ (один из которых уже скончался), но и всех, кто находился в пределах досягаемости арбитражного управляющего. Первоначально дело касалось шести человек, но позже список причастных расширился до девяти.

Перед этим управляющий реализовал активы «Управления механизации ТДС» за миллион рублей и выплатил его себе самому как кредитору первой очереди. Вырученных денег не хватило на погашение оставшихся долгов, которые составили 1,8 млрд рублей и были повешены на потенциальных субсидиарщиков.

Юрия, с которого мы начали свое повествование, хотели привлечь к субсидиарке за неподанное заявление о банкротстве и сделку, из-за которой его фирма обанкротилась.

Где 2 миллиарда?!

Основная претензия к Юрию состояла в том, что он вместе с другими участниками ООО дал «зеленый свет» сделке с продажей транспорта общества, заключенной более чем за год до того, как кредитор подал заявление о банкротстве. Арбитражный управляющий и налоговая (тот самый кредитор) считали, что эта сделка стала причиной банкротства «Управления механизации ТДС».

На этом управляющий не успокоился и при содействии налоговой дотянулся до персональных сделок Юрия. Ранее он передал недвижимость своим взрослым детям. Арбитражный потребовал привлечь их как соответчиков и арестовать счета Юрия.

Однако вопрос с подаренной недвижимостью детям временно отложился — суд применять обеспечительные меры не стал. Но не по доброте душевной, а потому что управляющий опоздал с подачей ходатайства о привлечении детей Юрия к субсидиарке в качестве соответчиков: они пока не фигурировали в деле. Только все еще вполне могло измениться.

Беремся за дело

В таком положении Юрий обратился к нам. На первый взгляд ситуация была безнадежной, но мы не стали от этого дела отказываться. Изученные нами документы говорили о том, что кредитор с арбитражным управляющим жаждали привлечь нашего доверителя и его детей к субсидиарке. А значит, оппоненты могли на эмоциях где-то просчитаться. Осталось выяснить, где именно.

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Пункт первый: субсидиарка за неподачу заявления о банкротстве

В заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности арбитражный управляющий указал дату наступления неплатежеспособности должника как 31 декабря 2012-го. Значит, заявление о банкротстве нужно было успеть подать до 1 февраля 2013 года. Позже управляющий уточнил, что Юрия нужно привлечь к субсидиарке не за сам факт неподачи, а за то, что он не созвал собрание участников ООО по поводу подачи заявления.

Однако на момент указанной даты закон о банкротстве был другим. В соответствии с редакцией того периода обязанность по подаче заявления о банкротстве лежала на руководителе компании, а не на ее учредителе. То есть Юрий как участник ООО не обязан был созывать собрание, соответственно, и привлекать его за это нельзя.

Пункт 2: субсидиарная ответственность за вывод активов

В 2012 году «Управление механизации ТДС» продало «Тоннельдорстрою» транспорт и строительную технику почти на 170 млн рублей. Компании заключили 154 договора купли-продажи. При этом оплата была произведена взаимозачетом на сумму около 230 млн, в которую вошла не только стоимость техники, но и другие задолженности: оплата от «Управления механизации ТДС» за договоры аренды, субаренду буровых установок, обеды сотрудникам и прочее. Со стороны «Тоннельдорстроя» во взаимозачет была включена стоимость аренды техники, ее ремонта, медицинских страховок и так далее.

Про аренду

Конкурсный управляющий и налоговая были возмущены тем, что «Управление механизации ТДС» сначала продало автотранспорт, а затем тут же его арендовало у покупателя, дополнительно взяв в аренду еще несколько единиц техники. Всего вышло 272 единицы с оплатой свыше 23 млн рублей в месяц.

Заявители назвали эти сделки экономически необоснованными. По их мнению, они причинили вред кредиторам и стали причиной банкротства компании.

Мы же считали иначе:

1. Существенные убытки, возникшие в результате сделок, не доказаны.

Нужны доказательства, что из-за конкретной сделки компания потеряла значительную часть активов и лишилась возможности функционировать, как раньше. Доказывать это должен заявитель, в нашем случае — конкурсный управляющий. Но он этого не сделал. Только указал на признание сделки недействительной, однако это не значит, что именно она стала причиной банкротства компании.

2. Не доказано, что банкротство произошло по вине Юрия.

Контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности только в том случае, если компания погрязла в долгах из-за их действий. Такой причинно-следственной связи между банкротством ООО и действиями Юрия конкурсный управляющий не доказал.

3. Срок исковой давности истек.

Компания «Управление механизации ТДС» стала банкротом в декабре 2015 года. А заявление о привлечении нашего доверителя, Юрия, к субсидиарной ответственности было подано в ноябре 2019-го, то есть спустя четыре с лишним года. При этом, по нашим подсчетам, заявление можно было подать до декабря 2017-го.

Смотрите. Сделка по продаже транспорта была заключена в 2012-ом, когда срок исковой давности определялся нормами ГК РФ и составлял три года. Конкурсное производство ввели в декабре 2014-го. Следовательно, срок исковой давности истек в декабре 2017 года.

Все лучшее — детям

Конкурсный управляющий посчитал, что Юрий также выводил активы компании через своих детей. Он подарил дочери дом, две квартиры, свои доли в другом объекте недвижимости и несколько земельных участков. А еще якобы выдал ей через «Тоннельдорстрой» беспроцентный заем, который та не вернула.

Сын от Юрия получил долю в доме, а затем стал его единственным собственником, выкупив доли матери и сестры. Вдобавок сын был учредителем и руководителем компании, связанной с должником.

Сделки с недвижимостью управляющий назвал мнимыми. Налоговая его в этом поддержала, дополнительно заявив, что вся недвижимость на самом деле принадлежала Юрию, а его сын с дочерью были номинальными владельцами.

Но и здесь все было не так однозначно:

Деньги дочь Юрия действительно получила, но это был не заем у «Тоннельдорстроя», а оплата от ее брата за выкупленную долю в доме. Деньги на покупку он взял в кредит, что подтверждают платежные документы и договор купли-продажи. Дочь Юрия владела своими объектами недвижимости лично: оплачивала коммуналку, сдавала помещения в аренду как ИП, платила налоги. Всему этому есть документальные подтверждения.

Управляющий атакует

Предварительное заседание бесконечно переносилось. В итоге у конкурсного управляющего появился целый год, чтобы разобраться с нашими аргументами. И он это время использовал продуктивно, подготовив дополнение к своему отзыву, в котором прошелся по всем претензиям:

Сделка с продажей транспорта была крупной. Экспертиза установила, что через нее «Управление механизации ТДС» потеряло 83% основных активов. Юрий был заинтересован в этой сделке, так как был учредителем компании-продавца и одновременно гендиректором компании-покупателя. Сделки купли-продажи и взаимозачета признаны недействительными. То есть тут даже не надо утруждаться, чтобы доказать факт причинения ущерба кредиторам. Всплыл еще один нюанс. «Тоннельдорстрой» в 2013 году взял кредит, а поручителем по нему стало… ООО «Управление механизации ТДС». В итоге «Тоннельдорстрой» расплатиться с банком не смог и обанкротился, а остаток задолженности в 500 млн рублей теперь должно было выплачивать «Управление механизации ТДС». Заявление о банкротстве нужно было подать еще раньше, в январе 2011-го. К этому моменту «Управление механизации ТДС» уже было должно Пенсионному фонду 273,5 млн рублей. А Юрия по-прежнему надо привлечь к ответственности за несозыв собрания для подачи заявления. Срок исковой давности нужно отсчитывать с 16 марта 2019 года (соответственно, свое заявление управляющий успел подать вовремя). Поскольку до этой даты у него не было информации о контролирующих должника лицах и их действиях.

Претензии к детям Юрия управляющий оставил без изменения. Номинальные собственники, и все тут.

Налоговая поддерживает

Налоговая тоже дополнила свой отзыв. Ее доводы фактически дублировали аргументы конкурсного управляющего, но в них был сделан акцент на взаимосвязях компаний и прогон средств между их участниками. При этом налоговая учитывала только те факты, которые подтверждали ее позицию, а про остальные тактично умалчивала. К примеру, дебиторская задолженность «Управления механизации ТДС» в 800 млн была проигнорирована, зато сделан акцент на долгах общества по налогам, которые якобы копились целенаправленно, дабы фирму обанкротить.

По продаже транспорта и заключению договора аренды налоговая прошлась отдельно, указав, что этими сделками «Управление механизации ТДС» нарушило очередность расчета с кредиторами, поскольку сначала нужно было погасить долг перед Пенсионным фондом, а не рассчитываться с аффилированной компанией-подрядчиком.

Ну и чтобы окончательно нас добить, налоговая назвала «Управление механизации ТДС» «центром убытков»: дескать, лица, контролирующие группу аффилированных фирм, сводили все обязательства перед госбюджетом именно на это общество.

Никакого ущерба

После столь убедительной атаки могло сложиться впечатление, что мы сможем отбить Юрия максимум от претензии по поводу неподачи заявления.

К счастью, мы берем информацию не только из отзывов оппонентов, но и знаем, как восстановить подлинную картину событий. А выглядит она так.

Управляющий с ФНС настаивали на том, что сделка, совершенная ООО «Управление механизации ТДС», была с экономической точки зрения необоснованной – общество создало видимость передачи активов другой фирме (а на деле банально их вывело), а затем стало целенаправленно себя банкротить внушительными платежами за аренду своего же бывшего имущества. Однако наши оппоненты забыли рассказать суду, что транспорт с техникой были куплены не самим «Управлением», а переданы ему «Тоннельдорстроем» («головной» организацией группы компаний). Соответственно, «Управление механизации ТДС» своих средств на покупку не тратило, а значит, продажа этого имущества назад продавцу не может считаться убытками.

Еще один нюанс. Компании могло быть выгоднее технику арендовать, чем оставлять ее в собственности. Ведь такое имущество требует ежемесячных затрат на обслуживание, ремонт, закупку материалов, оплату налогов и т. д.

И основное. Управляющий с налоговой не заметили, что договоры купли-продажи были признаны недействительными, в результате чего большинство проданных транспортных средств вернулось в конкурсную массу. То есть кредиторам не было причинено такого вреда, на который указывают заявители.

Пенсионный фонд пострадал из-за госконтрактов

Налоговая служба негодовала из-за неуплаты компанией-должником взносов в Пенсионный фонд. Их действительно не было с 2010 года. Только долг перед ПФР игнорировался не из-за злого умысла.

Дорожные объекты для сочинской Олимпиады нужно было достроить вовремя: это было одно из условий госконтрактов, которыми были связаны фирмы в объединении. Из-за этого все средства, которые получало «Управлением механизации ТДС», шли на строительство. Важный нюанс: бюджет выдавал компании деньги только после сдачи того или иного этапа работ. И выдавал не сразу. Соответственно, выплаты по обязательным платежам были не в приоритете.

Этим же объясняется история с кредитом «Тоннельдорстроя», по которому «Управление механизации ТДС» стало поручителем. Кредитные деньги были нужны, чтобы достроить олимпийские объекты. А для обеспечения этого кредита была заключена та самая сделка с передачей транспорта и техники на баланс «Тоннельдорстроя». Без этого маневра кредит бы не одобрили и Олимпиаду в Сочи мы встречали бы без тоннелей.

А теперь про детей Юрия. Он подарил им имущество, когда попал в больницу с серьезной проблемой и вполне мог оттуда не вернуться. Понимая это, Юрий решил заранее распорядиться своими активами.

Последние штрихи

Изначально удача была не на нашей стороне: суд отклонил заявление об истечении срока исковой давности, поддержав точку зрения конкурсного управляющего.

Отсчитывать срок исковой давности можно по-разному. Обо всех вариантах, которые встречаются в судебной практике, читайте здесь.

Зато суд решил рассматривать дело по верной редакции закона о банкротстве и принял нашу позицию о том, что Юрия нельзя привлечь к субсидиарной ответственности за несозыв собрания. Заявление о банкротстве должен был подать руководитель компании-должника. И точка.

По основной претензии к Юрию в доведении компании до банкротства через две сделки суд решил следующее.

Конкурсный управляющий не смог доказать, что «Управление механизации ТДС» обанкротилось именно из-за действий/бездействия нашего доверителя. Управляющий поставил на сделку в 169 млн рублей как на главный источник убытков ООО, однако у общества на момент ее заключения были более крупные долги перед тем же ПФР. Плюс большая часть активов по этой сделке вернулась в конкурсную массу. Да, сделка признана недействительной, но один этот факт самостоятельным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности не является.

То же самое касается сделки со взаимозачетом между компанией-должником и «Тоннельдорстроем», признанной недействительной. Плюс, достаточно взглянуть на общий долг «Управления механизации ТДС» в 1,8 млрд рублей, чтобы понять: взаимозачет на 203 млн явно не тянет на причину банкротства.

Дело в Олимпиаде

Из всех наших доводов в пользу освобождения Юрия и его детей от субсидиарки суд сильнее всего убедил аргумент про Олимпиаду-2014. Судьи согласились с тем, что вовремя сдать олимпийские объекты было важнее, чем погасить задолженность перед Пенсионным фондом!

В итоге суд решил, что ответчики делали все, чтобы группа компаний смогла завершить строительные работы. Для этой цели между фирмами был произведен взаимозачет и взято поручительство по кредиту. Задолженность перед ПФР образовалась из-за правильной расстановки приоритетов. Все эти действия служили благородной цели – строительству олимпийских объектов.

Требования конкурсного управляющего и налоговой службы были признаны необоснованными. Юрия и его детей к субсидиарной ответственности не привлекли. Поскольку:

а) управляющий не доказал, что Юрий получил от спорных сделок какую-то выгоду;

б) Юрий к банкротству компании не причастен, соответственно, и его дети тут совсем ни при чем.

Финал

Решение первой инстанции поддержала апелляция, а за ней и кассация. Верховный Суд жалобы управляющего с налоговой отклонил. Так мы (вместе с Олимпиадой) помогли нашему доверителю и его детям избежать субсидиарки.

P.S. Чтобы избавиться от субсидиарной ответственности, ждать следующей Олимпиады не нужно. Секрет в другом: не тянуть с обращением к спецам в области защиты от субсидиарки. Успех в деле, о котором вы только что прочитали, во многом зависел от того, что Юрий вовремя нас к нему подключил.

Полную версию статьи читайте здесь.

Информация актуальна на дату публикации материала на сайте igumnov.group.

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Материал подготовил Лапшин Алексей, руководитель проектов по арбитражным спорам «Игумнов Групп».

Специализация: практик по арбитражным спорам, вытекающим из банкротного и корпоративного законодательства.

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