CPM-платформы для CFO: когда финансовому директору пора менять инструменты бюджетирования

Когда финансовому директору не хватает аналитики, масштаба и скорости

Потребность в развитии систем финансового планирования возникает не только из-за объема ручной работы. Меняются и сами задачи: руководителям нужно быстрее находить причины отклонений, учитывать структуру группы компаний и пересчитывать планы при изменении условий.

Первый фактор — глубина аналитики. Финансовому директору недостаточно увидеть итоговую сумму расходов или отклонение от бюджета: нужно понять, из чего оно сложилось и какие факторы на него повлияли. Для этого система должна позволять переходить от общего показателя к деталям, то есть конкретному юридическому лицу, подразделению или статье затрат. Это обычно называют drill-down.

Второй фактор — масштаб и структура бизнеса. Сейчас рынок активно трансформируется: компании поглощаются, сливаются, разнопрофильные активы объединяются в холдинги. Управляющей компании важно сопоставлять результаты разных бизнесов, видеть вклад каждого из них в общий результат и при этом учитывать особенности отдельных направлений.

Одно дело — предприятие, которое выпускает однотипную продукцию и имеет понятную структуру затрат. Другое — холдинг, где есть добыча, производство, транспортировка, переработка и сбыт. У каждого направления своя экономика, свои бюджеты, но управляющей компании нужно видеть общую картину. Чем сильнее различаются бизнес-модели внутри группы, тем острее потребность в CPM.

Поэтому при оценке потребности в платформе стоит смотреть прежде всего не на отрасль, а на устройство компании: сколько направлений она объединяет, насколько различается их экономика и как формируется общий финансовый результат.

Третий фактор — скорость расчетов. Если расходы выросли на 20%, финансовому директору нужно быстро определить, где именно возникло отклонение: в какой компании, подразделении или статье затрат. А если на совещании предлагают изменить план, ответ «мы пересчитаем и вернемся через месяц» может никого не устроить.