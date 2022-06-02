Оценка рисков организации

Специалисты разделяют риски на систематические и несистематические.

Систематические риски представляют собой угрозу для всего рынка или отдельной отрасли, спрогнозировать и предсказать такой риск может только эксперт-профессионал.

Несистематические риски — это риски, возникающие в конкретной компании, оценить и спрогнозировать их можно силами самой организации.

Систематические риски

Давайте разберемся с систематическими рисками подробнее.

1. Политические риски

К такому виду рисков относится изменение политической ситуации в стране и в мире. Данные риски влекут за собой изменения в условиях ведения бизнеса на той или иной территории, которое может повлечь за собой сокращение прибыли в компаниях.

Одним из популярных методов оценки политического риска является «метод экспертных оценок», который позволяет рассмотреть в деталях каждую конкретную ситуацию отдельно и оценить ее специфику, а следовательно, риски и их вероятность.

2. Природные риски

К данным рискам относится возможность наступления природных, климатических и иных чрезвычайных ситуаций, экологические катастрофы.

Вероятность некоторых природных рисков сложно оценить, например, разлив нефти в океане, а вот лесные пожары или наводнения вполне могут быть спрогнозированы специальными службами и приняты к сведению.

3. Юридические риски

К таким рискам относится несовершенство современного законодательства, появление противоречивых поправок к нормативно-правовым актам, ошибки в деятельности государственных органов и т. д.

Чтобы оценить юридический риск, нужно проанализировать правовое поле, в котором функционирует предприятие, определить и проранжировать возможные риски, связанные с правовым окружением компании.

К таким рискам отлично подходит метод рейтинговых оценок, в рамках которого эксперты или менеджеры компании самостоятельно ранжируют риски по вероятности их наступления и возможным результатам их последствий.

4. Терроризм и народные волнения

Не всегда предсказуемый риск с точки зрения анализа, ведь иногда даже в стабильных, экономически развитых странах происходят народные волнения или же вспыхивают террористические акты.

Анализ таких рисков может быть проведен на уровне соответствующих служб безопасности страны.

5. Экономические риски

Сегодня этот вид риска актуален как никогда, к нему относятся санкции, изменения в налоговом законодательстве, нестабильность курса валют и прочее. Предсказать некоторые экономические риски можно, например, изучая возможные поправки к налоговому и бюджетному кодексу, а вот спрогнозировать санкции или обвал валютного рынка крайне сложно.

Чаще всего российский бизнес сталкивается с экономическими рисками, волны экономических кризисов с определенной периодичностью накрывают российских предпринимателей. Компания «Ингосстрах» проанализировала все возможные систематические риски для бизнеса и частоту их наступления и готова предложить несколько выгодных вариантов страхования.

Чтобы минимизировать последствия рисков, с которыми может столкнуться современный бизнес, предприниматели могут оформить страхование имущества и гражданской ответственности арендаторов.

Компания «Ингосстрах» предлагает своим клиентам широкий выбор онлайн-продуктов для защиты имущества и ответственности, которые представители малого и среднего бизнеса могут оформить на сайте компании, даже не выходя из дома или офиса. Все условия можно узнать здесь.

Несистематические риски

Теперь поговорим о несистематических рисках.

1. Производственные риски

Обычно такие риски связаны как с самим производственным процессом (возможность отказа оборудования, создание брака на производстве, сложности в наладке и т. д.), так и с управленческими решениями, которые принимаются относительно организации производственного процесса.

Также к таким рискам можно отнести срыв плана продаж, сокращение объема производства.

2. Финансовые риски

Связаны с финансовой составляющей предприятия. К ним можно отнести:

появление кассового разрыва (риск ликвидности);

увеличение кредиторской или дебиторской задолженности;

риск дефолта контрагентов (кредитный риск);

снижение прибыли вследствие неликвидной продукции или увеличения затрат в следствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов (операционный риск).

Анализ финансовых рисков лежит в плоскости деятельности финансового менеджмента и управленческого персонала. Управлять такими рисками можно на основе формирования оперативной финансовой отчетности, расчета показателей (ковенант) и принятия своевременных управленческих решений.

3. Рыночные риски

Рыночные риски могут возникать из-за изменившейся рыночной ситуации, появлению новых конкурентов или изменению ценовой политики в отрасли. Анализировать такие риски необходимо совместно с отделом маркетинга и стратегического планирования, которые контролируют всю рыночную ситуацию и обязаны реагировать на любые изменения.

4. Имущественные риски

Если вы сдаете имущество в аренду, то вы подвергаете свою компанию риску, ведь вашему имуществу может быть причинен ущерб по вине недобросовестных арендаторов. Или наоборот — вы арендатор и переживаете, чтобы все имущество сохранилось в целости и сохранности.

Чтобы избежать имущественных рисков можно разработать систему защиты имущества предприятия или просто застраховать его.

5. Нанесение вреда жизни и здоровью третьих лиц

Риск несчастного случая на производстве или причинения вреда здоровью третьих лиц вследствие эксплуатации оборудования или оказания услуги.

Например, на строительных объектах такой риск наиболее вероятен, нежели в офисном помещении, хотя и там его полностью исключать нельзя.

Тем не менее, предсказать несистематические риски тяжело — поэтому обезопасить себя можно, оформив полис страхования. Наиболее часто встречаются несистематические риски, такие как угроза жизни или здоровью третьих лиц, имущественные и производственные риски.

Застраховать ответственность перед третьими лицами можно в СПАО «Ингосстрах», сотрудники которой подберут для вас наиболее оптимальный страховой продукт, который защитит вашу профессиональную деятельность.

Например, по полису страхования ответственности арендаторов возмещаются убытки: