Как взыскать долг через исполнительное производство и заставить приставов работать

1. Отказ в приеме документов от представителя.

Если представитель взыскателя подает документы, приставы могут их не принять, аргументируя свой отказ тем, что в доверенности не указаны полномочия на подачу каждого конкретного заявления, ходатайства и т. д. по данному исполнительному производству. На самом деле таких уточнений не требуется. Вы можете контактировать с ФССП через представителя по доверенности, в которой прописано общее право на представление ваших интересов в исполнительном производстве.

2. Пристав отсутствует.

Вашего пристава по какой-либо уважительной причине нет на рабочем месте, а его заместитель утверждает, что не в силах вам помочь, поскольку доступ к вашему исполнительному производству можно получить только через аккаунт вашего пристава.

Однако производства отсутствующего пристава должны передаваться тому, кто его замещает. А еще права доступа ко всем производствам есть у старшего судебного пристава и его зама. Вы можете записаться к одному из них на прием в том же отделении.

3. Технические неполадки.

Отговорки из серии «зависла программа», «закончилась бумага», «налоговая нам не отвечает» и другие причины, по которым процесс взыскания долга затягивается, – не ваша головная боль. В таких случаях нужно идти к руководству пристава с жалобой на его действия/бездействие.

4. Письменные ходатайства.

Утверждение, что пристав не может без ваших письменных запросов делать что-либо, неправомерно. Закон обязывает приставов самостоятельно предпринимать действия для взыскания задолженности. Вы вправе направлять ходатайства, чтобы ускорить процесс, но не обязаны.

5. Отказ от реализации имущества.

Сотрудники ФССП нередко избегают розыска, оценки и реализации активов должника, аргументируя это тем, что стоимость имущества превышает размер задолженности перед взыскателем. Однако у подобного аргумента нет законных оснований. Это подтверждает судебная практика:

Д. задолжал С. полмиллиона рублей. В отношении Д. возбудили исполнительное производство. На счетах должника 500 тысяч не нашлось. Тогда С. потребовал, чтобы пристав выставил имущество Д. на торги. Но пристав не стал этого делать, потому что у должника был только земельный участок, который можно было бы реализовать. Однако стоит этот актив не полмиллиона, а гораздо больше. Плюс сам Д. с участком расставаться не хотел и заявил, что готов выплатить долг из доходов от своего дела.

С происходящим С. не согласился и решил обжаловать бездействие пристава в судебном порядке.

Суды трех инстанций жалобу С. отклонили, сославшись на то, что требования взыскателя могут быть удовлетворены не только за счет продажи участка.

На 180 градусов спор развернул Верховный Суд, отменив решения нижестоящих инстанций. Свою позицию ВС РФ аргументировал тем, что пристав изучил имущественное состояние должника и сам пришел к выводу: кроме земельного участка у Д. ничего нет. Значит, участок нужно реализовать, из полученных денег полмиллиона выплатить С., а остаток перевести должнику. Таким образом, жалобу С. удовлетворили.

6. Отмена собственного постановления.

Пристав может отменить свое же постановление. Подобное, увы, периодически происходит.

Так, в одном из кейсов пристав начал исполнительное производство по заявлению ПАО и выяснил, что на счетах должника хватает денег для выплаты долга. Тогда он обратил взыскание на средства должника.

Последний от произошедшего оказался не в восторге и попросил пристава снять арест с расчетного счета. При этом он акцентировал внимание на том, что является ресурсоснабжающей компанией, а действующий арест вынуждает его остановить работу котельной перед началом отопительного сезона. В итоге вред будет причинен ни в чем не повинным гражданам.

Приняв во внимание аргументы должника, пристав отменил собственное постановление.

Тогда ПАО, взыскатель, обратилось в суд с жалобой на действия пристава. И суд ее удовлетворил, указав, что пристав не имеет права самостоятельно отменять постановления. Это может сделать только старший судебный пристав или его зам.

7. Затягивание сроков обжалования.

У вас есть ровно 10 дней на обжалование действий судебного пристава с того момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении ваших прав. Приставы этим пользуются и отвечают на такие заявления крайне медленно, чтобы взыскатель не уложился в отведенные законом сроки на обжалование. Если с вами такое произойдет, придется либо подавать новое заявление, либо обжаловать бездействие пристава в судебном порядке.