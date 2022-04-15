В чем отличие между ошибкой бухгалтера и ошибкой аутсорсера? И как возместить убытки

Одним из доказательств возможного получения возмещения убытков от подрядчика является наличие действующего полиса страхования профессиональной ответственности. И вот почему.

Директор в ответе за все

Даже когда учет ведет профессионал, за его ошибки отвечает глава бизнеса – это правило, установленное законом (ст. 7 закона о бухучете). И это один из ключевых моментов, который удерживает бизнес от передачи бухгалтерии на аутсорсинг. Ведь сначала за некорректную отчетность или заниженную налогооблагаемую базу контролеры спросят с руководителя, а уж потом ему (если повезет) получится взыскать ущерб с реально виновного лица.

Санкции на основании административного (в частности, ст. 15.5, 15.6, 15.11 КоАП) и уголовного (при превышении «лимита» в 5 млн руб. за три года или 15 млн за раз, ст. 199-199.2, 199.4 УК) законодательства также в основном получают руководители.

Бухгалтеры, как правило, выступают только свидетелями нарушений.

За что отвечает главбух?

Секрет в том, что многие боятся аутсорсера лишь на том основании, что он ни за что не отвечает (но это не так). И это при том, что ответственность штатного бухгалтера серьезно ограничена. Достаточно, например, заполучить письменное распоряжение руководителя по спорной операции и можно не бояться ответственности.

Так какая же есть ответственность бухгалтера по ТК?

Главбух рискует получить замечание, выговор или увольнение, что вполне можно пережить. Возмещение материального ущерба (ст. 238 ТК) или полная материальная ответственность (ст. 243 ТК) – тоже неприятно, но не фатально, и возможно к оспариванию через суд (это обязательный порядок, если главбух отрицает свою вину, ст. 248 ТК).

Если же главбух уходит, требования ТК на него уже не распространяются. Следовательно, чтобы предприятие смогло возместить убытки, придется доказать, что ущерб связан с его недобросовестными или неразумными действиями.

Чем отличается ответственность аутсорсера?

Переложить ответственность с руководителя на аутсорсера также невозможно. По умолчанию действует золотое правило распределения ответственности:

передана правильная первичка – отвечает аутсорсер;

первичка не представлена, представлена не полностью или представлена с ошибками (или вообще подложная) — ответственность за ошибки несет клиент.

И, конечно, не получится взыскать убытки с аутсорсера тогда, когда фирма по своей вине опаздывает с перечислениями в бюджет, хотя информация о них была доведена своевременно.

В то же время современная аутсорсинговая компания берет на себя ответственность за свои непреднамеренные ошибки:

при оформлении и составлении документов, деклараций и т. д.;

в расчетах налогов, составлении отчетности;

в расчете зарплаты;

при постановке, восстановлении и ведении бухгалтерского и налогового учета;

связанные с утратой или повреждением документов.

Тем более, что существуют инструменты, которые позволяют аутсорсингу давать такие гарантии. В частности, это страхование ответственности компании, предоставляющей бухгалтерские услуги. Например, в страховой компании СПАО «Ингосстрах» (адрес места нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2; ОГРН 1027739362474; лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015).

Узнать больше о страховании ответственности в СПАО «Ингосстрах» и оформить заявку на страхование можно по ссылке.

Почему договор с аутсорсингом – не 100%-ная гарантия возмещения убытков

Да, именно так. Даже хорошо составленный договор с подрядчиком по аутсорсингу не дает гарантии того, что потери, понесенные по вине аутсорсера, будут возмещены в обозримом будущем.

В большинстве случаев это обычный договор на возмездное оказание услуг (ст. 779 ГК). При этом налоговые пени и штрафы по нормам НК придется платить самой организации-заказчику. Затем она обратится к аутсорсеру, который постарается снизить размер ответственности, потому что компенсировать ущерб ему нужно из собственных средств. Следующий этап — обращение в суд, если стороны не придут к согласию.

Страхование позволяет компенсировать убытки за счет страхового возмещения, выплачиваемого страховой компанией в пределах страховой суммы. Выплата страхового возмещения будет осуществлена в объеме, предусмотренном полисом и Правилами страхования, если случай будет признан страховым.

При наличии полиса страхования, аутсорсеру нужно просто заявить о страховом случае и приложить при обращении в страховую компанию соответствующие документы, указанные в Правилах страхования (например, при страховании в СПАО «Ингосстрах», список таких документов можно запросить у его сотрудников).

Кроме того, если такая услуга включена в полис, аутсорсер может получить компенсацию расходов на защиту при ведении дел в судах, в т. ч. расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, в объеме, предусмотренном договором страхования. Более полная информация о страховых случаях, условиях страхования, исключениях, объеме возмещения и необходимых для выплаты документах, а также условия оказания страховых услуг, влияющие на стоимость полиса, указана в Правилах страхования.

Подводя итог, можно сказать, что ответственность штатного бухгалтера и аутсорсера нельзя рассматривать как равноценную. Штатный специалист несет строго ограниченную ответственность, получить возмещение по которой очень сложно: скорее наказание будет дисциплинарным, а не денежным.

Аутсорсер свободен в заключении договора оказания услуг и может предложить выгодные условия компенсации ущерба в случае своей ошибки, в т. ч. при помощи страхования ответственности. Это делает рынок аутсорсинга более привлекательным для клиентов.