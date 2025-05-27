Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): полное руководство по работе

Государственные органы и организации часто обмениваются информацией, чтобы выполнять свои задачи. Чтобы такое взаимодействие было быстрым и безопасным, они используют СМЭВ. Что это за система, кому она доступна для использования и как получить доступ — в нашей статье.

Что такое СМЭВ

Единая система межведомственного электронного взаимодействия — это своеобразный «транспорт», который доставляет «конверты» для оказания государственных услуг. СМЭВ запустили в 2011 году, и она стала одним из самых масштабных проектов в сфере цифровизации госуправления. Начало ей положил Федеральный закон № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» от 2010 года.

СМЭВ упростила и ускорила обмен данными внутри страны. Тем самым она оказала положительное влияние и на жизнь россиян: пропала необходимость «бегать» по разным госорганам и собирать документы. Теперь ведомства не должны требовать от граждан и организаций данные, которые уже есть у другого госоргана. Доставку информации берёт на себя система. СМЭВ регулярно обновляется, совершенствуется и показывает свою эффективность.

Участники СМЭВ

В системе могут работать только определённые категории участников. В первую очередь речь идёт про федеральные и муниципальные органы власти. Они обмениваются между собой запросами, чтобы получить нужные данные.

Так, например, налоговая проверяет данные паспорта россиянина через запрос в МВД.

В качестве участников могут выступать и иные организации. К ним относятся:

- кредитные (в том числе небанковские) и микрофинансовые организации;

- страховые компании;

- негосударственные пенсионные фонды;

- коллекторские агентства и микрофинансовые организации;

- брокеры, депозитарии и иные профессиональные участники финансового рынка;

- удостоверяющие центры (УЦ);

- операторы связи.

Полный перечень категорий определяет Минцифры России — владелец информационной системы. Список находится в открытом доступе — в Единой системе контекстной справки (ЕСКС) на портале Госуслуг.

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Версии СМЭВ

С момента появления системы было разработано четыре её версии. Сегодня активно используются две — СМЭВ 3 и СМЭВ 4. Более ранние (СМЭВ 1 и СМЭВ 2) либо полностью выведены из эксплуатации, либо работают в ограниченном режиме.

На сегодня список включает следующие редакции проекта:

Первая версия сегодня считается устаревшей и больше не применяется. Вторая технически ещё функционирует, но используется единичными федеральными ведомствами. Большинство участников перешли на более современные версии. Третья — основная действующая версия, через которую проходит бо́льшая часть трафика. Её ключевая функция — гарантированная доставка запросов и ответов. Четвёртая — новая, дополняет функциональность предыдущей версии. Она ориентирована на более быстрый обмен информацией. Запросы обрабатываются через витрины данных — актуальные базы, из которых автоматически извлекается нужная информация. Потребитель посылает запрос, он попадает на витрину, которая посылает потребителю ответ. Простым языком, потребитель посещает базу данных поставщика и получает там требуемую информацию. Это значительно ускоряет отклик системы, что особенно полезно в тех случаях, когда сведения нужны мгновенно.

Таким образом, третья редакция инструмента отвечает в первую очередь за надёжность взаимодействия, а четвёртая — за скорость.

Как работает СМЭВ

В основном обмен данными происходит через СМЭВ 3, поэтому её работа — основа всей системы. Рассмотрим принципы функционирования на её примере.

Схема работы

Не считая самой системы, во взаимодействии участвуют две стороны:

● инициатор,

● ответчик (адресат).

Что делает инициатор:

Составляет запрос в виде xml-пакета через программный источник. Подписывает его с помощью своей электронной подписи (ЭП, ЭЦП). Если размер файла превышает 5 МБ или требует отправки отдельно от пакета, прикладывается ссылка на специализированное файловое хранилище СМЭВ внутри xml-пакета. Отправляет запрос. Через защищённый канал он поступает в систему для дальнейшей обработки.

Что делает система:

После получения запроса проверяет его структуру, корректность подписи и полномочия отправителя. Ставит сообщение в очередь на отправку адресату. Контролирует, чтобы все этапы прохождения сообщения были выполнены и зафиксированы. Сообщает инициатору, что конверт получен.

Что делает ответчик:

Получает запрос от СМЭВ, проверяет и обрабатывает его. Подготавливает и составляет ответ. Подписывает xml-ответ своей ЭП. Отправляет ответ в СМЭВ.

Далее система проверяет этот файл и ставит его в очередь ответов. Инициатор после получения конверта отправляет соответствующее подтверждение.

Какие сведения СМЭВ может предоставить

Один из наиболее наглядных примеров работы системы — портал Госуслуги. Там СМЭВ используется в фоновом режиме для получения и передачи информации между пользователем и государственными органами.

То, через какую именно версию будут переданы данные, зависит от запроса пользователя. Рассмотрим на примерах.

СМЭВ 3

Так, например, гражданин оформляет заграничный паспорт через Госуслуги. Чтобы МВД получило все необходимые материалы (сканы внутреннего паспорта, фото и т.д.), используется третья версия. Она обеспечивает доставку информации , МВД не требуется запрашивать дополнительные сведения, потому что они не теряются при пересылке. Ответ ведомства также возвращается без потерь и задержек, и пользователь получает услугу.

Какие ещё примеры можно привести:

- направление документов на подпись в приложение Госключа и обратно;

- получение в банке требований об оплате государственных услуг и отправка банком сведений об их оплате в Госуслуги;

- запрос и получение персональных данных из Госуслуг для подтверждения дохода и выдачи кредита гражданину;

- дистанционное урегулирование убытков между страховщиком и потерпевшим по ОСАГО.

СМЭВ 4

Другой сценарий — запись к врачу через Госуслуги. Пользователю нужно узнать, в какой день он может попасть к доктору, для этого он делает запрос на Госуслуах. Портал передаёт этот запрос через СМЭВ 4 в областной миндзрав или департамент и запрашивает данные о доступных слотах. Система позволяет оперативно связаться с витриной данных. Пользователь сразу видит доступные даты и выбирает подходящее время. Госуслуги направляют данные, информация возвращается в витрину, и слот считается занятым.

СМЭВ 4

Какие ещё операции проводят в этой версии:

- извлечение информации из банка данных исполнительных производств;

- сверка данных паспорта и проверка его действительности;

- просмотр электронного школьного дневника школьника;

- автоматическое предзаполнение форм на портале Госуслуг.

Как получить доступ к СМЭВ

Начало работы в системе — не самое простое. Организация должна пройти несколько обязательных этапов, предусмотренных техническим и нормативным регламентами. Каждый шаг сопровождается подачей заявок, настройкой инфраструктуры и проверками со стороны ситуационного центра. Делимся пошаговой инструкцией, как организовать подключение.

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Шаг 1. Регистрация организации в СМЭВ

Здесь важное условие — законное основание для подключения к системе. Это означает, что деятельность организации должна соответствовать категории, указанной в перечне Минцифры. Например, если подключение планирует ломбард, он должен числиться в соответствующем госреестре.

Для регистрации необходимо подать заявку в ситуационный центр через ЕСКС (Единую систему контекстной справки). Форма доступна для скачивания в пункте «Подключение к СМЭВ 3».

Шаг 2. Настройка канала защищённой связи

После регистрации нужно обеспечить безопасный канал связи. С этой целью необходимо установить спецоборудование там, где размещается организация. Делают это эксперты системы, но будущему участнику необходимо подать заявку в ситуационный центр. Шаблон документа находится в разделе «Подключение к СМЭВ 3».

Шаг 3. Выпуск КЭП и регистрация информационной системы

Для доступа в личный кабинет (ЛК) потребуется квалифицированная ЭП (КЭП), выданная аккредитованным удостоверяющим центром. Перечень таких организаций доступен на сайте Минцифры.

Получить необходимую подпись можно в аккредитованном УЦ «Инфотекс Интернет Траст». УЦ предоставляет подпись, подходящую для работы не только со СМЭВ, но и с другими государственными платформами (ФНС, ЕСИА и др.), электронными торговыми площадками и информационными системами

Шаг 4. Регистрация видов сведений

После авторизации в системе участнику открываются тестовая среда и среда разработки. Полноценная функциональность открывается только через доступ к продуктивной среде — для этого также требуется отправить заявку. Шаблоны размещены в разделе «Доступ к виду сведений».

Шаг 5. Интеграция со СМЭВ и настройка СКЗИ

На этом этапе организация должна:

Внедрить интеграционное программное обеспечение (ПО). Установить средства криптографической защиты информации (СКЗИ).

Эти средства обеспечат подписание запросов.

Кроме технической настройки, важно учесть требования к информационной безопасности. Минцифры, ФСТЭК и ФСБ России подчёркивают, что подобные интеграционные решения должны обеспечивать доверенную среду функционирования в вопросах защиты обрабатываемых данных. Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо использовать СКЗИ, сертифицированные ФСБ РФ и прошедшее оценку влияния программное обеспечение.

Одним из таких решений является СПО TrustGate от компании «Инфотекс Интернет Траст» — оно не только соответствует всем требованиям регуляторов, но уже успешно применяется в интеграционных проектах.

Шаг 6. Подключение к видам сведений

Далее необходимо пройти проверку готовности системы к работе. Для этого организация выполняет тестовый обмен xml-конвертами в специально выделенной среде.

Если всё работает корректно, предоставляется доступ к нужным типам сведений. Как правило, в процессе участвует и владелец этих данных — ведомство, указанное на портале ЕСКС.

Отсутствие опыта работы с СМЭВ и упоминание в категориях участников не являются препятствиями для подключения. Специалисты «Инфотекс Интернет Траст» сопровождают такие подключения «под ключ». Решение берёт на себя всё — от настройки криптозащиты до получения доступа к сведениям МВД, ФНС, СФР, ЕПГУ, ЕСИА и других ведомств. TrustGate, входящий в реестр отечественного ПО, помогает заказчикам уже более 12 лет. Продукт подходит для небольших организаций с минимальной нагрузкой и для высоконагруженных информационных систем. Решение обеспечивает стабильную работу с RPS от 10 до 250, но всегда может её масштабировать. TrustGate прошёл оценку влияния ФСБ России и поддерживает подписание с использованием сертифицированных СКЗИ всех необходимых классов защищённости информационной системы: КС1, КС2, КС3 и КВ2, включая сценарии работы с биометрией. Интеграционное решение TrustGate для подключения к СМЭВ совмещает в себе несколько важнейших критериев: надёжность и соответствие требованиям законодательства, упрощение и ускорение процессов интеграции, а также предоставление технической поддержки от опытных специалистов «Инфотекс Интернет Траст». Использование TrustGate поможет оптимизировать процесс подключения и работы в СМЭВ, избавляя вашу организацию от сложностей и ошибок человеческого фактора.

Частые вопросы

Чем отличается СМЭВ 2 от СМЭВ 3?

Вторую версию использует только ряд ведомств. Основной объём взаимодействия осуществляют через третью версию — в ней сообщения доставляются асинхронно, а значит гарантированно поступают адресату.

Почему СМЭВ 4 не заменяет СМЭВ 3?

Они не могут заменить друг друга, так как имеют разную функциональность:

- третий вариант предназначен для гарантированной передачи данных. Так, допустим, происходит запрос сведений в МВД для выдачи человеку загранпаспорта;

- четвёртый вариант — для более быстрой передачи из витрины ответчика. В качестве примера — запись на приём в больницу, когда данные почти моментально передаются от органа здравоохранения.

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