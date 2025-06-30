Германия для россиян: правила въезда, получения вида на жительство и условия проживания

Правила въезда в Германию для россиян

Россиянам можно посещать Германию при наличии действующей визы. С 2022 года упрощенный визовый режим между РФ и Германией отменен, а это значит, что заявления от россиян теперь рассматриваются дольше и тщательнее. Консульства требуют больше документов и детально проверяют каждого заявителя. Особое внимание уделяется тому, насколько вы представляете угрозу общественному порядку или безопасности.

Если возникают сомнения в том, что вы покинете территорию ЕС после окончания действия визы, в выдаче могут отказать. Многократные визы с длительным сроком действия сейчас почти не выдают — чаще одобряют однократные визы или с коротким сроком. Подача документов стала более сложной и непредсказуемой. Даже действующие краткосрочные визы могут быть аннулированы при повторной оценке. В результате россиянам нужно быть готовыми к тому, что оформление визы займет больше времени.

Тем не менее, получить заветную наклейку в российский паспорт и пересечь немецкую границу все еще возможно. Для этого нужно, чтобы заграничный паспорт был действителен не менее 90 дней после даты предполагаемого возвращения. Также потребуется медицинская страховка с покрытием от 30 тыс. EUR. Финансовая обеспеченность подтверждается выписками из банка, который официально представлен в странах-членах ЕС.

В Германии с сентября 2024 года введен временный пограничный контроль на внутренних сухопутных границах. Проводятся усиленные проверки документов и целей поездки для всех, пересекающих границу, а также возможны задержки при въезде в страну.