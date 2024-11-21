Как переехать в США: 10 способов иммиграции

Иммиграция в США для россиян обычно начинается с оформления визы. Клиенты International Expert могут попасть в Соединенные Штаты без визы и затем, оформив вид на жительство, остаться в Америке на ПМЖ.

Переезд в США — сложный и многогранный процесс, но сама страна привлекает сотни тысяч людей огромными перспективами в плане развития, высоким уровнем жизни и просто возможностью обеспечить стабильное будущее своим близким.

Чтобы иммигрировать в Соединенные Штаты и воплотить американскую мечту в реальность, стоит начать с получения иммиграционной визы на одном из законных оснований (например, по рабочей визе, через инвестиции или для воссоединения с родственниками).

Граждане РФ испытывают трудности с переездом в Америку уже на начальном этапе. США сильно ужесточило для россиян выдачу даже обычных виз, не говоря уже об иммиграционных. Согласно отчету Бюро консульских дел, количество предоставленных россиянам въездных разрешений за последние 10 лет сократилось в 3,6 раза: если в 2014 году было оформлено более 246 тысяч разрешений для граждан РФ, то за 2023 год это число снизилось до всего 68 тыс.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела миграционной компании International Expert Консультация

Несмотря на строгую миграционную политику, способы переехать в США на ПМЖ все же существуют. При этом эмигрировать можно даже без участия в лотерее грин-карт. Кроме того, есть возможность дополнительно получить право на безвизовый въезд в более чем 170 государств мира.

Приобрести такое преимущество при иммиграции в Америку можно изначально оформив второе гражданство. Паспорт ЕС, например, позволяет переехать в США на упрощенных условиях.

Что нужно, чтобы переехать в США

В зависимости от цели предполагаемой поездки, вам может быть выдано два типа документов.

Неиммиграционная виза предусмотрена для непродолжительного пребывания с туристической, деловой, медицинской или другими целями. Например, если вы намерены посетить своих родственников, пройти лечение или посетить бизнес-конференцию на территории США.

Допустимый срок пребывания в Америке, продолжительность действия неиммиграционной визы и требования к заявителю могут отличаться, в зависимости от основания и вашего гражданства. Россиянам обычно выдают туристические визы на 3 года. Находиться в стране при этом можно обычно до 180 дней за одну поездку, но этот период определяется индивидуально пограничным офицером в аэропорту США по прилете.

Иммиграционная виза выдается для переезда иностранца в США на ПМЖ. Американское правительство предусматривает ряд оснований для получения иммиграционной визы. Среди них, в том числе, известная лотерея Diversity Immigrant Visa. Иммиграционные визы обычно выдаются для родственников резидентов США, трудовых мигрантов, предпринимателей.

Основные способы переезда в США

Чтобы стать американским резидентом, понадобится оформить грин-карту (United States Permanent Resident Card). Фактически это удостоверение личности, подтверждающее ваше легальное проживание в США.

Миграционное законодательство предусматривает десятки вариантов получения этого документа. Мы рассмотрим самые основные и наиболее востребованные способы иммиграции в США для россиян.

Миграция по туристической визе

Иммиграция в США по обычной визе путешественника — это один из неочевидных способов уехать в Америку на ПМЖ. Но по мнению экспертов этот вариант одновременно и самый правильный.

Суть в том, чтобы изначально посетить страну с туристическим разрешением на въезд и на месте сориентироваться с поиском иммиграционного основания. Согласитесь, найти работу или поступить в местный вуз намного легче, если вы уже пребываете в США, а не делаете все через интернет или по телефону из Москвы.

“Ну и что с этого” — скажете вы — “Ведь русским все равно американскую визу открыть нереально”. И будете правы и не правы одновременно. Рассказываем почему.

Наши соотечественники оформляют себе второе гражданство в государстве, с которым у США действует безвизовый режим. Например, польские паспорта позволяют въехать в Соединенные Штаты на основании удаленного заполнения электронной формы. Никаких дополнительных консульских действий или собеседований не предусмотрено.

То есть вы можете оформить себе второй паспорт ЕС и воспользоваться им для упрощения иммиграции в США. Все выгоды такого пути раскрываются, если учесть, что гражданство Евросоюза россияне вполне могут получить за несколько месяцев. Например, в Румынии паспорт ЕС гражданам России делают всего за полтора года. Похожие ускоренные процедуры есть также в Болгарии и Польше.

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Переезд через лотерею грин-карт

США — страна иммигрантов, и американское правительство всячески поддерживает этническое разнообразие среди новых жителей. Diversity Visa Lottery позволяет сравнять шансы на получение въездного разрешения для тех, у кого в стране нет родственников или профессиональных предложений. Розыгрыш проводится среди кандидатов, которые зарегистрировали предварительную заявку на сайте программы. В результате вы получите персональный номер запроса, по которому можно узнать, выиграли вы или нет.

Государственный департамент раз в год выдает примерно 50 тыс. иммиграционных виз. Право на участие в лотерее предоставляется иностранцам, которые соответствуют следующим условиям:

родились в стране, которая имеет право на участие в отборе;

не имели запрета на въезд в США;

подтвердили полное среднее образование или минимум 2 года рабочего стажа.

Шанс выиграть грин-карту в лотерею обычно не превышает 1,5%. Однако даже выигрыш не является гарантией получения американского ВНЖ. Кандидаты проходят ряд дополнительных проверок, медицинский осмотр и собеседование с ответственным сотрудником консульства. Только после всех этих этапов иностранцам предоставляется въездная виза, а по приезде в США — удостоверение личности Green Card.

В лотерее DV-2025 участвовало почти 20 млн человек. Выиграть грин-карту удалось всего 5519 россиянам

Переезд по работе

Ежегодно Соединенные Штаты Америки выдают около 140 виз иностранцам с целью трудоустройства в местные компании. Власти США применяют отбор в соответствии с правилами приоритетности. То есть предпочтение отдают кандидатам на визу Е-1 и Е-2, но также могут быть рассмотрены заявки на остальные варианты разрешений.

Основные категории виз для тех, кто планирует работать в США:

Е-1 выдается специалистам с выдающими способностями в своей сфере деятельности, труд которых признан на международном уровне. В данную группу следует отнести топ-менеджеров, ведущих ученых, исследователей и других профессионалов, которые добились значительных успехов в своем деле.

Е-2 выдается специалистам с высшим образованием и другим кандидатам с исключительным профессиональным опытом. Для разрешения Е-2 нужно предварительно получить сертификат из Департамента труда об отсутствии препятствий для предоставления работы иностранцу.

Е-3 оформляют квалифицированным специалистам, обучение которых длится минимум 2 года. Также эта виза выдается рабочим без образования, но с профессиональным опытом работы от 2 лет.

Е-4 выдают некоторым специальным группам кандидатов, которые ранее работали на правительство США, или религиозным деятелям.

Е-5 выдается инвесторам, которые намерены осуществлять крупные капиталовложения в коммерческие предприятия США, открывать новые вакансии, обеспечивая работой местных жителей.

Вместе с основным заявителем право на переезд также предоставляется супругу и не вступившим в брак детям возрастом до 21 года. Основное условие для получения рабочей визы — подтверждение достаточного дохода, который позволит не стать бременем для местной социальной службы.

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Переезд по учебе

Вы можете переехать в США, если поступили в местный колледж или университет. Для таких целей Америка выдает студенческие неиммиграционные визы, на основании которых можно работать с частичной занятостью — до 20 часов в неделю в свободное от занятий время. Въездное разрешение категории F или M может быть оформлено за год до начала учебы, но пересечь границу США можно будет не ранее чем за 30 дней до начала занятий.

Если во время учебы вы получили предложение о работе или заключили брак с гражданином США, ваше основание для пребывания на американской территории изменилось. Вы можете обновить свой миграционный статус, зарегистрировав специальное уведомление.

Как студент американского вуза вы имеете право основать свой бизнес или же устроиться на работу/стажировку в местную компанию. Если у вас нет других оснований, чтобы остаться в США, после выпуска из университета вам придется покинуть государство. Поэтому важно вовремя позаботиться о получении статуса постоянного жителя по работе, воссоединению семьи или через бизнес.

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Переезд через воссоединение с семьей

Члены семьи постоянных резидентов и граждан США имеют право получить визы, если их спонсор обеспечит им проживание в США. Родственник, который в данный момент находится на американской территории, должен гарантировать наличие у себя достаточного дохода и соответствующего жилья.

При этом приоритет предоставления визы зависит от статуса того члена семьи, который является спонсором. Гражданин США может воссоединиться с супругом, детьми, братьями, сестрами или же родителями. Постоянные резиденты (владельцы грин-карты) имеют право запросить визу только для супруга и ребенка до 21 года.

Миграционное законодательство США также предусматривает выдачу визы жениха/невесты (категория К-1) для иностранцев, которые приезжают в страну для бракосочетания с местным жителем. Для заключения брака выделяется 90 дней после пересечения границы. После этого иностранный супруг имеет право оформить статус постоянного резидента США.

Обосновавшись в США вы аналогично сможете пригласить сюда свою семью, родителей и других родственников

Переезд по визе талантов

Временная рабочая виза в США категории О-1 оформляется иностранцам с выдающимися способностями и достижениями в области науки, искусства, образования, спорта или бизнеса. Если вы являетесь признанным на международном уровне профессионалом в сфере кино и телевиденья, лауреатом всемирно известных премий, то сможете оформить разрешение на въезд и проживание в Соединенных Штатах Америки.

Для получения визы нужно, чтобы потенциальный работодатель подал заявку в Департамент труда о найме иностранного специалиста на должность. Вместе с основным заявителем переехать в США могут члены его команды. Например, съемочная группа артиста, менеджеры, тренеры или ассистенты. Также временная виза выдается для членов семьи, которые сопровождают специалиста в поездке.

Изначально разрешение оформляется на 3 года с возможностью продления. С визой талантов можно претендовать на статус постоянного резидента, если рабочий контрактом подтверждено трудоустройство на длительный период.

Бизнес-иммиграция

Американское законодательство создает ряд условий для привлечения иностранных инвестиций и развития бизнеса на территории США, укрепления местной экономики и создания рабочих мест. То есть вам нужно доказать ценность своей предпринимательской деятельности для жителей страны. Например, вы сможете обеспечить работой горожан или пополнить бюджет государства налоговыми отчислениями.

Миграционная служба США выделяет два основных типа визы для бизнеса:

L-1. Въездное разрешение выдается для руководителей и топ-менеджеров иностранных компаний, которые уже работают в предприятии больше года и намерены перевестись в американский филиал. Вам нужно доказать, что вы переезжаете в США для продолжения работы в своей фирме и обладаете нужными знаниями в этой сфере для успешной реализации бизнес-плана.

EB-2. Получить право на переезд в США могут иностранцы с исключительными способностями в своей сфере бизнеса. Например, вы приобрели американскую компанию и переезжаете, чтобы руководить ею. При этом нужно доказать, что ваша деятельность принесет пользу экономике и соответствует интересам государства.

Получить предпринимательскую визу можно на принципе взаимности, если между США и государством вашего гражданства есть двусторонний договор. Россияне не могут подавать заявку на ЕВ-2 используя свой паспорт РФ. Но снять это ограничение можно после получения второго гражданства в другом государстве.

Паспорта большинства стран ЕС позволяют претендовать на безвизовые путешествия по США. Гражданин России и Евросоюза может переехать в Соединенные Штаты Америки на более упрощенных условиях благодаря Visa Waiver Program (программа федерального правительства для безвизового въезда в США).

Переезд для инвесторов

Обеспеченные иностранцы имеют право оформить Green Card в США, если выполнили два обязательных условия:

вложили минимум 1,05 млн. USD в коммерческие предприятия (в регионах с высоким уровнем безработицы этот показатель может быть уменьшен до 800 тыс. USD);

создали минимум 10 рабочих мест для квалифицированных сотрудников на полную занятость.

Инвесторам выдается иммиграционная виза категории EB-5 на 2 года. За этот период нужно осуществить требуемые вложения и создать рабочие места. После этого условный статус резидента превращается в постоянный. Однако, оформление инвесторской визы связано с рядом рисков и перечнем задач. Понадобится перевести свой капитал в американские банки, а сделать это с учетом ограничений на международные транзакции непросто.

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Переезд по политическому убежищу

Переехать в Соединенные Штаты Америки можно в качестве беженца по политическим взглядам. Если ваши идеологические принципы являются причиной для преследований в родной стране, вы можете претендовать на защиту правительства США. Чтобы подать заявку, нужно территориально находиться в государстве или на его пограничном пункте. Наши соотечественники, например, используют для регистрации запроса мексиканскую границу.

То есть изначально вам понадобится попасть в Мексику на легальном основании, добраться до ближайшего пропускного пункта с США и заявить о своем желании получить политическое убежище. Американские пограничные офицеры проведут первичный сбор данных и смогут разместить вас во временном центре на время проверки. При наличии реальных оснований угрозы для жизни или здоровья в РФ, на территории США вам будет предоставлено убежище.

Вариант иммиграции в США через Мексику полностью законный, но достаточно рискованный из-за сложности процедуры и высоких шансов отклонения заявки. К тому же понадобится предоставить неопровержимые доказательства опасности на родине.

При постоянно напряженной ситуации с мигрантами на мексиканско-американской границе вероятность успешной иммиграции в США невысокая. При этом отказы в получении статуса чреваты депортацией, что может повлиять в будущем на попытку получить визу в Соединенные Штаты Америки.

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Как проще всего переехать в США россиянину

Учитывая разнообразие способов, описанных выше, легально переехать в США на ПМЖ легко при наличии весомых оснований. Однако, если исходить из ситуации, что у вас нет более миллиона долларов для крупных инвестиций, готового предложения о работе или близких родственников, которые рады спонсировать ваше пребывание в США, круг вариантов существенно сужается. Рассмотрим самый надежный способ переезда в Соединенные Штаты Америки для россиян в текущем году.

Шаг 1. Получите второй паспорт

Строгое миграционное законодательство США обрисовывает довольно жесткие критерии отбора кандидатов для переезда из России и обойти их практически невозможно. Но можно получить второе гражданство и стать претендентом на американское резидентство из Польши, например, или Румынии. Оформив второй паспорт, вы переходите в совершенно другую категорию кандидатов на иммиграцию.

Россияне могут получить гражданство на упрощенном основании в нескольких странах ЕС без подтверждения трудоустройства или наличия финансов в срок от 12 месяцев. При этом ожидать рассмотрения заявки можно на территории РФ и переезжать в выбранное государство вовсе не обязательно. С паспортом Евросоюза вы, конечно, не сможете сразу переехать на ПМЖ в США, но получите законное право жить в любой из 27 стран ЕС без визы или ВНЖ.

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Шаг 2. Откройте американскую визу

Гражданство Евросоюза упрощает условия посещения Соединенных Штатов Америки для непродолжительного визита. Например, с паспортом Польши вы сможете въехать в США и оставаться здесь до 90 дней без необходимости открывать визу.

Вместо посещения дипломатического представительства, понадобится заполнить электронную форму на сайте Министерства безопасности ESTA. Заявку нужно отправить не позднее чем за 72 часа до полета и уплатить сбор в размере 21 USD. Электронное разрешение действует максимум 2 года или до истечения срока действия заграничного паспорта. После этого вы можете заполнить заявку повторно.

Шаг 3. Оформите иммиграционное основание

Приехав в США, необходимо подобрать причину для переезда. Например, вы можете пройти несколько собеседований или же поступить на обучение в американский колледж. Подыскать иммиграционное основание гораздо проще, если вы физически находитесь в Соединенных Штатах и можете продемонстрировать работодателю готовность подписать трудовой контракт.

Имея на руках документы, подтверждающие право на иммиграцию, вам необходимо вернуться страну второго гражданства (например, Польшу) и обратиться в консульство США. Там вы получите визу по выбранному основанию, включая категорию ЕВ-2, которая не доступна для соискателей с российским паспортом.

Шаг 4. Получите грин-карту

Иммиграционная виза после пересечения границы США станет временным видом на жительство. Пограничный офицер ставит штамп в паспорт, который подтверждает ваше резидентство в государстве.

Пластиковое удостоверение личности будет изготовлено без дополнительной заявки и отправлено почтой по адресу проживания в США. Вы получите готовую ID-карту примерно через 1–3 месяца после переезда. Фактически это удостоверение личности подтверждает ваше право пребывать и работать в Соединенных Штатах Америки на постоянном основании.

Гражданство США вы сможете получить после 5 лет беспрерывного проживания в Штатах.

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10 причин переехать в США

Независимо от оснований иммиграция в другую страну требует предварительной оценки важных преимуществ и недостатков переезда. Русские обычно выбирают Соединенные Штаты Америки по следующему ряду причин:

Экономические возможности и рынок труда. США предлагают широкий выбор карьерных возможностей и высокую мобильность на рынке труда. Здесь можно найти работу практически в любой отрасли: от технологий и медицины до искусства и бизнеса. Страна привлекает профессионалов, предлагая конкурентоспособные зарплаты и перспективы карьерного роста. Высокое качество жизни. Соединенные Штаты Америки славятся развитой инфраструктурой, качественными медицинскими услугами и высоким уровнем покупательной способности. Выполняя ту же работу, что и в России, в США вы сможете обеспечить более комфортную жизнь для себя и своей семьи. Разнообразие культур и лояльность к мигрантам. Американское общество толерантно относится с другим культурам и традициям, обеспечивая возможность сохранить свою национальную идентичность в государстве. Образовательные перспективы. Жители США имеют доступ к качественному и престижному обучению. В стране располагается большинство самых знаменитых вузов мира, включая Гарвард, Стэнфорд, МИТ. Резиденты могут претендовать на стипендии и гранты, участвовать в программах обмена и подавать заявки на стажировку в крупных компаниях. Развитие инноваций и технологий. США — мировая столица инноваций. Здесь расположены такие компании, как Apple, Google, Tesla и многие другие лидеры технологической отрасли. Если вы хотите развивать свой бизнес или работать в новаторской среде, США предлагают множество ресурсов для этого. Государственная поддержка предпринимателей. Правительство Соединенных Штатов Америки создало благоприятные условия для открытия и развития бизнеса, что привлекает множество создателей стартапов и крупных инвесторов. Иммигранты с хорошими бизнес-идеями могут рассчитывать на государственную поддержку, гранты и льготы. Географическое и климатическое разнообразие. В США можно найти все климатические и географические условия: от пляжей Калифорнии до заснеженных гор Колорадо и лесов Орегона. В стране расположено огромное количество национальных парков, живописных природных зон и возможностей для активного отдыха. Свобода и защита прав человека. Фундаментом американского общества является ряд конституционных возможностей, которые есть у каждого жителя США. Среди них — право на свободу вероисповедования, частную собственность, свободу слова, все привилегии защищены законом государства. Доступное кредитование. В стране хорошо развита система ипотечных ссуд по доступным ставкам (3,5–7 % годовых), которые позволяют приобрести жилье даже при минимальном первоначальном взносе. Кроме того, действует ряд программ кредитования для молодых семей. Профессиональный рост. В США существует большое количество курсов, программ повышения квалификации и семинаров, которые доступны практически в любой сфере. Вы можете продолжить образование, освоить новую профессию, участвовать в сетевых мероприятиях, конференциях и других платформах, помогающих профессиональному росту.

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Минусы иммиграции в США

Одним из недостатков иммиграции в Соединенные Штаты Америки является высокая стоимость аренды жилья в крупных городах. Цены в США намного выше российских, к чему нужно быть готовым при переезде в Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Майями, например. Важно заранее распланировать бюджет и приезжать с определенной суммой сбережений, чтобы обеспечить содержание семьи на первое время до получения зарплаты.

Для многих россиян, которые думают уезжать в США или нет, важным минусом является легальность хранения огнестрельного оружия и низкий уровень безопасности в некоторых регионах. Конечно, можно выбрать для проживания более спокойные города и зоны, однако цены на жилье там будут выше.

При переезде учитывайте отсутствие в США системы государственного медицинского страхования. Без полиса получить медицинскую помощь бесплатно не получится, а цены в местных больницах являются довольно высокими. Оформление страховки в большинстве случаев — процесс дорогостоящий и требующий ежемесячных отчислений с зарплаты.

В отличие от США, в Европе действует похожая к российской система страхования, и государственные больницы принимают пациентов на бесплатном основании.

Еще одним сравнительным недостатком жизни в США является сложная налоговая система. Ставки различаются в зависимости от уровня дохода и региона страны. Налоги взимаются на федеральном и местном уровне в зависимости от законов штата.

В отличие от многих европейских стран, США предлагают ограниченные социальные программы. Например, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком или пособие по безработице могут быть менее доступными, чем в других странах.

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