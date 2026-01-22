Как выстроить управленческий учет и финансовый контроль в 1С, когда типовой функционал уже не справляется

По мере роста бизнеса требования к управленческому учету и финансовому контролю усложняются. Появляются центры финансовой ответственности, проекты и направления деятельности, внутригрупповые расчеты, возрастает нагрузка на управленческую отчетность и бюджетирование.

В таких условиях типовых возможностей 1С часто уже недостаточно, а финансовым подразделениям приходится искать дополнительные инструменты автоматизации.

Когда стандартной 1С становится недостаточно

В практике Инфостарта подобные ситуации возникают регулярно. Управленческий учет ведется параллельно бухгалтерскому, данные собираются из разных источников, показатели плохо сопоставимы между собой. Это усложняет контроль, замедляет подготовку отчетности и повышает риск управленческих ошибок.

Для решения таких задач используются специализированные инструменты автоматизации управленческого учета и финансового управления на платформе «1С:Предприятие 8». В статье рассмотрен один из подходов, позволяющих выстроить управленческий учет, бюджетирование и финансовый контроль поверх действующих учетных систем 1С без доработки типового кода.

Универсальный подход к финансовому управлению

Подход основан на использовании готовых методологических моделей управленческого учета, бюджетирования, казначейства, консолидации и управленческой отчетности. Финансовая модель компании настраивается под конкретные задачи за счёт параметров и правил, без программных изменений.

Для финансовых подразделений это снижает риски внедрения, ускоряет запуск системы в эксплуатацию и упрощает дальнейшее сопровождение при обновлениях типовых конфигураций 1С.

Управленческий учет и отчетность

Формируются ключевые управленческие отчеты: управленческий баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств. Отчетность может вестись в необходимых аналитических разрезах – по ЦФО, статьям, проектам, направлениям деятельности, контрагентам и заказам, в том числе в формате план/факт.

Это позволяет финансовой службе работать с единым источником данных и сократить время на подготовку управленческой отчетности.

Бюджетирование, консолидация и денежные потоки

Поддерживается бюджетирование различной сложности, сценарное планирование, план-фактный анализ и согласование бюджетов. Для групп компаний предусмотрена консолидация данных из разных учетных баз с автоматическим исключением внутригрупповых оборотов.

Инструменты казначейства позволяют планировать и контролировать движение денежных средств, управлять заявками на платежи и платежным календарем, а также интегрироваться с системами «клиент-банк».

Интеграция и работа пользователей

Подход применяется совместно с любыми конфигурациями «1С:Предприятие 8» (версии 8.3.18 и выше). Реализовано разграничение прав доступа, настраиваемые рабочие столы и поддержка мобильного клиента, что упрощает взаимодействие финансовой службы с другими подразделениями.

Практика и обмен опытом

В Инфостарте регулярно проводятся практические вебинары по вопросам автоматизации управленческого учета и финансового управления в 1С – для бухгалтеров, финансовых менеджеров и руководителей финансовых подразделений. Формат таких встреч ориентирован на разбор прикладных задач и типовых сценариев.

Один из ближайших вебинаров состоится 28 января в 12:00 (МСК) – «Инновационные подходы к автоматизации финансового управления на базе ИТАН: “Управленческий баланс”»

Формат – онлайн, продолжительность 60–75 минут.

Участники получат практический материал – пошаговый план подготовки к автоматизации управленческого учета.

Начать год с практики и следить за новыми мероприятиями Инфостарта можно в новостях и анонсах компании.

