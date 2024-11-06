Какое гражданство легче всего получить россиянину: ТОП-5 стран

В большинстве случаев стать гражданином другой страны не просто: нужно прожить здесь не менее 5-10 лет, выучить язык и выполнить другие условия. Но есть страны в которых россиянам получить гражданство существенно легче и быстрее: от 2 месяцев и без знания языка.

Постоянные ограничения и санкции по отношению к Российской Федерации повлияли не только на экономику государства, но и на жизни простых граждан. Отмена упрощенного визового режима и закрытие границ, сложности с открытием счетов за границей и переводами денег, недоступность покупок в иностранных интернет-магазинах — это только самые распространенные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются россияне.

Полностью ощутили на себе воздействие санкций российские предприниматели. Для бизнеса закрыт международный рынок ЕС и США, ограничена возможность привлечения инвестиций и доступ к передовым технологиям. Открыть представительство в Европе или Америке с паспортом РФ сейчас или очень сложно, или совсем невозможно. У россиян из-за санкций возникают проблемы даже с китайскими поставщиками, что еще год назад трудно было себе представить.

Чтобы обойти актуальные сложности, многие россияне начали активно получать ВНЖ и гражданство других стран. Иностранный вид на жительство требует регулярного продления, часто ограничивает права на работу и передвижение. А вот второе гражданство дает полный спектр возможностей.

К счастью, существуют страны, которые все еще предлагают россиянам простое и быстрое получение гражданства. Сегодня мы расскажем о пяти государствах, где легче всего оформить второй паспорт, а также предоставим чек-лист по правильному выбору страны для приобретения статуса гражданина.

Вадим Вильде Миграционный юрист, руководитель юридического отдела компании International Expert Начать с консультаци

В каких странах быстро раздают паспорта

Чтобы получить гражданство другого государства, в большинстве случаев необходимо проживать в стране от 5 до 10 лет на легальном основании. Кроме того, нужно подтвердить знание местного языка, а также ознакомиться с основами истории и географии. Например, в Германии для натурализации нужно жить более 5 лет, иметь стабильный источник дохода и владеть немецким на уровне В1 или выше.

Но существуют и ускоренные варианты приобретения гражданства — через инвестиции или по другим специальным программам:

Страна Сроки Основное условие Кыргызстан 2–6 месяцев наличие в прошлом гражданства СССР Сен-Китс и Невис 3–4 месяца покупка недвижимости на сумму от 200 тыс. USD или пожертвование 150 тыс. USD Армения 4–6 месяцев доказательства армянского происхождения Болгария от 18 месяцев этническая принадлежность к болгарскому народу Румыния от 12 месяцев наличие предков, ранее живших на территории Великой Румынии Сент-Люсия 90 дней пожертвование от 240 тыс. USD Польша от 12 месяцев наличие карты поляка Сербия 3 года легальное постоянное пребывание с ВНЖ Мальта 12 месяцев прямые инвестиции от 834 тыс. USD

Большинство быстрых вариантов оформления гражданства предусматривают крупные инвестиции. Если у вас нет желания вкладывать сотни тысяч долларов, перечень стран для ускоренного получения второго паспорта сильно уменьшится.

🔒 При этом нужно помнить, что некоторые государства полностью закрыли свои программы для россиян. Например, паспорта Гренады по инвестициям уже нельзя получить заявителям с гражданством РФ.

Но все же выгодные варианты для быстрого получения второго паспорта для обычных россиян есть. О них и поговорим далее.

Если нет возможности ждать несколько лет или быть крупным инвестором, для легкого получения гражданства стоит рассмотреть страны, которые благосклонно относятся к россиянам и предлагают упрощенные процедуры.

Что для Вас значит "простое получение гражданства"? Анонимный опрос Не нужно долго жить за границей Не нужно инвестировать десятки/сотни тысяч долларов Не нужно учить иностранный язык Не нужно самому разбираться в юридических нюансах Не нужно постоянно находиться в другой стране Проголосовать Проголосовали 2 человека

5 стран, где получить гражданство проще всего

Обычно перед оформлением гражданства, иммигранту нужно получить визу, ВНЖ, легально пребывать и работать за границей требуемое количество лет. Страны из нашего с

писка позволяют получить второй паспорт очень быстро (всего от 2 месяцев) и на упрощенных условиях. При этом не нужно оформлять ВНЖ и учить государственный язык.

Такие паспорта будут давать те же привилегии, что и полученные стандартным способом. В результате — больше возможностей, но быстрее и дешевле. Именно то, что нужно, простому россиянину.

Румыния — самый легкий способ получить гражданство ЕС

🕔 Сроки от 12 месяцев 💬 Не нужно сдавать экзамен на знание языка ✅ Требуется документально подтвердить происхождение

Получите гражданство ЕС от 12 месяцев Живите и работайте в любой стране Евросоюза с паспортом Румынии Консультация бесплатно Отправить

Несмотря на то, что страны Европейского союза и Шенгенской зоны в целом ужесточили условия иммиграции для россиян, в Румынии программа упрощенного гражданства для граждан РФ по-прежнему остается открытой. Кандидаты из России могут оформить здесь паспорта образца ЕС без обязательного переезда и длительного проживания.

В результате довольно простой процедуры можно получить второе гражданство в Евросоюзе, право на безвизовые путешествия почти по всем странам мира и возможность проживания в любом государстве ЕС. Также с гражданством Румынии можно обойти текущие ограничения, связанные с санкциями против РФ.

Румыния — самый простой путь к получению статуса гражданина ЕС. Если вы хотите иметь возможность свободно передвигаться по Шенгенской зоне, жить, работать или вести бизнес в Европе, то рекомендуем именно это вариант.

Армения — простое получение гражданства за 4-6 месяцев

💬 Не нужно знать язык 🕓 Сроки от 4 месяцев ✅ Нужно доказать армянские корни своих предков

Гражданство Республики Армения Получите второй паспорт, чтобы обойти актуальные ограничения Узнать подробнее

В Республике Армения гражданство можно оформить любому россиянину, если у него когда-то в роду были армяне. Поскольку переселение из одних республик в другие во времена СССР были обычным явлением, большинство людей могут не знать всех нюансов своего происхождения, включая национальность некоторых предков.

После подготовки документов понадобится приехать в Ереван для регистрации заявки. Для пересечения границы виза гражданам РФ не требуется. Запрос рассматривают обычно около 4–6 месяцев, после чего нужно опять посетить столицу Армении для оформления заграничного и внутреннего паспортов. Сдавать какие-либо экзамены, учить местный язык или переезжать на ПМЖ не требуется.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела International Expert Законодательство Армении также предусматривает возможность подачи заявки на гражданство по упрощенной процедуре в дипломатическое представительство на территории РФ. Однако, данная процедура оформления усложняет передачу данных и продлевает срок ожидания примерно на 4 месяца. Мы рекомендуем нашим клиентам все же посетить Ереван лично для подачи запроса в Паспортно-визовом управлении.

Болгария — еще одна страна для простого получения паспорта Евросоюза

🕓 Сроки от 18 месяцев 💬 Не нужно сдавать языковые тесты ✅ Требуется доказать наличие корней

Гражданство ЕС через Болгарию Надежный способ быстро стать гражданином Евросоюза Условия программы

В данном европейском государстве также предусмотрена упрощенная программа репатриации. В середине прошлого века Республика Болгария тесно сотрудничала с СССР, а жители советских стран часто сюда переезжали. Именно поэтому большинство россиян могут даже не догадываться о своем болгарском происхождении.

В процессе получения гражданства Болгарии от кандидатов не требуется отказываться от предыдущего паспорта или переезжать в страну на ПМЖ. Достаточно пройти медицинское обследование, укомплектовать досье необходимыми документами и записаться на интервью с уполномоченным болгарским представителем. Проходить собеседование разрешается в присутствии переводчика.

В результате вы получаете тот же статус гражданина Евросоюза. Процедура в Болгарии обычно длится на несколько месяцев дольше, чем в Румынии, но в ряде случаев именно ее рекомендуют клиентам юристы International Expert.

Кыргызстан — самое быстрое гражданство от 2 месяцев

🕓 Сроки от 2 месяцев 💬 Не требуется знание языка ✅ Не обязательно переезжать

Гражданство Кыргызской Республики Самое быстрое второе гражданство для россиян Начать прямо сегодня

Законодательство Кыргызской Республики позволяет оформить статус гражданина россиянам, у которых ранее было гражданство СССР. От кандидатов не требуется переезжать в страну ни до подачи заявки, ни после нее. Потребуется только оформить прописку на территории Кыргызстана, чтобы зарегистрировать проживание нового гражданина.

Общий срок получения паспорта, согласно законодательству, составляет до 6 месяцев. С юридическим сопровождением получить кыргызское гражданство можно быстрее — всего за 2 месяца. Это одна из самых быстрых процедур оформления гражданства в мире!

Процесс предусматривает два визита в Бишкек: для регистрации адреса и подачи заявки, а затем для оформления внутренних документов. Поскольку россиянам не требуется виза для въезда в Кыргызстан, процесс проходит довольно просто и быстро. Учить местный язык нет необходимости. Законодательство этого не требует, а большинство местных жителей свободно общаются на русском.

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела International Expert В рамках сопровождения процедуры приобретения второго гражданства в Кыргызстане мы поможем оформить документы гораздо быстрее. Если в обычном порядке на получение статуса нужно ждать около 4–6 месяцев, то с юридической помощью паспорта будут у Вас уже через 2 месяца.

Подробнее получении гражданства Кыргызстана мы писали в своем блоге на Клерке

Польша — нужно просто получить карту поляка

💬 Требуется изучение польского языка 🕓 Нужно прожить в стране минимум 1 год ✅ В результате выдается паспорт Евросоюза

В отличие от предыдущих стран в нашем списке, Польша не столь открыта для россиян. Судя по новостной повестке, оформить польскую визу или ВНЖ гражданам РФ довольно сложно. К счастью, это не касается тех заявителей, у которых есть карта поляка.

Карта поляка — это документ, который официально подтверждает принадлежность к польскому народу, и в глазах правительства этого государства вы — уже не просто россиянин, а потомственный поляк, оказавшийся за границей. А для этой категории иностранцев данное европейское государство предлагает более упрощенные условия для переезда и оформления гражданства.

Оформляется карта на основании укомплектованного досье с указанием национальности предков и родственных связей. Срок получения документа — примерно 3 месяца. После этого можно переезжать по визе (выдается бесплатно) в Польшу и претендовать сразу на статус ПМЖ.

Через год проживания в Польше владельцы карты поляка могут оформить себе паспорта образца ЕС (как в Румынии и Болгарии).

Индивидуальный подбор страны получения гражданства Проанализируем ваш кейс и предложим наиболее простую и выгодную программу иммиграции Заявка на анализ документов Отправить

Какое гражданство выбрать

Итак, самое трудное — позади: из 200 стран мира вы выбрали 5, где получить гражданство проще всего. Но на каком из них все-таки остановиться?

Подбирать конкретную программу нужно индивидуально в зависимости от целей. Например, если планируется переезд на ПМЖ в Европу или есть желание ездить без визы во все государства ЕС, лучше ориентироваться на Румынию или Болгарию. Паспорт Европейского союза откроет широкие возможности для высшего образования в лучших вузах ЕС, а также предоставит свободу для поездок в Канаду и Великобританию без предварительной визы.

При условии знаний польского языка и готовности переехать в Польшу на год определенно стоит обратить внимание на местную карту поляка. Документ можно получить примерно за 3 месяца, а затем легко переехать в государство на ПМЖ. Через 12 месяцев постоянного пребывания в Польше можно подавать запрос на гражданство. В результате заявитель приобретает статус гражданина ЕС и может без проблем оформить документы на проживание для всех членов семьи.

Если цель — оформить второй паспорт очень быстро и без необходимости переезжать, стоит рассмотреть страны ближнего зарубежья. В Армении и Кыргызстане действуют доступные программы оформления гражданства для россиян с минимальными требованиями. При этом документы будут на руках уже через несколько месяцев. С новым гражданством можно обойти ограничения, связанные с санкциями, а также претендовать на некоторые американские программы. Например, инвестиционная виза Е2 в США больше недоступна россиянам, но армяне и киргизы имею полное право подавать на нее заявки.

В каждом случае подходить к подбору конкретного государства для оформления гражданства нужно с учетом особенностей досье и личных целей. При грамотном юридическом сопровождении большинство желающих переехать за границу или просто получить паспорт для визовой свободы завершают процесс проще и быстрее.

Если учитывать соотношение доступности оформления и предоставляемых возможностей, то самый перспективный вариант предлагает Румыния. За счет членства в ЕС граждане этого государства получают паспорта Евросоюза и могут пользоваться всеми его преимуществами, включая безвизовые поездки, приоритет при трудоустройстве, проживание в любой из стран ЕС и упрощенные условия ведения бизнеса. Данные права аналогичны для всех граждан Европейского союза, независимо от государства, которое выдало паспорт.

Чтобы было понятнее, сравним возможности паспортов двух стран ЕС — Румынии и Германии:

Категория сравнения Паспорт Румынии Паспорт Германии Количество безвизовых стран 171 177 Свободное трудоустройство в Евросоюзе да да Право на общее медицинское страхование ЕС да да Возможность учиться в европейских вузах бесплатно да да Доступ к социальной помощи в любом из государств Евросоюза да да Право на доступное кредитование в банках ЕС да да Перспектива оформления документов на воссоединение семьи да да

Как видно из таблицы, объем прав немецкого и румынского гражданина практически ничем не отличается. Поскольку обе страны входят в состав Европейского союза, их паспорта имеют одинаковую силу в рамках государств объединения.

Гражданство Румынии можно получить всего за 12 месяцев, а для оформления немецкого паспорта нужно переехать в Германию минимум на 5 лет. Ну и процессы приобретения нового статуса существенно отличаются: во втором случае процедура достаточно сложная и требует обязательной сдачи экзамена на знание языка.

Фактически румынские граждане на территории Германии имеют те же права, что и немецкие, за исключением участия в избирательном процессе. Стоит ли ждать столько времени, чтобы получить в дополнение возможность голосовать на выборах немецкого бундестага?

К тому же, с румынским паспортом можно переехать в любую из стран ЕС без визы или ВНЖ. Гражданам Европейского союза достаточно зарегистрировать адрес проживания в местном муниципалитете. Например, в статусе гражданина Румынии можно поселиться в любом немецком городе просто на основании обычной и бесплатной регистрации. Европейцу выдадут справку о проживании сразу на 5 лет и помогут оформить документы для остальных членов семьи.

Чем мы можем помочь

Наша команда квалифицированных международных юристов сможет обеспечить детальный анализ имеющихся данных, проверит наличие оснований для участия в программе и ознакомит с ориентировочными сроками ожидания. Мы осуществим запросы в государственные архивы и востребуем необходимые справки для комплектации досье.

Наши юристы проверят наличие необходимых условий и сопроводят при подаче заявки на второе гражданство. Грамотный подбор конкретной программы для оформления паспорта и тщательная подготовка к процессу в соответствии с местным законодательством гарантируют успешное получение статуса гражданина в кратчайшие сроки.

Второе гражданство позволит вам расширить свои возможности во всем мире и обеспечить стабильное будущее для своих близких. Получите второе гражданство просто с InternationalExpert!

Оформление второго гражданства "под ключ" Полное юридическое сопровождение процесса — от анализа родословной и до получения второго паспорта Заявка на обратный звонок Бесплатно и без обязательств для вас Отправить

Реклама: ИП Латфуллина Алина Ильшатовна, ИНН: 165206284162, erid: LjN8KK8Ne