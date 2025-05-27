Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): полное руководство по работе

Что такое СМЭВ
Единая система межведомственного электронного взаимодействия — это своеобразный «транспорт», который доставляет «конверты» для оказания государственных услуг. СМЭВ запустили в 2011 году, и она стала одним из самых масштабных проектов в сфере цифровизации госуправления. Начало ей положил Федеральный закон № 210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных услуг» от 2010 года.
СМЭВ упростила и ускорила обмен данными внутри страны. Тем самым она оказала положительное влияние и на жизнь россиян: пропала необходимость «бегать» по разным госорганам и собирать документы. Теперь ведомства не должны требовать от граждан и организаций данные, которые уже есть у другого госоргана. Доставку информации берёт на себя система. СМЭВ регулярно обновляется, совершенствуется и показывает свою эффективность.
Участники СМЭВ
В системе могут работать только определённые категории участников. В первую очередь речь идёт про федеральные и муниципальные органы власти. Они обмениваются между собой запросами, чтобы получить нужные данные.
Так, например, налоговая проверяет данные паспорта россиянина через запрос в МВД.
В качестве участников могут выступать и иные организации. К ним относятся:
- кредитные (в том числе небанковские) и микрофинансовые организации;
- страховые компании;
- негосударственные пенсионные фонды;
- коллекторские агентства и микрофинансовые организации;
- брокеры, депозитарии и иные профессиональные участники финансового рынка;
- удостоверяющие центры (УЦ);
- операторы связи.
Полный перечень категорий определяет Минцифры России — владелец информационной системы. Список находится в открытом доступе — в Единой системе контекстной справки (ЕСКС) на портале Госуслуг.
Интеграция со СМЭВ и ЕСИА
С 2012 года подключаем к СМЭВ под ключ. Помогаем на всех этапах и остаемся на связи 24/7. Следим за соблюдением легитимности процессов.
Версии СМЭВ
С момента появления системы было разработано четыре её версии. Сегодня активно используются две — СМЭВ 3 и СМЭВ 4. Более ранние (СМЭВ 1 и СМЭВ 2) либо полностью выведены из эксплуатации, либо работают в ограниченном режиме.
На сегодня список включает следующие редакции проекта:
Первая версия сегодня считается устаревшей и больше не применяется.
Вторая технически ещё функционирует, но используется единичными федеральными ведомствами. Большинство участников перешли на более современные версии.
Третья — основная действующая версия, через которую проходит бо́льшая часть трафика. Её ключевая функция — гарантированная доставка запросов и ответов.
Четвёртая — новая, дополняет функциональность предыдущей версии. Она ориентирована на более быстрый обмен информацией. Запросы обрабатываются через витрины данных — актуальные базы, из которых автоматически извлекается нужная информация. Потребитель посылает запрос, он попадает на витрину, которая посылает потребителю ответ. Простым языком, потребитель посещает базу данных поставщика и получает там требуемую информацию. Это значительно ускоряет отклик системы, что особенно полезно в тех случаях, когда сведения нужны мгновенно.
Таким образом, третья редакция инструмента отвечает в первую очередь за надёжность взаимодействия, а четвёртая — за скорость.
Как работает СМЭВ
В основном обмен данными происходит через СМЭВ 3, поэтому её работа — основа всей системы. Рассмотрим принципы функционирования на её примере.
Схема работы
Не считая самой системы, во взаимодействии участвуют две стороны:
● инициатор,
● ответчик (адресат).
Что делает инициатор:
Составляет запрос в виде xml-пакета через программный источник.
Подписывает его с помощью своей электронной подписи (ЭП, ЭЦП).
Если размер файла превышает 5 МБ или требует отправки отдельно от пакета, прикладывается ссылка на специализированное файловое хранилище СМЭВ внутри xml-пакета.
Отправляет запрос. Через защищённый канал он поступает в систему для дальнейшей обработки.
Что делает система:
После получения запроса проверяет его структуру, корректность подписи и полномочия отправителя.
Ставит сообщение в очередь на отправку адресату.
Контролирует, чтобы все этапы прохождения сообщения были выполнены и зафиксированы.
Сообщает инициатору, что конверт получен.
Что делает ответчик:
Получает запрос от СМЭВ, проверяет и обрабатывает его.
Подготавливает и составляет ответ.
Подписывает xml-ответ своей ЭП.
Отправляет ответ в СМЭВ.
Далее система проверяет этот файл и ставит его в очередь ответов. Инициатор после получения конверта отправляет соответствующее подтверждение.
Какие сведения СМЭВ может предоставить
Один из наиболее наглядных примеров работы системы — портал Госуслуги. Там СМЭВ используется в фоновом режиме для получения и передачи информации между пользователем и государственными органами.
То, через какую именно версию будут переданы данные, зависит от запроса пользователя. Рассмотрим на примерах.
СМЭВ 3
Так, например, гражданин оформляет заграничный паспорт через Госуслуги. Чтобы МВД получило все необходимые материалы (сканы внутреннего паспорта, фото и т.д.), используется третья версия. Она обеспечивает доставку информации , МВД не требуется запрашивать дополнительные сведения, потому что они не теряются при пересылке. Ответ ведомства также возвращается без потерь и задержек, и пользователь получает услугу.
Какие ещё примеры можно привести:
- направление документов на подпись в приложение Госключа и обратно;
- получение в банке требований об оплате государственных услуг и отправка банком сведений об их оплате в Госуслуги;
- запрос и получение персональных данных из Госуслуг для подтверждения дохода и выдачи кредита гражданину;
- дистанционное урегулирование убытков между страховщиком и потерпевшим по ОСАГО.
СМЭВ 4
Другой сценарий — запись к врачу через Госуслуги. Пользователю нужно узнать, в какой день он может попасть к доктору, для этого он делает запрос на Госуслуах. Портал передаёт этот запрос через СМЭВ 4 в областной миндзрав или департамент и запрашивает данные о доступных слотах. Система позволяет оперативно связаться с витриной данных. Пользователь сразу видит доступные даты и выбирает подходящее время. Госуслуги направляют данные, информация возвращается в витрину, и слот считается занятым.
Какие ещё операции проводят в этой версии:
- извлечение информации из банка данных исполнительных производств;
- сверка данных паспорта и проверка его действительности;
- просмотр электронного школьного дневника школьника;
- автоматическое предзаполнение форм на портале Госуслуг.
Как получить доступ к СМЭВ
Начало работы в системе — не самое простое. Организация должна пройти несколько обязательных этапов, предусмотренных техническим и нормативным регламентами. Каждый шаг сопровождается подачей заявок, настройкой инфраструктуры и проверками со стороны ситуационного центра. Делимся пошаговой инструкцией, как организовать подключение.
Расскажем о подключении к СМЭВ
Оставьте заявку на сайте — наши специалисты проконсультируют и подберут оптимальное решение.
Шаг 1. Регистрация организации в СМЭВ
Здесь важное условие — законное основание для подключения к системе. Это означает, что деятельность организации должна соответствовать категории, указанной в перечне Минцифры. Например, если подключение планирует ломбард, он должен числиться в соответствующем госреестре.
Для регистрации необходимо подать заявку в ситуационный центр через ЕСКС (Единую систему контекстной справки). Форма доступна для скачивания в пункте «Подключение к СМЭВ 3».
Шаг 2. Настройка канала защищённой связи
После регистрации нужно обеспечить безопасный канал связи. С этой целью необходимо установить спецоборудование там, где размещается организация. Делают это эксперты системы, но будущему участнику необходимо подать заявку в ситуационный центр. Шаблон документа находится в разделе «Подключение к СМЭВ 3».
Шаг 3. Выпуск КЭП и регистрация информационной системы
Для доступа в личный кабинет (ЛК) потребуется квалифицированная ЭП (КЭП), выданная аккредитованным удостоверяющим центром. Перечень таких организаций доступен на сайте Минцифры.
Получить необходимую подпись можно в аккредитованном УЦ «Инфотекс Интернет Траст». УЦ предоставляет подпись, подходящую для работы не только со СМЭВ, но и с другими государственными платформами (ФНС, ЕСИА и др.), электронными торговыми площадками и информационными системами
Шаг 4. Регистрация видов сведений
После авторизации в системе участнику открываются тестовая среда и среда разработки. Полноценная функциональность открывается только через доступ к продуктивной среде — для этого также требуется отправить заявку. Шаблоны размещены в разделе «Доступ к виду сведений».
Шаг 5. Интеграция со СМЭВ и настройка СКЗИ
На этом этапе организация должна:
Внедрить интеграционное программное обеспечение (ПО).
Установить средства криптографической защиты информации (СКЗИ).
Эти средства обеспечат подписание запросов.
Кроме технической настройки, важно учесть требования к информационной безопасности. Минцифры, ФСТЭК и ФСБ России подчёркивают, что подобные интеграционные решения должны обеспечивать доверенную среду функционирования в вопросах защиты обрабатываемых данных. Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо использовать СКЗИ, сертифицированные ФСБ РФ и прошедшее оценку влияния программное обеспечение.
Одним из таких решений является СПО TrustGate от компании «Инфотекс Интернет Траст» — оно не только соответствует всем требованиям регуляторов, но уже успешно применяется в интеграционных проектах.
Шаг 6. Подключение к видам сведений
Далее необходимо пройти проверку готовности системы к работе. Для этого организация выполняет тестовый обмен xml-конвертами в специально выделенной среде.
Если всё работает корректно, предоставляется доступ к нужным типам сведений. Как правило, в процессе участвует и владелец этих данных — ведомство, указанное на портале ЕСКС.
Отсутствие опыта работы с СМЭВ и упоминание в категориях участников не являются препятствиями для подключения. Специалисты «Инфотекс Интернет Траст» сопровождают такие подключения «под ключ». Решение берёт на себя всё — от настройки криптозащиты до получения доступа к сведениям МВД, ФНС, СФР, ЕПГУ, ЕСИА и других ведомств. TrustGate, входящий в реестр отечественного ПО, помогает заказчикам уже более 12 лет.
Продукт подходит для небольших организаций с минимальной нагрузкой и для высоконагруженных информационных систем. Решение обеспечивает стабильную работу с RPS от 10 до 250, но всегда может её масштабировать.
TrustGate прошёл оценку влияния ФСБ России и поддерживает подписание с использованием сертифицированных СКЗИ всех необходимых классов защищённости информационной системы: КС1, КС2, КС3 и КВ2, включая сценарии работы с биометрией.
Интеграционное решение TrustGate для подключения к СМЭВ совмещает в себе несколько важнейших критериев: надёжность и соответствие требованиям законодательства, упрощение и ускорение процессов интеграции, а также предоставление технической поддержки от опытных специалистов «Инфотекс Интернет Траст». Использование TrustGate поможет оптимизировать процесс подключения и работы в СМЭВ, избавляя вашу организацию от сложностей и ошибок человеческого фактора.
Частые вопросы
Чем отличается СМЭВ 2 от СМЭВ 3?
Вторую версию использует только ряд ведомств. Основной объём взаимодействия осуществляют через третью версию — в ней сообщения доставляются асинхронно, а значит гарантированно поступают адресату.
Почему СМЭВ 4 не заменяет СМЭВ 3?
Они не могут заменить друг друга, так как имеют разную функциональность:
- третий вариант предназначен для гарантированной передачи данных. Так, допустим, происходит запрос сведений в МВД для выдачи человеку загранпаспорта;
- четвёртый вариант — для более быстрой передачи из витрины ответчика. В качестве примера — запись на приём в больницу, когда данные почти моментально передаются от органа здравоохранения.
Получить консультацию о подключению к СМЭВ
Ответим на все вопросы и поможем подобрать решение
Оставьте заявку на консультацию
Реклама: АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», ИНН 7743020560, erid: 2W5zFFw77PW
Начать дискуссию