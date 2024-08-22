Как взыскать долг через исполнительное производство и заставить приставов работать

Компании не вернула вам долг, несмотря на то, что она продолжает свою деятельность и активно рекламирует свои услуги. Все попытки урегулировать ситуацию мирным путем оказываются безуспешными. Терпение на исходе, вы принимаете решение обратиться в суд, где добиваетесь победы и получаете заветный исполнительный лист. Однако те, кто уже имел дело с судебными приставами, знают: процесс взыскания долга через исполнительное производство — невероятно сложная задача.
Стоит ли пытаться идти этим путем? Как поступить, если приставы игнорируют ваши обращения или нарушают ваши права? Выясним в этой статье.
Исполнительное производство: за и против
Основное преимущество исполнительного производства заключается в том, что взыскателю не нужно оплачивать работу приставов. Однако у медали есть и обратная сторона – процесс может затягиваться на долгие годы из-за чрезмерной нагрузки на сотрудников ФССП. Например, в 2022 году на одного судебного пристава приходилось в среднем 5600 производств.
Плюс в том, что вы можете ускорить процесс взыскания по исполнительному документу. Но прежде необходимо понять, как устроено исполнительное производство и какие инструменты Федеральная служба судебных приставов может использовать, чтобы «достучаться» до вашего должника.
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Возбуждение исполнительного производства: теория vs практика
Теория
После того как суд вынесет решение в вашу пользу, он предоставит вам исполнительный документ, необходимый для принудительного взыскания задолженности (например, исполнительный лист или судебный приказ). Взыскатель отправляет оригинал этого документа и заявление в подразделение Федеральной службы судебных приставов, соответствующее юридическому адресу организации-должника, указанному в ЕГРЮЛ.
Далее пристав уведомляет должника о возбуждении исполнительного производства и требует добровольного погашения задолженности в течение 5 дней. В случае невыполнения этого требования, должника ждет дополнительный штраф в размере 7% от суммы долга и принудительное взыскание.
Если должник игнорирует уведомление, пристав-исполнитель взыскивает долг принудительно.
Исполнительное производство может завершиться следующим образом:
Задолженность погашена полностью или частично.
Производство оканчивается, поскольку долг взыскать невозможно (к примеру, должник не найден).
Долг не возвращается из-за отсутствия имущества у должника.
Должник ликвидируется.
В отношении должника инициируется процедура банкротства.
Есть и другие варианты, но эти — самые распространенные.
Практика
С самого начала все может пойти не так: Федеральная служба судебных приставов не всегда принимает заявления взыскателей, особенно если они подаются через представителя.
Даже если ваше заявление приняли, радоваться рано – это лишь начало длинного пути. Пристав обязан уведомить должника о начале исполнительного производства на следующий день после вынесения соответствующего постановления. В последние несколько лет Федеральная служба судебных приставов пользуется для этого Госуслугами.
Если должник заходит в личный кабинет на Госуслугах, считается, что он ознакомился с постановлением. Если же уведомление остается непрочитанным 15 дней, пристав направляет его по почте.
С вами начали расплачиваться, как только получили уведомление? Тогда вам крупно повезло. В большинстве случаев должники не спешат возвращать деньги и информацию об исполнительном производстве игнорируют. Если это ваш случай, приготовьтесь к тесному взаимодействию с ФССП.
Основные трудности поджидают взыскателя на этапе принудительного взыскания.
Полномочия ФССП, о которых мало кто знает
Федеральная служба судебных приставов обладает широкими полномочиями для принудительного взыскания задолженностей. Это, например:
Поиск средств должника.
Приставы могут оперативно узнать о финансовом и имущественном положении должника через электронный межведомственный документооборот. С его помощью у налоговой можно запросить информацию о банковских счетах и движениях средств на них, а также долях организации-должника в других компаниях. Сведения об интеллектуальной собственности можно получить через Роспатент, а о дебиторской задолженности через контрагентов и другие источники.
Поиск имущества должника.
Для розыска движимого имущества приставы могут обращаться в ГИБДД, Росавиацию, МЧС и другие службы. Для поиска недвижимости есть Росреестр.
Вовлечение взыскателя в процесс.
Из-за большого количества взыскателей и ограниченного числа приставов закон позволяет последним поручать взыскателям отправку запросов и получение информации от вышеперечисленных организаций и органов.
Продажа имущества.
Если на счетах должника недостаточно средств, чтобы выплатить долг, пристав может продать его имущество. Для этого он вправе произвести опись, наложить на имущество арест или запрет на регистрационные действия, а затем оценить активы и реализовать на торгах.
Привлечение к уголовной ответственности.
Орган дознания ФССП имеет право возбуждать уголовные дела в отношении руководителей и владельцев компаний за злостное уклонение от погашения задолженностей.
Если бы приставы-исполнители как следует пользовались доступными им инструментами воздействия на должников, то могли бы найти даже идеально спрятанные активы. Однако на практике из-за высокой загруженности и низкой мотивации приставы ограничиваются первым уведомлением в адрес должника, а затем всячески уклоняются от выполнения своих обязательств.
Хитрости приставов, с которыми может столкнуться взыскатель
1. Отказ в приеме документов от представителя.
Если представитель взыскателя подает документы, приставы могут их не принять, аргументируя свой отказ тем, что в доверенности не указаны полномочия на подачу каждого конкретного заявления, ходатайства и т. д. по данному исполнительному производству. На самом деле таких уточнений не требуется. Вы можете контактировать с ФССП через представителя по доверенности, в которой прописано общее право на представление ваших интересов в исполнительном производстве.
2. Пристав отсутствует.
Вашего пристава по какой-либо уважительной причине нет на рабочем месте, а его заместитель утверждает, что не в силах вам помочь, поскольку доступ к вашему исполнительному производству можно получить только через аккаунт вашего пристава.
Однако производства отсутствующего пристава должны передаваться тому, кто его замещает. А еще права доступа ко всем производствам есть у старшего судебного пристава и его зама. Вы можете записаться к одному из них на прием в том же отделении.
3. Технические неполадки.
Отговорки из серии «зависла программа», «закончилась бумага», «налоговая нам не отвечает» и другие причины, по которым процесс взыскания долга затягивается, – не ваша головная боль. В таких случаях нужно идти к руководству пристава с жалобой на его действия/бездействие.
4. Письменные ходатайства.
Утверждение, что пристав не может без ваших письменных запросов делать что-либо, неправомерно. Закон обязывает приставов самостоятельно предпринимать действия для взыскания задолженности. Вы вправе направлять ходатайства, чтобы ускорить процесс, но не обязаны.
5. Отказ от реализации имущества.
Сотрудники ФССП нередко избегают розыска, оценки и реализации активов должника, аргументируя это тем, что стоимость имущества превышает размер задолженности перед взыскателем. Однако у подобного аргумента нет законных оснований. Это подтверждает судебная практика:
Д. задолжал С. полмиллиона рублей. В отношении Д. возбудили исполнительное производство. На счетах должника 500 тысяч не нашлось. Тогда С. потребовал, чтобы пристав выставил имущество Д. на торги. Но пристав не стал этого делать, потому что у должника был только земельный участок, который можно было бы реализовать. Однако стоит этот актив не полмиллиона, а гораздо больше. Плюс сам Д. с участком расставаться не хотел и заявил, что готов выплатить долг из доходов от своего дела.
С происходящим С. не согласился и решил обжаловать бездействие пристава в судебном порядке.
Суды трех инстанций жалобу С. отклонили, сославшись на то, что требования взыскателя могут быть удовлетворены не только за счет продажи участка.
На 180 градусов спор развернул Верховный Суд, отменив решения нижестоящих инстанций. Свою позицию ВС РФ аргументировал тем, что пристав изучил имущественное состояние должника и сам пришел к выводу: кроме земельного участка у Д. ничего нет. Значит, участок нужно реализовать, из полученных денег полмиллиона выплатить С., а остаток перевести должнику. Таким образом, жалобу С. удовлетворили.
6. Отмена собственного постановления.
Пристав может отменить свое же постановление. Подобное, увы, периодически происходит.
Так, в одном из кейсов пристав начал исполнительное производство по заявлению ПАО и выяснил, что на счетах должника хватает денег для выплаты долга. Тогда он обратил взыскание на средства должника.
Последний от произошедшего оказался не в восторге и попросил пристава снять арест с расчетного счета. При этом он акцентировал внимание на том, что является ресурсоснабжающей компанией, а действующий арест вынуждает его остановить работу котельной перед началом отопительного сезона. В итоге вред будет причинен ни в чем не повинным гражданам.
Приняв во внимание аргументы должника, пристав отменил собственное постановление.
Тогда ПАО, взыскатель, обратилось в суд с жалобой на действия пристава. И суд ее удовлетворил, указав, что пристав не имеет права самостоятельно отменять постановления. Это может сделать только старший судебный пристав или его зам.
7. Затягивание сроков обжалования.
У вас есть ровно 10 дней на обжалование действий судебного пристава с того момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении ваших прав. Приставы этим пользуются и отвечают на такие заявления крайне медленно, чтобы взыскатель не уложился в отведенные законом сроки на обжалование. Если с вами такое произойдет, придется либо подавать новое заявление, либо обжаловать бездействие пристава в судебном порядке.
Как заставить приставов выполнять свою работу?
Добиться взыскания долга через исполнительное производство можно, только если вы будете активно включены в этот процесс. Без вашего участия пристав ничего делать не станет.
Чтобы ускорить процедуру и таки взыскать задолженность:
1. Не стесняйтесь подавать жалобы.
В ходе исполнительного производства у вас будут основания для подачи жалоб. Пользуйтесь этим по максимуму. Жалуйтесь на вашего пристава его руководству, в региональное управление и центральное управление ФССП. Также рекомендуем направлять жалобы в региональную прокуратуру. Ваше заявление рассмотрят на основании указаний Генпрокуратуры о надзоре за работой приставов. Кроме того, вы можете оспаривать действия или бездействие пристава в суде.
2. Контролируйте время.
Не пропустите десятидневный срок на обжалование.
Внимание! Жалобы нужно подавать в строгой последовательности (иначе вам могут отказать в рассмотрении):
Сначала направьте жалобу старшему приставу отдела, в котором работает ваш судебный пристав.
Затем передайте жалобу в региональное управление ФССП.
Далее обращайтесь в центральное управление ФССП России.
И только после этого подавайте иск в суд.
Жалобы направляйте любым удобным способом: через официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, через Госуслуги, почтой или на руки приставу под штамп.
3. Готовьтесь к тому, что значительная часть работы ляжет на ваши плечи.
Успех взыскания по исполнительному документу зависит от степени вашего участия. Регулярно посещайте пристава (они ведут прием дважды в неделю), изучайте материалы исполнительного производства, подавайте ходатайства о необходимых мерах, собирайте и передавайте приставу информацию о должнике.
Если нет желания заниматься этим самостоятельно, можно обратиться к профильным юристам, которые знают, как заставить ФССП действовать активнее и в ваших интересах.
Выводы
Нельзя категорически утверждать, что ФССП – неработоспособная организация, судебные приставы – ленивцы, а исполнительный лист проще оставить в суде. Институт судебных приставов, пусть и со скрипом, но функционирует.
В 2022 году 65,9 миллиона исполнительных производств окончились полным или частичным погашением задолженностей. В 2023 году уровень исполняемости по всем категориям производств достиг 50%.
Наша собственная практика подтверждает эти официальные данные. То есть вернуть хотя бы часть своих денег по исполнительному листу вы сможете с 50%-й вероятностью.
Если вас не устраивает такая статистика, можно рассмотреть более надежный, хотя и затратный способ – взыскание долга через процедуру банкротства должника. В этом случае вам не придется выполнять работу за тех, кто обязан ей заниматься.
Если же вы хотите попробовать взыскать долг через исполнительное производство, следует учесть следующее:
Ошибка – полагать, что подача заявления в Федеральную службу судебных приставов автоматически приведет к возврату долга. Вам придется постоянно взаимодействовать с приставом, подавать ходатайства и жалобы, самому искать имущество должника и настойчиво добиваться взыскания. В противном случае, вы просто потеряете время.
Проблема не только в медленности работы приставов, но и в нарушениях прав взыскателей со стороны ФССП.
Для обжалования действий пристава у вас есть всего 10 дней. Чтобы жалобу не завернули, подавать ее нужно строго в той последовательности, о которой мы рассказали выше.
Взыскание долга через исполнительное производство реально, если должник — действующая организация с официальными активами.
Этот метод подходит тем, кто не может оплатить банкротство должника или точно знает, что у должника хватает денег для выплаты долга.
Как скоро (через несколько месяцев или лет) получится взыскать долг по исполнительному документу, зависит от активности взыскателя и пристава, размеров задолженности, а также от того, насколько успешно должник сумел скрыть свои активы.
Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.
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Материал подготовила Белая Анастасия, руководитель проектов по банкротству и исполнительному производству «Игумнов Групп».
Специализация: арбитражные споры в делах о банкротстве и судебные споры с ФССП.
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