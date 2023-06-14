Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета

Виды кассовых документов
Фискальный накопитель обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение сроков, установленных уполномоченным органом, реквизитов следующих фискальных документов: (в ред. закона от 26.07.2019 N 238-ФЗ):
отчета о регистрации;
отчета об изменении параметров регистрации;
отчета об открытии смены;
кассового чека (бланк строгой отчетности);
кассового чека коррекции (бланк строгой отчетности коррекции);
отчета о закрытии смены;
отчета о закрытии фискального накопителя;
отчета о текущем состоянии расчетов;
подтверждение оператора.
Приходный и расходный кассовый ордер
Приходный кассовый ордер (ПКО) и расходный кассовый ордер (РКО) должен оформляться на основании фискальных документов (п.4.1 Указаний № 3210-У). Документы, на основе которых будут произведены записи в бухгалтерском учете это:
кассовый чек (бланк строгой отчетности);
кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции);
отчет о закрытии смены.
По окончании осуществления расчетов необходимо на терминале создать отчет о закрытии смены — фискальный документ, на основании которого оформляется приходный кассовый ордер на сумму полученных наличных денежных средств и вносится запись в кассовую книгу.
Обратите внимание, что на основании одного отчёта о закрытии смены может формироваться несколько ПКО. Это зависит от вида операции и проводок, которые будут сделаны в бухучёте при оприходовании наличных в кассу организации:
полная оплата при реализации товаров, работ, услуг;
частичная оплата при реализации товаров, работ,
предоплата в счёт будущей реализации товаров, работ, услуг.
Кассовый чек
Следующий важный кассовый документ — кассовый чек.
Это первичный учетный документ, который сформирован в электронной форме и (или) отпечатан с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом).
Фискальный документ содержит сведения о расчете, которые подтверждают факт его осуществления, и соответствуют требованиям законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
Значимым и обязательным реквизитом кассового чека является признак расчета:
получение средств от покупателя (клиента) — приход;
возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него, — возврат прихода;
выдача средств покупателю (клиенту) — расход;
получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, — возврат расхода.
На основе чеков розничных продаж с признаком расчета — получение средств от покупателя «приход» необходимо создать документ — Отчет о розничных продажах.
Он предназначен для отражения детального отчета о проданных товарах в торговой точке в разрезе их наименования, количества и цены продажи. В зависимости от способа оценки товаров в рознице документ спишет себестоимость товаров, а также уменьшит количество товара на складе на то, что указано в отчете.
На основе чеков возврата с признаком расчета в нем — «возврат прихода» необходимо занести в бухгалтерскую учетную систему документы:
накладную/акт на возврат товара — форму можно разработать самостоятельно;
РКО на сумму наличных денежных средств, возвращенных покупателю, если он оплатил товар наличными.
Таким образом в бухгалтерской программе скорректируются суммы наличных денежных средств и количество товара.
Приложение для интеграции Эльба Эвотор
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Как автоматизировать учет кассовых операций
Как видите очень важна точность, своевременность и полнота оформления кассовых документов в системе бухгалтерского учета.
К счастью для пользователей онлайн-касс Эвотор и сервиса интернет-бухгалтерии Эльба существует интеграционное решение, которое позволяет автоматизировать процессы создания бухгалтерских документов на основе фискальных. Это снижает нагрузку на сотрудников и позволяет освободить время для их работы.
На основе пробитых за смену чеков после ее завершения в Эльбе автоматически и практически мгновенно создаются документы: Отчет о рознице, ПКО на сумму принятых от покупателей наличных денежных средств, РКО на сумму возвратов денежных средств покупателям. Помимо отчета о рознице, формируется акт приемки товара с основанием: возврат товара покупателем.
Приложение Эльба-Эвотор также синхронизирует список товаров, контрагентов:
Позволяет вносить новые номенклатурные позиции, документы поступления товаров от поставщика, возврата товаров поставщику:
Обновлять данные одновременно во всех системах. Во вкладке «Обмен» приложения вы можете увидеть все документы, которые перенеслись из кассы и приложения в Эльбу:
В ближайшее время будет реализована новая функция приложения — работа сразу с несколькими торговыми точками. Интерфейс позволит распределить остатки из Эльбы между разными магазинами, а также выполнять для них необходимые рабочие манипуляции, описанные нами выше.
Интеграция онлайн-кассы Эвотор и сервиса интернет-бухгалтерии Эльба существенно сэкономит вам время, облегчит ведение бухгалтерского и управленческого учета, позволяя следить за остатками в режиме онлайн, актуализировать их в любой удобной для вас системе — будь то Эльба, терминал или же приложение.
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Приложение для интеграции Эльба Эвотор
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Комментарии1
Placeb0
Отлично! Прекрасная новость для владельцев терминалов Эвотор и клиентов Эльбы)