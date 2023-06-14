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Порядок применения онлайн-касс

Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета

Согласно 54-ФЗ при работе с онлайн-ККТ не обязательно применять унифицированные формы первичной учётной документации № КМ-1, КМ-2, КМ-3, КМ-4, КМ-5, КМ-6, КМ-7, КМ-8, КМ-9. Фискальные данные, которые поступают в налоговую инспекцию с онлайн-ККТ, полностью их заменяют.
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Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Виды кассовых документов

Фискальный накопитель обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение сроков, установленных уполномоченным органом, реквизитов следующих фискальных документов: (в ред. закона от 26.07.2019 N 238-ФЗ):

  • отчета о регистрации;

  • отчета об изменении параметров регистрации;

  • отчета об открытии смены;

  • кассового чека (бланк строгой отчетности);

  • кассового чека коррекции (бланк строгой отчетности коррекции);

  • отчета о закрытии смены;

  • отчета о закрытии фискального накопителя;

  • отчета о текущем состоянии расчетов;

  • подтверждение оператора.

Приходный и расходный кассовый ордер

Приходный кассовый ордер (ПКО) и расходный кассовый ордер (РКО) должен оформляться на основании фискальных документов (п.4.1 Указаний № 3210-У). Документы, на основе которых будут произведены записи в бухгалтерском учете это:

  • кассовый чек (бланк строгой отчетности);

  • кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции);

  • отчет о закрытии смены.

По окончании осуществления расчетов необходимо на терминале создать отчет о закрытии смены — фискальный документ, на основании которого оформляется приходный кассовый ордер на сумму полученных наличных денежных средств и вносится запись в кассовую книгу.

Обратите внимание, что на основании одного отчёта о закрытии смены может формироваться несколько ПКО. Это зависит от вида операции и проводок, которые будут сделаны в бухучёте при оприходовании наличных в кассу организации:

  • полная оплата при реализации товаров, работ, услуг;

  • частичная оплата при реализации товаров, работ,

  • предоплата в счёт будущей реализации товаров, работ, услуг.

Кассовый чек

Следующий важный кассовый документ — кассовый чек.

Это первичный учетный документ, который сформирован в электронной форме и (или) отпечатан с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом).

Фискальный документ содержит сведения о расчете, которые подтверждают факт его осуществления, и соответствуют требованиям законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Значимым и обязательным реквизитом кассового чека является признак расчета: 

  • получение средств от покупателя (клиента) — приход; 

  • возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, — возврат прихода; 

  • выдача средств покупателю (клиенту) — расход; 

  • получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, — возврат расхода.

На основе чеков розничных продаж с признаком расчета — получение средств от покупателя «приход» необходимо создать документ — Отчет о розничных продажах.

Он предназначен для отражения детального отчета о проданных товарах в торговой точке в разрезе их наименования, количества и цены продажи. В зависимости от способа оценки товаров в рознице документ спишет себестоимость товаров, а также уменьшит количество товара на складе на то, что указано в отчете.

На основе чеков возврата с признаком расчета в нем — «возврат прихода» необходимо занести в бухгалтерскую учетную систему документы:

  • накладную/акт на возврат товара — форму можно разработать самостоятельно;

  • РКО на сумму наличных денежных средств, возвращенных покупателю, если он оплатил товар наличными. 

Таким образом в бухгалтерской программе скорректируются суммы наличных денежных средств и количество товара.

Приложение для интеграции Эльба Эвотор

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Как автоматизировать учет кассовых операций

Как видите очень важна точность, своевременность и полнота оформления кассовых документов в системе бухгалтерского учета.

К счастью для пользователей онлайн-касс Эвотор и сервиса интернет-бухгалтерии Эльба существует интеграционное решение, которое позволяет автоматизировать процессы создания бухгалтерских документов на основе фискальных. Это снижает нагрузку на сотрудников и позволяет освободить время для их работы.

На основе пробитых за смену чеков после ее завершения в Эльбе автоматически и практически мгновенно создаются документы: Отчет о рознице, ПКО на сумму принятых от покупателей наличных денежных средств, РКО на сумму возвратов денежных средств покупателям. Помимо отчета о рознице, формируется акт приемки товара с основанием: возврат товара покупателем.

Приложение Эльба-Эвотор также синхронизирует список товаров, контрагентов:

Позволяет вносить новые номенклатурные позиции, документы поступления товаров от поставщика, возврата товаров поставщику:

Обновлять данные одновременно во всех системах. Во вкладке «Обмен» приложения вы можете увидеть все документы, которые перенеслись из кассы и приложения в Эльбу:

В ближайшее время будет реализована новая функция приложения — работа сразу с несколькими торговыми точками. Интерфейс позволит распределить остатки из Эльбы между разными магазинами, а также выполнять для них необходимые рабочие манипуляции, описанные нами выше. 

Интеграция онлайн-кассы Эвотор и сервиса интернет-бухгалтерии Эльба существенно сэкономит вам время, облегчит ведение бухгалтерского и управленческого учета, позволяя следить за остатками в режиме онлайн, актуализировать их в любой удобной для вас системе — будь то Эльба, терминал или же приложение.

Попробуйте приложение — получите бесплатный доступ на 7 дней, и вы больше не сможете вернуться к своей контрпродуктивной рутине ручного ввода данных из терминала в бухгалтерскую учетную систему!

Приложение для интеграции Эльба Эвотор

Экономьте время, силы и деньги при работе с онлайн-кассой и интернет-бухгалтерией

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Инмар (Inmar)

Инмар (Inmar)

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Комментарии

1
  • Логотип Placeb0
    Placeb0 13 минут назад

    Placeb0

    Отлично! Прекрасная новость для владельцев терминалов Эвотор и клиентов Эльбы)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Иван Шестак
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