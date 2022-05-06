Как стать оценщиком: регистрация, нюансы работы, страхование рисков

Расскажем, каким требованиям должен соответствовать оценщик, как им стать, и зачем нужен полис страхования.

Оценщик — специалист, который оценивает стоимость имущества. Это может быть недвижимость (квартира, земельный участок, коммерческое помещение), транспортные средства, бизнес или интеллектуальная собственность.

Когда требуются услуги оценщика:

при оформлении договора купли-продажи;

при обмене имущества;

при заключении договора на ипотеку или займ.

Профессия специалиста по оценке объектов входит топ самых престижных и высокооплачиваемых профессий. Такая работа связана с большой ответственностью и рисками.

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Регистрация деятельности оценщика

К должности оценщика предъявляется много требований. И это не только личностные качества. Хотя, конечно, и они важны для осуществления оценочной деятельности.

Специалист, который решил стать оценщиком, должен обладать:

решительностью;

высоким уровнем самоорганизации;

умением находить общий язык с различными людьми;

внимательностью;

дисциплинированностью;

аналитическим складом ума.

Что же касается образования и требований к профессионализму — они тоже достаточно высоки. Специалист по оценке должен иметь:

Диплом о высшем образовании . В приоритете — юридические или экономические специальности.

. В приоритете — юридические или экономические специальности. Квалификационный аттестат , который показывает с каким имуществом специалист может работать (автомобили, жилая или коммерческая недвижимость).

, который показывает с каким имуществом специалист может работать (автомобили, жилая или коммерческая недвижимость). Свидетельство, которое подтверждает, что оценщик является членом саморегулируемой организации оценщиков (СРО).

Специализированные программы для обучения на оценщика есть во многих вузах. Но сразу после получения диплома о высшем образовании нельзя рассчитывать на должность оценщика — для начала необходимо поработать помощником или стажером не менее трех лет.

После получения необходимого стажа необходимо пройти квалификационный экзамен. В экзамене содержится 3 блока:

Недвижимость — 40 вопросов. Движимое имущество — 40 вопросов. Оценка бизнеса — 54 вопроса (в этот блок входит оценка интеллектуальной собственности).

Во время подготовки можно использовать материалы, размещенные на сайте Министерства экономического развития. Точные вопросы заранее неизвестны.

Для прохождения аттестации специалист должен подать заявку на экзамен.

Заявки на аттестацию принимаются только у тех кандидатов, которые имеют 3-летний стаж работы в качестве помощника. Стаж должен быть подтвержден записью в трудовой книжке.

Сдав экзамен, не получится о нем забыть надолго — квалификацию профессиональному оценщику необходимо подтверждать каждые 3 года. Это необходимо для сохранения места в реестре оценщиков.

Вступление в СРО — еще одно обязательное требование для официальной работы оценщиком. Членство в саморегулируемой организации дает право на страхование своей деятельности и на доступ к базе курсов по повышению квалификации.

СРО в России много. Полный перечень организаций размещен на сайте Росреестра. Необходимо выбрать одну и подать заявку на вступление. Заявка находится на рассмотрении в течение 7-10 дней. Если заявка одобряется, то далее необходимо внести членские взносы: один раз за вступление и далее — ежегодные.

Нюансы работы

Оценщики подразделяются по видам деятельности:

Оценщик бизнеса занимается оценкой стоимости активов и пассивов компании, оценкой ее рентабельности.

занимается оценкой стоимости активов и пассивов компании, оценкой ее рентабельности. Оценщику недвижимости необходимо помимо экономики и юридических вопросов знать технологии строительства, материалы — это помогает выполнить оценку более точно.

необходимо помимо экономики и юридических вопросов знать технологии строительства, материалы — это помогает выполнить оценку более точно. Специалисту по оценке движимого имущества важны знания об эксплуатации и конструкции транспортных средств.

важны знания об эксплуатации и конструкции транспортных средств. Для проведения оценки предметов искусства часто получают дополнительное образование в области культурологии, искусствоведения и т. п.

Т. е. для грамотной оценки требуется широкий спектр знаний в области, в которой специалист работает.

В обязанности оценщика входит:

проводить осмотр объекта оценки, отмечать его характеристики;

анализировать рынок оцениваемого объекта: тенденции, средняя стоимость подобных объектов;

определять методику для расчета стоимости объекта, владеть различными методиками;

составлять отчет об оценке и заключение установленной формы;

консультировать клиентов по вопросам законодательства в области оценки.

Работать оценщиком можно по найму: в страховых компаниях, агентствах недвижимости или компаниях, которые оказывают услуги по оценке. Также можно оказывать услуги самостоятельно и работать, как частное лицо. Но какую бы вы форму занятости ни выбрали, требования к деятельности оценщиков одинаковы ко всем.

Страхование рисков

Одной из важных особенностей работы оценщика является обязанность иметь в наличии договор обязательного страхования ответственности оценщика.

Зачем оценщику необходимо оформлять страховую защиту?

Согласно 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценщик не может вести профессиональную деятельность без оформления полиса страхования ответственности.

Законом установлена ответственность за подготовленный оценщиком отчет об оценке. Если в дальнейшем выяснится, что из-за неверной оценки стоимости объекта заказчик оценки понесет убытки, оценщик должен будет возместить такие убытки клиенту — на этот случай вступает в действие страхование ответственности оценщика. Оформленный полис обеспечит защиту оценщика от непредвиденных расходов, а заказчику даст дополнительные гарантии и уверенность в работе с таким оценщиком.

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Ошибки в работе несут за собой не только материальные траты. Они значительно влияют на репутацию. Упущение важных характеристик объекта во время оценки и неверное заключение может повлиять на количество заказов или стать концом карьеры.

Подведем итог

В качестве заключения и подведения итогов дадим краткий план действий для тех, кто планирует стать оценщиком:

Получение высшего образования или прохождение курсов профессиональной переподготовки. Работа в качестве помощника оценщика на протяжении трех лет. Подача заявки на аттестационный экзамен и его успешная сдача. Оформление членства в СРО. Оформление страхования ответственности.