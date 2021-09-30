Судебные новости: ФНС должна давать информацию для проверки контрагента, а налоговые оговорки не спасают от претензий

Должная осмотрительность

В 2020 году Верховный суд России вернул налогоплательщикам понятие должной осмотрительности, но как воспользоваться своим правом правильно выбрать контрагента суд не объяснил, тем более нет данного алгоритма в НК РФ, и поэтому, получается, что право на свободный выбор контрагента есть, а вот как им воспользоваться чтобы не быть наказанным налоговым органом никто не объяснил. Налогоплательщик пытался решить эту задачу таким способом: он запросил сведения о добросовестности своего контрагента у налогового органа, но получил отказ. Тогда налогоплательщик обратился в суд.

Налогоплательщик считает, что запрашиваемые им сведения в отношении контрагентов не относятся к налоговой тайне, подлежат размещению в открытых источниках. Поскольку такой информации в открытых источниках налоговым органом не размещено, то организация имеет право на получение информации по запросу.

Налогоплательщик рассчитывал получить следующую информацию:

Предоставлялась ли его контрагентом бухгалтерская отчетность. Предоставлялась ли налоговая отчетность, в том числе декларации по НДС. Производилась уплата обязательных налогов и сборов, в том числе НДС.

Запрос налогоплательщика был мотивирован тем, что данная информация необходима в целях подготовки обоснованных возражений на акт проверки, а также в связи с отсутствием информации в общедоступных источниках.

Налоговый орган не согласился с налогоплательщиком, и указал на то, что информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России в сети Интерне (электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»), и что налогоплательщики самостоятельно могут провести мероприятия по уточнению правового статуса и финансового положения своих контрагентов, исполнению ими требований налогового законодательства.

Суд пришел к следующим выводам, что в силу части 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон № 149-ФЗ) граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных законодательством.

Организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности (часть 3 статьи 8 Закона № 149-ФЗ).

В соответствии с подпунктами 3, 10, 11 пункта 1 статьи 102 НК РФ (в редакции Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации») не является налоговой тайной информация: о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответственности за эти нарушения, за исключением сведений об организации, составляющих государственную тайну.

Действующее законодательство не предусматривает обязанность налоговых органов предоставлять по запросам физических и юридических лиц сведения, подлежащие размещению на сайте Федеральной налоговой службы в соответствии с пунктом 1.1 статьи 102 НК РФ. Вместе с тем, запрошенная налогоплательщиком информация не размещена в открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом, тот факт, что все запрошенные обществом сведения не являются налоговой тайной, подлежат размещению в форме открытых данных на официальном сайте налогового органа в сети «Интернет», и фактически на момент запроса на официальном сайте не размещены, налоговым органом не оспаривается. При таких обстоятельствах, непредставление налоговым органом испрашиваемых сведений с учетом отсутствия данной информации в свободном доступе, в настоящем случае нарушает права и законные интересы налогоплательщика (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.06.2021 по делу № А50-19906/2020).

Налогоплательщика имеет право на получение такой информации и не освобождает налоговый орган от обязанности по ее предоставлению (либо путем размещения в открытом доступе, либо в случае отсутствия такой информации в открытом доступе — по предоставлению информации по запросу налогоплательщика).

При таких обстоятельствах выводы, приведенные в обжалуемом решении, об отсутствии нарушения прав заявителя действиями заинтересованного лица не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам. Заявленные требования налогоплательщика подлежат удовлетворению, налоговая инспекция обязана устранить нарушение прав и законных интересов заявителя путем повторного рассмотрения запросов налогоплательщика о предоставлении соответствующей информации.

Отражено в Постановлении Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда № 17АП-6867/2021-АК г. по делу № А50-17/2021 от 20 июля 2021 года.

Комментарий: Таким образом, начала складываться практика, как налогоплательщику обосновать выбор того или иного контрагента.

Налоговая оговорка

В последнее время, налоговики настаивают на той позиции, что налогоплательщик должен включать в свои договоры налоговую оговорку. По мнению налоговиков, налоговая оговорка, предусмотренная в договоре, позволит организации взыскать убытки и имущественные потери от неправомерных действий контрагентов.

Есть ли в договоре налоговая оговорка или ее нет, для того чтобы в судебном порядке взыскать ущерб, причиненный Вам Вашим контрагентом, нужно доказать причинно-следственную связь того, что неисполнением своих налоговых обязательств, контрагент нанес Вам ущерб, в результате которого, неуплаченные им налоги были взысканы с Вас.

Как показывает практика, доказать это не так-то и просто, например, ВС РФ вернул рассматриваемое дело в первую инстанцию (Определение № 302-ЭС21-5294 от 02.09.2021 года).