Германия для россиян: правила въезда, получения вида на жительство и условия проживания

С точки зрения миграционного законодательства Германия все еще открыта для россиян, и владельцы паспортов РФ могут обращаться в консульства страны за визой. Однако, согласно данным Европейской комиссии, каждая пятая заявка на визу от россиян — отклоняется. Это вынуждает наших соотечественников искать более надежные варианты для въезда в ЕС, например, многие получают гражданство Евросоюза по упрощенной программе и пользуются правом свободного передвижения по всему объединению.
Правила въезда в Германию для россиян
Россиянам можно посещать Германию при наличии действующей визы. С 2022 года упрощенный визовый режим между РФ и Германией отменен, а это значит, что заявления от россиян теперь рассматриваются дольше и тщательнее. Консульства требуют больше документов и детально проверяют каждого заявителя. Особое внимание уделяется тому, насколько вы представляете угрозу общественному порядку или безопасности.
Если возникают сомнения в том, что вы покинете территорию ЕС после окончания действия визы, в выдаче могут отказать. Многократные визы с длительным сроком действия сейчас почти не выдают — чаще одобряют однократные визы или с коротким сроком. Подача документов стала более сложной и непредсказуемой. Даже действующие краткосрочные визы могут быть аннулированы при повторной оценке. В результате россиянам нужно быть готовыми к тому, что оформление визы займет больше времени.
Тем не менее, получить заветную наклейку в российский паспорт и пересечь немецкую границу все еще возможно. Для этого нужно, чтобы заграничный паспорт был действителен не менее 90 дней после даты предполагаемого возвращения. Также потребуется медицинская страховка с покрытием от 30 тыс. EUR. Финансовая обеспеченность подтверждается выписками из банка, который официально представлен в странах-членах ЕС.
В Германии с сентября 2024 года введен временный пограничный контроль на внутренних сухопутных границах. Проводятся усиленные проверки документов и целей поездки для всех, пересекающих границу, а также возможны задержки при въезде в страну.
Чтобы получить свободу передвижения по странам Евросоюза без необходимости постоянного открытия виз можно один раз оформить гражданство ЕС (одной из стран Европы) и передвигаться между странами без проверок, очередей и бумажной волокиты.
Виза в Германию для россиян
Визы россиянам сейчас выдают не так легко, как лет пять назад. Получить разрешение на въезд в Германию стало сложнее из-за длительного рассмотрения заявок и строгой проверки документов — особенно тех, что подтверждают цель поездки и финансовую состоятельность. Россияне могут подавать запросы на различные типы виз: краткосрочную (шенгенскую) для туризма, деловых и гостевых поездок, а также национальную визу (тип D) для учебы, работы, научных стажировок, ведения бизнеса или инвестиций.
Процедура оформления визы в Германию включает несколько этапов:
Запись на прием. Краткосрочные визы в Германию теперь оформляются через визовые центры VisaMetric по всей России. Национальные визы остаются в ведении консульства Германии.
Подача заявки. В назначенное время вы подаете укомплектованный пакет документов и заполненную форму заявления на нужный тип визы.
Ожидание рассмотрения заявления. Для краткосрочных виз срок обработки запроса составляет около 45 рабочих дней. Национальные визы рассматриваются дольше — несколько месяцев.
Получение паспорта с вклеенной визой. Забрать удостоверение личности с готовым въездным разрешением можно лично в консульстве, в визовом центре или через курьерскую службу по адресу в России — в зависимости от выбранного варианта.
В связи с отменой упрощенного визового режима консульские сборы изменились: виза категории C теперь стоит 90 EUR, категории D — 75 EUR. За детей уплачивается только половина установленной суммы. Дополнительно следует учесть сервисные сборы визового центра (около 30 EUR) и стоимость доставки паспорта с готовой визой (опционально).
Важно понимать, что получение шенгенской визы не гарантирует успешный въезд в Германию. Окончательное решение принимает пограничник при прохождении контроля. При пересечении границы, помимо паспорта и визы, у вас могут запросить документы, подтверждающие финансовую состоятельность, цель и продолжительность поездки, а также наличие медицинской страховки. Рекомендуем иметь при себе копии всех документов, связанных с визой: приглашение, брони отеля, страховой полис и подтверждение наличия финансовых средств.
Или же вы можете оформить по упрощенной программе второй паспорт ЕС, с которым у вас не будет необходимости оформлять визу. Гражданство Евросоюза гарантирует право не только на въезд, но и на неограниченное проживание в Германии без дополнительных разрешений.
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Как уехать жить в Германию сейчас
Россиянам сложно как попасть в Германию, так и остаться там на постоянное проживание. Для иммиграции нужно иметь серьезное основание — например, работу, учебу или воссоединение с семьей. Досье нужно подавать в консульство Германии, которое тщательно проверит ваши документы и решит, можно ли вам въехать надолго.
Если визу все-таки дали, она обычно действует год и дает право приехать и жить в стране. По приезде необходимо подать заявку на получение вида на жительство в миграционной службе — с этим документом вы можете полноценно жить и работать в Германии. А по окончании действия ВНЖ нужно снова доказывать наличие оснований и обновлять удостоверение личности.
Представим, что у вас уже есть предложение работы от немецкой компании и достойная зарплата. Казалось бы, отличное основание, и все будет легко, но это не всегда так. Перед подачей на визу нужно подтвердить свое образование в специальном уполномоченном учреждении Германии. Это обязательное требование, и без подтверждения диплома или квалификации вы визу на работу не получите.
Также стоит помнить, что вид на жительство часто привязан к конкретному работодателю и должности. Если вы потеряете работу или уволитесь, вам нужно будет быстро найти новое место или покинуть страну. Это серьезное ограничение, которое делает переезд еще более рискованным и требует продуманного подхода к выбору работы и планированию жизни в Германии.
Если вам больше 45 лет, ситуация немного усложняется. Для успешной иммиграции по работе ваша зарплата должна составлять не менее 48 тысяч евро в год. Это связано с правилами, которые позволяют государству не нагружать пенсионную систему и гарантировать, что вы сможете содержать себя самостоятельно. Если эти условия не выполнены, оформить вид на жительство будет крайне сложно.
Как сейчас попасть в Германию из России
Прямых авиарейсов из России в Германию сейчас нет. Российские авиакомпании приостановили полеты в Европу, а европейские перевозчики ограничили рейсы в РФ. Добраться в Германию самолетом можно только с пересадками в третьих странах — например, в Турции, ОАЭ, Сербии, Армении или других открытых для российских туристов. Пересадка добавляет время и может усложнить путешествие, но это самый быстрый и удобный способ.
С поездом ситуация сложнее. Прямого железнодорожного сообщения между Россией и Германией нет уже много лет. Но можно попробовать добраться с пересадками. Например, один из возможных маршрутов — через Калининград. Сначала — на поезде или самолете до Калининграда, а оттуда — на автобусе через Литву и Польшу в Германию. Этот путь займет больше времени, но он позволяет обойти воздушные ограничения. Важно учитывать, что пересадки требуют оформления транзитных документов.
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Жизнь россиян, проживающих в Германии
Россияне в Германии сейчас — одна из крупных и заметных общин. По разным подсчетам, в стране проживает более 3 млн людей с русскими корнями. Многие россияне, живущие в Германии, — это уже второе поколение иммигрантов, которые никогда не были в России, но уважают свое происхождение и традиции.
Отношение к иммигрантам из РФ в стране в целом спокойное и доброжелательное. Конечно, бывают отдельные случаи недопонимания или предвзятости, но в большинстве городов русскоязычные иммигранты активно интегрируются в общество: работают, учатся и создают семьи. Германия привлекает многих россиян высоким уровнем жизни — здесь хорошая медицина, качественное образование и сильная социальная поддержка.
Иммигранты из РФ имеют доступ к широкому спектру социальных услуг: от бесплатного школьного образования до программ интеграции. Многие работают в сфере IT, медицины, инженерии и торговли. По статистике, доля русскоязычных предпринимателей в Германии растет, а уровень безработицы среди них — ниже среднего по стране. Благодаря сочетанию сильной социальной системы и трудолюбивых иммигрантов россияне в Германии находят возможности для стабильной и комфортной жизни, сохраняя при этом связь с родиной и культурными традициями.
Как остаться жить в Германии
Легализация проживания в Германии — процесс не быстрый и требует полной интеграции в жизнь страны. Получить гражданство государства через натурализацию можно обычно спустя 5 лет проживания в Германии. Помимо этого, потребуется подтвердить знание немецкого языка на уровне B1 и успешно пройти интеграционный тест, который охватывает темы, связанные с жизнью, историей и законами Германии.
Для россиян, которые хотят остаться жить в Европе, существуют более простые пути легализации. Один из них — получение гражданства другого государства Европейского союза. Это избавляет от необходимости оформлять визы, получать вид на жительство и строго привязываться к основанию для пребывания. С паспортом ЕС вы можете свободно жить, работать и учиться в Германии — права при этом почти такие же, как у немцев, за исключением участия в выборах.
В настоящее время действуют упрощенные программы получения второго гражданства ЕС, которые позволяют оформить паспорт без обязательного переезда в другую страну и сдачи сложных интеграционных тестов. Проверить, подходите ли вы по критериям для оформления гражданства Евросоюза, можно на консультации у наших специалистов. Мы сможем подобрать для вас самый удобный и быстрый способ легализоваться, и получить полный набор прав в Европе.
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